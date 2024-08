10 outils de reporting client pour les agences modernes en 2024

La vie d'une agence est faite de montagnes russes. En tant que professionnel du marketing numérique, vous savez à quel point il est important d'établir des relations avec vos clients pour surmonter les hauts et les bas.

Que vous travailliez pour des clients B2B ou B2C, il est important de prouver régulièrement la valeur de votre agence de marketing. La dernière chose que vous voulez, c'est que vos clients vous disent : "Pourquoi est-ce que je vous paie, au fait ?"

Les rapports clients montrent les résultats quantitatifs et qualitatifs que vous générez pour vos clients. Des rapports réguliers démontrent votre valeur et persuadent même les clients les plus pointilleux de rester dans votre liste.

Générer des rapports clients prend du temps, mais le bon logiciel vous en fera gagner beaucoup. Dans ce guide, nous vous expliquons comment fonctionne un logiciel de rapports clients, ce que vous devez rechercher dans un outil de rapports clients, et nos 10 meilleurs logiciels de rapports clients outils de reporting client de 2024. 🤩

Qu'est-ce qu'un rapport sur les clients ?

Le reporting client est la pratique qui consiste à fournir aux clients des mises à jour régulières sur les performances de la campagne de marketing et les mesures. Les rapports aident les clients à comprendre la valeur qu'ils obtiennent des agences de marketing numérique. Vous pouvez également utiliser les rapports comme un outil pour expliquer les ajustements apportés à vos stratégies de marketing et vos progrès par rapport aux objectifs du client.

En tant qu'agence professionnelle, vous devez maîtriser à la fois le marketing et la gestion de la relation entre l'agence et le client. Gestion de la clientèle est délicate, mais des rapports réguliers permettront d'instaurer la confiance et vous aideront à obtenir l'adhésion des clients. 🤝

Si vos clients vous posent des questions ou ont tendance à oublier tous les progrès que vous avez réalisés, la présentation de rapports réguliers dissipera leurs inquiétudes. Vous pourriez même justifier des augmentations de tarifs si vous avez fait la preuve de vos performances régulières, comme en témoignent vos excellents rapports.

Que faut-il rechercher dans les outils de création de rapports sur les clients ?

Les rapports clients sont les meilleurs amis de l'agence. Si vous êtes à la recherche du meilleur outil de création de rapports clients, recherchez un logiciel présentant les caractéristiques suivantes :

Capacités d'intégration en un clin d'œil: La première impression est importante. Choisissez un logiciel de reporting client qui rationalise l'accueil des clients grâce au pouvoir de l'automatisation. Cela permet à tous les clients de bénéficier d'une expérience d'accueil cohérente et de s'assurer qu'aucune information ne passe inaperçue

La première impression est importante. Choisissez un logiciel de reporting client qui rationalise l'accueil des clients grâce au pouvoir de l'automatisation. Cela permet à tous les clients de bénéficier d'une expérience d'accueil cohérente et de s'assurer qu'aucune information ne passe inaperçue Modèles à glisser-déposer: Vous êtes un spécialiste du marketing, pas un développeur. Optez pour des outils de reporting client qui vous permettent de personnaliser des modèles sans code. Qu'il s'agisse de des rapports d'avancement ou rapports de vente les modèles de rapports de vente permettent de gagner beaucoup de temps

Vous êtes un spécialiste du marketing, pas un développeur. Optez pour des outils de reporting client qui vous permettent de personnaliser des modèles sans code. Qu'il s'agisse de des rapports d'avancement ou rapports de vente les modèles de rapports de vente permettent de gagner beaucoup de temps Visualisation des données : Vos clients sont des hommes d'affaires, pas des spécialistes du marketing. Il se peut qu'ils ne comprennent pas le jargon technique, c'est pourquoi vous devez vous procurer un outil de reporting client qui permet la visualisation. Il vous suffit d'introduire les données de votre client et de générer des graphiques faciles à comprendre que vos parties prenantes apprécieront

