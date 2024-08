10 meilleurs logiciels OKR pour les startups pour suivre les objectifs en 2024

En tant que dirigeant d'une startup, vous savez à quel point les données et la définition d'objectifs sont importantes pour votre entreprise. Vous êtes peut-être petit aujourd'hui, mais avec les bons indicateurs et processus à vos côtés, vous deviendrez rapidement puissant.

Le financement et le talent font une grande différence, mais vous avez également besoin d'un logiciel pour mesurer vos objectifs et résultats clés (OKR). Le bon outil OKR suit tous les objectifs, indicateurs de performance et statistiques de votre entreprise pour vous tenir compte de ce que vous faites.

Mais quel est le logiciel de gestion des OKR et des performances le mieux adapté aux besoins des startups ? Vous êtes un David confronté à de nombreux Goliaths, vous devez donc tirer le meilleur parti de vos ressources.

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Dans ce guide, nous vous montrons ce qu'il faut rechercher dans un système OKR logiciel pour les startups , plus les 10 meilleurs logiciels OKR pour les petites entreprises en 2024.

Que faut-il rechercher dans un logiciel OKR ?

OKR est un paramètre de définition des objectifs qui soutient les objectifs qualitatifs avec des indicateurs quantitatifs. Il existe de nombreux outils OKR sur le marché pour mesurer ces données - mais quel est le meilleur outil OKR pour les startups ?

Vous êtes libre de choisir l'option qui fonctionne le mieux pour votre biz, mais à notre humble avis, un solide outil d'OKR doit être doté de ce qui suit :

Une expérience utilisateur intuitive: En tant que petite entreprise, vous n'avez pas le luxe de passer des semaines à former votre équipe sur un logiciel OKR. Vous avez besoin de quelque chose qui assiste la performance des employés dès la Box. Recherchez un logiciel OKR qui propose des essais gratuits afin que vous puissiez évaluer sa convivialité avant de le valider

Information en temps réel : Les startups doivent prendre des décisions en un clin d'œil, c'est pourquoi un outil d'OKR en temps réel est indispensable. Recherchez des outils OKR qui rassemblent des données provenant de sources multiples sans délai

: Les startups doivent prendre des décisions en un clin d'œil, c'est pourquoi un outil d'OKR en temps réel est indispensable. Recherchez des outils OKR qui rassemblent des données provenant de sources multiples sans délai Intégrations utiles: Il y a de fortes chances,votre startup utilise un logiciel de gestion de projet comme Asana ou Jira, et des outils de discussion comme Slack ou Microsoft Teams. Rationalisez vos flux de travail en allant avec un logiciel OKR qui s'intègre facilement à votre pile technologique actuelle

Les 10 meilleurs logiciels OKR à utiliser en 2024

Les logiciels OKR donnent aux petites entreprises une longueur d'avance dont elles ont bien besoin. Choisir le bon logiciel aide les équipes de petites startups à se réunir et à exécuter leurs objectifs ambitieux.

Si vous êtes à la recherche du bon logiciel, voici les meilleurs logiciels OKR pour les startups en 2024.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs avec des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

ClickUp est le seul logiciel de productivité suffisamment puissant pour consolider votre travail à travers les applications en une seule plateforme dynamique, de sorte qu'il n'y a pas à se soucier des doublons entrée de données ou de reprise. Tout se trouve dans votre environnement de travail, de sorte que votre équipe passe moins de temps à chercher des informations et plus de temps à faire du travail qui fait avancer les choses.

Les startups sont agiles, ce qui signifie que vous avez besoin de tous les avantages possibles. Au lieu de demander aux membres de l'équipe de passer d'un outil de gestion de projet à l'autre, d'un document à l'autre, d'un modèle à l'autre et d'un OKR à l'autre, rassemblez tout au même endroit grâce à l'espace de travail Objectifs ClickUp .

