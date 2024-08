15 KPIs et métriques de gestion de produits à suivre en 2024

Looking for some (à la recherche de quelqu'un)

les KPIs et les indicateurs ?

Les KPI et les métriques de gestion de produit aident les chefs de produit à surveiller leur performance pour s'assurer que l'entreprise s'améliore et travaille vers un objectif d'amélioration de la performance une stratégie produit réussie .

mais quels sont les indicateurs clés de performance de la gestion des produits et comment peuvent-ils vous aider ?

et surtout, quels indicateurs devriez-vous suivre ?

Dans cet article, nous allons aborder tout ce que vous devez savoir sur les indicateurs clés de performance de la gestion de produit et examiner les quinze meilleurs indicateurs de gestion de produit que vous devez suivre aujourd'hui. Nous aborderons également la meilleure façon de suivre les indicateurs de gestion de produits en 2023.

Quelle est la différence entre les KPI et les indicateurs de produit ?

KPI signifie key performance indicator (indicateur de performance clé).

Les KPI permettent de déterminer si votre entreprise atteint ses cibles et ses objets principaux.

Qu'en est-il des indicateurs ?

Les indicateurs peuvent également servir d'indicateurs de performance qui vous aident à déterminer si votre entreprise atteint ses objectifs.

les métriques peuvent également servir d'indicateurs de performance et vous aider à déterminer si votre entreprise a atteint ses objectifs

Voici la différence entre les deux :

Contrairement aux indicateurs de performance clés, les mesures traitent d'une un champ d'application plus large des objectifs de l'entreprise et pas seulement des objectifs clés.

Voici ce que nous entendons par là :

Si un indicateur cible un objectif clé objectif de l'entreprise , il s'agit d'un ICP

un objectif clé objectif de l'entreprise il s'agit d'un ICP Si une mesure couvre n'importe quel objectif de l'entreprise qui n'est pas un objectif principal, on l'appelle simplement une mesure

Voici un exemple d'ICP :

Augmenter les _essais de nouveaux clients de 23 % en 2021, ce qui représente une croissance de 18 essais par semaine à 21 essais par semaine

Voici un exemple d'indicateurs :

Trafic organique entrant sur le site web

La différence entre les deux est que le premier exemple est spécifique et a un résultat souhaité. Le second exemple contribue également à votre stratégie globale, mais il n'est pas aussi clairement défini ou lié à un résultat particulier.

Remember, chaque ICP est une indicateur , mais tous les indicateurs ne sont pas des ICP

Cependant, nous ne sommes pas terminés..

Il existe deux types d'indicateurs :

Les indicateurs actionnables sont spécifiques et comportent des actions répétables qui aboutissent à des résultats

Les indicateurs de vanité donnent une bonne image de votre produit, mais n'offrent aucun aperçu de la façon dont vous en êtes arrivé là et de ce que vous devriez faire ensuite (le nombre de likes sur Instagram)

Pour un regard plus détaillé, consultez KPIs vs metrics : ce qu'ils sont et comment les suivre.

15 KPIs et indicateurs clés de la gestion de produit que vous devez suivre

Pour vous aider à atteindre tous vos objectifs en tant que chef de produit nous avons dressé une liste de gestion des produits les indicateurs que vous devez suivre :

Indicateurs de performance client (KPI)

Les indicateurs de performance client concernent vos clients.

Ces indicateurs de produit permettent de suivre le degré de satisfaction de vos clients et la valeur qu'ils apportent à votre entreprise.

1. Satisfaction des clients

Si vous souhaitez savoir si vos clients sont satisfaits, la satisfaction de la clientèle est l'indicateur qu'il vous faut. Pour ce faire, vous pouvez envoyer des sondages qui ciblent des domaines spécifiques que vous estimez devoir être améliorés.

Les réponses vous permettent de savoir quels sont les clients mécontents qui nécessitent une attention particulière de la part de vos équipes de gestion des produits.

Voici une méthode de calcul simple :

Satisfaction des clients = le nombre de réponses positives ÷ le nombre de réponses totales x 100

Si vous utilisez la méthode Score de satisfaction de la clientèle (CSAT) les clients évaluent un produit ou un service spécifique sur une échelle de 1 à 5, 5 correspondant à "très satisfait" et 1 à "très insatisfait" Si le produit répond aux attentes du client, vous obtiendrez un score plus élevé.

Le score composite de satisfaction de la clientèle est calculé en additionnant les scores et en les divisant par le nombre de répondants.

Toutefois, si vous cherchez à visualiser le CSAT en tant que pourcentage de clients "satisfaits", vous diviserez le nombre total de 4 et de 5 (les répondants "satisfaits" et "très satisfaits") par le nombre total de répondants.

Contrairement au Net Promoter Score, le Customer Satisfaction Score évalue la satisfaction à l'égard d'une fonctionnalité particulière plutôt qu'à l'égard de l'entreprise dans son ensemble.

Bonus : Apprendre comment AI peut vous aider à atteindre vos objectifs en matière de gestion de produits !

2. Taux de rétention Taux de rétention des clients est un indicateur clé que tout responsable de la réussite client doit surveiller.

pourquoi ?

Le taux de rétention mesure le nombre de clients qui sont restés avec votre produit sur une période donnée. Par exemple, vous pouvez baser vos calculs sur un nombre d'extensions annuelles de l'abonnement ou d'achats de produits.

Alors que le taux de rétention se concentre sur les clients fidèles, le taux de désabonnement s'intéresse à ceux qui sont passés à un produit concurrent.

