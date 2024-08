8 meilleurs outils pour les startups en 2024 (avantages, inconvénients, prix)

Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour diriger une startup.

Avez-vous vu à quel point la technologie a évolué ?

Les entrepreneurs dirigent des entreprises depuis leur canapé avec un groupe de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées en personne !

Vous aussi, vous pouvez y arriver.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil pratique à vos côtés.

C'est la meilleure façon pour votre startup de croître de manière durable et exponentielle.✨

Et nous voulons l'aider à devenir réalité.

Dans cet article, vous découvrirez les les huit meilleurs outils pour les startups avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix et les évaluations des utilisateurs.

Commençons à explorer quelques outils gratuits pour les startups qui emmèneront votre entreprise vers de plus grands sommets. 🚀

Trouver les meilleurs outils pour les startups peut être un voyage fou.

La recherche à elle seule vous donnera des nuits blanches.

Mais il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça.

Voici quelques questions que vous pouvez vous poser sur vos besoins :

Quelle est la taille de votre équipe ?

Avez-vous besoin d'aide pour une fonction spécifique comme la gestion des tâches, les ressources humaines, la comptabilité, les médias sociaux ou la gestion de la relation client ?

Avez-vous besoin d'intégrations avec des outils de marketing ?

Quel est votre budget ? Ou cherchez-vous des outils gratuits pourles startups?

Les outils peuvent-ils prendre en chargele travail à distance?

Vous avez trouvé vos réponses ? Super !

Nous avons dressé une liste des meilleurs outils gratuits pour les startups qui devraient répondre à tous ces besoins :

Les 8 meilleurs outils pour les startups

Votre startup est peut-être une jeune entreprise, mais vos ambitions sont aussi grandes que celles des géants de l'industrie.

Cela signifie que vous devrez gérer presque autant de fonctions qu'une grande entreprise.

Tout seul.

Et si vous pensez qu'embaucher du personnel ou obtenir des fonds est la seule solution, détrompez-vous.

Le bon outil peut vraiment changer la donne.

Choisissez donc l'un de ces outils gratuits pour les startups et faites de votre rêve de passer à l'échelle une réalité !

1. Cliquez sur : un logiciel de gestion de projet tout-en-un

ClickUp est le premier le mieux noté l'outil de gestion de projet et de productivité le plus performant.

Cet outil SaaS est idéal pour les startups et les petites équipes, grâce à notre système de gestion de projet fonctionnalité -riches Version gratuite pour toujours pour tous les types de gestion de projet. 😎

ClickUp - Caractéristiques principales

A. Créer et assigner Tâches Une startup peut être un véritable nid de frelons où les tâches semblent se confondre les unes avec les autres.

Et si vous pensez qu'il s'agit d'un véritable fouillis aujourd'hui, le suivi de toutes ces tâches deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous vous développerez.

Cependant, avec ClickUp, vous pouvez faire en sorte que cela vous paraisse facile.

Créez autant de tâches que vous le souhaitez et assignez-les immédiatement à l'un ou l'autre de vos collaborateurs Affectations multiples .

N'oubliez pas d'ajouter Priorités et Dates d'échéance pour une meilleure organisation !

B. Appliquer la méthode Kanban en utilisant Vue du tableau Celui-ci est pour le Tableau Kanban les fanatiques et les Équipes agiles .

Utilisez-le pour visualiser et rationaliser l'ensemble du flux de travail de votre startup.

Impressionnez le fondateur de votre startup avec la facilité avec laquelle vous envoyez les tâches de "assigné" à "fait" !

C. Automatiser activités routinières

Pourquoi travailler dur quand on peut travailler intelligemment ?

Laissez ClickUp se charger d'une partie de votre charge de travail.

Il se double d'un outil d'automatisation.

Utilisez-le pour automatiser vos tâches répétitives avec une combinaison de Conditions , Actions et Déclencheurs .

Il vous fait gagner une tonne de temps que vous pouvez consacrer à la signature de nouveaux investisseurs pour votre startup. 🤝

D. Dites adieu aux erreurs avec Épreuve Imaginez que personne ne remarque une coquille dans votre annonce et qu'elle soit publiée. *gasp*

Avancez rapidement jusqu'aux conséquences : Vous êtes maintenant un mème.

