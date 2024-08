6 modèles de notes de mise à jour de logiciels pour optimiser l'expérience produit

Allons droit au but : Les modèles de versions logicielles contribuent à la réussite des répétitions. Mais à faire pour encourager vos collègues développeurs, ingénieurs et chefs de produit à adopter et à suivre naturellement les modèles ?

Les demandes urgentes, la prolifération des applications et la mauvaise qualité de l'information sont autant d'obstacles à l'adoption de modèles communication au sein de l'équipe sont des cibles difficiles pour la productivité, et l'ajout de modèles ressemble parfois à Un autre projet que personne n'a demandé.

Mais si ces évènements de gaspillage de budget se poursuivent, la vitesse et la livraison du produit s'affaiblissent, et ce n'est pas une réalité que nous voulons pour vous !

Tout outil que nous utilisons a le potentiel de peser sur notre productivité - lorsqu'il est mal géré. Si nous pouvons partager notre expérience en matière de productivité pour vous aider à organiser votre processus de livraison de versions de quelque manière que ce soit, nous ne nous en priverons pas.

Nous explorerons cinq modèles de notes de version, des conseils pratiques pour en tirer profit, et une étape dans un guide quotidien de rédaction et de publication des notes de version.

Qu'est-ce qu'une note de mise à jour de logiciel?

Les notes de mise à jour d'un logiciel sont des documents techniques distribués avec une nouvelle version ou mise à jour d'un produit à annoncer les changements les corrections de bug et les améliorations. Vos notes de version informent les utilisateurs de ce sur quoi votre équipe a travaillé pour répondre à leurs attentes. ⚡️

Les notes de mise à jour doivent être la référence de vos clients pour répondre à leur question de base : À quoi dois-je faire attention ?

En fonction de votre secteur d'activité (divertissement, Business, voyages ou réseaux sociaux), ces notes de version publiques sont généralement distribuées sur les canaux suivants : le site web de l'entreprise, son blog, les notifications in-app, l'e-mail, les magasins d'applications et les médias sociaux. Documentation technique n'est pas la plus souhaitée par les clients (je vous regarde, les conditions générales), mais les notes de mise à jour sont dans leur propre catégorie. Elles constituent une base de connaissances permettant à vos clients de vivre la meilleure expérience possible avec votre produit. 💡

L'utilisation de mots inconnus dans vos notes de mise à jour isole et désoriente les clients. Pour cette raison, essayez d'éviter le jargon technique !

Créez un document en cours d'exécution dans ClickUp pour organiser toutes les notes de version passées, présentes et futures En savoir plus sur les documents Comme une chanson et une danse, les notes de mise à jour sont une question de préparation, de timing et de livraison.

C'est un moyen direct de retenir les utilisateurs frustrés et de les réengager. N'attendez donc pas la veille du lancement pour rédiger les notes de mise à jour. ⌛️

Que votre entreprise en soit à la deuxième ou à la dixième année, les modèles de notes de mise à jour de logiciels que nous avons présélectionnés vont de la documentation de base à une suite de productivité. Il y en a donc pour tous les goûts !

6 modèles de notes de mise à jour gratuits

1. Modèle de notes de mise à jour par ClickUp

Notre premier modèle de notes de mise à jour de logiciel vous est présenté par ClickUp Docs !

Le modèle Modèle de notes de mise à jour de ClickUp met à votre disposition une position de contenu et des exemples visuels pour susciter des décisions créatives ayant un impact positif sur l'expérience de lecture de vos clients.

Voici quelques fonctionnalités des documents qui vous feront gagner du temps (et qui sont gratuites !) et que vous apprécierez en même temps que votre contenu de publication :

Éditeur collaboratif : Étiquettez les membres de l'équipe et les parties prenantes avec des commentaires, assignez-leur des éléments d'action et convertissez le texte en tâches traçables pour ne pas perdre le fil des idées

Étiquettez les membres de l'équipe et les parties prenantes avec des commentaires, assignez-leur des éléments d'action et convertissez le texte en tâches traçables pour ne pas perdre le fil des idées Bannières à code couleur : Organisez le contenu et mettez l'accent sur les textes importants

: Organisez le contenu et mettez l'accent sur les textes importants Boutons d'action : Les boutons actionnables : lient des liens pertinents à d'autres contenus liés au produit pour que vos clients puissent en savoir plus

: Les boutons actionnables : lient des liens pertinents à d'autres contenus liés au produit pour que vos clients puissent en savoir plus Tableur adhésif : Accédez à n'importe quelle section de votre document grâce à une table des matières adhésive qui vous suit pendant que vous faites défiler le document

: Accédez à n'importe quelle section de votre document grâce à une table des matières adhésive qui vous suit pendant que vous faites défiler le document Blocs de code : Maintenez l'intégrité du code, la lisibilité et l'espacement grâce à la coloration syntaxique

: Maintenez l'intégrité du code, la lisibilité et l'espacement grâce à la coloration syntaxique Pages partagées publiquement : Autorisez les moteurs de recherche à inclure le lien dans les résultats de recherche et copiez le code d'intégration à partir de la section des paramètres avancés

2. Modèle de train de libération par ClickUp

Un train de mise à jour est un processus coordonné et structuré permettant de fournir des mises à jour logicielles en temps voulu et de manière efficace.

