10 modèles d'annonces commerciales : Invitations, courriels internes, etc

Qu'il s'agisse d'embaucher un nouvel employé, de lancer une nouvelle campagne ou de procéder à une acquisition, les changements fréquents font partie intégrante de la vie des affaires. La communication de ces évolutions est essentielle pour que tout le monde soit au courant et, dans certains cas, pour se conformer aux exigences légales.

Présenter des nouvelles (bonnes ou mauvaises) est un art en soi, et l'omission ou la mauvaise interprétation de détails clés est souvent source de confusion et transmet un message erroné. Cela peut non seulement nuire à vos marges bénéficiaires, mais aussi vous causer des ennuis juridiques. ⚖️

Heureusement, les modèles d'annonces commerciales viennent à la rescousse ! Ils peuvent garantir que vos employés, vos clients et d'autres parties prenantes essentielles reçoivent votre message haut et fort. 📨

Nous allons examiner les 10 meilleurs modèles d'annonces d'entreprise de ClickUp et vous montre comment rédiger des mémos et des rapports de qualité supérieure qui transmettent les bonnes informations à différents publics.

Qu'est-ce qu'un modèle d'annonce commerciale ?

Un modèle de communiqué de presse vous évite d'avoir à rédiger un communiqué de presse, un communiqué interne ou une lettre d'information mémo ou une lettre d'information en partant de zéro. Il s'agit d'un plan directeur pour transmettre le message voulu à un public spécifique. Le modèle vous guide dans la présentation efficace des développements de l'entreprise, en veillant à inclure les informations nécessaires et à adopter un ton qui trouvera un écho favorable auprès des destinataires.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'annonce d'entreprise ?

Le choix d'un modèle d'annonce commerciale dépend du type d'informations que vous souhaitez transmettre et à qui. Mais en général, le cadre qui vous aide à faire passer le message doit être le suivant :

Simple et bref : Pour éviter que vos lecteurs ne se désintéressent du sujet Personnalisable : Flexible grâce à des sections modifiables, vous pouvez l'adapter à la marque de votre entreprise, à l'objectif de l'annonce et au type de public Bien organisé : Une structure claire avec des sections prédéfinies pour permettre aux lecteurs de parcourir le document et d'acquérir rapidement les informations Visuellement attrayant : il doit vous permettre d'inclure des éléments visuels tels que des images, des graphiques et des tableaux

10 modèles d'annonces gratuits à utiliser en 2024

Notre sélection des 10 meilleurs modèles d'annonces peut vous aider à partager n'importe quelle nouvelle avec vos employés, vos partenaires ou vos clients en quelques clics seulement ! 🗞️

1. Modèle de communiqué de presse ClickUp

Utilisez le modèle de communiqué de presse ClickUp pour annoncer aux médias un changement significatif, une étape importante ou un événement

Vous lancez un nouveau produit, vous procédez à une fusion ou vous organisez un événement important dans un avenir proche ? Le modèle de communiqué de presse de ClickUp Modèle de communiqué de presse ClickUp peut être votre mégaphone pour diffuser votre propre annonce au public 📣

Par définition, un communiqué de presse est un document que vous remettez aux médias pour annoncer un événement spécifique, qu'il s'agisse d'une manifestation, du lancement d'un produit ou d'un événement un changement de direction . Ce document peut vous aider à sensibiliser le public à une question et à renforcer votre image de marque. Quelle que soit la question abordée, une chose est sûre : un communiqué de presse peut être vu par de nombreuses personnes, c'est pourquoi vous devez être particulièrement attentif à son contenu.

Ce modèle vous guide dans la création d'un communiqué de presse simple et informatif. Il comprend les éléments suivants :

En-tête : Un tableau contenant des informations sur votre entreprise, votre lieu d'implantation et la date Titre et sous-titre : Deux phrases dans lesquelles vous résumez la raison pour laquelle vous publiez un communiqué de presse Résumé : C'est ici que vous fournirez les détails du communiqué (qui, quoi, pourquoi, où, quand et comment). Il doit permettre au lecteur de connaître l'essentiel de votre annonce sans avoir à lire l'intégralité du document Le corps du texte : Le point fort de votre communiqué de presse, dans lequel vous inclurez des informations générales et des détails pertinents sur votre annonce Boilerplate : il s'agit de la section "À propos de nous", qui contient des informations générales et des détails pertinents sur votre annonce : Il s'agit de la section "À propos de nous", dans laquelle vous fournirez des informations sur votre entreprise

Comme tous les modèles ClickUp, celui-ci est personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez supprimer certaines parties ou en ajouter de nouvelles. Ajoutez vos propres images gratuites ou choisissez parmi une sélection d'images de la galerie !

