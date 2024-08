10 modèles de mémos gratuits dans Word et ClickUp

Pour une efficacité communication au sein d'une entreprise il est essentiel que vos Messages soient pertinents et digestes. Qu'il s'agisse de transmettre des mises à jour, de communiquer des politiques ou de donner des directives, une note de service habilement composée garantit que les destinataires vous comprennent haut et fort. 👂

C'est là qu'un modèle de mémo bien conçu vous facilite la tâche. Il sert de point de départ pratique pour encadrer et diffuser des informations à des équipes, des services, voire des clients.

Mais à faire pour trouver le modèle adapté à votre objectif ou à votre public ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Nous avons placé nos modèles de mémos gratuits favoris pour vous aider à écrire plus efficacement dans différents scénarios de communication. Ces modèles sont dotés de champs et de colonnes formatés et conçus par des experts pour une diffusion standardisée de l'information, ce qui vous évite de partir de zéro.

Restez dans les parages pour découvrir leurs formidables fonctionnalités !

Qu'est-ce qu'un modèle de mémo ?

Un mémo, abréviation de note de service, est un type de communication formelle destiné à partager des règles et des forfaits, à diffuser des nouvelles, à sensibiliser à un problème ou à demander une coopération pour une solution proposée. Les cadres ont souvent du mal à structurer un mémo parce qu'il doit être très simple et d'apparence professionnelle. 🗒️

Un modèle de mémo résout le problème en facilitant le processus de rédaction. Il comprend la structure standard de positionnement des informations, notamment des champs pour le destinataire, l'expéditeur, l'objet de la date et le corps du message.

Grâce à ces modèles, votre document mémo se met en forme de manière cohérente et aucune information clé n'est oubliée. Ils vous font gagner du temps et renforcent la crédibilité de votre communication, pouvant même servir de preuve en cas de litige.

Les modèles de notes de service sont assortis de diverses dispositions standardisées, en fonction de la personne avec laquelle vous communiquez et de l'objet du message l'objet de votre argumentaire .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de mémo ?

Un bon modèle de mémo personnel ou d'entreprise doit présenter les caractéristiques suivantes :

En-têtes Effacées : Un modèle de mémo simple doit comporter un en-tête bien mis en forme couvrant des éléments tels que À, De, Date et Ligne d'objet. Vous devez être en mesure de fournir une introduction concise pour définir le contexte et l'objectif du mémo Les puces contextuelles : Recherchez les puces ou les listes d'éléments, tels que les points d'action ou les idées proposées, qui doivent être mis en évidence dans votre message Déclaration de Fermé:Les modèles de mémo standard se terminent généralement par un :

Une section résumé pour récapituler les principaux points du contenu

Un appel à l'action ou aux étapes suivantes pour les destinataires (si nécessaire) Mise en forme cohérente : Une taille, une police de caractère et un espacement cohérents dans tout le format du mémo qui assiste également la typographie de la marque et garantit la lisibilité et le professionnalisme Spécifique à la situation : Le modèle doit être facilement personnalisable pour s'adapter aux différentes longueurs de contenu, tonalités et objectifs. Par exemple, un mémo de communication sur la politique sera différent d'un mémo d'entreprise de rappel d'évènement Convivialité : Il doit être convivial, de préférence avec des guides intégrés, afin de rendre le processus de rédaction standardisé et efficace

10 modèles de mémo pour rédiger des lettres et de la documentation stellaires en 2024

Notre sélection de modèles de mémos gratuits et bien conçus pour Word et ClickUp sont parfaits pour les professionnels communication d'entreprise . Ils affichent des styles de mise en forme et de structuration uniques pour répondre à différents cas d'utilisation. Voyons ce que chacun d'entre eux a à offrir. 💚

1. Modèle de mémo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Memo-Template.png Modèle de mémo ClickUp https://clickup.com/templates/memo-kkmvq-6089440 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous êtes à la recherche d'un modèle passe-partout pour ajouter de la structure à votre communication ? Faites confiance au Modèle de mémo ClickUp pour faire le travail terminé ! 🦸

Ce format de mémo polyvalent peut s'adapter à la plupart des types d'informations, notamment les mises à jour de statut, les commentaires internes, les demandes, les instructions et les annonces.

