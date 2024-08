10 Logiciels de workflow de contenu pour les équipes marketing en 2024

Les équipes chargées du contenu savent à quel point il est précieux lorsqu'il s'agit de générer du trafic, d'accroître l'engagement des clients et de développer votre marque.

Mais le fait d'être à la hauteur de votre la productivité du contenu n'est pas une mince affaire. Non seulement vous devez trouver des moyens astucieux de battre vos concurrents, mais vous devez aussi gérer l'ensemble du processus de production de contenu flux de création de contenu de l'idéation à la promotion.

Votre liste À faire est remplie de tâches telles que la recherche d'idées de bulletins d'information, l'attribution de tâches à des rédacteurs indépendants et la programmation de la publication du contenu. Avec autant de contenus différents en cours de travail et plusieurs membres de l'équipe impliqués, il est facile de laisser tomber ou de manquer une échéance importante.

Mais ce n'est pas une fatalité.

Les outils de flux de travail de contenu garantissent que vous disposez des outils nécessaires pour créer, planifier et gérer le contenu à chaque étape. Ici, nous allons parler plus en détail de ce que vous devriez rechercher dans ces outils et mettre en évidence 10 de nos options favorites pour assister votre processus de création de contenu.

Que rechercher dans un logiciel de flux de travail de contenu ?

Le nombre d'outils à votre disposition est infini. Mais trouver le bon outil peut faire la différence entre un logiciel lent et inadapté et une efficacité maximale grâce à une option personnalisable. ✨

Mettez efficacement à l'échelle votre processus de production de contenu en utilisant ce modèle personnalisé dans ClickUp

Voici ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de flux de travail de contenu :

L'automatisation du flux de travail pour les tâches répétitives : En termes deoutils d'amélioration des processusles automatisations accélèrent votre flux de travail, minimisent le risque d'erreurs et réduisent le temps nécessaire pour planifier les tâches de votre équipe

: En termes deoutils d'amélioration des processusles automatisations accélèrent votre flux de travail, minimisent le risque d'erreurs et réduisent le temps nécessaire pour planifier les tâches de votre équipe Outils de collaboration: Des éléments tels que les commentaires, les discussions et les espaces de travail synergiques vous permettent de travailler avec les membres de l'équipe en temps réel et d'accroître la visibilité du travail de chaque membre de l'équipe

Des éléments tels que les commentaires, les discussions et les espaces de travail synergiques vous permettent de travailler avec les membres de l'équipe en temps réel et d'accroître la visibilité du travail de chaque membre de l'équipe Modèles personnalisables : Faites un meilleur travail en deux fois moins de temps grâce à des modèles pour tous les types de contenu - des newsletters par e-mail et des posts sur les médias sociaux aux briefs de contenu et aux guides de style

Faites un meilleur travail en deux fois moins de temps grâce à des modèles pour tous les types de contenu - des newsletters par e-mail et des posts sur les médias sociaux aux briefs de contenu et aux guides de style **Intégration : travaillez en flux de travail avec les outils que vous aimez en choisissant un logiciel de gestion de contenu qui s'intègre aux applications de messagerie, de suivi du temps et de gestion des tâches

Assistance à la création de contenu: Choisissez un logiciel qui comprend les éléments suivantsdes outils d'écriture et des fonctions de modification en cours pour améliorer chaque pièce avec facilité

Les 10 meilleurs logiciels de flux de travail de contenu à utiliser en 2024

A partir de applications de création de contenu et outils de rédaction technique de l'outil d'aide à la rédaction technique au logiciel de flux de travail du contenu, il y a toujours un outil pour améliorer vos processus. Vous trouverez ici 10 des meilleurs outils pour rationaliser les processus de rédaction technique gestion du flux de travail pour votre équipe de contenu. 🤩

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/content-calendar-clickup-1-1400x951.png Logiciel de flux de travail de contenu : Le calendrier de contenu de ClickUp /$$img/

Combinez les étiquettes personnalisées et l'affichage Calendrier pour visualiser votre forfait de contenu

ClickUp est une outil de gestion de projet qui rend tout plus facile que jamais, de la rédaction du contenu à la planification et à la répartition des charges de travail. Cet outil de gestion de projet offre une interface conviviale et une personnalisation infinie pour rationaliser n'importe quel processus pour les gestionnaires de contenu et de projet.

