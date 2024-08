10 meilleures applications de création de contenu pour les créateurs en 2024

Que vous soyez un professionnel de la conception d'images de marque ou un gestionnaire de projets de médias sociaux si vous êtes à la recherche de nouveaux moyens d'impliquer vos clients, la création d'un contenu de qualité peut vous aider à mener à bien votre mission. Mais cela peut aussi prendre du temps, surtout si vous gérez un projet de contenu de grande envergure.

C'est là que la technologie et les Outils de création de contenu par l'IA entrent en jeu. Grâce à ces outils et applications, vous pouvez gagner du temps sur les images, les actifs de marque et les supports marketing. Ici, nous vous montrons ce qu'il faut rechercher dans les applications de création de contenu et mettons en évidence les 10 meilleures options que tout créateur devrait connaître. 🎨

Que faut-il rechercher dans les applications de création de contenu ?

Il n'existe pas d'application de création de contenu spécifique qui surpasse tous les outils. Le bon logiciel pour votre entreprise dépend du type de contenu que vous devez créer, des domaines dans lesquels vous avez besoin d'aide et de la manière dont il s'intègre dans votre stratégie globale processus de production de contenu .

Les applications de génération et de création de contenu qui vous aideront à accomplir votre travail devraient :

Créer le type de contenu souhaité: Chaque application est différente. Assurez-vous que celle que vous envisagez peut créer le type de contenu dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'édition vidéo, de graphiques pour les médias sociaux, d'infographies ou d'un outil pour aider à gérer un site Webworkflow de contenu *Intégrez-la à vos autres outils : Les meilleures applications de création de contenu visuel offrent des intégrations avec d'autres outils de conception et de publication afin de rationaliser le processus

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les outils de création de contenu, plongeons dans les meilleures applications que vous devriez essayer. 🛠️

Les 10 meilleures applications de création de contenu à utiliser en 2024

En tant que concepteur, spécialiste du marketing, responsable des médias sociaux ou toute autre fonction connexe, la création de contenu représente une part importante de votre quotidien. Trouver les meilleures Outils d'IA et les outils de contenu peuvent vous aider à gagner du temps, afin que vous puissiez créer un contenu encore plus époustouflant.

Voici une répartition de nos 10 meilleures apps de création de contenu qui peuvent vous mettre en place un flux de travail plus efficace. 🤩

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux courriels et plus encore

Grâce à ClickUp, les concepteurs et les responsables marketing du monde entier ont trouvé plus facile de rationaliser les flux de travail et d'être plus efficaces. Avec nouveaux outils d'IA pour rationaliser les processus et modèles de stratégie de contenu pour créer du contenu plus rapidement, il n'est pas surprenant que les plus de 6 millions d'utilisateurs ont fait de ClickUp une partie intégrante de leurs programmes de production de contenu.

Le nouvel assistant piloté par l'IA de ClickUp est conçu pour vous aider à travailler plus intelligemment dans votre processus de création de contenu et à gagner du temps tout en améliorant vos compétences rédactionnelles. Il est facile de travailler à partir d'une invite spécifique de l'équipe dans ClickUp Docs -que ce soit dans le domaine des médias sociaux, du référencement, de la vente ou de l'ingénierie, pour générer des idées créatives et résumer des textes longs.

Grâce à la recherche universelle, il n'a jamais été aussi facile de trouver un fichier dans des applications connectées telles que Google Drive, Slack et Figma, le tout à partir d'une plateforme centralisée.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp AI est un créateur de contenu puissant pour les besoins spécifiques d'une équipe

Avecdes centaines de modèlesil est facile de créer n'importe quel type de contenu à la vitesse de l'éclair

La fonctionnalité d'estimation et de suivi du temps offre une visibilité sur vos flux de travail et facilite la répartition du temps entre les projets les plus importants qui nécessitent beaucoup de temps de montage photo ou vidéo

L'interface conviviale permet de la collaboration d'équipe et la gestion du travail un jeu d'enfant

