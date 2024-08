Les 20 principaux indicateurs clés de performance du marketing de contenu à suivre en 2024

Vous êtes-vous déjà demandé comment votre cible réagit à votre contenu publié ? À faire en sorte que votre contenu atteigne vos objets et attire le bon public dès le départ ?

Votre stratégie de contenu doit être axée sur les données pour attirer des prospects adéquats et gagner en traction. Le niveau d'engagement du public sur une plateforme fluctue pour diverses raisons, ce qui a souvent un impact sur vos efforts marketing.

Cependant, lorsque vous disséquez et mesurez les stratégies avec votre public cible, le marketing de contenu devient plus facile.

Les indicateurs clés de performance (KPI) du marketing de contenu agissent comme votre radar en direct, offrant un aperçu en temps réel de la façon dont votre contenu influence le comportement de l'audience. Ces KPI vous aident à polir l'image de votre marque et à augmenter drastiquement les taux de conversion.

Si vous êtes ici pour apprendre quels KPI mesurer, commençons par les 20 indicateurs les plus cruciaux pour faire ou défaire votre stratégie de contenu.

Qu'est-ce que les indicateurs clés de performance du marketing de contenu ? Les indicateurs clés de performance du marketing de contenu (Key Performance Indicators) sont des valeurs mesurables utilisées pour évaluer l'efficacité et la réussite d'une stratégie de marketing de contenu. Ils vous aident à suivre des objectifs spécifiques, tels que l'engagement, les conversions ou la portée de l'audience, afin d'évaluer plus avant les performances de votre marketing de contenu.

Les indicateurs clés de performance des campagnes de marketing de contenu servent de contrôles de qualité pour évaluer dans quelle mesure votre stratégie de contenu fait l'affaire. Le choix des bons KPI dépend des objectifs de votre stratégie de contenu.

Le suivi et l'analyse régulière de ces indicateurs vous aident à faire des choix plus judicieux pour améliorer les performances de votre contenu à l'aide de données.

Pourquoi est-il important de définir des indicateurs clés de performance pour le marketing de contenu ?

Les indicateurs clés de performance ouvrent la voie de la réussite en paramétrant des objectifs basés sur des données et en garantissant qu'ils s'alignent sur des objectifs d'entreprise plus vastes.

Clarté de l'orientation : Le suivi des indicateurs clés de performance fournit une orientation et une focalisation en mettant en évidence les domaines de performance critiques pertinents pour votre entreprise. Aide pour les indicateurs clés de performance marketing à fixer des objectifs pour les tâches permettant d'atteindre vos objets marketing

Les connaissances de l'audience : Le suivi des indicateurs clés de performance vous aide à comprendre comment votre cible affiche votre matériel et comment elle interagit avec lui

Une meilleure collaboration : Des ICP effacés favorisent une meilleure communication et une meilleure collaboration au sein des équipes en créant une compréhension partagée des objectifs à atteindre et en aidant l'équipe à travailler à la réalisation de ces objets

Avant de décider des KPI de campagne de marketing de contenu, vous devez en connaître les différents types. De cette façon, vous pouvez choisir des indicateurs qui correspondent aux objectifs de votre entreprise, ce qui facilite la mesure précise de la réussite et la création de meilleures stratégies.

Types d'indicateurs clés de performance du marketing de contenu

Les indicateurs clés de performance du marketing de contenu couvrent les indicateurs qui évaluent la qualité du contenu objectifs de marketing et les stratégies de marketing de contenu. Ils sont répartis en quatre types, chacun portant sur des aspects spécifiques de l'efficacité du marketing de contenu.

Type 1 : ICP de marketing de contenu pour la notoriété de la marque

Ces KPI mesurent l'impact des stratégies conçues pour la visibilité et la reconnaissance de la marque. Ils suivent des indicateurs tels que le trafic organique du site web, les pages affichées, les backlinks, les mentions de la marque, les sources de référence et la couverture médiatique.

L'examen de ces indicateurs vous aide à comprendre dans quelle mesure vos efforts de marketing de contenu stimulent la reconnaissance de la marque. Associez-les à vos objectifs d'entreprise pour suivre la notoriété de votre marque et continuez à adapter votre stratégie pour obtenir de meilleurs résultats.