Vos clients sont des hommes d'affaires, pas des spécialistes du marketing. Il se peut qu'ils ne comprennent pas le jargon technique, c'est pourquoi vous devez vous procurer un outil de reporting client qui permet la visualisation. Il vous suffit d'introduire les données de votre client et de générer des graphiques faciles à comprendre que vos parties prenantes apprécieront Métriques et rapports: Indicateurs clés de performance (KPI) et objectifs et résultats clés (OKR) sont indispensables à tout rapport client. Qu'il s'agisse de classements SEO, de taux de conversion, de CTR ou d'autres mesures importantes, vos rapports doivent s'appuyer fortement sur des performances quantitatives. Certains logiciels de reporting offrent des widgets interactifs en temps réel pour permettre aux clients de mieux comprendre les performances actuelles

Indicateurs clés de performance (KPI) et objectifs et résultats clés (OKR) sont indispensables à tout rapport client. Qu'il s'agisse de classements SEO, de taux de conversion, de CTR ou d'autres mesures importantes, vos rapports doivent s'appuyer fortement sur des performances quantitatives. Certains logiciels de reporting offrent des widgets interactifs en temps réel pour permettre aux clients de mieux comprendre les performances actuelles Rapports en marque blanche : Bien sûr, vous utilisez un outil tiers pour générer ce rapport, mais vous voulez que votre nom figure sur le rapport, n'est-ce pas ? Choisissez des outils de reporting client qui permettent de créer des rapports personnalisés

Les 10 meilleurs outils de reporting client à utiliser en 2024

Vous savez ce que vous devez rechercher dans un outil de reporting client, mais qui a le temps de fouiller sur Internet pour trouver des options fiables ?

Ne vous inquiétez pas, nous avons fait les recherches pour vous. Ces 10 outils vous permettront de rationaliser le processus d'établissement de rapports sur les clients, de gagner du temps et d'améliorer la qualité de votre travail fidéliser les clients .

1.

Cliquez sur

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Utiliser

Tableaux de bord ClickUp

pour suivre en temps réel les besoins et les progrès de vos clients. Considérez-le comme votre centre de contrôle de mission 100% personnalisable pour tous vos efforts de marketing.

Mais nous savons que le travail d'une agence ne se limite pas à l'obtention de résultats

avec vos clients

.

ClickUp CRM

est un excellent outil de reporting client qui permet de gérer et de développer les relations avec les clients en même temps que les tâches, les mesures et les communications avec les clients. Suivez la satisfaction de vos clients, les points de données historiques, et plus encore en vue Liste, Tableau, et

Tableau Kanban

pour savoir exactement où en est chaque compte. 👀

Si vous facturez vos clients sur la base des heures travaillées, utilisez le suivi du temps de projet ClickUp pour suivre facilement le temps de tous les membres de l'équipe par projet et par tâche. Vous pouvez même utiliser les données de suivi du temps pour créer des estimations et suivre les budgets de vos projets.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Utiliser le fichier Modèle de rapport sur l'état d'avancement du projet ClickUp pour gagner du temps dans la création et le formatage des rapports

Fixer des objectifs, identifier les goulots d'étranglement et allouer des ressources dans les tableaux de bord ClickUp

Partagez un lien vers l'espace de travail de chaque client pour afficher leurs résultats en temps réel

Utilisez ClickUp CRM pour enregistrer toutes les interactions avec les clients des mesures telles que la valeur de la durée de vie du client, et plus encore

Intégrer les courriels et les tâches avec ClickUp CRM pour obtenir rapidement le contexte de chaque client

Limitations de ClickUp

ClickUp a tellement de fonctionnalités que les débutants trouvent parfois la plateforme intimidante

Certaines fonctionnalités, comme ClickUp AI, ne sont disponibles que pour les comptes payants

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Klipfolio

Via

Klipfolio

Klipfolio est un outil de tableau de bord qui se connecte à plusieurs sources de données. Si vos clients exigent de voir des statistiques en temps réel, c'est l'outil qu'il vous faut.

