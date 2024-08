10 logiciels et outils indispensables à la rédaction technique 2024

Les rédacteurs techniques saisissent et traduisent des informations complexes en documents simples et conviviaux. Qu'il s'agisse d'une description de produit, d'un mode d'emploi, de notes de mise à jour ou d'un autre type de contenu, la clarté est cruciale.

Bien qu'il puisse être difficile de rédiger un contenu aussi spécifique, les logiciels de rédaction technique d'aujourd'hui rendent le processus beaucoup moins pénible. 🧘

Ce guide présente les 10 meilleurs outils pour les rédacteurs techniques en 2024 afin que vous puissiez vous concentrer sur la recherche de celui qui vous facilitera la vie. Nous avons également abordé certaines bases de ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de rédaction technique outil de rédaction pour s'assurer que nous sommes tous sur la même page.

C'est parti !

Qu'est-ce que la rédaction technique ?

La rédaction technique consiste à communiquer des informations techniques complexes de manière claire et concise. Elle est couramment utilisée pour des documents tels que les suivants :

Manuels d'utilisateur

Procédures opérationnelles standard

Articles scientifiques

Rapports techniques

Manuels de logiciels

Documentation sur les projets

Les rédacteurs techniques doivent veiller à ce que leurs écrits soient précis et exempts d'erreurs. À cette fin, ils doivent condenser leurs connaissances dans un document facile à comprendre pour les utilisateurs non techniques.

Outre une connaissance approfondie du sujet et du destinataire, les rédacteurs techniques doivent être compétents en matière de rédaction, de modification en cours, de mise en forme et de recherche.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de rédaction technique ?

Il est essentiel d'identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin dans votre logiciel de rédaction technique. Voici quelques éléments essentiels à rechercher :

Modèles : Le processus de création dedocuments techniques devient plus facile lorsque vous pouvez commencer avec un cadre prémâché (faites-nous confiance)

: Le processus de création dedocuments techniques devient plus facile lorsque vous pouvez commencer avec un cadre prémâché (faites-nous confiance) **Il n'y a aucune raison de ne pas exploiter la puissance de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielleOutils d'écriture IA à l'heure actuelle, et ils vous feront gagner beaucoup de temps

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

Permissions de collaboration: Si vous travaillez avec une équipe, vous aurez besoin d'un logiciel doté de fonctionnalités de gestion des utilisateurs vous permettant d'attribuer des permissions et des rôles spécifiques

Si vous travaillez avec une équipe, vous aurez besoin d'un logiciel doté de fonctionnalités de gestion des utilisateurs vous permettant d'attribuer des permissions et des rôles spécifiques Fonctionnalités de rapports : Intégrées dans le logicieloutils de rapports intégrés peuvent mettre en évidence les performances de votre contenu technique

Cette liste n'est pas exhaustive, mais il y a de fortes chances que vous connaissiez les autres fonctionnalités que vous recherchez : pensez aux outils de modification en cours, à la capture d'écran, aux outils de vérification grammaticale et orthographique, et à l'intégration avec comme MS Word .

Les 10 meilleurs outils de rédaction technique à utiliser en 2024

Que vous soyez à la recherche de logiciel d'aide à la rédaction ou des vérificateurs de plagiat, vous trouverez ce qu'il vous faut dans cette liste des meilleures documentations techniques.

Les fonctionnalités de repromptage vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde au ton spécifique de votre voix

Vous n'êtes probablement pas surpris que ClickUp soit en tête de notre liste, mais nous ne sommes pas les seuls à lui attribuer les meilleures notes. Cette année encore, nous sommes arrivés en tête du classement de G2 Meilleurs logiciels de gestion de projet pour 2024 et ce n'est pas une mince affaire ! ✨ 🙌

ClickUp est un outil basé sur le cloud avec des tonnes de fonctionnalités pour faciliter la vie d'un rédacteur technique. C'est une plateforme de productivité complète et.. base de connaissances vous permettant de rassembler tout ce qui est nécessaire grâce à des fonctionnalités telles que Documents ClickUp , Tableaux blancs et Vue Liste .