Type 2 : Indicateurs clés de performance pour la gestion de l'engagement dans le marketing de contenu

Le suivi d'indicateurs tels que l'interaction du public sur les plateformes de médias sociaux, y compris les likes, les partages et les commentaires, donne un aperçu de la résonance du contenu.

La vérification de la durée des sessions, des taux de clics, du temps passé sur la page et des inscriptions à la newsletter vous indique à quel point les gens sont engagés dans votre contenu.

Ces indicateurs mesurent l'engagement pour les spécialistes du marketing de contenu et orientent vos stratégies de contenu vers la création de matériel plus captivant pour votre public.

Type 3 : Indicateurs clés de performance pour améliorer votre génération de leads et vos équipes commerciales grâce au marketing de contenu

L'évaluation des taux de conversion, des coûts d'acquisition des clients et du nombre de prospects qualifiés issus de l'engagement de contenu est cruciale pour les insights. Suivre les leads du début jusqu'à l'équipe commerciale est essentiel pour évaluer les performances de votre programme de marketing de contenu.

Les internautes passent-ils de l'intérêt à l'action, cliquent-ils sur les liens et achètent-ils après s'être inscrits ? L'objectif ultime est d'accroître la notoriété de la marque et de transformer les visiteurs intéressés en clients, vous devez donc comprendre comment votre public réagit à votre contenu.

Type 4 : Rôle des indicateurs clés de performance dans la fidélisation par le marketing de contenu

Le taux de rétention vous aide à retracer la progression et à trouver les failles qui entravent la fidélisation des clients. Le suivi de la rétention vous aide à découvrir si votre contenu maintient l'engagement des lecteurs sur le long terme.

Des indicateurs tels que le taux de rétention des clients, la valeur à vie, le taux d'achats répétés et le score de promoteur net nous donnent une idée du degré de satisfaction et de fidélité des clients. Le suivi de ces indicateurs clés de performance nous aide à voir si votre contenu maintient les connexions avec les clients.

Il existe des centaines d Indicateurs clés de performance à surveiller, mais tous ne correspondent pas forcément aux objectifs de votre campagne de marketing de contenu. Définissez vos objectifs de contenu avant une campagne de marketing pour prendre une longueur d'avance.

20 indicateurs clés de performance du marketing de contenu

Voici une liste de 20 indicateurs clés de performance du marketing de contenu indiquant dans quelle mesure votre stratégie de marketing de contenu fonctionne.

ICP de marketing de contenu pour la notoriété de la marque

Alors que les campagnes de sensibilisation à la marque pourraient ne pas augmenter rapidement les revenus, elles augmentent la notoriété, la mémorisation et la visibilité de la marque. Par conséquent, à mesure que votre marque gagne en notoriété, il devient plus simple pour votre public cible de la reconnaître au moment de l'achat.

Élaborez un contenu en accord avec les objectifs, les valeurs et la mission de votre entreprise afin de renforcer la notoriété de votre marque. Veillez à ce qu'il soit attrayant pour attirer les publics qui ont besoin de se familiariser avec lui.

Voici quelques indicateurs de performance cruciaux à surveiller pour vos campagnes de sensibilisation à la marque :

1. Visites du site web et pages affichées

Les visites de sites web indiquent le nombre de fois où les utilisateurs atterrissent sur votre site, reflétant ainsi le trafic et l'intérêt général. Les pages affichées, quant à elles, mesurent le nombre de pages que les utilisateurs explorent au cours de leur visite.

Le suivi de ces indicateurs permet d'obtenir des informations sur l'engagement des utilisateurs et l'interaction avec votre contenu. L'augmentation du trafic organique ou des visites de sites web implique une exposition et une visibilité accrues auprès d'un public plus large.

En outre, un plus grand nombre de pages affichées suggère que les utilisateurs explorent plusieurs sections de votre site, ce qui témoigne d'un engagement et d'un intérêt plus profonds pour le contenu et les offres de votre marque.

Suivez le nombre de pages vues sur les pages de destination clés pour voir dans quelle mesure votre contenu attire les visiteurs et stimule la visibilité et la reconnaissance de votre marque.

Les backlinks, ou liens entrants, sont des liens hypertextes provenant d'autres sites web qui dirigent le trafic vers le vôtre. Ces liens peuvent avoir un impact positif sur le référencement (SEO) d'un site en indiquant sa crédibilité, son autorité et sa pertinence aux moteurs de recherche.

