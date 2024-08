Apprendre à suivre l'avancement d'un projet grâce à des tableaux de bord d'indicateurs clés de performance (ICP)

Augmenter les bénéfices bruts, optimiser la croissance du chiffre d'affaires, réduire le temps moyen de résolution des tickets d'assistance, améliorer les performances de l'équipe marketing - il existe des dizaines et des dizaines de processus et d'objectifs stratégiques qui peuvent être suivis à l'aide des bons indicateurs de performance clés.

À faire pour commencer ? Vous aurez besoin d'un ensemble d'indicateurs de performance clés (KPI) pertinents pour vos objectifs particuliers, et vous devrez apprendre à construire un tableau de bord KPI pour suivre efficacement la progression vers ces objectifs.

Vous êtes prêt à commencer ? Vous trouverez ci-dessous un guide détaillé sur les tableaux de bord d'indicateurs de performance clés, ainsi que les étapes à suivre pour créer le vôtre.

Qu'est-ce qu'un KPI Scorecard ?

Commençons par ce que sont les indicateurs clés de performance : Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des indicateurs utilisés pour quantifier et suivre la progression de vos objectifs . Qu'est-ce qu'un tableau de bord des indicateurs clés de performance ?

Pensez-y comme aux feuilles de score que vous utilisez avec vos amis pour suivre vos résultats lors d'une soirée bowling ou d'un jeu de société. Il s'agit d'une représentation visuelle de vos ICP qui facilite le suivi et la mesure de la progression vers différents objectifs. Ils permettent de suivre les ICP au niveau individuel, par équipe ou par département, ou à l'échelle de l'entreprise.

Avantages de l'utilisation d'une carte de pointage des indicateurs de performance clés

C'est une chose de comprendre ce qu'est un tableau de bord des indicateurs de performance clés, mais pourquoi devriez-vous les utiliser ? Il y a de nombreuses raisons à cela :

Les tableaux de bord des ICP facilitent la visualisation des objectifs, ce qui favorise la transparence au sein de l'entreprise

Ils permettent de se concentrer sur la réalisation d'objectifs spécifiques, ce qui responsabilise les employés

Les tableaux de bord des ICP sont une mesure de la performance facile à lire qui vous permet de suivre la performance des individus, des équipes, des départements ou même la performance de l'organisation dans son ensemble

Utilisez les tableaux de bord des ICP comme base de la planification stratégique et de la gestion des ressources humainesla prévision des projets* Comme les tableaux de bord des ICP mettent l'accent sur des objectifs particuliers, ils permettent à chacun de s'aligner sur votre stratégie globale

En suivant les cours, vous remarquerez que certains domaines ne progressent pas aussi bien que d'autres, ce qui vous donnera une idée des domaines qui doivent être améliorésdes améliorations de processus 🛠️

Différents types de tableaux de bord d'indicateurs de performance clés

En fin de compte, les tableaux de bord des indicateurs clés de performance peuvent prendre la forme la plus utile pour vous et votre équipe. Que vous mesuriez la performance globale ou que vous suiviez les objectifs de chaque employé, n'hésitez pas à utiliser des diagrammes, des graphiques et d'autres visualisations de données pour faciliter le suivi de la progression.

Certains tableaux de bord des ICP mettent les données en forme de liste et utilisent un code couleur pour différencier les ICP sur la bonne voie de ceux qui ne le sont pas.

Utilisez le modèle Modèle d'indicateur de performance clé ClickUp pour créer rapidement et facilement un tableau de bord des indicateurs de performance clés. Ce modèle de tableau de bord KPI permet d'avoir des statuts personnalisés pour chaque tâche ou objectif, des champs qui vous permettent d'ajouter différents attributs à vos KPI, des vues personnalisées qui affichent vos KPI sous différents angles, et bien plus encore.

