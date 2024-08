Les 10 meilleures alternatives à Document360 pour construire une base de connaissances impeccable

Lorsque vous cherchez un logiciel de gestion des connaissances pour créer une base de connaissances pour votre organisation, il est impossible de ne pas entendre parler de $$$a.

Bien qu'il s'agisse d'un outil formidable, comme la plupart des choses dans le monde, il n'est pas destiné à tout le monde. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous ne voudrez peut-être pas l'utiliser pour construire votre base de connaissances, qu'il s'agisse du prix, de la complexité ou d'autre chose.

Dans ce cas, il est évident que vous chercherez une autre solution pour répondre à vos besoins !

Nous comprenons cela, et c'est pourquoi nous avons créé cette liste des top 10 Document360 alternatives. Mais avant de nous y plonger, avançons avec un bref aperçu de ce que nous avons recherché lors de l'élaboration de cette liste. 📂

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les alternatives à Document360 ?

Document360 s'est fait un nom dans le monde de la gestion de l'information logiciel de gestion des connaissances grâce à certaines fonctionnalités distinctives telles que l'IA générative et la recherche robuste, combinées à une multitude de possibilités d'intégration.

Ainsi, assurez-vous que vos alternatives Document360 ne disposent pas seulement de ces fonctions, mais vont également plus loin pour vous aider à gérer votre base de connaissances et votre base de connaissances documentation logicielle processus. Examinons les fonctionnalités clés auxquelles vous devez prêter attention :

Fonctionnalités alimentées par l'IA : L'outil doit être en mesure de fournir des recommandations alimentées par l'IA pour les titres de documents, les étiquettes, les résumés d'articles et les descriptions SEO Flexibilité : Votre alternative Document360 devrait inclure des fonctionnalités permettant de créer à la fois une base de connaissances interne et une base de connaissances orientée client Templates:Il devrait se vanter d'une bibliothèque de modèles pour faciliter la création de documentation technique Option de recherche puissante : l'outil doit être capable de comprendre ce qui est recherché en se basant sur l'historique des requêtes de l'utilisateur et de fournir des résultats plus pertinents Intégrations et API:L'intégration avec les logiciels de productivité les plus répandus et les logiciels de gestion de l'information doit être possibleoutils de cartographie des processus et une API pour développer des intégrations personnalisées sont hautement souhaitables

10 Best Document360 Alternatives à utiliser en 2024

Nous avons passé au crible des dizaines d'alternatives à Document360 en utilisant les critères mentionnés précédemment pour vous apporter une liste des 10 meilleures options actuellement disponibles sur le marché. Nous allons vous guider à travers leurs fonctionnalités exceptionnelles, mettre en évidence quelques lacunes et faire la lumière sur leurs options de tarification. C'est parti ! 🤩

L'imbrication d'une page dans une page dans ClickUp Docs

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un destinée aux entreprises de toutes tailles. Il n'est donc pas surprenant qu'elle comprenne également la fonction.. Documents ClickUp -pour créer une base de connaissances solide. 📄

L'outil est livré avec un éditeur What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) facile à utiliser, qui vous permet de voir à quoi ressemblera votre document une fois publié. Vous pouvez ajouter différents types de contenu (images, images de couverture, titres, sous-titres, checklists, pages imbriquées, signets, tableaux, etc.) grâce aux blocs de construction inclus dans l'éditeur. Votre contenu ou vos articles peuvent également être organisés en plusieurs catégories pour être facilement retrouvés.

Vous pouvez demander aux membres de votre équipe de suggérer des idées et de collaborer sur les documents pendant leur modification en cours. Il existe de puissantes fonctions de collaboration en temps réel et des fonctionnalités de modification en cours d'équipe dans la plateforme pour faciliter cela, comme les commentaires, l'étiquetage des utilisateurs, l'attribution de tâches, etc.