Nous apprécions le fait que Klipfolio soit livré avec de solides autorisations d'accès, ce qui vous permet de personnaliser les utilisateurs, les équipes et les départements qui accèdent aux données et les modifient.

Les meilleures caractéristiques de Klipfolio

Connectez Klipfolio à une base de données SQL, à des fichiers JSON, etc

Choisissez des indicateurs prêts à l'emploi ou créez des KPI personnalisés avec PowerMetrics

Partagez vos tableaux de bord par courriel, au format PDF ou sur le Web

Limitations de Klipfolio

Certains utilisateurs affirment que l'option base de connaissances est obsolète

D'autres utilisateurs disent que des connaissances techniques sont nécessaires pour personnaliser les connecteurs

Prix de Klipfolio

Gratuit

Go: 125 $/mois

125 $/mois Pro : 300 $/mois

300 $/mois Entreprise: 800$/mois, facturé annuellement

G2: 4.5/5 (250+ commentaires)

4.5/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (180+ avis)

3. Boîte de données

Via

Boîte de données

Databox est un outil de tableau de bord convivial pour les mobiles qui vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés sans aucune connaissance en codage. Nous apprécions les règles de notification robustes, qui vous signalent si les mesures d'un client tombent en dessous d'un certain seuil - un véritable must pour quiconque jongle avec des douzaines de clients en même temps. 🤹🏼

Utilisez la fonction Scorecard de Databox pour générer des rapports clients automatisés sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Vous pouvez également envoyer automatiquement des rapports aux clients par e-mail ou par Slack, ce qui représente un véritable gain de temps.

Les meilleures caractéristiques de Databox

Créez des groupes de référence pour comparer les performances de vos clients à celles de leurs concurrents

Suivre et visualiser des milliers d'indicateurs en même temps

Utiliser le Dashboard Designer pour extraire des métriques, les visualiser et personnaliser l'aspect et la convivialité du rapport sans aucun codage

Limitations de Databox

Databox n'a pas beaucoup d'intégrations directes, ce qui signifie que les utilisateurs doivent souvent compter sur des outils comme Zapier

Certains utilisateurs affirment que les connexions aux sources de données de Databox ne sont pas intuitives

Prix de Databox

**Gratuit pour trois utilisateurs

Débutant: 47$/mois pour cinq utilisateurs

47$/mois pour cinq utilisateurs Professionnel: $135/mois pour 15 utilisateurs

$135/mois pour 15 utilisateurs **Croissance : 319 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Premium: $799/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.4/5 (180+ reviews)

4.4/5 (180+ reviews) Capterra: 4.7/5 (190 commentaires)

4. Zone de travail

Via

Zone de travail

Workzone est un

outil de portail client

qui vous permet d'accéder, via le web, non seulement aux indicateurs, mais aussi à tous les fichiers et projets de chaque client. Partager des documents avec les clients,

collaborer avec votre équipe

et enregistrez les approbations des clients dans le portail Workzone.

Workzone comprend également

des outils de gestion de projet

avec les rapports de vos clients, de sorte qu'il est beaucoup plus facile de gérer les tâches à accomplir tout en suivant les indicateurs de performance des clients.

Les meilleures caractéristiques de Workzone

Workzone vous permet de créer des portails clients en marque blanche

Créer un calendrier de groupe pour chaque client afin de simplifier la planification

Partager facilement le retour d'information grâce à l'outil de marquage visuel

Limites de Workzone

Certains utilisateurs pensent que l'interface est obsolète et non intuitive

D'autres utilisateurs disent qu'il y a des retards et des problèmes occasionnels

Prix de Workzone

Équipe: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Professionnel: $34/mois par utilisateur

$34/mois par utilisateur Entreprise: $43/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (50+ commentaires)

4.2/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (190+ commentaires)

5. TapClicks

Via

TapClicks

TapClicks est une suite logicielle composée de plusieurs outils, mais c'est aussi un outil de reporting client assez robuste. Il génère automatiquement des rapports clients pour plusieurs canaux de données, tels que la recherche, le social, l'affichage et même la télévision.