ClickUp Objectifs se connecte à vos tâches pour suivre la progression des objectifs associés. Le système regroupe même les Objectifs et affiche les pourcentages de progression en une seule vue. Si vous avez besoin d'une vue unique de la façon dont votre startup se fait, ClickUp est votre meilleur choix. Suivez les performances en termes de nombre, de performance monétaire et même de cibles de tâches. Que vous définissiez des paramètres pour les échéances, les sprints et les équipes commerciales hebdomadaires, ClickUp les suit pour vous. 🎯

Mieux encore, ClickUp est doté des éléments suivants des centaines de fonctionnalités flexibles pour le suivi des indicateurs clés, un vaste système de Bibliothèque de modèles et plus de 1 000 intégrations pour rationaliser n'importe quel processus.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Modèles ClickUp: Les modèles ClickUp permettent de générer des documents et des rapports en un rien de temps. CopierModèles ClickUp de définition d'objectifs pour créer des objectifs communs avec votre équipe, utilisezModèles de rapports de statut ClickUp pour impressionner votre patron, ou utilisez les modèles de rapport d'état /%href/95 ClickUp pour créer des objectifs communs avec votre équipeModèle de dossier ClickUp OKR pour définir la structure de base du développement des OKR

Les modèles ClickUp permettent de générer des documents et des rapports en un rien de temps. CopierModèles ClickUp de définition d'objectifs pour créer des objectifs communs avec votre équipe, utilisezModèles de rapports de statut ClickUp pour impressionner votre patron, ou utilisez les modèles de rapport d'état /%href/95 ClickUp pour créer des objectifs communs avec votre équipeModèle de dossier ClickUp OKR pour définir la structure de base du développement des OKR Suivi d'objectifs intégré: ClickUp est un système de suivi d'objectifs intégré solide application de suivi des objectifs pour les Objectifs grâce à son suivi intégré des Objectifs. Rassemblez tous les Objectifs organisationnels en un seul endroit avec des dossiers pour le suivi des OKR, des cartes de score des employés, des cycles sprint, et bien plus encore

ClickUp est un système de suivi d'objectifs intégré solide application de suivi des objectifs pour les Objectifs grâce à son suivi intégré des Objectifs. Rassemblez tous les Objectifs organisationnels en un seul endroit avec des dossiers pour le suivi des OKR, des cartes de score des employés, des cycles sprint, et bien plus encore **ClickUp connecte votre système de gestion de la relation client (CRM) à votre système de gestion de la relation client (CRM)le logiciel de gestion de la relation client (CRM) de votre startup à vos OKR. Si vous êtes fortement impliqué dans les ventes, les outils intégrés et les flux de travail de ClickUp rendent le suivi de la progression aussi facile que possible

Les limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités de ClickUp ne sont disponibles que pour les abonnés payants

ClickUp intègre de nombreuses fonctionnalités, ce qui peut entraîner une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Quantive

Via Quantive Quantive a acquis la plateforme OKR anciennement connue sous le nom de Koan. Si vous êtes déjà un utilisateur de Quantive, son outil OKR est une évidence.

Ce logiciel OKR très visuel pour les startups est hautement configurable, donc si vous avez besoin de fonctionnalités avancées telles que des limites OKR par propriétaire ou des plafonds de progression des résultats clés, Quantive vous couvre.

Les meilleures fonctionnalités de Quantive

Suivre les projets et des tâches dans un tableau de bord de type Kanban

Lier les tâches individuelles aux OKR de l'ensemble de l'entreprise

Générer des rapports automatiques sur la progression des OKR en temps réel

Limites de Quantive

Quantive ne propose pas de check-ins individuels

Les vues Équipe et Entreprise sont très similaires, de sorte que certains utilisateurs trouvent la plateforme confuse

Prix de Quantive

Essentiel: Gratuit

Gratuit **18$/mois par utilisateur

Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (180+ commentaires)

4.6/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (80+ avis)

3. Paycor

Via Paycor Comme son nom l'indique, Paycor est plus adapté à la gestion des finances et de l'argent, mais il fait des fonctionnalités OKR. Les petites entreprises utilisent Paycor pour :

Traitement des salaires

LES RH

Le recrutement

Gestion de la performance des employés

Gestion des dépenses

Suivi du temps des entreprises

Cette solution est idéale si vous avez des employés à temps plein mais que vous ne savez pas comment gérer vous-même les salaires, les avantages sociaux et les impôts.

Pour les besoins du ROC, les fonctionnalités de gestion de la main-d'œuvre de Paycor permettent de contrôler les coûts, de gagner du temps et de gérer les horaires de chacun. Non seulement vous pouvez utiliser Paycor pour le suivi du temps, mais ses analyses approfondies permettent également d'optimiser la distribution de la main-d'œuvre.

