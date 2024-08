15 meilleurs logiciels d'OKR en 2024 (avis et prix)

Lorsque je suis passé du statut de collaborateur individuel à celui de manager d'une grande équipe, j'ai eu un grand moment d'euphorie. J'ai compris ce qui fait la force et le succès d'une entreprise : Non, il ne s'agit pas de créer une gamme massive de produits ou de courir après les chiffres comme s'il n'y avait pas de lendemain ; il s'agit d'aligner les efforts de chacun sur les objectifs de l'organisation.

Au départ, je me suis appuyé sur Google Docs et des feuilles de calcul pour créer et suivre nos objectifs et résultats clés (OKR). Ces outils étaient simples et directs, et ils faisaient l'affaire lorsque notre équipe était petite.

Cependant, au fur et à mesure que nous grandissions, les simples feuilles de calcul laissaient beaucoup à désirer. J'avais besoin d'une visibilité sur les OKR des produits et oKR agiles les OKRs agiles, les analyses et les rapports avancés, ainsi que la possibilité de lier les OKRs individuels et d'équipe aux OKRs départementaux, ce que ces outils simples n'offraient pas.

Ma recherche du meilleur logiciel d'OKR a été longue. Cependant, les recherches que j'ai menées avec mon équipe ont abouti à une liste restreinte de 15 outils OKR que nous considérons comme la crème de la crème.

Dans cet article, nous partagerons nos idées et nos expériences avec les outils de gestion des OKR, en soulignant ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, afin de vous aider à trouver la meilleure solution pour votre équipe.

C'est parti !

Que faut-il rechercher dans les outils logiciels OKR ?

Avant de passer à la liste, couvrons d'abord les bases. Voici les caractéristiques que vous devez privilégier lorsque vous investissez dans un logiciel de gestion OKR :

Tableau de bord OKR: L'outil doit inclure unTableau de bord OKR qui consolide toutes les données en un seul endroit, offrant une vue d'ensemble de la façon dont vos OKR et vos KPI fonctionnent ensemble

L'outil doit inclure unTableau de bord OKR qui consolide toutes les données en un seul endroit, offrant une vue d'ensemble de la façon dont vos OKR et vos KPI fonctionnent ensemble Suivi des progrès en temps réel: Recherchez des fonctions qui permettent un suivi en temps réel des progrès des OKR à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et autres, permettant à tous les employés et responsables de surveiller les progrès réalisésles mesures des objectifs et de prendre des décisions éclairées

Recherchez des fonctions qui permettent un suivi en temps réel des progrès des OKR à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et autres, permettant à tous les employés et responsables de surveiller les progrès réalisésles mesures des objectifs et de prendre des décisions éclairées Capacités d'intégration: Assurez-vous que le logiciel OKR s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, comme un logiciel de gestion de projet, des systèmes CRM ou des plates-formes de communication

Assurez-vous que le logiciel OKR s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, comme un logiciel de gestion de projet, des systèmes CRM ou des plates-formes de communication Options de personnalisation: Recherchez un outil qui vous permette de personnaliser vos donnéesModèles d'OKRles flux de travail et les rapports afin de les aligner sur vos objectifsstratégie de définition des objectifs* **Le logiciel doit faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe, en leur permettant de s'aligner sur les objectifs, de partager les mises à jour et de fournir un retour d'information

Recherchez un outil qui vous permette de personnaliser vos donnéesModèles d'OKRles flux de travail et les rapports afin de les aligner sur vos objectifsstratégie de définition des objectifs* **Le logiciel doit faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe, en leur permettant de s'aligner sur les objectifs, de partager les mises à jour et de fournir un retour d'information Évolutivité: Choisissez un outil capable de s'adapter à la croissance de votre organisation et de prendre en charge un nombre croissant d'utilisateurs, d'OKR et d'équipes sans compromettre les performances

Choisissez un outil capable de s'adapter à la croissance de votre organisation et de prendre en charge un nombre croissant d'utilisateurs, d'OKR et d'équipes sans compromettre les performances Interface conviviale: Privilégiez une interface utilisateur intuitive, facile à utiliser pour les équipes techniques et non techniques

Privilégiez une interface utilisateur intuitive, facile à utiliser pour les équipes techniques et non techniques Rapports et analyses: Choisissez un logiciel qui offre des capacités complètes de rapports et d'analyses. Vous obtiendrez des informations sur les performances de votre équipe et identifierez les domaines à améliorer

Logiciel OKR en un coup d'œil

Le tableau présente les principaux détails de mes choix d'outils logiciels OKR.

Les 15 meilleurs outils logiciels OKR à utiliser en 2024

Examinons les outils OKR qui figurent dans ma liste des 15 meilleurs outils. J'ai mis en évidence leurs principales caractéristiques, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations pour vous aider à choisir le meilleur outil pour votre entreprise.

Créez, réalisez et suivez tous vos OKRs à travers les équipes et les départements en un seul endroit avec ClickUp

Nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais ClickUp n'a pas son pareil pour la gestion de projets basée sur les OKR. Grâce à des fonctions avancées d'évaluation des performances et à des outils efficaces de télétravail, ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet gestion d'équipe clickUp offre plus de valeur que la plupart des logiciels de gestion d'équipe logiciel de gestion de projet gratuit et des outils d'OKR. Il convient aux entreprises de toutes tailles et peut être personnalisé pour suivre et gérer les OKR dans tous les secteurs d'activité.

Meilleur pour la gestion de projet OKR

ClickUp est la plateforme de gestion des OKR que j'utilise le plus. Je l'utilise pour définir des objectifs de marketing de contenu alignés sur nos objectifs globaux de marketing d'acquisition.

L'utilisation de ClickUp améliore la transparence entre les départements et me permet de rester au top de la gestion des performances pour ma petite mais puissante équipe.

Voici comment les fonctionnalités OKR de ClickUp contribuent à mon flux de travail :

Gérer tous les objectifs en un seul endroit avec ClickUp Goals

Fixez des objectifs stratégiques qui s'alignent sur l'objectif global de votre entreprise en utilisant ClickUp Goals

J'utilise Objectifs de ClickUp pour gérer mes OKR dans un hub central.

Cette fonction convient parfaitement à différents objectifs, qu'il s'agisse d'objectifs personnels ou d'objectifs à l'échelle de l'entreprise. Je peux facilement personnaliser les objectifs en leur donnant un nom, en fixant une date d'échéance, en ajoutant des personnes responsables des objectifs, en contrôlant l'accès et en partageant une décomposition détaillée de chaque objectif en objectifs mesurables et en étapes.

Décomposez vos objectifs en cibles plus petites à l'aide de ClickUp Goals, fixez des échéances et suivez vos progrès

J'utilise ClickUp Targets pour diviser les objectifs les plus importants en tâches gérables. Je peux définir plusieurs cibles par objectif et personnaliser leurs noms, descriptions, propriétaires et mesures de suivi (telles que la devise, les tâches et les nombres).

