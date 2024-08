10 modèles gratuits de gestion de programme avec plans et processus

La gestion de programmes requiert un niveau élevé de compétences en matière de communication, de forfait et d'exécution. Même si vous êtes une star et que vous pouvez le faire seul, une assistance sous la forme de modèles vous aidera gagner du temps et d'efforts, afin que vous puissiez vous concentrer sur la réussite de votre organisation - et moins sur les tâches qui peuvent être automatisées.

Nous vous montrons ici comment les modèles de gestion de programme peuvent vous rendre plus efficace et ce qu'il faut rechercher dans ces outils. Nous partagerons également quelques-uns de nos modèles de plans de gestion de programme favoris pour vous aider à démarrer. 🌻

Commençons à faciliter vos efforts de gestion de projet, voulez-vous ?

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion de programme ? Gestion de programme est similaire à la gestion de projet, à quelques différences clés près. Dans la gestion de projet, vous vous concentrez sur la production de projets de plus petite envergure

livrables d'un projet spécifique. Dans la gestion de projet, vous vous occupez de douzaines de projets interconnectés et complexes qui constituent un système plus vaste.

L'objectif d'un plan de gestion de programme est d'apporter une assistance à l'organisation ou à l'entreprise par le biais de multiples moyens. Ces rôles exigent un niveau plus élevé de leadership, de coordination et de communication.

C'est pourquoi le outils de gestion de programme c'est là qu'interviennent les outils de gestion de programme tels que les modèles. Un modèle de gestion de programme est un outil qui simplifie les différentes étapes de la gestion de projets interdépendants. Ils peuvent vous aider à créer des des forfaits de projet , d'identifier les interdépendances entre les projets et de créer des feuilles de route pour la planification des projets.

Certains modèles peuvent également vous aider à suivre le processus du programme, à rédiger des propositions de programme et à effectuer des audits des procédures existantes. ✅

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion de programme ?

Vous êtes prêt à utiliser un modèle de gestion de programme pour faciliter la planification de votre processus ?

Voici ce qui fait un bon modèle de gestion de programme :

Aperçu et portée du projet visibilité Un aspect clé de la gestion de programme est la connaissance de l'objectif final. Recherchez des modèles dans lesquels vous pouvez présenter le forfait et les principaux objets du programme

visibilité Un aspect clé de la gestion de programme est la connaissance de l'objectif final. Recherchez des modèles dans lesquels vous pouvez présenter le forfait et les principaux objets du programme Outils d'identification des éléments clés et des dépendances: la gestion de programme repose en grande partie sur l'identification des contraintes potentielles. Gardez un œil sur les modèles qui offrent des fonctionnalités pour la structure organisationnelle et les feuilles de route afin de maintenir le programme dans les délais

la gestion de programme repose en grande partie sur l'identification des contraintes potentielles. Gardez un œil sur les modèles qui offrent des fonctionnalités pour la structure organisationnelle et les feuilles de route afin de maintenir le programme dans les délais Fonctionnalité d'échéancier : Les programmes sont constitués de divers projets avec des dates d'échéance pour les produits livrables. Gardez une trace de la progression avec un modèle pour créer un calendrier et un échéancier pour les objectifs du programme

: Les programmes sont constitués de divers projets avec des dates d'échéance pour les produits livrables. Gardez une trace de la progression avec un modèle pour créer un calendrier et un échéancier pour les objectifs du programme Assistance à la collaboration : pour être un gestionnaire de projet réussi, vous devez jongler avec plusieurs projets, parfois dans plusieurs départements. Un modèle de qualité permet une collaboration transparente entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, qu'il s'agisse d'un projet de développement ou d'un projet d'investissementlogiciel de gestion de projet outils de planification de projet