Utilisez la vue Tableau de ClickUp comme base d'accueil par glisser-déposer pour les nouveaux projets, puis passez à la vue Liste pour regrouper, trier et filtrer vos tâches. Ou profitez des options de style de ClickUp Docs pour ajouter des tableaux et mettre en forme les bases de connaissances en un clin d'œil.

Et puis, il y a le logiciel vedette ClickUp AI l'assistant d'écriture ! C'est un assistant super intelligent Outil d'IA qui peut réduire votre flux de travail de plusieurs heures en créant des extraits, des tableaux de contenu et des pages web entières. ClickUp AI peut également mettre en forme et modifier le cours des textes en quelques secondes, tout en vous aidant à analyser les informations techniques pour les rendre plus faciles à comprendre pour l'utilisateur.

Vous pouvez également utiliser ClickUp's ChatGPT Invitations, instructions pour la rédaction technique pour vous faciliter la tâche, afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail de ces compétences rédactionnelles là où cela est important.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Intégration avec plus de 1 000 outils, dont WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot et Google Docs

Des tonnes de modèles pour vous permettre de vous concentrer sur l'auteur (et non sur la structuration) de votre contenudes modèles de recueil d'exigences,gestion du contenu modèles, et plus encore

Compatible avec la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation, notamment Chrome, Windows, iOS, Android et MacOS

Les fonctionnalités de collaboration telles que les commentaires en temps réel, Teams, les gifs et les tableaux de bord personnalisés permettent de garder facilement les membres de votre équipe sur la même page

ClickUp AI peut créer des e-mails entiers, des posts sur les médias sociaux et des résumés de documents. Vous pouvez également l'utiliser comme un éditeur de texte en ligne pour raccourcir, rallonger ou développer des éléments de contenu spécifiques

Les Automatisations ClickUp peuventfaire gagner du temps et rationaliser votre flux de travail en automatisant des déclencheurs et des Automatisations personnalisés pour les tâches répétitives et chronophages telles que la mise à jour des dates d'échéance et la création d'éléments d'action

La fonctionnalité Clip offre la possibilité d'enregistrer des vidéos et de les envoyer à des coéquipiers

Limites de ClickUp :

Certains évaluateurs indiquent qu'ils doivent personnaliser leurs paramètres de notifications en fonction de ce qu'ils veulent voir

ClickUp AI n'est pas disponible dans le forfait Free Forever

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur, payé annuellement ; $10/mois par utilisateur, payé mensuellement

$7/mois par utilisateur, payé annuellement ; $10/mois par utilisateur, payé mensuellement Business: 12$/mois par utilisateur, payé annuellement

12$/mois par utilisateur, payé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Document360

via Document360 Document360 est l'un des meilleurs outils de rédaction technique pour la publication en plusieurs formes. Créez et publiez facilement des articles, des guides d'utilisateur, des tutoriels, des listes de FAQ et des articles de base de connaissances en utilisant les nombreuses fonctionnalités utiles de l'outil.

Vous pouvez également délaisser les dispositions pour vous concentrer sur la création de contenus riches en médias grâce à l'éditeur HTML. Vous pouvez également utiliser les paramètres de référencement pour améliorer la visibilité en ligne et inclure des feuilles de style CSS personnalisées pour que votre page web se démarque !