Si vous utilisez également ClickUp pour la gestion des projets et des tâches, les documents que vous préparez dans ClickUp Docs peuvent également être liés à vos flux de travail pour stimuler la productivité. Pensez-y comme une combinaison de logiciel de tâches et de base de connaissances !

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans les documents

ClickUp brille vraiment lorsque vous combinez les documents avec le logiciel ClickUp AI fonctionnalité, l'IA native de la plateforme assistant d'écriture . Il peut vous aider à résumer rapidement vos articles, à générer des éléments d'action, à modifier, améliorer et mettre en forme votre contenu avant de le publier dans la base de connaissances. Avec l'aide de ClickUp IA, vous pouvez terminer le travail de plusieurs heures en quelques minutes et faire de la publication de votre base de connaissances parfaite un jeu d'enfant !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Options de style flexibles et utiles pour faire ressortir vos wikis et vos bases de connaissances

Collaboration en temps réel avec les équipes

Liez les documents à vos tâches ClickUp pour qu'ils soient facilement liés

Contrôles de modification, contrôles de confidentialité et autres fonctionnalités de sécurité

Pré-conçumodèles de base de connaissances* Mode Focus pour aider vos lecteurs à parcourir les documents dans un affichage sans distraction

Intégration avec Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo et des centaines d'autres outils populaires

Limites de ClickUp

La recherche est parfois un peu lente

La navigation peut être complexe au début

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (9 000+ avis)

:4.7/5 (9 000+ avis) Capterra:4.6/5 (3,800+ commentaires)

2. Confluence

Via : Confluence Faisant partie de la famille des logiciels Atlassian, Confluence vous permet de créer, modifier, organiser et partager sans effort la documentation d'un projet, les wikis internes, les bonnes pratiques et toute autre documentation qui constitue votre base de connaissances.

Les Pages de Confluence sont l'endroit où vous créez vos documents et les Tableaux blancs pour vous aider à visualiser vos idées en termes de design. Les Pages et les Tableaux blancs peuvent être organisés en Espaces, des espaces où le contenu peut être stocké et organisé en fonction d'un sujet particulier. Un Espace peut être public ou privé, et les membres d'un Espace peuvent collaborer ou discuter d'un document spécifique en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Modèles de documents

Modification en cours et collaboration en temps réel

Documents et Espaces illimités

Collaboration avec des invités

Aperçu des pages

Intégration avec Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira et plus de 1 000 autres outils de productivité

Limites de Confluence

Les Espaces peuvent être un peu déroutants pour les nouveaux utilisateurs du logiciel de base de connaissances

La gestion des permissions est quelque peu complexe (pour créer de la documentation technique)

Prix de Confluence

Free Forever pour toujours

Standard : $6.05/mois par utilisateur

: $6.05/mois par utilisateur Premium : 11,55 $/mois par utilisateur

: 11,55 $/mois par utilisateur Entreprise : 107 500 $/an (au moins 801 utilisateurs)

G2 :4.1/5(3,600+ reviews)

:4.1/5(3,600+ reviews) Capterra:4.5/5 (3,100+ reviews)

3. Archbee

Via : Archée Archbee est une logiciel de base de connaissances qui se caractérise par une simplicité et une facilité d'utilisation immenses, intégrées dans chaque partie de ses fonctions. Son Éditeur de blocs vous permet d'ajouter rapidement tout type de contenu (images, textes, titres, tableaux, etc.) à vos documents aux endroits souhaités.

Parallèlement, l'assistant de rédaction alimenté par l'IA vous aide à préparer rapidement vos documents en vous fournissant des prestataires au fur et à mesure que vous écrivez. La fonction de recherche de l'outil, basée sur GPT, offre des réponses directes à vos requêtes au lieu de fournir des résultats de recherche réguliers à partir de la base de connaissances.

Archbee meilleures fonctionnalités

Fonction de recherche basée sur le GPT

Éditeur de blocs pour créer vos documents en toute simplicité

Aide à la rédaction alimentée par l'IA

Intégration avec Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira, etc.