Gérez la création de contenu multicanal avec ClickUp marketing fonctionnalités. Utilisez les documents intégrés et les composants de collaboration pour trouver des idées pour de nouvelles campagnes ou pour créer une base de données de vos règles de contenu. Créez des feuilles de route de projet avec des tâches ventilées pour chaque membre de l'équipe, et utilisez les différentes vues pour rester au fait de la progression.

Créez un système visuel de gestion du flux de travail avec L'affichage du Calendrier de ClickUp . Les affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels décomposent le forfait de contenu et indiquent clairement l'état d'avancement de chaque projet. Créez des champs personnalisés et des libellés (rédaction, modification, publication et promotion) pour segmenter votre processus de création de contenu.

De plus, créez de nouvelles campagnes en quelques minutes au lieu de quelques heures grâce aux fonctionnalités suivantes ClickUp IA et des modèles de contenu personnalisables. L'IA assistant d'écriture génère des idées, modifie en cours et résume vos notes pour les partager avec l'équipe. Des modèles tels que le Modèle de calendrier de contenu ClickUp vous permet de forfaiter quand et comment vous allez créer du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Des milliers de modèles, dontdes modèles pour les médias sociaux etmodèles de calendrier de contenuvous permettent de créer et de préprogrammer du contenu en deux fois moins de temps

Les permissions personnalisables vous permettent de partager des documents avec des freelances et des membres de l'équipe, en veillant à ce que tout le monde ait accès aux informations dont il a besoin - et non à celles qui ne le sont pas

Les intégrations avec des outils logiciels de flux de travail complémentaires tels que Slack, Google Drive et HubSpot rationalisent la gestion du contenu

Plusieurs vues, notamment des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt, augmentent la visibilité de votre calendrier de contenu, de vos flux de travail et de votre calendrier de publication afin d'éviter les goulets d'étranglement

Les fonctionnalités de gestion des tâches, telles que les automatisations, les checklists et les échéanciers, permettent à votre équipe de rester sur la voie de la réussite

Limites de ClickUp

Bien qu'il dispose d'une interface conviviale, cela peut prendre un certain temps pour tirer parti de toutes les fonctions de l'outil

Certaines fonctionnalités, comme l'outil IA, ne sont disponibles que dans le cadre de forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. Narrato

via Narrato Narrato est un système de gestion du flux de travail du contenu alimenté par l'IA conçu pour rendre la rédaction et la publication de contenu plus rapide, même à l'échelle. Les fonctionnalités clés que les créateurs de contenu vont adorer comprennent un calendrier intégré, des outils de planification et des aides à la productivité. Le logiciel comprend également un générateur d'images et la possibilité de publier directement à partir de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Narrato

Utilisez l'assistant de rédaction IA pour rationaliser la planification du contenu en générant des idées de nouveaux contenus

La fonctionnalité de générateur de brèves de contenu est intégrée à ChatGPT pour vous donner plus d'idées pour la recherche de mots clés et ce que dit la concurrence

Améliorez la stratégie de contenu grâce aux recommandations de référencement intégrées, aux grandes lignes et aux guides de style

Restez sur le suivi et ne manquez jamais une échéance grâce à la fonctionnalité de calendrier de contenu

Limites de Narrato

Bien que vous puissiez publier à partir de la plateforme, vous devrez utiliser un autre outil pour programmer vos publications sur les médias sociaux

