Modèles et formulaires RH gratuits pour améliorer les processus RH en 2024

Les Département des ressources humaines est essentiel pour améliorer l'expérience et les performances de chaque employé au sein d'une entreprise.

En raison de l'étendue de leurs tâches, un moyen de s'assurer que le travail ne devient pas écrasant est de rationaliser le processus des ressources humaines du début à la fin. Depuis le suivi des tâches personnelles jusqu'aux l'intégration des nouveaux employés les modèles RH aident les équipes à accroître leur productivité.

Les possibilités d'utilisation des modèles de ressources humaines sont infinies. Nous avons compilé une liste de 11 modèles de ressources humaines qui vous permettront de rester au fait de vos tâches tout en créant un environnement de travail sûr et agréable pour tous les employés !

Qu'est-ce qu'un modèle RH ?

Un modèle RH est un document préformaté conçu pour aider les professionnels des ressources humaines à créer rapidement des documents tels que des descriptions de poste, l'évaluation des performances , des contrats et d'autres tâches liées aux ressources humaines.

Les modèles permettent de gagner du temps, d'assurer une mise en forme précise et de fournir des conseils pour les activités courantes liées aux ressources humaines. Grâce à des modèles de qualité, les organisations peuvent maximiser l'efficacité de leurs opérations RH tout en gagnant du temps sur les tâches administratives.

11 modèles RH gratuits pour les équipes de ressources humaines

1. ClickUp Modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH

Utilisez le modèle de tableau blanc des procédures opératoires normalisées de ClickUp pour organiser et établir vos tâches en matière de ressources humaines

An Procédures opératoires normalisées (SOP) est un ensemble d'instructions de niveau moyen à élevé qui décrivent la manière dont une organisation ou une équipe doit accomplir des tâches spécifiques. Les procédures opératoires normalisées garantissent l'efficacité, la cohérence, la fiabilité et la qualité constante de tout processus RH.

Si vous avez des problèmes pour créer des processus RH durables pour les employés, alors les Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp HR est la réponse à vos questions. Ce modèle de document RH est là pour vous aider à rester organisé et à établir vos tâches, en veillant à ce que votre personnel soit non seulement bien formé, mais reste motivé tout au long du processus.

Ajoutez le modèle à votre environnement de travail et accédez à deux statuts et six affichages, dont Recrutement, Évaluation des performances, Formation , l'embarquement et le débarquement Onboarding pour gérer votre travail .

2. ClickUp Modèle d'action corrective RH

Le modèle de plan d'action corrective ClickUp permet d'organiser les discussions difficiles et les points de discussion avec votre équipe

Un forfait de mesures correctives détaille chaque étape pour atteindre les cibles visées. Mais lorsque vous vous attaquez à des problèmes complexes, les choses peuvent devenir compliquées !

Le plan d'action corrective Modèle d'action corrective ClickUp est entièrement équipé pour vous aider à agir rapidement et efficacement. Il comporte un guide permettant de couvrir les évènements clés, notamment :

Domaines d'amélioration : Identifier les champs autour de vos opérations d'entreprise ou de la performance de l'équipe qui nécessite des changements et de l'attention

: Identifier les champs autour de vos opérations d'entreprise ou de la performance de l'équipe qui nécessite des changements et de l'attention Problèmes et causes profondes : Définir les défis, les obstacles et les sources d'assistance

: Définir les défis, les obstacles et les sources d'assistance Solutions possibles : Dressez la liste de toutes les solutions possibles pour apporter des améliorations

: Dressez la liste de toutes les solutions possibles pour apporter des améliorations Mesure de la réussite : Définissez votre réussite, c'est-à-diremesurable au moyen d'indicateurs de performance clés (KPI) ou des indicateurs utiles à votre équipe et à l'ensemble de vos activités

: Définissez votre réussite, c'est-à-diremesurable au moyen d'indicateurs de performance clés (KPI) ou des indicateurs utiles à votre équipe et à l'ensemble de vos activités Task Owners : Attribuez des membres de l'équipe à chaque tâche pour les étapes suivantes et le suivi

: Attribuez des membres de l'équipe à chaque tâche pour les étapes suivantes et le suivi Échéancier : Prévoir à l'avance et allouer suffisamment de temps pour se préparer au changement et à l'amélioration

Utilisez ce modèle de document ClickUp pour définir clairement les processus RH

Beaucoup de startups et d'entreprises en croissance perdent leur élan après l'agrandissement de leur équipe parce qu'elles supposent que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes et que les procédures vont s'arranger d'elles-mêmes. Plus une entreprise se développe, plus les choses deviennent complexes.