2. ClickUp ChatGPT - Modèle d'invites pour les annonces internes

Créez des annonces internes simples et efficaces avec ce modèle de messages-guides ChatGPT de ClickUp

ChatGPT est l'un des plus grands mots à la mode en 2023. Certains l'adorent, d'autres le détestent, d'autres encore le craignent. Quels que soient vos sentiments à l'égard de ce Outil d'écriture/robot d'IA son influence dans le monde des affaires est indéniable.

Les ClickUp ChatGPT Invites pour les annonces internes Modèle est essentiellement une collection d'invites efficaces pour tirer le meilleur parti de ChatGPT. Ce modèle d'annonce interne peut être utilisé par pratiquement toutes les équipes de votre entreprise, des RH aux ventes, en passant par le marketing et la direction. Il fournit des idées claires et concrètes pour "parler" à ChatGPT et obtenir les réponses dont vous avez besoin.

Outre les messages-guides proprement dits, le modèle propose des scénarios d'utilisation concrets.

Cela vous semble trop abstrait ? Imaginons que votre entreprise ouvre une nouvelle succursale à New York et que vous souhaitiez l'annoncer à vos employés. Voici à quoi ressemblerait l'invite : "Créez un message convaincant pour annoncer l'ouverture d'une nouvelle succursale à New York et expliquez-en les avantages, tels que la réduction de la charge de travail existante et l'amélioration du service à la clientèle."

3. ClickUp ChatGPT Prompts for Social Media Announcements Template (anglais seulement)

Augmentez l'engagement et les conversions avec le Chat GPT Prompts for Marketing Template by ClickUp

Les annonces sur les médias sociaux peuvent être plus compliquées qu'il n'y paraît. Des millions de personnes peuvent les voir, et vous devez faire très attention à trouver le bon ton et à engager votre public cible. De plus, vous devez comprimer vos idées dans un bref message sans submerger les lecteurs.

Les ClickUp ChatGPT Prompts for Social Media Announcements Template (Modèle d'annonces sur les médias sociaux) peut vous faciliter la tâche. Considérez-le comme une collection d'antisèches qui vous aident à changer la bonne note avec les lecteurs et à partager les grandes nouvelles avec la communauté. 🎵

Cette collection particulière se concentre sur Twitter et les fils de discussion Twitter, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres réseaux de médias sociaux. Voyons les messages en action pour mieux comprendre comment les utiliser avec ChatGPT pour des résultats optimaux.

Imaginez que vous ayez une entreprise et que vous souhaitiez publier un média social annonce d'un événement à venir. Vous utiliserez le message suivant : "J'ai besoin d'un tweet court et engageant sur notre prochain salon de l'automobile à San Francisco. Inclure un court CTA à la fin"

Ce modèle fait partie de ClickUps' ChatGPT Prompts for Marketing, où vous pouvez parcourir des dizaines de catégories et des centaines d'invites qui correspondent à la mission et aux valeurs de votre entreprise.

4. ClickUp Newsletter Whiteboard Template

Faites des annonces internes attrayantes et bien organisées avec le modèle de tableau blanc de la newsletter ClickUp

A bulletin d'information de l'entreprise peut être interne ou externe, en fonction de votre objectif. Qu'il s'agisse de faire une annonce interne décontractée sur les récentes activités de renforcement de l'esprit d'équipe ou d'informer les parties prenantes des derniers changements intervenus dans l'entreprise, Modèle de tableau blanc pour la lettre d'information ClickUp est la meilleure solution.

Ce modèle offre la recette parfaite pour créer une lettre d'information engageante et et visuellement attrayante qui retiendra l'attention de votre public. Si vous n'avez pas de compétences en matière de conception, il peut vous orienter dans la bonne direction et vous aider à créer un support idéal pour annoncer des changements et des événements importants.

Comme il s'agit d'un Modèle de tableau blanc avec le tableau blanc, vous avez un contrôle total sur l'aspect final de votre lettre d'information. C'est un excellent terrain de jeu pour votre côté créatif. 🎨

Vous verrez des espaces dédiés aux fichiers multimédias et aux blocs de texte. Chaque élément peut être déplacé et redimensionné pour garantir une fonctionnalité et une lisibilité maximales. Organisez le contenu avec des fiches d'annonce ou créez des blocs de texte !

C'est également un excellent outil pour optimiser la collaboration et la communication au sein de l'équipe. Laissez des commentaires et créez des tâches pour vous assurer que chaque membre de l'équipe fait sa part et contribue à la lettre d'information.

Les nombreux raccourcis clavier et les options de suivi du temps permettent de gagner du temps et de rationaliser le travail.

Bonus : Check out 10 modèles de mémos gratuits dans Word et ClickUp

5. Modèle de rapport d'actualité ClickUp

Essayez le modèle de rapport d'actualité ClickUp et faites des annonces commerciales efficaces

Vous voulez annoncer une grande nouvelle avec fracas ? 🎇

Vous devriez sortir des sentiers battus et expérimenter des formats uniques.

