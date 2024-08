10 modèles gratuits de documentation technique

Vous avez acheté un nouvel aspirateur - il est beau, il est génial, il a les fonctions les plus avancées et vous avez hâte de l'utiliser.

Pas si vite !

Dès que vous l'avez sorti de sa boîte, vous n'arrivez pas à le mettre en marche. Vous cherchez la documentation technique qui accompagne le produit, mais vous n'arrivez pas à la déchiffrer. Votre excitation se transforme en désespoir (et même en regret) lorsque vous essayez de faire fonctionner cet appareil. 🫣

Que vous fabriquiez des appareils électroménagers ou que vous développiez des logiciels, vous ne voulez jamais que les utilisateurs se sentent perdus et confus quant aux fonctionnalités de votre produit.

La rédaction d'une documentation technique claire et concise est absolument vitale pour aider les clients et réduire les tickets de service. En outre, elle est également utile en interne, notamment pour former les nouveaux employés, maintenir la qualité des produits ou des services, résoudre les problèmes et constituer des bases de connaissances.

Dans cet article, nous allons discuter des meilleurs modèles de documentation technique pour décrire vos produits en détail et faire en sorte que vos équipes et vos utilisateurs finaux soient satisfaits et informés.

Qu'est-ce qu'un modèle de documentation technique ?

La documentation technique est le plus souvent associée aux manuels qui aident les utilisateurs à comprendre comment utiliser un produit et offrent des détails sur ses caractéristiques. Mais ce n'est que l'un de ses objectifs.

La documentation technique est un outil interne essentiel, car elle sert à de nombreuses équipes, du développement de logiciels au marketing, en passant par les ventes, l'assurance qualité et la gestion des ressources humaines le service clientèle . Pour que le document soit efficace, il doit être détaillé mais concis, et il n'est pas toujours facile d'atteindre cet objectif, c'est pourquoi vous devriez envisager d'utiliser un modèle.

Utilisez ClickUp Docs pour créer et connecter de beaux documents, des wikis, et plus encore, pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

Un bon modèle de documentation technique fournit le cadre pour décrire les caractéristiques et les utilisations de votre produit. Il vous aide à de rester sur la bonne voie et de vous concentrer sur des informations pertinentes et digestes, sans pour autant submerger le lecteur.

Un modèle de documentation technique de qualité sert de biographie à votre produit. Vous pouvez vous attendre à ce que des sections définies présentent les détails et les caractéristiques du produit. La trace écrite peut préserver la connaissance du produit pour les futurs employés ET éventuellement fournir une protection juridique et en matière de responsabilité.

Quels sont les différents types de documentation technique ?

Quels que soient votre public et votre secteur d'activité, voici quelques exemples des types de documentation technique les plus courants :

Guides d'utilisation (manuels) : Destinés aux utilisateurs finaux, ils visent à décrire clairement et méthodiquement les caractéristiques, les pièces et les utilisations d'un produit

: Destinés aux utilisateurs finaux, ils visent à décrire clairement et méthodiquement les caractéristiques, les pièces et les utilisations d'un produit Manuels de réparation : Ils guident les utilisateurs tout au long du processus de résolution des problèmes qui peuvent survenir

: Ils guident les utilisateurs tout au long du processus de résolution des problèmes qui peuvent survenir Documentation de l'interface utilisateur (API) : Documentation de l'interface utilisateur : elle décrit une interface utilisateur (API) interface de programmation d'application (API) en détail, principalement pour les professionnels de la spécification. Il contient des instructions pour l'utilisation et l'intégration d'une API

: elle décrit une interface utilisateur (API) interface de programmation d'application (API) en détail, principalement pour les professionnels de la spécification. Il contient des instructions pour l'utilisation et l'intégration d'une API Notes de publication : Fournissent des descriptions détaillées des caractéristiques du produit logiciel et contiennent généralement des corrections de bogues ou des mises à jour

Base de connaissances documentation : Bibliothèque en ligne qui contient des guides pratiques, des réponses aux questions fréquemment posées, des instructions de dépannage et d'autres informations relatives au produit afin d'aider les utilisateurs finaux à trouver les données dont ils ont besoin