: pour être un gestionnaire de projet réussi, vous devez jongler avec plusieurs projets, parfois dans plusieurs départements. Un modèle de qualité permet une collaboration transparente entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, qu'il s'agisse d'un projet de développement ou d'un projet d'investissementlogiciel de gestion de projet outils de planification de projet Tableaux de bord personnalisables: Les affichages personnalisés offrent un aperçu des étapes spécifiques du programme, facilitent le suivi du processus et vous permettent de contrôler les permissions à différentes étapes du plan de gestion du programme

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Dashboard-Software-Development-1400x930.png Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans l'affichage du tableau de bord ClickUp /$$img/

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans le tableau de bord ClickUp

10 modèles de gestion de programme à utiliser en 2024

Grâce aux modèles de gestion de programme, vous pouvez gagner du temps, que vous définissiez la portée de plusieurs projets ou que vous cherchiez des moyens de rationaliser vos processus. Il existe une tonne de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Des modèles qui vous aident à suivre les flux de travail à ceux qui vous permettent d'analyser tous vos processus existants, il y a un moyen de faire de votre projet un succès travail plus rapidement et plus efficace. Et avec outils d'amélioration des processus et outils de cartographie des processus vous pouvez créer des feuilles de route pour les programmes et suivre la progression du lancement à l'achèvement.

Voici une liste de nos 10 modèles favoris que vous pouvez utiliser dès maintenant. ✨

1. Modèle de gestion de programme ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Program-Management-Template.jpg Modèle de gestion de programme ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle de gestion de programme de ClickUp pour obtenir un aperçu de tous vos projets et de leur progression Modèle de gestion de programme de ClickUp facilite le suivi de plusieurs projets et de leur relation avec un objectif de programme plus large. Créez rapidement des dossiers pour les différents projets et assignez des tâches, des délais et des jalons pour chacun d'entre eux dans le modèle de gestion de programme de ClickUp échéancier du projet .

Affichez les problèmes et les risques afin d'identifier les obstacles potentiels et de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent pour éviter de faire dérailler le programme les livrables du projet avec ce modèle de diagramme de Gantt et affichez une vue Gantt de la progression de votre projet.

Passez à la vue Tableau de ce modèle de plan de projet pour afficher une vue d'ensemble de ce qui a été achevé, de ce qui est en progression et de ce qui est à venir. ✍️

2. Modèle de rapport sur le statut du programme ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Program-Status-Report-Template.jpg Modèle de gestion de programme : Modèle de rapport sur le statut du programme ClickUp /$$img/

Ce modèle ClickUp à code couleur vous indique le statut de votre budget, de votre échéancier et de la qualité de votre projet

Avec Modèle de rapport sur le statut du programme ClickUp avec le modèle de rapport d'état du programme de ClickUp, il n'a jamais été aussi facile de fournir des mises à jour sur l'état d'avancement du programme et des projets individuels. Créez un aperçu du programme dans une disposition agréable à l'œil avec des diagrammes, des graphiques et des tableaux qui mettent en évidence les informations les plus importantes.

Remplissez la section du modèle de diagramme de santé du programme pour identifier le statut des projets individuels qui composent le programme dans son ensemble. Attribuez un code couleur aux projets qui sont sur la bonne voie (en vert), utilisez le jaune pour identifier les projets qui présentent des problèmes et signalez en rouge les projets qui nécessitent une attention immédiate pour retrouver leur rythme de croisière.

Créez un diagramme de Gantt pour visualiser l'ensemble de la feuille de route du programme et utilisez des graphiques pour identifier les éléments suivants les contrôles du projet et l'affectation des ressources. Un gestionnaire de programme peut également approfondir les risques liés au projet à l'aide d'un tableau mettant en évidence le problème identifié et les éléments d'action .

3. Modèle de suivi de programme ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Program-Tracker-Template.png Modèle de gestion de programme : Modèle de suivi de programme ClickUp /$$img/

Gardez une trace de tous vos projets et des échéanciers pour les membres de l'équipe avec le modèle de suivi de programme de ClickUp

L'un des aspects difficiles de la gestion de programme est d'afficher une vue Tout Effacées. Avec plusieurs projets en cours et divers membres de l'équipe, il est facile pour les choses de passer à travers les mailles du filet. Ce n'est plus le cas, grâce au Modèle de suivi de programme de ClickUp .

