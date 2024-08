10 Meilleures alternatives et concurrents à Hubstaff 2024

Avec le nombre de conseils, d'outils et de techniques permettant de gagner du temps qui sont à notre portée, perdre la notion de temps n'est plus vraiment une excuse. 😳

Il se peut même que votre calendrier soit bloqué à la seconde près en ce moment même !

Pourtant, il est difficile de savoir où va notre temps dans la journée, et parfois, trouver une Révision du travail pour chaque minute passée sur l'horloge n'est tout simplement pas possible ! Nous comprenons. 🫶🏼 Gestion du temps comme Hubstaff vise à remédier à ce problème.

Avec des fonctionnalités pour superviser votre personnel hubstaff, qui permet de suivre le temps sur tous les appareils et d'automatiser les processus de Relevé de temps, semble être le rêve devenu réalité de tous les managers ! Mais TBH, ce n'est tout simplement pas le cas dans la réalité. 🫠

Que vous soyez aux prises avec Hubstaff en ce moment même ou que vous vous demandiez si c'est l'outil qu'il vous faut, vous êtes au bon endroit ! Lisez la suite alors que nous plongeons dans tout ce que vous devez savoir sur Hubstaff avant d'acheter et 10 de ses meilleures alternatives.

Qu'est-ce que Hubstaff ?

Suivi du temps en Hubstaff Hubstaff est une suivi du temps du projet hubstaff est un logiciel de suivi du temps de travail qui aide les équipes à gérer leur personnel grâce à des fonctionnalités basées sur le temps, notamment les rapports, le suivi par GPS, les feuilles de temps et la facturation. Cinq produits différents constituent l'ensemble de la gamme Hubstaff plateforme de gestion du personnel :

Hubstaff Time pour le suivi du temps et les rapports de base

pour le suivi du temps et les rapports de base Hubstaff Desk pour les feuilles de temps, les preuves de travail et le suivi des URL

pour les feuilles de temps, les preuves de travail et le suivi des URL Hubstaff Field pour le suivi du temps de travaille management d'équipe sur l'emplacement

pour le suivi du temps de travaille management d'équipe sur l'emplacement Hubstaff Tasks pour la gestion de projet générale

pour la gestion de projet générale Hubstaff Talent pour attirer les travailleurs à distance

Chaque produit dispose d'un forfait distinct. Et bien que leurs cas d'utilisation varient légèrement, ils sont tous assistés par les mêmes quatre piliers : suivi du temps, suivi des employés mais c'est dans les trois premières catégories que Hubstaff brille vraiment. Une tonne de fonctionnalités vivent dans ces quatre catégories. Voici quelques-unes des plus populaires :

Suivi du temps sur tous les appareils

Relevés de temps automatisés en ligne

Rapports et informations sur le temps de travail

Surveillance de l'URL, de l'activité, des captures d'écran et des applications des employés

Outils de planification et d'efficacité des employés

Suivi GPS

Suivi des salaires et des factures (en anglais) Mais avant de commencer à saisir la carte de l'entreprise dans la page de facturation de Hubstaff. Il est important de considérer ses limites et ses défis.

Comme tout le monde, nous aimons stimuler la productivité, mais à quel prix ? N'oubliez pas qu'un produit comme Hubstaff - qui peut faire des captures d'écran des moniteurs de vos employés toutes les 10 minutes, révéler l'historique des recherches et suivre l'activité de votre souris - peut mettre certains membres mal à l'aise.

Ce type de données sur le temps peut s'avérer très utile pour repérer les lacunes en matière de productivité et apporter des changements positifs pour les combler, mais il existe d'autres moyens de contrôler le temps passé au cours de la journée qui ne donnent tout simplement pas l'impression d'être un "Big Brother".

De plus, Hubstaff manque de fonctionnalités clés de gestion de projet, notamment plusieurs affichages clés du flux de travail, des capacités de collaboration, des outils de brainstorming, un éditeur de documents, etc.

Sans parler de son prix ! Si vous faites partie d'une équipe de plus de deux personnes, vous serez contraint de souscrire au forfait Time Pro de Hubstaff, à partir de $$$33 par utilisateur et par mois.