Un lien retour reflète la manière dont un autre site web vérifie l'applicabilité et la pertinence de votre contenu et incite ses lecteurs à visiter votre page. Ces liens agissent comme des votes de confiance, renforçant l'autorité de votre site web et attirant le trafic organique.

Suivez le nombre et la qualité de ces liens à l'aide d'outils tels que SEMrush ou Ahrefs. Analysez les sites qui vous lient : sont-ils pertinents et réputés, et font-ils du trafic et des discussions ?

Les mentions de RP ou de relations publiques, des blogs de l'industrie aux principaux organes de presse, sont comme des mégaphones pour votre message. Des outils comme Google Alert, Brand24 ou Meltwater amplifient ces mentions et révèlent des informations précieuses sur les performances.

Inscrivez-vous à ces outils et regardez qui parle, où ils parlent et ce qui suscite l'engagement.

3. Partages sociaux

On parle de partage social lorsque des personnes partagent ou repostent du contenu avec leur réseau sur des plateformes telles que Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Le partage social permet d'augmenter la portée du contenu, de booster la visibilité et peut apporter plus de trafic à votre contenu original.

Chaque partage de votre publication agit comme un mini-vote. Inspectez quel contenu génère un nombre élevé de partages pour comprendre ce qui résonne avec votre public.

Au-delà des nombres, concentrez-vous sur les personnes qui partagent votre contenu. Les personnes ou les groupes qui partagent votre contenu sont importants car ils indiquent le public éventuel qui correspond à votre profil de client idéal (PCI).

À font-ils partie des influenceurs du secteur, des clients personnalisés ou de nouveaux prospects potentiels ? Savoir cela révèle avec qui votre contenu résonne le plus, ce qui vous guide dans le ciblage et la forme du contenu futur pour de meilleurs résultats d'ICP.

4. Étiquettes et mentions

Lorsque les gens étiquettent ou mentionnent votre marque sur les médias sociaux, ils en discutent ou y font référence dans leurs publications ou leurs commentaires.

Disons que quelqu'un étiquette votre marque dans une photo partagée ou la mentionne dans un tweet ou un commentaire. Chaque mention booste votre message, en montrant qui parle, où et ce qui clique avec le public.

C'est comme une boucle de rétroaction en direct, qui donne un aperçu de la mesure dans laquelle votre marque suscite des discussions naturelles, ce qui aide à mesurer la notoriété et le sentiment de la marque.

Un grand nombre de mentions, en particulier positives, indique que votre contenu trouve un écho. Si les auteurs parlent de vous, l'autorité de votre marque augmente. Cependant, ne négligez pas les mentions négatives. Elles sont autant d'occasions de s'améliorer et de gagner la confiance des gens.

5. Références

Les visiteurs du site Web qui atterrissent sur votre site en cliquant sur un lien à partir d'un autre site Web, d'une plateforme de médias sociaux ou de toute autre source en ligne en dehors d'un moteur de recherche majeur sont des renvois. Vous obtenez du trafic de référence lorsque les utilisateurs sont liés à votre site à partir d'un autre site web par le biais d'un lien cliquable.

En surveillant le trafic de renvoi, vous comprendrez la qualité de votre marketing, de vos partenariats, de vos liens retour et de votre présence en ligne en général. Lors du suivi des renvois, concentrez-vous sur deux indicateurs principaux : l'engagement et la conversion.

Pour savoir comment les internautes interagissent avec votre contenu, utilisez Google Analytics pour suivre le trafic du site web et le comportement des utilisateurs en temps réel, comme leur provenance et ce qu'ils font. Consultez Facebook, Twitter Analytics et Instagram Insights pour connaître l'engagement sur les médias sociaux.

Utilisez des liens de suivi uniques pour chaque contenu ou campagne de recommandation afin de mesurer leurs performances avec précision. Examinez régulièrement vos données de recommandation pour identifier les tendances, comprendre ce qui fonctionne et ajuster votre stratégie de contenu.

KPIs pour la gestion de l'engagement dans le marketing de contenu

Construire une relation engageante et durable entre votre marque et ses abonnés vient ensuite dans votre forfait de marketing de contenu .