: Bibliothèque en ligne qui contient des guides pratiques, des réponses aux questions fréquemment posées, des instructions de dépannage et d'autres informations relatives au produit afin d'aider les utilisateurs finaux à trouver les données dont ils ont besoin Manuels de procédures : La description des étapes nécessaires pour aider les employés à mener à bien un processus ou une tâche

10 modèles gratuits de documentation technique

Nous avons passé au peigne fin des dizaines de modèles pour créer de la documentation technique et sélectionné les 10 meilleurs pour vous aider à mettre en mots les détails de votre produit sans perdre de vue l'essentiel. Consultez-les et trouvez la meilleure solution pour vous, que ce soit pour créer une documentation technique à usage interne ou pour aider les utilisateurs finaux à connaître votre produit. 💪

1. Modèle de document de présentation du produit ClickUp

Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

Si vous voulez vous assurer de naviguer en douceur à travers le processus de processus de développement de produits il faut fournir à votre équipe les armes pour dompter les vagues. 🌊

Le Modèle de document d'information sur le produit ClickUp vous aide à définir vos objectifs, à décrire les caractéristiques de votre produit et à assurer la cohérence de l'ensemble. Il s'agit d'un document ClickUp préconstruit avec des sections dédiées à chaque aspect de votre produit.

Qu'est-ce qu'un Doc ClickUp ?

C'est la fonction unique de la plateforme qui vous permet de créer, de gérer, de collaborer et d'échanger des documents d'éditer des documents avec vos collègues et vos invités, vous centralisez ainsi l'information - documents techniques ou non ! Vous et d'autres utilisateurs (y compris vos collaborateurs techniques) pouvez modifier les documents en temps réel, laisser des commentaires, les joindre à des tâches et organiser votre processus de révision en un clin d'œil.

Ce modèle particulier de documentation de processus comprend quatre sections :

2-Pager : Montre comment votre produit résout les problèmes des clients et décrit vos objectifs Plan de sortie : Le plan de sortie : il présente le plan de sortie de votre produitlancement du produit en étapes afin d'élaborer un plan de lancement de produit parfait Spécifications fonctionnelles : Définit lespersona de l'utilisateur et comment votre produit les aide à surmonter leurs problèmes. Il décrit également les caractéristiques du produit en détail Annexes : Inclut des informations supplémentaires et des ressources utiles qui stimulent la collaboration

Le modèle peut également servir de document sur les exigences du produit grâce à son caractère personnalisable. Télécharger ce modèle

2. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Modèle de positionnement de produit ClickUp

Connaître les tenants et les aboutissants de votre produit est essentiel pour déterminer ce qui le distingue de la concurrence et comment le positionner sur le marché. Les Modèle de positionnement de produit ClickUp vous aide à déterminer les points forts de votre produit, à identifier les clients cibles et à élaborer la meilleure stratégie de positionnement. ✨

Commencez à utiliser le modèle en remplissant le formulaire dans la vue d'évaluation du positionnement du produit. Recueillez des informations sur les arguments de vente uniques de votre produit et les défis qu'il permet de relever. Le formulaire est modifiable, ce qui vous permet de l'adapter aux objectifs et au domaine d'activité de votre entreprise.

Si vous avez besoin d'aide pour créer le formulaire, utilisez ClickUp AI -l'assistant de rédaction de premier ordre de la plateforme. Il vous aidera à obtenir tous vos documents techniques en fonction de vos besoins.

Les informations contenues dans le formulaire sont automatiquement transférées dans la vue Liste des produits. Cette vue vous permet de centraliser la gestion de tous vos produits en créant des tâches distinctes pour chacun d'entre eux.

Les tâches sont regroupées en fonction de leur statut - planification, en cours, en cours de révision, etc. - mais vous pouvez modifier ce critère en cliquant sur "grouper par" dans le coin supérieur droit de l'écran.

La vue Product Positioning Map est un tableau blanc ClickUp, un canevas numérique adapté à la collaboration et à la gestion des tâches brainstorming . Cette vue vous permet de visualiser la position de votre produit par rapport à la concurrence.

