Comment rédiger une proposition de projet (exemples et modèles)

Avez-vous déjà quitté un rendez-vous médical avec un sentiment d'incertitude quant au forfait de traitement ? Personne n'aime être laissé dans l'incertitude lorsqu'il s'agit de choses qui lui tiennent à cœur.

Les clients ressentent le même type de frustration lorsqu'ils reçoivent des agences des détails peu clairs sur leur projet. Rassurez vos clients avec une proposition de projet solide - une déclaration qui clarifie ce que votre agence fera pour aider le client à atteindre ses objectifs.

Cette proposition est en fait un "diagnostic" et un "forfait de traitement" Elle montre au client que vous comprenez sa situation et décrit ce que vous allez faire pour l'aider à atteindre ses objectifs les éléments livrables du projet que votre agence créera pour aider le client à atteindre son objet.

Renforcez la confiance des clients dans vos projets grâce à ce guide. Il regorge de bonnes pratiques en matière de rédaction de propositions, proposition de projet des exemples, et bien d'autres choses encore pour vous aider à renforcer vos présentations.

Qu'est-ce qu'une proposition de projet ?

Une proposition de projet est une document qui décrit les produits à livrer que votre agence va créer et les objets que vous avez l'intention d'atteindre dans le cadre de ce travail. Il doit décrire votre approche diagnostique et prescriptive pour les amener là où ils veulent être.

Exemple d'ébauche de proposition de projet

Une bonne proposition de projet doit inclure le Qui, Quoi, Où, Quand et Comment de la solution que vous fournissez. Plus précisément, votre proposition de projet doit inclure :

Tableur des matières : Un index de ce qui est à venir dans la proposition de projet et des numéros de page

: Un index de ce qui est à venir dans la proposition de projet et des numéros de page [ Sommaire exécutif : un index de ce qui se trouve dans la proposition de projet et des numéros de page /href/ ](https://clickup.com/fr-FR/blog/48411/modeles-de-resume-executif/) votre agence a-t-elle des lacunes qu'il vous faut combler au cours de l'année ? l'étude de marché ?

Sommaire exécutif /href/ ](https://clickup.com/fr-FR/blog/48411/modeles-de-resume-executif/) votre agence a-t-elle des lacunes qu'il vous faut combler au cours de l'année ? l'étude de marché ? Méthodologie: De combien de temps disposerez-vous pour mener votre étude ? Quel formulaire de collecte de données allez-vous utiliser ? Allez-vous procéder à un audit des concurrents, à des sondages auprès des clients ou à une analyse des lacunes de l'organisation ? Une fois les données collectées, comment allez-vous les analyser ? Y a-t-il des limites à votre recherche qui doivent être prises en compte lors de votre forfait ?

Résultats clés: À fait des thèmes qui se dégagent de votre recherche ?

Références :

À quelles ressources avez-vous fait appel pour développer votre recherche ? Les sources sont-elles crédibles ? Les sources sont-elles suffisamment diversifiées pour représenter fidèlement le secteur ?

:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Research-Report-Template.png Modèle de rapport de recherche ClickUp /$$img/

Copier cet utilisateur modèle de forfait de recherche pour travailler comme un plan directeur qui vous aidera à mener votre analyse et vous fournira une feuille de route efficace

N'oubliez pas de documenter tous vos résultats dans la base de données de ClickUp Modèle de forfait de recherche utilisateur afin que vous puissiez facilement faire référence à votre analyse dans les étapes suivantes de votre proposition de projet ! Téléchargez le modèle de plan de recherche sur les utilisateurs

Étape 2 : Remue-méninges avec votre équipe interne

Armé de vos recherches, rassemblez les troupes ! Il est temps de collaborer avec votre équipe interne sur la façon dont vous pouvez répondre aux besoins du client avant de le mettre sur papier.

Organisez une séance de remue-méninges à l'aide de la méthode des cartes mentales - un diagramme visuel d'idées connectées par un concept central. C'est un moyen facile pour vos équipes d'échanger des idées et de discuter des points de vue de chacun sur le projet, ce qui permet de trouver les meilleures idées.

Par exemple, l'élaboration de concepts pour une campagne de marketing nécessite la contribution de plusieurs équipes de votre agence. En utilisant La carte mentale de ClickUp aidera les experts en la matière de l'ensemble de l'agence à peser le pour et le contre de la meilleure approche, tout en gardant l'objectif du client comme concept central.