À faire pour évaluer l'engagement de vos abonnés à l'égard du message de votre marque ? De nos jours, les gens ont une durée d'attention plus faible, ce qui rend nécessaire la création d'un contenu digne d'engagement.

C'est pourquoi il est essentiel d'analyser la façon dont les gens s'engagent avec votre marque en menant une campagne d'engagement et en surveillant les indicateurs clés de performance suivants :

6. Temps passé sur la page

Google Analytics révèle le temps que chaque visiteur passe sur votre page web. C'est un signal clair de l'accueil réservé à votre contenu par votre public.

Si les internautes passent beaucoup de temps sur votre contenu, c'est bon signe : il est passionnant et instructif. Ne vous énervez pas si le taux de rebond est élevé ; examinez de près certaines pages pour comprendre ce qui se passe.

Si les visiteurs passent peu de temps sur les pages de produits, cela peut être le signe d'une navigation fluide. En revanche, pour les contenus plus longs, pensez à ajouter des accroches qui attirent l'attention ou à améliorer la lisibilité pour maintenir l'intérêt des visiteurs.

Supposons que vous ayez un énorme article de blog de 6 000 mots sur le sujet suivant le logiciel de flux de travail du contenu . Il est affiché 100 000 fois par mois, mais les internautes ne restent que 20 à 25 secondes en moyenne. Dans le cas d'un long article, ces chiffres indiquent que votre contenu ne retient pas l'intérêt du public pour votre sujet ou votre style d'écriture.

Le suivi du temps passé sur le contenu vous permet d'améliorer votre stratégie et de tisser un lien plus profond avec votre marque, étape par étape.

7. Durée moyenne de la session

La durée moyenne des sessions indique combien de temps les utilisateurs passent sur un site web, une application mobile ou une plateforme par session. Pour la travailler, vous divisez le nombre total de sessions pendant une période spécifique par la durée totale de toutes les sessions.

Des durées moyennes plus longues indiquent que votre public est accroché et trouve votre contenu précieux, ce qui contribue à renforcer la fidélité à la marque, la confiance et des relations plus profondes avec les clients.

Suivez les points de décrochage au sein d'un contenu plus long. Y a-t-il des sections spécifiques qui perdent leur intérêt ? Utilisez ces informations pour modifier votre approche et actualiser le contenu avec des éléments plus attrayants.

8. Taux de clics (CTR)

Les taux de clics indiquent le nombre de clics sur un lien spécifique par rapport au nombre total d'affichages, en affichant la différence entre les affichages et les clics réels. Un taux de clics élevé stimule l'engagement envers la marque, la génération de leads ou les équipes commerciales.

Toutefois, un CTR faible n'est pas la fin du monde. Examinez de plus près le contexte. Les CTA doivent-ils être mieux positionnés ou plus clairs ?

Utilisez les données de CTR pour identifier les domaines à améliorer - expérimentez avec des tests A/B de différents CTA et formes pour améliorer les niveaux d'engagement.

9. Inscriptions à la lettre d'information

Lorsqu'une personne s'inscrit à votre newsletter, elle souhaite en savoir plus sur votre entreprise. Cela signifie également qu'ils font confiance à votre marque. Une augmentation de votre liste d'abonnés indique que votre stratégie actuelle de croissance de l'entreprise fonctionne.

Suivez le nombre d'inscriptions à travers les campagnes, les médias sociaux ou les pages Web à partir de votre tableau de bord de livraison d'e-mails. Analysez les thèmes et les plateformes ainsi que les données démographiques et les intérêts de ces inscriptions pour comprendre votre public idéal et adapter le contenu en conséquence.

Les commentaires sont les petites mais perspicaces discussions que votre contenu incite - plus les commentaires sont significatifs et positifs, mieux c'est pour la marque.

Surveillez le nombre total de commentaires sur l'ensemble des plateformes et des types de contenu. Un volume élevé indique un engagement, tandis qu'un volume faible peut être le signe d'un désintérêt. Identifiez les thèmes, les questions et les demandes récurrentes dans les commentaires afin d'obtenir des informations plus approfondies.

Cela révèle des lacunes dans votre stratégie de contenu et des opportunités de répondre directement aux besoins du public. Utilisez ces données pour affiner les futurs sujets, répondre aux préoccupations et personnaliser la proposition de valeur unique (UVP) de votre marque.