Certains utilisateurs souhaiteraient que la plateforme soit plus personnalisable

Prix de Narrato

environnements de travail: 52$/mois par espace de travail

52$/mois par espace de travail Business: 100$/mois par espace de travail

100$/mois par espace de travail Personnalisé: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: 4.9/5 (10+ commentaires)

3. Kissflow

via Kissflow Kissflow est un outil de gestion d'entreprise qui simplifie les flux de travail sans nécessiter de code. Les flux de travail visuels permettent de savoir où en sont les projets et ce qui les attend. Il se targue d'intégrations avec des dizaines d'outils et propose des fonctionnalités de rapports pour suivre les indicateurs marketing. 📈

Kissflow meilleures fonctionnalités

L'interface simple, sans code, vous permet de créer un environnement de travail personnalisé qui a du sens pour vous

Les fonctionnalités de glisser-déposer vous permettent de prendre des formulaires et de créer instantanément des tâches pour construire des flux de travail en toute simplicité

Les flux de travail visuels vous permettent de voir rapidement les goulets d'étranglement afin d'optimiser les processus et d'éviter les contretemps

Le routage dynamique vous permet d'attribuer instantanément des tâches au membre de l'équipe approprié, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts dans la gestion de votre équipe

Limites de Kissflow

Même s'il s'agit d'un outil sans code, il y a toujours une courbe d'apprentissage

Certains utilisateurs auraient souhaité davantage d'intégrations avec les systèmes de gestion de contenu et les CRM

Prix de Kissflow

Basique: À partir de 1 500 $/mois

À partir de 1 500 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ reviews)

4. Hemingway

via Hemingway Vous souhaitez créer un contenu de haute qualité répondant aux normes internationales de rédaction et de style ? Terminé fait le travail en analysant ce que vous avez écrit et en mettant en évidence les erreurs pour une meilleure lisibilité.

Les meilleures fonctionnalités d'Hemingway

L'interface conviviale simplifie les choses, de sorte que les petites entreprises et les grandes sociétés qui recrutent de nouveaux employés peuvent facilement intégrer les membres de leur équipe sans consacrer beaucoup de temps ou d'efforts à la formation

Un code couleur permet de repérer les erreurs les plus courantes, notamment les phrases difficiles à lire, l'utilisation de la voix passive et les alternatives plus simples

La fonctionnalité de décompte des mots facilite la création d'un plus large intervalle de contenu, qu'il s'agisse d'articles de blog de longue durée ou de messages sur les médias sociaux dont le nombre de caractères est limité

La version web est gratuite, ou vous pouvez choisir de télécharger l'application bureau payante

Limites d'Hemingway

Les commentaires dépouillés comportent parfois des erreurs, vous devez donc faire preuve de discernement lorsque vous acceptez des modifications

Hemingway n'est pas conçu pour détecter les fautes d'orthographe ou de grammaire ; vous aurez donc besoin d'un autre outil pour cela

Prix d'Hemingway

Outil en ligne gratuit

Application bureau: 19,99 $ en une seule fois

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: 4.4/5 (10+ commentaires)

5. CoSchedule

via CoSchedule CoSchedule propose une suite de produits marketing pour rationaliser votre stratégie de marketing de contenu et construire de meilleurs flux de travail. L'offre système de marketing de contenu assiste les calendriers pour différentes utilisations, notamment un calendrier de contenu et un calendrier social. Outils d'assistance sont également conçus pour simplifier la formation et permettre de devenir plus facilement un meilleur spécialiste du marketing de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Les fonctionnalités du Calendrier permettent d'aligner l'ensemble de l'équipe, qu'elle travaille avec des freelances ou du côté de l'édition, afin de mettre le contenu en ligne

L'Actionable Marketing Institute propose des sessions de formation gratuites de 30 minutes ou moins pour améliorer rapidement vos compétences

Le Headline Studio évalue les titres et propose des suggestions pour produire un contenu plus efficace pour les moteurs de recherche et les lecteurs

