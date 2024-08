12 modèles de documents d'exigences produit (PRD) dans Word et ClickUp

Ayant passé des années à travailler au sein de diverses équipes de produits, je sais à quel point il est crucial de disposer d'un bon système d'information document sur les exigences du produit (PRD) s'adresse à tout gestionnaire de produit. C'est le fondement de la communication entre vous, votre équipe de développement de produits et toutes les parties prenantes associées.

Mais pour être vraiment efficace, un bon PRD doit respecter certaines normes et présenter des détails spécifiques. C'est là que les modèles de PRD entrent en jeu !

Permettez-moi de vous présenter ma liste de 12 modèles de documents d'exigences produit que vous pouvez adapter à vos besoins. L'utilisation de ces modèles garantit un processus de développement de produits plus fluide et plus efficace.

Allons-y, plongeons !

Qu'est-ce qu'un modèle de PRD ?

Un document d'exigences produit (PRD) est un document de haut niveau qui englobe tout ce que les membres de votre équipe doivent savoir sur un produit.

Il s'agit à la fois d'un document vivant (qui est mis à jour lorsque les exigences du produit changent) et d'une source unique de vérité (SSOT) (une ressource vers laquelle toutes les personnes impliquées dans le produit peuvent se tourner pour obtenir des conseils).

Contrairement à feuilles de route des produits ou personas d'utilisateurs qui peut vous aider à affiner votre vision du produit, un PRD décrit les spécifications fonctionnelles auxquelles votre nouveau produit doit répondre. À qui s'adresse-t-il ? À quoi sert-il ? Et qui est responsable de chaque composant ?

Un DRP doit guider votre équipe tout au long du processus de développement du produit, depuis le point de départ jusqu'à la date de sortie prévue. Il doit également inclure des étapes spécifiques et des mesures de réussite ou des indicateurs clés de performance ( KPI ) que vous utiliserez pour déterminer le succès du produit.

Mais comment rassembler tout cela en un seul document ? L'utilisation d'un modèle de PRD garantit que votre document d'exigences du produit contient toutes les informations importantes et qu'il est présenté dans un format clair et cohérent.

De plus, travailler à partir d'un modèle de PRD vous évite de devoir créer un nouveau document à chaque fois que vous recommencez le processus.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de PRD ?

Un bon modèle de document sur les exigences du produit est facile à comprendre et peut être mis à jour au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux cas d'utilisation. Un PRD trop détaillé peut être trop rigide ou difficile à suivre, mais un PRD qui ne contient pas assez d'informations peut entraîner des erreurs et des malentendus. Il s'agit de trouver le bon équilibre. ⚖️

Les PRD sont souvent utilisés par les équipes de développement agile, qui privilégient une approche flexible du développement de produits avec de multiples itérations en cours de route.

Il est important d'inclure des critères liés à la sécurité et à la fonctionnalité. De cette manière, les gestionnaires de produits savent quand vous êtes prêt à lancer le produit, ainsi que les mesures de réussite et les indicateurs clés de performance. Mais ce n'est pas grave si vous ne disposez pas d'emblée de tous les détails dont vous avez besoin.

Si vous avez des diagrammes de flux d'utilisateurs ou des maquettes, incluez-les ; sinon, vous pouvez les laisser sous forme de questions ouvertes sur lesquelles vous ou les chefs de produit pourrez revenir plus tard.

Enfin, votre PRD étant un document évolutif, veillez à ce que votre modèle soit doté d'un contrôle de version afin de pouvoir revenir à une version antérieure du document si nécessaire.

12 modèles de PRD pour améliorer votre processus de développement de produits

La création d'un document d'exigences produit efficace vous mettra sur la voie de la création d'un excellent produit. Utilisez l'un de ces 12 modèles gratuits pour commencer.

1. Modèle de PRD ClickUp

Modèle de PRD ClickUp

Ce modèle Modèle de document des exigences du produit (PRD) ClickUp est un modèle convivial pour les débutants, que vous pouvez utiliser pour créer un document sur les exigences du produit, même si vous n'en avez jamais fait auparavant. Il comporte six pages couvrant les aspects importants du produit, tels que les Personas et les User Stories, les Release Criteria et les Designs.