Ce modèle de plan d'échéancier offre une visibilité sur chaque projet tout en identifiant leur priorité.

Un gestionnaire de programme peut utiliser les différentes vues pour déterminer les échéanciers des projets pour chaque service et mettre en évidence la capacité de travail des différents membres de l'équipe. Commencez par définir le projet dans la vue Liste des projets.

Créez et assignez des tâches aux différents membres de l'équipe de projet et ajoutez des dates d'échéance qui peuvent être utilisées pour créer un échéancier pour chaque projet. Dans l'affichage Échéancier, regroupez vos activités par service et filtrez-les en fonction des éléments suivants la phase du projet pour suivre la progression du programme.

Utilisez la vue Charge de travail pour voir comment le travail est réparti entre les employés. Mon travail consiste à réaffecter les tâches, à redistribuer les charges de travail et à ajuster l'échéancier afin de maintenir le programme dans la bonne voie sur la voie de la réussite . 🙌

4. Modèle de résumé de programme ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Program-Summary-Template.png Modèle de gestion de programme : Modèle de résumé de programme par ClickUp /$$img/

Tenez votre équipe informée des détails importants sans avoir à lire un document plus long

Vous avez besoin d'un fournisseur, prestataire, pour fournir des mises à jour rapides du programme et un résumé concis ? Tournez-vous vers le Modèle de résumé de programme par ClickUp . Utilisez ce modèle d'une page modèle de rapport de progression pour donner aux parties prenantes ou aux membres de l'équipe très occupés un aperçu du statut du projet, sans leur faire lire des pages interminables d'un rapport.

Incluez des informations telles qu'un aperçu général de la progression, une mention rapide des problèmes et des solutions proposées, ainsi que les grandes lignes des prochaines étapes.

5. Modèle de proposition de programme ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Program-Proposal-Template.jpg Modèle de gestion de programme : Modèle de proposition de programme ClickUp /$$img/

Soumettez des demandes d'approbation pour des projets qui assistent les objectifs de votre programme à l'aide du modèle de proposition de programme ClickUp

La gestion de projet ne consiste pas seulement à suivre et à gérer la progression de projets interconnectés. Un aspect clé de la gestion de programme consiste à identifier de nouveaux projets et programmes susceptibles d'assister les principaux objectifs de l'organisation.

Il est donc facile pour un gestionnaire de programme de présenter des idées à la direction générale avec Modèle de proposition de programme de ClickUp .

Commencez par remplir les détails de base de votre proposition, tels que la description du programme ainsi que les objectifs, la méthodologie, la disposition et le budget proposés.

Avec une interface agréable à l'œil et des détails concis, le bureau de gestion du projet (BGP) ne manquera pas d'approuver la proposition ! 🤩

6. Modèle de charte du programme ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Program-Charter-Template.jpg Modèle de charte du programme ClickUp /$$$img/

Définissez le champ d'application et les objets du travail de votre département à l'aide du modèle de charte de programme ClickUp

Un autre excellent moyen de donner un aperçu rapide du programme est d'utiliser Le modèle de charte de programme de ClickUp . Utilisez ce modèle de charte de projet pour définir les grandes lignes du plan de gestion du projet tout au long de son cycle de vie.

Commencez par présenter l'organisation du programme, y compris le titre du programme, les le forfait de communication et le calendrier du projet, y compris les dates de début et de fin. Les gestionnaires de projet peuvent s'en servir pour approfondir la connaissance des membres de l'équipe qui joueront un rôle dans le programme et les objectifs.

Grâce à ce modèle de gestion de projet gratuit, vous pouvez définir les indicateurs que vous utiliserez pour déterminer la réussite du projet, l'étendue du travail, ainsi que les initiatives et les plans d'action.

