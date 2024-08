Quelle est la différence entre les OKR et les tableaux de bord prospectifs ?

Lorsque vous vous promenez dans un quartier inconnu, le fait de disposer d'un plan vous met en confiance.

La même règle s'applique à votre entreprise. Si les objectifs organisationnels vous paraissent intimidants, le fait de suivre un paramètre de définition des objectifs vous permet d'avancer dans la bonne direction.

Les cadres de suivi des objectifs, tels que les OKR et les tableaux de bord prospectifs, ont transformé la manière dont les entreprises modernes abordent la fixation des objectifs.

Dans cet article, nous examinerons ces systèmes en détail, leurs différences et la manière dont vous pouvez les utiliser pour élaborer une stratégie d'entreprise puissante.

Qu'est-ce que l'OKR ?

Le système OKR (objectifs et résultats clés) est un cadre d'établissement d'objectifs permettant aux entreprises de définir ce qu'elles souhaitent accomplir (objectifs) et de suivre les paramètres mesurables (résultats clés) qui indiquent la progression vers ces objectifs.

Un bref historique de l'OKR

Dans les années 1950, Peter Drucker (le fondateur de la gestion moderne) a ressenti le besoin de considérer la gestion comme une entité distincte dans l'installation d'une entreprise.

Soucieux d'aider les cadres à consacrer plus de temps à la stratégie à long terme de l'entreprise, il a introduit le concept de gestion par objectifs (MBO) dans son livre La pratique du management .

L'idée clé du MBO était de définir les objets des employés et des managers afin de stimuler la performance de l'organisation.

Mais l'idée n'était pas sans faille, comme l'a noté plus tard Drucker lui-même. Par exemple, si une entreprise fixe un objectif spécifique, tel qu'un objectif de production, elle pousse les travailleurs à atteindre ces cibles par tous les moyens, ce qui a pour résultat une baisse de la qualité.

Avance rapide jusqu'aux années 1970, Andy Grove (PDG d'Intel à l'époque) s'est inspiré du concept de MBO.

Il a emprunté l'idée d'"objectifs", l'a modifiée et l'a jointe à des "résultats clés" (une manière de mesurer la réalisation de l'objectif). L'introduction des résultats clés a empêché les employés de recourir à des raccourcis pour atteindre les objectifs, car ils disposaient de tous les indicateurs permettant de s'assurer que l'équipe travaillait dans la bonne direction.

C'est ainsi que sont nés les OKR modernes.

John Doerr, l'un des membres de l'équipe de Teams chez Intel, a repris la philosophie de l'OKR chez Google où elle a connu une réussite fulgurante. Par la suite, des entreprises du monde entier ont commencé à mettre en œuvre ce concept dans leurs systèmes de gestion stratégique ; Meta, Netflix, Spotify et Deloitte sont quelques-unes des organisations de premier plan qui l'utilisent aujourd'hui.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord prospectif ?

En tant que cadre de gestion des performances, le tableau de bord prospectif (BSC) aide les entreprises à surveiller et à mesurer leurs performances (indicateurs clés de performance ou KPI) sous de multiples angles, notamment financier, client, processus internes et apprentissage/croissance. Il adopte une approche holistique pour analyser la santé et les performances d'une organisation.

$$$a Un bref historique du tableau de bord prospectif

L'histoire du tableau de bord équilibré remonte au début des années 1990, lorsque Robert Kaplan et David Norton l'ont présenté pour la première fois dans un article de la HBR the Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance" (Le tableau de bord prospectif - Des mesures qui stimulent les performances) . Ce document plaide en faveur de la mesure de la performance d'une entreprise à travers un spectre, incluant les aspects humains et financiers.

Quelques années plus tard, Kaplan et Norton ont publié leur livre The Balanced Scorecard : Translating Strategy into Action, dans lequel ils développent leurs idées.

Ils ont d'abord conçu le concept en pensant aux entreprises à but lucratif, mais il est aujourd'hui largement adopté par les organisations à but non lucratif et les organisations gouvernementales.

Comprendre le langage : Termes et concepts clés

Avant de nous pencher sur les différences entre les OKR et les tableaux de bord prospectifs et sur la forme qu'ils prennent dans les entreprises modernes, posons d'abord les paramètres.

Voici quelques termes et concepts clés qui vous aideront à mieux comprendre les OKR et les BSC :

Gestion stratégique: Processus continu d'élaboration de stratégies visant à atteindre les objectifs d'une organisation. Il s'agit de définir les objets, d'analyser les concurrents, d'évaluer les forces internes et d'allouer les ressources nécessaires à l'exécution de la stratégie

Processus continu d'élaboration de stratégies visant à atteindre les objectifs d'une organisation. Il s'agit de définir les objets, d'analyser les concurrents, d'évaluer les forces internes et d'allouer les ressources nécessaires à l'exécution de la stratégie **Fixation d'objectifs : identification des résultats souhaités par une organisation dans un délai précis et établissement d'un forfait d'action. Cela implique le paramètre S.M.A.R.T. (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent, Limité dans le Temps) avec une vision à court et à long terme à l'esprit

Indicateur clé de performance (ICP): Il s'agit d'une mesure quantifiable permettant de suivre et d'évaluer la progression vers un objet Business spécifique. Les KPI diffèrent des OKR en ce qu'il se réfère uniquement à un indicateur pour mesurer la performance, alors que l'OKR est un cadre complet de suivi des objectifs

Il s'agit d'une mesure quantifiable permettant de suivre et d'évaluer la progression vers un objet Business spécifique. Les KPI diffèrent des OKR en ce qu'il se réfère uniquement à un indicateur pour mesurer la performance, alors que l'OKR est un cadre complet de suivi des objectifs Analyse SWOT: Il s'agit d'un cadre de planification stratégique qui identifie les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'un projet ou d'un business plan

OKR et tableau de bord équilibré : Quelle est la différence ?

