10 modèles gratuits de contrats de conseil et de services

Les consultants permettent aux entreprises d'être plus rapides, plus performantes et plus rentables. Mais comme les consultants sont des personnes extérieures à l'entreprise, vous devez avoir les coudées franches avant d'effectuer le moindre travail.

La surcommunication et la clarté sont les maîtres mots dans ce domaine. Des contrats aux les calendriers des projets aux indicateurs de performance des clients, une entreprise de conseil a besoin de modèles professionnels pour se mettre au diapason des entreprises qu'elle sert.

Que vous soyez un consultant ou une entreprise travaillant avec un consultant, les bons modèles peuvent vous aider à gagner du temps et à éviter les tracas. Il suffit de trouver un modèle qui fonctionne et de copier-coller les détails de votre projet. C'est le meilleur moyen de ne négliger aucun détail, tout en rendant le processus plus efficace pour tout le monde. 🙌

Consultez ce guide pour savoir ce que sont les modèles de consultation, comment en repérer un bon et dix options pour rendre votre travail plus efficace.

Qu'est-ce qu'un modèle de consultation ?

Un modèle de consultation est un document réutilisable que les consultants ou leurs clients peuvent utiliser pour accélérer le processus de collaboration. Les consultants peuvent créer des modèles pour pratiquement tous les documents, y compris les contrats, les livrables d'un projet rapports, suivi du temps la découverte des clients, et bien d'autres choses encore.

Bien sûr, vous pourriez créer un nouveau document à partir de zéro à chaque fois, mais nous sommes prêts à parier que vous êtes trop occupé pour cela. La modélisation de certaines des parties les plus répétitives du processus de conseil permet à votre entreprise, à vos clients et à vos clients potentiels de bénéficier d'une solution prête à l'emploi.

Il vous suffit de faire une copie d'un modèle de consultation, d'y ajouter les détails pertinents et de vous mettre au travail. Vous pourrez ainsi consacrer votre temps à ce qui compte vraiment : obtenir des résultats pour vos clients.

Éléments d'un bon modèle de conseil

Chaque entreprise de conseil est différente. Le "bon" modèle pour votre entreprise de conseil peut ne pas convenir à une autre entreprise. Néanmoins, il existe des signes éprouvés d'un modèle de consultant de qualité :

Organisation claire: Il y a beaucoup de cuisiniers dans la cuisine lors d'un projet de conseil. Plus vos modèles sont bien organisés, mieux le projet se déroulera. Assurez-vous que les modèles que vous sélectionnez sont intuitifs et faciles à suivre. Les en-têtes, les puces et les images doivent être vos meilleurs amis.

Il y a beaucoup de cuisiniers dans la cuisine lors d'un projet de conseil. Plus vos modèles sont bien organisés, mieux le projet se déroulera. Assurez-vous que les modèles que vous sélectionnez sont intuitifs et faciles à suivre. Les en-têtes, les puces et les images doivent être vos meilleurs amis. Aides visuelles et couleurs: Les jolies couleurs sont agréables à regarder, mais elles ont aussi leur utilité. Les aides visuelles telles que les graphiques, les images et les tableaux attirent l'attention sur les bonnes parties d'un document et aident les lecteurs à comprendre des idées complexes. De plus, les aides visuelles et les couleurs accrocheuses font une plus grande impression.🤩

Les jolies couleurs sont agréables à regarder, mais elles ont aussi leur utilité. Les aides visuelles telles que les graphiques, les images et les tableaux attirent l'attention sur les bonnes parties d'un document et aident les lecteurs à comprendre des idées complexes. De plus, les aides visuelles et les couleurs accrocheuses font une plus grande impression.🤩 **Un modèle de consultant solide vous permettra de remplir rapidement un document avec les détails pertinents. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser un modèle à plusieurs reprises sans avoir à modifier les PDF ou à retravailler l'ensemble du document.

Automatisation: Le bon modèle vous permettra d'agir dès qu'un formulaire est rempli. Par exemple, un modèleoutil de collaboration avec les clients peut créer automatiquement des champs personnalisés qui vous permettent d'indiquer les détails de la tâche.