Avec un peu de personnalisation, ce modèle peut servir de base à l'élaboration de les exigences du projet avant le lancement du produit. Télécharger ce modèle

3. Modèle de tarification des produits ClickUp

Modèle de tarification des produits ClickUp

Fixer le prix de votre produit n'est pas un jeu de devinettes - vous ne pouvez pas simplement choisir un prix en fonction de l'argent que vous voulez gagner (même si cela semble génial). Vous devez examiner attentivement vos concurrents et être conscient de la valeur tangible de votre produit, ainsi que des avantages qu'il présente pour votre entreprise Modèle de tarification des produits ClickUp peut vous aider.

Grâce à ce modèle, vous serez en mesure d'élaborer des stratégies de tarification précises, d'ajuster les prix et de gérer les stocks dans vos documents techniques et par le biais de ces deux vues :

la vue Produits par catégorie: affiche tous vos produits avec leurs détails, tels que la marque, l'UGS (unité de gestion des stocks), les types de documents techniques et la taille. Modifiez-lesChamps personnalisés en fonction de la nature de votre produit Vue Produits par marque: Regroupe vos produits par marque et affiche leurs prix. Pour modifier cette vue, changez l'ordre des colonnes et mettez à jour les champs personnalisés pour vous assurer que les informations souhaitées sont facilement accessibles

Chaque fois que vous modifiez les informations relatives à un produit dans une vue, l'autre est automatiquement mise à jour, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des irrégularités dans les documents techniques. Télécharger ce modèle

4. Modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp

Modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp

Votre équipe doit travailler de concert pour obtenir d'excellents résultats, ce qui est impossible si les processus de votre entreprise ne sont pas bien organisés et transparents. Les Modèle de document sur les processus d'entreprise ClickUp magasins documentation du processus en un seul endroit et offre une cohérence et un espace pour repérer et corriger les inefficacités.

Il s'agit d'un modèle de document, ce qui signifie qu'il ne comporte pas de vues multiples mais des sections préétablies. Votre seule tâche consiste à ajouter des informations pertinentes concernant un processus spécifique de l'entreprise - de son objectif aux outils et procédures nécessaires - et à créer des lignes directrices claires pour votre équipe.

Supposons que vous souhaitiez montrer à votre personnel comment demander des congés. Le processus est aussi simple que cela :

Vous ajouterez des détails sur les approbations des demandes, les lignes de responsabilité et les plateformes pour soumettre les demandes (si nécessaire, incluez le mot de passe de la plateforme sélectionnée) Vous montrerez ensuite la procédure étape par étape pour soumettre la demande Les membres de votre équipe peuvent suivre ces étapes pour demander des congés et éviter les erreurs de communication

Joignez les documents, images ou dessins connexes dans la dernière section et centralisez votre base de connaissances. Une fois le modèle de documentation de processus terminé, ajoutez-y les membres de l'équipe concernés et permettez-leur d'explorer ce trésor d'informations. Télécharger ce modèle

5. Modèle de processus et de procédures ClickUp

Modèle de processus et de procédures ClickUp

Les processus et procédures d'entreprise bien établis sont comme la carte joker de votre équipe - ils augmentent l'efficacité, réduisent le risque de malentendus et font des merveilles pour la collaboration et le développement de l'entreprise la communication au sein de l'équipe . 🃏

Le Modèle de processus et de procédures ClickUp vous permet de créer des instructions étape par étape pour les tâches répétitives et de centraliser les informations pertinentes. Le fait de disposer de toutes les informations peut vous aider à repérer les goulets d'étranglement et à mettre à jour vos processus.

Voici un autre modèle de tableau blanc de notre liste : la vue Organigramme de processus vous permet de faire glisser et de déposer des formes pour visualiser chaque étape de vos processus. Laissez des notes autocollantes avec des informations supplémentaires et gardez tout le monde sur la même page.