L'OKR et le tableau de bord prospectif sont des outils complémentaires qui répondent à des aspects différents de la gestion d'entreprise.

Voici les différences clés :

Malgré leurs différences, l'OKR et le BSC partagent également certains traits communs, tels que

Ils constituent tous deux des cadres de gestion stratégique pour la définition et le suivi des objectifs

Ils établissent tous deux une connexion entre la vision et les actions

Ils adoptent tous deux une approche du suivi des objectifs fondée sur les données

Ensemble, ils permettent de créer une stratégie d'entreprise équilibrée et résiliente, associant des objectifs à court terme à une vision à long terme.

Méthodologies BSC et OKR

Un tableau de bord équilibré décrit la stratégie et les objectifs d'une entreprise. Les responsables peuvent décomposer ces objectifs à l'aide des OKR et les réexaminer par cycles courts. L'utilisation conjointe de ces deux méthodes offre une approche complète du suivi des objectifs.

Les OKR, quant à eux, se composent de deux éléments clés : les objets et les résultats clés.

Objectifs : Il s'agit de descriptions qualitatives des objectifs à court terme que vous souhaitez atteindre. Ils doivent inciter votre équipe à donner le meilleur d'elle-même et à faire de grands pas en avant

: Il s'agit de descriptions qualitatives des objectifs à court terme que vous souhaitez atteindre. Ils doivent inciter votre équipe à donner le meilleur d'elle-même et à faire de grands pas en avant Les résultats clés : Il s'agit d'un ensemble d'indicateurs permettant de suivre votre progression vers les objectifs. Chaque objectif peut être assorti de cinq résultats clés

BSC : un aperçu

En tant qu'outil de gestion, la BSC évalue les performances d'une organisation selon quatre perspectives :

Perspective financière : Se concentre sur les indicateurs de performance financière tels que la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité et le retour sur investissement

Se concentre sur les indicateurs de performance financière tels que la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité et le retour sur investissement **Le point de vue du client : mesure la satisfaction du client, sa fidélisation et sa part de marché afin de comprendre dans quelle mesure l'entreprise répond aux besoins du client

La perspective des processus d'entreprise internes: Évalue l'efficacité et l'efficience opérationnelles, en examinant des domaines tels que la qualité, l'innovation et l'amélioration des processus

Évalue l'efficacité et l'efficience opérationnelles, en examinant des domaines tels que la qualité, l'innovation et l'amélioration des processus La perspective de l'apprentissage et de la croissance: Évalue la capacité de l'organisation à innover, à apprendre et à croître, y compris la formation et le développement des employés, ainsi que la culture organisationnelle

Examinons maintenant les éléments de la BSC et la manière dont ce cadre contribue à la planification stratégique d'une organisation :

Éléments de la BSC

Voici les quatre éléments essentiels d'un tableau de bord prospectif :

Objectifs: Objectifs S.M.A.R.T. de haut niveau dérivés de l'analyse SWOT

Objectifs S.M.A.R.T. de haut niveau dérivés de l'analyse SWOT **Mesures : indicateurs (KPI) permettant de mesurer les objectifs de l'entreprise

Indicateurs: Mesures de la progression vers la réalisation des quatre perspectives BSC

Mesures de la progression vers la réalisation des quatre perspectives BSC **Initiatives : actions, projets ou programmes spécifiques conçus pour aider à atteindre les objectifs stratégiques

Méthode de définition des objectifs dans la BSC

Avec un tableau de bord équilibré, les organisations créent des objectifs dans les quatre perspectives, identifient les indicateurs clés de performance pertinents et créent un plan stratégique BSC pour établir une relation de cause à effet entre les objectifs. Elles suivent la progression à l'aide de un logiciel de forfait stratégique les entreprises qui utilisent des logiciels de planification stratégique, réexaminent leurs objectifs chaque année et procèdent à des ajustements le cas échéant.

Les la fixation d'objectifs dans le tableau de bord prospectif se concentre sur une approche équilibrée, en alignant les objectifs sur des perspectives connexes et en créant une ligne de mire claire entre les efforts individuels et la réussite de l'organisation. En suivant cette approche structurée, les organisations peuvent traduire leur stratégie en objectifs réalisables et mesurables qui stimulent les performances et les réalisations.

Exemples de pratiques BSC

Voici à quoi ressemble le tableau de bord équilibré d'une entreprise :

Perspective financière: Augmenter le chiffre d'affaires de 10 % au cours de l'exercice suivant ICP: Taux de croissance du chiffre d'affaires

Augmenter le chiffre d'affaires de 10 % au cours de l'exercice suivant Perspective client: Améliorer de 15 % l'évaluation de la satisfaction des clients grâce à de meilleurs services d'assistance **Indicateur de performance : score moyen de satisfaction de la clientèle

Améliorer de 15 % l'évaluation de la satisfaction des clients grâce à de meilleurs services d'assistance Perspective des processus internes: Réduire le temps de traitement des commandes de 30 % ICP: Temps moyen de traitement des commandes, de la prise de commande à l'exécution

