12 logiciels de suivi du temps de travail des avocats les plus fiables

Selon un rapport sur les tendances juridiques en 2021 un avocat moyen ne facture que 31 % de son temps sur une journée de huit heures. Aussi décevant que cela puisse paraître, gestion du temps peut être à l'origine de la gloire - ou de l'échec - d'un cabinet d'avocats.

En tant qu'avocat, votre temps est divisé en plusieurs fractions. De la comparution aux audiences du tribunal, la consultation des clients la recherche de lois et de précédents, et la finalisation de la paperasserie. Un mauvais suivi du temps, en particulier pour le travail en coulisses, signifie que vous perdez des revenus.

L'enregistrement manuel des feuilles de temps est généralement contre-productif. Vous finissez par consacrer vos heures à des tâches administratives plutôt qu'au client, ce qui réduit le nombre d'heures facturables.

L'alternative la plus efficace ? Un logiciel de suivi des temps pour les avocats.

Qu'est-ce qu'un logiciel de suivi du temps des avocats ?

Autrefois, les avocats s'asseyaient avec leur équipe à la fin de chaque semaine, de chaque mois ou de chaque affaire pour quantifier les heures facturables pour un client. Ce processus était basé sur la mémoire ou sur des registres de temps peu précis, ce qui rendait les estimations vagues.

Le manque de fiabilité de ce système défectueux a conduit à l'élaboration de la méthode de calcul des heures facturables pour les avocats logiciel de suivi du temps les outils de suivi du temps. Au lieu de suivre des feuilles de temps périmées, ils vous aident à garder un œil sur vos heures de travail en temps réel. ⌛

La plupart des options de logiciels de suivi du temps ont des fonctions pour maintenir un journal transparent des heures facturables et non facturables tout en suivant les temps morts et les distractions. Il n'y a pas d'incertitude quant à la facturation des clients car les journaux automatiques servent de preuve de travail. Vous pouvez également superviser le travail de vos assistants juridiques, stagiaires et autres employés et leur offrir une rémunération équitable.

Ce dont les avocats ont besoin dans les applications de suivi du temps de travail

La facturation horaire est sans doute la modèle de tarification le plus utilisé dans le secteur juridique. Bien qu'il s'agisse d'un format assez simple, le facteur inhérent de suivi du temps complique l'équation de la rentabilité.

Les meilleure application de suivi du temps pour les avocats doit présenter les caractéristiques clés suivantes :

Facilité d'utilisation : Les fonctions de base de cartographie du temps et de la productivité doivent fonctionner de manière transparente, sans trop de configurations manuelles Gestion des dossiers : Vous devez pouvoir adapter le produit en fonction des catégories de cas et des taux de facturation. Les outils de qualité vous permettent ded'allouer des ressources en fonction des besoins actuels des clients, de réévaluer les activités non facturables et d'organiser le temps passé de manière détaillée Options de collaboration : Toute votre équipe doit pouvoir accéder aux fonctions de suivi du temps. Outils de collaboration comme la rédaction en temps réel et le fait de laisser des commentaires horodatés peuvent faciliter l'ajout d'une entrée temporelle Capacités de facturation : Le logiciel idéal utilise vos données de suivi pour préparer les factures automatiquement Options de modèles : Distribution du travail préconstruit etmodèles de suivi du temps dans la plateforme fournissent une structure et aident à minimiser les erreurs lorsque vous organisez les horaires de l'équipe Les capacités de reporting : Vérifiez si le produit offredes outils de reporting pour les clients pour suivre la capacité et la rentabilité de votre cabinet. Vous devriez être en mesure de comparer l'utilisation du temps avec les revenus pour vérifier quelle expertise juridique génère le meilleur rendement pour votre cabinet

Les 12 meilleurs outils de suivi du temps de travail des avocats

Nous avons passé au peigne fin des dizaines de logiciels de suivi du temps de travail des avocats et en avons sélectionné les 12 meilleurs, qui offrent des fonctionnalités exceptionnelles. Entrons dans le vif du sujet - ou plutôt, entamons la procédure !

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un guichet unique solution de gestion de projet pour les avocats avec des pour le suivi du temps et de gérer les dossiers. La plateforme vous permet de suivre les tâches individuelles et les projets en quelques clics. Elle offre un suivi du temps en mode natif sur chaque plan, mais vous pouvez également le faire en utilisant :

Pour avocats facturant à l'heure pour les avocats, la plateforme permet de basculer entre le temps facturable et le temps non facturable, d'ajouter des notes ou des étiquettes aux entrées de temps, de passer d'une tâche à l'autre et d'exporter les journaux de temps pour la facturation. Activez la Time Tracking ClickApp pour suivre les progrès de chaque personne dans un espace de travail.

