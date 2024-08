10 Outils logiciels de suivi de la productivité des employés en 2024

Avec l'essor du travail télétravail et des équipes réparties dans le monde entier, le suivi de la productivité des employés peut rapidement devenir un casse-tête.

Apprendre comment être plus productif adopte une approche nuancée. Que vous supervisiez des travailleurs en personne ou à distance, le logiciel de surveillance des employés devrait être l'un des principaux outils de gestion de la productivité outils de productivité que vous utilisez.

Bien entendu, vous devrez trouver l'option qui répond le mieux à vos besoins. Les meilleurs outils de suivi de la productivité des employés devraient ajouter de la valeur à l'engagement des employés, et non lui nuire.

Qu'est-ce que les outils de suivi de la productivité des employés ?

Les outils de suivi de la productivité des employés vous aident à obtenir des informations en temps réel sur les performances et l'engagement des membres de votre équipe. Avec le bon outil, vous pouvez suivre l'activité des employés pour les équipes à distance, les appareils mobiles, et plus encore.

Les fonctionnalités communes des logiciels de suivi de la productivité des employés comprennent :

Suivi du temps automatique

Analyse du comportement des utilisateurs

Des rapports détaillés sur la productivité, en utilisantles indicateurs de productivité et le suivi du temps des employés

Intégration avecla gestion des tâches pour suivre le temps que les employés consacrent à des tâches spécifiques

Contrôle du bureau à distance pour enregistrer les indicateurs, y compris l'enregistrement de la frappe et le suivi des applications

La plupart des outils de productivité modernes utilisent l'automatisation. Cela signifie que votre logiciel de suivi des employés analysera dynamiquement et continuellement la productivité de votre équipe en arrière-plan. Vous pouvez créer un rapport détaillé à partir de ces informations pour vous aider à gérer plus efficacement les performances des employés.

Le bon logiciel de suivi des employés vous permet de gérer la charge de travail de votre équipe et d'améliorer la productivité. Il vous permet même d'identifier et de célébrer votre employé le plus performant au cours d'une période donnée.

Vous pouvez utiliser toutes les informations que vous obtenez pour construire des systèmes de gestion des ressources humaines meilleurs, plus objectifs et plus réussis d'évaluation des performances .

Avantages des outils de suivi de la productivité

Le meilleur logiciel de suivi des employés ne se contente pas d'offrir des fonctions de base de suivi du temps. Il peut aider à surveiller les employés à distance, ce qui contribue à améliorer les performances de l'ensemble de l'organisation.

En d'autres termes, il peut s'agir de l'outil de suivi de la productivité le plus efficace de productivité que votre équipe attendait.

Utilisez-le pour suivre les progrès de votre équipe indicateurs de performance clés les indicateurs de performance clés permettent d'optimiser la façon dont vos employés télétravaillent, d'identifier les menaces internes qui pèsent sur la productivité de l'équipe et d'examiner les rapports de projet détaillés afin d'élaborer des flux de travail plus efficaces.

Le plus beau, c'est qu'avec les bonnes fonctionnalités de suivi de la productivité des employés, vos outils n'ont pas besoin d'aliéner les membres de votre équipe. Vous pouvez les utiliser pour améliorer l'efficacité des modèles de gestion, tels que le modèle collaboratif modèle de maturité pour la gestion du travail qui aide à la fois les employés à distance et en personne.

10 outils pour surveiller la productivité des employés en 2024

1.

ClickUp

Suivez et améliorez la productivité de vos employés grâce à une gamme complète d'outils et de modèles de ClickUp

Nous commençons notre liste par un outil qui est bien plus qu'un simple logiciel de suivi des employés. Il s'agit d'une solution complète de gestion du travail, qui comprend naturellement des outils de suivi et de gestion des tâches pour aider votre équipe à réussir.

Certes, il comprend un suivi du temps de base, mais ClickUp va bien au-delà de cette fonctionnalité de base. Il se concentre sur des outils avancés qui se prêtent à l'analyse de la productivité, tels que des rapports détaillés au niveau d'une tâche ou d'un projet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp suivi du temps : Un outil de suivi de l'activité des employés qui peut être utilisé sur n'importe quel appareil pour améliorer votre suivi de la productivité. Il comprend même une extension pour le navigateur Chrome

Tableaux de bord ClickUp : Un outil qui fournit des aperçus complets et de haut niveau sur des projets individuels, ce qui stimule la productivité

Objectifs ClickUp : Une fonctionnalité qui connecte les résultats escomptés au travail actif, améliorant la gestion des tâches et rendant votre travail plus stratégique

