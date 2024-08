Comment mesurer la productivité sur le lieu de travail ?

À$$a fait que les employés désengagés coûtent à l'économie américaine un énorme 1,9 trillion de dollars de perte de productivité par an ?

Des employés productifs sont un atout pour toute entreprise. Ils en font plus en moins de temps, ce qui augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise sans augmenter les effectifs.

Les organisations investissent beaucoup de temps, d'outils et de ressources dans la mesure de la productivité de leurs employés la productivité des employés . Cet effort ne permet pas seulement d'identifier les employés les plus performants et de forfaiter les primes et les incitations. Il permet également aux entreprises de repérer les goulets d'étranglement et les processus inefficaces qui ont un impact sur les niveaux de productivité collective des employés.

Mais d'abord, qu'est-ce que la productivité ? S'agit-il du nombre de tâches achevées, d'heures travaillées ou de cibles atteintes ? Pour la plupart des entreprises, il s'agit d'un mélange de tous ces éléments et de bien d'autres encore

Dans cet article de blog, nous allons explorer divers aspects de la productivité indicateurs de productivité que les entreprises peuvent utiliser pour évaluer les niveaux de productivité individuels et collectifs de leurs employés.

Comprendre la productivité

La productivité consiste à tirer le meilleur parti des ressources investies. La productivité et la croissance économique sont donc intimement liées. Les cycles économiques, les récessions et les taux d'inflation ont un impact considérable sur la productivité. Par exemple, les récessions peuvent entraîner des licenciements, ce qui peut réduire la productivité de la main-d'œuvre.

De même, un environnement macroéconomique stable améliore la confiance des employés et la sécurité de l'emploi. Votre main-d'œuvre est plus susceptible de se concentrer sur ses tâches avec plus de dévouement et d'engagement. En outre, étant donné qu'un "environnement macroéconomique stable" signifie généralement des "conditions d'entreprise stables", les entreprises maintiennent des opérations cohérentes et évitent les mesures de réduction des coûts.

Le résidu de Solow, également appelé productivité totale des facteurs (PTF), est un cadre qui permet d'analyser l'impact des conditions économiques sur la productivité de la main-d'œuvre.

Dans le cadre du résidu de Solow, la "productivité" désigne le facteur inexpliqué dans la comparaison entre la production et les intrants. Cette croissance inexpliquée de la production est attribuée aux gains d'efficacité résultant des progrès technologiques et de la productivité des employés.

Quels sont les facteurs qui influencent la productivité ?

Voici quelques facteurs courants qui ont un impact sur la productivité des employés :

Dynamique de l'équipe : Des relations tendues entre les Teams et les managers peuvent conduire à des conflits et à une baisse de moral, ce qui finit par nuire à la productivité au sein de l'équipe

: Des relations tendues entre les Teams et les managers peuvent conduire à des conflits et à une baisse de moral, ce qui finit par nuire à la productivité au sein de l'équipe Les processus organisationnels : Des flux de travail inefficaces et des processus lourds peuvent également résulter en des erreurs et des retards, laissant les employés frustrés et réduisant leur productivité

: Des flux de travail inefficaces et des processus lourds peuvent également résulter en des erreurs et des retards, laissant les employés frustrés et réduisant leur productivité La communication : Un autre facteur susceptible d'entraver les niveaux de productivité est la mauvaise communication : directives peu claires, microgestion, réunions fréquentes qui empiètent sur la journée de travail, etc

: Un autre facteur susceptible d'entraver les niveaux de productivité est la mauvaise communication : directives peu claires, microgestion, réunions fréquentes qui empiètent sur la journée de travail, etc L'infrastructure technologique : Le fait de ne pas disposer de l'équipement et des logiciels adéquats peut également faire une grande différence. Des ordinateurs obsolètes, une connexion internet lente ou des logiciels inadaptés peuvent avoir un impact négatif sur l'efficacité

: Le fait de ne pas disposer de l'équipement et des logiciels adéquats peut également faire une grande différence. Des ordinateurs obsolètes, une connexion internet lente ou des logiciels inadaptés peuvent avoir un impact négatif sur l'efficacité Charge de travail : Des délais irréalistes et des ressources insuffisantes sont d'autres éléments importants qui ont un impact non seulement sur les niveaux de productivité d'un employé, mais aussi sur son bien-être général

La productivité est une fonction de nombreux facteurs interdépendants. Par conséquent, mesurer le bon niveau de productivité devient important pour une organisation soucieuse d'améliorer ses processus et de maintenir son personnel en bonne santé et heureux.