KPIs pour améliorer votre génération de leads et vos équipes commerciales grâce au marketing de contenu

Les campagnes de génération de leads sont cruciales, car elles apportent à l'entreprise des perspectives de ventes potentielles. Voici quelques indicateurs clés de performance du marketing de contenu à surveiller lors de vos campagnes de génération de leads :

11. Coût d'acquisition des clients (CAC)

Le coût d'acquisition des clients (CAC) couvre l'ensemble de votre marketing - et pas seulement le contenu - pour obtenir de nouveaux clients. Il indique le montant que vous devez investir pour attirer régulièrement de nouveaux clients.

Commencez par comprendre l'équation du CAC. Calculez le CAC en divisant les coûts de marketing et de vente par le nombre de nouveaux clients acquis au cours d'une période donnée.

Pour calculer le coût d'acquisition des clients (CAC), prenez en compte les coûts de marketing et de vente, y compris les efforts de marketing, les promotions, les campagnes et les activités de vente. Fixez un délai précis pour vos paramètres.

Ensuite, calculez le nombre de nouveaux clients que vous avez acquis. Attribuez les coûts liés à l'acquisition de clients, tels que la publicité, les logiciels de marketing de contenu et les salaires de l'équipe. Choisissez une formule (généralement le total des coûts d'acquisition divisé par le nombre de nouveaux clients) pour le calcul du CAC.

Suivez l'évolution du CAC en fonction des formes de contenu, des canaux et des campagnes. Identifiez les sources de nouveaux clients les plus rentables pour savoir quel contenu trouve un écho auprès de votre cible et favorise les conversions.

12. Nombre d'abonnés

Les abonnés s'inscrivent volontairement pour recevoir régulièrement des mises à jour, des lettres d'information ou du contenu de votre part.

Ils se tiennent activement informés des nouveautés, des offres ou des mises à jour en fournissant leurs coordonnées, telles que leur adresse e-mail ou leurs canaux de communication préférés.

Suivez l'acquisition d'abonnés à partir de différents canaux (organique, payant, références) et types de contenu (articles de blog, e-mails, médias sociaux). Identifiez les périodes d'augmentation rapide ou de baisse inattendue pour comprendre comment vos efforts ont généré des prospects et ce qui fonctionne avec votre public.

13. Réponses au formulaire

Le remplissage des formulaires indique un engagement actif de la part des leads potentiels et fonctionne comme des indicateurs de performance clés (KPI) dans les campagnes de marketing de contenu. Ils renforcent la stratégie de contenu et recueillent des informations sur un client potentiel.

Surveillez le pourcentage d'utilisateurs qui commencent et achèvent vos formulaires. Un faible taux d'achèvement indique que les questions nécessitent un contenu plus clair et pertinent ou une meilleure conception du formulaire. Analysez les formulaires les plus performants pour comprendre quel contenu favorise l'engagement et la collecte de données précieuses.

Examinez les réponses pour analyser les réponses communes, les thèmes récurrents et les modèles. En faisant cela, vous découvrirez les valeurs de votre public, ses points faibles et ses attentes en matière de contenu.

14. Coût par lead (CPL)

Le coût par lead (CPL) montre quel contenu est le plus performant et sur quelle plateforme. Divisez le total de vos dépenses marketing (création, distribution, promotion) par le nombre de leads générés au cours d'une période donnée.

Suivez chaque CPL sur différents formats de contenu, canaux et campagnes. Comparez le CPL à des indicateurs tels que les taux de clics et de conversion pour identifier les goulets d'étranglement dans votre entonnoir.

Sur la base de ces informations, optimisez votre stratégie pour générer des leads : investissez davantage dans du contenu de haute qualité, affinez les domaines peu performants et donnez la priorité aux formes qui convertissent efficacement.

15. Taux de discussion

Déterminez les taux de conversion en fonction du nombre de personnes réagissant positivement à vos campagnes.

Comment les différentes formes (blogs, ebooks, webinaires) convertissent les membres de l'audience en actions spécifiques (achats, téléchargements, inscriptions) afin de déterminer quel type de contenu a le plus fort pouvoir d'attraction

Le suivi des conversions révèle le nombre de références qui se transforment en clients payants. Suivez le nombre de personnes qui atterrissent sur votre site web ou votre plateforme à partir d'une source de référence et combien d'entre elles entreprennent l'action souhaitée (par exemple, acheter ou s'inscrire à une newsletter).