Affichages du projet ClickUp : Grâce à une variété d'options, vos équipes obtiennent une meilleure vision de leur travail de la manière qui leur convient le mieux

ClickUp Documents : Fonctionnalité de modification en cours qui améliore la productivité de votre personnel télétravailleur et peut travailler pour des équipes de toute taille

Limites de ClickUp

Il ne s'agit pas d'une solution logicielle dédiée au suivi des employés, ce qui signifie que certaines fonctionnalités (telles que le suivi de l'emplacement des employés ou de l'utilisation de la souris et du clavier) ne sont pas disponibles

Certaines fonctions limitées avec d'autres applications mobiles ClickUp, les fonctionnalités avancées n'étant souvent disponibles que pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,500+ reviews)

2. Teramind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/teramind-1400x744.png Outils de suivi de la productivité des employés de Teramind /$$$img/

Via Teramind Teramind est un logiciel de surveillance des employés plus simple. Il fournit la possibilité de surveiller le comportement et l'emplacement des employés à travers les appareils, ce qui aide à prévenir les menaces d'initiés, en particulier parmi les employés à distance.

Les meilleures fonctionnalités de Teramind

Rapports d'entreprise avancés qui transforment la surveillance de l'activité des utilisateurs en informations exploitables

Outils de gestion de la confidentialité des employés qui protègent les données critiques de l'entreprise sans compromettre l'efficacité de la surveillance

L'enregistrement vidéo à distance améliore la surveillance des employés et permet de confirmer les comportements suspectés

L'enregistrement de la frappe et l'accès au bureau à distance permettent de prévenir les actes malveillants avant qu'ils ne deviennent une menace pour l'entreprise

Limites de Teramind

Assistance limitée à macOS et aucune disposition pour Linux, ce qui signifie que seules les entreprises fonctionnant sous Microsoft Windows et les appareils mobiles peuvent envisager cette option de manière réaliste

Une installation initiale complexe peut réduire les avantages immédiats de ses outils avancés de surveillance des employés

Teramind : prix

Démarrage: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur UAM: 23 $/mois par utilisateur

23 $/mois par utilisateur DLP: 27$/mois par utilisateur

27$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Teramind évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.7/5 (80+ avis)

3. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/timedoctor-1400x771.png Outils de suivi de la productivité des employés de Time Doctor /$$$img/

Via Time Doctor Time Doctor est peut-être l'option de suivi de la productivité des employés la plus connue de cette liste. Il s'agit depuis longtemps d'une norme en matière de suivi du temps et d'informations sur la productivité.

Time Doctor ne se contente cependant pas de sa réputation. L'installation ne prend que cinq minutes, ce qui en fait un outil utile à la fois pour les superviseurs et les professionnels individuels qui cherchent à suivre leurs horaires et à améliorer leur productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Démarrage automatique lorsqu'un travailleur allume son ordinateur, ce qui facilite le suivi des présences et des heures de travail des employés

Option d'automatisation du suivi du temps, ce qui signifie que Time Doctor peut commencer le suivi dès qu'un employé commence une tâche

Évaluations de la productivité pour chaque site, afin d'aider les membres de l'équipe à déterminer où leur temps serait mieux utilisé

Le suivi de l'inactivité, une version de l'enregistrement des frappes, reconnaît les employés qui n'utilisent pas leur clavier ou leur souris et les marque comme inactifs

Les limites de Time Doctor

Fonctionnalité mobile limitée, ce qui peut s'avérer difficile dans le cadre d'un travail télétravail

Interface complexe qui peut être difficile à naviguer

Prix de Time Doctor

Basic: 5,90$/mois par utilisateur

5,90$/mois par utilisateur Standard: $8.40/mois par utilisateur

$8.40/mois par utilisateur Premium: $16.70/mois par utilisateur

$16.70/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Time Doctor évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (360+ avis)

4.4/5 (360+ avis) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

4. Whatfix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/whatfix-1400x682.png Outils de suivi de la productivité des employés de Whatfix /$$$img/

Via Correction d'erreur Whatfix est une plateforme d'adoption numérique et d'analyse. En sachant qu'elle n'assure pas le suivi des employés au sens strict, elle peut aider les équipes à passer moins de temps à apprendre un nouveau logiciel et plus de temps à profiter de ses avantages.