Assistance pour les domaines personnalisés

Limites d'Archbee

Certains utilisateurs ont rapporté des problèmes de stabilité

Limites de la personnalisation de l'outil de gestion des connaissances

Prix d'Archbee

Démarrage : Free

: Free Croissance : A partir de 50$/mois

: A partir de 50$/mois Mise à l'échelle : A partir de 200$/mois

: A partir de 200$/mois Enterprise : à partir de $960/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.5/5 (100+ commentaires)

:4.5/5 (100+ commentaires) Capterra:4.7/5 (20+ avis)

4. Caspio

Via : Marché Caspio Caspio n'est pas principalement conçu comme une plateforme de productivité d'entreprise ou de gestion de base de connaissances. Il s'agit plutôt d'un constructeur d'applications visuelles polyvalent et d'une base de données en ligne qui permet aux utilisateurs de créer un large intervalle d'applications avec peu ou pas de connaissances en matière de code, en utilisant des modèles préétablis.

La plateforme vous permet de créer vos propres applications en libre-service gestion de documents en libre-service en personnalisant le modèle prédéfini pour qu'il corresponde à votre image de marque et à d'autres exigences spécifiques. Vous obtenez un tableau de bord administratif pratique qui offre un aperçu de la forme que prend votre base de connaissances. Utilisez-le pour gérer le processus de production et de modification en cours des articles de votre base de connaissances, ainsi que pour suivre le nombre total d'affichages que votre contenu a généré.

Caspio meilleures fonctionnalités

Marquage personnalisé de votre base de connaissances avant son déploiement sur votre intranet, votre CMS ou votre portail

Assistance à un nombre illimité d'utilisateurs répartis selon des rôles tels que spectateur, auteur et éditeur/approbateur

Tableau de bord administratif pour la gestion de votre base de connaissances

Recherche ad hoc et filtres de catégorie pour faciliter la recherche d'informations

Pas de facturation par utilisateur pour que les coûts restent stables et gérables au fur et à mesure de votre croissance

Intégration MS Office pour vous aider à importer vos données et votre contenu

Limites du Caspio

Plus cher que les autres plateformes de base de connaissances de notre liste

N'est pas un logiciel de base de connaissances à proprement parler, l'étendue des fonctions est donc limitée

Prix de Caspio

Débutant :A partir de 45$/mois

:A partir de 45$/mois Professionnel : à partir de 540$/mois

: à partir de 540$/mois Enterprise : A partir de 2 025 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (130+ commentaires)

:4.4/5 (130+ commentaires) Capterra:4.5/5 (200+ commentaires)

5. Bloomfire

Via : Feu de fleurs Bloomfire est un outil intuitif et bien conçu qui facilite le partage des connaissances, la collaboration et l'apprentissage au sein des organisations. Vous pouvez l'utiliser pour créer et maintenir une base de connaissances hébergeant tout type de ressources dont les membres de votre équipe pourraient avoir besoin dans leur travail quotidien - des annonces importantes aux documents de formation et d'intégration.

L'outil IA de la plateforme fournit des suggestions de rédaction intelligente aux auteurs des documents de votre base de connaissances. Il identifie également les lacunes en matière de connaissances en fonction des recherches fréquentes des utilisateurs afin que vous puissiez créer exactement le type de documents que votre équipe souhaite voir.