La page Critères de lancement comprend des questions pratiques telles que : "Quels critères doivent être remplis pour valider que le produit fonctionne comme il le devrait ?" Par exemple, "L'utilisateur doit pouvoir modifier les méthodes de paiement de son abonnement"

Bien entendu, vous ou l'équipe de développement du produit pouvez réorganiser les pages du modèle et remplacer le texte par vos propres mots. Cela permet de s'assurer que tout est conforme à votre processus de développement.

Ce modèle met l'accent sur le "qui, quoi, pourquoi, quand et comment" du développement de produits et favorise la collaboration entre l'équipe de conception de produits et l'équipe d'ingénierie. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'exigences produit ClickUp

Modèle d'exigences produit ClickUp

Ce modèle Modèle d'exigences de produit ClickUp prend en charge ClickUp Spaces, un outil basé sur le cloud qui vous permet de travailler en collaboration avec plusieurs départements. Ce modèle de document d'exigences produit est idéal pour les produits comportant plusieurs fonctionnalités, car vous pouvez définir un statut, une description et un mois de publication pour chaque fonctionnalité individuelle.

Créez vos propres champs personnalisés, basculez entre les types d'affichage Tableau et Liste, et choisissez parmi une gamme d'options de statut, de Complet à Examen des besoins.

Ce modèle de PRD fonctionne avec sept ClickApps, dont Time Tracking, Milestones, Priorités et Avertissement de dépendance. De plus, il dispose d'un contrôle de version qui vous permet de garder une trace de vos décisions et de revenir à une version antérieure du document si nécessaire. 👀 Espaces ClickUp offre également des flux de travail personnalisés et un contrôle granulaire des permissions afin que vous puissiez spécifier qui a accès à quelles fonctionnalités. Télécharger ce modèle

3. Modèle de document d'exigences commerciales ClickUp

Modèle de document d'exigences commerciales ClickUp

Le modèle Modèle de document d'exigences commerciales ClickUp porte sur la création d'une solution à un besoin ou à un problème commercial. Il comprend 11 pages qui décomposent le modèle de document des exigences du produit en sujets faciles à suivre tels que :

Résumé

Objectifs du projet

Portée du projet

Analyse coûts-bénéfices

Bien qu'il soit similaire à un modèle de PRD, son cas d'utilisation est légèrement différent car il se concentre davantage sur les besoins d'une entreprise que sur ceux de l'utilisateur final. Comment le produit s'aligne-t-il sur les objectifs et les valeurs de l'entreprise et à quoi sert-il ?

Comme pour les autres modèles ClickUp, vous pouvez animer votre modèle avec des émojis, ce qui permet de rompre le flux avec des repères visuels et de transmettre le ton ou la voix de la marque à l'ensemble de l'équipe de développement. ✨

Il s'agit d'un modèle adapté aux débutants, il n'est donc pas nécessaire d'avoir de l'expérience dans la rédaction de BRD pour commencer. Il suffit de suivre les grandes lignes et de travailler sur chaque section une par une pour obtenir le processus de développement ultime. Télécharger ce modèle

4. Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp

Modèle d'exigences de gestion de projet ClickUp

Ce modèle Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp vous aide à créer une liste d'exigences à remplir avant l'achèvement d'un projet. Il offre quatre options de statut dans le processus de développement, telles que En attente et En cours, et cinq champs personnalisés que vous pouvez utiliser pour afficher des éléments tels que le pourcentage d'achèvement et les produits livrables.

Chaque tâche de votre liste de tâches peut être décomposée en sous-tâches avec une date de début et une date d'échéance, et des champs individuels permettent de désigner un attributaire et un approbateur. Vous pouvez également basculer entre quatre types d'affichage différents, notamment la liste des exigences, le diagramme de Gantt et le guide de démarrage.