10 modèles gratuits pour votre entreprise de conseil

L'objectif est d'améliorer la qualité de l'information et de la communication dans le domaine de la santé, contrat de service qu'il s'agisse d'un contrat, d'un document sur les résultats attendus d'un projet ou d'un contrat, il existe un modèle. Heureusement, vous n'avez pas besoin de créer vos propres modèles ; nous en avons créé des dizaines pour vous ! Découvrez nos 10 modèles d'entreprise de conseil préférés pour rationaliser votre flux de travail. ✨

1. Modèle de contrat de conseil ClickUp

Rédigez un contrat irréprochable qui fixe les attentes et vous couvre juridiquement grâce à ce modèle ClickUp adapté aux petites entreprises

Il est tentant de se lancer dans un projet de conseil, mais il est nécessaire de mettre en place un accord écrit. Un contrat de conseil aide tout le monde à se mettre d'accord sur l'objectif à atteindre l'étendue du projet les informations relatives au paiement et d'autres détails concernant le déroulement du travail du consultant.

Un contrat de consultant couvre la rémunération, les méthodes de paiement, les droits contractuels, les paiements d'impôts, l'indemnisation, la sous-traitance et bien d'autres choses encore. Non seulement il protège le consultant, mais il donne également au client une meilleure idée de ce à quoi il peut s'attendre lorsqu'il travaille avec une équipe de consultants. Modèle de contrat de conseil de ClickUp de ClickUp facilite la création d'un contrat de consultation qui protège vos intérêts. Ce contrat de conseil est personnalisable, vous pouvez donc indiquer les dates d'entrée en vigueur, les noms des clients, et les étapes du projet . Vous pouvez même ajouter d'autres blocs de contenu si vous souhaitez des en-têtes supplémentaires.

Veillez à mettre à jour les polices, la mise en page et l'image de couverture pour donner de l'éclat à votre modèle. Si vous créez beaucoup de modèles, suivez les lignes directrices en matière d'image de marque pour créer une image cohérente à chaque fois.

Lorsque votre document est prêt à être envoyé, il vous suffit de l'exporter et de l'envoyer au client pour qu'il le signe. N'oubliez pas qu'un accord de conseil gratuit ne remplace pas un contrat de conseil. Si vous êtes à la recherche de un modèle de contrat pour plus d'informations, consultez les modèles n° 3 et n° 9 de notre liste.

2. Modèle de suivi du temps de travail des consultants ClickUp

Suivez le temps que vous consacrez à chaque projet client grâce à ce modèle de ClickUp

Le temps est littéralement de l'argent pour les consultants qui facturent souvent à l'heure. Mais la confiance se construit sur la transparence, c'est donc une bonne idée pour les consultants de enregistrent toutes les heures de travail qu'ils effectuent pour un client dans une belle feuille de temps facile à lire.

L'outil Modèle de suivi du temps de travail des consultants ClickUp facilite la tâche des consultants de suivre non seulement leur temps et de le transmettre à leurs clients, mais aussi de garder un œil sur la façon dont ils passent leur temps.

Utilisez les formules de ce modèle pour estimer les coûts pour un client potentiel ou pour suivre le temps pour vos comptes fournisseurs. Le modèle de suivi du temps comprend neuf champs personnalisés, tels que le niveau d'effort, le compte, la tarification horaire, la date d'échéance du paiement et les coûts estimés, afin d'aider les consultants à gérer leur temps et leurs revenus. Il comprend également différents types d'affichage pour voir les statuts de paiement dans une feuille et les journaux de suivi et de tâches dans une autre.

3. Modèle de contrat d'affaires ClickUp Consulting

Ce modèle ClickUp vous permet d'insérer le nom de votre entreprise et quelques autres détails rapides pour composer un contrat d'affaires professionnel

Votre accord de conseil est important, mais un contrat est indispensable. Les consultants peuvent utiliser Le modèle de contrat commercial de ClickUp avec leurs clients, ainsi qu'avec tous les fournisseurs ou sous-traitants qu'ils emploient, afin de créer rapidement un contrat contraignant.