Il offre le cadre pratique dont vous avez besoin pour envoyer un rappel ou diffuser un message de manière claire, en veillant à ce que les détails pertinents soient précis et faciles à lire - de la ligne d'objet au paragraphe d'ouverture et à la phrase de clôture.

Il est lié à un en-tête percutant indiquant le nom de votre entreprise, votre adresse et le lien vers votre site web. Utilisez les sections prédéfinies pour identifier le destinataire et l'expéditeur du mémo. Suivez les invitations abonnées pour rédiger le mémo en quelques minutes!

Le modèle comporte des champs standard tels que Objet et Catégorie pour indiquer le type de mémo. Les catégories par défaut incluent Annonce, Demande d'action, Urgent ou Attention requise, mais vous pouvez ajouter les vôtres. Vous disposez également de sections pour :

Introduction : permet de donner le ton du message Corps : Comprend le contenu principal Conclusion : Ceci vous permet de résumer et d'ajouter des éléments exploitables

Vous pouvez ajouter des documents d'assistance, tels que des graphiques, des diagrammes et des checklists, à votre mémo ou ajouter des liens vers des sites pertinents Documents ClickUp avec des informations contextuelles.

2. ClickUp Créer un modèle de mémo

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Create-a-Memo-Template.png ClickUp Créer un modèle de mémo https://clickup.com/templates/create-a-memo-t-31nnavq Télécharger ce modèle /$$cta/

La création d'un mémo à la fois impressionnant et professionnel peut être une tâche intimidante si vous souhaitez trouver un équilibre entre des éléments tels que l'informativité, la clarté et la concision. Le ClickUp Créer un modèle de mémo vient à la rescousse avec une série de paramètres pour vous aider à créer un mémo efficace sans perdre de temps . ⌛

Le modèle Tâche, facile à utiliser pour les débutants, présente une checklist détaillée des sous-tâches décrivant les étapes à suivre lors de la création d'un mémo. Tout est géré au micromètre, depuis la détermination de l'audience et la mise en forme de l'en-tête jusqu'à la création de l'aperçu du mémo et l'ajout du corps du texte.

Afin de vous aider à contrôler le processus de rédaction, ce modèle vous paramètre avec des champs personnalisés tels que :

Projet de mémo

Lien du mémo

Rédacteur

Progression

Destinataires

Une fois que le projet de mémo est prêt, vous pouvez déléguer la tâche de rédaction aux membres de l'équipe et superviser la forme que prend le projet à l'aide du champ Progression. Utilisez les instructions intégrées au modèle pour partager et distribuer le mémo en quelques clics !

3. Modèle de mémo de l'employé ClickUp

/$$$cta/

https://clickup.com/templates/employee-memo-t-2yzk70f Télécharger ce modèle /$$cta/

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Create-a-Memo-Template.png ClickUp Créer un modèle de mémo /$$$img/

Créez un mémo sans effort en suivant des directives préétablies à l'aide du modèle ClickUp

Si votre entreprise exige une communication fréquente avec les employés, le modèle ClickUp est la solution idéale Modèle de mémo de l'employé ClickUp est un outil indispensable. 📢

La conception de ce modèle offre une assistance pour atteindre les sites distants, distribués ou les équipes interfonctionnelles . Vous pouvez adresser la note à un seul employé, à un service entier ou à l'ensemble de l'entreprise. Qu'il s'agisse de communiquer de nouvelles stratégies, des changements de procédure ou des informations sur la gestion de l'entreprise, la note de service peut s'avérer très utile activités de renforcement de l'esprit d'équipe le site web de la Commission européenne est un outil de communication qui permet de diffuser efficacement toute mise à jour.