Heureusement pour vous, vous n'avez pas à vous contenter de cela ! Vous pouvez surpasser chaque obstacle de Hubstaff en investissant votre temps dans l'une de ses meilleures alternatives à la place 🙂

Les 10 meilleures alternatives à Hubstaff à essayer dès maintenant

Beaucoup plus de choses entrent en ligne de compte pour un bon.. gestion de projet que le simple suivi du temps de votre employé. C'est ce que vous faites avec l'information qui fait la différence. À la place de suivre leurs moindres mouvements, investissez votre temps et votre énergie dans une alternative à Hubstaff qui peut faire plus avec le temps que vous suivez !

Suivi du temps et connexion des journaux aux tâches ou sous-tâches en toute simplicité

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes de tous les secteurs d'activité afin de consolider leur travail en une seule dynamique base de connaissances . Son riche ensemble de fonctionnalités permettant de gagner du temps est conçu pour rationaliser les processus d'aligner l'équipe sur les objectifs et de rester sur la bonne voie, notamment grâce à des outils personnalisables d'aide à la décision Tableau de bord un chronomètre global, et plus encore 15 affichages très visuels du flux de travail pour gérer la productivité sous tous les angles.

Qu'il s'agisse de redéfinir l'ordre de priorité de vos tâches quotidiennes, d'ajuster les échéanciers des projets pour respecter le budget, ou la facturation d'un client, ClickUp permet de réaliser tout cela avec facilité et efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Notes, libellés et étiquettes pour une mise en contexte de chaque entrée, ainsi que des fonctions avancées de filtrage et de tri

Plus de 15 affichages uniques, y compris un affichageVue Charge de travail pour la distribution des tâches au sein de l'équipe

Flexibleau suivi du temps du projet pour démarrer et arrêter le temps à partir de n'importe quel appareil, tâche ou fenêtre

Relevés de temps personnalisables pour une plongée en profondeur dans la productivité de votre équipe

Des formules automatisées pour calculer avec précision votre temps facturable

Rapports de haut niveau pouvant regrouper les entrées parestimation de durée,date et heure, facturable ou non facturable, et plus encore

Modèle : Utilisez les modèles pré-construits de ClickUpmodèles de suivi du temps de travail et bien plus encore !

Limites de ClickUp

Une période d'adaptation peut être nécessaire pour découvrir la richesse des fonctionnalités de ClickUp

Certains affichages ne sont pas encore proposés dans l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5 $ par mois, par utilisateur

: 5 $ par mois, par utilisateur Business : 12 $ par mois, par utilisateur

: 12 $ par mois, par utilisateur Business Plus : 19 $ par mois, par utilisateur

: 19 $ par mois, par utilisateur Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (5 510+ commentaires)

: 4.7/5 (5 510+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 510+ commentaires)

2. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ntask.png fonctionnalité de suivi du temps de ntask /$$$img/

via nTâche nTask est une tâche collaborative et un logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à gérer les projets, les tâches, les ressources, la communication, etc. Il permet aux utilisateurs de garder la maîtrise de leur charge de travail grâce à des fonctions avancées de gestion des tâches outils d'organisation des tâches comme les listes personnalisées et les checklists.

l'outil de suivi du temps automatique de nTask fonctionne en arrière-plan. Une fois le chronomètre arrêté, le système enregistre les minutes/heures.

Les propriétaires de l'environnement de travail et les administrateurs peuvent voir combien d'heures les membres de l'équipe ont passé à achever une tâche. Les heures individuelles travaillées sur la tâche par une ressource spécifique peuvent être affichées simplement en cliquant sur la flèche à côté de son nom.

Si vous avez oublié d'arrêter le chronomètre, ne vous inquiétez pas ! Les propriétaires de tâches et de projets, les administrateurs d'espaces de travail et les propriétaires d'espaces de travail ont la possibilité de modifier et d'ajouter du temps.

nTask meilleures fonctionnalités

Environnements de travail dédiés pour une meilleure gestion des tâches

Forfait de ressources et allocation de tâches

Diagrammes de Gantt et dépendances des tâches

Paramètres financiers dans les projets

nTask limitations

La pièce jointe de grande taille lors du partage prend plus de temps que la normale

Convient uniquement aux équipes de moins de 50 membres

Prix de nTask

Premium : A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs Business : A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Contactez nTask pour connaître les tarifs

Capterra: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

3. Horlogerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image-42.png Suivi du temps dans Clockify /$$$img/

via Horlogerie Clockify est un logiciel de suivi du temps conçu pour vous aider à gérer vos heures de travail et à faire plus en moins de temps. Il convient aux freelances individuels, aux équipes et aux entreprises de toutes tailles.

