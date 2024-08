10 meilleurs logiciels de surveillance des employés en 2024

L'époque des relevés de temps griffonnés à la hâte le vendredi en fin d'après-midi est révolue. Aujourd'hui, les puissants logiciels de suivi des employés vont au-delà du suivi du temps et offrent des fonctionnalités telles que des rapports de productivité détaillés, qui permettent aux responsables de disposer de données en temps réel et d'informations exploitables.

Qu'il s'agisse du suivi des activités et des du suivi des projets à l'encouragement la collaboration au sein de l'équipe ces solutions sont conçues pour améliorer les performances de votre équipe.

Nous nous pencherons sur les points essentiels à prendre en compte, notamment la personnalisation, les capacités de rapports la convivialité et le prix, afin de vous aider à trouver la solution idéale pour répondre à vos besoins spécifiques.

Rejoignez-nous pour débloquer un nouveau niveau d'expertise en matière de l'engagement des employés de la productivité et de la réussite. Préparez-vous à élever votre personnel et à libérer tout son potentiel. Commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'un logiciel de surveillance des employés ?

Un logiciel de surveillance des employés est un type de logiciel qui permet aux employeurs de suivre et de surveiller les activités de leurs employés pendant leur travail. Ce logiciel peut être utilisé pour contrôler la productivité des employés, garantir le respect des politiques de l'entreprise et prévenir la perte ou le vol de données.

Que faut-il rechercher dans le meilleur logiciel de surveillance des employés ?

Lorsque vous évaluez les solutions logicielles de surveillance des employés, vous devez prendre en compte plusieurs aspects et fonctionnalités afin de choisir la solution qui convient le mieux à votre organisation. Qu'il s'agisse de la disponibilité d'un essai gratuit, de comptes groupés ou de comptes par utilisateur, ou de fonctionnalités qui fonctionnent mieux pour un personnel télétravailleur, vos outils de surveillance des employés doivent être personnalisables.

En outre, voici d'autres aspects essentiels à prendre en compte :

Capacités de surveillance complètes : VotreLogiciel RH devrait offrir un intervalle de fonctionnalités de suivi, telles que le suivi des activités, des sites web, de l'utilisation de la souris et du clavier, des appareils mobiles et des applications, le suivi des e-mails, la gestion des tâches ou l'enregistrement des frappes. Ces fonctionnalités vous permettent de recueillir des données précises sur le comportement des employés et d'identifier les domaines à améliorer pour les employés internes ou distants.

: VotreLogiciel RH devrait offrir un intervalle de fonctionnalités de suivi, telles que le suivi des activités, des sites web, de l'utilisation de la souris et du clavier, des appareils mobiles et des applications, le suivi des e-mails, la gestion des tâches ou l'enregistrement des frappes. Ces fonctionnalités vous permettent de recueillir des données précises sur le comportement des employés et d'identifier les domaines à améliorer pour les employés internes ou distants. Confidentialité des données et sécurité: La confidentialité des données des employés est une considération essentielle. Le logiciel doit être doté de fonctionnalités et de mesures de sécurité suffisamment robustes pour protéger les données sensibles et garantir la conformité aux réglementations en matière de confidentialité. Recherchez des fonctionnalités de sécurité telles que le cryptage des données, les contrôles d'accès des utilisateurs et les options d'anonymisation.

La confidentialité des données des employés est une considération essentielle. Le logiciel doit être doté de fonctionnalités et de mesures de sécurité suffisamment robustes pour protéger les données sensibles et garantir la conformité aux réglementations en matière de confidentialité. Recherchez des fonctionnalités de sécurité telles que le cryptage des données, les contrôles d'accès des utilisateurs et les options d'anonymisation. Personnalisation et flexibilité: Les fonctionnalités et les exigences en matière de surveillance des employés varient d'une organisation à l'autre. Le logiciel doit offrir des options de personnalisation vous permettant d'adapter le logiciel et les paramètres de surveillance des employés aux politiques et à la culture de l'entreprise. La flexibilité dans l'ajustement des paramètres de surveillance des employés en fonction des rôles ou des départements est également bénéfique.