Il existe plusieurs méthodes et cadres pour quantifier la productivité. Ces mesures de la productivité tiennent compte de multiples éléments, indicateurs et formules fondamentales pour parvenir à une mesure de la productivité de chaque employé, département et fonction de l'organisation (et pour déterminer s'il est possible d'améliorer les nombres).

Les différents niveaux de mesure de la productivité

Pour mesurer la productivité d'une entreprise, vous devez prendre en compte différents niveaux - des employés individuels à l'ensemble de l'organisation. Chaque niveau vous affiche une vue différente des activités de l'entreprise, comme la production d'une personne, les résultats d'une équipe ou les performances globales de l'entreprise.

Individus

Les rapports de productivité personnelle sont un excellent moyen d'analyser l'efficacité individuelle. Heureusement, la plupart des outils de gestion de projet ou d'évaluation de la productivité sont disponibles outils de productivité fournissent des rapports intégrés sur les performances et la productivité d'un individu.

Par exemple, l'outil Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp permet aux employés de suivre le temps qu'ils consacrent à diverses tâches hebdomadaires et mensuelles.

Permet aux employés d'évaluer leurs niveaux de performance avec le modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp

Le modèle présente des données telles que :

Combien de temps un employé fait-il sur des tâches de différents niveaux de priorité

Comment ils peuvent améliorer leurs niveaux de performance ettravailler plus vite* La progression globale qu'ils ont réalisée par rapport à leurs objectifs ou cibles

Les individus peuvent également utiliser des attributs personnalisés tels que Billing, Task Type, Progress et Lead Time pour stocker des détails importants sur les tâches et visualiser leurs données de productivité de manière plus granulaire.

Teams

La mesure de la productivité des équipes commence par l'alignement des efforts individuels sur les objectifs partagés. Cela implique de paramétrer des cibles claires et mesurables pour l'équipe et de suivre la progression vers leur réalisation. Cela permet de s'assurer que les membres de l'équipe travaillent à la réalisation d'objectifs communs et d'évaluer les performances en fonction de la réalisation des objectifs collectifs.

Cela peut se traduire par des objectifs tels que le nombre de prospects qualifiés pour les équipes marketing et le revenu par utilisateur pour les équipes commerciales. Ici aussi, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités de suivi des objectifs de votre outil de gestion de projet.

Organisez vos tâches dans un Tableau Kanban et affichez une vue Tableau de vos tâches et de leur cours

Mesurez la productivité en attribuant des tâches à vos collaborateurs Points de sprint et les niveaux de priorité pour chaque tâche ou élément d'action dans ClickUp. Cela peut vous aider à quantifier le travail que chaque employé (et équipe) achève dans chaque cycle sprint.

Mesurez la productivité de votre équipe en attribuant des points sprint pour chaque tâche

En outre, les points sprint peuvent également vous aider à estimer la durée et les efforts nécessaires pour achever chaque tâche, ce qui vous permet de répartir les tâches de manière efficace sans surcharger votre équipe.

Mesurer la progression diagrammes de performance

Un autre excellent moyen de mesurer votre productivité consiste à définir des paramètres pour chaque sprint ou projet. ClickUp vous donne accès à de nombreux rapports de performance qui permettent d'analyser la progression de votre équipe, d'identifier les goulets d'étranglement et de modifier votre.. forfaits de productivité . Voici quelques diagrammes :

Burnup and burndown charts : Ils indiquent la quantité de travail achevé et ce qu'il reste à faire

: Ils indiquent la quantité de travail achevé et ce qu'il reste à faire Flux cumulatif : Ces diagrammes vous aident à visualiser la progression de vos tâches à travers différentes étapes, telles que le carnet de commandes, les tâches en cours et les tests, afin que vous puissiez identifier le temps passé par les tâches à chaque étape

