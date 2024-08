10 meilleurs logiciels de documentation technique en 2024

Une bonne documentation technique est comme un superpouvoir pour votre produit. Elle permet à votre équipe de suivre les changements et les de créer une documentation sur les processus . Mais la constitution d'une documentation technique et sa mise à jour peuvent s'avérer fastidieuses.

Le bon logiciel de documentation technique peut faire toute la différence dans ce processus. Qu'il s'agisse de manuels simples ou de bases de connaissances complexes, les logiciels de documentation technique vous aident à créer des documents clairs, concis et conviviaux.

Beaucoup de ces solutions peuvent même automatiser votre flux de travail de documentation, ce qui permet à votre équipe de se libérer pour se concentrer sur la création de la prochaine nouveauté au lieu de passer des heures à rédiger de la documentation technique.

En savoir plus sur les logiciels de documentation technique, sur ce qu'il faut rechercher dans les meilleures solutions logicielles de documentation technique et sur les 10 options les mieux notées !

Qu'est-ce qu'un logiciel de documentation technique ?

Les logiciels de documentation technique vous aident à créer et à gérer des documents qui expliquent comment utiliser un produit ou un service. Un document technique peut être un manuel utilisateur, une interface de programmation d'application, une base de connaissances ou un wiki.

Divers secteurs utilisent des logiciels de documentation technique, notamment les développeurs de logiciels, les entreprises de matériel informatique et les départements de technologie de l'information. Ils permettent aux utilisateurs de travailler plus efficacement avec un produit ou un service. Ils aident également les utilisateurs à résoudre leurs problèmes, ce qui est bénéfique à la fois pour les utilisateurs et les créateurs.

Grâce à la documentation technique, vous pouvez aider les utilisateurs à mieux comprendre comment tirer le meilleur parti de votre produit ou service de manière autonome, en réduisant la pression sur vos ressources internes et en guidant vos processus d'intégration ou de dépannage.

Que faut-il rechercher dans les outils de documentation technique ?

Le choix du bon logiciel est essentiel pour le processus de documentation technique. Lorsque vous cherchez le meilleur logiciel de documentation technique, recherchez des outils qui offrent les caractéristiques suivantes

Des interfaces faciles à utiliser : le logiciel de documentation technique que vous choisissez doit être facile à utiliser, en particulier si les membres de votre équipe qui contribuent à la documentation n'ont pas forcément une grande expertise technique

: le logiciel de documentation technique que vous choisissez doit être facile à utiliser, en particulier si les membres de votre équipe qui contribuent à la documentation n'ont pas forcément une grande expertise technique des fonctionnalités de collaboration : L'interfaceprocessus de documentation technique est rarement l'affaire d'une seule personne. Recherchez un outil de gestion des connaissances qui permette à plusieurs utilisateurs de modifier la documentation simultanément, y compris d'ajouter des commentaires

: L'interfaceprocessus de documentation technique est rarement l'affaire d'une seule personne. Recherchez un outil de gestion des connaissances qui permette à plusieurs utilisateurs de modifier la documentation simultanément, y compris d'ajouter des commentaires Beaucoup d'options de personnalisation: Il n'y a pas deux documents techniques qui se ressemblent, et c'est une bonne chose. Votre documentation doitrefléter votre marque et s'aligner sur l'esthétique de votre entreprise, en permettant la mise en forme d'un texte riche, le multimédia et diverses façons de structurer votre document

Il n'y a pas deux documents techniques qui se ressemblent, et c'est une bonne chose. Votre documentation doitrefléter votre marque et s'aligner sur l'esthétique de votre entreprise, en permettant la mise en forme d'un texte riche, le multimédia et diverses façons de structurer votre document Des options d'intégration solides: Plus un outil de documentation technique peut s'intégrer à votre pile technologique existante, plus il sera utile. Recherchez des outils qui s'intègrent à d'autres applications dans votre processus de développement logiciel, comme les systèmes de gestion de contenu ou les outils de gestion de projet et de communication

Plus un outil de documentation technique peut s'intégrer à votre pile technologique existante, plus il sera utile. Recherchez des outils qui s'intègrent à d'autres applications dans votre processus de développement logiciel, comme les systèmes de gestion de contenu ou les outils de gestion de projet et de communication Options de publication étendues: Les meilleurs logicielsoutils de documentation vous permettront de publier la documentation différemment, avec des options en ligne et hors ligne. Il peut s'agir d'héberger la documentation technique dans un domaine privé, de l'imprimer au format PDF ou d'utiliser d'autres options de partage

De nombreux logiciels de documentation technique proposent des forfaits gratuits ou des périodes d'essai. C'est un excellent moyen de tester le logiciel, de permettre à vos rédacteurs techniques de l'essayer et de voir comment il s'intègre dans le système de gestion de la documentation technique le flux de travail de votre équipe .

