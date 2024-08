Un guide étape par étape pour créer un tableau de bord OKR

Contrairement à Indicateurs de performance clés (KPI), les objectifs et les résultats clés (OKR) sont généralement qualitatifs et peuvent être difficiles à suivre. Il est donc difficile de naviguer dans la mer des tâches et de s'assurer que vous allez dans la bonne direction. Heureusement, un bon tableau de bord des OKR peut vous servir de boussole. 🧭

Un tableau de bord bien construit vous donne un aperçu visuel détaillé de votre progression et de vos performances, ce qui vous permet de garder toute l'équipe sur la même page et de prendre des décisions fondées sur des données au lieu de tirer des plans sur la comète.

Dans ce guide, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur les tableaux de bord OKR et vous apprendrons à en créer un à partir de zéro. Nous vous suggérerons les bonnes pratiques et les outils qui ne vous coûteront pas les yeux de la tête tout en vous permettant d'accéder facilement à toutes les informations nécessaires.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord OKR ?

Un tableau de bord OKR est un outil visuel de gestion de projet qui vous permet de de suivre la progression de vos objectifs et des tâches au moyen de graphiques, de diagrammes et d'éléments dynamiques similaires. Son but principal est de résumer de grandes quantités de données afin de fournir des informations exploitables que vous pouvez utiliser pour continuer à progresser vers vos objets. 🎯

Créez des tableaux de bord détaillés et ajoutez facilement des cartes pour visualiser la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par affichage

Bien que le tableau de bord soit principalement destiné aux gestionnaires de projet/produit et aux cadres de niveau C, il peut être utile aux employés de toute la hiérarchie. Il vous aide à décomposer les OKR en initiatives que vous pouvez suivre afin de rendre un projet plus digeste et de vous assurer que tout le monde est au clair sur sa contribution et son rôle.

Par ailleurs, tous les tableaux de bord des OKR n'englobent pas le niveau de l'entreprise des projets et des objets au niveau de l'entreprise . Vous pouvez également utiliser des tableaux de bord individuels pour suivre les OKR personnels de chaque employé, ce qui les aide à rester motivés et vous permet de mieux les connaître.

Quelle que soit son utilisation, un tableau de bord bien conçu vous évite de devoir jongler avec une multitude de feuilles de calcul et de documents pour comprendre la situation actuelle de votre projet et les performances de votre équipe. Toutes les informations clés sont présentées de manière claire et attrayante, ce qui laisse plus de temps pour les tâches suivantes la prise de décision .

Les fonctionnalités clés d'un tableau de bord OKR

Pour simplifier les rapports et faciliter la prise de décisions fondées sur des données, un tableau de bord OKR doit contenir les éléments clés suivants :

Outils de visualisation-Les objectifs peuvent parfois être vagues parce qu'ils seront davantage concrétisés par des résultats et des initiatives clés, de sorte que votre tableau de bord OKR doit offrir des éléments visuels qui en tiennent compte. S'il ne va pas au-delà des diagrammes circulaires de base et des objectifs numériques, vous risquez de ne pas pouvoirvisualiser les données nécessaires pour suivre correctement la progression Une interface conviviale Comme mentionné, un tableau de bord OKR peut servir à n'importe qui dans votre organisation, il doit donc être facile à naviguer, quelles que soient les compétences techniques de l'utilisateur. Toutes les informations essentielles doivent être clairement présentées afin que votre équipe n'ait pas à chercher les données dont elle a besoin. Idéalement, votre tableau de bord devrait également être adapté aux mobiles pour vous permettre de suivre les mises à jour importantes en déplacement Données en temps réel-Vous ne pourrez pas vous faire une idée précise des progrès réalisés si votre tableau de bord n'est pas mis à jour en temps réel (ou du moins assez fréquemment pour tenir compte de tous les changements importants). Assurez-vous que votre tableau de bord se connecte de manière transparente aux sources de données et aux autres applications que vous utilisez pour atteindre l'objet Jalons et échéanciers-Certains objectifs peuvent prendre du temps à réaliser, les jalons sont donc un excellent moyen de remonter le moral de votre équipe s'il baisse à mi-parcours du projet. Les échéanciers peuvent également être pratiques, car ils donnent à chacun une feuille de route complète à suivre Options de personnalisation-Idéalement, votre tableau de bord pourra s'adapter à différentes équipes et fournir des informations pertinentes sans distraire les membres de l'équipe avec des données qui ne les concernent pas. Dans le cas contraire, vous risquez de devoir créer plusieurs tableaux de bord pour un même OKR