Avec plus de 15 vues, vous pouvez planifierdans un calendrierou en liste, ce qui est idéal pour gérer les dates de publication sur toutes vos plateformes de médias sociaux

Limites de ClickUp

La version gratuite de ClickUp est limitée à cinq utilisateurs, ce qui peut s'avérer difficile si vous avez une équipe plus importante

Le tableau de bord affiche beaucoup d'informations, mais les utilisateurs peuvent rationaliser l'apparence et les informations incluses dans leurs paramètres

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2 : 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Canva

Créez facilement des designs, des supports marketing et bien plus encore avec Canva Canva est l'un des meilleurs outils de conception graphique tout-en-un. Il propose une interface facile à utiliser et des milliers de modèles pour réaliser un projet ou vous aider à créer une image construire votre base de données de contenu en quelques minutes.

Que vous soyez un influenceur qui commence à utiliser des outils de création de contenu ou un professionnel qui souhaite tirer parti d'applications de retouche photo pour améliorer son contenu, Canva est une excellente option. Ses outils d'édition avancés sont idéaux pour l'édition de photos et de vidéos.

Il s'agit d'une plateforme unique pour votre équipe, qui peut contenir tous les supports de marque auxquels vous pouvez penser, ainsi qu'un emplacement pour les tailles d'image correctes pour vos réseaux de médias sociaux. 👩‍💻

Les meilleures caractéristiques de Canva

Plus de 420 000 modèles, de la conception à l'impressioncalendriers de contenu (certains payants et d'autres gratuits), les possibilités de contenu sont presque infinies

Les utilisateurs peuvent faire passer leur contenu au niveau supérieur grâce à l'énorme base de données de photos et de vidéos

L'éditeur de photos et de vidéos prend en charge plusieurs types de contenu, du contenu vidéo comme les bobines, les Stories Instagram et les TikToks aux GIF et aux infographies

La grande base de données de polices facilite la création d'actifs de marque qui mettent en valeur votre typographie et votre style

Il s'intègre à des centaines d'outils et d'appareils mobiles, de sorte que vous pouvez l'utiliser sur votre iPhone, votre iPad ou votre appareil Android pour concevoir en déplacement

De nombreux outils de conception et d'édition vidéo vous permettent de créer des transitions, des effets de fondu, des contrôles de vitesse et des animations

Canva AI pourGénération d'art par l'IA Limites de Canva

Certaines fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs payants, ce qui peut être frustrant si vous avez envie d'un modèle premium qui n'est pas dans votre budget

La courbe d'apprentissage peut être abrupte ; prévoyez donc du temps pour vous familiariser avec l'outil

Prix de Canva

**Gratuit

Pro : 119,99 $/an par personne

: 119,99 $/an par personne Canva pour les équipes : 149,90 $/an pour les cinq premières personnes, puis des frais supplémentaires s'appliquent

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 100+ commentaires)

3. Jasper

Via JasperJasper est un rédacteur en IA qui accélère la rédaction de contenu. Les créateurs de contenu peuvent utiliser Jasper pour créer des images ainsi que des articles de blog ou du contenu pour les médias sociaux et des textes publicitaires afin d'atteindre leurs objectifs de marketing.

Utilisez-le pour créer une image générée par l'IA, puis passez au créateur de texte pour rédiger une légende ou un texte d'infographie à associer à la conception. Polissez le contenu avec l'outil d'édition intégré et préparez-vous à partager votre nouveau contenu brillant. ✨

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

L'outil dispose d'une mémoire de la voix de la marque, qu'il utilise pour créer du contenu correspondant au ton de votre marque, même lorsque vous créez différents types de contenu sur vos différents réseaux de médias sociaux

Choisissez dans la vaste base de données de modèles pour accélérer la création de contenu

L'extension pour navigateur Chrome vous permet de travailler rapidement sans avoir à ouvrir une nouvelle application ou un nouvel outil

Générer des biographies professionnelles avec l'IA

Les limites de Jasper

Jasper est plus cher que les autres solutions, ce qui le rend difficile à utiliser pour les petites équipes ou celles dont le budget est limité