Voici un exemple : Si l'objectif est d'augmenter de 25 % le nombre d'inscriptions à partir de nos articles de blog en l'espace de trois mois, je le divise en objectifs/cibles plus petits, tels que

Publier 100 nouveaux articles de blog par mois

Optimiser les 50 premiers articles de blog existants en fonction du trafic pour favoriser les conversions en ajoutant des CTA interactifs

Créer 20 aimants de prospects téléchargeables et de grande valeur en tant que ressources gratuites accompagnant nos meilleurs articles de blog

Cette approche offre une feuille de route étape par étape pour atteindre nos objectifs globaux tout en me tenant au courant des progrès de chaque cible.

Organiser les OKR à l'aide des modèles ClickUp

Je n'ai plus besoin de créer et de gérer les OKR à partir de zéro, grâce à la riche bibliothèque de modèles de ClickUp.

Structurez vos OKR et vos initiatives et suivez les progrès réalisés grâce au modèle OKR de ClickUp

Modèle OKR de ClickUp par exemple, fournit un cadre pour organiser les OKR selon mes préférences - je peux trier les objectifs par priorité, par département, par progrès, par calendrier, etc. La cadence de planification décrit une structure pour créer des OKR, et les listes d'OKR décomposent les objectifs en actions.

Avec cinq champs personnalisés et types d'affichage, ainsi que sept statuts pour un suivi précis des OKR, ce modèle me permet de rester sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs.

Offrez une visibilité sur les OKR à l'échelle de l'entreprise, suivez les progrès, maintenez la transparence et consolidez les actions quotidiennes pour atteindre des objectifs plus importants grâce au modèle de cadre OKR de ClickUp

Alternativement, je préfère Modèle de cadre OKR de ClickUp pour les projets complexes impliquant un grand nombre de personnes. Il permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, élimine l'ambiguïté et améliore la responsabilisation des membres de l'équipe.

Mon équipe et moi-même utilisons le modèle pour :

CréerDes objectifs SMART alignés sur les objectifs de l'équipe

Suivre les progrès en temps réel

Identifier les obstacles et prendre des mesures rapides

Rester concentré sur les priorités

Cette méthode s'avère également utile lors des réunions d'équipe OKR à l'échelle de l'équipe lorsque je dois aller chercher des rapports d'avancement pour examiner les performances et décider d'un plan d'action pour améliorer notre approche.

Générer des OKR avec ClickUp Brain

Créez rapidement des OKR contextuels en utilisant ClickUp Brain

Je ne peux pas m'en passer Cerveau ClickUp pour le brainstorming et l'idéation ! Cette Outil d'IA suggère les OKR les plus pertinents à suivre sur la base de mes Tâches ClickUp et des activités en temps réel dans mon espace de travail ClickUp.

Voici comment je procède :

**ClickUp Brain analyse les tâches et les activités au sein de l'espace de travail afin de fournir des informations pertinentes pour générer des OKR. Je saisis les données nécessaires ou je permets à ClickUp Brain de collecter automatiquement des informations à partir de l'espace de travail

Générer des OKRs: Une fois que ClickUp Brain a analysé les données, il suggère des OKRs basés sur les tâches et les activités qu'il a analysées. Ces OKR sont adaptés à des contextes de travail et à des objectifs spécifiques

Une fois que ClickUp Brain a analysé les données, il suggère des OKRs basés sur les tâches et les activités qu'il a analysées. Ces OKR sont adaptés à des contextes de travail et à des objectifs spécifiques Revoir et modifier: Revoir les OKR suggérés et faire les modifications ou ajustements nécessaires pour s'assurer qu'ils correspondent à mes objectifs et à mes résultats clés

Revoir les OKR suggérés et faire les modifications ou ajustements nécessaires pour s'assurer qu'ils correspondent à mes objectifs et à mes résultats clés Finaliser et mettre en œuvre: Une fois que je suis satisfait des OKR générés, je les finalise et les mets en œuvre dans mon flux de travail et je surveille les progrès à l'aide des fonctions de suivi de ClickUp

En fournissant simplement le contexte nécessaire, comme le domaine d'intervention, le résultat souhaité ou les mesures clés, je peux générer des OKR sans aucun effort manuel. Cela me fait gagner beaucoup de temps et garantit que les OKR sont étayés par des données et alignés sur les objectifs de l'organisation.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Organiser des objectifs similaires à l'aide de dossiers - visualiser leur pourcentage de progression dans une vue unique

Ajoutez des descriptions uniques pour chaque objectif et chaque cible afin que les membres de l'équipe sachent vers quoi ils travaillent

LienTâches dans ClickUp à un objectif et suivre les progrès automatiquement

Définir et suivre des résultats clés mesurables, tels que des chiffres (par exemple, créer 15 articles de blog par semaine), des valeurs monétaires (par exemple, atteindre un chiffre d'affaires mensuel de 75 000 $) ou des objectifs vrai/faux (par exemple, paiements effectués pour les sous-traitants - Oui/Non)

Attribuez un ou plusieurs propriétaires pour les objectifs, gérez les autorisations de visualisation et de modification, et gardez le contrôle sur les personnes qui peuvent accéder à vos OKR

Limitations de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le large éventail de fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Entreprise: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre et par espace de travail par mois

ClickUp ratings & reviews

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews) Autres utilisateurs apprécient la façon dont ClickUp renforce la responsabilité et clarifie les rôles pour les différents projets.

La possibilité de définir des rôles spécifiques et d'assigner des tâches a été déterminante pour accroître la transparence au sein de notre équipe. Chacun sait exactement de quoi il est responsable, ce qui réduit considérablement les chevauchements et la confusion. Nous sommes plus soudés qu'auparavant

2. Weekdone

via En semaine Weekdone est un logiciel OKR qui aide à communiquer la stratégie annuelle de l'entreprise à tous les employés et à la mettre en œuvre avec des objectifs trimestriels au niveau de l'équipe.

Cet outil est utile pour stimuler le moral des employés, grâce au tableau des leaders, qui permet aux membres de l'équipe de se féliciter les uns les autres. Cette reconnaissance établit une culture de soutien, garantit que les contributeurs individuels sont remarqués et motive les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Le meilleur moyen de mesurer les progrès hebdomadaires

Les progrès durables nécessitent des actions quotidiennes cohérentes et significatives. Lorsque je définis mes OKR trimestriels, je les passe en revue à la fin de chaque semaine pour vérifier mes progrès et m'assurer que mes efforts vont dans la bonne direction.

En testant les fonctionnalités de Weekdone, j'ai adoré les mises à jour hebdomadaires et la possibilité d'organiser des réunions de contrôle hebdomadaires.