Bien que vous ayez toujours besoin d'un PRD pour servir de source unique de vérité pour votre produit, l'utilisation de ce exigences du projet peut vous aider à combler le fossé entre un document informatif et une liste de tâches réalisables. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'exigences des systèmes ClickUp

Modèle d'exigences des systèmes ClickUp

Ce modèle Modèle d'exigences des systèmes ClickUp est conçu pour vous aider à documenter les exigences logicielles d'un projet. Avec seulement deux pages, ce modèle de document sur les exigences du produit est destiné à fournir une vue d'ensemble brève mais concise des besoins de votre équipe logicielle.

Commencez par remplir le cahier des charges avec des détails sur votre objectif, la portée du projet et le marché cible, puis fournissez des notes supplémentaires sur le contexte du produit, la conception et la mise en œuvre, et l'environnement d'exploitation.

Utilisez ce modèle gratuit en tant que document autonome outil de gestion des produits ou comme tremplin vers un document plus complet sur les exigences du produit pour votre équipe de développement. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'exigences pour le rapport ClickUp

Modèle de rapport ClickUp

Le modèle Modèle d'exigences pour le rapport ClickUp est conçu pour vous aider à demander un rapport à un autre membre de l'équipe en décrivant toutes les informations que vous souhaitez y voir figurer. Bien qu'il ne s'agisse pas tout à fait d'un modèle de document d'exigences de produit, il sert un objectif similaire en définissant des attentes claires afin d'éliminer les malentendus.

Commencez par décrire l'objectif du rapport en quelques phrases, puis remplissez le tableau avec le nom du demandeur, le service et le type de rapport. Une fois cela fait, mettez à jour l'en-tête avec le nom et le logo de votre entreprise, et supprimez les invites pour que le tout ait un aspect propre et professionnel. 🤩

Utilisation logiciel de gestion de documents pour conserver vos PRD et vos rapports en un seul endroit aide votre équipe travailler plus rapidement et laisse moins de place à l'erreur. Télécharger ce modèle

7. Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

Ce modèle Modèle de document d'information sur le produit ClickUp contient un modèle à remplir pour que tous les membres de votre équipe produit soient sur la même longueur d'onde - enfin, de pages ! - que votre projet. Vous commencerez par rédiger une brève explication ou un résumé appelé "2-pager", puis vous passerez au plan de publication, aux spécifications fonctionnelles et à d'autres aspects de votre projet.

Vous pouvez intégrer des prototypes et des wireframes, ajouter des commentaires et des réactions dans les marges et assigner des tâches aux membres de l'équipe sans jamais quitter le document.

Il y a même de la place pour les annexes. Bien que vous puissiez ajouter autant de pages que vous le souhaitez, ce modèle devrait vous éviter d'avoir à rédiger un livre entier. 📚

Ce modèle gratuit est idéal pour les projets comportant des équipes interfonctionnelles puisque chacun peut accéder en temps réel aux mêmes informations détaillées à partir d'un espace de travail partagé. Télécharger ce modèle

8. Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp

Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp

Le modèle Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp est conçu pour aider les équipes produit à choisir le prochain produit sur lequel elles vont travailler en comparant leurs exigences en matière de fonctionnalités dans une matrice visuelle pratique.

Par exemple, vous pouvez comparer des modèles de smartphones en saisissant le type de CPU, la taille de la RAM et la résolution de l'écran. Une fois que vous avez saisi tous les détails, vous pouvez basculer entre différents types d'affichage, tels que les fonctionnalités logicielles, les fonctionnalités matérielles et les éléments visuels. En outre, vous pouvez utiliser des étiquettes d'état codées en couleur, telles que "Complet" ou "Nouveau modèle", ou suivre la progression ou l'état actuel dans certains champs personnalisés.

Utilisez ce modèle avec modèles d'ingénierie de décider sur quoi se concentrer ensuite et de passer du stade de la planification à celui du développement du produit final.

Bonus: Outils sans code pour la gestion des produitsTélécharger ce modèle

9. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

La liste de contrôle Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp est un modèle avancé conçu pour vous aider à réussir le lancement de votre produit. Répartissez les tâches dans des catégories telles que l'analyse de marché, la tarification et le message, et utilisez le champ d'état pour les marquer comme étant en attente, terminées ou en cours.

Vous pouvez également définir une date de début, une date d'échéance et une durée, et affecter un membre de l'équipe à chaque tâche. En outre, vous pouvez marquer les tâches d'un drapeau rouge ou jaune pour indiquer leur priorité.