Accéder à des Cartes de suivi du temps pour répondre à vos besoins en matière de rapports. Filtrez les journaux par date, par étiquette ou par priorité pour obtenir un aperçu complet des emplois du temps de chacun. Utilisez les vues Liste, Calendrier ou Tableau pour suivre les entrées associées à des tâches spécifiques.

Renforcez votre cabinet en interne grâce aux fonctions de gestion des tâches et des dossiers de ClickUp. Vous pouvez assigner des tâches avec des estimations de temps pour votre personnel. **Les équipes juridiques adorent ClickUp Docs -ClickUp Docs est une plateforme centralisée pour la paperasserie, les notes de cas et les dossiers. Partagez des éléments avec des collègues et des clients pour qu'ils les modifient, les corrigent ou les révisent instantanément.

Utilisez les modèles ClickUp gratuits pour faciliter vos tâches quotidiennes. L'application Modèle ClickUp de suivi du temps de travail des consultants , Modèle de découverte du client ClickUp et Modèle ClickUp de répartition du travail dans un cabinet d'avocats sont d'excellentes options si vous cherchez à structurer vos processus.

La plateforme a intégré modèles de comptabilité pour vous aider dans la facturation. Vous pouvez également intégrer ClickUp à des outils tels que TimeCamp et Médecin du temps qui proposent des solutions de facturation automatique.

ClickUp meilleures caractéristiques

Intégrations avec des plateformes de suivi du temps et de facturation (y comprisToggl et Clockify) et d'autres applications de travail comme Google Calendar

Feuilles de temps personnalisables pour une analyse approfondie de la productivité de votre équipe

Formulaires personnalisés pour rationaliser les demandes et le travail administratif

pour rationaliser les demandes et le travail administratif Fonctionnalité d'épreuvage pour ajouter des commentaires et des suggestions aux fichiers

Suivi transparent des heures de travail à partir de n'importe quel appareil

Options de suivi des heures facturables et non facturables

ClickUp Docs pour la gestion des documents

plus de 1 000 modèles pour tous les cas d'utilisation

Limites de ClickUp

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

La richesse des fonctionnalités peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs CliquezUp AI : Disponible sur tous les plans payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Travail d'équipe

Via : Travail d'équipe Le travail d'équipe est une tâche et gestion des clients plateforme avec des fonctionnalités étendues pour soutenir la budgétisation du temps du projet.

La plateforme vous permet de découper vos journées de travail en tâches chronométrées. Vous pouvez interrompre et reprendre les enregistrements à votre guise et disposer de données fiables pour la facturation. Teamwork envoie des rappels si vous oubliez de saisir un journal. 📝

Générez des rapports de temps pour avoir une vue d'ensemble des heures facturables, non facturables et facturées. Avec une liste détaillée des tâches chronométrées, vous pouvez mieux planifier votre flux de travail juridique.

Vous travaillez avec plusieurs clients à la fois ? Utilisez My Timesheets pour jongler avec plusieurs relevés d'heures et éviter les trous dans votre emploi du temps. les Company Timesheets, quant à eux, vous aident à établir des plannings d'équipe transparents et à mesurer les performances individuelles.

Les meilleures caractéristiques de Teamwork

Rappels pour la tenue des relevés de temps

Des outils de reporting perspicaces

Feuilles de temps pour le suivi des performances individuelles et collectives

Options de marquage pour les entrées de temps

Limites du travail d'équipe

L'interface utilisateur pourrait bénéficier d'une mise à jour

L'installation initiale peut prendre du temps

Prix du travail en équipe

Gratuit pour toujours : 0$/mois par utilisateur

: 0$/mois par utilisateur Démarrage : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Deliver : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Croissance : 19,99 $/mois par utilisateur

: 19,99 $/mois par utilisateur Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (800+ commentaires)

3. actiTIME

Via : actiTIME actiTIME vous permet de suivre votre temps à travers votre navigateur ou votre application mobile. Les feuilles de temps basées sur le Web vous permettent de choisir une tâche listée, de suivre votre temps et d'avertir votre responsable ou votre client lorsque vous avez terminé. Laissez des commentaires pour ajouter du contexte à l'entrée.