Quels sont les avantages d'un tableau de bord OKR ?

Si vous créez un tableau de bord qui remplit toutes les conditions susmentionnées, vous pourrez en tirer de nombreux avantages. Passons en revue les plus importants. 🌟

Communication rationalisée des OKR stratégiques

Les OKR sont généralement ambitieux et impliquent plusieurs équipes dans l'ensemble de l'entreprise. Sans un système centralisé pour les visualiser, vous courez le risque d'une mauvaise communication et pourriez favoriser le cloisonnement des projets.

L'affichage des Tableaux Hubaux Blancs de ClickUp facilite le tri des Documents, des Tableaux de bord et des Tableaux blancs en fonction de leur caractère récent, de leurs favoris ou de la mention " Créé par moi "

Un tableau de bord OKR rassemble toutes les parties concernées pour assurer la clarté et un aperçu complet de toutes les initiatives nécessaires. En conséquence, les gens peuvent voir comment leur travail s'inscrit dans le tableau d'ensemble et obtenir le contexte dont ils ont besoin pour l'achever de manière efficace.

Une plateforme de tableau de bord complète peut également intégrer les éléments suivants fonctionnalités de collaboration intégrées réduisant ainsi la nécessité de recourir à des applications de productivité . Cela peut centraliser votre flux de travail et supprimer les inefficacités chronophages.

Surveillance facile de l'activité

Au fur et à mesure que vos équipes travaillent à l'obtention de leurs résultats clés, vous voudrez être tenu au courant à tout moment. Un tableau de bord OKR peut vous permettre de le faire sans d'innombrables réunions et vérifications. Vous pouvez voir précisément la quantité de travail terminée à un moment donné et disposer de toutes les mises à jour nécessaires en un coup d'œil.

Notez que cela n'est possible que si votre tableau de bord s'intègre à outils de planification pour permettre le suivi des tâches en temps réel. Ce n'est pas le cas de toutes les solutions, vous devrez donc peut-être faire l'une ou l'autre des choses suivantes :

Faire le tour du marché pour trouver une application qui se connecte aux applications existantes dans votre flux de travail

Choisir une plateforme plus robuste qui va au-delà des simples rapports OKR et de la visualisation

Opportunités de gamification

Les tableaux de bord OKR ne sont pas seulement utilisés pour l'analyse des données - ils vous aident également à ajouter un peu de plaisir à votre flux de travail et à.. maintenir l'engagement des employés grâce à la gamification. Selon l'étude un sondage , le faire est une idée judicieuse car 89% des employés ont déclaré que la gamification les a fait progresser plus productifs et 88 % ont fait état d'une augmentation du niveau de bonheur au travail.

Il existe d'innombrables options de gamification à explorer, et votre tableau de bord OKR joue un rôle clé à cet égard. Vous pouvez mettre en place un système de récompenses basé sur des jalons, des initiatives et des résultats clés pour maintenir l'enthousiasme et la motivation de vos employés. 🥇

Afficher les relations entre les tâches et les tâches Jalon dans la vue Gantt dans ClickUp

Vous pouvez également introduire une saine compétition dans le mélange en ajoutant des systèmes de points, des tableaux de classement et d'autres éléments similaires. N'en faites pas trop, cependant, car vous ne voulez pas que la compétition se fasse au détriment de la collaboration.