Les Modèle de rapport d'actualité ClickUp vous permet de transformer vos annonces commerciales en articles de journaux prêts à être imprimés. Nous parlons ici de ces articles classiques avec de grands titres et des colonnes divisant le texte en morceaux plus petits et digestes. 📰

Le modèle fait tout le travail à votre place : suivez ses instructions et vous obtiendrez en un rien de temps une annonce commerciale parfaite. Vous pouvez créer des "journaux" internes pour vos collègues, comme une annonce d'anniversaire, ou permettre au public d'en profiter.

L'un des points forts de ce modèle est qu'il encourage le travail d'équipe. Imaginons que vous souhaitiez annoncer le lancement d'un produit et l'ouverture d'une nouvelle usine. Demandez à plusieurs équipes de travailler sur le modèle et fournissez des informations détaillées et fiables sur chaque événement.

Ajouter des tâches, des sous-tâches et des dépendances est un jeu d'enfant, car le modèle est intuitif et adapté aux débutants. Vous pouvez personnaliser la taille, la couleur et la police de chaque élément pour vous assurer qu'il s'aligne sur l'histoire de votre entreprise. 📖

6. Modèle de lettre d'information ClickUp Real Estate

Annoncez de nouveaux produits ou des changements dans votre entreprise avec le modèle de lettre d'information ClickUp Real Estate

Qu'est-ce qu'une immobilier parmi les modèles d'annonces d'entreprise ? Le Modèle de lettre d'information ClickUp Real Estate peut servir plus d'un objectif et être appliqué à divers scénarios commerciaux.

Dans la version par défaut du modèle, vous trouverez les sections suivantes :

Offres de produits

Les offres de produits

Projets en cours

Agents immobiliers

Comme ce modèle ClickUp est personnalisable, vous pouvez modifier chaque section pour l'adapter aux valeurs, au style et aux lignes directrices de votre entreprise.

Par exemple, si vous souhaitez annoncer le lancement d'un nouveau produit, modifiez la section des annonces et transformez-la en une revue de produits. Ou encore, si vous souhaitez annoncer de nouvelles embauches, mettez à jour la partie consacrée aux agents immobiliers et ajoutez des informations sur les nouveaux employés, leur poste, leur expérience et leurs antécédents. Vous pouvez également combiner plusieurs sections.

Le modèle est convivial pour les débutants et collaboratif, de sorte que vous pouvez y travailler avec des collègues d'équipes et de services différents. Par exemple, l'équipe chargée de la conception peut télécharger des images et l'équipe chargée des ressources humaines peut fournir des informations sur les employés.

7. Modèle de communication interne ClickUp

Utilisez le modèle de communication interne ClickUp pour annoncer des événements ou des changements à vos employés

Si vous ne tenez pas vos employés informés des changements importants au sein de l'entreprise, vous risquez de les mécontenter et de les empêcher de donner le meilleur d'eux-mêmes. Sans compter qu'un manque de transparence peut entraîner des problèmes juridiques et autres susceptibles de nuire à la réputation de votre entreprise. Communication interne est essentielle si vous voulez que votre entreprise prospère Modèle de communication interne ClickUp est l'engrais idéal. 🌼

Bien qu'il existe des formats plus typiques pour faire des annonces internes, celui-ci peut être très efficace. Avec les six types de statuts, les champs personnalisés et les vues du modèle, vous pouvez vous assurer que chaque employé est tenu au courant des changements les plus récents, aussi minimes soient-ils.

Voici comment vous pouvez établir un flux constant d'informations et vous assurer que tous les services sont sur la même longueur d'onde :

Code couleur pour les informations

Personnaliser les colonnes

Créer des tâches et des sous-tâches

Laisser des commentaires

Ce modèle d'annonce d'entreprise permettra à tout le monde d'être au courant et à vos employés de gagner un temps précieux. En affichant les changements pertinents sur le tableau, vous éliminez (ou du moins minimisez) la nécessité d'envoyer des courriels et de passer des appels. Vos employés peuvent ainsi se concentrer sur d'autres responsabilités qui font avancer votre entreprise.

8. Modèle de stratégie de communication interne ClickUp

Communiquer les changements, identifier les problèmes et élaborer des plans pour les surmonter grâce au modèle de stratégie de communication interne ClickUp

Il n'y a pas de collaboration de qualité sans une communication adéquate entre les employés et les équipes. Et sans collaboration, votre entreprise peut donner l'impression d'être mal organisée ou peu fiable, ce qui risque de nuire aux relations avec les clients et d'entraver la croissance.