Si vous optez pour l'application mobile, vous pouvez mesurer vos heures même lorsque vous êtes hors ligne. actiTIME synchronisera et mettra à jour automatiquement les enregistrements avec la version web une fois que vous serez de nouveau en ligne. 📶

Pour les tâches qui nécessitent plusieurs séances, essayez la vue calendrier de la plateforme pour planifier et évaluer votre temps sur la semaine. Vous devez saisir les données "de" et "à" pour établir un calendrier précis.

actiTIME offre de solides options de facturation : vous pouvez attribuer des taux de facturation à vos tâches, ajouter des taxes et générer des factures personnalisées. Exportez-les au format PDF avant de les envoyer à vos clients.

actiTIME meilleures caractéristiques

Commentaires personnalisés pour les entrées

Mode hors ligne sur l'application mobile

Outils de visibilité pour les tâches individuelles et collectives

Fonctions de facturation

limites d'actiTIME

Le graphisme de la plateforme pourrait être amélioré

Certains utilisateurs ne sont pas satisfaits de la structure tarifaire actuelle

prix actiTIME

1 à 3 utilisateurs : Gratuit (fonctionnalités limitées)

: Gratuit (fonctionnalités limitées) 1-40 utilisateurs : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur 41-200 utilisateurs : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur 200+ utilisateurs : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (80+ commentaires)

4. Piste de Toggl

Via : Toggl Track Si vous dirigez un grand cabinet d'avocats avec des équipes interfonctionnelles le suivi de qui fait quoi et quand peut devenir chaotique. Toggl Track est un excellent outil pour mettre de l'ordre dans votre espace de travail. 🧑‍🤝‍🧑

La plateforme offre un suivi du temps en un clic pour vous et vos employés. Le chronomètre fonctionne en arrière-plan, ce qui évite toute distraction. Les responsables disposant de droits d'administration peuvent procéder à des audits afin de s'assurer de la responsabilité minute par minute et de prendre des décisions en matière de personnel sur la base de données concrètes.

Les outils de reporting de Toggl Track vous donnent une vue d'ensemble transparente des charges de travail. Les outils de reporting de Toggl Track vous donnent une vue d'ensemble transparente de la charge de travail, avec un code couleur pour faciliter la navigation, des options de filtrage et de tri pour trouver les informations qui vous intéressent et l'exportation des données pour générer des factures précises.

Toggl Track s'intègre avec 100+ applications, y compris les calendriers et les plateformes de suivi du temps, pour promouvoir l'efficacité technique.

Les meilleures caractéristiques de Toggl Track

Suivi du temps en un clic

Options de codage couleur

Exportation facile des données pour la facturation

plus de 100 intégrations

Limitations de Toggl Track

Pas d'option pour créer des entrées avec des commandes vocales

Le suivi hors ligne pourrait être amélioré

Prix de Toggl Track

Gratuit : 0$/mois par utilisateur

: 0$/mois par utilisateur Débutant : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Premium : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Toggl Track ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (1 500+ commentaires)

: 4.6/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 200+ commentaires)

5. Clio

Via : Clio Clio est un système complet logiciel de gestion de cabinet juridique avec des outils de suivi du temps. 💼

La plateforme basée sur le cloud vous fournit un outil de suivi du temps automatique. Ajoutez ou modifiez des relevés de temps pour différents cas et clients - mettez en pause ou arrêtez vos entrées si nécessaire.

Pour créer des entrées de temps rétrospectivement, il suffit d'accéder aux entrées de calendrier, aux documents et aux notes stockés sur la plateforme et d'ajouter le journal à côté de la preuve de travail. Si vous passez beaucoup de temps à envoyer des courriels sur Outlook ou Gmail, utilisez les options d'intégration de Clio pour suivre le temps passé sur les communications avec les clients !

Explorez les rapports complets du logiciel sur le temps passé en utilisant des mesures de date, d'utilisateur ou de statut. Clio est doté d'un grand nombre de fonctionnalités de facturation qui conviennent à.. :

Suivi des factures impayées Enregistrer les dépenses remboursables Création de factures à l'effigie de la marque Accepter des paiements en ligne

N'oubliez pas d'utiliser le Matter Timeline de Clio pour vérifier les nouvelles entrées de temps sur les dossiers actifs.