Bonne chance pour réparer ça.

Pour répondre à cette question : inadéquat logiciel d'épreuvage .

Essayez le logiciel ClickUp Épreuve à la place.

C'est le moyen idéal de marquer les maquettes de conception avec des changements.

Obtenez le bon résultat, à chaque fois !

E. Créer des bases de connaissances en utilisant Docs Vous devez probablement traiter des tonnes de documents tels que des directives de travail, des contrats d'employés, des données sur les clients, etc.

Créez de tels documents dans ClickUp Docs avec Édition de texte enrichi comme les polices, les bannières, les titres, etc

De plus, il s'agit d'un travail d'équipe.

Vous pouvez collaborer sur les documents en temps réel avec les membres de votre équipe.

F. Gérez votre flux de travail en utilisant Statuts de tâches personnalisés Nous aimons les tableaux d'affichage, les notes autocollantes et les marqueurs effaçables à sec.

C'est pourquoi nous avons créé leur équivalent numérique !

Apportez votre flux de travail à ce logiciel de gestion des tâches et visualisez-le avec les statuts de tâches personnalisés. Il vous permet de créer des statuts de tâches adaptés au flux de travail de votre startup.

Il peut s'agir de tâches "en cours de développement", "en cours de conception", "en attente d'approbation", "retardées", etc.

Devinez qui n'aura plus à perdre de temps en appels ou en courriels pour se tenir au courant de l'avancement des tâches ? C'est bien vous. C'est vous !

Nous avons également des tâches Modèles d'état que vous pouvez utiliser pour ventes , développement , le marketing de contenu, la gestion de la relation client (CRM), et bien plus encore !

Learn comment créer votre propre CRM dans ClickUp .

G. Gain insights using Tableaux de bord En tant que chef d'entreprise, vous voulez savoir où vous excellez, où vous échouez et où en est le projet.

Et nous savons comment.

Avec Tableaux de bord !

Utilisez-le pour visualiser vos progrès dans des graphiques personnalisés, obtenir des informations sur les personnes, gérer, Ressources , Sprints etc.

En parlant de Sprints, vous pouvez ajouter Widgets Sprint pour obtenir des rapports de projet sous forme de graphiques, notamment Graphiques de vitesse , Diagrammes de flux cumulatifs , Brûlures et Les brûlures d'estomac .

H. Suivez vos heures de travail avec Suivi du temps de travail On dit que le temps, c'est de l'argent.

Vous suivez votre argent. Mais qu'en est-il de votre temps ?

Learn about the meilleurs outils de marketing pour les startups !

It's time you begin.

Et heureusement pour vous, votre outil de gestion des tâches est aussi un expert en suivi du temps !

Avec notre outil de suivi du temps, vous pouvez suivre les heures de travail pour différentes tâches sans aucune aide extérieure.

ClickUp pros

5. Wave : outil de finance et de comptabilité

Wave est le logiciel de comptabilité idéal pour toute startup.

Pourquoi ? Parce qu'il est entièrement gratuit. Pas de frais cachés. Pas de frais d'installation.

Pas de nuits blanches parce que vous avez oublié les petits caractères.

Wave est votre destination unique pour la comptabilité, la création de factures et la numérisation de reçus .

Préparez-vous à prendre la vague de la productivité ! 🌊🌊🌊

Caractéristiques principales de Wave

Tableau de bord plein d'analyses de la performance de l'entreprise

Suivi de la taxe sur les ventes pour les revenus et les dépenses

Suivi des flux de trésorerie

Les pros de la vague

Envoi de factures récurrentes

Numérisation illimitée des reçus

Suivi illimité des dépenses et des revenus

Wave contre

Pas d'assistance téléphonique

Pas de suivi du temps

Pas d'intégration directe

Prix de Wave

Wave n'a qu'une seule option de tarification, et c'est la gratuité !