Clockify offre une fonctionnalité unique : la modification de l'heure de début du chronomètre en cours d'exécution. Par exemple, si vous oubliez de démarrer le chronomètre au début de la journée, vous pouvez ajuster manuellement l'heure de début pour refléter le moment où vous avez commencé à travailler. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre le temps. Résultat : vous ne surfacturez pas vos clients et vous ne travaillez pas plus d'heures que vous ne le devriez !

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Applications Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS et Android

Mode kiosque pour pointer à l'aide d'un appareil partagé

Diagrammes et répartition des activités sur les tableaux de bord des heures de travail

Blocage des heures en un clic sur les calendriers

Limites de Clockify

Les équipes peuvent avoir besoin d'une formation pour apprendre toutes les fonctionnalités

L'interface n'est pas conviviale

Prix Clockify

Base : 3,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 3,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Standard : 5,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 5,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Pro : 7,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 7,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Enterprise : 11,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Clockify évaluations et critiques

Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

4.7/5 (4,000+ reviews) G2: 4.5/5 (100+ avis)

Check out these Clockify alternatives !

4. Toggl Track

via Activer/désactiver le suiviToggl Track est un outil utile pour les freelances qui cherchent à garder le contrôle de leurs tâches. Avec la possibilité de suivre le temps passé sur les tâches, ils peuvent facilement mesurer et analyser leur flux de travail. (Ce qui les aide à prendre des décisions éclairées sur ce à quoi ils doivent consacrer plus ou moins de temps !)

En conséquence, les freelances peuvent augmenter leur efficacité en créant des modèles de projet et des processus reproductibles basés sur les données de leurs tâches.

Grâce à l'utilisation de tableaux de bord et de rapports intuitifs, Toggl Track fournit un moyen facile de visualiser et de comprendre le temps passé sur chaque tâche. Cela aide les freelances à mieux gérer leur flux de travail et à maximiser leur productivité, ce qui peut avoir un effet direct sur la réussite de l'entreprise.

Track time with the Intégration de Toggl Track et ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track activées/désactivées

plus de 100 intégrations avec des extensions de navigateur Chrome et Firefox

Rapports résumés, détaillés et hebdomadaires

Historique des taux facturables

Projets gratuits fixes

Limites de Toggl Track activé/désactivé

Les membres du forfait Free ne peuvent pas épingler les entrées de temps les plus fréquemment utilisées pour y accéder facilement

Ne convient pas en tant quegestion des tâches en tant qu'outil autonome

Prix de Toggl Track activé/désactivé

Teams : 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 15$/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) G2: 4.6/5 (1,000+ commentaires)

5. Everhour

via Everhour Everhour est une plateforme de suivi du temps et de gestion des ressources conçue pour aider les équipes à rester organisées, à collaborer plus facilement et à augmenter leur productivité globale.

Elle offre des fonctionnalités simples et intuitives pour le suivi du temps, l'allocation des ressources entre les projets, l'automatisation de la facturation, la budgétisation des projets, et bien plus encore. En utilisant la suite d'outils polyvalents d'Everhour, vous pouvez rationaliser les processus au sein de votre organisation sans sacrifier la visibilité ou le contrôle.

Un autre cas d'utilisation des fonctionnalités de suivi du temps d'Everhour consiste à l'utiliser pour catégoriser les types de congés standard. Cela aide les entreprises à gérer leur main-d'œuvre et à s'assurer qu'elles ont la bonne couverture lorsque les employés sont absents pendant des semaines ou des mois. Par exemple, les responsables peuvent utiliser ces catégories pour estimer le nombre d'employés qui seront disponibles chaque mois, ce qui leur permet de mieux forfaiter les projets et d'anticiper les charges de travail.

Check out the Intégration d'Everhour et de ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Paramètres de budget et coûts de main d'œuvre

Progression des tâches planifiées ou rapportées

Diagrammes résumés

Journal des temps et approbations des temps

Limites d'Everhour

Manque de personnalisation avancée pour les résumés de temps par rapport à d'autres alternatives Hubstaff sur cette liste

Manque de catégories de temps pour le suivi du temps des employés améliorés

Prix d'Everhour

Free

Lite : 5$/utilisateur par mois, à partir de 2 utilisateurs

: 5$/utilisateur par mois, à partir de 2 utilisateurs Teams : 8$/utilisateur par mois, à partir de 5 utilisateurs

Capterra: 4.7/5 (300+ critiques)

4.7/5 (300+ critiques) G2: 4.7/5 (100+ avis)

6. Temps de bureau

via Temps de bureau DeskTime suit la productivité des employés afin que les managers, les équipes et les employés puissent mesurer leurs performances et identifier les tendances. La plateforme recueille des données sur le temps qu'ils consacrent à différentes tâches et applications.

