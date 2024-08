10 modèles gratuits de lancement de produit en Excel, Word et ClickUp

La préparation du lancement d'un nouveau produit est passionnante, d'autant plus que vous vous apprêtez à offrir à vos clients quelque chose de nouveau. Il s'agit de maintenir leur intérêt et de stimuler les ventes grâce à quelque chose de brillant et de nouveau. Dans le même temps, vous devez veiller à ce que le lancement du produit se déroule sans heurts, de la planification initiale à la mise sur le marché.

Pour vous aider à réussir votre lancement de produit et votre gestion de produit en général, envisagez d'utiliser ces modèles pour vous guider et suivre les étapes au fur et à mesure que vous progressez.

Qu'est-ce qu'un modèle de lancement de produit ?

Un modèle de lancement de produit est un outil qui vous permet de planifier le lancement de votre produit du début à la fin afin de couvrir toutes les étapes. Le fait de travailler à partir d'un modèle vous donne des lignes directrices claires qui vous permettent de ne négliger aucun aspect lorsque vous constituez votre public, élaborez des plans de promotion et vous préparez à un lancement de produit réussi.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lancement de produit ?

Un bon modèle de lancement de produit est facile à mettre en œuvre et vous aide à élaborer un plan de lancement de produit complet stratégie de lancement de produit vous permettant de suivre une liste de contrôle, d'élaborer un plan, de fixer des jalons et d'effectuer d'autres tâches essentielles.

Il existe de nombreux modèles, mais tous n'ont pas la même qualité ni les mêmes fonctionnalités. Certains conviennent mieux que d'autres à une stratégie complète de lancement de produit, d'où l'importance de choisir le bon plan de lancement de produit pour votre prochain projet.

En outre, certains modèles ne sont pas partageables ou exigent que vous inviter votre équipe à les utiliser ce qui peut être avantageux si vous ne voulez pas que n'importe qui y ait accès.

10 modèles gratuits de plan de lancement de produit

Si vous ne savez pas quel modèle utiliser, sachez qu'il existe de nombreuses options pour répondre à vos besoins et obtenir équipes produits sur la même page.

Vous trouverez ici une liste de 10 de nos modèles de lancement de produit préférés, qui incluent toutes les caractéristiques que vous pouvez demander. Quelle que soit votre stratégie de lancement de produit, les modèles suivants vous aideront à mener à bien votre projet, de la conception à la promotion.

Plongeons dans ces options, si vous le voulez bien

1. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Faites la promotion d'un nouveau produit ou relancez un produit existant grâce au modèle de liste de contrôle de lancement de produit de ClickUp

L'un des meilleurs modèles de lancement de produit disponible est le modèle Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp clickUp est un modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit, qui peut servir de modèle complet pour la planification du lancement d'un produit. Que vous ayez besoin d'un modèle pour guider le plan de lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant, vous trouverez toutes les fonctions indispensables dans ce modèle complet.

Ce modèle comprend cinq statuts pour vous aider à suivre l'évolution de votre stratégie de lancement de produit, à savoir complet, en cours, à revoir, en attente et en suspens.

En outre, ce modèle comporte deux champs personnalisés pour une meilleure organisation : Catégorie de tâche et Durée. Vous bénéficierez également de six types d'affichage complets, dont Jalons, Gantt, Par catégorie, Timeline, Activités, et un Guide de démarrage.

Ce modèle de plan de lancement de produit utilise un code couleur pour faciliter la visualisation et le suivi de chaque élément de votre processus de lancement. En fin de compte, cette solution tout-en-un devrait couvrir toutes les bases pour les équipes de marketing produit . Télécharger ce modèle

2. Modèle de diagramme de Gantt ClickUp pour le lancement d'un produit

Utilisez la vue du diagramme de Gantt dans ClickUp pour voir votre stratégie de lancement de produit en cours

Le diagramme de Gantt reste l'un des outils de planification les plus populaires modèles de gestion de projet pour les organisations. Ce format de tableau présente les activités en fonction des délais afin d'aider à évaluer l'avancement d'un projet. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit de ClickUp comprend également un modèle de diagramme de Gantt pour vous aider à planifier votre prochaine stratégie de lancement de produit. Ce modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit Modèle de diagramme de Gantt permet de visualiser facilement chaque activité et tâche que vous devez accomplir en fonction d'un calendrier afin de visualiser le plan de lancement de votre projet.