Le nombre d'employés augmente, l'entreprise a plus de travail et il y a plus d'étapes. Tous ces éléments doivent être organisés de manière efficace.

La documentation des processus vous donne une description détaillée de la meilleure façon d'exécuter un processus du début à la fin. Pour faire cela, quoi de mieux que d'utiliser un modèle qui simplifie encore le processus ?

Avec le modèle ClickUp Company Process Document Ressources Humaines Modèle vous permet de gérer vos projets, d'intégrer de nouveaux employés et d'améliorer la qualité de votre travail rédiger le compte rendu d'une réunion . Voyez-le comme une recette qui vous aide à reproduire un processus éprouvé.

4. Modèle de formulaires ClickUp pour les ressources humaines

Collectez facilement des informations et des réponses à l'aide de ce modèle de formulaire simple

Les évaluations des employés aident les départements des ressources humaines à examiner la manière dont chaque membre de l'équipe contribue à l'objectif de l'entreprise. Ces formulaires RH sont les documents officiels utilisés pour examiner les performances d'un membre de l'équipe et obtenir sa reconnaissance de l'évaluation.

Cela permet d'assister les décisions cruciales en matière de ressources humaines le moment venu. Les Modèle de formulaire d'évaluation des RH ClickUp vous évite de repartir à zéro chaque fois que vous devez procéder à une évaluation des salariés de l'entreprise.

Le modèle comprend 10 champs personnalisés pour organiser les informations clés, notamment Fonction Titre, Technique Compétences, Date de Évaluation, Total des heures effectuées, et Récompenses et Jalons.

En outre, ce modèle de formulaires RH vous permet de disposer d'un guichet unique pour toutes les évaluations que vous avez faites, grâce aux trois vues, qui contiennent un Formulaire d'évaluation pour chaque membre du personnel et une Liste des évaluations des employés pour un accès facile.

Learn about Tendances de l'automatisation des RH pour moderniser vos processus actuels!

5. Modèle d'échelle de Likert ClickUp

Ce modèle est souvent utilisé pour mesurer les préférences, les émotions, les attitudes et les compétences moyennes dans l'ensemble de l'organisation

Quel que soit votre degré de confiance dans les taux de satisfaction de vos employés, vous devez toujours demander la source. Chaque service des ressources humaines dispose de différents modèles pour mener un sondage sur l'engagement des employés, mais une approche a résisté à l'épreuve du temps : L'échelle de Likert .

Ce sondage invite les participants à répondre à une question par l'une des cinq réponses allant de Très Désaccord à Très Accord. Cependant, bien qu'une échelle de Likert soit un excellent moyen d'évaluer la satisfaction et les opinions des employés, sa création est une tâche qui prend beaucoup de temps.

Si vous souhaitez être plus précis dans votre sondage, vous n'avez pas à vous inquiéter, car l'échelle de Likert est un outil très utile pour évaluer la satisfaction et l'opinion des employés Modèle d'échelle de Likert ClickUp est facilement modifiable.

L'échelle de Likert dans ClickUp est une ressource précieuse pour les équipes des ressources humaines qui cherchent à prendre des décisions éclairées sur la base des réponses reçues. Obtenez une vue d'ensemble de l'échelle de l'entreprise grâce aux six champs personnalisés et aux deux statuts fournis.

6. Modèle de congé de maternité ClickUp

Utilisez ce modèle de note de politique pour suivre et organiser clairement chaque politique, qu'il s'agisse d'une nouvelle politique ou d'une politique modifiée

Les entreprises disposent de formulaires, de manuels et de politiques en matière de ressources humaines afin de s'assurer que les choses sont correctement documentées. Lorsque les politiques changent ou que de nouvelles politiques sont ajoutées, il incombe aux ressources humaines d'informer toutes les équipes des changements.

La première étape consiste à rédiger une note de service pour la politique mise à jour.

Bien que vous puissiez rédiger vous-même une note sur la politique, les modèles de documents des ressources humaines facilitent grandement la tâche consistant à mettre en forme la note. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter votre contenu au modèle de note de politique, ce qui est exactement ce que font les modèles de documents RH Modèle de note de politique ClickUp est conçu pour.

Le modèle de note de politique ClickUp est fonctionnel avec deux documents : La note de politique et le Guide de démarrage. Appliquez le modèle de note de politique ClickUp à votre environnement de travail et modifiez-le selon vos souhaits en quelques secondes pour vous assurer que personne au sein de votre personnel ne manque les mises à jour.