Le logiciel de suivi du temps propose également différents outils pour aider les responsables à identifier les domaines dans lesquels les employés peuvent apporter des changements positifs afin d'encourager une meilleure productivité. Un système de points incite les employés à rester productifs, tandis que le suivi de la santé et du bien-être encourage un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée.

Les meilleures fonctionnalités de DeskTime

Suivi des URL et des applications

Chronomètre Pomodoro

Planification des quarts de travail

Rapports personnalisés

Limites de DeskTime

Ne convient pas aux équipes qui effectuent des tâches loin de l'écran

Les fonctionnalités de base du forfait Free sont limitées

Prix de DeskTime

Lite : Free pour 1 utilisateur seulement

: Free pour 1 utilisateur seulement Pro : 6,42 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 6,42 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Premium : 9,17 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9,17 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Enterprise : 18,33 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) G2: 4.6/5 (100+ avis)

7. Harvest

via HarvestHarvest est un outil de suivi du temps qui aide les entreprises et les équipes à maîtriser leurs heures, leurs projets et leurs budgets. Avec Harvest, les utilisateurs peuvent facilement suivre les heures passées sur les tâches, examiner les Relevés de temps en temps réel, générer des factures en toute simplicité et gérer les dépenses plus efficacement.

Les utilisateurs ont la possibilité de suivre le temps depuis leur navigateur, leur bureau ou leur mobile. Cela permet aux employés d'enregistrer avec précision le temps qu'ils consacrent aux différentes tâches, même lorsqu'ils ne sont pas au bureau. Cela peut aider à identifier les inefficacités et les domaines où le temps est perdu, ce qui permet aux gestionnaires d'optimiser leurs horaires.

Harvest meilleures fonctionnalités

Rapports de capacité pour comprendre les charges de travail des équipes

Intégrations PayPal et Stripe pour payer les factures en ligne

Rappels de temps personnalisés pour un suivi du temps cohérent

Temps ettableaux de bord des projets Limites de Harvest

Manque de fonctionnalité d'attribution de temps par lots pour les employeurs travaillant avec plusieurs freelances

Le forfait Free ne comprend qu'une place et deux projets (Consultez ces alternatives à Harvest)

Prix de Harvest

Free : 1 place, 2 projets

: 1 place, 2 projets Pro : 10,80 $/place par mois, facturé annuellement

Harvest évaluations et critiques

Capterra: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) G2: 4.3/5 (700+ commentaires)

8. Time Doctor

via Time Doctor Les entreprises, les équipes et les individus peuvent suivre et optimiser leurs flux de travail avec Time Doctor, un logiciel dédié au suivi du temps. Les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées sur leurs activités quotidiennes en se basant sur des aperçus détaillés de la façon dont ils passent leur temps.

Avec Time Doctor, les utilisateurs peuvent créer des alertes personnalisées, décomposer les projets en tâches et sous-tâches, catégoriser les tâches, fixer des limites de temps pour les activités, analyser les niveaux de productivité à l'aide de rapports détaillés, et bien plus encore. Les fonctionnalités avancées de Time Doctor permettent aux entreprises d'améliorer l'efficacité, de réduire le gaspillage et de stimuler la productivité.

Check out the Intégration de ClickUp et Time Doctor !

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Widget de l'équilibre entre travail et vie privée pour surveiller le suivi du temps et la charge de travail des employés

Captures d'écran, enregistrements d'écran et niveaux d'activité

Accès au login du client

Suivi du temps hors ligne

Limites de Time Doctor

La surveillance de l'écran peut capturer des informations personnelles lorsqu'elle prend des captures d'écran aléatoires

Manque d'outils de gestion de projet natifs par rapport à d'autres alternatives à Hubstaff sur cette liste

Prix de Time Doctor

De base : 70$/utilisateur par an

: 70$/utilisateur par an Standard : 100 $/utilisateur par an

: 100 $/utilisateur par an Premium : 200 $/utilisateur par an

Time Doctor évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

4.5/5 (400+ avis) G2: 4.4/5 (300+ avis)

9. Paymo

via PaymoPaymo est un outil de suivi du temps qui permet aux entreprises de savoir combien de temps les employés consacrent aux différentes tâches, projets et clients. Par exemple, les rapports automatisés de Paymo fournissent un aperçu en temps réel de l'activité des employés et des heures facturables, ce qui permet aux fournisseurs prestataires de prendre des décisions éclairées sur les points suivants l'allocation des ressources et la budgétisation.