Pour les projets qui requièrent une plus grande implication de ma part, je préfère généralement organiser des réunions quotidiennes avec mon équipe. Mais les conflits d'horaires sont plus fréquents qu'on ne le voudrait !

Dans de tels cas, le fil d'actualité quotidien de Weekdone est pratique - il me tient au courant de ce sur quoi les membres de mon équipe travaillent, et je peux même féliciter mes coéquipiers pour un travail bien fait ou partager mes commentaires

Les meilleures fonctionnalités de Weekdone

Définir des objectifs et des résultats clés pour les départements individuels ainsi que pour l'ensemble de l'organisation

Prioriser les projets à fort impact avec des objectifs et des mises à jour hebdomadaires

Augmenter la note des employés les plus performants grâce au tableau des leaders

Clarifiez la façon dont les équipes et les tâches sont liées à la stratégie principale à l'aide de l'arbre hiérarchique

Collaborer et partager des informations avec des équipes distantes

Limites de Weekdone

Prend en charge jusqu'à trois personnes dans le plan gratuit

La définition des objectifs est simple, mais l'élaboration d'OKR spécifiques est un peu plus difficile

Prix de Weekdone

**Gratuit

Premium: À partir de 108 $/mois (forfait 10 utilisateurs, à 10,80 $ par utilisateur/mois)

Weekdone ratings & reviews

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

3. Tableau de travail

via Tableau de bord Workboard offre de solides fonctionnalités OKR qui facilitent le retour d'information en temps réel, la visibilité des objectifs et le suivi des progrès. L'interface n'est peut-être pas la meilleure qui soit, mais elle vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Meilleur outil pour améliorer la productivité de l'équipe

Les fonctionnalités qui m'ont le plus marqué sont les intégrations transparentes avec des outils professionnels populaires tels que Microsoft Teams, Jira, Slack et Outlook, les tableaux de bord intuitifs et le suivi détaillé de la progression.

J'ai également trouvé que les agendas intelligents qui enregistrent les principaux apprentissages et les points à retenir étaient utiles pour rendre les réunions plus productives et créer une culture de la responsabilité et de l'amélioration continue

Les meilleures caractéristiques de Workboard

Définissez des objectifs et des OKR, des résumés d'état et obtenez des instantanés des progrès des employés avec Co-Author (l'outil d'intelligence artificielle de Workboard)

Attribuez des actions directement au cours d'une réunion et suivez les progrès dans l'espace collaboratif de Workboard, Workstream

Responsabiliser les employés grâce à des rappels et des mises à jour automatisés

Prendre des décisions éclairées grâce à des analyses avancées qui offrent un aperçu approfondi des mesures de performance

Obtenez des rapports personnalisables et partagez-les avec les équipes et les parties prenantes

Limites de Workboard

La navigation dans le logiciel peut s'avérer complexe pour les nouveaux utilisateurs

Prix du Workboard

Non disponible

G2: 4.5/5 (15+ commentaires)

4.5/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (90+ commentaires)

4. Treillis

via Treillis J'ai souvent vu des organisations ignorer un facteur crucial dans la mesure des performances : Les employés doivent voir où ils en sont et comment leur travail s'inscrit dans le grand schéma des choses - un moyen sûr de stimuler l'engagement des employés !

Best for performance management and employee engagement

Outil de gestion du personnel par excellence, Lattice permet de relier les contributions individuelles au succès de l'organisation.

L'outil intègre les OKR dans la stratégie de gestion des performances de l'entreprise, garantissant que les efforts de l'équipe sont alignés sur les principales priorités de l'entreprise.

**Il m'a permis d'organiser des entretiens individuels avec les membres de l'équipe et d'effectuer des contrôles de performance rapidement, en veillant à ce que chaque action soit intentionnelle et axée sur les objectifs et à ce que les problèmes soient résolus sans perte de temps.

Les meilleures caractéristiques de Lattice

Alignez les objectifs stratégiques dans l'ensemble de l'organisation grâce aux outils d'alignement faciles à utiliser de Lattice

Suivre efficacement les progrès grâce à des tableaux de bord intuitifs et personnalisables

Faciliter la communication grâce à des outils intégrés qui prennent en charge le retour d'information et la collaboration

Personnaliser les OKR à l'aide de modèles qui répondent aux besoins et aux objectifs spécifiques de l'entreprise

Intégrer l'outil à Jira, Salesforce et Microsoft Teams

Limites de Lattice

Intégrations tierces limitées par rapport aux concurrents, ce qui peut entraver le flux de travail dans les environnements à forte diversité technologique

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées, ce qui peut nuire à l'expérience de l'utilisateur

Prix de Lattice

Gestion de la performance + OKRs et objectifs : 11 $/mois par utilisateur

: 11 $/mois par utilisateur Engagement : +4$/mois par utilisateur

: +4$/mois par utilisateur Croissance : +4$/mois par utilisateur

: +4$/mois par utilisateur Compensation : +6$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (3,800+ avis)

4.7/5 (3,800+ avis) Capterra: 4.5/5 (120+ avis)

Quelques-uns de Les plus appréciées de Lattice comprennent les enquêtes d'engagement, le suivi des OKR et les examens de performance.

J'adore la conception de l'interface utilisateur de l'ensemble de la plateforme. La convivialité et la simplicité non seulement de l'administration de l'outil, mais aussi de tous les supports d'engagement et de formation, y compris Lattice University et le service d'assistance de Lattice. Nous utilisons un grand nombre de fonctionnalités, notamment les entretiens individuels, les mises à jour, le retour d'information, les enquêtes d'engagement, le suivi des objectifs et des résultats et les évaluations des performances.

5. 15Five

via 15Cinq 15Five est une plateforme SaaS RH et un outil OKR qui stimule l'engagement des employés et améliore la gestion des performances grâce à la fixation efficace d'objectifs et à la reconnaissance des employés.

Meilleur outil pour le suivi des OKR basé sur le feedback

J'ai adoré son interface conviviale et l'accent mis sur le soutien d'une boucle de rétroaction continue entre les gestionnaires et les employés. Le tableau de bord Best-Self Review est un excellent ajout - il intègre le développement personnel des employés à la gestion de la performance.

En tant que manager, j'utilise le tableau de bord de révision pour voir les progrès de mon équipe, et les contributeurs individuels peuvent l'utiliser pour mesurer les progrès de leurs cycles de révision personnels.

Un autre de mes favoris est High Fives, un outil de reconnaissance par les pairs qui favorise une culture de travail positive. Les membres de l'équipe peuvent s'envoyer des "High Five" pour montrer leur appréciation, et les chefs d'équipe peuvent l'utiliser pour célébrer les victoires et les contributions

En outre, 15Five comprend des outils de reporting puissants et des intégrations avec des logiciels d'entreprise courants. J'ai adoré l'intégration transparente avec Google Calendar - il est très rapide et facile de planifier des entretiens individuels avec les membres de mon équipe directement à partir de l'application.