Rassemblez tout ce génie dans une seule pièce avec Le modèle de ClickUp pour le mappage de projet ! Grâce à cette ressource, vous pouvez facilement faire un brainstorming et organiser les idées de manière visuelle afin d'identifier rapidement les connexions entre elles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Personnalisez votre carte mentale ClickUp /$$img/

Ajoutez facilement des nœuds, des tâches et des connexions à votre carte mentale ClickUp intuitive Télécharger le modèle de plan de projet

Étape 3 : Définir les produits à livrer et déterminer les ressources nécessaires

Une fois que votre équipe a identifié la meilleure approche pour le projet, il est temps d'exposer les spécificités de la solution dans une forfait de projet . Il s'agit notamment d'identifier les phases du projet, de définir les produits à livrer et de compléter les détails de chaque tâche.

À l'aide d'un outil de gestion de projet, travaillez avec votre équipe à l'établissement de l'échéancier, le budget du projet et les propriétaires des tâches pour chaque produit livrable afin de déterminer la portée globale du projet. Voici quelques exemples de ClickUp gestion de projet des outils qui vous aideront à communiquer chacun de ces détails :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/simple-formula.gif Formules dans les champs personnalisés ClickUp /$$img/

Trouvez instantanément des nombres précis à l'aide de formules simples ou avancées dans les champs personnalisés de ClickUp

Champs personnalisés: Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'attribuer des valeurs uniques aux tâches comme les budgets, les propriétaires des tâches, les dates d'échéance, et bien plus encore.

Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'attribuer des valeurs uniques aux tâches comme les budgets, les propriétaires des tâches, les dates d'échéance, et bien plus encore. Gantt Chart: Il est facile de définir des échéanciers lorsque vous regardez les tâches dansLa vue diagramme Gantt de ClickUpde ClickUp, où vous pouvez définir les dépendances entre les tâches et disposer les produits livrables du projet dans une commande séquentielle.

Il est facile de définir des échéanciers lorsque vous regardez les tâches dansLa vue diagramme Gantt de ClickUpde ClickUp, où vous pouvez définir les dépendances entre les tâches et disposer les produits livrables du projet dans une commande séquentielle. Checklists: Parfois, vous avez besoin d'une simple liste de tâches à faire pour vous assurer que vous avez assigné chaque élément du projetchecklists sont très pratiques ! Étiquettez facilement les propriétaires des tâches, fixez des dates d'échéance et informez l'équipe du projet de l'achèvement d'un simple clic.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image20.gif Réorganiser les checklists ClickUp /$$img/

Réorganisez votre checklist ClickUp en glissant et déposant vos éléments

Étape 4 : Rédiger la proposition de projet

Maintenant que vous disposez de tous les détails internes du projet, il est temps de les organiser en un énoncé de proposition concis et personnalisé. En collaborant sur toutes les idées dans un tableau blanc de proposition de projet, il est facile de définir votre proposition au fur et à mesure.

Une fois que vous avez défini les concepts clés sur le Tableau blanc de ClickUp il est temps de étiquette dans votre équipe de rédaction pour compléter ces idées et rédiger un document de proposition cohérent. Le l'équipe de rédaction doit se référer au Tableau blanc, au mapper du projet et au document de recherche au fur et à mesure de la rédaction pour s'assurer qu'elle est aussi personnalisée que possible pour le client.

Le texte doit être définitif, concis et aussi mesurable que possible. Une fois que les rédacteurs ont terminé, donnez à votre équipe de projet interne la possibilité d'examiner le texte et d'y apporter d'éventuelles modifications avant d'envoyer la proposition de projet à l'étape suivante.

Veillez également à définir clairement le budget du projet. La dernière chose qu'un client souhaite, c'est de voir différents coûts dès les premières discussions.

Étape 5 : Ajouter des éléments de conception à la proposition de projet

C'est maintenant la partie la plus amusante ! Étiquettez votre équipe créative pour qu'elle traduise ce document d'information sur le projet en une proposition de projet joliment conçue (c'est-à-dire qu'elle soit jolie !). Si vous ne disposez pas d'une équipe de conception interne, il existe plusieurs modèles de conception à glisser-déposer proposés par des services tels que Pitch et Canva .