Bien qu'il existe de nombreuses façons d'aborder un tableau de bord d'indicateurs de performance clés, une méthodologie est particulièrement populaire - et nous allons la détailler ci-dessous. 👀

Le tableau de bord équilibré KPI Scorecard

Le tableau de bord équilibré (BSC) est un tableau de bord d'indicateurs de performance clés créé par David Norton, cofondateur du cabinet de conseil Renaissance Solutions, et Robert Kaplan, professeur de développement du leadership à la Harvard Business School.

Ce type de tableau de bord regroupe des indicateurs de performance qui permettent d'évaluer les performances globales de l'organisation sous quatre angles différents.

La perspective financière: Il s'agit des indicateurs qui évaluent les performances financières de votre entreprise. Les marges bénéficiaires, les cibles de revenus et les recettes sont autant d'exemples d'ICP financiers

Il s'agit des indicateurs qui évaluent les performances financières de votre entreprise. Les marges bénéficiaires, les cibles de revenus et les recettes sont autant d'exemples d'ICP financiers **Les indicateurs clés de performance du point de vue du client fournissent une mesure de facteurs tels que la satisfaction du client, la fidélisation de la clientèle, le taux de recommandation net, etc. Pour les parties prenantes, vous mesurerez probablement le sentiment, qui comprend la façon dont elles affichent votre entreprise, leur satisfaction et d'autres mesures liées à l'engagement et à la réussite des parties prenantes

Processus internes : Les ICP de ce point de vue analysent le fonctionnement de votre entreprise et l'efficacité avec laquelle vous fournissez votre produit ou service. Ces indicateurs de performance mesureront la réussite de la logistique, de la gestion des commandes et d'autres processus d'entreprise

Les ICP de ce point de vue analysent le fonctionnement de votre entreprise et l'efficacité avec laquelle vous fournissez votre produit ou service. Ces indicateurs de performance mesureront la réussite de la logistique, de la gestion des commandes et d'autres processus d'entreprise Apprentissage et croissance : Ces ICP considèrent les choses du point de vue de vos employés. Ils mesurent des éléments tels que les investissements dans la formation, le développement des compétences, la culture du lieu de travail, les outils et ressources technologiques et l'engagement des employés

Le nom dit tout : Le tableau de bord prospectif vous donne un aperçu "équilibré" des performances de votre entreprise sous quatre angles différents - et cruciaux. Il vous permet également d'identifier rapidement les problèmes potentiels (comme une baisse de l'engagement des employés ou une chute de la fidélisation des clients), ce qui facilite la recherche de la source du problème et la création d'une stratégie pour y remédier avant qu'il ne devienne incontrôlable.

Utilisez les filtres des tableaux de bord de ClickUp pour voir vos données de pratiquement n'importe quel point de vue

Le plus intéressant ? L'utilisation du tableau de bord équilibré ne vous empêche pas de créer d'autres tableaux de bord d'indicateurs clés de performance. N'hésitez pas à utiliser cette méthodologie pour évaluer les performances de l'entreprise dans son ensemble, mais aussi pour créer des tableaux de bord au niveau d'un département ou d'une équipe afin de faciliter l'évaluation des performances de l'entreprise gérer plus facilement les projets et mesurer leur réussite .

Prêt à créer vos propres tableaux de bord d'indicateurs de performance clés ? Que vous souhaitiez créer un plan stratégique global pour votre entreprise, évaluer les objectifs de l'entreprise ou.. suivre et améliorer les flux de travail d'un projet , suivez les étapes ci-dessous. 🤩

1. Définir le champ d'application

Étant donné que les tableaux de bord des ICP permettent de suivre tout, des objectifs organisationnels à l'échelle de l'entreprise à la réussite individuelle, la première étape consiste à définir le champ d'application de votre tableau de bord. Les équipes commerciales suivent des indicateurs de performance clés (KPI) différents de ceux qu'une organisation dans son ensemble peut utiliser pour atteindre ses objectifs d'entreprise.