Vous êtes libre de personnaliser ce modèle comme vous le souhaitez, mais il comprend d'emblée des sections pour :

Les services proposés

Les honoraires

Politiques d'annulation

Droit applicable

Garanties

Divisibilité

Renonciation et modifications

Reconnaissance

Si votre client souhaite modifier les termes de ce contrat, ClickUp permet de le faire en quelques clics. Ajoutez votre client en tant que contributeur au document s'il souhaite ajouter des termes spécifiques. Vous pouvez également inclure des clauses relatives aux lois de l'État dans lequel vous exercez votre activité, ainsi que des accords sur les informations confidentielles, la propriété intellectuelle et les clauses de non-concurrence.

Ce modèle couvre d'autres éléments qu'un accord de services de conseil, mais il met tout le monde sur la même longueur d'onde et peut vous couvrir juridiquement. Signez toujours un contrat avant d'entamer un projet de conseil.

4. Modèle de plan d'affaires pour ClickUp Consulting

Fournir une feuille de route pour les calendriers des projets les délais, les budgets et les ressources pour guider vos décisions et définir les attentes des parties prenantes Plans de projet constituent la stratégie principale de ce que vous allez faire, et quand. Ils permettent également d'assigner des tâches aux collaborateurs afin de responsabiliser chacun. Les plans de projet sont généralement des outils internes pour les consultants, mais vous pouvez les partager avec un client si vous collaborez étroitement.

Les entreprises font appel à des sociétés de conseil pour les médias sociaux les plans de marketing, les opérations, l'image de marque, la formation, le conseil en gestion, et bien d'autres choses encore. Heureusement, vous pouvez utiliser le Modèle de plan de projet de ClickUp Consulting pour tout type de projet de conseil.

Ce modèle de proposition de consultation commerciale avancée comprend 12 états et un champ personnalisé pour l'étape du projet. Vous pouvez également basculer entre différentes vues pour les activités, les calendriers de projet, les tâches par étape et un guide de démarrage rapide très utile.

Il convient également de mentionner que vous pouvez ajouter des automatisations à ce modèle ClickUp. Par exemple, lorsque quelqu'un coche une tâche, le système peut automatiquement changer les assignés.

Ou si vous êtes un projet d'écriture le système peut automatiquement transférer la copie du rédacteur au réviseur. Cela signifie que vous pouvez moins vous préoccuper des transferts de tâches et passer plus de temps à vous concentrer sur vos clients.

5. Modèle de rapport de consultation ClickUp

Le modèle de proposition commerciale de ClickUp vous permettra de trouver de nouveaux clients en un rien de temps

Considérez un rapport de consultation comme un proposition de projet que vous envoyez à des clients potentiels se vanter humblement de son expertise en la matière. Les modèles de proposition de conseil doivent détailler à la fois votre savoir-faire dans un certain domaine et votre plan d'affaires pour obtenir des résultats pour le client. Modèle de rapport de consultation de ClickUp comprend une introduction, qui s'apparente à une page de couverture ou à un résumé. Il s'agit de la partie de la proposition de conseil aux entreprises dans laquelle vous expliquez les objectifs du rapport, l'objectif de l'entreprise et les objectifs du projet l'étendue des travaux et la méthodologie.

Dans la section "Résultats et discussion", vous détaillerez le statu quo actuel et mettrez en évidence ce qui peut être amélioré ou non avec ce plan. Par exemple, vous avez remarqué que le site web du client potentiel présentait quelques problèmes au niveau du backend.

Mais cela peut être corrigé ou non s'il fait appel à un consultant en marketing de contenu. À partir de là, créez un plan d'action pour améliorer l'entreprise. Dans la section Conclusion et recommandations, vous fournirez une vue d'ensemble de haut niveau du rapport et du projet, qui se termine par vos recommandations.

Learn about the best (Apprenez à connaître les meilleurs) CRMs pour les consultants !

6. Modèle de collaboration ClickUp Client Success

Suivez l'état d'avancement de tous vos projets clients en un seul endroit grâce à ce modèle de consultation ClickUp

Vous travaillez avec de nombreuses personnes pour faire des grands rêves de vos clients une réalité. Mais il peut être difficile de suivre un processus établi sans une structure claire, et c'est là que ce modèle de conseil intervient pour vous sauver la mise.