Vous pouvez visualiser ce calendrier du début à la fin et déterminer précisément quand vous devez accomplir chaque tâche. Par exemple, vous pouvez voir un certain nombre de tâches dans une vue Semaine/Jour qui vous permet de savoir quelles tâches vous devez accomplir chaque semaine, notamment la définition de votre public cible, l'enquête auprès des clients pour obtenir leur avis et l'examen de vos données analytiques.

Si vous souhaitez obtenir un diagramme de Gantt complet pour vous aider à élaborer votre stratégie de lancement de produit, La vue Gantt de ClickUp sera d'une aide précieuse pour votre processus. Télécharger ce modèle

3. Modèle de calendrier de lancement de produit ClickUp

Découvrez la chronologie complète du lancement de votre produit grâce à cette vue spécifique dans ClickUp

En utilisant le même modèle de liste de contrôle de produit ClickUp, vous aurez également accès à la chronologie du lancement de produit. Cela vous permettra de vous assurer que vous restez sur la bonne voie avec votre projet pour atteindre vos objectifs et d'obtenir des résultats clés .

La vue chronologique de notre modèle vous permet de voir facilement où vous en êtes dans votre projet et ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez voir où vous en êtes à chaque étape de votre stratégie de lancement de produit grâce à une colonne Catégorie de tâches qui regroupe les tâches en fonction de la phase du projet. Vous pouvez ensuite voir quelles tâches vous devez accomplir pour chaque catégorie et la durée de chaque tâche.

Par exemple, dans la catégorie Analyse de marché, vous pouvez analyser vos données clients existantes au cours de la première semaine, puis définir votre public cible au cours de la deuxième semaine. Vous pouvez couvrir les tâches de la catégorie Public cible, qui peuvent inclure la réalisation d'entretiens et d'enquêtes afin de documenter tous les points douloureux de vos clients. Télécharger ce modèle

4. Modèle de jalons pour le lancement d'un produit ClickUp

Utilisez le modèle de jalons pour le lancement d'un produit ClickUp pour suivre, comparer et documenter la progression du projet

Dans le même modèle de liste de contrôle de produit ClickUp, vous trouverez une vue des étapes clés qui établit les étapes clés de votre projet au fur et à mesure que vous progressez. Tout au long de votre plan de lancement de produit, vous aurez probablement des étapes spécifiques à franchir étapes du projet à atteindre en fonction des objectifs que vous avez fixés et du calendrier que vous avez établi.

Cette étape particulière outil de gestion des produits vous aidera à visualiser chacune de ces étapes et leur progression vers l'événement de lancement de votre produit. Le modèle Jalons vous permet de visualiser clairement la liste de toutes les tâches à accomplir et leur état d'avancement, afin que les équipes soient toujours sur la même longueur d'onde.

Vous pouvez également voir les dates de début et d'échéance de chaque tâche, les dates d'échéance des projets en retard étant surlignées en rouge pour indiquer l'urgence. Pour chaque tâche, vous pouvez facilement visualiser le temps passé, les personnes assignées et les catégories.

Les cinq statuts des tâches liées au lancement de votre produit sont en attente, en cours, à réviser, en attente et complet. Un code couleur permet également d'indiquer le statut de la tâche. Ce modèle complète parfaitement le calendrier de votre plan de lancement de produit pour vous éviter de prendre du retard. Télécharger ce modèle

5. Modèle de catégories de lancement de produits ClickUp

Décomposez votre lancement de produit par catégorie grâce à cette vue ClickUp spécifique

Lorsque vous utilisez le modèle de liste de contrôle de lancement de produit de ClickUp, vous avez également accès à une vue par catégorie qui organise toutes les tâches en fonction de leurs catégories respectives.