Avec ClickUp Objectifs, vous avez la possibilité de définir des paramètres pour différentes équipes et objectifs afin de mieux suivre la progression

Choisissez entre des tableaux de bord pour l'ensemble de l'entreprise, les départements de l'entreprise et les équipes travaillant sur des projets particuliers, ou créez des tableaux de bord au niveau individuel pour encourager les employés à atteindre leurs propres objectifs.

2. Définissez vos objectifs

Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec vos tableaux de bord d'indicateurs clés de performance ? À faire pour améliorer vos taux de fidélisation de la clientèle, ou pour générer plus de trafic sur votre site web ? Pourquoi ne pas améliorer campagnes de marketing ou la satisfaction des employés ?

Vous pouvez choisir n'importe quel objectif, mais avant de créer un tableau de bord des indicateurs de performance clés, vous devez définir clairement ces objectifs et choisir les bons indicateurs de performance clés à suivre en cours de route.

Lorsque vous définissez vos objectifs, pensez également au calendrier. Par exemple, si vous souhaitez réduire le taux de désabonnement d'un certain pourcentage d'ici la fin du prochain trimestre, votre tableau de bord devra refléter la progression vers cet objectif au cours de la période spécifiée.

Conseil : essayez les critères SMART!

Vous avez du mal à définir vos objectifs ? Une façon de clarifier vos objectifs est de suivre les critères SMART. "SMART" signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. En utilisant cette approche au lieu de généraliser, vos objectifs deviennent limpides.

Par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif de réduire le coût d'acquisition des clients (CAC), mais c'est assez vague. Suivez les critères SMART pour affiner cet objectif.

**Spécifique : vous voulez réduire le coût d'acquisition des clients sur les médias sociaux

**Mesurable : vous savez combien coûte actuellement l'acquisition de clients sur les canaux sociaux, et vous continuerez à analyser ces données dans le cadre de votre travail de réduction des coûts

Réalisable: Vous ne pouvez pas réduire votre CAC à zéro, mais vous devez trouver un pourcentage réaliste à cibler

Vous ne pouvez pas réduire votre CAC à zéro, mais vous devez trouver un pourcentage réaliste à cibler Pertinent: Pensez aux raisons pour lesquelles vous poursuivez cet objectif - par exemple, parce que votre CAC augmente plus rapidement que d'autres coûts, ou que votre CAC pour un produit est disproportionné par rapport à un autre

Pensez aux raisons pour lesquelles vous poursuivez cet objectif - par exemple, parce que votre CAC augmente plus rapidement que d'autres coûts, ou que votre CAC pour un produit est disproportionné par rapport à un autre Limité dans le temps: Fixez une date réaliste à laquelle vous pensez avoir atteint votre objectif

3. Choisissez vos KPI

Vos objectifs étant parfaitement définis, vous êtes prêt à choisir vos indicateurs clés de performance, n'est-ce pas ? Pas si vite !

Tout d'abord, assurez-vous d'apprendre la différence entre les ICP et les indicateurs afin de ne pas remplir accidentellement votre tableau de bord avec des indicateurs au lieu d'ICP. Voici la différence fondamentale :

Indices : Ce par rapport à quoi vous mesurez votre réussite

: Ce par rapport à quoi vous mesurez votre réussite **Indicateurs de performance clés : mesures quantifiables de la progression vers vos objectifs

Reprenons l'exemple du coût d'acquisition des clients. Le CAC est le plus souvent utilisé comme un ICP - en d'autres termes, les entreprises l'utilisent pour suivre la progression de l'optimisation de leur CAC - mais il fonctionne également comme un indicateur. Comparez vos nombres à un point de référence ou à une norme sectorielle. Si le CAC moyen dans votre secteur est de 100 $, comparez votre CAC à cet indicateur pour voir si vos coûts sont supérieurs ou inférieurs à la norme du secteur.

Une fois que vous avez une idée claire de vos ICP et de vos indicateurs, choisissez des ICP qui correspondent aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Il existe des dizaines d'indicateurs clés de performance parmi lesquels choisir prenez donc votre temps et choisissez ceux qui correspondent le mieux à ce que vous voulez accomplir.

