10 modèles de podcast gratuits à utiliser pour votre prochain épisode

Les podcasts vont des interviews et des conversations aux récits non fictionnels. Mais même les podcasts les plus libres ont tendance à avoir une certaine forme de podcast d'un scénario ou d'un plan . L'utilisation de modèles de podcast vous permet de varier la longueur et la structure de votre podcast tout en respectant les conventions de la forme.

Si un modèle de script de podcast doit figurer en tête de votre liste, il est tout aussi important d'avoir un plan pour d'autres aspects de votre podcast, tels que votre calendrier marketing .

Ces 10 modèles gratuits de script de podcast vous permettront de tout couvrir, depuis la planification et l'enregistrement jusqu'à la publication de votre propre podcast.🎙️

Qu'est-ce qu'un modèle de podcast ?

En écoutant un animateur de podcast expérimenté, l'ensemble du processus de podcasting peut sembler sans effort, n'est-ce pas ? Il peut s'agir d'un monologue d'une personne avec des effets sonores parfaitement placés ou d'une conversation entre l'animateur et le co-animateur qui semble passer d'un sujet à l'autre en douceur.

Mais un podcast ne se résume pas à la conception sonore et aux échanges. Il y a l'intro et l'outro du podcast, les messages sponsorisés, les clips audio, etc. Même s'il s'agit d'une conversation à bâtons rompus, il y a de fortes chances que l'animateur du podcast ait une liste de points à aborder et un plan pour passer d'un point principal à l'autre.

Un modèle de podcast vous permettra d'enregistrer un épisode réussi. Vous pouvez utiliser un modèle de podcast pour définir les grandes lignes de chaque nouvel épisode, créer une description et des notes d'émission, créer des scripts de podcast détaillés ou même programmer des entretiens avec des influenceurs des médias sociaux. 📅

L'utilisation d'un modèle de podcast vous permet de respecter toutes les règles d'un podcast professionnel tout en vous laissant une grande marge de manœuvre pour personnaliser votre production.

Ces 10 modèles de podcast vous guideront dans les étapes suivantes chaque étape du processus de la planification d'un nouveau podcast à la post-production.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de podcast ?

Un bon modèle de podcast vous aide à respecter un format de podcast convenu tout en vous laissant l'espace nécessaire pour faire preuve de créativité. Après tout, un script de podcast n'est pas comme le script d'une pièce de théâtre dont vous devez mémoriser chaque mot.

À l'instar d'une bonne introduction de podcast, un bon script de podcast peut laisser de la place aux ad-lib et à l'improvisation.

Les animateurs de podcast plus expérimentés peuvent se contenter de points de suspension, mais les débutants peuvent souhaiter rédiger un script de podcast plus approfondi, au moins la première fois. Cela permet d'éviter la nervosité et de ne pas partir dans tous les sens.

Un script ou un plan de podcast permet également à vos invités de savoir à quoi s'attendre : quand doivent-ils être prêts à intervenir et quand doivent-ils laisser de la place pour un appel à l'action (CTA) ?

Outre les scripts, vous pouvez utiliser des modèles de podcast à tout moment de votre flux de travail pour garantir une approche cohérente et normalisée de la production de podcasts. Qu'il s'agisse de programmer des posts sur les médias sociaux ou de planifier l'épisode de la semaine suivante, ces 10 modèles de podcast vous aideront à rester sur la bonne voie.

10 modèles de podcast à utiliser en 2024

Que vous lanciez un nouveau podcast sur la productivité ou vous voulez faire passer votre interview podcast au niveau supérieur, utilisez l'un de ces 10 modèles de podcast pour commencer :

1. Modèle de podcast ClickUp

Organisez votre podcast par série, saison, et plus encore avec ce modèle de podcast pratique

Ce modèle pratique Modèle de podcast ClickUp facilite le suivi de tous les scripts et épisodes de vos podcasts en un seul endroit et permet de les trier par série, par saison ou par d'autres catégories personnalisées.