Ce modèle de conseil intervient alors pour vous sauver la mise Modèle de collaboration ClickUp Client Success simplifie le transfert des tâches entre les différentes équipes et le suivi de l'avancement de chaque phase du projet. Ce modèle comprend plusieurs vues, dont une vue en liste et un pipeline d'approbation.

Il stocke également des informations essentielles sur les clients, notamment les dates de signature des contrats et les décideurs, le budget du projet , le secteur d'activité et la durée du contrat. Dans le modèle, vous pouvez suivre l'état d'avancement du projet pour plusieurs clients, ajouter des tâches, suivre le temps, télécharger des pièces jointes et ajouter des collaborateurs.

7. Modèle de réussite du client ClickUp

Ce modèle de ClickUp vous permet d'enrayer l'attrition de la clientèle

Si un client vous demande "Sur quoi avez-vous travaillé ?", vous pouvez sortir un document sur la réussite du client pour montrer à quel point vous avez été occupé.

Ce document retrace toute l'activité du compte de votre client, ainsi que les contacts, les renouvellements de compte et les risques. Le document Modèle de réussite client ClickUp comprend des vues pour les renouvellements, l'engagement, le feedback et le Net Promoter Score (NPS).

Il vous indiquera même si un client risque de changer de fournisseur en fonction de son niveau d'engagement, de son Net Promoter Score et de son dernier point de contact. Si vous essayez d'approfondir les liens que vous entretenez avec tous vos clients, ce modèle est indispensable.

8. Modèle de découverte du client ClickUp

Utilisez ce modèle de ClickUp pour vous sentir en confiance lors de chaque appel client

Les consultants s'abreuvent à la source à chaque fois qu'ils un nouveau client . Vous devez vous mettre rapidement au diapason, et Modèle de découverte du client de ClickUp vous aidera à le faire.

Il s'agit d'un modèle de script d'appel de découverte que vous pouvez personnaliser avant chaque appel à un nouveau client. Vous pouvez l'utiliser pour qualifier les prospects au téléphone et améliorer le déroulement général de la conversation.

9. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Les chefs de projet vont adorer ce modèle de contrat prêt à l'emploi de ClickUp

Nous avons déjà parlé d'un contrat de conseil et d'un contrat commercial général, mais ce modèle de contrat de services de gestion de projet est très utile pour les gestionnaires de projet Contrat de services de gestion de projet ClickUp est spécialement conçu pour les consultants qui offrent une aide en matière de gestion de projet et d'évaluation de la qualité l'exécution de projets .

Ce contrat spécialisé comprend des sections sur :

L'étendue des services de conseil

La durée du contrat

Les conditions de paiement

La résiliation du contrat

Engagements

Informations exclusives

Limitation de responsabilité et indemnisation

Entrepreneur indépendant

Conditions générales

Proposition de consultation

Il comprend également une annexe A, qui couvre les services connexes que vous acceptez de fournir en tant que gestionnaire de projet. Il s'agit d'un document détaillant votre description de travail et ce que le client peut attendre de vous.

10. Signaturely Microsoft Word Consulting Proposal Template

Via Signaturely

Il s'agit d'un autre modèle d'accord de consultation qui a été examiné par des experts juridiques et des correcteurs d'épreuves. Si vous avez besoin d'un document Word rapide à remplir et à envoyer à un client, cette ressource gratuite vous permettra de commencer en quelques minutes.

Ce document gratuit Modèle de contrat de consultation Microsoft Word de Signaturely est accompagné d'un résumé des services, d'un barème d'honoraires et d'un accord de remboursement des dépenses. Bien que ce document ait été revu par un avocat, il ne s'agit pas d'un avis juridique. Vous devez donc l'examiner pour vous assurer qu'il respecte les lois en vigueur dans votre région.

Try Consulting Templates for Your Consulting Business

Le travail de conseil améliore les entreprises, et les modèles rendent les consultants plus efficaces. Les consultants débordés n'ont pas le temps de créer de nouveaux documents pour chaque client, d'où l'importance de la modélisation de votre flux de travail.

L'énorme bibliothèque de modèles de conseil de ClickUp vous donne la tranquillité d'esprit en rassemblant tout votre travail dans une plate-forme simple. 📚