Réduire le temps de traitement des commandes de 30 % Perspective de l'apprentissage et de la croissance: Augmenter les heures de formation des employés de 25 % pour améliorer le développement des compétences ICP: Nombre moyen d'heures de formation par employé et par an

Augmenter les heures de formation des employés de 25 % pour améliorer le développement des compétences

Cycles de révision du BSC

Les revues du tableau de bord prospectif (BSC) sont effectuées régulièrement pour contrôler les performances, évaluer la progression et procéder aux ajustements nécessaires. La fréquence des cycles de révision du BSC peut varier en fonction des besoins de l'organisation, mais les pratiques courantes sont les suivantes :

Examens mensuels: De nombreuses organisations effectuent des examens BSC mensuels pour surveiller la performance et assurer des corrections de trajectoire en temps opportun de près. Au cours de ces examens, les performances réelles sont comparées aux cibles pour chaque perspective

De nombreuses organisations effectuent des examens BSC mensuels pour surveiller la performance et assurer des corrections de trajectoire en temps opportun de près. Au cours de ces examens, les performances réelles sont comparées aux cibles pour chaque perspective Examens trimestriels: Les examens trimestriels du BSC sont populaires car ils s'alignent sur les cycles de rapports financiers courants. Ces examens fournissent une évaluation plus complète de la performance sur une période plus longue, ce qui permet une analyse plus approfondie et des discussions stratégiques

Les examens trimestriels du BSC sont populaires car ils s'alignent sur les cycles de rapports financiers courants. Ces examens fournissent une évaluation plus complète de la performance sur une période plus longue, ce qui permet une analyse plus approfondie et des discussions stratégiques Examens semestriels ou annuels: Certaines organisations optent pour des examens semestriels ou annuels du BSC, en particulier pour les objectifs stratégiques qui requièrent un horizon temporel plus long. Ces révisions impliquent généralement un examen plus approfondi de la pertinence de la BSC, de la validité des hypothèses et de la nécessité de procéder à des ajustements stratégiques significatifs

Certaines organisations optent pour des examens semestriels ou annuels du BSC, en particulier pour les objectifs stratégiques qui requièrent un horizon temporel plus long. Ces révisions impliquent généralement un examen plus approfondi de la pertinence de la BSC, de la validité des hypothèses et de la nécessité de procéder à des ajustements stratégiques significatifs **En plus des cycles de révision prévus, les entreprises peuvent procéder à des révisions ad hoc ou en fonction d'évènements, en réponse à des changements significatifs dans l'environnement de l'entreprise, les conditions du marché ou les priorités de l'organisation

Relation entre les BSC et les rémunérations et primes

Un tableau de bord équilibré est joint à la performance, car il établit un équilibre entre les cibles financières et stratégiques d'une organisation. En contrôlant et en mesurant la progression vers ces cibles, les entreprises peuvent déterminer la rémunération, les incitations et les primes des membres de l'équipe.

Il est important de noter que si le fait de lier la rémunération et les primes au BSC peut être un puissant outil de motivation, cela doit être Terminé de manière réfléchie et en conjonction avec d'autres pratiques de gestion des performances. Une communication claire, la transparence et l'équité du système de rémunération sont essentielles pour garantir l'engagement et l'adhésion des employés.

Rôle de l'analyse web dans le BSC

L'analyse du web joue un rôle précieux dans le cadre du tableau de bord prospectif, en particulier en ce qui concerne les perspectives relatives aux clients et aux processus internes.

Voici quelques exemples de la contribution de l'analyse web à la BSC :

Perspective du client

Les évaluations du comportement des clients, telles que les taux de rebond, le temps passé sur le site et les pages affichées, peuvent être utilisées comme indicateurs de la satisfaction des clients à l'égard du site web ou de l'expérience en ligne

L'utilisation d'indicateurs tels que les taux de nouveaux visiteurs, les taux de visiteurs réguliers et la valeur de la durée de vie des clients peut aider à mesurer l'efficacité des stratégies d'acquisition et de fidélisation des clients

En analysant les sources de trafic et les données de référence, les organisations peuvent obtenir des informations sur leur partage du marché et leur position concurrentielle au sein de leur industrie ou de leur segment de marché

**Perspective d'un processus interne

Fournir des indicateurs précieux liés à la performance du site web, tels que les temps de chargement des pages, les temps de réponse du serveur et le temps de disponibilité, qui peuvent être utilisés pour mesurer l'efficacité et l'efficience des processus internes liés à la gestion et aux opérations du site web

Les données analytiques sur l'engagement du contenu, telles que les pages affichées, le temps passé sur la page et les taux de rebond, peuvent aider les entreprises à identifier les domaines d'optimisation et d'amélioration du contenu, contribuant ainsi à l'amélioration des processus internes de création et de gestion du contenu

Pour les entreprises de commerce électronique, l'analyse web peut fournir des indications sur l'efficacité des processus de vente et de conversion en ligne, y compris des indicateurs tels que les taux de conversion, les taux d'abandon de panier et le revenu par visiteur, ce qui peut contribuer à l'amélioration des processus et aux efforts d'optimisation

OKR : un aperçu

Voyons comment les OKR fonctionnent dans le cadre du forfait stratégique d'une organisation.