Les meilleures caractéristiques de Clio

Conçu pour les cabinets d'avocats

Suivi du temps et planification rationalisés

Permet le suivi du temps de travail pour les communications par courriel

Systèmes de facturation et de paiement intégrés

Limitations de Clio

La personnalisation de la plateforme en fonction de vos besoins peut prendre du temps

Formats de facturation limités

Prix de Clio

Démarrage facile : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Essentials : 69 $/mois par utilisateur

: 69 $/mois par utilisateur Avancé : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Complet : 129 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (450+ commentaires)

: 4.6/5 (450+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 500+ avis)

6. FreshBooks

Via : FreshBooks Si vous avez besoin d'une plateforme de suivi du temps, de comptabilité et de tenue de livres en une seule plateforme, FreshBooks est la solution !

Cette plateforme permet principalement de suivre les dépenses, de gérer les reçus et de créer des rapports financiers, mais elle prend également en charge le suivi fonctionnel du temps de travail. Enregistrer le temps pendant que vous travaillez ou les saisir rétroactivement. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Suivi du temps.

FreshBooks vous permet d'enregistrer du temps pour un client ou un dossier spécifique et de laisser des notes détaillées expliquant l'entrée. Après chaque journée, votre équipe comptable peut accéder à une ventilation des heures suivies et des notes. Les heures facturables sont automatiquement ajoutées à un client spécifique, de sorte que vos factures sont prêtes en un clin d'œil !

Les rapports hebdomadaires et mensuels sont idéaux pour comparer le temps investi dans différentes affaires, ce qui vous aide à suivre la rentabilité et le retour sur investissement.

Les meilleures caractéristiques de FreshBooks

Ventilation quotidienne des heures suivies

Rapports hebdomadaires et mensuels

Heures suivies segmentées par client ou dossier

Création facile de factures

Limites de FreshBooks

Manque d'options avancées de personnalisation des factures

La plateforme est parfois lente

Prix de FreshBooks

Lite : 142,80 $/an

: 142,80 $/an Plus : 252 $/an

: 252 $/an Premium : 462 $/an

: 462 $/an Select : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.5/5 (650+ commentaires)

: 4.5/5 (650+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (4 000+ commentaires)

7. Récolte

Via : Récolte Tirer le meilleur parti de votre journée de travail typique, c'est facile avec Harvest !

La plateforme dispose d'une interface conviviale qui facilite l'enregistrement des tâches sans perdre trop de temps dans la configuration. Imaginons que vous fassiez des recherches juridiques pour votre client. Il vous suffit d'ouvrir Harvest, d'ajouter une entrée appropriée (comme identifier les lois ou lire les précédents) et de commencer l'enregistrement.

La plateforme synchronise automatiquement les entrées sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles pour une précision sans faille. Nous vous recommandons de configurer des rappels personnalisés afin de ne pas manquer de chronométrer vos journées chargées.

Générez des rapports de temps basés sur les clients, tâches, équipes et projets et gardez une trace des heures non facturées et des heures de travail non effectuées productivité au travail . Harvest s'intègre aux plateformes de paiement en ligne telles que PayPal pour vous aider à être payé plus rapidement.

Les meilleures caractéristiques de Harvest

Plateforme conviviale

Fonctionne sur tous les appareils et se synchronise automatiquement

Rappels personnalisés disponibles

Outils de reporting intelligents

Limites de la récolte

Certains utilisateurs ne sont pas très satisfaits de la structure tarifaire

Pas de possibilité de définir des budgets spécifiques aux clients

Prix de Harvest

Harvest : Gratuit (un utilisateur, deux projets)

: Gratuit (un utilisateur, deux projets) Harvest Pro : 10,80 $/mois par utilisateur (nombre illimité d'utilisateurs et de projets)

G2 : 4.3/5 (750+ commentaires)

: 4.3/5 (750+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (550+ commentaires)

8. LawBillity (Suivi du temps par eBillity)

Via : eBillity Time Tracker by eBillity offre une solution unique de suivi du temps et de facturation appelée LawBillity. Si les tâches administratives vous semblent être un fardeau, faites confiance à cette plateforme qui peut vous faire économiser plus de 30 heures par mois grâce à ses options intégrées de suivi du temps.

Le démarrage d'un minuteur prend moins d'une seconde. Avant d'enregistrer votre saisie, vous pouvez entrer des informations telles que le nom du client, la description du service et le statut de facturation.