La fonctionnalité Deep Index de Bloomfire vous aide à localiser rapidement un texte, une image, une vidéo ou un PDF particulier, sans avoir à passer au crible des dizaines de documents pour trouver ce dont vous avez besoin. 🔍

Les meilleures fonctionnalités de Bloomfire

Indexation en profondeur du contenu

Assistance à la rédaction alimentée par l'IA

Identification automatique des lacunes en matière de connaissances

Analyses pour mesurer la productivité et les performances de l'équipe

Intégration avec les principaux outils de l'entreprise

Limites de Bloomfire

Pas d'API pour créer des intégrations personnalisées

La fonction de recherche n'est pas toujours à la hauteur de la tâche

Prix de Bloomfire

Flex : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Talla : A partir de 460 $/mois

: A partir de 460 $/mois Starter : 1 750 $/mois

: 1 750 $/mois Enterprise : Contacter pour les prix

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.6/5 (470+ commentaires)

:4.6/5 (470+ commentaires) Capterra:4.4/5 (240+ avis)

6. Connaissance de l'environnement

Via : CapterraKnowledgeOwl est un logiciel de base de connaissances qui s'efforce d'être la source unique de vérité pour les employés et les clients de votre organisation. Il est particulièrement utile pour les centres d'appels, les équipes informatiques et les équipes de développement de logiciels qui cherchent à créer des centres d'information en libre-service, des portails d'assistance client ou des bases de données référentiels de documentation de projet .

L'outil est fier de sa capacité à consolider les informations et à les rendre faciles à trouver. Sa fonction de recherche tolérante aux fautes de frappe permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin, même si vous n'êtes pas le plus doué pour l'orthographe. 🦉

Les meilleures fonctionnalités de KnowledgeOwl

Groupes de lecteurs pour contrôler l'accès au contenu

Notification des lecteurs visés à chaque mise à jour d'un article

Notes internes pour les auteurs d'articles

Définition manuelle des phrases de recherche qui doivent renvoyer un article particulier dans les résultats

Assistance pour les domaines personnalisés

Limites de KnowledgeOwl

Fonctionnalités de rapports et de base de connaissances limitées

Pas de forfait Free

Prix de KnowledgeOwl

Flex : A partir de 79$/mois

: A partir de 79$/mois Business :A partir de 299$/mois

:A partir de 299$/mois Enterprise : à partir de 999 $/mois

G2 :4.5/5 (70+ reviews)

:4.5/5 (70+ reviews) Capterra:4.7/5 (200+ avis)

7. SharePoint

Via : Sharepoint Développé par Microsoft, SharePoint optimise les flux de travail et rassemble les équipes grâce à un intervalle de fonctionnalités qui facilitent la collaboration et le partage des connaissances. Il vous permet de créer, de gérer, de centraliser et de partager du contenu et des informations, qu'il s'agisse de les échéanciers de projets et des mises à jour sur les nouvelles et les annonces de l'entreprise.

La fonctionnalité la plus remarquable de SharePoint est la possibilité de créer des intranets d'entreprise, idéaux pour tenir vos employés au courant de toute évolution au sein de l'organisation et pour promouvoir la cohésion. Vous pouvez également créer des sites web personnalisés pour différents projets et départements, où vous pouvez partager des ressources et des applications communes afin de stimuler la productivité de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de SharePoint

Création de portails de base de connaissances illimités

Flux de travail pour la version et l'approbation des documents

Sites et portails intranet

Gestion de contenu et options de recherche puissantes

Partage sécurisé de fichiers internes et externes

Intégration de MS Office, OneDrive, Microsoft Teams et Power BI

Limites de SharePoint

Peut être un peu complexe à paramétrer

Le coût de la migration est élevé

Prix de SharePoint

Forfait Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Dans le cadre de Microsoft 365 Business Standard : 12,5 $/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4/5 (8,000+ reviews)

:4/5 (8,000+ reviews) Capterra : 4.3/5 (5 000+ commentaires)

8. Zendesk

Via : Zendesk Plateforme d'assistance et d'engagement client, avant tout, il n'est pas surprenant que les fonctionnalités de gestion de la base de connaissances de Zendesk soient orientées vers la construction de wikis en libre-service pour les clients.

Avec les wikis de type FAQ de Zendesk, vous pouvez laisser vos acheteurs résoudre leurs problèmes de manière autonome grâce à un accès facile à une bibliothèque d'informations sur vos produits et services.