Les meilleures fonctionnalités de 15Five

Fournir et collecter du feedback grâce à la fonction de check-in hebdomadaire qui encourage une communication ouverte entre les managers et les employés

Améliorer l'alignement stratégique en reliant les objectifs individuels des employés aux objectifs globaux de l'entreprise

Suivez et analysez les performances grâce à des outils de reporting complets et obtenez des informations exploitables

S'intégrer de manière transparente à d'autres outils tels que Slack, Microsoft Teams et les plateformes SIRH afin d'améliorer l'efficacité de votre flux de travail

15Five limitations

Dépendance à l'égard des contributions régulières des utilisateurs : l'efficacité de l'outil diminue en l'absence d'une participation régulière de tous les utilisateurs

Prix de 15Five

Engage : 4$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 4$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Perform : 10$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 10$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Total Platform : 16 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

G2: 4.6/5 (1,700+ reviews)

4.6/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (880+ commentaires)

6. Asana

via Asana Asana, largement reconnu pour ses capacités de gestion de projet, peut également servir d'outil d'OKR pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus de définition et de suivi des objectifs.

Meilleur outil pour la gestion des projets et des tâches

La plateforme intègre la gestion des tâches aux objectifs stratégiques, ce qui permet de s'assurer que chaque membre de l'équipe est aligné sur la vision de l'entreprise et que ses contributions individuelles sont clairement visibles.

J'ai particulièrement apprécié la fonction de suivi de la progression d'Asana, qui comporte des indicateurs visuels clairs et des mises à jour en temps réel qui permettent aux équipes de rester connectées et informées rédiger des OKR efficaces et les contrôler à grande échelle.

En outre, Asana prend en charge une série d'intégrations avec d'autres outils professionnels, ce qui vous permet de conserver une pile technologique réduite et des flux de travail fluides.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Hiérarchisez et attribuez les tâches de manière efficace dans la vue en liste

Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps et réduire les efforts manuels

Planifiez des sprints et définissez des jalons pour que votre équipe reste concentrée et sur la bonne voie

Suivez la progression des OKR de l'équipe en temps réel grâce aux portefeuilles

Limites d'Asana

La version gratuite n'autorise que 15 utilisateurs par équipe

Essentiellement axé sur les tâches, ce qui risque d'affaiblir l'attention portée aux objectifs stratégiques de plus haut niveau

Impossibilité d'assigner des tâches à plusieurs membres de l'équipe, ce qui complique la collaboration sur les objectifs

Prix d'Asana

Gratuit

Débutant : 13,49 $/mois par utilisateur

: 13,49 $/mois par utilisateur Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

: 30,49 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise+: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (9,900+ reviews)

4.3/5 (9,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

Les utilisateurs aiment comment Asana aide à tout garder au même endroit :

OKR et définition des objectifs du haut vers le bas. Des objectifs majeurs aux tactiques détaillées.

7. Betterworks

via Meilleures œuvres Betterworks est un logiciel de gestion des performances qui aide à définir des objectifs de performance pour favoriser la réussite de l'organisation et l'alignement des employés. Il intègre le suivi des objectifs et l'accompagnement continu des performances.

Meilleur pour le retour d'information et la communication

Nous avons été impressionnés par la capacité de Betterworks à adapter les OKR aux grandes entreprises, grâce à des outils qui favorisent une communication transparente, l'alignement des objectifs et l'évaluation fréquente des progrès.

J'ai adoré la façon dont cet outil maintient l'attention sur les employés - en s'engageant sur leurs progrès, en investissant dans leur apprentissage et en résolvant leurs problèmes. Je pouvais organiser instantanément des rencontres individuelles avec les membres de mon équipe, leur fournir un retour d'information en temps réel et recueillir leurs commentaires sur la façon dont la direction peut améliorer leur expérience.

Grâce à cet outil, il est facile d'instaurer un environnement propice à la réussite et à l'amélioration continue, ce qui permet à l'organisation de se rapprocher de ses objectifs.

Meilleures caractéristiques de Betterworks

Établir un plan de développement trimestriel et fixer des jalons pour suivre les progrès

Utiliser les commentaires des responsables et des pairs pour améliorer les performances individuelles

Effectuer des étalonnages et obtenir des informations précises et impartiales sur les performances des employés

Transformez les managers en coachs et développez le potentiel de votre personnel

Limites de Betterworks

La courbe d'apprentissage est abrupte

Le feedback en temps réel et multi-évaluateurs n'est disponible que dans le plan d'entreprise

Prix de Betterworks

Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Mid-Market: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (120+ commentaires)

4.2/5 (120+ commentaires) Capterra: 3.9/5 (15+ avis)

8. Boîte à outils

via Boîte à outils Peoplebox fusionne la définition d'objectifs avec la gestion des talents, en intégrant les OKR dans le flux de travail de chacun.

Meilleur moyen de créer une culture de haute performance

Peoplebox propose une série de fonctionnalités puissantes telles que la mise à jour automatique des objectifs, le retour d'information en temps réel et les réunions individuelles intégrées, qui garantissent un alignement continu et des discussions sur les performances.

**Ses analyses puissantes m'ont permis d'obtenir des informations approfondies sur l'alignement de l'équipe. Je pouvais identifier les obstacles potentiels (dans mon cas, une équipe en sous-effectif qui ne parvenait pas à respecter les délais) et prendre de meilleures décisions pour y remédier

Peoplebox s'intègre également à des outils populaires tels que Slack et Microsoft Teams, de sorte que les équipes peuvent l'intégrer sans problème à leur pile technologique existante.

Les meilleures fonctionnalités de Peoplebox

Aligner efficacement les objectifs de l'équipe avec les stratégies de l'organisation grâce à un suivi OKR simple

Faciliter le feedback en temps réel pour garder les membres de l'équipe engagés et informés de leurs progrès

Mener des entretiens individuels productifs avec des ordres du jour de réunion intégrés et des actions de suivi directement liées aux OKR

Automatiser les mises à jour pour minimiser les saisies manuelles et tenir tout le monde au courant de l'état d'avancement des objectifs

Limitations de Peoplebox

La courbe d'apprentissage est abrupte pour les nouveaux utilisateurs qui doivent naviguer dans les fonctions avancées

Pas de forfait mensuel

Prix de Peoplebox

Gestion des talents : 7$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 7$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) PlateformeOKR : 8$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 8$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Suite complète professionnelle : 12 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 12 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Suite complète Premium : 15 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 15 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Plan Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (300 commentaires)

4.5/5 (300 commentaires) Capterra: 4.6/5 (229 commentaires)

9. PerformYard

via PerformYard Conçu pour aider les organisations à réaliser l'alignement stratégique, PerformYard permet de définir, de suivre et de gérer clairement les OKR à tous les niveaux de l'entreprise. Il met l'accent sur la facilité d'utilisation afin de se démarquer de ses concurrents. **PerformYard devrait fonctionner à merveille pour les petites entreprises qui ne connaissent pas encore les OKR et les évaluations de performance.