Vous pouvez inclure les dates de publication, les liens vers les épisodes, l'audio et bien plus encore, de sorte que vous n'ayez pas à chercher dans plusieurs documents pour trouver le contenu que vous recherchez. Il vous suffit de passer de l'affichage en tableau à l'affichage en liste pour faciliter la navigation.

Attribuez un hôte ou un producteur à chaque podcast dans le champ Assignee et définissez le sujet de l'épisode dans le champ Topic. Vous pouvez également utiliser des balises d'état telles que Edited, Planned, Posted et Recorded afin de savoir où en est chaque épisode dans le cycle de production.

Bien qu'il s'agisse d'un modèle de podcast pour débutants, il est suffisamment complet pour gérer des productions plus importantes avec plusieurs épisodes et membres de l'équipe. Télécharger ce modèle

2. Modèle de calendrier ClickUp Podcast

Gérez les concepts d'épisodes de votre podcast, la diffusion, le calendrier et les invités en utilisant le modèle de calendrier de podcast de ClickUp

Le Modèle de calendrier ClickUp Podcast vous aidera à planifier les scripts des podcasts à l'avance et à garder une trace des personnes prévues ou du titre de votre prochain podcast. Choisissez parmi 18 champs personnalisés, y compris le sponsor, le budget, la photo de l'invité, le titre du podcast, le lien de l'épisode et la saison.

Vous pouvez utiliser des codes couleur pour identifier l'étape de développement de chaque épisode, telle que la conception, la sensibilisation, la programmation, l'enregistrement ou la transcription.

Ce modèle vous permet également de basculer entre sept types d'affichage différents, y compris les épisodes, les sponsors de podcast, les anecdotes de podcast et l'étape de podcast.

Lisez la Bio de l'invité avant l'enregistrement pour préparer la présentation de l'invité, et utilisez les champs État de la transcription et Date d'échéance pour vous assurer qu'une transcription est ajoutée à votre site Web de podcast dès que possible. 📝

Que vous interrogiez des experts du secteur ou des influenceurs des médias sociaux, ce modèle vous aidera à faire passer votre podcast au niveau supérieur et à atteindre vos objectifs objectifs professionnels . Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de podcast ClickUp

Visualisez l'état d'avancement de chaque épisode de podcast grâce à ce modèle de plan de podcast

Le Modèle de plan de podcast ClickUp est un modèle intermédiaire qui vous aide à vous plonger dans le processus de planification de chaque nouvel épisode de podcast.

Les champs d'état modifiables vous indiquent quels épisodes sont annulés, en cours ou en attente, tandis que la barre d'état d'avancement affiche une représentation visuelle de la proximité de l'achèvement d'un épisode.

Utilisez le champ Type de podcast pour déterminer si un épisode est un podcast d'invité ou un podcast solo et utilisez le champ Sujet pour étiqueter vos épisodes par catégorie, par exemple Questions sociales ou Arts visuels. Les autres champs comprennent le numéro d'épisode, le titre de l'épisode et la date d'enregistrement.

Vous pouvez utiliser six types d'affichage différents, y compris les épisodes de podcast et les analyses, et il y a même un formulaire de sujet pour vous aider à enregistrer des idées pour un nouveau sujet de podcast.

Ce sujet vous aidera à améliorer votre autodiscipline et planifiez à l'avance pour que votre émission atteigne le sommet des charts sur Spotify ou Apple Podcasts ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de planification de podcast ClickUp

Organisez votre podcast par saison grâce à ce modèle de planification de podcast approfondi

Le Modèle de planification de podcast ClickUp est un modèle avancé qui organise tous vos épisodes de podcast dans des dossiers faciles à utiliser. Créez une fiche simple pour chaque épisode de podcast et ajoutez des détails au fur et à mesure que vous avancez dans les étapes Idées, Planification, Programmation, Enregistrement, Production et Publication.