En retour, cela augmente la satisfaction globale des clients et rationalise les flux de travail de vos agents en leur permettant d'orienter les clients vers des ressources utiles de la base de connaissances pour répondre aux questions les plus courantes.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

La fonctionnalité Content Cues (indices de contenu) permet de savoir, grâce à l'IA, ce que les clients recherchent le plus, ce qui vous permet de combler les lacunes en matière de connaissances

Modification en cours pour mettre à jour diverses propriétés (c'est-à-dire les libellés, les permissions, etc.) en une seule fois pour plusieurs articles

Bot de réponse automatisé pour aider les lecteurs à trouver rapidement le(s) article(s) pertinent(s)

Possibilité d'enregistrer toute recherche sous forme de liste afin que le chercheur puisse la retrouver plus tard

Guide Zendesk pour la création d'articles dans plus de 40 langues différentes

Limites de Zendesk

Absence de fonctionnalités de collaboration de projet pour développer une base de connaissances privée

L'ajout de fonctionnalités IA est relativement coûteux

Prix de Zendesk

Suite Teams : 55 $/mois par agent

: 55 $/mois par agent Suite Croissance : 89 $/mois par agent

: 89 $/mois par agent Suite Professional : $115/mois par agent

: $115/mois par agent Suite Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Module complémentaire IA avancé : 50 $/mois par agent

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (5 700+ commentaires)

: 4.3/5 (5 700+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (3 700+ avis)

9. Gourou

Via : Helpjuice Helpjuice est un logiciel de gestion des connaissances et de la documentation performant. Il est conçu pour aider les équipes d'assistance client à améliorer leur service, la satisfaction des clients et à former de nouveaux employés plus efficacement. Il le fait grâce à des fonctionnalités telles qu'une option de recherche semblable à celle de Google, des thèmes personnalisés et des analyses détaillées qui vous donnent un aperçu de votre lectorat, des lacunes potentielles en matière de connaissances et des domaines à améliorer.

La plateforme est unique pour ses fonctionnalités SEO qui vous aident à classer le contenu de votre base de connaissances dans les pages de résultats des moteurs de recherche de Google (SERPs). Cela vous permet non seulement de résoudre les problèmes de vos clients sans effort, mais peut également générer du trafic vers votre site web et générer de nouvelles entreprises ! 📈

Helpjuice meilleures fonctionnalités

assistance client en 5 minutes

Option de recherche similaire à celle de Google

Pages optimisées pour le référencement (SEO)

Assistance multilingue

Analyses approfondies

Personnalisation selon vos besoins sans frais supplémentaires

Limites de Helpjuice

L'intégration de MS Office n'est pas fluide

L'éditeur de texte présente quelques problèmes

Prix de Helpjuice

Débutant : 120$/mois

: 120$/mois Run-up : 200 $/mois

: 200 $/mois Premium Limited : 289 $/mois

: 289 $/mois Premium Unlimited : 499 $/mois

G2 :Aucune évaluation/revue

:Aucune évaluation/revue Capterra:4.7/5 (90+ avis)

Partager les connaissances sans effort avec la meilleure alternative à Document360

Une base de connaissances peut considérablement augmenter l'efficacité de votre équipe en rationalisant les processus internes vitaux tels que l'onboarding, la formation et la collaboration. Elle peut également aider les clients à résoudre les problèmes courants sans votre implication directe, ce qui vous aide à fournir la meilleure assistance possible et à stimuler la satisfaction des clients. 🔝

Si vous avez encore des doutes quant à votre alternative Document360, vous ne pourrez pas vous tromper avec ClickUp ! Avec de puissantes capacités de gestion de documents combinées à des fonctionnalités IA de pointe et à des options de personnalisation étendues, ClickUp vous équipe de tout ce dont vous avez besoin pour commencer à construire la base de connaissances de vos rêves dès aujourd'hui.

Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser un seul $$a pour commencer avec ClickUp. Juste de s'inscrire gratuitement et faites-en l'expérience !