Meilleur pour les évaluations de performance personnalisables

Mes fonctionnalités préférées sont la cascade d'objectifs flexible, les cycles d'évaluation personnalisables et les mécanismes de retour d'information en temps réel. Ces fonctionnalités garantissent que les objectifs sont constamment alignés sur les objectifs de l'entreprise, ce qui permet de gérer activement et d'optimiser les performances des employés.

PerformYard s'intègre également de manière transparente aux systèmes de ressources humaines existants, offrant ainsi une expérience cohérente qui soutient une culture axée sur la performance.

Les meilleures caractéristiques de PerformYard

Rationaliser les processus de définition des objectifs grâce à des modèles d'OKR personnalisables et flexibles

Améliorer l'alignement stratégique grâce à une cascade d'objectifs efficace entre les départements

Faciliter le retour d'information en temps réel pour assurer une communication continue et l'ajustement des objectifs

Personnaliser les évaluations de performance pour qu'elles correspondent aux délais et aux critères uniques de votre organisation

S'intégrer efficacement aux systèmes de ressources humaines existants afin de maintenir la continuité des données et de réduire les frais administratifs

Limites de PerformYard

Intégrations tierces limitées par rapport à d'autres outils d'OKR

La transparence des prix fait défaut, car les détails ne sont pas facilement accessibles sur le site web, ce qui nécessite un contact direct pour obtenir des devis

Prix de PerformYard

Gestion de la performance : 5-10 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 5-10 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Engagement des employés : A partir de 1-3$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

G2: 4.7/5 (800+ avis)

4.7/5 (800+ avis) Capterra: 4.8/5 (80+ avis)

10. Hirebook

via Livre de location Hirebook organise les pratiques de gestion chaotiques et guide les employés pour qu'ils contribuent plus efficacement. L'outil convertit automatiquement les activités quotidiennes en résultats clés, de sorte que les employés peuvent clairement voir l'impact qu'ils ont et se sentir motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Meilleur outil pour stimuler l'engagement des employés

Pour les petites entreprises et les équipes à distance qui cherchent à améliorer l'engagement et à intégrer le suivi des performances, Hirebook offre une série de fonctionnalités bien conçues. Certaines d'entre elles favorisent une communication régulière et des boucles de rétroaction positives : vérifications, mises à jour des résultats clés, rencontres individuelles, etc.

J'ai trouvé que Org Charts correspondait bien à mon flux de travail.

Comme notre équipe s'agrandit rapidement, il devient difficile de savoir qui travaille dans quel département et sur quel projet. Avec Org Charts, je pouvais rapidement récupérer des informations sur les nouveaux arrivants, vérifier leurs progrès à un niveau granulaire et offrir l'aide nécessaire par le biais de check-ins.

Les meilleures caractéristiques de Hirebook

Visualisez les progrès avec des OKR en cascade et encouragez les employés à se tenir au courant de leur contribution individuelle

Obtenez des rapports d'OKR livrés à votre courriel ou à vos appareils mobiles

Personnalisez les vérifications par département, équipe ou individu - posez des questions pertinentes et recueillez des commentaires précis de la part des employés

Permettre aux employés de vérifier en mode asynchrone

Limitations de Hirebook

Pas de plan gratuit

Il n'est pas possible d'assigner des objectifs ou des tâches à plusieurs membres de l'équipe

Prix de Hirebook

Entreprise : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (300+ avis)

4.9/5 (300+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

Les utilisateurs de Mot apprécient la simplicité et l'intuitivité de l'outil sont surpris par ses nombreuses capacités.

Même si j'ai acheté hirebook pour ses capacités d'alignement OKR, j'ai été agréablement surpris de découvrir les autres fonctionnalités qu'il offre (par exemple, créer des réunions avec des coéquipiers et être en mesure de suivre plusieurs points de l'ordre du jour à travers le temps, mettre en place des KPI quotidiens pour les employés plus opérationnels, check-in pour que vos rapports directs puissent vous dire régulièrement comment ils se sentent et ce qui les préoccupe) Les fonctionnalités OKR sont excellentes, intuitives et visuelles. Vous pouvez aligner les OKR pour l'ensemble de l'organisation et avoir une idée de la manière dont les différentes équipes progressent vers leurs objectifs

11. Quantive Results

via Résultats quantitatifs Conçu pour les petites entreprises et les entreprises, le logiciel OKR de Quantive ajoute beaucoup de flexibilité au processus de gestion des OKR. Il importe automatiquement les données des applications tierces et met à jour les OKR - aucun effort manuel n'est nécessaire !

Meilleur pour les rapports de benchmarking

Lors de nos tests, l'une des caractéristiques qui s'est démarquée est la possibilité de comparer les progrès et les processus afin d'identifier les possibilités d'amélioration.

Dans mon cas, l'objectif était d'augmenter de 20 % le trafic organique sur notre site web. Au fur et à mesure que nous progressions et que le système disposait de suffisamment de données pour travailler, j'ai pu comparer mes progrès et mes résultats avec ceux d'autres clients de Quantive ayant des objectifs similaires.

Ce processus de benchmarking m'a aidé à mieux comprendre le scénario du trafic organique. Comme nous étions presque au même niveau que la référence, j'étais assuré que nous étions sur la bonne voie

Quantive Results meilleures caractéristiques

Mettez en avant les plus grandes réalisations d'une équipe ou d'un individu et récompensez les performances avec des badges, des gifs et des commentaires pour maintenir un niveau d'engagement élevé

Restez à jour avec l'activité OKR de votre équipe et maintenez une piste d'audit avec l'historique de l'activité

Restez en contact avec vos coéquipiers et collaborez sur les objectifs et les tâches en temps réel grâce à l'intégration de Slack et de Microsoft Teams

Créez automatiquement un organigramme pour aider les membres de l'équipe à comprendre la structure de l'entreprise

Limitations de Quantive Results

La configuration initiale et la formation nécessitent du temps et des ressources pour tirer pleinement parti des capacités de la plateforme

Prix de Quantive Results

Les essentiels : Gratuit

: Gratuit Echelle : 9 $/mois par utilisateur

: 9 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Quantive Results ratings & reviews

G2: 4.6/5 (100+ avis)

4.6/5 (100+ avis) Capterra: 4.7/5 (80+ commentaires)

12. Kallidus Perform

via Kallidus Perform Kallidus Perform est un outil logiciel OKR conçu pour rationaliser la gestion des performances et améliorer les processus de définition des objectifs au sein des organisations. Il permet aux entreprises de définir clairement et de suivre les objectifs et les résultats clés au niveau individuel et au niveau de l'équipe, favorisant ainsi une culture de la haute performance et de l'amélioration continue.

