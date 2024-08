10 meilleurs modèles et exemples de leçons apprises dans Excel et ClickUp

La documentation des enseignements tirés est un élément essentiel de la gestion de projet, qui permet aux équipes de réfléchir à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné, et d'identifier les possibilités d'amélioration.

L'utilisation d'un modèle de leçons apprises peut rendre le processus de capture et d'analyse des idées du projet plus facile à gérer et à structurer, en fournissant une ressource précieuse et en facilitant l'accès à l'information l'exécution de futurs projets. Dans cet article, nous avons examiné 10 modèles différents de leçons apprises, y compris des modèles généraux et des modèles spécifiques à certains projets outil de gestion de projet comme Cliquez sur . Ces modèles offrent un éventail de caractéristiques et d'avantages, ce qui vous permet de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins en matière de gestion de projet.

Qu'est-ce qu'un modèle de leçons apprises ?

Un modèle de leçons apprises est un outil puissant qui permet aux gestionnaires de projet de documenter et d'analyser les succès et les échecs d'un projet. En recueillant les avis des membres de l'équipe et en identifiant ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui aurait pu être mieux fait, les chefs de projet peuvent mettre en œuvre des changements qui augmentent les chances de réussite des projets futurs.

Un bon modèle de leçons apprises doit être facile à utiliser, fournir des instructions claires et être adaptable à une variété de projets. Il doit contenir toutes les informations pertinentes, y compris les objectifs du projet, les étapes le modèle doit permettre de recueillir des données quantitatives et qualitatives et de formuler des recommandations exploitables. Le modèle doit permettre de recueillir des données quantitatives et qualitatives et de fournir des recommandations exploitables pour pour l'élaboration de feuilles de route pour les projets futurs.

Avantages de l'utilisation d'un modèle de leçons apprises

La documentation des enseignements tirés est un élément essentiel de la gestion de projet. Elle permet aux équipes de projet de réfléchir à leur travail et d'identifier les possibilités d'amélioration. Voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation d'un modèle de leçons apprises :

Capturez des informations précieuses : Un modèle de leçons apprises vous aide à recueillir des informations précieuses auprès des membres de l'équipe sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ces informations permettent d'identifier les domaines à améliorer, en particulier lorsque le projet est en coursde prioriser les projets futurs. * Identifier les opportunités d'amélioration : En documentant les leçons apprises, vous identifiez les possibilités d'amélioration et mettez en œuvre des changements qui augmentent les chances de succès.

10 modèles de leçons apprises pour planifier la réussite des projets futurs

Nous allons examiner de plus près les avantages de l'utilisation d'un modèle fondé sur les enseignements tirés et explorer 10 des meilleurs modèles que vous pouvez utiliser pour vos besoins en matière de gestion de projet. Ces modèles vont des modèles de base de Microsoft Word à des outils de gestion de projet plus avancés comme ClickUp.

1. Modèle de leçons apprises pour la gestion de projet ClickUp (4 vues)

Améliorez vos futurs projets grâce à notre modèle de leçons tirées de la gestion de projet, qui permet d'organiser facilement les idées pour améliorer les résultats

ClickUp est un outil de gestion de projet qui offre une gamme de modèles pour différentes tâches de gestion de projet, y compris des modèles de leçons apprises.

L'outil Modèle de leçons apprises ClickUp est un modèle de gestion de projet qui peut vous aider à organiser les connaissances que vous avez acquises en travaillant sur des projets. Ce modèle fournit une structure pour documenter les succès et les échecs d'un projet, ainsi que les leçons apprises. Grâce à ce modèle, vous pouvez saisir les objectifs, les étapes, les réussites et les échecs d'un projet et inclure les éléments suivants un résumé des enseignements tirés.

Ce modèle est conçu pour être facile à utiliser et personnalisable afin de répondre aux besoins de n'importe quel projet. Il est idéal pour les chefs de projet qui veulent s'assurer qu'ils peuvent tirer des leçons de leurs expériences et éviter de commettre les mêmes erreurs dans des projets futurs. Télécharger ce modèle

ClickUp Gestion de projet - Modèle de leçons apprises : Révision dans la vue du conseil d'administration

Profitez de l'affichage en tableau du modèle ClickUp Project Management Lessons Learned pour examiner, documenter, suivre et organiser les idées de votre projet précédent

Il s'agit du même modèle ClickUp que le premier, mais vous pouvez utiliser une vue Tableau supplémentaire spécialement conçue pour passer en revue ce que vous avez... appris. Pratique, non ?