La catégorisation des tâches liées au lancement d'un produit est essentielle pour assurer le suivi de chacune d'entre elles phase du projet du début à la fin dans votre feuille de route du produit . Et le modèle des catégories de lancement de produit conserve ceci plan de projet le plan de projet simplifie le processus. Vous pouvez voir quelles tâches de chaque catégorie sont encore en suspens et omettre celles que vous avez déjà accomplies, ce qui vous donne un aperçu clair de ce qui vous attend pour le reste de votre projet.

Chaque catégorie contient une liste de tâches. Par exemple, vous pouvez avoir une catégorie Prix qui comprend des tâches telles que "Estimer les coûts" et "Définir les objectifs de l'entreprise" Vous pouvez voir les dates de début et de fin de chaque projet et marquer les différentes tâches (ou sous-tâches) pour vous aider à établir des priorités en vue d'un lancement de produit réussi.

Présenter les informations sur le produit à l'aide d'un logiciel de présentation *Modèles de fiches d'information* ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de tableau de lancement de produit ClickUp

La vue du tableau de ClickUp donne une image complète de votre stratégie grâce à des fonctions de glisser-déposer

Une autre vue que vous obtenez avec le modèle de liste de contrôle de produit ClickUp est la vue Tableau. Cette vue affiche toutes les tâches en fonction de leur statut.

Comme la vue Par catégorie, la vue Tableau affiche toutes les tâches dans des listes sous leurs catégories de statut correspondantes. Les différents statuts comprennent En attente, En cours, Pour révision, En attente et Complet. Comme dans la vue Catégorie, vous pouvez consulter des informations sur chaque tâche, notamment son nom, ses dates et heures de début et de fin, ainsi que les sous-tâches qui lui sont associées.

Au fur et à mesure que vous terminez les différentes tâches, elles sont supprimées de la liste de tâches correspondante, ce qui vous permet de savoir précisément ce que vous devez terminer au fur et à mesure.

Par exemple, vous pouvez avoir une liste de tâches en attente qui comprend toutes les tâches qui n'ont pas encore été commencées. Dès qu'une personne assignée commence un projet, celui-ci est placé dans la catégorie En cours. Cela vous permet de suivre les flux de travail et de les rendre plus efficaces gestion des produits . Télécharger ce modèle

7. Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

Suivez les différentes étapes du projet et les produits livrables grâce au modèle ClickUp de développement de nouveaux produits

Si votre plan concerne un produit entièrement nouveau, vous pouvez compléter un autre modèle de plan de lancement de produit avec l'aide de Modèle de développement de nouveau produit de ClickUp . Ce modèle permet aux gestionnaires de projet de suivre l'avancement de chaque projet sur la base d'étapes spécifiques et d'un plan d'action livrables .

Ce modèle de plan de lancement de produit comporte de nombreuses fonctionnalités, à l'instar de notre modèle de liste de contrôle de produit. Par exemple, vous pouvez suivre l'avancement des tâches en fonction de quatre statuts différents, à savoir Bloqué, Accompli, En cours et À faire.

En outre, vous pouvez utiliser plusieurs champs personnalisés pour obtenir plus de transparence sur les éléments suivants les indicateurs clés de performance (KPI) et les mesures de la gestion des produits vous disposez de cinq types de vues différentes, notamment Durée (jours), Complexité de la tâche, Niveau d'impact, Équipe, Phase, et Effort de la tâche. Vous bénéficiez également de cinq types d'affichage différents, dont Résumé du projet, Panneau de processus, Temporaire, Graphique de Gantt, et un Guide de démarrage.

Grâce à toutes ces fonctionnalités, le modèle de développement de nouveau produit peut vous aider à lancer avec succès un nouveau produit qui impressionnera vos clients nouveaux et existants. Télécharger ce modèle

8. Modèle de stratégie produit ClickUp

Le modèle de stratégie produit de ClickUp peut vous aider à identifier et à vous concentrer sur les éléments les plus importants du développement d'un produit

Si vous avez besoin d'un modèle complet pour couvrir l'ensemble de votre plan de lancement de produit, Modèle de stratégie produit de ClickUp peut vous aider à planifier et à visualiser l'ensemble de votre stratégie, depuis le développement jusqu'à la mise sur le marché processus de gestion des versions .