Les 10 meilleurs outils de documentation interne et externe en 2024

Utilisez ClickUp's Docs pour créer et connecter de beaux documents, wikis, et plus encore pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

ClickUp possède une tonne de fonctionnalités qui en font un outil fantastique pour la gestion de projet et un rêve pour les rédacteurs techniques. Documents ClickUp est l'endroit idéal pour construire votre documentation technique, vous permettant de connecter vos documents avec des flux de travail et des tâches pour accélérer le processus de documentation. L'éditeur de texte riche vous offre de nombreuses options de personnalisation et l'interface utilisateur intuitive vous permettra de naviguer dans les documents en un rien de temps.

Besoin d'aide ? Jetez un coup d'œil à la page ClickUp AI qui peut vous aider à résumer, développer ou raccourcir un texte selon vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

De nombreux modèles pour démarrer votre documentation, que vous écriviez des manuels d'utilisateur, de la documentation sur le code source ou de la documentation sur les produits

Fonctions IA pour accélérer votre processus de rédaction, y compris des outils pratiques pour résumer des documents ou développer des sections de votre documentation

Extension fonctionnalités de collaboration pour que les équipes puissent travailler simultanément sur la documentation, notamment en laissant des commentaires ou en créant des tableaux de bord personnalisés

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible qu'en tant qu'option payante, donc si vous voulez garder votre abonnement gratuit, vous devrez rédiger vos documents sans l'assistance de l'IA

Toutes les fonctionnalités robustes de ClickUp ne sont pas disponibles sur son application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8,900+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,800+ avis)

2. Base de connaissances ProProfs

Via Base de connaissances ProProfs ProProfs Knowledge Base est un logiciel basé sur le cloud qui vous permet de créer et de publier facilement de la documentation technique. Son éditeur complet vous permet de mettre en forme le texte et d'ajouter des images, des vidéos et des extraits de code à votre document.

ProProfs Knowledge Base s'intègre de manière transparente à plusieurs outils que vous avez peut-être déjà dans votre pile technologique, tels que Google Drive, Microsoft Office et Salesforce, ce qui simplifie le processus de compilation et de création de la documentation technique. La plateforme vous permet d'exporter des documents en différentes formes, notamment en PDF, en fichiers Markdown et en HTML, ce qui facilite le partage ou la publication de votre documentation sous forme de site web.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs Knowledge Base

Excellents outils d'auteur de contenu pour ajouter des images, des vidéos et des extraits de code afin de créer une documentation plus attrayante et plus utile

Fonctionnalité de recherche avancée permettant aux utilisateurs de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin

Grandes options d'intégration pour compiler la documentation plus facilement

Les limites de ProProfs Knowledge Base

La plateforme n'a pas beaucoup de fonctionnalités d'automatisation intégrées, vous risquez donc de faire une grande partie du travail manuellement

Prix de la base de connaissances ProProfs

Free : pour un maximum de 25 articles

Business : $$$$a/mois pour 100 articles par mois

Domaine personnalisé et marque blanche : 30 $/mois

G2 : 4.6/5 (25+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (25+ commentaires)

3. Nuclino

/img/ https://www.nuclino.com/images/teams/h/1440/team\_management.png Logiciel de documentation Nuclino /$$$img/

Via Nuclino Nuclino est une plateforme de collaboration basée sur le cloud et une puissante solution de documentation. La plateforme agit comme un hub central et un outil de gestion des connaissances, donnant à votre équipe un endroit où commencer à compiler la documentation technique. La plateforme collaboration en temps réel et les options de contenu structuré le distinguent.

Les meilleures fonctionnalités de Nuclino

Le système de contenu structuré composé d'éléments interconnectés facilite l'organisation et l'établissement de liens entre les documents

D'excellentes fonctionnalités de collaboration pour le partage des connaissances sont particulièrement utiles pour les équipes travaillant de manière asynchrone

Des options de recherche puissantes facilitent la recherche d'informations, même dans les grandes bases de connaissances

Les limites de Nuclino

Il n'y a pas d'automatisation pour la documentation basée sur le code, vous devrez donc compiler ces informations manuellement ou utiliser d'autres outils existants

Prix de Nuclino

Free

Standard : 5 $ par utilisateur et par mois

Premium : 10 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 (20+ avis)

Capterra : 4.8/5 (60+ avis)

4. Whatfix

Via Correction d'erreur Whatfix est une plateforme d'adoption numérique, donc même si ce n'est pas un choix traditionnel pour la documentation technique, c'est un outil pratique documentation sur les logiciels outil. La plateforme vous permet de créer et de partager des guides interactifs et des guides de productivité, montrant aux utilisateurs comment effectuer des tâches ou des flux de travail spécifiques. Ces guides peuvent vous aider à créer une documentation technique incroyablement riche pour les logiciels, le matériel et les sites web.