Un meilleur travail d'équipe et un plus grand compte rendu

En parlant de collaboration, les tableaux de bord OKR éliminent de nombreux obstacles au travail d'équipe, tels que :

Tâches imprécises

Goulots d'étranglement dans la communication

Incapacité à avoir une vue d'ensemble

Outre les OKR, ils présentent généralement les initiatives clés connexes, ce qui permet d'exposer clairement les responsabilités de chacun. Cela élimine toute confusion et vous permet de lier chaque initiative à un membre de l'équipe et d'identifier la source de toute inefficacité en un rien de temps. 🔍

Un tableau de bord garantit également une transparence achevée , ce qui peut faire des merveilles pour l'instauration de la confiance au sein de votre entreprise. En prime, les employés pourraient être encouragés à partager leurs connaissances et à s'entraider si chacun peut voir les tâches de ses coéquipiers.

Un tableau de bord OKR solide ne peut pas être créé du jour au lendemain - vous devez passer par plusieurs étapes et consulter différents décideurs pour vous assurer que toutes les données nécessaires sont présentes. Vous devez également trouver le bon logiciel de tableau de bord doté de toutes les fonctionnalités dont nous avons parlé plus haut dans ce guide, et il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir.

Pour raccourcir votre recherche, nous vous suggérons ClickUp -une solution de gestion de projet tout-en-un qui vous permet de garder le contrôle de votre flux de travail et de suivre la progression sans effort. 🤩

Les tableaux de bord de ClickUp 3.0 permettent aux gestionnaires de projets agiles d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des diagrammes détaillés d'épuisement et d'épuisement des ressources

Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez créer votre tableau de bord OKR idéal qui vous donne des informations exploitables sur toutes les données dont vous avez besoin. Laissez-nous vous montrer exactement comment faire en passant en revue chaque étape du processus de création d'un tableau de bord.

Étape 1 : Choisissez vos objectifs

Un tableau de bord OKR peut se concentrer sur un seul objet ou sur plusieurs à la fois. Il peut également englober des objectifs à l'échelle de l'entreprise ou des objectifs spécifiques à un employé. Avec autant d'objets, choisir les bons objectifs pour le tableau de bord peut s'avérer difficile. Pourtant, il est essentiel d'accorder à cette décision le temps et l'attention qu'elle mérite, car elle aura une incidence sur toutes les étapes ultérieures.

Si vous avez besoin d'un point de départ pour définir vos objectifs, commencez par la mission et la vision de votre entreprise. Les OKR doivent être ambitieux et inspirants, alors n'hésitez pas à viser haut. 💯

Comme vous n'avez pas besoin de le quantifier, ne vous inquiétez pas si un objectif vous semble vague. "Accroître la notoriété de la marque" est un.. exemple parfait d'un objectif valable, même s'il semble ambigu à première vue. Vous le décomposerez ultérieurement en résultats et initiatives clés, de sorte que vous disposerez toujours d'un moyen concret de mesurer la progression.

Une fois que vous avez réfléchi à vos objectifs, vous pouvez utiliser Objectifs ClickUp pour leur donner vie. Grâce aux différentes options de visualisation, vous trouverez le graphique adapté à chaque type d'objectif.

Utilisez les objectifs ClickUp pour créer votre cadre OKR et suivez-les grâce à de nombreux éléments visuels

ClickUp offre des options de partage d'objectifs flexibles, vous permettant de donner à chaque équipe un aperçu des objectifs pertinents sans informations inutiles. Vous pouvez également regrouper les objectifs dans des dossiers pour plus de clarté.

Le suivi du cours se fait automatiquement en temps réel, vous n'aurez donc pas à vous préoccuper des décalages de données. Chaque fois que vous jetterez un coup d'œil au tableau de bord, vous saurez précisément dans quelle mesure vous êtes sur le point d'atteindre vos objets.