Voici un autre modèle de tâche de notre liste, achevé avec des champs personnalisables et une checklist. Utilisez les champs personnalisés pour sélectionner les membres de l'équipe auxquels le mémo est destiné et le menu déroulant pour choisir le département.

Le modèle comprend cinq catégories de tâches en tant que liste à faire :

Catégorie (peut être une annonce, une action demandée ou une urgence) Introduction Tâches et forfait d'action Conclusion Pièce jointe

Nous recommandons de rédiger les notes de service dans un langage non technique et facile à comprendre pour les raisons suivantes un meilleur engagement et la compréhension. Utilisez les ClickUp AI assistant d'écriture pour générer des mémos spécifiques à un ton ou améliorer la grammaire et la lisibilité de vos projets existants.

À Terminé, vous pouvez envoyer le mémo par e-mail aux employés concernés, distribuer des copies physiques ou l'afficher dans un espace partagé ou sur un tableau de bureau.

4. Modèle de mémo sur la politique de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Policy-Memo-Template.png Modèle de mémo de politique ClickUp https://clickup.com/templates/policy-memo-kkmvq-5505220 Télécharger ce modèle /$cta/

Utiliser le modèle Modèle de note de politique ClickUp est parfait pour mettre en œuvre un changement de politique ou lancer une nouvelle ligne de conduite avec clarté et précision efficacité procédurale . 🦾

Ce modèle de document accélère le processus d'élaboration d'une note de politique en exposant le raisonnement qui sous-tend la sélection, l'exécution et la révision périodique des nouvelles politiques. Il s'accompagne de conseils aux utilisateurs à chaque étape pour vous aider à souligner l'urgence et la nécessité d'adopter la ligne de conduite proposée, en minimisant toute résistance potentielle au changement.

Imaginons que vous souhaitiez mettre en place des uniformes ou un code vestimentaire sur votre lieu de travail. Voici comment vous pouvez utiliser les cinq sections prédéfinies de ce mémo pour informer vos employés du changement de politique :

En-tête : Saisissez le sujet, les noms de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la date de rédaction Résumé : Résumez en quoi un code vestimentaire standard au travail serait bénéfique pour l'entreprise et les employés Contexte : Donnez un aperçu du contexte dans lequel s'inscrit le problème, notamment en exposant clairement le problème et son impact. Par exemple, vous pourriez dire qu'une garde-robe décontractée ne reflète pas l'image de marque ou le professionnalisme souhaité par vos clients Recommandation : Présentez les étapes nécessaires à la solution et aidez à rationaliser le processus. Par exemple, la définition de lignes directrices en matière d'uniformes et l'établissement d'un échéancier souple pour la mise en œuvre peuvent aider les employés à se sentir à l'aise avec la transition Appel à l'action : clarifier les choses en informant les destinataires des étapes à suivre après avoir lu le mémo 📣

5. Modèle de mémo exécutif ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Executive-Memo-Template.png Modèle de mémo exécutif ClickUp https://clickup.com/templates/executive-memo-kkmvq-6105568 Télécharger ce modèle /$$cta/

Transmettez rapidement et efficacement toutes les décisions de l'exécutif grâce à la Modèle de note de service ClickUp -C'est un outil essentiel pour le partage des avis, des demandes de tâches et des mises à jour de projets.

Un mémo exécutif est un document purement informatif destiné à faciliter une, flux de communication hiérarchique et sans fioritures . Grâce à ce modèle de document facile à utiliser, vous pouvez communiquer avec les employés, les parties prenantes et les collègues sur un ton professionnel et persuasif, ce qui aide les destinataires à accepter le contenu du mémo sans conflits.

Commencez par ajouter le logo et les coordonnées de votre entreprise dans l'en-tête. Personnalisez la mise en forme pour qu'elle soit cohérente avec votre marque.