Note des utilisateurs de Wave

Capterra: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

6. HubSpot Forms : créateur de formulaire en ligne gratuit & CRM

HubSpot est une plateforme CRM qui s'accompagne d'une suite d'outils puissants de marketing, de vente et de service pour vous aider à développer votre entreprise. Parmi ces outils, il y a le créateur de formulaires web

un créateur de formulaires intuitif et facile à utiliser, conçu pour vous aider à capturer plus de prospects et à envoyer des enquêtes.

Vous pouvez créer cinq types de formulaires différents avec HubSpot : des formulaires autonomes, des formulaires intégrés, des fenêtres contextuelles, des boîtes coulissantes et des bannières déroulantes. Dans le cadre de l'offre free-forever, vous pouvez créer autant de formulaires que vous le souhaitez avec autant de champs que vous le souhaitez, sans frais supplémentaires.

Ce qui différencie HubSpot des autres outils de formulaires est le fait qu'il fait partie d'une puissante plateforme CRM. Ainsi, chaque fois qu'une personne remplit un formulaire, ses coordonnées sont automatiquement stockées dans le CRM gratuit de HubSpot, où votre équipe de vente et de marketing peut les entretenir.

le bonus_ : Jetez un coup d'œil à l'outil de gestion de la relation client (CRM) de HubSpot *[meilleurs CRM pour les startups](https://clickup.com/fr-FR/blog/25755/crm-pour-les-startups/_)***

Fonctionnalités clés de HubSpot Forms

Accès au CRM gratuit de HubSpot où vous pouvez stocker les informations des personnes qui remplissent vos formulaires.

Créateur de page d'atterrissage (disponible dans le plan gratuit).

Constructeur de formulaire par glisser-déposer.

Modèles personnalisables basés sur les objectifs.

Les fonctionnalités Premium comprennentl'automatisation avancée du marketing que vous pouvez utiliser pour configurer des e-mails de remerciement et des répondeurs automatiques lorsque quelqu'un soumet un formulaire.

HubSpot pros

Intégration native avec d'autres outils gratuits de HubSpot : CRM, email marketing, live chat, etc.

Stockage gratuit d'un million de contacts et d'entreprises dans le CRM.

Plan gratuit pour toujours disponible.

HubSpot contre

Pas de support téléphonique ou par email pour les plans gratuits.

Vous devez être un utilisateur payant pour supprimer la marque HubSpot.

Tarifs de HubSpot

HubSpot propose un plan gratuit pour toujours qui vous permet de créer un nombre illimité de formulaires et de recueillir un nombre illimité de soumissions. Vous avez également accès à un CRM gratuit, à l'email marketing, aux pages d'atterrissage, au chat en direct et à d'autres outils gratuits.

Pour accéder aux outils plus avancés et aux fonctions d'automatisation de HubSpot, les plans payants commencent à 50 $/mois.

Note des utilisateurs de HubSpot

Capterra : 4.5/5 pour HubSpot Marketing Hub (4,455 reviews)

: 4.5/5 pour HubSpot Marketing Hub (4,455 reviews) G2 : 4.4/5 pour HubSpot Marketing Hub (6,656 commentaires)

Note : HubSpot Forms est présenté comme faisant partie de HubSpot Marketing Hub sur toutes les plateformes d'évaluation.

7.

Moosend

: logiciel de marketing par courriel et d'automatisation

Moosend,

récemment acquis par Sitecore

est un incroyable outil d'email marketing pour les startups.

L'inscription est gratuite et aucune carte de crédit n'est requise pour les fonctionnalités de base.

Moosend est votre logiciel d'automatisation de l'email marketing pour les campagnes d'emailing, les newsletters, les listes de diffusion, les modèles d'email, le suivi des utilisateurs et l'engagement des abonnés à l'email pour développer votre startup ou votre entreprise. Préparez-vous à vivre une expérience d'email marketing a_MOO_zing ! 🐄🐄🐄

Fonctionnalités clés de l'automatisation de l'email Moosend

Constructeur d'email par glisser-déposer pourcréer des emails professionnels* Pages d'atterrissage, formulaires d'inscription, pop-ups, barres de titre et boîtes à afficher sur votre site web avec des milliers de modèles

Flux de travail pour l'automatisation du marketing

Les pros de Moosend

Logiciel d'email marketing facile à utiliser

Rapports de campagne et vue d'ensemble des analyses

Observez comment les utilisateurs se déplacent sur votre site web, votre blog ou votre site internetboutique en ligne Moosend cons

Peu d'intégrations natives

Pas d'option de marketing par SMS

Peu d'options de formulaire

Tarification Moosend

Moosend est gratuit pour toujours, ou $8/mois pour des fonctionnalités étendues.