L'abonnement à TapClicks vous donne également accès à d'autres solutions de la suite, notamment l'analyse, les pipelines de données, l'automatisation des flux de travail et l'automatisation de la saisie des commandes.

Les meilleures caractéristiques de TapClicks

TapClicks s'intègre avec Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics, etc

Créer des tableaux de bord clients en temps réel, basés sur le web

Créer des modèles de rapports personnalisés dans Report Studio

Limitations de TapClicks

Certains utilisateurs signalent des divergences de données lors du transfert de données d'autres plateformes vers TapClicks

D'autres utilisateurs disent que les intégrations de la plateforme sont boguées

Prix de TapClicks

Contact pour les prix

TapClicks ratings and reviews

G2: 4.3/5 (310+ commentaires)

4.3/5 (310+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (170+ commentaires)

6. Domo

Via Domo Domo peut sembler être un simple outil de reporting client à première vue, mais il s'agit en fait d'un géant de l'analyse de données. Cette plateforme rationalise le processus de reporting client grâce à la veille stratégique, à l'analyse, à l'intégration des données et à des protocoles de sécurité stricts.

Domo rend possible l'analyse en libre-service. Il suffit de créer le tableau de bord de vos clients, et Domo affichera leurs indicateurs en temps réel. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Domo

Besoin de créer une application ? Utilisez l'outil de création d'applications low-code de Domo pour épater vos clients

Convertir des feuilles de calcul Excel en tableaux de bord visuels

Créez un calendrier de reporting personnalisé pour envoyer automatiquement des rapports à vos clients

Les limites de Domo

Certains utilisateurs ont des difficultés à comprendre les outils graphiques de Domo

D'autres utilisateurs disent que les ressources de l'Université Domo sont assez techniques et difficiles à suivre

Prix de Domo

Contact pour les prix

Domo ratings and reviews

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (270+ commentaires)

7. Outils Raven

Via Outils Raven Raven Tools est un outil de reporting client par glisser-déposer qui automatise les rapports pour les campagnes de référencement, de publicité payante, de médias sociaux, d'e-mail et même de suivi des appels. Tous ses rapports sont en marque blanche, de sorte que les clients penseront que votre entreprise a conçu ces magnifiques rapports en interne.

Raven Tools n'a pas le plus grand nombre d'intégrations, mais il s'intègre à plus de 30 autres plateformes. Si vos clients utilisent une pile MarTech limitée, il s'agit d'un outil simple et abordable.

Suivi automatique des classements SEO, des backlinks, du trafic organique, etc

Utiliser Raven Tools pour effectuer des audits SEO pour les clients

Insérer des données provenant d'outils d'analyse, de plateformes de médias sociaux et d'outils PPC

Les utilisateurs disent que certaines fonctions, comme les rapports de classement et la recherche de mots-clés, sont difficiles à utiliser

D'autres utilisateurs disent que les données sont parfois désynchronisées

Petites entreprises: 39 $/mois pour deux utilisateurs

39 $/mois pour deux utilisateurs Démarrage: 79 $/mois pour quatre utilisateurs

79 $/mois pour quatre utilisateurs **Croissance : 139 $/mois pour huit utilisateurs

Thrive: 249 $/mois pour 20 utilisateurs

249 $/mois pour 20 utilisateurs Lead: 399 $/mois pour 40 utilisateurs

399 $/mois pour 40 utilisateurs Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (150+ commentaires)

4.2/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (120+ avis)

8. FreshLime

Via FreshLime FreshLime se présente comme un outil de reporting client pour les petites entreprises locales. Techniquement, il est conçu pour que les propriétaires d'entreprises puissent l'utiliser eux-mêmes, mais les agences qui gèrent le marketing des petites entreprises peuvent également tirer profit de ce logiciel.