Les meilleures fonctionnalités de Document360 :

Intégrations avec plus de 20 outils, dont Google Analytics, FullStory et Chatra

Outils de collaboration vous permettent de fixer des dates d'échéance, d'attribuer des rôles et de gérer des flux de travail pour votre équipe

De multiples fonctionnalités d'éditeur de texte pour minimiser le travail de correction des erreurs

Des outils spécialisés vous permettent de créer une base de connaissances de haute qualité pour les clients et les employés en deux fois moins de temps grâce à un générateur fiable de sitemap de type XML

Limites de Document360 :

Certains rapporteurs ont fait état de limites de caractères et de pages qui ont entravé la documentation de leur logiciel

La version gratuite limite l'accès à la plupart desoutils de documentation avancés Prix de Document360 :

Gratuit

Standard: 149 $/mois par projet, payé annuellement

149 $/mois par projet, payé annuellement Professionnel: $299/mois par projet, payé annuellement

$299/mois par projet, payé annuellement Business: 399 $/mois par projet, payé annuellement

399 $/mois par projet, payé annuellement Enterprise: $599/mois par projet, payé annuellement

G2: 4.7/5 (350+ commentaires)

4.7/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

3. Atlassian Confluence

via Atlassian Confluence Confluence est un excellent environnement de travail ouvert et partagé pour les équipes à distance et la collaboration. Planifiez, créez, partagez et mettez à jour la documentation technique, et choisissez parmi plusieurs plugins pour gagner du temps tout au long du cycle de vie du document.

Vous pouvez créer n'importe quel document, qu'il s'agisse de les forfaits de lancement de produits à campagnes de marketing aux articles de la base de connaissances avec une structure ouverte et collaborative.

Les meilleures fonctionnalités d'Atlassian Confluence :

Intégrations avec de multiples outils logiciels et plugins, notamment Google Drive, Drawing.io, Jira, Slack et Miro

Modèles pour la planification de projet, la gestion de projet, le développement de logiciels et la documentation en ligne

Des flux de travail personnalisables, achevés avec des outils de modification en cours d'image, des outils de capture d'écran et des blocs-notes privés

Les tableaux blancs sont conçus pour faciliter le brainstorming avec votre équipe grâce à des fonctionnalités telles que les liens intelligents et les notes autocollantes

Limites d'Atlassian Confluence :

Certains utilisateurs rapportent une courbe d'apprentissage abrupte lors de la familiarisation de leur équipe avec la suite Atlassian

Certaines critiques mentionnent des problèmes avec les fonctions de recherche basées sur le texte

Prix d'Atlassian Confluence :

Gratuit

Standard: 5,75 $/mois par utilisateur

5,75 $/mois par utilisateur Premium: 11 $/mois par utilisateur

11 $/mois par utilisateur Enterprise: $102,500/an pour plus de 801 utilisateurs

Atlassian Confluence ratings and reviews :

G2: 4.1/5 (3,600+ reviews)

4.1/5 (3,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

4. Adobe FrameMaker

via Adobe FrameMaker Adobe Framemaker est un outil populaire pour les rédacteurs techniques, les éditeurs et les créateurs de contenu. Vous pouvez mettre en forme, créer et modifier des documents longs et complexes, des manuels techniques, des rapports et des livres à l'aide d'outils de création et de publication structurés.

Utilisez-le avec d'autres produits Adobe pour gérer toutes les tâches de votre liste à faire en un seul endroit. Vous devez convertir votre document en texte simple pour une aide en ligne, par exemple ? Utilisez l'outil d'auteur d'aide d'Adobe, Adobe RoboHelp, pour le mettre en forme. Vous avez besoin d'ajouter des animations à une page interactive destinée à l'utilisateur final ? Utilisez l'éditeur HTML5 d'Adobe, Adobe Animate, pour donner vie à votre projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe FrameMaker :

Intégration à d'autres produits Adobe tels qu'Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign et Adobe XD

La navigation innovante et les affichages WYSIWYG (What You See Is What You Get) facilitent la production de documents techniques attrayants

La structure et les outils basés sur des modèles vous permettent d'insérer sans difficulté des contenus multimédias dans la rédaction technique

Environnement d'auteur robuste conçu pour faciliter la création et la mise à jour de contenus structurés et non structurés

Limites d'Adobe FrameMaker :