Ce modèle fournit une structure permettant de documenter les succès et les échecs d'un projet et comprend un résumé des enseignements tirés. Avec ce modèle, vous pouvez capturer les objectifs du projet les objectifs du projet, les étapes, les réussites et les échecs, ainsi qu'un résumé des leçons tirées de l'expérience. Télécharger ce modèle

ClickUp Project Manager Lessons Learned Template : Vue de l'action nécessaire

Obtenir une vue plus personnalisée pour inclure ou supprimer le champ "action nécessaire" dans le modèle de leçons apprises

Là encore, le même modèle de leçons apprises peut être utilisé, mais cette version spécifique dispose d'une vue personnalisée permettant de supprimer ou de mettre en évidence ce qui nécessite une action pour continuer. Selon le type de projet que vous examinez, vous voudrez peut-être supprimer les éléments suivants éléments d'action et que la vue Liste fonctionne plus comme un journal que comme une tâche à accomplir.

Ce modèle a été conçu pour être facile à utiliser et personnalisable afin de répondre aux besoins de n'importe quel projet. Il est idéal pour les chefs de projet qui veulent s'assurer qu'ils peuvent tirer des leçons de leurs expériences et éviter de commettre les mêmes erreurs dans des projets futurs. Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de gestion de projet sur les leçons apprises : Formulaire de retour d'information

Utilisez la vue Formulaire du modèle de leçons apprises pour collecter, analyser et organiser le retour d'information sur le projet

Le modèle ClickUp de formulaire de retour d'expérience est similaire au premier modèle, mais au lieu d'un format Doc ou Liste, il est conçu comme un formulaire de retour d'expérience Formulaire ClickUp pour que les parties prenantes au projet puissent fournir un retour d'information sur le projet.

Les commentaires recueillis sont ensuite utilisés pour lancer le processus des enseignements tirés, qui est crucial pour la réussite future du projet. Les avantages de la l'utilisation de ce modèle permet de recueillir un retour d'information précieux et des idées précieuses, d'identifier les domaines à améliorer et de veiller à ce que le processus des enseignements tirés soit lancé. Télécharger ce modèle

2. Modèle de rapport d'examen de projet ClickUp

Utilisez ce modèle comme document d'examen pour évaluer l'avancement du projet, la qualité de la gestion et des contrôles, les enseignements tirés et les meilleures pratiques

Le Modèle de revue de projet ClickUp est un rapport complet qui examine la manière dont un projet a été mené à bien.

Il prend en compte les enseignements tirés, les meilleures pratiques utilisées, la manière dont le projet s'est comporté lors d'un audit, et s'il a eu un impact positif sur l'environnement gestion adéquate du programme et des contrôles adéquats. L'utilisation de ce modèle permet notamment de recueillir des informations et des commentaires précieux, d'identifier les domaines à améliorer et de garantir une meilleure gestion des projets futurs.

Un chef de projet peut créer un rapport à l'étape fin du projet pour évaluer la manière dont le projet a été mené et identifier les points à améliorer. Le rapport peut ensuite être utilisé pour modifier les processus des projets futurs et s'assurer que les erreurs ne seront pas répétées. Télécharger ce modèle

3. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Ce modèle de rétrospective de projet permet d'évaluer le succès ou l'échec global du projet tout en identifiant les améliorations à apporter pour éviter les erreurs futures

Le modèle de Modèle de rétrospective du projet ClickUp est une procédure permettant d'évaluer si un projet a été un succès ou un échec et de déterminer ce qui peut être fait à l'avenir pour éviter les échecs.

L'utilisation de ce modèle permet notamment d'identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré, et de s'assurer que les projets futurs seront mieux gérés. Un chef de projet peut créer un rapport rétrospectif à la fin du projet afin d'évaluer la manière dont le projet a été mené et d'identifier les points à améliorer.

Le rapport peut ensuite être utilisé pour modifier les processus des projets futurs et veiller à ce que les erreurs ne soient pas répétées. Toute personne qui gère un projet devrait utiliser ce modèle. Elle pourra ainsi recueillir des informations précieuses qui pourront être utilisées pour améliorer les projets futurs.

Bonus: Outils rétrospectifs ! Télécharger ce modèle

4. ClickUp 4Ls Retro Template

Revitalisez les rétros de votre équipe avec notre modèle Doc créatif pour encourager les membres de l'équipe à approfondir les idées de leur projet

Le modèle 4Ls Retro est un excellent moyen de pimenter les séances de rétrospective de votre équipe de projet. Ce modèle doc créatif permet aux membres de votre équipe d'approfondir les résultats de leur projet.