Éléments des OKR

Voici les cinq éléments des OKR :

Focalisation: Les OKR aident les équipes à se concentrer sur des objets spécifiques et réduisent le risque de se laisser distraire

Les OKR aident les équipes à se concentrer sur des objets spécifiques et réduisent le risque de se laisser distraire **Les OKR établissent clairement la propriété et la responsabilité de chaque objectif et résultat clé, chaque membre de l'équipe étant responsable de sa contribution

Engagement: L'implication des membres de l'équipe dans le processus de paramétrage des OKR favorise l'engagement des employés et maintient leur validation des objets

L'implication des membres de l'équipe dans le processus de paramétrage des OKR favorise l'engagement des employés et maintient leur validation des objets **Transparence : les OKR sont visibles par tous au sein de l'organisation, ce qui favorise la transparence des objectifs, des cours et des performances

Visibilité: Les OKR font l'objet de révisions et de mises à jour fréquentes, ce qui offre une visibilité sur la progression et les performances par rapport aux objectifs et aux résultats clés. Cette visibilité permet aux équipes de rectifier le tir si nécessaire

Méthode de paramétrage des objectifs dans l'OKR

Les cours fixent des objectifs spécifiques et ambitieux, attachent des résultats clés à chacun d'entre eux et suivent leur progression à l'aide de Logiciel OKR , examinez les résultats après chaque trimestre et ajustez les objectifs en fonction de l'évolution des priorités.

La méthodologie de fixation des objectifs OKR met l'accent sur la transparence, la fixation d'objectifs ambitieux, l'amélioration continue et l'alignement des efforts individuels sur les priorités de l'organisation. Lorsqu'elle est mise en œuvre de manière efficace, elle peut favoriser la concentration, le compte rendu et une culture axée sur les résultats au sein d'une organisation.

Exemple de pratique OKR

Supposons qu'une entreprise de SaaS (software as a service) veuille se concentrer sur la fidélisation en améliorant la satisfaction de ses clients. Voici à quoi ressembleraient ses OKR :

Objectif: Augmenter la satisfaction et la fidélisation des clients

Résultat clé 1: Atteindre un Net Promoter Score (NPS) de 70 ou plus parmi les clients existants au cours du prochain trimestre

Atteindre un Net Promoter Score (NPS) de 70 ou plus parmi les clients existants au cours du prochain trimestre Résultat clé 2: Réduire le taux d'attrition des clients de 15 % par rapport au trimestre précédent

Réduire le taux d'attrition des clients de 15 % par rapport au trimestre précédent Résultat clé 3: Augmenter la valeur moyenne de la durée de vie (LTV) des clients B2B de 20 % grâce à des stratégies de vente incitative et de vente croisée

Augmenter la valeur moyenne de la durée de vie (LTV) des clients B2B de 20 % grâce à des stratégies de vente incitative et de vente croisée **Résultat clé 4 : Obtenir des témoignages ou des études de cas d'au moins cinq clients B2B satisfaits afin de les utiliser dans les supports de marketing

Cycles de révision des OKR

Les OKR vous permettent de faire preuve de souplesse et de fixer un échéancier adapté aux besoins de votre équipe et de votre entreprise.

Les cycles de révision des OKR suivent généralement un cycle qui s'aligne sur les processus de planification et de gestion des performances de l'organisation. Les cycles de révision des OKR les plus courants sont les suivants :

**Ces check-ins sont de brèves réunions ou des mises à jour de statut au cours desquelles les membres de l'équipe partagent leur progression, les obstacles et les ajustements nécessaires à leurs résultats clés

Examens mensuels: Au cours de ces examens, les équipes ou les départements analysent leurs performances par rapport aux résultats clés établis, identifient les tendances ou les modèles et discutent des défis ou des opportunités significatifs

Au cours de ces examens, les équipes ou les départements analysent leurs performances par rapport aux résultats clés établis, identifient les tendances ou les modèles et discutent des défis ou des opportunités significatifs Examens trimestriels: Ces examens permettent d'approfondir la réalisation des objectifs et des résultats clés, ainsi que d'évaluer l'efficacité globale du processus des OKR

Ces examens permettent d'approfondir la réalisation des objectifs et des résultats clés, ainsi que d'évaluer l'efficacité globale du processus des OKR Examens annuels: Au cours de ces examens, l'organisation évalue l'efficacité globale du cadre des OKR, évalue l'alignement entre les OKR et les objectifs stratégiques de l'organisation, et identifie les possibilités d'amélioration pour le cycle de planification à venir

: la relation entre les OKR et la rémunération et les primes

Les OKR incitent les équipes à se fixer des objectifs audacieux et ambitieux. Si les OKR peuvent jouer un rôle dans la détermination des incitations financières ou de la rémunération, ils ne doivent pas être le seul facteur, et les organisations doivent être conscientes des inconvénients potentiels d'une trop grande importance accordée aux OKR axés sur la rémunération.

La clé est de trouver un équilibre - utiliser les OKR comme un facteur dans les décisions de rémunération tout en encourageant une culture de fixation d'objectifs ambitieux et en tirant les leçons des échecs plutôt qu'en les punissant excessivement.

De nombreuses organisations lient une partie de la rémunération des employés, des primes ou des incitations à la réalisation des OKR individuels, d'équipe ou organisationnels. Cette pratique est courante et permet d'aligner efficacement les efforts des salariés sur les priorités stratégiques et de motiver des performances élevées.

Le rôle de l'analyse web dans les OKR

L'analyse web joue un rôle important dans la définition et le suivi des objectifs et des résultats clés (OKR) pour les entreprises ayant une présence significative en ligne ou dépendant fortement des canaux numériques pour leurs activités commerciales.