Conservez ce dossier dans un emplacement facile d'accès dans votre environnement de travail ClickUp. De cette façon, un projet ou vos employés et parties prenantes peuvent s'y référer tout au long de leur travail, en s'assurant qu'ils restent conscients des objets et des jalons qu'ils doivent atteindre.

Streamlinez votre gestion de programme avec Gestion de projet IA !

7. Modèle de Tableau d'incrémentation des programmes ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Program-Increment-Tableau-Template.jpg Modèle de tableau d'incrémentation du programme ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle de Tableau d'incrémentation des programmes de ClickUp pour créer un échéancier visuel et cartographier les flux de travail

Les incréments de programme définissent un échéancier et des objets pour les équipes agiles qui font partie d'un train de mise en production agile plus large. Utiliser Le modèle de Tableau d'incrément de programme de ClickUp si vous souhaitez automatiser cette étape cruciale de la planification.

La vue Tableau blanc est conçue pour la collaboration, de sorte qu'un gestionnaire de projet peut l'utiliser pour aider l'équipe à faire un remue-méninges et à suivre les idées de toutes les parties prenantes au cours du processus.

Commencez par définir les phases du forfait de votre programme, puis identifiez les membres de l'équipe du programme. Attribuez la capacité et la charge aux différents membres de l'équipe et aux départements en fonction de leur disponibilité pour suivre les flux de travail.

Ensuite, ajoutez des jalons et des activités à la liste des tâches afin de visualiser les responsabilités de chacun. 🛠️

8. Modèle de programme d'audit ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Audit-Program-Template.jpg Modèle de programme d'audit ClickUp /$$$img/

Respecter les normes de l'entreprise en utilisant le modèle de programme d'audit de ClickUp pour suivre les actifs

Facilitez la vie de votre équipe d'audit avec un modèle de plan de gestion d'un programme axé sur la gestion des ressources. Avec Modèle de programme d'audit de ClickUp le programme d'audit de ClickUp permet de suivre les immobilisations afin de s'assurer que vous respectez les normes de l'entreprise.

Utilisez l'affichage résumé pour afficher les principaux objectifs du programme d'audit dans le modèle de gestion de projet.

Vous pouvez ensuite utiliser l'affichage du Tableau par procédure pour voir où en est chaque élément dans le processus d'audit. Passez à l'affichage du Tableau des résultats d'audit pour trier les tâches en fonction de leur score d'audit.

Lorsque vous êtes prêt à créer une liste de tâches pour un plan d'action, passez à la vue Liste des besoins d'attention pour obtenir une ventilation rapide et en temps réel de tous les éléments qui doivent être traités. La vue Tableau permet de suivre facilement tous les projets dans un seul affichage afin que vous puissiez élaborer le meilleur plan de projet pour votre processus d'audit.

9. Modèle de processus efficaces ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Efficient-Processes-Template.jpg Modèle de processus efficaces ClickUp /$$$img/

Augmentez votre productivité et suivez toutes les activités du programme avec le modèle de processus efficaces de ClickUp

Être un gestionnaire de programme signifie que vous devez être efficace et adaptable pour répondre aux exigences d'environnements d'entreprise en constante évolution. Modèle de processus efficaces de ClickUp est conçu pour stimuler la productivité et optimiser les processus du forfait de gestion de programme.

De la conduite de l'analyse à la création d'actions éléments pour la gestion du changement ce modèle fait de vous un leader plus efficace.

Pour commencer, décrivez toutes les activités de votre processus qui doivent être optimisées. Utilisez la vue Liste de l'aperçu du processus pour créer des tâches pour chacune d'entre elles. Remplissez les champs personnalisés du modèle de gestion de projet, notamment la description du processus, le niveau d'effort, le rôle et les délais.