Conseil : Moins, c'est mieux!

Vous pourriez créer une Tableau de bord KPI qui suit quelques douzaines d'indicateurs de performance clés liés à vos objectifs - mais souvent, la meilleure approche consiste à minimiser. C'est l'énigme de l'arbre qui cache la forêt. Vous ne voulez pas vous perdre dans un trop grand nombre de données, et vous ne voulez certainement pas consacrer tout votre temps à l'analyse pour maintenir votre niveau de performance Rapports sur les indicateurs clés de performance actuels.

Commencez par 10 à 15 indicateurs de performance clés (KPI) différents et continuez à partir de là. Vous constaterez peut-être que la suppression de certains ou l'ajout de quelques autres permet de trouver le bon équilibre pour vos objectifs particuliers. 🌻

4. Développer des cibles spécifiques à atteindre

À ce stade, vous devriez avoir en tête vos objectifs stratégiques et une liste d'indicateurs de performance clés efficaces à utiliser pour suivre la progression vers ces objets. La question suivante est la suivante : à quel moment atteindrez-vous votre objectif ?

Si vous suivez des ICP liés aux ventes, par exemple en mesurant le nombre de prospects qualifiés qui finissent par se convertir, votre objet est probablement d'augmenter le nombre de conversions. Mais de combien, et sur quelle période ?

Définir des cibles signifie trouver des nombres précis à atteindre. Dans le cas d'un taux de conversion, vous souhaitez peut-être passer d'un taux de 10 % à un taux de 15 %, et ce dans un délai de trois mois.

5. Trouvez les bons outils pour suivre vos indicateurs clés de performance

Maintenant que vous avez défini vos objectifs, sélectionné les KPI et fixé des cibles atteignables à atteindre, vous y êtes presque. La dernière étape ? Choisir un outil qui vous aidera à suivre ces indicateurs clés de performance.

Par défaut, certains utilisent une feuille de calcul Excel, ce qui est une bonne solution si vous ne suivez que quelques éléments de base. Mais les feuilles de calcul ne vous offrent pas toutes les fonctions nécessaires pour visualiser correctement la progression vers vos objectifs d'entreprise.

N'oubliez pas non plus que les tableaux de bord des indicateurs de performance clés sont destinés en partie à améliorer la transparence - et les feuilles de calcul ne sont tout simplement pas aussi faciles à partager qu'un tableau de bord des indicateurs de performance clés auquel tous les membres de votre équipe ont accès à tout moment.

Au lieu de vous contenter d'une feuille de calcul, envisagez d'utiliser une plateforme de gestion de projet. Les meilleures d'entre elles offrent toutes les fonctionnalités, et pas seulement la possibilité de créer des tableaux de bord détaillés gérer facilement plusieurs projets mais aussi des Espaces vous permettant de suivre les analyses, de construire des tableaux de bord KPI, et bien plus encore.

Conseil : essayez ClickUp!

Si vous êtes à la recherche d'un outil unique, ClickUp est ce qu'il vous faut. Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet qui vous offre un large intervalle de fonctionnalités, notamment la possibilité de de forfaiter les projets et suivre les tâches et les classer par ordre de priorité .

Et en ce qui concerne le suivi des indicateurs de performance clés, c'est là que ClickUp brille vraiment. Plutôt que d'utiliser des applications ou des logiciels distincts pour votre tableau de bord KPI, utilisez Objectifs ClickUp pour créer des objectifs dont vous pouvez suivre l'évolution et qui sont en connexion avec votre travail. Mieux encore, ClickUp Objectifs vous permet de suivre la progression de différentes manières. Créez des objectifs de tâches, des objectifs monétaires, des objectifs numériques, et plus encore, le tout dans un tableau de bord facile à utiliser qui permettra à toute votre équipe de rester sur la bonne voie. 🙌