Le modèle met l'accent sur la transmission directe de l'information afin que les destinataires puissent saisir rapidement le message. Indiquez clairement l'objet de votre note dans la section Objet et rédigez votre contenu dans la zone prévue à cet effet. ✏️

La structure de ce modèle n'est pas aussi rigide que celle des autres options de notre liste. Cela vous donne la liberté de rédiger des mémos très détaillés. Vous pouvez joindre des documents ou des tâches assignées au modèle si le mémo concerne l'exécution d'une activité particulière, telle que l'évaluation d'une proposition de projet ou la formation de nouveaux stagiaires. Les Vue Tableau dans ClickUp est une excellente aide si vous avez besoin de créer un plan visuel avant de rédiger votre projet.

6. Modèle de mémo de recherche ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Research-Memo-Template.png Modèle de mémo de recherche ClickUp https://clickup.com/templates/research-memo-kkmvq-6095628 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les communications aux équipes de recherche et développement (R&D) doivent être opportunes et précises, en particulier si vous travaillez sur un projet d'envergure lancement d'un produit dans les délais.

S'appuyer sur les Modèle de mémo de recherche ClickUp pour optimiser votre correspondance liée à la recherche. Ce modèle de document propose des champs et des tableaux préconçus qui vous guident tout au long du processus de présentation de directives ou de résumés de recherche. 📝

Il se compose de deux sections principales - l'une pour l'Overview de la note avec un tableau pour saisir le sujet, les destinataires, l'expéditeur et la date, et ensuite, nous avons la section Détails de la recherche divisée en sept sous-sections :

Comme vous pouvez le constater, cette structure permet de résumer facilement les résultats de presque tous les sujets de recherche. Comme il s'agit d'un modèle de document, vous pouvez le lier à toute tâche future ou à tout échéancier, afin de vous assurer que votre équipe dispose de toutes les données de référence en un seul endroit.

7. Modèle de note de crédit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Credit-Memo-Template.png Modèle de note de crédit ClickUp https://clickup.com/templates/credit-memo-kkmvq-6089680 Télécharger ce modèle /$$cta/

Votre équipe comptable perd-elle la raison à force de gérer des fonds et de suivre d'interminables factures et déclarations d'achat ? Dans ce cas, le Modèle de note de crédit ClickUp peut vous sauver la mise, surtout si votre entreprise traite régulièrement des crédits et des remboursements de clients. Sa structure conçue par des experts permet d'organiser le statut des reçus clients en attente et des demandes de remboursement compliquées. 💵

Ce modèle de document convivial pour les débutants contient des zones désignées pour ajouter le nombre de transactions, la date et l'identifiant du client. Une fois que vous avez identifié le destinataire et l'expéditeur, achevez le tableau fourni avec des informations telles que la quantité de produits, le code de l'élément, le prix par produit et le prix total.

Si votre catalogue comporte plusieurs types de produits, pensez à ajouter une description pour chaque produit afin d'en faciliter l'identification. Enfin, calculez le sous-total et ajoutez le pourcentage de taxe commerciale (le cas échéant) pour finaliser le montant total du crédit.

Vous pouvez faire signer l'avoir et le remettre directement au client avec des documents d'assistance supplémentaires. Utilisez le formulaire Vue Tableur dans ClickUp pour suivre toutes vos notes de crédit en un seul endroit.

8. Modèle de mémo juridique ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Legal-Memo-Template.png Modèle de mémo juridique ClickUp /$$$img/

Rationalisez la rédaction d'un mémo juridique en tirant parti des modèles de mise en forme et de rédaction fournis dans le modèle ClickUp Legal Template

Le modèle Modèle de mémo juridique ClickUp est là pour fournir des lignes directrices faciles à suivre pour rédiger un mémo juridique solide auquel personne ne voudra s'opposer ! 🧑‍⚖️

Ce modèle vous aide à :

Résumer des faits fondés sur des recherches internes

Noter les dates importantes du procès ou les informations sur les clients

Établir des estimations de durée pour les tâches de l'équipe

Ce modèle de document renvoie à une section Débuter ici contenant des instructions d'utilisation détaillées et des directives de mise en forme, telles que les règles de capitalisation et d'espacement des polices de caractères.