Les meilleures fonctionnalités de Whatfix

Des présentations interactives et des outils de produits, ce qui signifie que les employés peuvent facilement adopter un nouveau logiciel

Des informations avancées sur le temps passé par les employés sur la plateforme, permettant des opportunités de formation plus pertinentes

Création facile de contenu pour les responsables de l'intégration qui cherchent à améliorer l'engagement et la productivité des employés

Extension de la bibliothèque de widgets pour personnaliser l'outil en fonction de vos besoins

Les limites de Whatfix

Mon travaille mieux avec les applications à flux unique, il a donc du mal à suivre la productivité des employés pour les applications plus importantes avec plusieurs chemins

Absence d'analyses avancées, ce qui rend difficile l'obtention d'informations supplémentaires sur l'activité des employés

Tarif de Whatfix

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Whatfix évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (290+ commentaires)

4.6/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

5. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/hubstaff-1400x663.png Outils de suivi de la productivité des employés de Hubstaff /$$$img/

Via Hubstaff Ce logiciel de suivi de la productivité des employés est si populaire que nous avons créé une liste des logiciels de suivi de la productivité des employés Les alternatives à Hubstaff . Mais sa vaste bibliothèque de fonctionnalités, y compris la gestion de la main-d'œuvre à distance et le suivi du temps automatisé, en fait toujours un ajout digne de cette liste.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Les Relevés de temps automatisés facilitent le suivi du temps et la planification des employés

Outils de productivité autogérés, tels que le suivi des habitudes et le résumé rapide quotidien, que les membres de l'équipe peuvent utiliser individuellement

Suivi des employés par géofencing pour surveiller le temps que les membres de votre équipe passent sur chaque site de travail

Intégrations avec Hubstaff Talent et Hubstaff Tasks, ajoutant la gestion des tâches et des ressources humaines à votre suite de suivi des employés

Limites de Hubstaff

Le suivi des heures actives et ouvertes peut être stressant pour les membres de l'équipe, ce qui peut fausser les indicateurs de suivi de la productivité

Certains rapports ne comportent pas de décimales pour les heures, ce qui complique le suivi granulaire de votre équipe et l'optimisation de la gestion du temps

Tarifs Hubstaff

Démarrage: 4,99 $/mois par utilisateur

4,99 $/mois par utilisateur Croissance: $7.50/mois par utilisateur

$7.50/mois par utilisateur Teams: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques du Hubstaff

G2: 4.3/5 (420+ commentaires)

4.3/5 (420+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,400+ reviews)

6. ActivTrak

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-8.png Outils de suivi de la productivité des employés d'ActivTrak /$$$img/

Via ActivTrak ActivTrak brille par ses capacités d'analyse. Bien qu'il offre la plupart des mêmes outils de suivi de la productivité que les autres produits de cette liste, il se distingue par ses informations et ses tableaux de bord avancés, qui permettent de prendre des décisions plus éclairées.

Les meilleures fonctionnalités d'ActivTrak

Un tableau de bord complet fournit des informations détaillées sur les performances de l'équipe

Le suivi du temps automatisé et les informations sur l'emplacement améliorent le suivi de la productivité du personnel distribué

L'analyse d'impact vous aide à identifier l'effet potentiel des changements organisationnels sur la performance de l'équipe

Les rapports avancés vous permettent d'analyser la performance de votre meilleur employé sur une tâche donnée et d'appliquer ces informations à votre équipe

Limites d'ActivTrak

L'installation et l'intégration sont plus longues que pour la plupart des autres solutions logicielles de suivi des employés de cette liste

La catégorisation des sites web et des activités peut prendre beaucoup de temps, ce qui retarde les premiers résultats

Tarifs d'ActivTrak

Free

Essentiels: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Professionnel: $17/mois par utilisateur

$17/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques d'ActivTrak

G2: 4.4/5 (210+ commentaires)

4.4/5 (210+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (540+ commentaires)

7. Terminé À faire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-6.png Outils de suivi de la productivité des employés de I Terminé This /$$$img/

Via À Terminé I Terminé This est un logiciel de base de suivi du temps, qui inclut un peu de gestion des tâches. Il est délibérément dépourvu de fonctionnalités afin de permettre à l'employé d'être le plus productif possible.