Utilisez FreshLime pour gérer la réputation en ligne de vos clients, augmenter leur visibilité en ligne et suivre leurs performances au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de FreshLime

Améliorez votre visibilité en ligne grâce à des outils de référencement, de génération d'avis et de réengagement des clients

FreshLime inclut des outils utiles tels qu'un chatbot et une gestion des ventes

FreshLime calcule les scores de réputation de vos clients et la performance des membres de l'équipe

Les limites de FreshLime

Les capacités de reporting de FreshLime ne sont pas aussi robustes que celles des autres logiciels de cette liste

Certains utilisateurs ont trouvé la plateforme chère et difficile à utiliser

Prix de FreshLime

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (14 commentaires)

4.6/5 (14 commentaires) Capterra: 3.2/4 (4 commentaires)

9. Travail d'équipe

Via

Travail d'équipe

Le travail d'équipe est une méthode populaire de gestion de projet et de

gestion des tâches

outil de reporting pour les clients. Les agences de marketing utilisent Teamwork pour diviser les grands projets en tâches réalisables, réduire le travail répétitif et enregistrer facilement tout le temps facturable.

Utilisez Teamwork pour créer des tableaux de bord pour vos clients et votre agence. Au fil du temps, vous comprendrez mieux l'état de tous les projets en cours.

Les meilleures caractéristiques de Teamwork

Rationalisez l'intégration des nouveaux clients grâce à l'outil d'automatisation de l'intégration de Teamwork

Suivez la capacité et les tâches de votre équipe pour minimiser les goulots d'étranglement

Gérer les épreuves et les documents des clients en un seul endroit

Limitations de Teamwork

Certains utilisateurs affirment que les vues des tâches dans Teamwork sont difficiles à suivre

D'autres utilisateurs affirment que l'interface est parfois lente

Prix de Teamwork

Gratuit pour toujours

Démarrage: 8,99 $/mois par utilisateur

8,99 $/mois par utilisateur Deliver: $13.99/mois par utilisateur

$13.99/mois par utilisateur Croissance: $25.99/mois par utilisateur

$25.99/mois par utilisateur Échelle: Contacter pour la tarification

G2: 4.4/5 (1,040+ reviews)

4.4/5 (1,040+ reviews) Capterra: 4.5/5 (810+ commentaires)

10. Quelagraph

Via

Quelleagraphie

Whatagraph génère des rapports marketing cross-canal simples en quelques clics. Cet outil de reporting client combine plusieurs sources de données afin de visualiser les données pour des rapports élégants qui font tourner les têtes.

Au lieu de s'appuyer sur des connecteurs, Whatagraph vous permet d'extraire des données directement à partir des sources marketing de chaque client. Grâce à ses widgets éditables, vous êtes libre de personnaliser chaque modèle de rapport selon vos désirs.

Les meilleures caractéristiques de Whatagraph

Lier et éditer des centaines de rapports en quelques secondes

Voir tous les indicateurs du client dans l'onglet Vue d'ensemble

Tous les tableaux de bord de Whatagraph sont interactifs et en direct

Limites de Whatagraph

Plusieurs utilisateurs disent avoir eu des problèmes avec le service client de Whatagraph

D'autres utilisateurs disent qu'il est difficile de construire ses propres modules

Prix de Whatagraph

Professionnel: $223/mois pour cinq utilisateurs

$223/mois pour cinq utilisateurs Premium: $335/mois pour 10 utilisateurs

$335/mois pour 10 utilisateurs Personnalisé:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (250+ commentaires)

4.5/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (80 commentaires)

Dépassez vos objectifs avec ClickUp

Le travail d'une agence de marketing numérique n'est pas toujours facile, mais il n'y a rien de plus gratifiant que de voir ses efforts récompensés. Simplifiez le processus de reporting client en choisissant un outil de reporting tout-en-un qui vous aide, vous et vos clients, à contrôler les performances de vos campagnes.

Il existe de nombreuses options sur le marché, mais ClickUp est le seul outil de reporting client qui combine les modèles, le suivi du temps, la facturation et plus encore dans une seule plateforme.

Nous savons que vous disposez probablement d'une pile MarTech importante - pourquoi ne pas tout rationaliser en passant à ClickUp ?

Essayez-le vous-même :

Créez un compte ClickUp Free Forever dès maintenant

!