Les meilleures fonctionnalités de Whatfix

Guides personnalisables en fonction de la tâche, du flux de travail ou même du rôle ou de l'appareil de l'utilisateur, ce qui rend les ressources plus pertinentes et plus utiles

Intégration avec d'autres outils pour créer une documentation plus complète, y compris la gestion de la relation client, les services d'assistance et les systèmes de gestion de l'apprentissage

Interface simple à utiliser, même pour les personnes ne disposant pas d'une grande expertise technique

Limites de Whatfix

Les options d'image de marque sont limitées, il se peut donc que vous ne puissiez pas créer des présentations conformes aux directives esthétiques de votre organisation

Prix de Whatfix

Contact pour un prix personnalisé

G2 : 4.6/5 (290+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (75+ avis)

5. Document360

Via Document360 Document360 est un logiciel de base de connaissances basé sur le cloud qui aide les organisations à créer et à partager une documentation technique de haute qualité. Il offre de puissants contrôles de version et outils de collaboration et s'intègre à plus de 1 000 autres outils, notamment Google Drive et GitHub.

Meilleures fonctionnalités de Document360

Un excellent éditeur de base de connaissances vous permet de créer de la documentation avec du texte, des images, des vidéos, des extraits de code, etc

Des contrôles de recherche robustes facilitent la recherche d'informations spécifiques dans les grandes bases de connaissances, améliorant ainsi la convivialité

Les options d'exportation vous permettent de publier la documentation technique dans différentes formes, notamment HTML, PDF et Markdown

Limites de Document360

Les prix peuvent augmenter rapidement, en particulier si vous avez besoin de fonctions plus avancées pour des instances multiples dela documentation du projet Prix de Document360

Free Forever : gratuit

Standard : 199 $ par projet et par mois

Professionnel : 399 $ par projet et par mois

Business : 529 $ par projet et par mois

Enterprise : $599/par projet par mois

G2 : 4.7/5 (360+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (190+ avis)

6. Bit

/img/ https://uploads-ssl.webflow.com/5e0f6bfa6a42a4e30c4aa421/5e2544755cbbd6bbc92644de\_Process%20Documentation%20Bit%20Template.jpg Logiciel de documentation Bit /$$$img/

Via Bit Bit est une plateforme de gestion des connaissances basée sur le cloud. La base de connaissances centralisée facilite la création de manuels utilisateurs, de documents techniques, de portails clients, et plus encore. Les fonctionnalités de collaboration permettent aux équipes de créer des documents vivants avec des modèles et des options de personnalisation robustes.

Bit meilleures fonctionnalités

Des dizaines de modèles permettent de démarrer la documentation, et vous pouvez utiliser des thèmes personnalisés pour les aligner sur votre image de marque

Des widgets intelligents permettent d'ajouter en un clin d'œil des blocs de texte, des blocs de code, des équations mathématiques, etc

Le suivi des documents vous permet d'ajouter des membres de l'équipe pour collaborer tout en gardant un œil sur le contrôle des versions

Limites de Bit

L'assistance téléphonique n'est pas disponible pour tous les utilisateurs, alors soyez prêt à chercher dans les forums d'aide si vous rencontrez un obstacle

Prix du bit

Free

Forfait Pro : 8 $ par membre et par mois

Forfait Business : 15 $ par membre et par mois

G2 : 4/5 (20+ commentaires)

Capterra : 5/5 (5+ avis)

7. Confluence

Via Atlassian Confluence fait partie de l'écosystème Atlassian largement utilisé, ce qui en fait une excellente option pour la création de documents techniques si vous avez déjà utilisé des plateformes telles que Jira ou Trello. Confluence facilite la création de documentation logicielle grâce à des macros et des modèles qui accélèrent le processus de création. La plateforme est simple à utiliser mais regorge de fonctionnalités que tout le monde, des rédacteurs techniques aux chefs de projet, va adorer.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

L'application Web est facile à utiliser depuis n'importe quel endroit disposant d'un accès à Internet, ce qui la rend utile pour les équipes modernes à distance

L'éditeur de texte et la hiérarchie des pages facilitent la création et la structuration de votre documentation technique

L'excellente traçabilité vous permet de savoir qui a apporté des modifications et quand, de sorte que le contrôle des versions est un jeu d'enfant

Limites de Confluence

Les options d'automatisation avec des produits en dehors de l'écosystème Atlassian peuvent être lourdes et limitées

Prix de Confluence

Free : jusqu'à 10 utilisateurs et 2 Go de stockage de fichiers

Standard : 5,75 $ par utilisateur et par mois

Premium : 11 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Appelez-nous pour un prix personnalisé