Meilleur outil pour la gestion de la formation et du développement et du cycle de vie des employés

Son interface conviviale s'est imposée à moi. J'ai aimé la façon dont elle simplifie le suivi et la gestion des OKR à plusieurs niveaux, en les rendant accessibles à tous les employés.

**Mais la force de Kallidus va au-delà des fonctionnalités OKR déjà excellentes. J'ai essayé de réorienter les campagnes de formation à travers Kallidus en personnalisant les modèles et en concevant les modules, et j'ai reçu des commentaires positifs de la part de toute l'équipe.

Kallidus Perform prend également en charge un cycle continu de gestion de la performance, en intégrant des contrôles réguliers et un retour d'information en temps réel qui permettent aux équipes de rester alignées et concentrées sur leurs objectifs. Je le recommande aux organisations qui cherchent à maintenir l'agilité et l'adaptabilité de leurs opérations stratégiques.

Les meilleures caractéristiques de Kallidus Perform

Rationaliser la définition des objectifs grâce à des modèles d'OKR personnalisables, faciles à ajuster et à aligner sur les stratégies de l'entreprise

Renforcer l'engagement des employés en permettant un retour d'information et des contrôles réguliers, favorisant ainsi une culture d'amélioration continue

Simplifier le suivi des performances grâce à une interface conviviale qui facilite l'adoption et l'utilisation des OKR par tous

Personnaliser les évaluations des performances pour répondre aux besoins et aux délais uniques des différentes équipes

Intégrer les possibilités d'apprentissage et de développement dans le processus de gestion des performances

Limites de Kallidus Perform

La courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs peut être abrupte en raison de l'étendue des fonctionnalités et des options de personnalisation disponibles

Les capacités d'intégration avec d'autres systèmes sont limitées

Prix de Kallidus Perform

**Prix sur mesure

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

13. Profit.co

via Profit.co Profit.co est un autre outil logiciel OKR qui est devenu populaire pour son approche complète de la gestion des objectifs et des résultats clés, permettant aux entreprises d'affiner leur planification et leur exécution stratégiques.

Ses flux d'utilisateurs magnifiquement conçus et ses personnalisations granulaires font de cet outil un véritable plaisir à utiliser.

Le meilleur pour la gestion personnalisable des OKR

Profit.co offre une série de fonctionnalités qui favorisent l'alignement à tous les niveaux d'une organisation, en veillant à ce que tout le monde évolue de manière synchronisée vers des objectifs communs. **J'ai été impressionné par ses 400+ KPIs intégrés et personnalisés pour mesurer la performance efficacement

Lorsque j'utilisais Profit.co, je soulignais souvent à mes collègues à quel point les tableaux de bord étaient visuels. En tant qu'espace tout-en-un pour le partage des mises à jour, des commentaires et des ressources liées aux objectifs, Profit.co fonctionne très bien - il m'a aidé à explorer les mises à jour en temps réel et à rester au top des OKR tout en collaborant avec les membres de l'équipe. Vous pouvez également créer un OKR d'équipe à l'aide de guides et de modèles d'OKR.

J'ai aimé la façon dont la plateforme se concentre sur l'offre de ressources éducatives. Les modules de formation aident les utilisateurs à maximiser les avantages des OKR et à améliorer les performances à l'échelle de l'entreprise.

Les meilleures caractéristiques de Profit.co

Fournir aux employés une vue d'ensemble de la vision de l'entreprise grâce à des tableaux de bord d'alignement

Exploiter plus de 400 KPI intégrés et personnalisés pour mesurer efficacement les performances

Personnalisez et créez une période OKR ou un cycle d'évaluation des performances avec un titre et une durée de votre choix

Limites de Profit.co

Impossible de créer des champs OKR personnalisés dans le plan gratuit

Intégrations limitées avec d'autres outils de gestion de projet comme Asana, Trello, Proofhub

Impossible de visualiser vos tâches dans la vue Gantt

Prix de Profit.co

Tarification personnalisée

Profit.co ratings & reviews

G2: 4.8/5 (200+ commentaires)

4.8/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (80+ avis)

14. Objectifs Viva

via Buts de Viva Microsoft Viva Goals est un outil logiciel OKR stratégique intégré à la suite Microsoft Viva, conçu pour aligner les efforts des équipes sur les objectifs les plus critiques d'une organisation.

Meilleur outil pour la définition et le suivi des objectifs à l'aide de modèles préétablis

S'appuyant sur l'infrastructure robuste de l'écosystème Microsoft, Viva Goals vous permet de définir, de suivre et de gérer des objectifs et des résultats clés au niveau de l'équipe et de l'organisation.

L'intégration rapide et transparente avec d'autres produits Microsoft, tels que Teams et Azure DevOps, est une fonctionnalité indispensable.

De plus, Viva Goals peut automatiser les mises à jour des progrès et fournir des informations exploitables grâce à des analyses avancées. J'ai également été surpris par le grand nombre de fonctions personnalisables OKRs et modèles de définition d'objectifs qui répondent à de nombreux cas d'utilisation, facilitant la définition et le suivi des performances à grande échelle

Les meilleures caractéristiques de Viva Goals

Intégration aisée avec les outils et services Microsoft Office pour maintenir un flux de travail unifié

Automatiser le suivi des progrès pour fournir des mises à jour en temps réel et réduire la saisie manuelle des données

Favoriser l'alignement stratégique en reliant clairement les objectifs individuels et d'équipe aux objectifs globaux de l'entreprise

Améliorer la prise de décision grâce à des analyses avancées qui offrent une vision approfondie des performances des OKR

Faciliter la collaboration en exploitant Microsoft Teams pour la communication et les mises à jour liées aux OKR

Limites de Viva Goals

La dépendance à l'égard de l'écosystème Microsoft peut limiter son intérêt pour les organisations qui ne sont pas totalement intégrées aux produits Microsoft

Le coût peut constituer un obstacle pour les petites entreprises ou les startups, car les prix sont généralement regroupés avec d'autres produits Viva ou Microsoft 365

La configuration initiale et l'adoption peuvent nécessiter beaucoup de temps et d'efforts, en particulier pour les organisations qui n'ont pas été exposées à l'interface de Microsoft

Prix des objectifs Viva

Microsoft Viva dans Microsoft 365: Disponible dans le cadre du plan d'entreprise Microsoft 365

Disponible dans le cadre du plan d'entreprise Microsoft 365 Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

2 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Microsoft Viva Suite: 12 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

15. Mooncamp

via Champ de lune Mooncamp est un logiciel qui permet de créer et de communiquer la stratégie de l'entreprise aux initiés et d'encourager l'alignement à l'échelle de l'entreprise à l'aide des OKR.