Voici comment l'analyse web peut contribuer au processus d'OKR :

Informer le paramètre des objectifs et des résultats clés liés à la performance numérique , tels que le trafic sur le site Web, l'engagement des utilisateurs, les taux de conversion ou les revenus en ligne

, tels que le trafic sur le site Web, l'engagement des utilisateurs, les taux de conversion ou les revenus en ligne Fournir des données et des indicateurs utiles pour suivre la progression vers les résultats clés définis. Cela comprend le suivi des sources de trafic du site Web, le comportement des utilisateurs, la performance du contenu et les entonnoirs de discussion, entre autres indicateurs

vers les résultats clés définis. Cela comprend le suivi des sources de trafic du site Web, le comportement des utilisateurs, la performance du contenu et les entonnoirs de discussion, entre autres indicateurs Identifier les possibilités d'amélioration ou les obstacles potentiels à la réalisation des résultats clés

à la réalisation des résultats clés Les informations obtenues grâce à l'analyse web peuvent contribuer à la forme des initiatives et des stratégies visant à atteindre les OKR

Fournir des données quantitatives qui peuvent assister la prise de décision basée sur les données pendant les cycles de révision des OKR

pendant les cycles de révision des OKR Les données d'analyse Web peuvent être partagées entre les équipes et les départements, ce qui favorise l'alignement et la collaboration en vue d'atteindre les OKR communs

Le rôle et les responsabilités des managers utilisant les OKR et le BSC

En tant que gestionnaire de projet utilisant l'OKR et le BSC pour suivre les objectifs de l'entreprise, vos rôles et responsabilités sont les suivants :

Identifier le bon OKR et le bon BSCIndicateurs de performance clés (KPI) Contrôler régulièrement la progression avec desTableaux de bord des ICP Fournir un suivi et des conseils pour que les équipes restent sur la bonne voie

Adapter les objets en fonction de l'évolution des priorités

Indépendamment de leur taille et de leur secteur d'activité, les entreprises ont adopté les KPI et les BSC comme méthodes efficaces de suivi des objectifs.

Études de cas de mise en œuvre réussie de BSC et d'OKR

Voici quelques exemples d'entreprises qui ont intégré avec succès les OKR et les BSC dans leurs systèmes de gestion :

LinkedIn LinkedIn utilise les OKR pour connecter les employés à la mission collective de l'organisation. Les OKR sont

"quelque chose que vous voulez accomplir au cours d'une période spécifique et qui tend vers un objectif plutôt qu'un forfait".

Jeff Weiner, ex-CEO, LinkedIn

Gardant à l'esprit l'aspect motivationnel des OKR, l'équipe se fixe des objectifs ambitieux qui ne sont pas facilement réalisables. Les OKR impliquent des cibles trimestrielles, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à la flexibilité, par exemple en changeant les objectifs chaque semaine.

Outre les objets organisationnels, les employés sont encouragés à paramétrer trois à cinq OKR personnels au cours d'un trimestre donné afin de créer un environnement de croissance et d'apprentissage continus.

L'entreprise organise des réunions régulières pour se tenir au courant de la progression des OKR. Les cadres se réunissent une fois par semaine pour une session de trois heures et toutes les six semaines pour une journée entière. Ces réunions permettent aux membres de l'équipe de rester sur la même page et de s'assurer que les actions de chacun s'alignent sur les objectifs.

Philips Electronics

Philips Electronics a mis au point un système complet de tableau de bord équilibré pour évaluer les performances actuelles et identifier les facteurs influençant les résultats futurs.

Le système Carte de pointage de Philips s'articule autour de quatre facteurs critiques de réussite (FCS) et de leurs indicateurs de performance clés respectifs :

Compétence: Paramétrage des objets liés à la connaissance, à la technologie et au leadership KPIs: Développement de l'entreprise et assistance informatique

Paramétrage des objets liés à la connaissance, à la technologie et au leadership Processus: Analyse des processus qui font bouger l'aiguille KPIs: L'excellence opérationnelle

Analyse des processus qui font bouger l'aiguille Clients: Évaluer la proposition de valeur **Indicateurs de performance clés : satisfaction des clients et des employés

Évaluer la proposition de valeur Finances : évaluation de la valeur, de la croissance et de la productivité * Indicateurs de performance clés: Croissance rentable du chiffre d'affaires

Outre les CCA, le tableau de bord prospectif de Philips comporte quatre niveaux : la carte de révision de la stratégie, la carte de révision des opérations, la carte de l'entreprise et la carte de chaque employé (par ordre décroissant). L'équipe s'efforce d'aligner les cartes de niveau inférieur sur les cartes de niveau supérieur afin que les employés puissent comprendre leur contribution aux grands objets de l'organisation.

Cette approche aide la direction à communiquer la stratégie de base de l'entreprise aux employés à tous les niveaux. Un tableau de bord équilibré aide également les dirigeants à s'assurer que les efforts des employés sont orientés vers des objectifs communs.

Avantages et inconvénients du BSC et des OKR

L'utilisation du BSC et des OKR présente plusieurs avantages. Voici les avantages de l'utilisation du BSC pour vos objectifs d'entreprise :

1. Affiche une vision globale des performances

Le BSC suit divers indicateurs de performance organisationnelle et vous donne un aperçu de la progression globale de l'organisation sous différents angles.

Il va au-delà des mesures financières et vous donne également un aperçu détaillé des aspects stratégiques.

2. Fournit une structure à la stratégie de l'entreprise

Dans les équipes interfonctionnelles, les différents services ont des façons différentes de mesurer les performances.

Un tableau de bord prospectif permet aux équipes de paramétrer des indicateurs personnalisés pour mesurer les performances tout en maintenant une structure uniforme. Il permet de s'assurer que tous les membres de l'organisation comprennent bien les mesures.