Ce modèle vous permet de basculer entre six types d'affichage, dont un diagramme de Gantt, une vue chronologique et une liste d'activités.

Entre les champs personnalisés et les codes de couleur, ce produit de lancement devrait inclure tout ce qui suit dont votre équipe de marketing produit a besoin pour réussir la sortie d'un produit. Télécharger ce modèle

10. Modèle de stratégie produit ClickUp

Modèle de stratégie produit ClickUp

Le modèle Modèle de stratégie produit ClickUp peut servir de source unique de vérité sur votre produit, où que vous en soyez dans son cycle de vie.

Utilisez le champ d'état pour marquer les fonctionnalités comme En cours, En attente, Ouvertes ou Terminées, et assignez chaque fonctionnalité à une catégorie, telle que Engagement, Croissance de l'utilisateur, Contenu ou Convivialité.

Chaque tâche peut avoir une date de début, une date d'échéance et une date de lancement, et être assignée à un chef d'équipe. Utilisez le champ d'effort pour désigner une tâche comme étant de difficulté élevée, faible ou moyenne. Vous pouvez ensuite trier ou regrouper votre liste en fonction de la priorité, de l'effort, des fonctionnalités actives et d'autres attributs.

Ce modèle ClickUp avancé offre plus d'outils que beaucoup d'autres modèles, y compris l'automatisation qui peut définir un champ personnalisé lors de la création d'une tâche. Il y a même un formulaire de soumission intégré qui permet aux membres de l'équipe de suggérer facilement de nouvelles fonctionnalités. Télécharger ce modèle

11. Modèle de document Microsoft Word sur les exigences du produit par SampleTemplates

via Microsoft Word

Tel un explorateur chevronné, vous avez réussi à relever les défis du développement de produits jusqu'à présent. Il est maintenant temps de faire passer votre expertise au niveau supérieur.

Le Modèle de document Microsoft Word sur les exigences du produit de SampleTemplates est la meilleure solution pour un outil détaillé, vous assurant de ne rien négliger dans votre quête de l'excellence du produit.

Ce modèle de document des exigences du produit de SampleTemplates est un outil complet qui aide à comprendre l'objectif d'un produit, son fonctionnement, ses exigences fonctionnelles, son objectif technique et son champ d'application, ainsi que les contraintes, les hypothèses et les dépendances.

Le modèle sert de guide de référence pour les équipes de développement de produits, les parties prenantes, les développeurs de produits et les concepteurs, afin de garantir une compréhension claire et un alignement sur les histoires d'utilisateurs ou le résultat souhaité pour le produit. Télécharger ce modèle

12. Modèle Google Docs PRD

via Google Docs

Ce modèle de PRD Google Docs est un document intuitif et flexible, parfait pour gérer et collaborer facilement sur les exigences de vos produits.

Ce modèle tire pleinement parti des fonctions de mise à jour, de partage et d'édition collaborative en temps réel de Google Docs. Il s'agit donc d'un choix idéal pour les équipes qui travaillent à distance ou dont les membres sont répartis sur différents sites.

En outre, ce modèle s'intègre parfaitement aux autres applications et outils Google, ce qui garantit un flux de travail fluide. Enfin, il est disponible partout où vous avez accès à Internet. Ainsi, où que vous soyez, votre PRD n'est qu'à quelques clics. Télécharger ce modèle

Document sur les exigences du produit FAQs

La mise en forme d'un PRD nécessite plusieurs éléments clés. En règle générale, vous commencerez par une introduction expliquant ce qu'est le produit et son objectif. Ensuite, vous inclurez des sections détaillant le champ d'application du produit, les besoins auxquels il répond et les fonctionnalités nécessaires. Si possible, incluez des récits d'utilisateurs pour donner une perspective et créer un contexte plus solide. Les exigences doivent être clairement définies et divisées en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. N'oubliez pas d'inclure des échéances, des jalons et des indicateurs de réussite qui définissent la feuille de route du développement et les critères de mesure de la réussite.

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un PRD ?