Le modèle de stratégie de communication interne de Modèle de stratégie de communication interne ClickUp peut vous aider à rationaliser les processus, à tenir tout le monde au courant, à créer plans de communication et faire des annonces, petites et grandes.

À première vue, le modèle peut sembler complexe, mais il est en fait facile à utiliser. Il se compose des sections suivantes :

Cartographie de l'organisation Analyse de la communication existante Évaluation des besoins des parties prenantes Défis en matière de communication Feuilles de route pour la communication interne

La dernière section peut être un excellent endroit pour faire des annonces et donner aux employés des instructions sur la manière d'agir en conséquence.

Ce modèle complet permet de faire des annonces, mais il a aussi d'autres applications. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour analyser les politiques de communication existantes au sein de votre entreprise. Vos employés peuvent vous faire part de leurs commentaires et vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer les aspects à améliorer.

9. Modèle de rapport annuel ClickUp

Utilisez ce modèle pour présenter des rapports annuels et annoncer les réalisations passées et les projets futurs de votre entreprise

Votre entreprise a connu une année fructueuse ? Félicitations ! 🎉

Il est maintenant temps de faire connaître vos réalisations à vos parties prenantes et aux autres parties intéressées.

Avec le Modèle de rapport annuel ClickUp vous pouvez discuter des étapes importantes comme les revenus générés et les performances de chaque département et transformer les rapports annuels habituellement ennuyeux en annonces qui attirent l'attention.

Utilisez le modèle pour parler des projets d'avenir et annoncer les changements qui pourraient rendre votre entreprise encore meilleure.

Chaque section du modèle est personnalisable à 100 % et vous pouvez l'adapter pour présenter votre entreprise sous son meilleur jour. Il comprend les éléments suivants :

Logo et titre de l'entreprise

Faits marquants de l'année

Projets remarquables

Meilleures pratiques de l'année

Finance

Vous n'avez pas été à la hauteur? Pas de souci ! Utilisez ce modèle pour présenter des données et voir quelles parties de votre entreprise doivent être améliorées. Faites des prévisions et annoncez ce que vous ferez pour mener votre entreprise au succès.

Ce modèle encourage la collaboration au sein de l'équipe, car chaque service peut contribuer au rapport en présentant ses points forts et ses étapes importantes. Pour que tout soit bien organisé, attribuez des tâches à des employés spécifiques. En option, ajoutez des commentaires pour clarifier les incertitudes et vous assurer que tout le monde y met du sien.

Vous pouvez ajouter des images, des graphiques et des tableaux au modèle pour le rendre plus attrayant et esthétique. 🪷

10. Modèle d'email de présentation d'entreprise ClickUp

Utilisez le modèle de ClickUp pour présenter votre entreprise à des investisseurs, partenaires ou clients potentiels et pour faire des annonces liées à votre activité

Vous recherchez un partenaire commercial potentiel, vous faites la promotion d'un nouveau produit ou vous essayez de développer votre entreprise ? base de données clients par courrier électronique ? Quel que soit le destinataire, lorsque vous vous adressez à quelqu'un pour la première fois, vous devez présenter correctement votre entreprise. Les Modèle d'e-mail de présentation d'entreprise ClickUp est l'outil idéal pour cela !

Ce modèle permet de créer un email d'introduction parfait qui peut également servir d'annonce commerciale. En présentant votre entreprise, vous pouvez annoncer vos réalisations passées et dévoiler vos projets pour l'avenir. Parlez de votre nouvelle équipe, des événements majeurs, des nouveaux produits et de tout changement ou mise à jour susceptible d'intéresser le destinataire.

Imaginons que vous souhaitiez annoncer un événement majeur à une entreprise que vous voulez recruter comme client. Choisissez "Événement majeur ou développement" dans la collection de modèles et découvrez un monde d'informations précieuses sur la création de l'annonce parfaite. 🌍

Comme pour les autres modèles ClickUp, vous êtes libre de choisir les polices et les couleurs et de joindre des images, des graphiques ou tout autre élément susceptible de rendre votre e-mail plus attrayant.

Faites ressortir vos annonces avec les modèles ClickUp

Les modèles de ClickUp peuvent rendre vos annonces plus directes, plus engageantes et plus attrayantes d'un point de vue esthétique.

En plus d'offrir des modèles fantastiques, ClickUp peut vous aider à améliorer votre image de marque productivité du courrier électronique avec l'automatisation, la hiérarchisation des courriels, les outils de communication, les intégrations et d'autres options. La plateforme est également un solide outil de gestion de projets et de gestion de documents avec un ensemble de fonctionnalités exceptionnelles.

ClickUp peut être utilisé dans divers secteurs d'activité et à de nombreuses fins - explorez ses options et découvrez une nouvelle façon d'organiser les affaires ! 📈