Gardez une trace de la date d'enregistrement, du numéro d'épisode, de l'invité, du type de podcast, etc. Vous pouvez basculer entre les épisodes, la vue d'ensemble et les invités, et utiliser l'outil Pièces jointes pour créer des liens vers des documents, des fichiers audio et d'autres éléments pertinents.

Les fonctionnalités avancées de ce modèle de podcast le rendent adapté aux productions professionnelles, mais les débutants trouveront également de nombreuses utilisations. Utilisez-le pour planifier, programmer, organiser et établir des priorités ou créez un espace pour les grandes lignes de votre podcast. Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de plan de podcast vierge

Utilisez ce modèle pour définir les grandes lignes de votre podcast afin de garder votre épisode sur la bonne voie

Ce modèle Modèle de plan de podcast vierge ClickUp fournit un schéma simple que vous pouvez compléter avec les détails de votre propre podcast. Commencez par le nom du podcast, le script d'introduction, puis ajoutez l'animateur, la date d'enregistrement, le lien vers le script, le nom de l'invité et la date de publication. Une barre de progression vous permet de voir le travail qu'il vous reste à faire pour cet épisode particulier.

Sous le tableau, vous trouverez un Liste des choses à faire où vous pouvez ajouter des tâches et des sous-tâches telles que "Remue-méninges", "Planifier le sujet et les invités" et "Enregistrer le podcast"

Bien que ce modèle n'ait pas autant de fonctionnalités que certains autres modèles de notre liste, il est propre et efficace, ce qui en fait un bon choix pour les nouveaux animateurs de podcast qui veulent garder les choses simples. Utilisez le même modèle pour chaque épisode, ou passez à l'un des modèles plus avancés au fur et à mesure que votre podcast se développe. Télécharger ce modèle

6. Modèle de description de podcast ClickUp

Créez des titres d'appel pour commercialiser votre podcast grâce à ce modèle de description de podcast

Ce modèle Modèle de description de podcast ClickUp peut vous aider à décrire et à commercialiser vos épisodes de podcast auprès des auditeurs. Il ne s'agit pas ici de planifier un épisode ou de rédiger un script de podcast, mais de se concentrer sur la création d'un titre d'appel concis et riche en informations.

Commencez par créer un plan de contenu pour les médias sociaux afin de présenter vos épisodes de baladodiffusion à votre public cible. Résumez le sujet de votre podcast pour un post LinkedIn ("Dans l'épisode d'aujourd'hui.... "), ou créez une accroche pour une Story Instagram ou une chaîne YouTube.

Chaque élément de votre liste de tâches reçoit son propre attributaire et sa propre date d'échéance, ainsi qu'un indicateur de priorité pour vous aider à.. la hiérarchisation des projets .

En utilisant un modèle pour votre matériel de marketing, vous pourrez passer moins de temps sur la description de chaque épisode et plus de temps à faire le meilleur podcast possible. 🏆 Télécharger ce modèle

7. Modèle de script de podcast ClickUp

Définissez à l'avance les grandes lignes de vos épisodes de podcast à l'aide d'un modèle de script de podcast

Ce modèle Modèle de script de podcast ClickUp vous aidera à développer le cœur et l'âme de votre podcast. Il s'agit d'un document simple, adapté aux débutants, que vous pouvez partager avec toutes les personnes impliquées dans l'épisode : l'animateur, l'invité, le producteur, etc.

Commencez par remplir le tableau avec le nom du podcast, le titre de l'épisode, le nom de l'animateur, le nom de l'invité et le sponsor de l'épisode. Si vous enregistrez une émission en solo ou si vous n'avez pas de sponsor, vous pouvez laisser ces champs vides.

Ensuite, parcourez l'épisode dans l'ordre chronologique en ajoutant un message de votre sponsor, votre musique d'introduction ou jingle, le contenu de votre épisode et votre musique de fin d'épisode.

N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de créer un script mot à mot, mais de vous aider à adopter un ton conversationnel lorsque vous passez d'un sujet à l'autre. Dressez une liste des principaux points que vous souhaitez aborder, des points d'appui et des questions de l'interview.