Ce modèle de lancement de produit centralise tous les détails de votre stratégie produit avec les éléments suivants des visualisations approfondies . Par conséquent, le modèle est un élément essentiel de la stratégie de l aider les décideurs à déterminer les mesures à prendre et les éléments à modifier pour parfaire leur stratégie.

Les Modèle de stratégie produit vous permet de voir plusieurs statuts différents pour diverses phases et tâches. Ces statuts incluent Ouvert, Complet, En révision, En cours, En attente, En révision, À faire et Nécessite une révision. Vous pouvez également définir des champs personnalisés lors de la création de tâches à automatiser, et vous pouvez consulter le Guide de démarrage inclus pour utiliser pleinement ce modèle.

Pour une solution de stratégie produit tout-en-un, utilisez ce modèle en combinaison avec notre liste de contrôle pour le lancement d'un produit et d'autres modèles. Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan de lancement de produit Microsoft Word

Via Template.net

Que vous utilisiez Microsoft Word ou tout autre type de traitement de texte, vous pouvez utiliser le modèle gratuit de plan de lancement de produit MS Word de Microsoft pour simplifier le lancement de votre produit. Vous pouvez utiliser ces modèles de feuilles de route pour les projets lors du lancement de votre prochain produit, ce qui vous permet de modifier et de personnaliser le modèle en fonction de vos besoins spécifiques.

Vous pouvez facilement organiser votre plan de lancement de produit du début à la fin grâce à ce modèle exhaustif. Il comprend une page de couverture, une table des matières pour faciliter la navigation et diverses sections telles que les rapports de révision, les buts et les objectifs et bien d'autres choses encore, en fonction des besoins de votre projet.

Ce modèle de lancement de produit peut également être téléchargé dans différents formats en fonction du programme que vous utilisez, notamment MS Word, Google Docs, Apple Pages, un PDF modifiable ou une version pour navigateur. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de stratégie de lancement de produit

Via Template.net

Un autre produit utile outil de gestion des versions qui peut contribuer à la réussite du lancement de votre produit est le modèle Excel de lancement de produit. Il offre le moyen idéal de visualiser votre stratégie produit à chaque étape, avec la possibilité de voir chaque tâche sur votre écran d'ordinateur calendrier du projet . Vous pouvez également utiliser un code couleur pour suivre chaque tâche et chaque période de temps le long de la chronologie.

Comme le modèle de plan de lancement de produit MS Word, ce modèle de lancement de produit est disponible dans presque tous les formats dont vous avez besoin. Vous pouvez l'utiliser dans Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Sheets et Google Slides. Vous pouvez également le télécharger au format PDF modifiable. Télécharger ce modèle

Développez votre activité avec des modèles de plan de lancement de produit

Avec l'aide du bon modèle pour le lancement de votre produit, vous vous assurerez que tous les systèmes sont prêts à fonctionner et à être lancés à chaque étape. Vous vous assurerez qu'aucun élément de votre stratégie n'est négligé ou mal préparé.

Les bons modèles de lancement de produit couvrent tous les aspects du lancement et facilitent le suivi de la préparation d'une nouvelle version. Ils vous permettront également rationaliser le processus à long terme pour chaque nouveau produit ou nouvelle version que vous prévoyez.

Si vous avez besoin d'une solution de gestion de produits de haute qualité pour votre entreprise, ClickUp est là pour vous donner ce dont vous avez besoin avec logiciel de gestion dynamique des produits qui peut faire passer vos capacités de lancement de produits au niveau supérieur.

Vous trouverez de nombreux modèles pour vous aider à planifier chaque étape du cycle de vie de votre produit ainsi que des milliers d'intégrations, un nombre illimité de membres et de tâches, et bien plus encore, sans aucun frais pour vous.