Plus précisément, le modèle ClickUp 4Ls Retro Template est basé sur les quatre L : Apprécié, Appris, Manqué et Attendu. En classant les commentaires en fonction de ces quatre éléments, les membres de votre équipe peuvent communiquer plus facilement leurs pensées et leurs sentiments à propos d'un projet.

Ce modèle est idéal pour les chefs de projet, les chefs d'équipe et toute personne impliquée dans la gestion de projet qui souhaite améliorer la qualité de son travail la collaboration en temps réel au sein de l'équipe et de recueillir un retour d'information exploitable de la part de leur équipe. Télécharger ce modèle

5. Modèle de revue de gestion de projet ClickUp

Le modèle de revue de gestion de projet de ClickUp permet aux entreprises d'évaluer l'état actuel du projet et d'aider les équipes à déterminer s'il vaut la peine de poursuivre le projet

Le modèle de revue de gestion de projet de ClickUp Modèle de revue de gestion de projet ClickUp est un document utile pour déterminer si un projet mérite d'être poursuivi ou non.

Il permet de savoir si le projet produit les résultats escomptés pour l'organisation et donne à votre entreprise une excellente occasion d'obtenir un retour d'information sur le déroulement et la réussite d'un projet. Le document d'évaluation examine la manière dont un projet a été mené, prend en compte les enseignements tirés, les meilleures pratiques utilisées et la question de savoir si le projet a bénéficié d'un soutien adéquat de la part de l'organisation gestion de programme et les contrôles.

Ce modèle est idéal pour les chefs de projet, les chefs d'équipe et toute personne impliquée dans la gestion de projet qui souhaite recueillir des informations et des commentaires sur un projet achevé. Télécharger ce modèle

6. Modèle de bilan de l'année ClickUp

Le modèle ClickUp Year in Review vous permet de créer une rétrospective de l'année écoulée et de célébrer vos réalisations

Il est essentiel de planifier à l'avance pour améliorer vos capacités d'organisation et rester concentré sur vos objectifs. Cependant, il ne faut pas négliger l'importance de la réflexion sur les performances passées : elle permet de mieux comprendre votre croissance et sert de base solide à l'élaboration de stratégies futures. Les Modèle de bilan annuel ClickUp vous permet de contempler vos progrès, d'examiner votre efficacité et d'utiliser ces connaissances comme motivation pour établir de nouveaux objectifs et les poursuivre avec une détermination sans faille. 🚗 Télécharger ce modèle

7. Modèle de rapport mensuel d'activité ClickUp

Modèle de rapport mensuel d'activité par ClickUp

Le rapport de situation mensuel est un document essentiel, conçu pour tenir les superviseurs informés des plans et des actions des membres de l'équipe impliqués dans un projet spécifique. Ce document s'avère bénéfique en tant que ressource pour les évaluations annuelles des performances.

Il est essentiel pour la réussite de votre entreprise d'être au courant de ses progrès. Pour rester en phase avec vos objectifs, vous devez disposer d'une méthode permettant de mesurer rapidement et précisément vos progrès. C'est là qu'un outil pratique comme le Modèle de rapport mensuel d'activité ClickUp devient inestimable !

Grâce à ce modèle, vous et votre équipe pouvez :

Suivre et illustrer facilement les indicateurs de performance

Suivre la progression de tous les projets de manière ordonnée et actualisée

Prévenir les problèmes potentiels en les identifiant rapidement Télécharger ce modèle ### 8. Modèle de suivi de projet pour les projets futurs par ClickUp

Modèle de suivi de projet par ClickUp

Modèle de suivi de projet de ClickUp est un outil inestimable pour saisir et exploiter les leçons apprises au cours d'un projet.

Il sert de plateforme pour documenter les résultats importants et les connaissances acquises tout au long du projet. Il peut s'agir de stratégies fructueuses, de domaines à améliorer ou de processus à affiner pour les projets futurs.

Le modèle facilite également le suivi de l'avancement du projet, ce qui permet de mettre en évidence les erreurs ou les réussites qui peuvent influencer les actions futures ! Télécharger ce modèle

9. Carte des parties prenantes Excel Modèle de leçons apprises

Via Stakeholdermap.com

Le modèle Excel de leçons apprises de Stakeholdermap est une option idéale pour les chefs de projet qui souhaitent une approche plus structurée pour documenter leurs leçons apprises.