Si vous n'êtes pas du genre visuel, vous apprécierez la vue Liste de documentation, qui vous permet de décrire tous les processus et procédures. Par défaut, les documents sont regroupés par département, mais vous pouvez toujours les modifier pour les adapter à vos besoins. Cette vue offre une fonctionnalité fantastique : le champ personnalisé du taux d'achèvement, qui vous indique le pourcentage de travail effectué sur les documents. ✔️

Une autre vue disponible est le Tableau des étapes du document, qui transforme vos tâches en cartes et les regroupe en fonction de leur étape. Vous pouvez facilement passer d'une carte à l'autre en la glissant et en la déposant.

La dernière vue est la Timeline - utilisez-la pour comprendre la durée des processus et des procédures par jour, semaine ou mois. Télécharger ce modèle

6. Modèle de cartographie des processus ClickUp

Modèle de cartographie des processus ClickUp

Avec le Modèle de cartographie des processus ClickUp grâce à ce modèle, vous n'aurez aucun mal à comprendre les processus, à définir les étapes et à identifier les domaines à améliorer.

Ce modèle est une liste de tâches que vous pouvez joindre à d'autres modèles et tâches, c'est pourquoi ClickUp l'appelle un modèle de tâche . La liste se compose de 22 sous-tâches qui vous guident dans la visualisation et la définition d'un processus pour votre équipe.

La première étape (sous-tâche) consiste à sélectionner les que vous souhaitez mettre en correspondance avec le processus et la dernière consiste à le déployer. Entre les deux, vous trouverez des étapes telles que l'identification des membres de l'équipe, l'établissement d'un calendrier et l'identification des problèmes liés au processus actuel. Une fois que vous avez terminé une sous-tâche, rayez-la de votre liste pour la garder organisée.

Vous pouvez ajouter des listes de choses à faire de joindre des fichiers et de laisser des notes dans chaque sous-tâche. ClickUp vous permet également de créer des dépendances entre les tâches en quelques clics seulement. Il vous suffit de déterminer quelles sous-tâches doivent être réalisées en premier pour optimiser les flux de travail. Il est également possible de suivre le temps passé sur chaque sous-tâche, ce qui est très pratique pour les chefs de projet. Télécharger ce modèle

7. Modèle de SOP pour la documentation de ClickUp Source

Modèle de SOP pour la documentation de ClickUp Source

Vous souhaitez organiser des piles numériques de documentation source ? L'outil Modèle de POS pour la documentation source ClickUp vous aide à standardiser le processus de documentation des sources.

Les sections préétablies de ce modèle vous aident à définir les étapes de la collecte et de la gestion de la documentation des sources, en veillant à ce que tous les membres de l'équipe suivent une approche normalisée. Cela améliore l'efficacité et ne laisse aucune place aux erreurs ou aux malentendus.

Le modèle est incroyablement facile à utiliser, puisqu'il vous suffit d'ajouter les informations pertinentes en suivant les instructions fournies. Commencez par les généralités, c'est-à-dire l'objectif et la portée de la procédure opératoire normalisée.

La section Procédure est celle qui vous intéresse le plus, vous et votre équipe. C'est dans cette section que vous décrirez les étapes de la normalisation des processus de documentation source. Vous pouvez également joindre des images pour donner aux membres de votre équipe un exemple visuel de ce qu'il faut faire.

La section Ressources connexes vous permet de joindre des documents et des liens pertinents qui soutiennent le processus de normalisation et aident votre personnel à le mettre en œuvre sans effort. Télécharger ce modèle

8. Modèle d'article de base de connaissances par Hubspot

Le modèle d'article de la base de connaissances de Hubspot vous aide à créer des articles pertinents et détaillés pour vos clients et soulage votre équipe d'assistance à la clientèle

Les articles de la base de connaissances soulagent votre équipe d'assistance à la clientèle et aident vos utilisateurs à résoudre les problèmes en un rien de temps. Compte tenu de leur importance, la rédaction d'articles de qualité dans la base de connaissances peut s'avérer difficile. Heureusement, ce n'est pas le cas grâce au modèle d'article de base de connaissances de Hubspot.

Ce modèle Google Doc le modèle aide chefs de produit et rédacteurs techniques créer une base de connaissances de premier ordre articles avec des informations pertinentes et concises.