Paycor comprend également l'établissement d'objectifs d'entreprise et d'objectifs individuels, ainsi que des tableaux de bord pour permettre aux gestionnaires de tout contrôler, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises en démarrage qui doivent gérer le flux de travail les données et les objectifs au même endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Paycor

Il comprend le suivi du temps et des présences ainsi que la planification des employés

Les fonctionnalités liées à l'expérience des employés comprennent des sondages sur le moral et un système de gestion de l'apprentissage pour la formation

Limites de Paycor

Paycor se concentre davantage sur les RH, la main-d'œuvre et les finances qu'un système OKR traditionnel

Vous avez toujours besoin d'un système de gestion des ressources humaines distinctgestion des tâches pour l'exécution du travail

Vous devez contacter Paycor pour toute information sur les prix

Prix de Paycor

Basic: Contact pour la tarification

Contact pour la tarification Essentiel: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Core: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Achevé: Contacter pour obtenir une offre de prix

G2: 4/5 (650+ commentaires)

4/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2,600+ reviews)

Learn about the best (Apprenez-en plus sur les meilleurs) Les logiciels de marketing pour les startups !

4. Objectifs de Microsoft Viva

Via Microsoft Microsoft a acquis Ally.io et l'a rebaptisé Microsoft Viva Objectifs, qui est une émanation de l'outil Microsoft Viva. Il s'agit d'un logiciel OKR solide pour les startups qui sont déjà toutes acquises aux produits Microsoft.

Viva Objectifs propose un processus simple en trois étapes pour le suivi des OKR : alignez votre équipe sur les objectifs, concentrez le travail quotidien sur ces objectifs et intégrez Viva Objectifs à vos autres outils Microsoft pour stimuler la visibilité.

Viva Objectifs simplifie les rapports de progression, les vérifications et les rappels par le biais de Microsoft Teams . Il inclut même Modèles d'OKR pour rendre compte de la progression de votre équipe aux dirigeants, qu'il s'agisse de votre patron ou d'une équipe d'investisseurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Objectifs Viva

Si vous disposez d'un abonnement à Microsoft 365, Viva Objectifs est déjà inclus

Viva Objectifs s'intègre de manière transparente avec d'autres outils Microsoft

Limites de Viva Objectifs

Vous avez besoin de l'abonnement mis à niveau pour accéder à Viva Insights, Viva Topics et Viva Learning

Prix des Objectifs Viva

Microsoft Viva dans Microsoft 365: Inclus

Inclus Microsoft Viva Objectifs: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft Viva Suite: 12$/mois par utilisateur

Viva Objectifs évaluations et critiques

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.1/5 (8+ reviews)

5. Weekdone

Via En semaine Weekdone est l'un des meilleurs outils logiciels OKR pour les startups grâce à son look épuré et son tableau de bord intuitif. Il suffit de brancher vos objectifs organisationnels et Weekdone construit un cadre d'exécution.

Il génère automatiquement des rapports de progression hebdomadaires, de sorte que vous n'avez pas à harceler votre équipe pour obtenir des mises à jour constantes sur le projet. Weekdone combine également les tâches et les projets dans la même plateforme, ce qui facilite le suivi des projets et des contributions de l'équipe.

La tarification de Weekdone est également adaptée aux startups. Tous les comptes ont le même niveau d'accès et vous payez donc en fonction du nombre de places nécessaires. Comme votre entreprise n'a probablement pas beaucoup d'utilisateurs, cela permet de maintenir les coûts à un niveau bas.

Les meilleures fonctionnalités de Weekdone

Weekdone assiste la gestion continue des OKR avec des options de feedback individuel

Générer des sondages pour recueillir le feedback de l'équipe

Lier les OKR aux KPI, aux projets et aux initiatives

Les limites de Weekdone

L'application Weekdone peut être un peu lente

Certains utilisateurs font état d'une assistance client lente ou inexistante

Prix de Weekdone

Free pour un maximum de trois utilisateurs

Forfait 15 utilisateurs: 9,07$/mois par utilisateur, pour un maximum de 15 utilisateurs

9,07$/mois par utilisateur, pour un maximum de 15 utilisateurs Forfait 30 utilisateurs: 9,60$$/mois par utilisateur, pour un maximum de 30 utilisateurs

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

6. Inspirer

Via Inspirer Inspire est à la fois un logiciel d'OKR, un logiciel d'évaluation de la performance et un logiciel d'évaluation de la performance outil de gestion des performances et une plateforme de développement du leadership. Il est idéal si vous souhaitez suivre des objectifs, gérer des équipes agiles ou coacher des managers.