Meilleur outil pour la conception de stratégies hiérarchiques

J'ai essayé la fonction "Strategy Tree" pour offrir à chacun une perspective de haut niveau de notre stratégie organisationnelle. La planche à dessin modifiable m'a permis de définir nos principaux domaines d'action pour le trimestre, nos objectifs et nos initiatives par ordre hiérarchique.

Par exemple, la hiérarchie de nos objectifs trimestriels pour les équipes chargées de la réussite des clients ressemblait à ceci :

Domaine d'intérêt : Excellence du service client

Objectif : Améliorer la réactivité et l'efficacité du soutien à la clientèle

Résultat clé 1: Réduire de 20 % le temps de réponse moyen aux demandes des clients

Réduire de 20 % le temps de réponse moyen aux demandes des clients Résultat clé 2: Atteindre un taux de résolution de 90 % au premier contact

Atteindre un taux de résolution de 90 % au premier contact Résultat clé 3: Augmenter le taux de satisfaction de l'assistance à la clientèle à 85%

Initiatives:

Mise en œuvre d'un nouveau système de billetterie pour un meilleur suivi et une meilleure gestion des demandes

Former les représentants du service clientèle aux techniques avancées de résolution des problèmes

Créer une base de connaissances sur le service à la clientèle afin de pouvoir s'y référer plus rapidement

Le logiciel a permis à mon équipe de comprendre cette hiérarchie étape par étape en un coup d'œil et de prendre des mesures en conséquence.

Les meilleures caractéristiques de Mooncamp

Modifiez les objectifs en masse à l'aide d'opérations telles que l'édition, la suppression ou la duplication

Rendez vos objectifs visibles publiquement ou gardez-les privés - le contrôle est entre vos mains

Intégrez l'outil à Slack ou Microsoft Teams et effectuez des vérifications régulières

Ajoutez des propriétés personnalisées à vos objectifs en utilisant la terminologie propre à votre secteur d'activité

Limites de Mooncamp

L'expérience mobile n'est pas aussi fluide que la version de bureau

Prix de Mooncamp

Essentiel : 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Professionnel : 10$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

: 10$/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement) Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (200+ commentaires)

4.8/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Presque tous les utilisateurs de Mooncamp (comme moi) admirent la simplicité et la facilité d'utilisation de l'outil, lui attribuant le mérite d'avoir simplifié leur gestion des OKR.

J'utilise Mooncamp pour le suivi des OKR et il m'a été très utile pour ne pas perdre de vue mes objectifs. J'ai déjà utilisé d'autres outils de suivi des OKR, mais Mooncamp m'a permis de rester plus cohérent. Cela est dû en grande partie à sa facilité d'utilisation et à sa flexibilité, ce qui est très important dans les startups, car les priorités peuvent changer constamment

Avantages de l'utilisation des outils OKR

Les outils logiciels OKR offrent toute une série d'avantages qui peuvent améliorer considérablement la manière dont les organisations fixent des objectifs et mesurent les performances. En voici les principaux :

1. Alignement et transparence

Les outils OKR permettent de s'assurer que tous les membres de l'organisation comprennent les objectifs stratégiques et voient comment leurs efforts contribuent à la réalisation de ces objectifs.

La transparence permet d'harmoniser les efforts entre les différents services et équipes, ce qui favorise une approche unifiée des objectifs de l'organisation.

2. Concentration et clarté accrues

En fixant des objectifs clairs et mesurables, les outils OKR aident les équipes et les individus à hiérarchiser leur travail et à se concentrer sur les activités les plus importantes.

Pour nous, cela signifie qu'il n'y a plus de gaspillage d'efforts sur des tâches non prioritaires et que l'allocation des ressources est plus efficace.

3. Amélioration de l'engagement

Lorsque les employés comprennent comment leur travail contribue aux objectifs de l'entreprise, leur engagement et leur motivation augmentent.

En utilisant ClickUp pour suivre les OKR chez ClickUp, nous avons été en mesure de promouvoir un sentiment d'appartenance et de responsabilité encore plus grand, car les employés peuvent voir les résultats de leurs efforts et comprendre leur rôle dans le succès de l'entreprise.

4. Agilité et adaptabilité

Les outils OKR encouragent les vérifications et les mises à jour régulières, ce qui permet aux équipes d'ajuster rapidement leurs stratégies en fonction de la volatilité des conditions du marché.

Cette agilité permet à l'organisation de rester réactive et de saisir les opportunités qui se présentent.

5. Des décisions fondées sur les données

Grâce aux outils OKR, la prise de décision est davantage axée sur les données. Les dirigeants peuvent suivre les progrès en temps réel, analyser les résultats et prendre des décisions éclairées sur la base de données de performance réelles plutôt que d'hypothèses, ce qui permet d'améliorer les ajustements et les résultats stratégiques.

Nous pouvons rapidement voir, par exemple, si la production de plus de contenu est en corrélation avec plus d'inscriptions ou si nous devrions d'abord concentrer nos efforts sur l'optimisation des éléments existants.

6. Amélioration de la gestion des performances

Avec des mesures et des objectifs clairs pour évaluer les performances des employés, le processus d'évaluation des performances devient plus rationnel.

L'approche structurée des outils OKR ouvre la voie à des évaluations objectives, transparentes et impartiales des performances et permet d'identifier les domaines à améliorer.

7. Facilitation de l'amélioration continue

Les fonctions de mesure et de rapport régulières des outils OKR encouragent un cycle continu de définition des objectifs, de mesure des résultats et d'affinement des stratégies.

Ce processus permanent favorise une culture d'amélioration continue au sein de l'organisation. Chez ClickUp, cette culture est également présente dans l'une de nos valeurs fondamentales : croître de 1 % chaque jour

8. Évolutivité

Les outils OKR sont évolutifs et peuvent être utilisés efficacement par des organisations de toutes tailles, qu'il s'agisse de startups ou de grandes entreprises.

Au fur et à mesure que l'organisation se développe, les outils peuvent s'adapter à des structures plus complexes et accueillir davantage d'utilisateurs.

Tendances des outils OKR

Les logiciels d'OKR sont en constante évolution car les organisations reconnaissent l'importance croissante de la définition d'objectifs stratégiques et de l'alignement. Voici quelques tendances clés à surveiller dans le paysage des outils d'OKR :

1. Les OKR s'étendent au-delà des entreprises

Les organisations à but non lucratif, les établissements d'enseignement et même les particuliers adoptent le cadre des OKR pour fixer leurs objectifs.

En outre, les entreprises plus importantes et plus traditionnelles ont tendance à combiner les OKR avec les indicateurs de performance clés pour améliorer l'agilité et incorporer la définition d'objectifs trimestriels à court terme pour les projets avec des indicateurs de performance clés plus rigides pour la réussite de l'année.