Pour les processus qui nécessitent un travail supplémentaire, créez des sous-tâches afin de les décomposer en tâches plus faciles à gérer dans le modèle de gestion de projet.

La vue Gantt affiche rapidement toutes vos entrées dans un diagramme pour visualiser le calendrier du projet. Cette vue affiche également les dépendances afin que vous puissiez identifier les obstacles potentiels ou les domaines dans lesquels le programme risque de s'enliser au cours des différentes phases du projet.

Vous voulez un moyen de collaborer lors des séances de brainstorming sur les processus de forfait ? Passez à l'affichage du Tableau blanc du diagramme SIPOC. Si vous êtes plutôt visuel, utilisez la vue Tableau blanc des processus pour afficher une image de votre cartographie des processus. 🗺️

10. Modèle d'audit de processus ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Process-Audit-Template.jpg Modèle d'audit de processus ClickUp /$$$img/

Examinez et analysez l'efficacité de vos systèmes avec le modèle d'audit de processus de ClickUp

Analysez et améliorez vos processus en utilisant Modèle d'audit de processus de ClickUp . Basé sur le modèle d'audit de processus de Méthodologie des logiciels souples le modèle met l'accent sur les systèmes et la réflexion sur le monde réel dans le cadre d'un travail d'audit. Un champ personnalisé pour les fichiers vous permet de télécharger des documents de projet et des feuilles de calcul pour assister vos recherches et vos conclusions.

Utilisez ce modèle pour faire une révision achevée de vos processus ou intégrez-le dans votre système d'audit pour effectuer des mises à jour et des examens réguliers des procédures afin de vous assurer qu'elles sont optimisées. Le modèle de gestion de projet comporte cinq onglets, chacun d'entre eux étant conçu pour donner un aperçu de vos processus, de la manière dont ils peuvent être améliorés et des éléments d'action à mettre en œuvre pour apporter ces changements.

Dans l'onglet Conception du modèle, créez un cadre pour le processus d'audit. Vous pouvez y ajouter des tâches, dont une pour décrire le processus existant, identifier les lacunes, créer une proposition de changements et comparer les modèles avec des situations réelles dans votre forfait de projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Dans l'onglet Analyse des processus, plongez dans les moindres détails de vos processus existants. Il peut s'agir de la visibilité de vos processus pour les membres de l'équipe, des ressources nécessaires et des procédures de suivi.

Passez à l'onglet Analyse CATWOE pour utiliser le cadre de résolution des problèmes afin d'identifier les points à améliorer dans vos processus. CATWOE signifie Clients, Acteurs, Vision du monde, Propriétaires et Environnement.

En évaluant chacun de ces éléments, vous pouvez définir des objectifs et des processus qui serviront mieux votre organisation et vos clients.

Enfin, le Gestion du changement l'onglet "Gestion du changement" est idéal pour mettre en évidence les éléments découverts lors de l'audit du processus et pour définir les prochaines étapes. En fonction de l'ampleur des changements nécessaires, vous pouvez répartir ces tâches en différentes phases ou simplement créer une ou deux tâches pour résoudre les problèmes.

Faites monter d'un cran votre gestion de programme

La gestion de programme est une carrière stimulante et gratifiante. Vous devrez mettre à profit vos compétences en communication et votre sens de la planification pour élaborer des programmes qui assistent les objectifs de votre organisation.

Du brainstorming au suivi du temps en passant par le l'achevé du projet vous devez être à la hauteur pour faire ce qui est terminé dans votre forfait de projet.

Obtenez l'assistance d'outils tels que les modèles de gestion de programme de cette liste qui peuvent vous aider pour tout, de la création de calendriers à la vérification de la progression.

Prêt à faire passer votre gestion de programme au niveau supérieur ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui !

Commencez par parcourir notre Modèles PMO et des intégrations qui sont conçus pour que vous puissiez créer des forfaits d'action, des audits, des plans de route et plus encore pour tous vos besoins en matière de gestion de programme. 👀