Voici comment vous pouvez calculer les deux :

Taux de rétention = Clients à la fin de la période considérée - nouveaux clients ÷ clients au début de la période considérée x 100

Taux d'attrition Taux d'attrition des clients = clients perdus ÷ nombre total de clients

3. Taux de conversion

Le taux de conversion est un indicateur des ventes et du marketing, n'est-ce pas ?

Pas nécessairement.

Vous connaissez ces applications qui vous offrent un essai gratuit pendant quelques jours ?

Une fois cet essai terminé, vous pouvez décider de laisser l'application derrière vous ou de commencer à payer pour elle parce qu'elle a en fait incroyablement changé votre vie.

C'est ce que votre taux de conversion pourrait mesurer.

Il peut suivre le temps qu'il faut aux utilisateurs d'un essai gratuit ou d'un échantillon pour se convertir en clients payants.

Cela vous aidera à prévoir le nombre de clients payants que vous obtiendrez à partir d'un nombre spécifique d'utilisateurs ayant participé à un essai gratuit.

Voici comment le calculer :

Taux de conversion = le nombre de clients payants ÷ le nombre d'utilisateurs de la version d'essai

4. Valeur de la durée de vie des clients

Cet ICP calcule le montant des recettes que votre entreprise peut attendre de vos clients à long terme.

Parfois, il peut inclure le revenu moyen fourni par un utilisateur avant qu'il ne décide d'annuler son abonnement.

Pour déterminer la valeur de la durée de vie des clients, vous devez déterminer la durée d'utilisation de votre produit par un client et le revenu moyen apporté par cet utilisateur.

Voici comment la calculer :

Valeur de la durée de vie du client = revenu moyen par utilisateur x durée de vie moyenne du client

5. Coût d'acquisition des clients

Il s'agit de l'un des indicateurs SaaS les plus importants qu'un chef de produit doit examiner.

pourquoi ?

Il s'agit d'examiner tous les coûts que votre entreprise SaaS a encourus en essayant d'obtenir un nouveau client au cours d'une période donnée.

quels sont les coûts dont nous parlons ici ?

Il peut s'agir de :

Les salaires

Marketing campagnes

Frais de l'équipe commerciale

Frais de publicité

il faut en avoir pour en avoir, n'est-ce pas ?

Voici comment vous pouvez les calculer :

Coût d'acquisition des clients = dépenses de vente et de marketing pour une période donnée ÷ nombre total de clients acquis sur une période donnée

Vous pouvez utiliser cet indicateur marketing pour déterminer le montant à dépenser pour l'acquisition de nouveaux clients. Vous pouvez également utiliser les coûts d'acquisition des clients pour décider s'il est temps ou non de changer de canal d'acquisition des clients ou de reconsidérer votre stratégie d'acquisition des clients stratégie de marketing produit et le modèle de tarification.

Utiliser ce client Modèle d'indicateur de performance clé des ventes par ClickUp pour suivre les KPI de vos clients.

C'est la solution parfaite pour tout chef de produit qui a besoin de superviser son portfolio de produits.

Contrairement à Google Sheets ou Tableaux de bord Excel chaque tableau de bord KPI contient des tonnes de widgets personnalisés pour vous permettre d'afficher les indicateurs de vos produits comme vous le souhaitez.

Voici une liste de certains des widgets que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord des indicateurs de performance clés :

Diagramme à barres 📊

Diagramme en courbes 📉

Diagramme circulaire 🥧

Diagramme à piles🔋

Calculs📝

3. Rapports d'équipe

Vous pouvez également ajouter des rapports d'équipe en tant que Widgets à vos tableaux de bord.

Voici quelques-uns des Widgets de tableau que vous obtiendrez :

Rapport Achevé: voir le nombre de tâches achevées par chaque membre de l'équipe

voir le nombre de tâches achevées par chaque membre de l'équipe Mon travail: Voir combien de tâches chaque membre a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné

Voir combien de tâches chaque membre a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné Les Teams de l'environnement de travail: permettent d'identifier les membres les plus performants de l'équipe de production en jouant avec les tâches liées au produit

permettent d'identifier les membres les plus performants de l'équipe de production en jouant avec les tâches liées au produit **Qui est à la traîne : déterminez quels membres de l'équipe ont besoin d'un peu plus de motivation en voyant le nombre de notifications non traitées et de tâches en retard

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/VjBoZcVTQBUyvuNdzIrLKbpFN56WmBxUGwmXVaBIl8p0uMGRERrNBDgSiVOQxH-cQITDtAazYwC-fo5vbs9u9tgCfYWSul5bo8TRl6J8QS0YSXX8YT\_RdWDlD1HfmXpSmhXwG70Z widget de notification dans ClickUp /$$$img/

Bonus : Check out ce qu'est un rapport KPI & learn these common les indicateurs clés de performance de la gestion de projet !

Il est temps d'exécuter votre stratégie produit 🎯

Les indicateurs clés de performance de la gestion des produits vous aident à gérer votre stratégie produit en toute simplicité.

Ce sont les indicateurs de réussite essentiels dont toute entreprise a besoin pour exécuter ses objectifs.

Mais se contenter de choisir quelques indicateurs clés de performance ne suffira pas. 💇

Vous devez aussi les suivre !

Heureusement, ClickUp vous permet de suivre vos KPIs et plus encore.

C'est vrai, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos KPI de gestion de produit et a des fonctionnalités pour l'idéation et l'exécution de produit.

C'est vrai, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos KPI de gestion de produit et a des fonctionnalités pour l'idéation et l'exécution de produit.

Qu'il s'agisse d'Automatisation de tâches ou de Modèles de projet clickUp a tout ce qu'il vous faut !