Ce modèle propose un format de tableau pour faciliter saisie de données et l'analyse, vous permettant de saisir les détails essentiels du projet et les enseignements tirés par les membres de l'équipe. Vous pouvez utiliser le modèle Excel des enseignements tirés pour suivre les objectifs, les risques, les problèmes, les hypothèses et les décisions du projet.

Ce modèle convient aux chefs de projet, aux membres de l'équipe et aux autres parties prenantes qui souhaitent consigner les enseignements tirés d'un projet dans un format structuré et cohérent. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de leçons apprises de l'Institut de gestion de projet

Via Project Management Institute

Le modèle de leçons apprises du Project Management Institute est une autre option pour les chefs de projet qui préfèrent une approche plus approfondie pour documenter leurs leçons apprises.

Si vous avez besoin d'un moyen de tirer des enseignements de votre logiciel projet de développement de logiciel le modèle de feuille de calcul du PMI permet de collecter et de partager les résultats positifs et négatifs d'un projet récent. Ce modèle peut vous aider à améliorer vos projets actuels et futurs grâce aux grandes lignes des séances de remue-méninges avec votre équipe.

En fin de compte, le modèle fonctionne bien pour ceux qui souhaitent discuter de l'information après une étape importante afin d'obtenir plus d'informations pour atteindre un meilleur résultat dans votre prochain projet. Télécharger ce modèle

Exemple de leçons apprises dans la gestion de projet

Dans le cadre de la gestion de projet, le processus de collecte des enseignements tirés est essentiel pour l'amélioration continue et la réussite future du projet. Ce processus comporte généralement cinq étapes clés : l'identification, la documentation, l'analyse, le stockage et la récupération.

Voici un exemple de processus de capitalisation des enseignements tirés d'une application logicielle nouvellement lancée qui a connu des retards importants en raison de problèmes techniques imprévus :

Identification: L'équipe de projet organise une session sur les enseignements tirés vers la fin du projet, en se concentrant sur l'identification des succès et des échecs du projet. Elle constate que le manque de clarté de la communication entre les équipes de développement et de test a entraîné des erreurs répétées et que ces problèmes de communication ont été l'une des principales causes du retard. **L'équipe documente ensuite ses conclusions dans un document sur les enseignements tirés, détaillant les problèmes de communication, leur impact sur le projet et la manière dont ils pourraient être évités à l'avenir. Analyse: L'équipe analyse plus en détail le problème et se rend compte que l'absence d'une plateforme de communication centralisée a été un facteur critique. Ils concluent que l'utilisation d'un projet dédiéoutil de communication aurait pu atténuer ce problème. Stockage: Ces leçons analysées sont ensuite stockées pour référence ultérieure. Le chef de projet veille à ce que ces informations soient accessibles à toutes les parties prenantes concernées, dans le but d'éviter des erreurs similaires dans les projets futurs. Récupération: Lors de la planification du projet suivant, le chef de projet récupère ces leçons. Il met en place un outil de communication spécifique dès le début du projet afin de garantir une communication claire et efficace entre toutes les équipes impliquées, appliquant ainsi les leçons tirées du projet précédent.

Ne commettez pas les mêmes erreurs en suivant vos leçons apprises

Que vous recherchiez un simple modèle Word ou un outil plus complexe doté de fonctions avancées, il existe un modèle de rapport sur les enseignements tirés qui peut vous aider à saisir, à analyser et à appliquer les enseignements que vous tirez de chaque projet.

Si vous souhaitez essayer un modèle de leçons apprises, nous vous recommandons de commencer par le modèle de leçons apprises de Modèle de leçons apprises ClickUp. Vous pouvez le télécharger à partir du site Centre de modèles ClickUp ainsi que d'autres modèles de gestion de projet qui peuvent vous aider à rationaliser votre processus de gestion de projet documentation du projet , lignes temporelles des rétrospectives, etc.

Que vous choisissiez un modèle général ou un modèle spécifique à votre outil de gestion de projet, assurez-vous d'impliquer activement votre équipe et les parties prenantes dans le processus, d'utiliser une variété de sources de données, d'être ouvert au retour d'information, de partager les leçons apprises et d'utiliser les outils de gestion de projet s'améliorer en permanence vos processus et vos flux de travail.

N'oubliez pas que l'objectif d'un processus de leçons apprises n'est pas seulement de documenter ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi de tirer des leçons des expériences passées et d'optimiser les performances de votre projet en vue d'une réussite future.