Les fonctionnalités et les exigences en matière de surveillance des employés varient d'une organisation à l'autre. Le logiciel doit offrir des options de personnalisation vous permettant d'adapter le logiciel et les paramètres de surveillance des employés aux politiques et à la culture de l'entreprise. La flexibilité dans l'ajustement des paramètres de surveillance des employés en fonction des rôles ou des départements est également bénéfique. Rapports et analyses: Le logiciel doit offrir des capacités de rapports complètes pour générer des analyses et des visualisations perspicaces. Vous devez pouvoir accéder à des rapports sur la productivité des employés, l'utilisation du temps, l'utilisation des applications et d'autres indicateurs pertinents. Ces données peuvent aider à identifier les tendances, à mesurer les performances, à voir les tendances de la productivité, à surveiller l'activité des employés et à prendre des décisions éclairées.

Le logiciel doit offrir des capacités de rapports complètes pour générer des analyses et des visualisations perspicaces. Vous devez pouvoir accéder à des rapports sur la productivité des employés, l'utilisation du temps, l'utilisation des applications et d'autres indicateurs pertinents. Ces données peuvent aider à identifier les tendances, à mesurer les performances, à voir les tendances de la productivité, à surveiller l'activité des employés et à prendre des décisions éclairées. Interface conviviale: Le logiciel doit avoir une interface intuitive et conviviale pour faciliter son utilisation. Vous devez pouvoir naviguer dans le système sans effort, accéder aux données pertinentes et générer des rapports sans avoir besoin d'une expertise ou d'une assistance technique poussée.

Le logiciel doit avoir une interface intuitive et conviviale pour faciliter son utilisation. Vous devez pouvoir naviguer dans le système sans effort, accéder aux données pertinentes et générer des rapports sans avoir besoin d'une expertise ou d'une assistance technique poussée. Intégration avec les systèmes de ressources humaines: Intégration transparente avec les systèmes de ressources humaines existantsSystèmes et outils RH existantstels que la paie, la gestion des présences, et les systèmes de gestion des ressources humainesles logiciels d'évaluation des performancesest cruciale. Une bonne connexion avec les applications RH courantes permet de rationaliser le partage des données et d'assurer la cohésion de l'entrepriseGestion des RH écosystème.

Intégration transparente avec les systèmes de ressources humaines existantsSystèmes et outils RH existantstels que la paie, la gestion des présences, et les systèmes de gestion des ressources humainesles logiciels d'évaluation des performancesest cruciale. Une bonne connexion avec les applications RH courantes permet de rationaliser le partage des données et d'assurer la cohésion de l'entrepriseGestion des RH écosystème. Conformité aux normes juridiques et éthiques: Vous devez vous assurer que le logiciel de suivi des employés adhère aux normes juridiques et éthiques. Il est essentiel d'examiner la conformité du logiciel de suivi des employés avec les lois et règlements du travail pertinents afin d'éviter les problèmes juridiques potentiels ou le mécontentement des employés.

Vous devez vous assurer que le logiciel de suivi des employés adhère aux normes juridiques et éthiques. Il est essentiel d'examiner la conformité du logiciel de suivi des employés avec les lois et règlements du travail pertinents afin d'éviter les problèmes juridiques potentiels ou le mécontentement des employés. Réputation et assistance du fournisseur: Étudiez la réputation et la crédibilité du fournisseur du logiciel. Lisez les critiques, les témoignages et les études de cas pour évaluer la satisfaction des clients et la qualité de l'assistance. Un fournisseur fiable doit fournir une assistance technique permanente, des mises à jour régulières et un service client réactif.

Vous pouvez choisir le meilleur logiciel de surveillance des employés en sélectionnant un système ou un logiciel de surveillance des employés qui correspond aux objectifs, aux politiques et aux valeurs de votre organisation.

Les 10 meilleurs logiciels de surveillance des employés

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, découvrons les meilleurs logiciels de surveillance des employés sur le marché afin de déterminer l'outil qui convient le mieux à votre entreprise.