3. Connexion entre les individus et les objectifs de l'organisation

La BSC permet aux membres de l'équipe de voir comment leurs performances contribuent aux objectifs de l'organisation.

Il donne aux employés un but, les motivant à travailler dur et à avoir un impact plus important grâce à leurs efforts individuels.

4. Rationaliser la communication

Le BSC établit une méthode structurée de mesure des performances dans tous les services, de sorte que chaque membre de l'équipe sait quels indicateurs sont suivis et quels sont les objets sur lesquels il travaille.

Avec un système aussi transparent, les équipes interfonctionnelles peuvent communiquer de manière transparente et discuter des stratégies.

Passons maintenant en revue les avantages des OKR :

1. Fixation d'objectifs ambitieux

Les OKR poussent les équipes à ne pas se soucier de la sécurité et à viser la lune. Même si l'entreprise n'atteint pas 100 % des OKR, une progression ne serait-ce que de 50 % constituerait un exploit, étant donné que les objectifs étaient au départ très ambitieux.

2. Revue régulière

Les entreprises peuvent paramétrer les OKR à court terme, c'est-à-dire tous les mois ou tous les trimestres. La durée limitée permet aux employés de rester concentrés sur les objectifs, d'examiner régulièrement la progression et d'améliorer les performances globales de tous les services.

3. Sensibilisation aux objectifs

Les OKR aident les membres de l'équipe à comprendre comment leurs actions contribuent à la situation dans son ensemble. Tous les membres de l'équipe, quelle que soit la hiérarchie, connaissent les objectifs. Cela est particulièrement utile pour les grandes organisations ou les équipes à distance, où il est difficile de maintenir tous les membres de l'équipe sur la même page.

4. Agilité

Grâce à des cycles de révision courts, les OKR permettent aux équipes de revoir et de modifier les objectifs tous les mois ou tous les trimestres. Les entreprises ont ainsi la possibilité d'intégrer de nouvelles priorités dans leurs objectifs et de supprimer les objets devenus inutiles.

Les deux cadres ne sont pas sans faille. Avant de les mettre en œuvre, il est important de comprendre certaines de leurs limites :

1. Complexité

Les objectifs et les indicateurs de l'OKR ou du BSC doivent être adaptés aux besoins de votre organisation, ce qui est difficile à paramétrer, en particulier pour les petites entreprises aux ressources limitées. Le suivi des indicateurs peut également être un processus complexe et chronophage.

Pour y remédier, optez pour un outil puissant de suivi des objectifs et de gestion de la performance d'évaluation pour paramétrer l'OKR et le BSC, suivre les indicateurs et s'aligner parfaitement sur vos objectifs.

2. Délai

Les OKR permettent de fixer des objets à court terme, tandis que le BSC concerne davantage la vision et la stratégie à long terme de l'organisation. L'utilisation de l'un ou l'autre en vase clos limitera le suivi des objectifs.

Pour y remédier, utilisez le BSC et les OKR ensemble afin de fixer des cibles complètes pour les objectifs immédiats et à long terme.

3. Trop d'objectifs

Il peut être tentant de paramétrer une longue liste d'objectifs OKR ou BSC. Mais le fait d'avoir trop d'objectifs à atteindre donne l'impression d'être débordé et nuit à la productivité.

Pour tirer le meilleur parti de ces cadres, contentez-vous de trois à cinq objectifs pour les OKR et d'un maximum de dix objectifs pour le BSC.

4. Courbe d'apprentissage

Si votre équipe commence tout juste à mettre en place des OKR ou des BSC pour le suivi des objectifs, il lui faudra un certain temps pour comprendre le nouveau système et s'y habituer.

Les dirigeants doivent adopter une approche pratique de la formation des employés, communiquer les avantages des cadres et les guider tout au long du processus. Des contrôles réguliers permettent de résoudre les problèmes des employés et de maintenir leur niveau de motivation.

Décider lequel choisir : OKR ou BSC ?

La mise en œuvre du tableau de bord prospectif (BSC) ou des objectifs et résultats clés (OKR) dépend des besoins spécifiques, de la culture et des priorités stratégiques de l'organisation. Les deux cadres ont des points forts et peuvent efficacement stimuler la performance et l'alignement, mais leur approche et leur importance diffèrent.

Voici quelques facteurs à prendre en compte pour choisir entre les OKR et la BSC :

1. Taille et complexité de l'organisation

Le BSC peut mieux convenir aux organisations plus grandes et plus complexes, dotées de plusieurs divisions ou unités d'entreprise. Les OKR, en revanche, peuvent être plus faciles à mettre en œuvre et à gérer dans des organisations plus petites et plus souples.

2. Horizon du forfait stratégique

Si votre organisation a un cycle de planification stratégique à long terme (par exemple, 3 à 5 ans), l'accent mis par le BSC sur la traduction de la stratégie à long terme en objectifs et mesures exploitables peut être plus approprié. Les OKR, avec leur cadence plus courte (généralement trimestrielle ou annuelle), conviennent mieux aux organisations qui ont besoin de corrections de trajectoire et d'adaptabilité plus fréquentes.

3. Culture et état d'esprit

Les OKR favorisent une culture axée sur la fixation d'objectifs ambitieux, l'amélioration continue et la volonté de prendre des risques et de tirer les leçons des échecs. Si votre organisation valorise l'innovation, l'agilité et l'état d'esprit de croissance, les OKR peuvent être mieux adaptés. Le BSC, quant à lui, encourage une approche plus équilibrée et plus globale, ce qui peut trouver un meilleur écho auprès des organisations qui privilégient la stabilité et le forfait à long terme.