En utilisant le les données de la durée enregistrée les clients peuvent recevoir des factures exactes, ce qui peut se traduire par une amélioration des relations avec les clients et une augmentation des revenus. L'outil de suivi du temps de Paymo peut également être utilisé pour suivre le temps facturable et non facturable, ce qui permet aux entreprises de mieux comprendre leurs coûts et d'optimiser la tarification.

Dans l'ensemble, l'outil de suivi du temps de Paymo offre un éventail de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à améliorer leurs performances, à stimuler leur productivité et à rationaliser leurs processus de facturation.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Widget de bureau pour Mac, Windows et Linux

Paramètres de personnalisation des Relevés de temps

Cartes de Relevé de temps des membres de l'équipe

Estimation et facturation de projets

Limites de Paymo

Pas de gestion avancée des tâches dans le forfait Free

Intégrations uniquement disponibles dans les forfaits payants

Prix de Paymo

Free

Débutant : 4,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 4,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Petit Bureau : 9,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 20,79 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

4.7/5 (400+ avis) G2: 4.6/5 (500+ avis)

10. En temps voulu

via En temps voulu Timely est une application de productivité meilleure pour les télétravailleurs pour identifier les tendances de productivité à travers le travail. Elle est conçue pour simplifier la façon dont les gens organisent leur travail et leur emploi du temps. Avec Timely, vous pouvez facilement suivre votre temps pour n'importe quel projet en quelques clics.

L'application est également dotée de fonctionnalités clés supplémentaires telles que des outils de rapports détaillés, des outils de budgétisation et un suivi des objectifs en temps réel. Vous pouvez ainsi surveiller facilement le temps que vous consacrez à chaque projet ou tâche et identifier les points à améliorer pour augmenter la productivité. En outre, elle s'intègre à des services populaires tels que Google Agenda, Quickbooks, Azure, et plus encore, pour rendre la gestion de projets plus facile que jamais.

La plupart des logiciels de suivi du temps des employés sont conçus pour surveiller les employés sur leurs applications et leur utilisation de l'ordinateur. Si vous avez une politique de travail anti-surveillance, ce logiciel est fait pour vous !

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Aperçu du forfait du projet en temps réel pour prévenir les défis imminents

Suivi du flux de travail pour surveiller des tâches spécifiques

Relevés de temps automatiques pour une facturation précise

Suivi de l'activité de travail en arrière-plan

Limites de temps

Les problèmes liés aux performances de l'IA entraînent un surcroît de travail pour les utilisateurs

La précision de l'heure peut poser problème si vous changez de fuseau horaire

Prix de Timely

Démarrage : 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement Premium : 16$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 16$/utilisateur par mois, facturé annuellement Unlimited : 22$/utilisateur par mois, facturé annuellement

Évaluations et critiques de Timely

Capterra: 4.7/5 (plus de 600 commentaires)

4.7/5 (plus de 600 commentaires) G2: 4.8/5 (200+ avis)

Bâtir la confiance et booster la productivité avec ClickUp

TBH, cette liste ne fait qu'effleurer la surface des meilleures alternatives à Hubstaff. Mais il n'est pas nécessaire de poursuivre la recherche du meilleur logiciel de suivi du temps quand nous vous avons apporté le champion. 🏆

ClickUp est la seule solution de productivité qui peut vous aider à gagner du temps, à améliorer votre productivité et à augmenter votre rentabilité sur l'ensemble du Tableau ! Avec des centaines de fonctionnalités permettant de gagner du temps, c'est l'alternative idéale à Hubstaff pour n'importe quelle équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$img/

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la Liste, le Tableau et le Calendrier

Accédez à un nombre illimité de tâches, à des affichages de projets multiples, à un suivi du temps flexible et bien plus encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre productivité atteindre de nouveaux sommets. 🏔