Certains utilisateurs se disent frustrés par le fait que FrameMaker ne fasse pas partie d'autres progiciels Adobe, tels qu'Adobe Creative Suite, populaire pour la conception graphique et la modification en cours de vidéo

Certains commentaires mentionnent des perturbations du flux de travail dues à l'impossibilité d'exporter des MIF FrameMaker vers les formats Markdown, MkDocs et Material ou d'utiliser des outils tels que GitHub pour le contrôle des versions

Prix d'Adobe FrameMaker :

Adobe FrameMaker Abonnement: 39,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: N/A

5. Copyscape

via Copyscape Copyscape est un outil simple de détection du plagiat qui permet aux utilisateurs de vérifier rapidement et facilement l'absence de contenu dupliqué. Il vérifie le plagiat intentionnel, ce qui vous permet de vous assurer que personne n'a copié votre contenu, et le plagiat non intentionnel, qui peut se produire dans le cadre de la rédaction technique.

Copyscape produit des rapports achevés qui vous permettent de vérifier l'originalité du contenu, de voir à quelles sources le contenu correspond et d'afficher le pourcentage du contenu qui est considéré comme du plagiat.

Les meilleures fonctionnalités de Copyscape :

L'intégration avec WordPress permet aux utilisateurs de placer leurs favoris dans le siteoutils de blogage préférés et de répondre au plugin Copyscape pour s'assurer que le contenu est original avant de le publier

Options permettant de copier/coller le contenu directement dans Copyscape ou de télécharger des documents entiers pour la vérification du plagiat

Les évaluateurs signalent que les résultats sont rapides et fiables, même lors de la vérification de documents volumineux

La plateforme simple, sans fonctionnalités supplémentaires, élimine la courbe d'apprentissage, de sorte que tous les membres de votre équipe peuvent commencer à l'utiliser immédiatement

Limites de Copyscape :

Certains commentaires mentionnent le désir d'obtenir des prix plus bas lors de la vérification de contenus en masse

La version gratuite ne peut vérifier que des pages web individuelles et n'est pas utile pour la plupart des entreprises ou des équipes

NonDétection par l'IA capacités

Prix Copyscape :

Gratuit

Copyscape Premium: 0,03 $/recherche (jusqu'à 200 mots), plus 0,01 $/100 mots supplémentaires

Evaluations et critiques de Copyscape :

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

6. Paligo

via Paligo Paligo est une solution de gestion du contenu des composants (CCMS) basée sur le cloud et un outil de rédaction technique conçu pour créer, gérer, mettre à jour, traduire et publier des documents. Utilisez-le pour la documentation technique, les procédures, les politiques, le contenu de formation et.. la gestion des connaissances .

Paligo a été conçu explicitement pour être un outil pour les auteurs de contenu et les rédacteurs techniques. Il utilise l'IA pour aider à réorienter le contenu écrit dans plusieurs formats de sortie afin d'économiser des heures. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de Paligo :

Intégrations avec plus de 24 outils, dont Zendesk, GitLab et Coveo

L'interface utilisateur SaaS conviviale facilite l'utilisation de fonctionnalités telles que l'historique des versions, le retour en arrière et la gestion des versions

Le CCMS permet aux utilisateurs d'organiser et de classer le contenu en quelques minutes

L'auteur structuré et basé sur les sujets facilite la création, la publication et la mise à jour du contenu

Les limites de Paligo :

Certaines critiques font état d'un manque de flexibilité en ce qui concerne la documentation de l'interface de programmation d'application et les options de rapports

Certains utilisateurs mentionnent des durées de connexion retardées et un décalage lors de la connexion à l'espace de travail de Paligo

Prix de Paligo :

Professionnel: Contact pour les prix

Contact pour les prix Business: Contact pour les tarifs

Contact pour les tarifs Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (50+ commentaires)

4.7/5 (50+ commentaires) Capterra: 3/5 (1+ avis)

7. Jasper IA

via Jasper IA Jasper (anciennement Jarvis) est un assistant de rédaction IA conçu pour créer du contenu sur la marque pour les entreprises. Ce logiciel de rédaction technique peut vous aider dans plus de 30 langues et dans presque toutes les niches que vous pouvez demander.