4. Besoins en matière de mesure des performances

La BSC peut être le choix privilégié si votre organisation a besoin d'un système complet de mesure des performances qui prenne en compte de multiples perspectives (financières, clients, processus internes, apprentissage et croissance). Les OKR se concentrent sur le paramètre et la réalisation d'objectifs spécifiques et de résultats clés plutôt que de fournir un cadre holistique de mesure des performances.

5. Systèmes et processus existants

Tenez compte des systèmes, des processus et de la culture existants au sein de votre organisation. L'adoption du BSC peut être plus facile si vous disposez déjà d'un système de planification stratégique et de gestion des performances bien établi. Si vous souhaitez introduire un nouveau cadre de définition et d'exécution des objectifs, les OKR peuvent constituer une option plus viable.

Il est important de noter que ces forfaits ne s'excluent pas mutuellement et que certaines organisations choisissent de mettre en œuvre des éléments des deux approches ou de les utiliser à des fins différentes dans le cadre de leurs processus de planification et d'exécution stratégiques.

Utilisation conjointe des tableaux de bord prospectifs et des OKR

En tant que cadres de suivi des objectifs et de gestion stratégique, les OKR et les BSC sont puissants chacun à leur manière. Mais en les associant, vous pouvez tirer le meilleur des deux mondes.

Voici comment votre entreprise peut tirer parti de cette combinaison :

Aligner les cibles à court terme sur la vision à long terme

S'assurer que tous les départements et les membres des équipes respectives travaillent dans la même direction

Achevez les rapports basés sur les données des OKR et les rapports qualitatifs du BSC pour obtenir une image achevée des performances de votre entreprise

Unifier l'agilité des OKR avec la stabilité du BSC

Améliorer la communication interne grâce aux rapports OKR et la communication externe avec les parties prenantes grâce aux rapports BSC

Maintenant, comment pouvez-vous intégrer ces éléments dans votre installation organisationnelle de la manière la plus rationnelle possible ?

La réponse se trouve dans un outil de définition d'objectifs tel que les ClickUp .

Ce logiciel vous permet de garder le cap sur vos objectifs et de stimuler la croissance, depuis la définition d'objectifs à court et à long terme et le suivi de la progression jusqu'à la génération et au partage de rapports.

Voici comment vous pouvez l'utiliser pour mettre en œuvre à la fois le BSC et les OKR :

1. Définissez vos objectifs Objectifs ClickUp vous permet de définir et de suivre vos objets avec clarté et précision. Définissez des cibles mesurables et tirez parti du suivi automatique de la progression pour ne pas perdre de vue vos objectifs avec des échéanciers bien définis.

Déterminez les Objectifs S.M.A.R.T. que vous souhaitez atteindre à court et à long terme. Décomposez-les en petites cibles (résultats clés pour l'OKR et mesures pour le BSC).

Lorsqu'il y a plusieurs objectifs à atteindre, vous pouvez les organiser à l'aide de dossiers en regroupant les objectifs mensuels, trimestriels ou annuels. Cette définition structurée des objectifs permet à chaque membre de l'équipe d'être sur la même page en ce qui concerne les objets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-3.jpeg Objectifs ClickUp /$$img/

Paramétrez vos objectifs à court et à long terme sur ClickUp Objectifs, divisez-les en cibles et organisez-les dans des dossiers pour y accéder facilement

Vous êtes pressé ? Utilisez les fonctions de ClickUp modèles de paramètres d'objectifs de ClickUp pour fixer rapidement des objectifs, élaborer un forfait d'action et se tenir au courant de la progression.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-36.png Fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps avec le modèle d'objectifs intelligents de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692&\_ga=2.182031523.567731403.1665415887-795894767.1658346945 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Par exemple, Le modèle d'objectifs intelligents de ClickUp peut aider tout le monde à rester sur la même page lors de la définition et du suivi d'objectifs mesurables.

Vous pouvez l'utiliser pour comprendre comment créer et organiser des objectifs S.M.A.R.T. pour votre équipe et votre organisation de manière à ce que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Utilisez les champs personnalisés de ce modèle pour enregistrer des détails importants sur vos objectifs et visualiser la progression. Les statuts de tâches personnalisés - Achevé, En cours d'achèvement, Hors circuit, En attente, Sur la bonne voie - vous permettent également de suivre facilement les tâches que vous avez achevées et celles qu'il vous reste à clôturer.

2. Partagez vos objectifs

Offrez aux membres de votre équipe une visibilité claire sur la vision à court et à long terme de l'entreprise.

Partagez vos objectifs avec eux afin que chacun soit conscient des objectifs à atteindre.

Vous pouvez modifier les permissions ou rendre les objectifs privés si vous préférez garder certaines choses confidentielles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-4.jpeg Objectifs ClickUp /$$img/

Partagez vos objectifs avec votre équipe grâce à ClickUp Objectifs

3. Fixer des paramètres

Attribuez des échéances précises à chaque Objectif pour que votre équipe ne perde pas de temps.

Les délais peuvent être courts (mensuels ou trimestriels) ou longs (semestriels ou annuels), selon vos besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-5.jpeg Fixer des paramètres avec ClickUp Objectifs /$$img/

Fixez des échéances pour rester sur la voie de vos objectifs grâce à ClickUp Objectifs

4. Faites un brainstorming sur les indicateurs à suivre

Lorsque vous êtes sûr de vos objectifs, il est temps de décider comment vous allez mesurer la progression vers ces objectifs.