Segmentez ces données d'audience en fonction des données démographiques, des intérêts et des étapes du parcours. Analysez les taux de conversion pour chaque segment afin de comprendre quel contenu résonne avec chacun et d'affiner votre ciblage pour des résultats optimaux.

Rôle des indicateurs clés de performance dans la fidélisation grâce au marketing de contenu Forbes affirme qu'il est cinq fois moins coûteux d'investir dans la fidélisation des clients actuels que d'en attirer de nouveaux. Les indicateurs clés de performance ci-dessous démontrent l'importance réelle d'une campagne de fidélisation :

16. Taux de fidélisation de la clientèle (CRR)

La proportion d'utilisateurs qui cessent de faire affaire avec votre entreprise après leur premier achat définit le CRR.

Estimez le taux de désabonnement en divisant le nombre de clients perdus au cours d'une période par le nombre total de clients au début de cette période. Cela révèle le taux auquel votre contenu ne parvient pas à engager les clients existants.

Analysez le comportement des clients avant et après le désabonnement. Identifiez les modèles de consommation de contenu, les niveaux d'engagement et les dernières interactions pour décrypter les points sur lesquels votre contenu ne parvient pas à répondre aux besoins des clients.

Utilisez les informations sur le désabonnement pour adapter le contenu aux clients existants. Répondez à leurs points de douleur avec des thèmes, des formes et des appels à l'action pertinents.

17. Valeur à vie du client (CLV)

La valeur de la durée de vie du client (CLV) est un indicateur de la qualité de vie du client kPI du marketing de contenu qui calcule le revenu total que vous devriez anticiper d'un seul client tout au long de votre partenariat.

Pour calculer la CLV, vous estimez les revenus provenant d'un client en multipliant sa valeur d'achat moyenne par le nombre moyen d'achats effectués au cours d'une année, puis en multipliant ce chiffre par la durée moyenne de son séjour en tant que client.

18. Expansion MRR (Monthly Recurring Revenue)

Le MRR d'expansion provenant des clients existants fait référence à l'argent supplémentaire que votre produit gagne grâce aux ventes incitatives, aux ventes croisées et aux modules complémentaires.

Examinez les recettes mensuelles supplémentaires générées par les clients existants grâce aux ventes incitatives, aux ventes croisées et aux modules complémentaires pour savoir qui est attaché à votre marque et réceptif à la fidélisation.

Identifiez ce qui déclenche chez vos clients l'envie de dépenser plus. S'agit-il d'offres de contenu exclusives, de recommandations personnalisées ou de modèles de tarification stratégiques ? Les informations que vous obtenez ici vous aideront, vous et votre équipe, à reproduire la réussite et à cibler les efforts de vente incitative.

19. Net Promoter Score

Le Net Promoter Score (NPS) est un indicateur de performance clé qui mesure la fidélité et la satisfaction de votre cible. Généralement, il utilise une échelle pour mesurer leurs réponses.

Demandez à votre public : "Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre contenu à d'autres personnes ?" Simple et direct, il révèle comment votre contenu résonne et suscite la fidélité.

Regroupez les clients en trois groupes en fonction des réponses : Promoteurs (note de 9 à 10), Passifs (note de 7 à 8) et Détracteurs (note de 0 à 6). Calculez le NPS en soustrayant les détracteurs des promoteurs. Le résultat en pourcentage peut être compris entre -100 et +100, indiquant le sentiment et la fidélité des clients envers la marque.

Suivez votre NPS sur différents types de contenu, plateformes et données démographiques. Identifiez les promoteurs passionnés et les détracteurs frustrés, car les premiers valident vos efforts et les seconds indiquent des sports aveugles.

Répondez aux préoccupations nécessaires en fonction des commentaires, et affinez votre stratégie de contenu.

20. Taux d'achat répété

Cet ICP calcule la proportion de clients qui renouvellent leurs affaires par rapport à l'ensemble de votre clientèle. Cet indicateur indique globalement la validation de votre clientèle et mesure la fidélisation de vos clients.

Divisez le nombre de clients qui effectuent des achats répétés dans un délai spécifique par le nombre total de clients. Cela révèle le pourcentage de clients que votre contenu réussit à transformer en acheteurs à long terme.