L'IA de Jasper génère du contenu en puisant dans toutes ses sources, tout est donc original et sans plagiat. De plus, il offre de nombreuses fonctionnalités de collaboration pour les grandes équipes qui ont besoin d'organiser des projets et de passer d'un espace de travail à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper :

Intégrations avec des outils populaires comme Grammarly, Surfer SEO et Zapier

Jasper IA utilise plus de 50 compétences basées sur des cadres et des exemples d'écriture du monde réel pour vous aider à produire rapidement un contenu de haute qualité

Optimisé pour la voix et la cohérence de la marque, ce qui est idéal pour les rédacteurs techniques qui doivent créer un contenu de haute qualité et convivial

Le vérificateur de plagiat intégré, les multiples modèles IA et les flux de travail reproductibles vous aident à faire votre travail rapidement

Limites de Jasper :

Les limites mensuelles de mots se réinitialisent chaque mois, et les mots non utilisés ne sont pas reportés

Certains rapports font état d'un décalage lors de l'utilisation de la fonctionnalité de discussion avec les membres de l'équipe

Prix de Jasper :

Créateur: 39,99 $/mois par utilisateur, paiement annuel ; 49,99 $/mois par utilisateur, paiement mensuel

39,99 $/mois par utilisateur, paiement annuel ; 49,99 $/mois par utilisateur, paiement mensuel Teams: 99 $/mois par utilisateur, paiement annuel ; 125 $/mois par utilisateur, paiement mensuel

99 $/mois par utilisateur, paiement annuel ; 125 $/mois par utilisateur, paiement mensuel Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

8. Awesome Capture d'écran

via Capture d'écran impressionnante Awesome Screenshot est une application de capture d'écran et une solution de partage pour les entreprises de toutes tailles, parfaite pour ajouter des images didactiques au contenu technique. Faites des captures d'écran, enregistrez votre écran, capturez des vidéos grâce à votre appareil photo et ajoutez des annotations à votre contenu à partir d'une plateforme simple.

Capturez votre écran pour la documentation technique en appuyant sur un bouton au lieu d'ajouter des heures à votre flux de travail. Et si vous travaillez en équipe, tout le monde peut envoyer des commentaires, accéder aux vidéos du cloud partagées entre les membres et générer des liens partageables instantanément grâce à cet outil de snipping.

Awesome Screenshot meilleures fonctionnalités :

Intégrations avec des outils populaires comme Trello, Slack, Asana et Jira

Différents forfaits pour les individus et les équipes afin qu'il y ait une option pour chaque taille de projet et chaque entreprise

Outil de découpage compatible avec Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox et Chrome

Rapide et facile à utiliser avec une courbe d'apprentissage minimale, il est donc parfait pour les équipes avec tous les niveaux de connaissances techniques

Awesome Screenshot limitations :

Les versions Free et Workspace Lite présentent des restrictions sur les vidéos, les images et les captures d'écran, et aucun accès aux fonctionnalités avancées (par exemple, résolution 4K, conversion MP4 prioritaire, etc.)

Certaines mentions font état d'options de conception et de fonctionnalités de collaboration limitées sur l'outil de snipping

Prix de la capture d'écran Awesome Screenshot :

Gratuit

Professionnel: 6$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 8$/mois par utilisateur, payé mensuellement

6$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 8$/mois par utilisateur, payé mensuellement Basic: 5$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 6$/mois par utilisateur, payé mensuellement

5$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 6$/mois par utilisateur, payé mensuellement environnements de travail Lite: Free

Free environnements de travail Premium: $8/mois par utilisateur, payé annuellement ; $10/mois par utilisateur, payé mensuellement

$8/mois par utilisateur, payé annuellement ; $10/mois par utilisateur, payé mensuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20+ reviews)

9. MadCap Software

via MadCap Software MadCap est un outil de rédaction technique conçu pour le développement de contenu dans tous les secteurs d'activité. Créez une assistance en libre-service, des sites d'aide en ligne, des centres d'apprentissage, des articles de base de connaissances, des portails de documentation, et plus encore en utilisant une solution d'auteur unique.