L'interface utilisateur d'Inspire est sans fioritures, mais cela rend la plateforme très facile à naviguer. Utilisez l'OKR Builder pour concevoir les OKR les plus importants de votre entreprise . La plateforme assiste les discussions de coaching sur les OKR - ainsi que l'apprentissage à la demande pour les OKR - elle est donc idéale pour les équipes qui ont besoin d'un retour d'information régulier. Elle est donc idéale pour les équipes qui ont besoin d'un retour d'information régulier. Par exemple, elle conviendrait parfaitement aux équipes commerciales axées sur les données.

Les meilleures fonctionnalités d'Inspire

Inspire connecte vos OKR à la gestion continue des performances (CPM) afin que les managers tiennent leurs employés compte des résultats

Inspire est en relation avec OKRs Training, qui forme les dirigeants à la gestion de la méthodologie OKR

Limites d'Inspire

Inspire n'a fait l'objet que de très peu d'évaluations et n'a donc pas encore fait ses preuves

Inspire ne propose que des contrats annuels au lieu d'abonnements mensuels

Prix d'Inspire

Contact pour les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 avis)

7. Hirebook

Via Hirebook Hirebook réunit les tâches, la gestion des objectifs et les contributions individuelles. Vous pouvez soit construire des OKR et créer des tâches à l'intérieur de ceux-ci, soit convertir les activités quotidiennes en résultats clés.

Hirebook sait que les entreprises sont occupées, c'est pourquoi il automatise la responsabilisation des OKR pour vous. Le système informe les employés de la progression de leurs OKR, de sorte que vous n'avez pas besoin de rappeler à chacun ses objectifs. Il inclut même des alertes de jalon pour les employés afin que vous n'oubliiez jamais de célébrer les grandes victoires de votre équipe.

De plus, Hirebook a une politique de prix équitable, ce qui signifie qu'il suit une structure de prix simple et abordable qui est parfaite pour les startups. Si votre entreprise grandit avec le temps, Hirebook propose également un abonnement Enterprise qui offre plus de puissance de feu.

Les meilleures fonctionnalités de Hirebook

Hirebook s'intègre à tout, d'Excel à Jira en passant par Salesforce

Affichez la progression des objets de l'entreprise en un seul coup d'œilTableau de bord OKR via le tableau de bord Hirebook, l'application mobile ou l'e-mail

Limites de Hirebook

La plateforme peut être un peu boguée et lente à charger

Hirebook effectue des mises à jour régulières de la plateforme, il se peut donc que vous deviez attendre pour certaines fonctionnalités clés qui sont standard avec d'autres logiciels OKR

Prix de Hirebook

Business: Abonnement de 10$/mois, plus 15$/mois par utilisateur

Abonnement de 10$/mois, plus 15$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.9/5 (300+ commentaires)

4.9/5 (300+ commentaires) Capterra: 5/5 (2 commentaires)

8. Treillis

Via Treillis Les entreprises qui travaillent entièrement à distance s'appuient sur Lattice pour attirer les employés à distance tout en obtenant des résultats pour l'entreprise. Lattice possède de nombreuses fonctionnalités, mais ses outils OKRs & Objectifs intègrent les objectifs de l'entreprise dans les dans le flux de travail quotidien de votre équipe .

N'envoyez plus jamais de messages Slack en masse à votre équipe pour demander des rapports de progression. Il vous suffit de vous connecter à Lattice pour consulter des données en temps réel sur la progression de votre équipe et la façon dont elle se traduit dans vos objectifs organisationnels. Au lieu de définir des objectifs et de les oublier, l'installation flexible de Lattice facilite l'orientation continue du travail de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Lattice est hautement personnalisable, alors n'hésitez pas à acheter uniquement le logiciel OKR ou à mettre à niveau votre compte pour bénéficier de plus de fonctionnalités

Lattice s'intègre à Salesforce pour ajouter plus de contexte à vos données OKR

Limites de Lattice

Lattice ne propose pas d'essai ou de version gratuite

Lattice propose des modèles d'OKR limités

Il n'inclut pas d'autres outils, comme le chat, et vous devez donc passer d'un logiciel à l'autre pour faire votre travail

Prix de Lattice

Gestion de la performance + OKRs & Objectifs: $11/personne par mois

$11/personne par mois Engagement: 4$/mois par personne

4$/mois par personne Croissance: 4$/mois par personne

4$/mois par personne Compensation: 6$/mois par personne

G2: 4.7/5 (3,700+ critiques)

4.7/5 (3,700+ critiques) Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

9. AchieveIt

Via Réaliser AchieveIt permet aux startups d'optimiser leurs performances dans deux paramètres : la définition d'objectifs organisationnels et l'engagement des employés. Il suit un processus simple en trois étapes : définir des OKR, gérer les cours et évaluer les performances.