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité complète offrant plus que des outils de suivi des employés. Avec des affichages personnalisables et des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la collaboration documentaire, le chat, les objectifs et les tableaux blancs, ClickUp offre des tableaux de bord pour les projets qui permettent aux équipes de forfaiter, d'organiser et de collaborer efficacement.

Cette solution de suivi des employés affiche une vue Tableau qui s'apparente à la simplicité de Trello tout en offrant des options de personnalisation avancées. La fonction de glisser-déposer de ClickUp garantit que les projets avancent à la vitesse de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Vue Charge de travail vous indique la charge de travail de chaque employé. Avec une meilleure idée de la distribution du travail, vous pouvez alors utiliser Modèles de planification de la capacité pour mieux répartir la charge.

Vue Activité regroupe toutes les activités et vous permet de les trier par employé, par activité, par département, etc

Suivi du temps du projet des modèles avec des fonctions de démarrage/arrêt automatique qui travaillent à partir de tous vos appareils

Relevés de temps et outils de rapports qui rivalisent avec les meilleurslogiciels de suivi du temps du marché pour leur capacité à analyser la productivité et les facteurs de blocage des projets

Calcul automatique des heures facturables et non facturables

Les limites de ClickUp

En tant qu'outil de gestion de projet complet, ClickUp peut nécessiter un certain temps d'apprentissage approfondi

Tous les affichages de modèles ne sont pas (encore) disponibles sur votre smartphone

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5$/utilisateur

: 5$/utilisateur Business : 12$/utilisateur

: 12$/utilisateur Business Plus : 19 $/utilisateur

: 19 $/utilisateur Enterprise : Contacter pour les prix

G2: 4.7/5 (6,770+ commentaires)

4.7/5 (6,770+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR est un logiciel de ressources humaines qui comprend des fonctions de suivi des employés. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi du temps libre des employés, la gestion des présences et le suivi des performances.

BambooHR rationalise les processus RH, permettant une gestion efficace des données des employés, l'intégration des employés l'administration des avantages sociaux, et bien d'autres choses encore. Son interface conviviale et sa conception intuitive facilitent la navigation et l'accès aux informations pertinentes.

BambooHR meilleures fonctionnalités

Des fonctionnalités de rapports approfondies permettent de suivre la fidélisation des employés, leur satisfaction, les effectifs, etc

Jaugez la disponibilité des employés en un coup d'œil grâce aux calendriers de congés

Suivi des performances des employés grâce à des évaluations régulières, des modules de feedback cohérents, des outils de formation et des fonctionnalités de définition d'objectifs

Limites de BambooHR

L'interface utilisateur commence à prendre de l'âge

Les possibilités de personnalisation sont limitées

La fonctionnalité d'évaluation des employés n'offre pas beaucoup d'espace pour les entrées

BambooHR est centré sur les États-Unis, ce qui le rend moins utile pour les équipes RH internationales

Prix de BambooHR

Contactez BambooHR pour connaître les prix

G2: 4.4/5 (1,210+ reviews)

4.4/5 (1,210+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,920+ reviews)

3. Veriato

Via Vérification Veriato est un puissant logiciel de surveillance des employés qui offre une visibilité complète de leurs activités. Il propose l'enregistrement des activités, le suivi de la frappe, la surveillance de l'utilisation des sites Web et des applications, ainsi que des alertes en temps réel. Veriato aide les organisations à identifier les risques de sécurité potentiels, à améliorer la productivité, à gérer les performances des employés et à garantir la conformité avec les politiques et les réglementations de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Veriato

Les alertes basées sur le comportement permettent aux responsables de répondre plus facilement aux notifications avec un meilleur contexte

La capture d'écran par les travailleurs est un moyen simple de suivre l'activité de travail

La surveillance des URL permet de s'assurer que les employés ne visitent pas de sites non autorisés

L'enregistrement des frappes de touches permet de saisir tous les détails des activités d'un employé