Les débutants peuvent trouver l'interface difficile à utiliser au début

Il est évident qu'il n'y a pas de fonctions d'édition de photos et de vidéos

Prix de Jasper

Creator : À partir de 39 $/mois, limité à un utilisateur

: À partir de 39 $/mois, limité à un utilisateur Équipes : À partir de 99 $/mois, incluant trois utilisateurs, avec la possibilité d'en ajouter jusqu'à sept autres

: À partir de 99 $/mois, incluant trois utilisateurs, avec la possibilité d'en ajouter jusqu'à sept autres Entreprises : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (1 200+ commentaires)

: 4.7/5 (1 200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1 700+ commentaires)

4. HubSpot

Via HubSpot Des articles de blog de haut niveau sur les meilleures pratiques de création de contenu aux outils pratiques qui facilitent les flux de travail, HubSpot est depuis longtemps un leader dans l'industrie de la création de contenu. Le logiciel Marketing Hub de l'entreprise comprend un CRM, des fonctions d'automatisation, de reporting et de campagne.

Mais les offres de HubSpot ne se limitent pas à de grandes solutions de plateforme. Essayez le générateur de kit de marque si vous débutez et que vous avez besoin de créer des éléments de marque tels qu'un favicon, un logo et une palette de couleurs. Le générateur d'idées de blog est un excellent moyen de rechercher des mots-clés et de déterminer les types de contenu que vous devriez créer pour votre public.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Il y a beaucoup deIntégrations HubSpoty compris avec ClickUp, afin que vous puissiez utiliser vos outils préférés ensemble pour en tirer encore plus d'avantages

L'équipe du service client de HubSpot est réactive, ce qui permet d'obtenir facilement de l'aide si vous êtes bloqué lors de la conception

Limitations de HubSpot

Les fonctionnalités avancées telles que les tests A/B et l'automatisation du marketing sont réservées aux utilisateurs payants

Son CRM et sonlogiciel d'automatisation fait partie des options les plus coûteuses, ce qui peut limiter son utilisation à des équipes disposant d'un capital plus important

Prix de HubSpot

Professionnel : 800 $/mois

: 800 $/mois Entreprise : 3 600 $/mois

G2 : 4.4/5 (9 800+ avis)

: 4.4/5 (9 800+ avis) Capterra : 4.5/5 (5 500+ avis)

5. Buffer

Via Tampon Comme HubSpot, la réputation de Buffer le précède. Connu dans le secteur du marketing comme un outil utile pour planifier le contenu des médias sociaux, la gamme d'outils de la marque s'est élargie pour inclure l'analyse, le suivi de l'engagement et un assistant IA.

Utilisez Buffer pour programmer des posts et des annonces sur les médias sociaux pour les collaborations marketing . Partager le contenu des articles de blog, podcasts et des tutoriels à atteindre vos objectifs de marketing de contenu . Utilisez leur fonctionnalité de suivi pour savoir quels contenus de médias sociaux génèrent le plus d'engagement. Suivez facilement vos posts dans le calendrier en basculant entre la semaine et le mois. 📝

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Programmez des contenus à publier sur plusieurs comptes de médias sociaux et définissez des créneaux horaires pour que les contenus futurs soient publiés en même temps

Gérer vos campagnes de marketing en utilisant l'affichage du calendrier pour voir ce qui est publié et combler les lacunes

L'éditeur de photos, appelé Pablo, propose plus de 600 000 images afin que vous puissiez créer du contenu directement dans l'application et le publier sur vos canaux de médias sociaux

Limitations de Buffer

La publication sur Instagram et Pinterest n'est pas incluse dans la version gratuite de l'application

Vous devrez peut-être compléter avec d'autres outils comme Tailwind ou Hootsuite pour vous engager avec les utilisateurs de contenu et programmer du contenu sur toutes les plateformes de médias sociaux

Prix de Buffer

Gratuit : Connectez jusqu'à trois canaux

: Connectez jusqu'à trois canaux Essentiels : 6$/mois pour un canal

: 6$/mois pour un canal Équipe : 12 $/mois pour un canal

G2 : 4.3/5 (900+ commentaires)

: 4.3/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 400+ commentaires)

6. Typeform

Via Typeform Typeform est une société qui facilite l'obtention de données auprès de vos utilisateurs ou leur inscription à un nouveau service ou à une nouvelle offre. Les formulaires sont personnalisables et présentent une interface simplifiée qui met l'accent sur l'information plutôt que sur le style.