Les meilleures fonctionnalités de I Terminé This

Fonctionnalité d'enregistrement quotidien qui permet aux membres de l'équipe d'informer rapidement les autres de leur progression chaque matin

Fonctionnalité de commentaire sur les rapports qui permet de justifier les différents types de tâches

La synchronisation des équipes permet aux superviseurs et à leurs équipes de célébrer les réussites et d'apprendre des erreurs

Une interface propre et rationalisée facilite la mise en œuvre et l'utilisation quotidienne

Je l'ai fait limites

Un accent intentionnel sur la simplicité signifie moins de fonctionnalités que certains autres logiciels de surveillance de cette liste

Fonction de recherche limitée, ce qui complique la recherche et le rapprochement des tâches passées

J'ai Terminé à ce prix

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Je l'ai fait évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: 4.4/5 (120+ commentaires)

8. PreuveHub

Via ProofHub Si vous recherchez un programme de suivi de la productivité axé sur la gestion de projet, ProofHub est fait pour vous. Il ajoute une gestion de projet rationalisée et intuitive à vos fonctionnalités de base de suivi des employés, ce qui vous permet de renforcer l'engagement et la productivité au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Des fonctionnalités de suivi du temps qui se joignent directement aux tâches individuelles

Les champs personnalisés et les flux de travail permettent de réaliser les projets les plus originaux

Les rapports au niveau de l'employé simplifient le suivi de l'équipe

Les intégrations Slack et Microsoft Teams facilitent la communication avec votre équipe à distance

Limites de ProofHub

Le système de notifications limité signifie que les membres de l'équipe peuvent ne pas recevoir les rappels de tâches

Peu adapté à la gestion de projet avancée, car il manque des fonctionnalités telles que les notes centralisées, les affichages de projets multiples et les aperçus avancés

Tarifs de ProofHub

Essentiel: 45 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

45 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Unlimited Control: 89 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et critiques de ProofHub

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (80+ avis)

9. Travail d'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-7.png Outils de suivi de la productivité des employés de Teamwork /$$$img/

Via Travail d'équipe Bien que Teamwork soit avant tout un programme de gestion de projet, il offre de nombreuses options de productivité pour les employés. Grâce au suivi du temps et à la gestion des ressources, vous pouvez renforcer l'engagement tout en permettant à votre équipe de faire plus de choses terminées.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Les rapports avancés et les fonctionnalités de gestion permettent d'équilibrerla capacité de l'équipe pour des charges de travail plus réalistes et plus équilibrées

Les fonctionnalités de gestion des clients permettent aux utilisateurs de stocker les dossiers des clients, y compris les communications et les finances, dans un espace unique

Le suivi du temps, des budgets et des dépenses permet une meilleure gestion des revenus récurrents

Limites du travail en équipe

Certaines intégrations externes, telles que les fonctions de discussion et de CRM, ne sont pas aussi performantes que les solutions dédiées

L'enregistrement de la durée enregistrée n'est pas toujours intuitif, ce qui limite les capacités de suivi des employés

Travail en équipe - Prix

Free Forever

Démarrage: 5,99 $/mois par utilisateur

5,99 $/mois par utilisateur Deliver: $9.99/mois par utilisateur

$9.99/mois par utilisateur Croissance: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ commentaires)

10. SmartTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-2.jpeg Outils de suivi de la productivité des employés de SmartTask /$$$img/

Via SmartTask SmartTask est un autre programme dédié à la gestion de projet. Ses capacités de suivi du temps en font un outil logiciel de suivi de la productivité viable. Chaque membre de votre équipe peut suivre le temps qu'il consacre à chaque tâche, manuellement ou automatiquement, ce qui fournit un meilleur suivi des besoins et de la réussite du projet.

Les meilleures fonctionnalités de SmartTask

Le suivi du temps et du budget flux automatiquement dans des rapports de projet avancés pour une vision plus complète

Des options de personnalisation étendues permettent à l'outil de s'adapter à tous les secteurs d'activité et à toutes les tailles d'entreprise

La formation et l'accompagnement gratuits facilitent l'installation initiale

Limites de SmartTask

La fonctionnalité de suivi du temps peut se bloquer lorsque plusieurs onglets sont ouverts, ce qui limite sa fonction

L'interface utilisateur est encombrée, ce qui rend plus difficile la recherche d'informations essentielles sur les projets et les tâches

Tarifs de SmartTask

Free Forever

Premium: $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Business: $10.99/mois par utilisateur

$10.99/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de SmartTask

G2: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

Améliorez la performance de vos employés avec les outils de suivi des employés de ClickUp

Trouver le meilleur logiciel de surveillance des employés peut s'avérer difficile. Il y a tellement d'options et de façons d'assurer la productivité de votre équipe qu'il est facile de retarder votre décision.

Mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi chercher des outils externes alors qu'un compte gratuit chez ClickUp vous permet de ne pas chercher plus loin ? Créez votre compte gratuit dès aujourd'hui et commencez à profiter des avantages de cet outil complet de gestion du travail !