2. Les outils d'OKR offrent de plus en plus de possibilités d'analyses avancées et de rapports plus sophistiqués

Les organisations recherchent des informations plus approfondies sur les données de performance et les tendances qui peuvent guider les décisions stratégiques.

Les outils d'OKR intègrent des fonctions d'analyse plus robustes pour fournir ces informations, y compris des analyses prédictives et des recommandations basées sur l'IA.

3. L'expérience utilisateur et l'accessibilité s'améliorent

La tendance est à des outils OKR plus conviviaux et plus accessibles.

À mesure que ces outils deviennent un élément central de la culture organisationnelle, la demande de plateformes faciles à utiliser et accessibles à partir de différents appareils, y compris les téléphones portables, augmente.

L'objectif est d'encourager tous les employés à participer activement au processus d'OKR.

4. Le coaching et la formation OKR deviennent de plus en plus importants

L'adoption croissante des méthodologies OKR s'accompagne de la nécessité d'une formation et d'un soutien adéquats.

De nombreux fournisseurs d'outils OKR proposent désormais des services de coaching professionnel, des ressources éducatives et des modules de formation pour garantir la réussite de la mise en œuvre et de l'utilisation durable des OKR.

Par exemple, ClickUp University (une plateforme d'apprentissage en ligne pour maîtriser ClickUp) organise le Mettre en œuvre et suivre les OKR de manière efficace - atelier en direct pour aider les utilisateurs dans leur parcours de suivi des objectifs.

5. Les fonctions d'automatisation ont le vent en poupe

L'automatisation des outils d'OKR se développe, avec des fonctions telles que les mises à jour automatiques des progrès, les systèmes de notification et les rappels automatisés qui deviennent la norme.

Ces fonctions permettent de réduire la charge administrative et de tenir tout le monde au courant des développements clés. Automatisations ClickUp est un bon exemple !

6. L'accent est mis sur les objectifs de durabilité et d'impact social

La tendance est à l'intégration des objectifs de durabilité et d'impact social dans le cadre des OKR.

Par exemple, Patagonia, la célèbre marque de vêtements et d'équipements de plein air, s'est fixé plusieurs objectifs climatiques, tels que rendre ses emballages entièrement réutilisables d'ici à 2025, éliminer les matières premières vierges dans ses produits d'ici à 2025 et parvenir à une consommation nette zéro d'ici à 2024.

Les organisations utilisent des outils d'OKR pour définir, gérer et rendre compte des objectifs liés à l'impact environnemental et à la responsabilité sociale, en alignant les stratégies d'entreprise sur des objectifs sociétaux plus larges.

7. Les entreprises redoublent d'efforts en matière d'engagement des employés

Le travail à distance étant de plus en plus répandu, l'utilisation d'outils de ROC pour impliquer les employés prend de plus en plus d'importance.

Les fonctionnalités qui favorisent la reconnaissance, le développement personnel et le retour d'information continu sont prioritaires pour maintenir les équipes à distance motivées et connectées aux objectifs de l'organisation.

8. Amélioration de la transparence

La transparence, la collaboration entre les équipes et l'alignement sont les clés d'une mise en œuvre réussie des OKR. Grâce à l'utilisation d'outils d'OKR, les OKR et les données de réussite sont de moins en moins cloisonnés dans les organisations.

Les entreprises combinent les OKR stratégiques descendants avec les OKR ascendants, pilotés par les équipes, afin de combler le fossé entre l'orientation générale et les contributions individuelles.

C'est pourquoi je suis toujours favorable à ce que les OKR soient visibles à chaque niveau de l'organisation et à ce que l'on organise des ateliers OKR inter-équipes pour, par exemple, mettre en place des OKR pour les projets ou l'expérience client.

Choisissez le meilleur outil logiciel OKR pour votre équipe

Les logiciels d'OKR que nous avons présélectionnés dans cet article s'adressent à des organisations de différentes tailles. Ils offrent une feuille de route pour la définition et le suivi des OKR et vous encouragent à réaliser vos objectifs ambitieux.

Bien qu'ils disposent de systèmes de définition d'objectifs transparents, ils ne sont pas tous suffisamment complets pour regrouper l'ensemble du personnel, des processus et des systèmes de votre organisation sous un même toit. Certains fonctionnent très bien en tant qu'outils autonomes de suivi des OKR, tandis que d'autres offrent des capacités de collaboration limitées.

Les organisations qui se développent rapidement ont besoin de quelque chose de plus puissant qu'un logiciel de suivi des OKR en silo. Le bon logiciel de suivi des OKR s'intègre à votre flux de travail et à votre système de gestion de projet, permet aux équipes d'être sur la même longueur d'onde et évolue avec vous.

En gardant ces facteurs à l'esprit, ClickUp est un gagnant incontestable.

ClickUp Goals relie les objectifs individuels à la vision globale de l'entreprise, permet aux équipes de communiquer entre elles et de visualiser les progrès, vous aide à créer des OKR rapidement et de manière systématique à l'aide de modèles et, pour couronner le tout, vous disposez de ClickUp Brain pour réfléchir à des OKR basés sur des tâches. Commencer avec ClickUp dès aujourd'hui !

OKR Software FAQs

1. Qu'est-ce que le logiciel OKR ?

Le logiciel OKR est une plateforme d'exécution de la stratégie conçue pour aider les organisations à définir, suivre et gérer les objectifs et les résultats clés (OKR) pour les équipes et les employés. Il fournit une plateforme centralisée permettant aux équipes de créer, d'aligner et de suivre leurs objectifs, tout en maintenant la transparence et la responsabilité.

2. Le logiciel OKR convient-il à tous les types d'organisations ?

Le logiciel OKR est bénéfique pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs. S'il est couramment utilisé dans les entreprises technologiques et les startups, d'autres secteurs tels que la santé, l'éducation et la finance ont également adopté les OKR pour stimuler les performances et la croissance.

3. Quelles caractéristiques dois-je rechercher dans un logiciel OKR ?

Lorsque vous choisissez un logiciel d'OKR, tenez compte de caractéristiques telles que la définition et le suivi des objectifs, la visualisation des progrès, les capacités d'intégration avec d'autres outils (tels que les logiciels de gestion de projet) et la facilité d'utilisation. Veillez à ce que le logiciel corresponde aux besoins et aux objectifs spécifiques de votre organisation.

4. Quelle est la différence entre l'OKR et le tableau de bord prospectif (BSC) ?

En discutant des OKRs vs. Balanced Scorecards (tableaux de bord prospectifs) les OKR se concentrent sur des réalisations spécifiques et mesurables pour stimuler l'innovation, tandis que les tableaux de bord équilibrés alignent les activités de l'entreprise sur la stratégie de l'organisation, en utilisant un ensemble de mesures de performance pour obtenir une vue d'ensemble.