Exportation des données vers des feuilles de calcul, des fichiers texte, HTML et XML pour une analyse plus approfondie

Limites de Veriato

Un manque de capacités d'apprentissage automatique entraîne beaucoup de faux résultats, même après que les actions sont marquées comme sécurisées ou risquées

Les mises à jour du navigateur ont tendance à interrompre la fonctionnalité d'enregistrement jusqu'à la prochaine mise à jour de l'application

Les logiciels antivirus bloquent fréquemment les mises à jour des applications, qui nécessitent alors une attention manuellede la part des équipes informatiques Prix de Veriato

Vision: 179 $/utilisateur

179 $/utilisateur Cerebral: Contacter Veriato pour les tarifs

G2 : 4.3/5 (5+ commentaires)

(5+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (120+ avis)

4. ActivTrak

Via ActivTrak ActivTrak est un logiciel de surveillance des employés basé sur le cloud qui suit et analyse l'activité et le comportement de l'ordinateur des employés. Le logiciel de surveillance de l'ordinateur des employés donne un aperçu de l'utilisation des applications, des visites de sites Web et du temps consacré à diverses tâches. Les rapports de productivité et les paramètres d'analyse d'ActivTrak vous aident à suivre la productivité, à identifier les inefficacités, à définir des objectifs de productivité et à améliorer les performances globales.

Les meilleures fonctionnalités d'ActivTrak

Les rapports personnalisables permettent une analyse rapide du comportement des employés

Un outil complet, tableau de bord Accueil complet et intuitif vous permet de suivre vos indicateurs les plus importants d'un seul coup d'œil

Une assistance client réactive est disponible par le biais d'un service de discussion en ligne (chat)

Le logiciel fournit des conseils de coaching aux employés en fonction de leurs comportements

Voyez toute votre équipe en temps réel grâce à la Pulsation de l'équipe

Limites d'ActivTrak

L'ensemble de fonctionnalités approfondies d'ActivTrak s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte

Le logiciel ne dispose pas d'une application mobile solide

Les clients doivent se préparer à un processus d'installation compliqué

Prix d'ActivTrak

Free

Essentiels: 10 $/utilisateur

10 $/utilisateur Professionnel: $17/utilisateur

$17/utilisateur Enterprise: Contactez ActivTrak pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (210+ commentaires)

4.4/5 (210+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (540+ avis)

5. Teramind

Via Teramind Teramind est un logiciel de surveillance avancée des employés qui combine la surveillance de l'activité des utilisateurs, l'analyse du comportement et la détection des menaces d'initiés. Les utilisateurs bénéficient de l'enregistrement de la frappe, du suivi des fichiers et de solutions de surveillance des employés en temps réel. Les solides capacités de rapports et d'analyse de Teramind fournissent des informations approfondies sur le comportement des employés, ce qui permet une gestion proactive et une réduction des risques.

Les meilleures fonctionnalités de Teramind

Capacités de surveillance en temps réel pour détecter rapidement les activités problématiques

Alertes personnalisables adaptées à vos besoins en fonction de votre secteur d'activité

Le traitement sécurisé des données permet aux employés et aux employeurs d'avoir l'esprit tranquille

L'affichage sur plusieurs écrans est un atout majeur à une époque où les doubles écrans sont monnaie courante

Les limites de Teramind

Il s'agit d'un logiciel lourd qui peut affecter les performances de l'appareil

Teramind est complexe à paramétrer

Le logiciel est coûteux

Il n'y a pas d'assistance pour Linux

Prix de Teramind

Démarrage: 10$/utilisateur

10$/utilisateur UAM: 21$/utilisateur

21$/utilisateur DLP: 25$/utilisateur

25$/utilisateur Enterprise: Contactez Teramind pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.7/5 (80+ avis)

6. Interguard

Via Interguard Interguard est un outil complet de surveillance des employés offrant diverses fonctionnalités, notamment la surveillance des activités, le filtrage Web et le suivi du temps sur les appareils mobiles. Il aide les organisations à améliorer la productivité, à prévenir la perte de données, à suivre l'activité des employés et la protection contre les menaces de sécurité et à assurer la conformité avec les réglementations sectorielles. Les capacités de rapports d'Interguard vous donnent des informations exploitables sur le comportement des employés et leurs habitudes d'utilisation.