Étape 2 : Définir les résultats et les initiatives clés

Une fois vos objectifs définis, il est temps de faire preuve d'une plus grande granularité et de voir comment vous les atteindrez. En d'autres termes, vous devez définir les résultats clés et les initiatives correspondantes pour chaque objectif.

Deux à cinq résultats clés par objectif constituent une bonne solution, même si ce nombre n'est pas figé dans le marbre. Tout ce qui compte, c'est d'aligner les résultats clés sur les objectifs et de tracer une feuille de route claire à laquelle votre équipe pourra s'abonner.

Si nous reprenons l'exemple de la notoriété de la marque, vos résultats clés peuvent être les suivants :

Rédiger et publier 30 articles d'invités d'ici la fin du T2 Établir cinq partenariats avec des influenceurs du secteur au cours du premier trimestre Créer 40 podcasts d'ici la fin de l'année

Chacun de ces résultats clés peut être décomposé en initiatives spécifiques. Par exemple, les initiatives pour la rédaction de 30 articles invités peuvent inclure :

Créer les sujets et les grandes lignes des 30 articles d'ici la fin du mois Rédiger trois articles par semaine Identifier 15 sites web faisant autorité sur lesquels publier les articles invités

Il est essentiel que ces résultats et initiatives clés se trouvent dans un hub centralisé, sinon vous ne pourrez pas les suivre efficacement. C'est pourquoi Tâches ClickUp vous permet de les rassembler et de les organiser proprement. 🗓️

L'interface intuitive drag-and-drop facilite la gestion des tâches, et vous pouvez utiliser plusieurs affichages pour obtenir un aperçu clair du flux de travail.

Utilisez les tâches ClickUp pour présenter les résultats clés et les initiatives sans avoir recours à des feuilles de calcul compliquées

ClickUp propose également diverses automatisations, tâches récurrentes et autres fonctionnalités similaires qui minimisent les tâches et libèrent du temps pour la prise de décision.

Étape 3 : Déterminer la disposition du tableau de bord

Après avoir identifié les OKR et les initiatives, il est temps de choisir la manière dont vous allez les structurer dans votre tableau de bord. Ici, tout est possible, surtout si vous tirez parti des 50+ widgets de ClickUp et de ses nombreuses options de personnalisation.

Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez utiliser un Modèle de tableau de bord OKR pour s'inspirer. Par exemple, le modèle Modèle ClickUp OKR est livré avec tous les éléments dont vous avez besoin pour organiser vos OKR comme vous l'entendez. Vous disposez de cinq champs personnalisés et types d'affichage ainsi que de sept statuts pour suivre les OKR avec une grande précision.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Company-OKR-and-Objectifs-Template-1400x561.png Modèle OKR ClickUp /$$img/

Structurez vos OKR et vos initiatives sans effort avec le modèle OKR de ClickUp

Outre le modèle OKR universel, vous pouvez utiliser des modèles spécifiques tels que le modèle Modèle de plan marketing stratégique ClickUp . Il comporte des champs et des éléments prédéterminés adaptés à le forfait marketing vous permettant d'élaborer une stratégie efficace avec un minimum de travail manuel.

Enfin, vous pouvez consulter quelques Exemples de tableaux de bord ClickUp pour vous faire une idée de ce à quoi devrait ressembler votre tableau de bord OKR. Chaque élément de votre tableau de bord ClickUp est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à vos OKR et autres spécificités.

Lors de la conception de la disposition de votre tableau de bord, mettez l'accent sur la convivialité afin de vous assurer que tous les membres de l'équipe concernés peuvent naviguer dans le tableau de bord de manière transparente. Vous devrez trouver un équilibre entre le formulaire et la fonction, alors expérimentez différentes conceptions pour trouver ce qui fonctionne le mieux. 🧪

Étape 4 : Connexion des sources de données

La progression des OKR ne peut pas toujours être suivie par le biais d'initiatives spécifiques et de leur achevé. Par exemple, si vous dirigez une clinique et que vous avez fixé l'amélioration de l'expérience des patients comme objectif principal, atteindre un temps d'attente moyen spécifique peut être l'un des paramètres clés. Dans ce cas, votre tableau de bord OKR devrait se connecter à une plateforme qui mesure le temps d'attente pour vous donner les informations nécessaires sans avoir besoin d'entrées manuelles.