L'utilisation d'un PRD permet de s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet comprennent clairement les exigences et les objectifs du produit. Il permet d'aligner les membres de l'équipe, de maximiser l'efficacité en réduisant les malentendus et de fixer et gérer les attentes. Les PRD permettent également de responsabiliser tout le monde en attribuant clairement les responsabilités et les tâches. Enfin, ils constituent un document vivant qui peut être modifié au fur et à mesure de l'évolution du produit, ce qui lui permet de rester pertinent tout au long du développement.

Quels sont les défis liés à l'utilisation d'un PRD ?

Les PRD peuvent être très complets et il faut parfois du temps et des efforts pour en créer un solide. Il peut également être difficile de les tenir à jour, en particulier dans le cadre d'un projet dynamique où les objectifs et les exigences du produit peuvent changer fréquemment. En outre, il peut être difficile de maintenir la flexibilité et l'adaptabilité tout en adhérant aux lignes directrices d'un PRD. Par ailleurs, bien qu'un DRP soit destiné à éviter les malentendus, il est toujours possible que des interprétations différentes des exigences apparaissent, ce qui peut entraîner des conflits ou des désalignements.

Que dois-je inclure dans un PRD ?

Un PRD bien conçu doit comprendre un objectif ou un but clair du produit, un public cible, une description du produit, les caractéristiques et les fonctionnalités nécessaires pour atteindre les objectifs, les contraintes, les dépendances et toutes les hypothèses formulées. En outre, il doit inclure des mesures de réussite, des calendriers et des étapes afin de s'assurer que tout le monde dispose d'une feuille de route claire pour le développement du produit.

Quelles sont les meilleures pratiques pour les équipes agiles qui utilisent un document sur les exigences du produit ?

Pour les équipes agiles, il est important de maintenir la flexibilité du PRD pour faire face à l'évolution de la dynamique du projet et des besoins des clients. La hiérarchisation des fonctionnalités doit être prise en compte, en se concentrant avant tout sur la valeur pour l'utilisateur. Décomposez chaque exigence en petites tâches gérables ou en histoires d'utilisateurs, et impliquez toute l'équipe dans le processus de création. Cela permet de s'assurer de la compréhension et de l'adhésion de tous. Réviser et mettre à jour régulièrement le PRD au fur et à mesure des changements, et veiller à ce qu'une communication efficace et des attentes claires soient établies en utilisant le PRD comme principal point de référence.

Une équipe de développement utilise un PRD comme guide au cours du processus de développement du produit. Le document contient les détails nécessaires sur les fonctionnalités du produit, les interactions avec l'utilisateur et les objectifs généraux du produit. Grâce à cette référence commune, l'équipe peut aligner ses efforts, s'assurer qu'elle atteint les résultats souhaités, suivre les progrès par rapport aux étapes et gérer efficacement les changements ou les mises à jour. Le PRD favorise également une communication claire au sein de l'équipe et avec les autres parties prenantes, ce qui permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que tout le monde a une vision unifiée du produit.

Gérez le cycle de vie de votre produit avec les modèles de document des exigences du produit de ClickUp.

Améliorez votre documentation avec les modèles de PRD

La création d'un PRD pour chaque produit de votre pipeline garantit que tous les membres de votre équipe sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les attentes. Au lieu d'essayer de comprendre au fur et à mesure, vous disposerez d'une source unique de vérité à laquelle vous pourrez vous référer, mais qui sera suffisamment flexible pour s'adapter aux nouvelles fonctionnalités et itérations en cours de route. 🌻

Au lieu de créer un PRD à partir de zéro à chaque fois, choisissez l'un de ces modèles pour commencer. Que vous choisissiez d'inclure des maquettes, un récit d'utilisateur ou des questions ouvertes, vous serez en mesure de présenter les exigences de votre produit de manière claire et accessible.

De plus, lorsque vous utilisez un modèle ClickUp pour votre PRD, vous pouvez utiliser des outils supplémentaires pour la collaboration interfonctionnelle, tels que Tableaux blancs et ClickUp Spaces.

Vous pouvez également utiliser des modèles tels que lancement du produit et modèles de stratégie produit pour aborder votre produit sous un angle différent ou à un stade différent du processus.