Voici un exemple de mesure des OKR :

Objectif: Lancer une nouvelle fonctionnalité de produit

Résultat clé 1: Développer et tester la fonctionnalité avant la fin du deuxième trimestre

Développer et tester la fonctionnalité avant la fin du deuxième trimestre **Résultat clé 2 : 95 % d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs par les bêta-testeurs

**Résultat clé 3 : Augmenter le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de 20 % dans le mois qui suit le lancement

Dans ce cas, vous devez définir des paramètres appropriés pour suivre le développement du produit, l'engagement des utilisateurs et l'augmentation du nombre d'utilisateurs.

Pour le tableau de bord prospectif, le processus est un peu différent. Comprenons-le à l'aide d'un exemple :

Perspective: Financière

Objectif: Augmenter le chiffre d'affaires des ventes de logiciels

Indicateur clé de performance (ICP): Taux de croissance du chiffre d'affaires

Taux de croissance du chiffre d'affaires Cible: Augmenter le chiffre d'affaires de 15 % par rapport à l'année précédente

Dans ce cas, vous devez suivre les ICP appropriés pour connaître votre progression ou celle de votre équipe. Ici, l'ICP est le taux de croissance du chiffre d'affaires ; d'autres exemples d'ICP sont le taux de croissance du chiffre d'affaires et le taux de croissance du chiffre d'affaires indicateurs clés de performance et indicateurs de gestion des produits seraient la marge bénéficiaire brute, le retour sur investissement, le taux de recommandation net, etc.

Vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir et collaborer avec votre équipe sur les indicateurs à surveiller. En déplaçant des éléments sur le Tableau blanc, vous pouvez hiérarchiser et organiser les objectifs et les résultats clés en fonction de leur importance et de leur alignement sur la stratégie globale.

La nature visuelle du tableau blanc favorise l'idéation, l'organisation et l'obtention d'un consensus, ce qui permet d'élaborer une stratégie de mesure des performances plus ciblée et plus efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Tableau blanc-gif.gif Tableau blanc ClickUp /$$img/

Imaginez, créez et collaborez avec les membres de votre équipe en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

5. Suivre la progression

Suivez la progression des cibles individuelles (résultats/mesures clés) pour voir le chemin parcouru et comment vos cibles vous rapprochent de vos objectifs.

Vous pouvez utiliser des tableaux de bord hebdomadaires pour suivre les objectifs dont les délais sont plus courts.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-37.png Suivi de la progression avec les objectifs ClickUp /$$img/

Voyez si vous êtes sur la bonne voie ou si vous avez pris du retard, grâce à ClickUp Objectifs

Vous pouvez utiliser des modèles OKR et des modèles de tableau de bord prospectif personnalisables pour simplifier davantage le processus.

ClickUp propose les modèles suivants :

Modèle de cadre OKR de ClickUp vous permet de fixer des objectifs S.M.A.R.T., de suivre la progression en temps réel et d'identifier rapidement les obstacles

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-38.png Aidez votre équipe à se concentrer sur les objectifs prioritaires et à mesurer systématiquement la progression grâce au modèle de cadre OKR de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234154748 Télécharger ce modèle /$$cta/

Modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp vous aide à établir des objectifs pour les quatre perspectives du BSC, à suivre et à visualiser les indicateurs clés de performance et à mettre en place des flux de travail collaboratifs

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-39.png Créez des objectifs pour différentes perspectives, attribuez des tâches aux membres de l'équipe, hiérarchisez les initiatives et ajustez les objectifs en fonction des besoins grâce au modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319790 Télécharger ce modèle /$$cta/

Tirer parti du duo dynamique OKR et BSC pour une plus grande réussite

L'OKR et le BSC vous aident à rester compte de vos objectifs, mais de manière différente.

Les OKR sont ambitieux et permettent de suivre la progression à court terme, tandis que le BSC est plus pragmatique et holistique et vise des objectifs à long terme.

Lorsque vous combinez les deux cadres, vous ouvrez la voie à une infinité d'opportunités. Chaque objectif, petit ou grand, devient réalisable.

Toutefois, la mise en place de ces paramètres et la tenue d'un onglet sur vos objectifs représentent un véritable défi.

La bonne nouvelle, c'est qu'avec ClickUp, vous pouvez intégrer à la fois l'OKR et le BSC dans votre système de suivi des objectifs et maintenir une concentration sans faille pour atteindre vos Objectifs. Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui et rapprochez-vous de la réalisation de vos objectifs !

Questions fréquentes

1. Quelle est la différence entre les OKR et un tableau de bord prospectif ?

L'OKR permet d'identifier et de suivre les objectifs ambitieux à court terme d'une organisation. En revanche, le système de tableau de bord équilibré fournit un moyen holistique d'évaluer la santé globale de l'entreprise, y compris les objectifs financiers et non financiers.

2. Quelle est la différence entre KPI et OKR ?

Les ICP sont des indicateurs mesurables utilisés pour suivre la progression vers les objectifs, tandis que le OKR est un cadre de gestion stratégique qui permet de suivre les objectifs.

3. Pourquoi devriez-vous utiliser les OKR plutôt que les KPI ?

Vous pouvez utiliser les ICP pour mesurer la progression de votre équipe vers un objectif. Cependant, un indicateur isolé ne peut pas communiquer à votre équipe la bonne direction à suivre. Pour ce faire, vous avez besoin d'un cadre tel que l'OKR.