G2 : 4.1/5 (3,600+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (3,000+ reviews)

8. Scribe

/img/ https://assets-global.website-files.com/616225f979e8e45b97acbea0/651b95d2595a3337d2617d6c\_06ph8ls99y.png Logiciel de documentation Scribe /$$$img/

Via Scribe Si vous souhaitez exploiter la puissance de l'IA pour faciliter la documentation des processus, Scribe est la plateforme qu'il vous faut. Scribe crée automatiquement des guides étape par étape pour une documentation actualisée en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Vous aide à documenter vos processus étape par étape grâce à l'IA afin que votre documentation reste à jour sans investir des heures de temps

Vous permet de créer des manuels d'utilisateur pour aider à répondre aux questions courantes dans vos tickets d'assistance

Facilite l'enregistrement et le partage d'un processus en quelques secondes grâce à une interface de type pointer-cliquer

Limites de Scribe

Un excellent outil pour documenter votre processus, mais il peut manquer de fonctionnalités pour des besoins de documentation technique plus robustes

Prix de Scribe

Basic : Free

Pro Personal : 23 $ par place et par mois

Pro Team : $$$a par place par mois avec un minimum de cinq places

Enterprise : Planifiez une démonstration pour un prix personnalisé

Capterra : 4.9/5 (5+ reviews)

9. GitBook

Via GitBook GitBook est une solution de base de connaissances qui facilite la création de documentation logicielle dans le cadre d'un processus collaboratif. Il est idéal pour développer des ressources faciles à utiliser et à rechercher pour les utilisateurs finaux.

Les meilleures fonctionnalités de GitBook

Vous pouvez démarrer facilement des projets de documentation technique en important du contenu et des modèles existants

Chaque équipe peut contribuer à la base de connaissances grâce à des fonctionnalités de collaboration, et les parties prenantes peuvent donner leur accord en cours de route

Vous pouvez facilement apporter des modifications et les suivre grâce à l'interface conviviale, de sorte que vous pouvez toujours revenir à une version antérieure si nécessaire

Limites de GitBook

Si vous optez pour un compte gratuit, n'importe qui pourra accéder à votre contenu. Ne publiez donc pas de contenu sensible sur GitBook

Prix de GitBook

Personnel : Free Forever : gratuit

Plus : $6.70/par utilisateur et par mois

Pro : $12.50/par utilisateur par mois

Enterprise : Contacter pour un prix personnalisé

G2 : 4.7/5 (130+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (15+ avis)

10. BookStack

Via Pile à livres Si vous souhaitez créer de la documentation technique gratuitement, BookStack mérite d'être exploré. Cette plateforme gratuite et open-source dispose d'une interface dépouillée dans laquelle même les utilisateurs non techniques peuvent naviguer, et de nombreuses fonctionnalités avancées existent pour ceux qui en ont besoin.

Les meilleures fonctionnalités de BookStack

L'interface WYSIWYG vous permet de décomposer votre documentation en livres, chapitres et pages et de modifier facilement votre texte

De bonnes options de personnalisation vous permettent d'insérer votre propre marque dans la documentation

La configuration minimale requise garantit que le logiciel ne ralentira pas votre bureau

Limites de BookStack

Le logiciel ne dispose que de très peu de fonctionnalités collaboratives, il n'est donc pas forcément adapté aux équipes qui doivent modifier la documentation simultanément

Prix de BookStack

Free

Capterra : 5/5 (2+ critiques)

Rationalisez votre processus de documentation technique avec ClickUp

Un bon logiciel de documentation technique est essentiel pour toute organisation qui dépend de la compréhension par les utilisateurs de la manière de tirer le meilleur parti de produits et services complexes. Un contenu de documentation technique complet peut guider les utilisateurs internes et externes, en leur donnant des instructions claires et concises pour l'utilisation de vos projets et services, tout en leur faisant gagner du temps et en leur évitant des frustrations.

Le bon logiciel peut également faire gagner beaucoup de temps et de frustration à votre organisation. Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de documentation technique puissant et polyvalent, jetez un coup d'œil à ClickUp. L'éditeur de documentation complet de ClickUp assiste divers types de contenu, permet une collaboration en temps réel et s'intègre dans vos outils et applications favoris.

ClickUp propose également un forfait Free Forever, afin que vous puissiez vous assurer qu'il s'intègre à votre processus de rédaction technique avant de valider un forfait payant. Et si vous utilisez déjà ClickUp comme outil de gestion de projet, vous pouvez étendre ses fonctions pour.. la rédaction de documentation technique en quelques clics. Créez un compte dès aujourd'hui pour en savoir plus sur ClickUp et sur la façon dont il peut vous aider à créer une meilleure documentation technique.