Le modèle est agréable à utiliser : les sections nécessaires sont déjà présentes, de même que les instructions sur ce qu'il faut inclure dans chacune d'entre elles.

Par exemple, la section Causes/Issues courantes vous aide à réfléchir aux raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait lire l'article. Cette approche vous aide à vous mettre à la place de vos clients, à écrire de leur point de vue et à mieux répondre à leurs besoins.

Le modèle comprend tout, de l'exposé des problèmes à la fourniture de solutions et de récapitulatifs tactiques. Vous disposez même d'un espace pour inclure des vidéos de démonstration et des articles connexes et recueillir l'avis des clients sur l'utilité de l'exercice.

Le modèle est personnalisable, ce qui vous permet de modifier ou de supprimer des sections existantes et d'en ajouter de nouvelles pour les aligner sur la nature d'un produit ou sur les politiques de votre entreprise. Télécharger ce modèle

9. Modèle de manuel de l'employé par Almanac.io

Le modèle de manuel de l'employé d'Almanac.io présente les lignes directrices que chaque membre du personnel devrait suivre Manuel de l'employé ne sont peut-être pas considérés comme de la documentation technique au sens traditionnel du terme, mais ils fournissent des lignes directrices cruciales à votre personnel et sont essentiels pour maintenir une communication claire et éviter les malentendus.

Le modèle de manuel de l'employé d'Almanac.io vous aide à créer un manuel détaillé qui clarifie les incertitudes et garantit que votre personnel comprend les politiques, les stratégies et les objectifs de votre entreprise.

Ce modèle en ligne propose des sections abordant tout ce que vos employés ont besoin de savoir. Outre les informations générales telles que les valeurs, la structure et les organigrammes de l'entreprise, le modèle aborde également des aspects plus spécifiques tels que les codes vestimentaires et l'utilisation des voitures de fonction.

Chaque section est accompagnée de instructions sur la manière de l'encadrer. Si certaines sections n'ont pas de sens pour votre entreprise, vous pouvez les supprimer et en ajouter de nouvelles afin de les adapter au mieux à votre propre processus de documentation technique.

Ce modèle prend en charge la collaboration en ligne, ce qui vous permet d'inviter les membres de l'équipe concernés à travailler ensemble à la création du manuel de l'employé parfait. 🤝 Télécharger ce modèle

10. Modèle de documentation technique par Template.net

Le modèle de documentation technique de Template.net peut vous aider à créer des documents détaillés sur les produits pour votre équipe Rédiger une documentation technique exige une attention particulière aux détails - si vous oubliez une chose apparemment mineure, votre document tout entier risque de perdre sa raison d'être. Le processus est beaucoup plus facile lorsque vous avez un exemple complet pour vous guider, et c'est ce que le modèle de documentation technique de Template.net est tout au sujet !

Ce modèle n'est pas un modèle à proprement parler - c'est un exemple de ce à quoi la documentation technique devrait ressembler. Il couvre tout, des informations générales telles que l'objectif et le champ d'application aux détails tels que la documentation du système et la durabilité.

Il n'est peut-être pas doté de fonctions de collaboration avancées, mais il prépare le terrain pour la création de documents techniques et pour l'élaboration d'une documentation technique documentation de projet sur laquelle votre équipe pourra s'appuyer en toute confiance. Télécharger ce modèle

Modèles de documentation technique : Docs or It Didn't Happen !

Trouver l'équilibre parfait entre une documentation technique détaillée et une documentation technique facile à lire peut s'avérer difficile. Les modèles répertoriés vous aident à y parvenir : ils garantissent que votre contenu est pertinent et pertinent, tout en vous laissant suffisamment d'espace pour souligner les points forts de votre produit.

Vous aimez nos modèles et ces exemples de documentation technique ? Ce n'est pas tout !

Explorer plus de 1 000 modèles dans la bibliothèque de ClickUp et trouvez ceux qui correspondent aux préférences de votre entreprise et à vos besoins dynamique d'équipe parfaitement . 💗