Le script de votre podcast doit servir de feuille de route pour l'épisode, alors assurez-vous que votre invité ou coanimateur a eu l'occasion de le lire avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de parrainage de podcast ClickUp

Obtenez plus de sponsors pour votre podcast grâce à une proposition de parrainage professionnelle

Ce modèle Modèle de parrainage de podcast ClickUp est conçu pour vous aider à courtiser des sponsors en leur fournissant un aperçu bref mais informatif de votre émission de podcast.

Votre parrainage demande de proposition doit contenir des informations sur le public cible, l'ampleur de l'opportunité (c'est-à-dire les statistiques sur les auditeurs) et les spécificités de la campagne. Veillez à inclure vos coordonnées, ainsi que votre logo ou la pochette de votre podcast, afin de donner à votre proposition de parrainage un aspect plus professionnel.

En vous adressant à des entreprises qui correspondent aux valeurs de votre podcast, vous pouvez générer des revenus pour votre émission et promouvoir des marques dont vos auditeurs voudront entendre parler. C'est une situation gagnant-gagnant pour votre émission et votre nouveau sponsor ! 🙌 Télécharger ce modèle

9. Modèle de podcast pour l'émission Conversation/Interview par Riverside

via Riverside Ce modèle de podcast d'émission de conversation/interview de Riverside propose un plan pratique que vous pouvez utiliser pour créer un script pour une émission de type interview. Il s'agit de l'un des nombreux exemples de script de podcast proposés par Riverside, y compris un script minimaliste et une émission en solo.

Le modèle de conversation/interview contient une introduction, un message du sponsor et un thème musical, suivis d'une présentation de l'invité et d'une série de questions d'interview. L'émission se termine par une outro, un récapitulatif et un appel à l'action.

Plusieurs des puces ont un espace vide pour leur durée, où vous pouvez écrire la durée de chaque segment. C'est facile si vous avez des segments préenregistrés, comme le générique et le message du sponsor ; sinon, il suffit d'estimer la durée et de mettre à jour les informations après l'enregistrement de l'émission.

Essayez de maintenir un rythme constant pour chaque épisode, par exemple une introduction et une conclusion de 60 secondes, entrecoupées d'une conversation de 30 minutes. Télécharger ce modèle

10. Modèle de récit de non-fiction par Ausha

via Ausha Ce modèle de récit non fictionnel d'Ausha est destiné aux animateurs de podcast solo qui souhaitent raconter aux auditeurs une histoire au cours d'un épisode. Il peut s'agir d'un podcast sur les crimes réels, d'une plongée dans un incident historique ou d'une découverte scientifique.

Le plan commence par la musique d'introduction et une feuille de route ou une vue d'ensemble de l'épisode. Viennent ensuite trois segments thématiques, un message du sponsor et une récapitulation. Enfin, l'outro contient un appel à l'action et un teaser du prochain épisode.

Au lieu de écrire un script mot à mot ce modèle vous invite à rédiger des puces contenant des informations clés afin d'adopter un ton plus conversationnel. N'oubliez pas de noter les passages d'un sujet à l'autre pour ne pas perdre le fil ! Télécharger ce modèle

Rationalisez votre narration avec ces modèles de podcast gratuits

De la recherche d'idées de sujets à la création d'un script, chaque épisode de podcast comporte de nombreux éléments. Heureusement, vous pouvez rationaliser le processus en utilisant ces modèles pratiques, qui couvrent tous les aspects, de la programmation au marketing.

Les modèles de podcast vous aident à gagner du temps en vous indiquant les informations à recueillir en amont - comme le nom et la biographie de l'invité - et ce que vous devez faire après l'enregistrement de l'épisode, comme la création d'une accroche et d'une transcription.

De plus, lorsque vous utilisez l'un des modèles collaboratifs de ClickUp, vous pouvez partager votre script de podcast et vos notes d'émission avec votre co-animateur ou vos invités. Visitez le site Bibliothèque de modèles ClickUp pour trouver votre prochain modèle de podcast !