Rationalisez votre processus de création de contenu en utilisant cet outil de rédaction technique pour publier sur plusieurs canaux et gérer le contenu à chaque étape de son cycle de vie. À faire avec l'aide de Outils d'IA pour faire les choses plus vite . 🤩

Les meilleures fonctionnalités de MadCap :

Plugins et intégrations avec Salesforce, Zendesk et d'autres outils populaires

Plusieurs structures tarifaires pour la rédaction et la publication par sujet, la gestion de projet dans le cloud, l'hébergement, etc

L'éditeur WYSIWYG intégré facilite la création de contenus structurés et non structurés

L'éditeur CSS permet une personnalisation achevée de tous les contenus publiés

Limites de MadCap :

Certains évaluateurs rapportent avoir rencontré des bugs fréquents et des messages d'erreur sans informations détaillées

Certains utilisateurs mentionnent des difficultés à collaborer avec les membres de l'équipe

Prix de MadCap :

MadCap Flare : 182 $/mois par utilisateur, payé annuellement

182 $/mois par utilisateur, payé annuellement MadCap Central : 311 $/mois par utilisateur, payé annuellement

311 $/mois par utilisateur, payé annuellement MadCap IXIA CCMS: Contact pour les tarifs

MadCap évaluations et critiques :

G2: 4.4/5 (400+ reviews)

4.4/5 (400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (10+ reviews)

10. Écriture rapide

via Ecriture rapide Speedwrite est un Outil de création de contenu IA qui génère du contenu en paraphrasant des textes existants Creative Commons (sources sous licence d'utilisation publique) sur n'importe quel sujet. L'intelligence artificielle de l'outil crée de nouveaux écrits à partir du texte saisi.

Les rédacteurs techniques qui produisent des rapports techniques et des manuels de logiciels similaires à des documents déjà créés par la même entreprise l'utilisent également pour paraphraser ces documents existants et créer quelque chose de nouveau.

Les meilleures fonctionnalités de Speedwrite :

Générateur de texte IA est conçu pour produire un langage naturel avec une grammaire et une orthographe correctes

L'entrée de texte par copier/coller permet aux utilisateurs de tous les niveaux de compétence de facilementaméliorer la production de contenu* Création de contenu en quelques secondes pour une rédaction technique rapide et facile

Le système de paraphrase génère un nouveau contenu sans extraire des phrases ou des paragraphes d'autres sources sur le Web

Limites de Speedwrite :

Certains rapports signalent la nécessité de vérifier le contenu en double et l'exactitude de la copie

Les utilisateurs sont limités à 6 000 prédictions par mois sur tous les forfaits payants

Prix de Speedwrite :

Mensuel: $19.99/mois par utilisateur, payé mensuellement

$19.99/mois par utilisateur, payé mensuellement Semestriel: $11.65/mois par utilisateur, payé deux fois par an

$11.65/mois par utilisateur, payé deux fois par an Annuel: $8.33/mois par utilisateur, payé annuellement

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Écrire plus intelligemment, pas plus difficilement avec des outils de rédaction technique utiles

Rédacteurs techniques, ne vous sous-estimez pas : votre flux de travail mérite un logiciel de rédaction technique de haute qualité, que vous soyez un rédacteur technique chevronné ou que vous soyez encore en train d'apprendre les ficelles du métier. Croyez-nous, avoir les bons outils à portée de main peut faire toute la différence. 🌻

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole ; essayez-le vous-même pour constater de visu la différence qu'il peut faire. S'inscrire à ClickUp et essayez-le gratuitement !