Suivez le comportement d'achat répété à travers différents types de contenu, canaux et campagnes. Déterminez les thèmes, les formes et les offres qui trouvent le plus d'écho auprès de vos clients fidèles pour savoir quel contenu favorise la fidélité et suscite un engagement continu.

N'oubliez pas que les données seules ne constituent pas un trésor - la qualité des informations que vous découvrez est essentielle. Il est donc important d'approfondir vos connaissances et de les analyser en profondeur. ClickUp change la façon dont vous suivez les indicateurs clés de performance du marketing de contenu. Il vous fait passer de feuilles de calcul dispersées et d'outils isolés à un centre de commande unifié et orienté vers l'action.

En tant qu'outil tout-en-un logiciel de gestion de projet qui favorise le travail en équipe, ClickUp vous permet de créer des idées, de suivre les indicateurs de performance, d'organiser et de collaborer à des tâches de marketing.

Découvrez des fonctionnalités puissantes telles que les Objectifs, les Tableaux blancs et les Documents. Avec des champs personnalisables, des tableaux de bord, des rapports et des modèles de suivi des KPI préconstruits, ClickUp vous donne les moyens de suivre efficacement les KPI du marketing de contenu.

Objectifs ClickUp

Paramétrez vos indicateurs et atteignez-les avec ClickUp Objectifs ClickUp est un outil puissant pour le suivi des indicateurs de performance clés. Commencez par paramétrer un "Objectif" Définissez de manière effacée le résultat précis que vous souhaitez obtenir avec cet objectif, en vous assurant qu'il respecte les critères SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Temporel.

Déterminez les indicateurs qui permettent de mesurer au mieux votre progression vers l'objectif. Veillez à ce que les indicateurs soient spécifiques et exploitables, en fournissant des informations claires sur vos performances.

Pour chaque ICP, créez une cible dans votre Objectif. Précisez le niveau de réalisation souhaité pour chaque indicateur dans le délai de votre objectif. ClickUp vous permet de paramétrer différents types de cibles.

Vous pouvez personnaliser les indicateurs que vous choisissez pour suivre ces objets :

Nombre: Créez un intervalle de nombres et suivez les augmentations ou les diminutions entre ces nombres

Créez un intervalle de nombres et suivez les augmentations ou les diminutions entre ces nombres Vrai/Faux: Utilisez une case à cocher Achevé/Non Achevé pour indiquer que votre cible est achevée

Utilisez une case à cocher Achevé/Non Achevé pour indiquer que votre cible est achevée Devise: Définissez un objectif monétaire et suivez les augmentations ou les diminutions

Définissez un objectif monétaire et suivez les augmentations ou les diminutions **Tâche : Suivez l'achèvement d'une seule tâche ou d'une liste entière

ClickUp offre plusieurs façons de suivre votre progression vers vos objectifs et cibles. Utilisez les barres de progression pour représenter visuellement le pourcentage d'achèvement de chaque cible. Explorez les diagrammes et les graphiques pour visualiser les tendances et les performances au fil du temps.

Utilisez l'outil Tableaux de bord ClickUp pour combiner divers objectifs et cibles en un seul aperçu.

Trouvez instantanément les données dont vous avez besoin grâce aux widgets des tableaux de bord ClickUp

Examinez régulièrement votre progression et analysez les données collectées à partir de vos indicateurs clés de performance. Identifiez les points à améliorer et ajustez vos stratégies en conséquence.

Le tableau de bord de ClickUp Rapports ClickUp les fonctionnalités de ClickUp Reporting fournissent des informations précieuses pour vous aider à prendre des décisions fondées sur des données.

Mieux comprendre les performances de l'équipe grâce aux rapports ClickUp

Collaborez avec votre équipe en lui assignant des tâches par l'intermédiaire de l'outil de gestion des tâches de ClickUp Tâches ClickUp et suivez la progression de vos objectifs partagés. Choisissez parmi notre bibliothèque de plus de 1000 modèles de plans marketing stratégiques pour répartir vos budgets, vos objectifs et d'autres indicateurs clés de performance du contenu en un seul endroit.

Organisez votre travail, gérez vos projets et automatisez vos tâches récurrentes avec ClickUp

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et améliorez les performances et les objectifs de suivi de votre équipe !