Meilleures fonctionnalités d'Interguard

Suivi du temps d'activité et d'inactivité

Enregistrement de l'activité des employés sur le réseau ou en dehors

Des alertes basées sur des mots-clés donnent un signal d'avertissement précoce en cas de problèmes potentiels

Limites d'Interguard

Pas de surveillance en temps réel

Interface utilisateur un peu déficiente

De nombreuses fonctionnalités restent bloquées jusqu'aux niveaux de paiement les plus élevés

Prix d'Interguard

Standard: $25/utilisateur

$25/utilisateur Enterprise: Contacter Interguard pour les prix

G2: 3.3/5 (5+ reviews)

3.3/5 (5+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ avis)

7. Hubstaff

Tableau de bord en HubstaffHubstaff est un outil de suivi du temps et de contrôle des employés pour les télétravailleurs et les équipes de travail hybrides. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi des activités, le suivi GPS et les relevés de temps en ligne. Hubstaff vous permet de suivre la productivité des employés, de gérer des projets, de suivre les heures de travail des employés et d'assurer un suivi du temps précis pour les rapports de paie.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Le suivi du navigateur et des applications des employés encourage la productivité

Le suivi du temps de la souris permet de surveiller le temps d'inactivité des employés

Des captures d'écran régulières de l'écran de l'employé enregistrent l'activité pour un examen ultérieur

Le suivi GPS est utile dans les secteurs où les employés ne se rendent pas sur un seul site de travail

Les relevés de temps automatisés en ligne simplifient le suivi du temps, la paie et la facturation

Le suivi du temps sur plusieurs appareils simplifie la collecte des données

Les outils de planification des travailleurs facilitent l'ajustement des charges de travail à la volée

Le suivi du temps et de la facturation permet d'établir un lien entre le suivi du temps et la facturation

Les limites de Hubstaff

Il n'y a pas les affichages de flux de travail qui sont standard dans d'autres produits

Les outils de collaboration limités rendent difficile la communication entre l'employeur et l'employé

L'absence d'éditeur de documents limite la polyvalence de l'outil

Cher par rapport à d'autres solutions

Prix de Hubstaff

Temps gratuit

Time Starter: $5.83/utilisateur

$5.83/utilisateur Time Pro: $8.33/utilisateur

$8.33/utilisateur free Desk : 5.83$/utilisateur

5.83$/utilisateur Desk Starter: 5,83 $/utilisateur

5,83 $/utilisateur ProDesk: 8,33 $/utilisateur

8,33 $/utilisateur Champ Pro: 10$/utilisateur

10$/utilisateur Desk Field: $12.50/utilisateur

$12.50/utilisateur Enterprise: Contacter Hubstaff pour les tarifs

Hubstaff évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (410+ avis)

4.3/5 (410+ avis) Capterra: 4.6 (91 390+ avis)

8. Horaire

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Hourly.io\_-1400x849.png Image du produit Hourly.io /$$$img/

Via A l'heure Hourly est un outil convivial de suivi des employés axé sur le suivi du temps et de la productivité. L'application propose le suivi du temps, le suivi des projets et la gestion des tâches. Hourly fournit des informations sur la productivité des employés, la progression des projets et l'utilisation du temps, vous permettant ainsi de optimiser le flux de travail et l'allocation des ressources.