Evaluation des utilisateurs de Moosend

Capterra : 4.8/5 pour Moosend Email Automation (156 commentaires)

: 4.8/5 pour Moosend Email Automation (156 commentaires) G2 : 4.5/5 pour Moosend Email Automation (344 commentaires)

8. Planable : outil de collaboration de contenu

Planable est un outil de collaboration de contenu qui aide les équipes de médias sociaux à créer un meilleur contenu, 6 fois plus rapidement. Il a été conçu par des spécialistes du marketing pour des spécialistes du marketing, de sorte que tous les besoins que vous pourriez avoir ont été soigneusement pris en compte.

Avec Planable, vous pouvez établir votre propre feedback et

processus d'approbation

quelle que soit la taille de votre équipe. Avec 4 types de niveaux d'approbation différents : aucun, facultatif, obligatoire, multi-niveaux, vous pouvez empêcher la publication de messages inachevés.

Ne manquez jamais les commentaires de vos coéquipiers.

Caractéristiques clés de Planable

Création de contenu à partir de ce que vous voyez, avec des aperçus instantanés et parfaits au pixel près

Plusieurs façons d'afficher et de planifier les messages : liste, flux, grille et calendrier

La collaboration se fait en contexte, juste à côté des articles, sous forme de commentaires et de réponses

Un design intuitif qui imite la sensation et le flux des médias sociaux

Flux d'approbation personnalisés pour chaque équipe : aucun, facultatif, obligatoire ou même à plusieurs niveaux

Pour les planifiables

Faible courbe d'apprentissage

Intégrations avec les canaux de médias sociaux les plus populaires comme TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook et Twitter

Espaces de travail séparés pour garder le contenu et les personnes organisés pour chaque marque que vous gérez

Permet aux équipes d'évoluer car les flux de collaboration sont personnalisables

Inconvénients prévisibles

Nombre fixe de posts pour le plan gratuit

Tarification planifiable

Planable propose 4 options de tarification :

Gratuit espaces de travail illimités, utilisateurs illimités, pages illimitées, pour vos 50 premiers messages

Démarrage 33 $/mois (facturé annuellement) pour 1 espace de travail, 3 utilisateurs et 10 pages

Premium 83 $/mois (facturé annuellement) pour 5 espaces de travail, 7 utilisateurs, et un nombre illimité de pages et de messages

Entreprise avec un prix personnalisé pour des espaces de travail personnalisés, des utilisateurs, et un nombre illimité de posts et de pages.



Cote d'utilisateur planifiable

Capterra : 4.5/5 (300 commentaires)

: 4.5/5 (300 commentaires) G2 : 4.5/5 (159 commentaires)

Démarrez votre startup !

La croissance de votre entreprise n'est pas facile.

Mais avec le bon groupe de personnes et les bons outils, vous avez la possibilité d'entrer dans la cour des grands.

Tous les

Outils SaaS

pour les startups mentionnés ci-dessus seront d'excellents co-voyageurs dans votre voyage, mais vous avez toujours besoin d'un capitaine expérimenté et courageux pour votre navire.

Vous avez besoin d'un grand outil qui peut tout faire : ClickUp !

C'est LE meilleur outil tout-en-un

outil de gestion de projet

qui peut vous aider à

la gestion des tâches

,

gestion des ressources

,

vérification de la conception

,

CRM

et bien d'autres choses encore.

C'est la seule ancre dont vous avez besoin pour naviguer vers les bons moments.

Ainsi, le

obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui

et surmontez tous les défis !