: Ces diagrammes vous aident à visualiser la progression de vos tâches à travers différentes étapes, telles que le carnet de commandes, les tâches en cours et les tests, afin que vous puissiez identifier le temps passé par les tâches à chaque étape Vélocité : Cela vous montre combien de temps les employés mettent en moyenne pour achever une tâche, afin que vous puissiez mieux forfaiter les sprints à venir

Comparez les prévisions avec le temps réel en utilisant les diagrammes de vélocité dans ClickUp pour comprendre la performance de votre équipe sur plusieurs sprints

Calculer la productivité avec le suivi du temps

Nous avons vu que la façon la plus simple de suivre la productivité est de comparer les entrées aux sorties. Pour les travailleurs du savoir, il s'agit du temps passé sur une tâche par rapport aux tâches achevées.

Si vous avez des pigistes ou des employés à temps partiel qui sont payés à l'heure, vous pouvez utiliser un logiciel de suivi du temps pour avoir une idée de leurs heures facturables

ClickUp, par exemple, fournit un logiciel de suivi des heures facturables une fonctionnalité intégrée de suivi du temps qui permet aux employés d'ajouter des entrées pour chaque tâche, accompagnées d'une note décrivant ce qu'ils ont fait.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-28.png Fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp /$$img/

Générer des feuilles de temps pour chaque employé et comprendre comment ils passent leur temps tout au long de la semaine ou du cycle de sprint

Les responsables peuvent accéder aux feuilles de temps de chaque employé et évaluer leur productivité et leur niveau de performance. Ils peuvent également utiliser le suivi du temps cumulé pour comprendre combien de temps chaque membre de l'équipe prend pour différents groupes de tâches.

Lire aussi: 8 Objectifs de productivité pour augmenter la productivité en 2024

Mesurez la productivité de votre équipe avec ClickUp

Augmenter les niveaux de productivité de votre équipe est important pour atteindre vos cibles et augmenter le taux de revenu et de rentabilité de votre entreprise. Il est essentiel de donner la priorité à la mesure de la productivité pour stimuler la croissance, l'innovation et la réussite.

Si vous faites partie de la quatrième révolution industrielle, nous vous recommandons d'essayer ClickUp, qui non seulement vous aide à suivre les niveaux de productivité individuels et collectifs de votre organisation, mais qui est également assorti d'un ensemble d'outils permettant de améliorer la productivité de votre équipe .

Vous ne nous croyez pas ? Voici ce qu'en dit un client de ClickUp :

Votre agence manque tellement de productivité si vous n'utilisez pas ClickUp ! Sans ClickUp, je devrais embaucher 3 personnes de plus pour faire les mêmes choses

Ravi Tharuma, PDG et fondateur, LAVA

Votre équipe peut réduire le travail répétitif grâce à Les automatisations de flux de travail de ClickUp trouver rapidement des informations avec ClickUp Brain (son assistant genAI), et de rationaliser la communication avec des clips vidéo, des discussions et des tableaux blancs.

En d'autres termes, vous disposez d'un outil tout-en-un qui à la fois augmente la productivité et la mesure afin de l'améliorer en permanence. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il peut vous aider à suivre les tendances de la productivité de votre entreprise.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelle est la meilleure mesure de la productivité ?

Bien qu'il n'existe pas de meilleure façon de mesurer la productivité, les indicateurs clés de performance spécifiques à un projet peuvent s'avérer utiles. Ils fournissent des points de données clairs qui permettent de suivre la progression vers des objectifs spécifiques. En outre, ils peuvent être personnalisés en fonction des différents services, tels que le développement, le marketing et les ventes.

2. À faire pour calculer la productivité ?

La manière la plus simple de calculer la productivité est de diviser la production réalisée par le total des intrants utilisés.

Par exemple, si une équipe commerciale passe 20 appels à des clients en 5 heures, sa productivité est de :

20 appels / 5 heures = 2 appels par heure

3. Quelles sont les trois mesures de la productivité ?

Les trois mesures courantes de la productivité sont les suivantes :