Gardez le cap sur vos mises à jour logicielles en utilisant le modèle de notes de mise à jour ClickUp. Notre solution maison fournit une plateforme dynamique et conviviale pour la gestion des trains de versions - la livraison organisée et opportune des mises à jour logicielles. Conçu pour maintenir l'alignement de vos équipes et des parties prenantes, ce modèle de notes de mise à jour garantit que tout le monde avance de manière synchronisée vers des objets partagés.

Le modèle de notes de mise à jour de ClickUp facilite le suivi des avancées, des corrections de bugs et des améliorations, en fournissant des informations claires sur les nouveautés de chaque version du produit. En offrant une description concise et utile de chaque version de logiciel, ClickUp aide votre équipe à communiquer efficacement sur le travail qui a été Terminé et à établir des forfaits pour les tâches à venir.

3. Modèle de notes de mise à jour MS Word

Assignez des commentaires comme éléments d'action et gagnez du temps avec des enregistrements d'écran partageables

Jour 2 : Rédigez vos notes de mise à jour et assurez le suivi des éléments manquants ou imprécis

Passons maintenant à l'évènement principal : la rédaction des notes de mise à jour du produit ! Le modèle de notes de mise à jour de ClickUp permet aux collaborateurs du document de modifier en cours et de @mentionner des personnes ou des groupes individuels en cas de blocus. ✍️

Les incontournables de vos notes de mise à jour comprennent :

le nom du document, la date et le nombre de versions : Un numéro de version est une chaîne de nombres avec des décimales indiquant aux utilisateurs internes et externes la version actuelle du logiciel. Si le nombre à l'extrême gauche de la décimale augmente, cela signifie qu'il s'agit d'une mise à jour majeure du logiciel. Les nombres à droite de la décimale signalent de petites mises à jour

: Un numéro de version est une chaîne de nombres avec des décimales indiquant aux utilisateurs internes et externes la version actuelle du logiciel. Si le nombre à l'extrême gauche de la décimale augmente, cela signifie qu'il s'agit d'une mise à jour majeure du logiciel. Les nombres à droite de la décimale signalent de petites mises à jour Noms, descriptions et mises à jour des fonctionnalités : Il s'agit d'informations directes à tirer des tâches achevées par les équipes

: Il s'agit d'informations directes à tirer des tâches achevées par les équipes Contenu visuel : Les captures d'écran, les vidéos et les GIF aident les abonnés à suivre et à mieux comprendre les changements apportés au logiciel

: Les captures d'écran, les vidéos et les GIF aident les abonnés à suivre et à mieux comprendre les changements apportés au logiciel Liens pertinents : Chaque section doit être un court résumé avec des liens vers des articles d'aide approfondis

Utilisez une action de glisser-déposer pour organiser facilement le contenu de vos communiqués de presse

Un flux de travail agile dans ClickUp supprime la nécessité de rechercher des informations. Lorsque vous êtes en train de rédiger des notes de mise à jour, vous faites constamment référence à des tâches. C'est pourquoi la fonctionnalité Relations de ClickUp va devenir votre nouvelle obsession.

Il vous suffit de lier votre document de notes de mise à jour aux ressources liées à la mise à jour depuis votre environnement de travail. Les références croisées ne sont plus une corvée, mais une source de productivité grâce à ClickUp !

Mentionner et lier les tâches et les Documents pour référencer les informations et les éléments d'action

Jour 3 : Étiqueter les parties prenantes pour examen et approbation dans le document des notes de mise en production

Une fois que tous les éléments en suspens ont été Effacés, que la mise en forme est achevée et que l'écriture a été Révisionnée, il est temps de procéder à la révision par les parties prenantes ! 🔍

Vous pouvez choisir d'attribuer un commentaire dans le document pour alerter les parties prenantes ou leur envoyer l'URL directe si elles ne se trouvent pas dans votre environnement de travail. Cela évite d'envoyer plusieurs copies à différentes personnes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/use-doc-comments-to-leave-feedback-about-release-notes.png étiqueter les parties prenantes dans les notes de mise à jour des produits pour une communication rationalisée et un accès facile /$$$img/

Utiliser les commentaires dans ClickUp Docs pour attirer l'attention sur des textes importants à réviser

Jour 4 : Finaliser et approuver les documents de diffusion

Une communication transparente permet de maintenir l'engagement de chacun dans les heures qui précèdent la publication. Entrez : Discuter dans ClickUp !

Le Chat remplace les fils de discussion Slack et les e-mails ponctuels pour rationaliser les questions restantes et les demandes de dernière minute.

Créez un affichage de discussion dédié pour tout le travail dont vous avez besoin à l'intérieur de ClickUp

Jour 5 : Distribuer les notes de version à tous les canaux

Lorsque le responsable des versions confirme que les mises à jour logicielles sont poussées vers la productivité, il est temps de publier les notes de version ! 🎉

Après une célébration bien méritée de l'équipe, il est temps de se tourner vers la prochaine version. Revenez au premier jour et répétez le processus avec vos modèles personnalisés !

via ClickUpdates version 2.143 Vous prenez soin de vos clients, mais qui prend soin de vous ?

Nous vous avons donné quelques pistes de réflexion, mais vous n'êtes pas obligé de travailler seul ! Parfois, nous avons besoin d'un regard neuf pour nous montrer des façons meilleures, plus sûres et plus rentables de faire notre travail.