Vous disposez probablement d'une plateforme de mesure du temps d'attente flux de travail établi et votre tableau de bord doit s'y intégrer au lieu de vous obliger à modifier considérablement vos processus. C'est pourquoi vous avez besoin d'une solution de tableau de bord qui s'intègre de manière transparente à vos sources de données essentielles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.198\_Drill-Down-Bar-Charts\_V1.gif Afficher les détails des diagrammes à barres dans les tableaux de bord ClickUp /$$img/

Affichez les détails de vos données grâce aux fonctions d'analyse descendante dans les tableaux de bord

ClickUp vous permet de le faire de trois façons :

Intégrations natives (Slack, Everhour, Front, et bien d'autres)

Intégration avec Zapier , qui vous permet de connecter ClickUp à des centaines d'applications supplémentaires

, qui vous permet de connecter ClickUp à des centaines d'applications supplémentaires ClickUp API , qui vous permet de construire des intégrations personnalisées

Vous bénéficiez d'une liberté achevée pour adapter ClickUp à vos besoins et vous assurer que votre tableau de bord ne laisse rien de côté. 🪨

Bien entendu, le tableau de bord peut également tirer des données des autres solutions ClickUp (Tâches, Objectifs, etc.), ce qui vous permet de rester au courant des mises à jour à tout moment.

Étape 5 : Réviser et adapter votre tableau de bord OKR

Ce n'est pas parce que votre tableau de bord est opérationnel que votre travail est terminé. Au fur et à mesure que vous suivez vos OKR, vous remarquerez peut-être des domaines d'amélioration qui méritent d'être abordés. Par exemple, certains utilisateurs peuvent trouver que le tableau de bord n'est pas intuitif ou qu'il manque des données importantes.

Vos OKR évolueront également beaucoup avec le temps, c'est pourquoi il est essentiel de les revoir et de les ajuster régulièrement. Si vous avez des OKR à long terme, une révision trimestrielle devrait faire l'affaire. Ce ne sera peut-être pas le cas si vous utilisez le tableau de bord pour des projets plus petits ou pour le suivi individuel d'un employé, car vous aurez probablement besoin de vérifications plus fréquentes.

Le monde de l'entreprise évolue à la vitesse de l'éclair, vous devez donc être ouvert aux surprises qui vous obligent à ajuster vos OKR ou à rééquilibrer vos priorités. Quoi qu'il en soit, veillez à ne pas paramétrer votre tableau de bord et à l'oublier, mais à le mettre à jour en fonction des besoins.

Enfin, utilisez votre tableau de bord pour célébrer les réalisations et les principaux jalons . Une tape dans le dos contribue grandement à accroître le bonheur des employés, et votre tableau de bord vous indiquera qui la mérite le plus. 🤓

Créer un tableau de bord OKR de premier ordre avec ClickUp

Sans modèle de tableau de bord OKR, la mise en place d'un tableau de bord OKR peut demander un peu de travail, mais c'est un composant critique dans vos efforts de rapports. Vous garderez un contrôle achevé sur les OKR de votre équipe et prendrez des décisions avec beaucoup plus d'assurance.

Votre équipe appréciera également le tableau de bord, car elle pourra l'utiliser pour garder le contrôle de son flux de travail et obtenir un regain de motivation si nécessaire. 💨

ClickUp vous permet de récolter les avantages ci-dessus en plus de nombreux autres. C'est l'un des moyens les plus intuitifs et les plus rentables de créer des tableaux de bord OKR robustes et de gérer vos projets plus efficacement. Pour décupler vos efforts en matière de rapports et profiter de la puissance des données en temps réel au bout de vos doigts, créez un compte ClickUp dès aujourd'hui .