L'une des meilleures fonctionnalités de LawBillity est la possibilité de faire fonctionner plusieurs minuteries simultanément, ce qui est très utile pour ceux qui passent souvent d'une affaire à l'autre. Une fois le dossier terminé, facturez les clients dans l'application ou exportez les factures au format LEDES ou LSS.

Les outils de reporting automatisés de la plateforme vous aident à calculer les taux d'utilisation, de réalisation et de recouvrement pour mesurer la rentabilité de chaque client.

Les meilleures caractéristiques de LawBillity

Suivi du temps et des dépenses juridiques

Multi-temporaires

Applications mobiles pour le suivi du temps hors ligne

Formats de facture LEDES ou LSS à votre marque

Limites de LawBillity

La mise en page pourrait être plus simple

Options de personnalisation limitées

Prix de LawBillity

24 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (300+ commentaires)

: 4.2/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (2 500+ commentaires)

9. Boule de fumée

Via : Boule de fumée En tant qu'outil conçu pour les cabinets d'avocats, Smokeball est doté de nombreuses fonctionnalités de gestion des clients. Enregistrez automatiquement chaque minute facturable de votre journée de travail, suivez des activités spécifiques et laissez la plateforme extraire des données pour vos factures. Smokeball peut s'adapter à différentes niches, comme le droit de la famille ou le droit pénal. 👮

Les meilleures caractéristiques de Smokeball

Suivi du temps de travail du personnel

Intégration de LawPay pour des transactions rapides et sécurisées

Bibliothèque de plus de 20 000 formulaires juridiques

Limitations de Smokeball

Une solution relativement coûteuse pour certains utilisateurs

Prix de Smokeball

Facture : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Boost : 89 $/mois par utilisateur

: 89 $/mois par utilisateur Grow : 179 $/mois par utilisateur

: 179 $/mois par utilisateur Prosper+ : 219 $/mois par utilisateur

G2 : 4.8/5 (200+ commentaires)

: 4.8/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

Via : Chrométa Chrometa peut automatiquement allouer du temps à un client sur la base de données telles que des mots-clés, des adresses électroniques et des numéros de téléphone.

Par exemple, il surveillera votre utilisation de la souris et du clavier et enregistrera le temps que vous passez sur un site Web, un courriel ou un document. La plateforme empile ensuite le temps passé sur des clients ou des dossiers spécifiques, créant ainsi une feuille de temps avec une ventilation complète de votre journée de travail.

Enregistrement automatique du temps

plus de 50 intégrations

L'application se bloque occasionnellement

Standard : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Plus : 26 $/mois par utilisateur

: 26 $/mois par utilisateur Premium : 49 $/mois par utilisateur

Trustpilot : 4/5 (10 commentaires)

: 4/5 (10 commentaires) Capterra : 4.3/5 (50+ commentaires)

11. Filevine

Via : Filevine Filevine rationalise les fonctions de comptabilisation des heures et de facturation lorsque vous passez d'une affaire à l'autre. Suivez les tendances des heures facturables, contrôlez les performances de votre entreprise, générez des rapports et bénéficiez de capacités de facturation automatisées.

Les meilleures caractéristiques de Filevine

Les entrées de temps peuvent être modifiées, clonées ou supprimées en masse

Prise en charge de la facturation horaire et des modèles d'honoraires

Limites de Filevine

La plateforme peut être lente lors des mises à jour

Prix de Filevine

Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (150+ commentaires)

12. Base centrale

Via : Base centrale Avec Centerbase, enregistrez vos heures manuellement ou laissez la plateforme le faire automatiquement. Transformez les heures enregistrées en entrées de facturation, identifiez les personnes les plus performantes et profitez d'une synchronisation automatique sur tous les appareils !

Les meilleures fonctionnalités de Centerbase

Suivi automatique et manuel des heures de travail

Fonctionne sur les ordinateurs et les appareils mobiles

Limites de Centerbase

Les manuels d'utilisation peuvent ne pas être mis à jour

Prix de Centerbase

Contact pour les prix

Centerbase ratings and reviews :

Conseils en logiciels : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ commentaires)

Logiciel de suivi du temps pour les avocats : Quel est votre verdict ?

Les solutions avancées de suivi des temps prennent en charge le processus de facturation pour différents services, projets et clients, facilitant ainsi le travail de votre équipe comptable.

Ne laissez pas la sous-facturation grignoter vos bénéfices. Utilisez un outil de suivi du temps comme ClickUp et gagnez équitablement chaque seconde de votre dur labeur. Nous allons clore notre affaire ici ! ⚖️