Informer structures de gestion de projet comme des cartes mentales utilisant les résultats de vos enquêtes Typeform. Ou utilisez l'outil pour générer un retour d'information sur vos campagnes de marketing.

Les meilleures caractéristiques de Typeform

S'intègre à plus de 200 applications et services, ce qui vous permet de l'utiliser à peu près n'importe où

La version gratuite propose un nombre illimité de formulaires, ce qui vous permet de l'utiliser à votre guise

La logique conditionnelle permet aux utilisateurs de passer aux étapes suivantes en fonction de leurs premières réponses

Le suivi des prospects vous permet de suivre les performances et de capturer des données

Limites de Typeform

Il n'y a pas autant de contrôles de confidentialité des données que dans d'autres outils similaires

Certains utilisateurs débutants trouvent que les outils de personnalisation sont trop lourds lorsqu'il s'agit de créer des enquêtes simples

Prix de Typeform :

Basic : 25 $/mois incluant jusqu'à 100 réponses et un utilisateur

Plus : 50 $/mois comprenant jusqu'à 1000 réponses et trois utilisateurs

Business : 83 $/mois incluant jusqu'à 10 000 réponses et cinq utilisateurs

G2 : 4.5/5 (600+ commentaires)

: 4.5/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (700+ commentaires)

7. Unsplash (en anglais)

Via Unsplash Unsplash est une base de données de photos et de vidéos créée par les utilisateurs. Découvrez tous les types de contenu visuel, des collages aux autocollants de dessins animés, en passant par les animations comme Giphy. Propriété de Getty Images, vous y trouverez des milliers d'images de haute qualité que vous pourrez utiliser gratuitement pour soutenir votre création de contenu. 🖼️

Les meilleures fonctionnalités d'Unsplash

Libres de droits et de grande qualité, ces images peuvent compléter votre contenu sans vous ruiner

Trouvez facilement des images en effectuant une recherche dans des catégories prédéfinies ou en tapant un mot-clé

Le téléchargement ne prend que quelques secondes et vous pouvez enregistrer vos images préférées pour les réutiliser

Limites d'Unsplash

Il n'y a pas de fichiers vectoriels ni de vidéos de stock, ce qui limite l'utilité du site pour les grandes équipes de création de contenu

Cela peut prendre beaucoup de temps pour trouver des photos que vous n'avez pas vues sur d'autres sites

Pas d'éditeur d'images ou de vidéos

Prix d'Unsplash

Gratuit

Unsplash+ : 7 $/mois (contenu réservé aux membres, téléchargements illimités et protections juridiques renforcées)

G2 : 4.7/5 (80+ commentaires)

: 4.7/5 (80+ commentaires) Capterra : NA

8. InStories

Via InStories InStories est conçu pour les blogueurs, les influenceurs et les professionnels du marketing des médias sociaux qui cherchent à créer de beaux contenus vidéo. Pour commencer à concevoir du contenu, il suffit de sélectionner le format ou un modèle dans la base de données. Ajoutez des graphiques, des légendes et des transitions pour stimuler l'engagement.