Différents affichages, dont un tableau Kanban, facilitent le suivi du contenu, qu'il s'agisse d'un briefing, d'une rédaction, d'une modification ou d'une publication

Limites de CoSchedule

Certains utilisateurs estiment que le prix est élevé, en particulier si vous souhaitez utiliser toutes les fonctionnalités

Bien que vous puissiez l'utiliser pour publier sur les médias sociaux, certaines personnes ont signalé des erreurs

Prix de CoSchedule

Calendrier gratuit: Free Forever

Free Forever Calendrier social: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Calendrier de contenu: Appeler pour les prix

Appeler pour les prix Marketing Suite: Demandez nos tarifs

G2: 4.4/5 (plus de 200 commentaires)

4.4/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

6. Rassembler le contenu

via Rassembler le contenu Éliminez le chaos et faites évoluer votre production de contenu avec GatherContent. Ce contenu et logiciel de gestion du flux de travail vous permet d'élaborer de meilleurs processus, d'aligner les employés sur leurs tâches et de simplifier la création et l'optimisation du contenu. 👨🏽‍💻

Meilleures fonctionnalités de GatherContent

Promouvoir le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités collaboratives telles que la modification en cours et le brainstorming en temps réel

Simplifiez vos base de données de contenu en gérant les feuilles de calcul et les documents dans un seul espace pratique grâce au Content Hub

Modèlesaccélérer la création de contenu et d'assurer la cohérence de tous les éléments

Des intégrations et une API personnalisée vous permettent de connecter les applications que vous aimez et de publier du contenu plus rapidement

Limites de GatherContent

Le paramètre standard des notifications par e-mail peut être écrasant pour certains utilisateurs, mais vous pouvez le modifier dans votre profil

Comme l'outil est hautement personnalisable, il y a une courbe d'apprentissage, et vous devrez former les nouveaux utilisateurs

Prix de GatherContent

Début: 99 $/mois, facturé annuellement

99 $/mois, facturé annuellement Échelle: 299 $/mois, facturé annuellement

299 $/mois, facturé annuellement Transformation: $799/mois, facturé annuellement

$799/mois, facturé annuellement Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (80+ commentaires)

4.3/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (10+ avis)

7. Teams

via Teams Teamly va au-delà de la gestion du flux de travail du contenu et est une solution logicielle conçue pour gérer tous les aspects des équipes à distance. Avec des cas d'utilisation allant des équipes politiques et juridiques aux agences de marketing, il est conçu pour améliorer la communication, la gestion des tâches, la paie et le suivi du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Teams

La discussion instantanée vous permet de communiquer en temps réel avec les membres de votre équipe, où qu'ils se trouvent dans le monde

Les Tableaux Kanban vous permettent de visualiser le flux de travail de votre contenu, y compris les dates d'échéance importantes, les types de contenu et les dates d'expirationles objets du projet* Utilisez des enregistrements de capture d'écran pour former, partager des idées et expliquer des processus que vous pouvez réutiliser pour les nouveaux employés ou pour établir des procédures régulières

Gardez un onglet sur la charge de travail avec la fonctionnalité de suivi du temps, et simplifiez la paie pour les membres de l'équipe salariés et les indépendants comme les rédacteurs et les éditeurs

Limites de Teams

Les intégrations limitées peuvent compliquer le travail en toute transparence si vous disposez d'une pile technologique importante

Certains utilisateurs aimeraient que le tableau de bord soit plus personnalisé

Prix de Teamly

Toujours gratuit

Démarrage: 47 $/mois

47 $/mois Business: $97/mois

G2: 4.8/5 (3+ reviews)

4.8/5 (3+ reviews) Capterra: N/A

8. Nintex

via Nintex Nintex vous permet de simplifier les processus d'entreprise et de créer des flux de travail personnalisés pour le contenu sans avoir besoin de code. Pour les projets marketing, utilisez-le pour établir des calendriers éditoriaux, rationaliser la collaboration au sein de l'équipe et générer des données à partir de campagnes marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Nintex