Vous disposez de colonnes modifiables pour ajouter l'expéditeur, le destinataire (juge, tribunal ou client), le titre de l'affaire et la date. La section Question présentée est utilisée pour énoncer les questions ou problèmes juridiques spécifiques qui doivent être abordés.

Répondez brièvement aux questions dans la section Réponse courte et passez à la section Exposé des faits pour mettre en évidence des données claires et objectives à l'appui de votre assistance.

Analysez plus en détail les problèmes juridiques pertinents dans l'espace Discussion et, pour finir, résumez les points clés dans l'espace Conclusion et donnez une résolution finale. Vous pouvez créer des liens vers les lois et règlements pertinents dans le modèle.

9. Modèle de lettre mémo Microsoft Word par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Microsoft-Word-Memo-Letter-Template-by-Template.net\_.png Modèle de lettre mémo Microsoft Word par Template.net /$$$img/

Créez la lettre mémo parfaite sans effort avec le modèle de lettre mémo Microsoft Word de Template.net

Le Modèle de lettre mémo Microsoft est la solution parfaite pour transmettre des messages clairs. Disponible en Word, Google Docs et PDF, ce modèle téléchargeable se compose de deux pages.

Le corps de ce modèle $$$a se compose de points principaux énumérés de discussion, et le mémo se termine par un appel à l'action. Vous pouvez personnaliser la police et la taille des lettres ou opter pour une structure différente de celle proposée.

Adaptez les pages à vos besoins en modifiant le texte pré-rédigé. Les échantillons de texte du modèle servent de guide pour la rédaction d'une lettre mémo adaptée à votre objectif. Les échantillons comprennent des scénarios tels que les protocoles d'entrée au bureau, les masques et l'hygiène des mains. L'espace pour ajouter l'expéditeur, le destinataire et l'objet de la note est situé en haut de la lettre. ✉️

10. Microsoft Word Modèle de note de service aux employés par WPS Template

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Microsoft-Word-Memo-to-Employees-Template-by-WPS-Template.png Modèle de note de service aux employés Microsoft Word par WPS Template /$$$img/

Communiquez efficacement avec vos employés en utilisant le modèle Microsoft Word Memo to Employees entièrement personnalisable de WPS Template

Vous avez besoin d'un modèle sans fioritures pour transmettre des messages urgents et favoriser l'échange d'informations ? la communication au sein de l'équipe ? Eh bien, le Microsoft Word Memo to Employees Template est une option décente à essayer ! 🦸

Ce modèle de mémo fournit également un échantillon de texte pour vous guider dans le processus de rédaction. Il suit la disposition de mise en forme et de contenu typique des notes de service minimalistes destinées aux employés. Téléchargez-le au format Word-il peut fonctionner sur les applications Microsoft ou WPS Office sur Windows, Mac ou les appareils Android.

Bien que le modèle ne comporte pas de tableaux structurés ou de choix de codes de couleur, il est tout de même considérablement personnalisable. Il suffit de modifier le texte du modèle pour rédiger votre contenu et d'utiliser les fonctionnalités de modification en cours de MS Word pour ajouter des images, modifier l'arrière-plan ou choisir une police de caractère qui travaille pour votre marque. 🎨

Succinct et professionnel : Améliorez vos messages grâce à nos modèles de mémo

Que vous souhaitiez communiquer avec des cadres, des employés ou l'équipe juridique, vous trouverez sûrement des options utiles parmi les modèles de mémo gratuits que nous avons présentés.

Au-delà des mémos, ClickUp vous propose tous les types d'exercices de communication, qu'il s'agisse d'envoyer des e-mails à des prospects ou d'intégrer de nouveaux employés. Visitez le site Bibliothèque de modèles ClickUp et trouvez une option appropriée pour vous aider à transmettre n'importe quel message rapidement et avec réussite. ☎️