Les meilleures caractéristiques d'InStories

Choisissez parmi plus de 500 modèles élégants pour éditer des photos et créer de superbes graphiques

Téléchargez et éditez des vidéos directement dans l'application

Ajoutez une musique en sélectionnant une chanson libre de droits dans la vaste bibliothèque de fichiers musicaux

Limitations d'InStories

Les débutants peuvent trouver que l'interface de l'application n'est pas toujours intuitive

L'application a parfois des ratés et un temps de latence important lors de la finalisation du contenu à partir de l'éditeur vidéo

Prix d'InStories

**Gratuit

Pro : À partir de 11,99 $/mois

G2 : NA

: NA Capterra : NA

9. Notion

Via Notion Notion vous aide à gérer votre productivité et à suivre toutes les données relatives à la création de contenu. Créez des listes de tâches pour préparer le prochain lot de contenu et créez une page distincte pour suivre les indicateurs des articles précédents.

Vous travaillez avec une équipe de créateurs de contenu ? Établissez un guide de style de contenu dans Notion où les concepteurs peuvent se référer à des règles, des meilleures pratiques et des lignes directrices lors de la création de contenu visuel.

Notion est également excellent pour gérer la structure de gestion de projet. Créez une base de données d'informations sur l'entreprise et définissez rapidement le rôle de chaque membre de l'équipe, son pouvoir de décision et ses responsabilités stratégies de communication au sein de l'équipe . Utilisez Notion AI pour automatiser les tâches inutiles, résumer les réunions en quelques secondes et mettre en évidence les points clés des appels de vente.

Les meilleures caractéristiques de Notion

Organisez votre Notion comme vous le souhaitez. Le style bloc facilite la conception d'une mise en page qui a du sens pour vous et votre équipe

La fonction glisser-déposer vous permet de déplacer le contenu afin de créer un nouveau texte publicitaire, de rédiger un blog ou de mener une recherche par mot-clé dans un seul espace

Prise en charge de la communication asynchrone et de la collaboration en équipe, même dans la version gratuite

Limites de Notion

Il se peut que vous trouviez les vastes capacités de l'application écrasantes au début

Pour les petites équipes de création de contenu ou les personnes qui ne créent que quelques éléments de contenu ici et là, Notion peut s'avérer excessif (essayez cesAlternatives à Notion)

Prix de Notion

Gratuit: Jusqu'à 10 invités

Jusqu'à 10 invités Plus: 8$/mois, jusqu'à 100 invités

8$/mois, jusqu'à 100 invités Entreprise: 15 $/mois, jusqu'à 250 invités

15 $/mois, jusqu'à 250 invités Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 600+ commentaires)

10. Procreate

Via Procréate Procreate est une application de peinture numérique conçue pour les artistes de la communauté de création de contenu. Cet outil primé fonctionne avec l'iPad Pro et l'Apple Pencil pour créer l'expérience d'une peinture réelle dans un format numérique. Utilisez-le pour créer des croquis et des illustrations personnalisées pour compléter vos blogs, logos et images de médias sociaux. 🖌️

Les meilleures caractéristiques de Procreate

La bibliothèque de plus de 200 pinceaux fournit aux artistes les outils dont ils ont besoin pour créer une imagerie étonnante avec une touche classique

Avec un contrôle total des couleurs, vous choisissez la teinte, l'harmonie des tons et la dynamique de chaque élément

Créez des images à l'aide de la commande tactile et de raccourcis

Limites de Procreate

La résolution d'image de 300 DPI est limitée aux impressions de 36 pouces et moins

L'application peut ralentir au fur et à mesure que vous créez du contenu

Prix de Procreate

12,99 $ pour un achat unique (pas d'abonnement)

G2 : 5/5 (60+ commentaires)

: 5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (80+ commentaires)

Concevoir un contenu magnifique avec ces outils de pointe

Que vous créiez du contenu visuel pour les plateformes de médias sociaux ou que vous recherchiez un outil pour vous aider à développer votre image de marque, ces applications de contenu peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez ClickUp . Notre Assistant d'écriture AI peut vous aider à rédiger du contenu pour des messages sur les médias sociaux, des textes publicitaires, des articles de blog et bien d'autres choses encore. Ensuite, utilisez le modèle de plan de contenu pour planifier et garder une trace de tout ce qui se passe dans le processus de création. 🌻