L'outil Process Discovery examine les procédures existantes et met en évidence les points à améliorer

Utilisez le gestionnaire de processus pour documenter les processus de création de contenu, de modification en cours et de publication

L'outil Robotic Process Automatisation automatise instantanément les tâches répétitives, vous libérant ainsi du temps pour vous concentrer sur d'autres initiatives

Les fonctionnalités de signature électronique intégrées facilitent l'intégration de travailleurs indépendants pour la création de votre contenu

Limites de Nintex

Les forfaits sont élevés, ce qui limite cet outil aux entreprises disposant d'un budget plus important pour un logiciel de travail

Les intégrations pourraient être améliorées et plus faciles à naviguer

Prix de Nintex

Pro: 25 000 $/an

25 000 $/an Premium: 50 000 $/an

50 000 $/an Personnalisé: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (700+ avis)

4.2/5 (700+ avis) Capterra: 4.1/5 (80+ avis)

9. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker est une plateforme d'automatisation alimentée par l'IA. L'outil est mis à jour tous les trimestres, ce qui en fait une option de pointe pour les entreprises qui veulent un outil qui grandit en même temps qu'elles. 💪

ProcessMaker meilleures fonctionnalités

Le traitement intelligent des documents (IDP) analyse vos processus et vos informations et peut générer des conclusions clés ou des idées d'amélioration

L'automatisation avancée permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches les plus importantes et de réduire le temps consacré au travail administratif

Utilisez les outils de données intégrés pour suivre les indicateurs de tous vos efforts de marketing

Les fonctionnalités à faible code augmentent la personnalisation et vous permettent de faire évoluer les processus plus rapidement

Limites de ProcessMaker

Bien qu'il s'agisse d'un outil plus complet, il est également plus cher que les autres outils de cette liste

Certains utilisateurs auraient souhaité davantage d'assistance technique, en particulier pour les utilisateurs débutants

Prix de ProcessMaker

Plateforme: 1,475$/mois

1,475$/mois Pro: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Enterprise+: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

10. Planable

via Planifiable Planable est un outil de flux de travail de contenu visuel qui vous permet de créer, de planifier et d'afficher vos articles tels qu'ils se présentent dans la nature. Conçu pour simplifier la création de contenu, l'accent est mis sur le contenu, et non sur les tâches de gestion de projet et la programmation qui peuvent nuire à la créativité.

Meilleures fonctionnalités de Planable

Créez du contenu directement dans l'outil pour voir comment il se présente sur chaque canal, qu'il s'agisse des médias sociaux ou d'un site Webbulletin d'information par e-mail* Les commentaires contextuels améliorent la collaboration sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un outil de messagerie

Les mises à jour en temps réel et les approbations simples permettent d'accélérer l'acheminement du contenu dans le pipeline, sans blocage

Quatre vues différentes - Calendrier, Liste, Grille et Flux - vous permettent d'afficher le contenu de la manière qui vous convient le mieux

Limites de Planable

L'outil ne s'intègre pas à toutes les plateformes de médias sociaux

Conçu pour la rapidité, ce n'est pas le meilleur outil pour élaborer une stratégie globale de contenu ou de marketing

Prix de Planable

Free: Limite de 50 messages au total

Limite de 50 messages au total Basic: $11/utilisateur

$11/utilisateur Pro: $22/utilisateur

$22/utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

Créez de meilleurs flux de travail de contenu avec ClickUp

Des outils logiciels aux modèles de flux de travail, ces 10 plateformes permettent d'améliorer les flux de travail du marketing de contenu. Que vous ayez besoin d'un outil logiciel de flux de travail de contenu pour générer de nouvelles idées de contenu ou d'un outil qui aide à gérer les tâches, il y a une option pour vous dans cette liste.