Les meilleures fonctionnalités de Hourly

Interface simple à utiliser

Suivi du temps des employés par projet et par tâche, une fonctionnalité essentielle pour toute entreprisegestionnaire de projet* Le système de pointage fonctionne de manière transparente avec le système de paie

L'outil de vérification de l'indemnisation des accidents du travail garantit que les prestations sont utilisées de manière appropriée

La facturation est un jeu d'enfant

Limites horaires

Les données disponibles dans les rapports sont peu nombreuses

Les paramètres des employés ne peuvent être définis que comme actifs/inactifs, mais pas supprimés

Tarification horaire

Or: 6$/utilisateur + 40$ de base

6$/utilisateur + 40$ de base Platine: 10$/utilisateur + 60$ de base

G2: 4.9/5 (30+ critiques)

4.9/5 (30+ critiques) Capterra: 4.9/5 (80+ avis)

9. VeriClock

Via VeriClock VeriClock est une solution de suivi des employés basée sur le cloud et conçue pour les équipes distantes et mobiles. Lorsque vous achetez VeriClock, vous obtenez le suivi GPS, la gestion du temps et des présences, et le geofencing. VeriClock vous aide à suivre l'emplacement des employés, à assurer des rapports de temps précis et à rationaliser les processus de paie.

Meilleures fonctionnalités de VeriClock

Le suivi du temps basé sur le cloud permet de garder facilement un onglet sur les projets depuis n'importe où

Excellente intégration avec Quickbooks et Sage50

Assistance à la signature électronique

Le suivi par GPS permet de savoir où se trouvent les employés pendant leur travail

Gestion des horaires des employés directement à partir de l'application

Catégoriser facilement les employés par rôle ou par département

Limites de VeriClock

Tous les affichages ne sont pas disponibles dans l'application mobile

L'interface utilisateur n'est pas très élaborée

Prix de VeriClock

Standard: 5$/utilisateur + 10$ de frais de compte

G2: 4.8/5 (3+ reviews)

4.8/5 (3+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ commentaires)

10. iMonitorSoft

Via iMonitorSoft iMonitorSoft est un logiciel de surveillance des employés qui fournit des solutions de surveillance des employés en temps réel et un enregistrement complet de l'activité des utilisateurs. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi de la frappe, le blocage de sites web et la surveillance des applications. iMonitorSoft aide les organisations à détecter les menaces internes, à améliorer la productivité des travailleurs et à garantir la conformité avec les politiques de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités d'iMonitorSoft

Surveillance et suivi des frappes au clavier et de l'activité en ligne

Des alertes en temps réel informent les responsables d'activités potentiellement non autorisées

Captures d'écran et vidéo des appareils des employés

Filtrage et blocage des sites Web

Surveillance et contrôle des bureaux à distance

Limites d'iMonitorSoft

Conçu pour les petites entreprises, pas pour les entreprises

Prix d'iMonitorSoft

Licence d'agent: 5,27 $/utilisateur pour les 15 premiers utilisateurs, avec des réductions pour les volumes plus importants

5,27 $/utilisateur pour les 15 premiers utilisateurs, avec des réductions pour les volumes plus importants Licence manager: 125 $/utilisateur

G2: 2.5/5 (1+ reviews)

2.5/5 (1+ reviews) Capterra: N/A

Learn about the best (Apprenez à connaître le meilleur) Les logiciels de surveillance des employés pour Mac users!

Favoriser la transparence avec un logiciel de surveillance des employés

Pour mettre en œuvre efficacement un logiciel de surveillance des employés, il faut impliquer les parties prenantes clés, y compris les employés, dans la prise de décision. En communiquant ouvertement sur l'objectif et les avantages du logiciel et en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilisation, vous pouvez créer une culture de la confiance et du compte.

En outre, en établissant des politiques claires, vous vous assurez que les employés comprennent leurs droits et les données collectées. Le retour d'information des employés est essentiel pour répondre à leurs préoccupations et démontrer un engagement en faveur de leur bien-être et de leur développement.

Ces étapes proactives favoriseront un environnement où la transparence et la productivité vont de pair. Profitez des possibilités offertes par les logiciels de surveillance des employés et engagez-vous sur la voie d'une organisation transformée.

En communiquant ouvertement et en mettant l'accent sur l'assistance aux employés, vous pouvez cultiver un lieu de travail où les individus se sentent engagés motivés et habilités à atteindre leur plein potentiel. Commencez ce voyage dès aujourd'hui et constatez l'impact positif sur la réussite de votre organisation grâce à ClickUp !