Envisagez de normaliser votre proposition dans un modèle, que vous disposiez d'une équipe de conception interne ou que vous fassiez appel à l'un de ces services. Votre équipe peut simplement adapter Modèle de Tableau blanc de proposition de projet de ClickUp pour chaque nouveau client afin de maintenir la cohérence de la marque et de gagner du temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Proposal-Tableau blanc-Template.png ClickUp Modèle de tableau blanc de proposition de projet /$$img/

Utilisez le modèle de Tableau blanc de ClickUp pour rédiger des propositions de projet accrocheuses afin d'impressionner les clients Téléchargez le modèle de Tableau blanc de la proposition de projet

Étape 6 : Présentez-la à votre client potentiel

Vous l'avez fait !

Le jour est enfin arrivé : vous allez pouvoir épater votre client avec votre génie. Que vous vous rencontriez en personne ou par le biais d'un Zoom, envoyez un agenda de la réunion et une copie de votre proposition de projet par e-mail à votre client avant la présentation de la proposition.

En fournissant le projet proposé et les la cadence des réunions donnera au client le temps d'examiner la proposition, de formuler des questions et d'ajouter éventuellement des notes à l'ordre du jour de la réunion.

CLICKUP PRO TIP Pour que cette étape soit rapide, facile et cohérente pour toutes les équipes, élaborez un document de travail standardisé, le modèle d'e-mail standardisé dans ClickUp .

Au cours de la réunion, gardez des informations détaillées sur les points suivants notes de réunion et assignez des tâches de suivi immédiatement pour que rien ne soit oublié après la réunion. Prenez facilement des notes et assignez des tâches de suivi éléments d'action en temps réel avec le Modèle de compte rendu de réunion ClickUp pour créer la meilleure proposition de projet. Téléchargez le modèle de notes de réunion Veillez à ce que la présentation de votre proposition soit pertinente et aussi brève que possible. Vous ne voulez pas ennuyer votre public avant la fin.

À la fin de la présentation, rappelez les étapes suivantes que vous avez décrites dans la proposition et notez à quel point vous êtes satisfait de votre proposition délai de production dont votre équipe aura besoin si le client décide de s'engager. Après avoir présenté la proposition de projet, répondez à autant de questions que possible et assurez un suivi par e-mail pour toutes les réponses que vous n'avez pas immédiatement.

Étape 7 : Suivi du client potentiel

Nous sommes tous passés par là. Une agence vous promet monts et merveilles et, l'instant d'après, elle vous abandonne au profit du meilleur client suivant. Ne laissez pas les prospects passer entre les mailles du filet.

Gardez une trace de chaque étape de vos propositions de projet afin de savoir qui est responsable du contact avec le prospect et quand votre équipe l'a contacté pour la dernière fois.

Le suivi du cycle de vie du client en temps réel est facile dans ClickUp grâce aux champs personnalisés. Vous pouvez définir les étapes de vos propositions de projet à l'aide de champs personnalisés, en attribuant des rôles, en fixant des échéances pour les suivis de routine et en étiquetant les membres de l'équipe. Vous pouvez également envoyer des e-mails et des commentaires aux clients directement depuis la fenêtre de la tâche, ce qui vous permet de disposer d'une piste d'audit claire de chaque communication avec le client.

Utilisez ClickUp pour votre prochaine proposition de projet

Au cœur des propositions de projet réussies, il y a une équipe qui collabore efficacement. Et c'est exactement ce que ClickUp permet à votre agence de faire.

Nous rassemblons tous vos outils, documents, équipes, tableaux de bord, budgets et flux de travail dans un seul logiciel de gestion de projet. Tout cela dans un effort pour mettre fin au changement de contexte et aux flux de travail cloisonnés résultant de l'utilisation de plusieurs outils.

Qu'est-ce qui est mieux ?

Nous avons plus de 1 000 intégrations d'applications et une bibliothèque complète de modèles gratuits conçus par des experts en gestion de projet, qui facilitent la création de flux de travail. Vous n'avez plus besoin de passer votre temps précieux à créer chaque processus et procédure à partir de zéro.

Tout est déjà là, il n'attend que vous dans ClickUp. Commencez dès aujourd'hui- achevé et gratuit -et voyez pourquoi tant d'agences adoptent ClickUp.