Créez différents domaines d'action pour toutes vos équipes (ou pour une seule équipe, si vous êtes encore une très petite startup) et commencez à collecter des mises à jour de statut. AchieveIt récupère automatiquement les mises à jour de votre équipe, génère des rapports et construit des tableaux de bord. Il suffit de le paramétrer une seule fois et de regarder les résultats s'accumuler.

Les meilleures fonctionnalités d'AchieveIt

AchieveIt est facilement l'un des OKR les plus automatisés du marché, ce qui en fait l'un des meilleurs logiciels OKR pour les startups

AchieveIt est livré avec plusieurs styles et modèles

Moyennant un supplément, AchieveIt propose des services de conseil en matière de stratégie et d'OKR

Les limites d'AchieveIt

Vous devez contacter AchieveIt pour connaître les prix

Certaines fonctionnalités, comme l'authentification unique et la formation sur site, ne sont disponibles que pour les forfaits supérieurs

Prix d'AchieveIt

Core: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Plus: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Pro: Contacter pour la tarification

G2: 4.5/5 (90+ commentaires)

4.5/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

10. 15Five

Via 15Cinq 15Five n'est pas seulement un logiciel OKR : c'est aussi un logiciel d'engagement et de rétention des employés d'engagement et de fidélisation des employés pour les startups . Il suit les OKR, les objectifs des employés, les tâches, les projets et les données d'engagement.

Utilisez 15Five pour mener des évaluations de performance basées sur des données, clarifier les rôles des employés et même aligner les points forts de votre équipe sur leur travail. Si vous essayez d'instaurer une culture d'entreprise qui vous fasse craquer, 15Five vous fournit les données dont vous avez besoin pour renverser la situation.

Pour les OKR, 15Five envoie automatiquement des rapports de progression hebdomadaires dans le tableau de bord ou via des intégrations avec Slack, Salesforce et Jira. Spécifiez des objectifs à l'échelle de l'entreprise et des objectifs propres à chaque employé, mesurez les échéanciers et surveillez la progression des projets dans le tableau de bord slick.

15Five meilleures fonctionnalités

Motivez votre équipe avec des OKR parent-enfant et suivez les mises à jour en temps réel

Paramétrez les objectifs de l'organisation, de l'équipe et de l'individu

Examinez la progression de tous les OKR en temps réel

15Cinq limites

Si vous souhaitez bénéficier de toutes les fonctionnalités de 15Five, vous devez passer à l'offre "Total Platform"

Certains utilisateurs souhaitaient davantage d'agences pour les administrateurs et de fonctionnalités pour comparer la progression des employés

Prix de 15Five

Engage: 4$/mois par utilisateur, facturé annuellement

4$/mois par utilisateur, facturé annuellement Perform: 8$/mois par utilisateur, facturé annuellement

8$/mois par utilisateur, facturé annuellement Focus: 8 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

8 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Total Platform: 14 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

G2: 4.6/5 (1,700+ reviews)

4.6/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (880+ avis)

Suivre la progression avec un logiciel de gestion tout-en-un

Si vous recherchez le meilleur logiciel OKR pour les startups, les 10 options de cette liste sont des piliers de l'industrie. Mais il y a un petit problème.

Ces solutions logicielles surveillent les performances de l'équipe, mais peu d'entre elles peuvent associer les tâches et les projets aux OKR de votre entreprise. Et encore moins mélangent des modèles robustes et puissants dans votre logiciel de flux de travail.

Quand il est temps de rationaliser votre startup avec une plateforme solide qui fait tout, optez pour ClickUp. Gagner du temps en rassemblant toutes vos données de travail et de performance sur une même plateforme intuitive.

Mais ne nous croyez pas sur parole : Créez un environnement de travail ClickUp maintenant gratuitement -sans carte de crédit.