8. Modèle de plan de recrutement ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Staffing-Plan-Template.png

/$$$img/

Utilisez ce modèle pour mieux comprendre les différents types de personnel dont votre entreprise a besoin pour atteindre ses objets

Le département des ressources humaines utilise des forfaits de personnel pour identifier les ajouts/réductions d'employés et les compétences requises. Les étapes de l'élaboration d'un forfait aident les équipes RH à poser les bonnes questions et à prendre des décisions éclairées sur la situation actuelle et souhaitée de l'entreprise.

Les professionnels des ressources humaines utilisent les plans de recrutement pendant les cycles budgétaires afin de planifier et d'allouer les fonds. Toutefois, ces forfaits ne sont pas limités à cette fonction, car ils peuvent être utilisés à chaque fois qu'il y a un changement majeur dans l'organisation de l'entreprise d'un ajustement majeur de la main-d'œuvre. Un excellent forfait aide les professionnels des ressources humaines à décider du type d'expertise qu'ils doivent rechercher chez les nouveaux candidats, ainsi que de l'étendue de l'adaptation de la main-d'œuvre Modèle de plan de recrutement ClickUp facilite ce processus.

9. Modèle de demande de congé ClickUp

Si vous avez besoin d'un meilleur moyen de suivre les demandes de congés au sein de votre équipe, essayez ce modèle ClickUp

Les congés sont essentiels pour les employés et permettent de s'assurer qu'ils restent motivés et reposés pour poursuivre les objectifs de l'entreprise. De nombreuses entreprises établissent un calendrier pour l'approbation des congés de leurs membres du personnel. Cela permet de maintenir la main-d'œuvre nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise à tout moment.

En tant que professionnel des ressources humaines, vous avez été confronté à plusieurs demandes de congé ou d'absence de la part d'employés. Les fils d'e-mails peuvent facilement devenir écrasants. Mais pourquoi accepter des demandes de congé par l'intermédiaire de votre e-mail de travail alors qu'il existe une alternative plus simple et plus efficace ?

Les Modèle de demande de congé ClickUp est un excellent exemple de la facilité avec laquelle il est possible de simplifier les processus administratifs. Il vous permet de rediriger tous les employés qui demandent des congés vers l'emplacement de votre choix, en vous permettant de disposer de toutes les informations nécessaires pour évaluer, approuver ou refuser les demandes.

10. ClickUp HR Modèle de plan d'action de recrutement

Ce modèle permet aux équipes de mapper ou de suivre les candidats potentiels à recruter en précisant comment et quand les contacter

Un plan d'action de recrutement est une approche conçue pour donner un coup d'accélérateur au processus de recrutement. Il s'agit de la procédure à suivre pour recruter de nouveaux partenaires et employés. Cette stratégie vous aide à localiser les employés potentiels qui peuvent apporter une contribution significative à l'organisation.

Elle vous aide également à déterminer quand et comment vous entrerez en contact avec ces personnes.

La stratégie Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp est une excellente ressource pour faire passer votre plan d'action de recrutement au niveau supérieur. Ce modèle est légèrement plus avancé que les autres modèles de la liste, mais il est doté des ressources dont vous aurez besoin pour en tirer le maximum de valeur.

Les cinq statuts personnalisés du modèle vous permettront de savoir si le candidat vous convient ou non et de connaître la progression de son recrutement. Vous pourrez également voir si le processus est toujours en cours, en attente ou achevé.

11. Modèle Excel de tableau de bord KPI par Someka

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot-2024-04-16-at-5.17.08 PM.png Modèle de tableau de bord KPI Excel par Someka /$$img/

via Someka

Le modèle de tableau de bord Excel KPI de Someka est parfait pour les professionnels des ressources humaines qui ont besoin d'un outil simple et complet pour suivre, visualiser et présenter leurs indicateurs les plus importants.

Ce tableau de bord dynamique et préconstruit fournit un aperçu en temps réel de points de données cruciaux tels que le taux de rotation des employés, le temps nécessaire pour pourvoir les positions, l'efficacité de la formation, et bien plus encore. Il est facile à utiliser, avec des instructions simples, des options de personnalisation et une compatibilité avec la plupart des versions d'Excel.

Grâce à ses diagrammes et graphiques personnalisables, ce tableau de bord vous permet d'afficher les détails de vos données RH, de visualiser les tendances dans le temps et de présenter les indicateurs RH dans une forme claire et digeste. Il s'agit donc d'un outil précieux pour éclairer les décisions stratégiques, démontrer la progression à la direction générale et assurer l'amélioration continue de vos processus RH !

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle RH

Chacun de ces modèles RH peut aider votre équipe à rester organisée et à s'assurer que tout le monde est sur la même page. Nous avons veillé à ce que chacun de ces modèles ClickUp présente les fonctionnalités clés à rechercher dans un modèle RH :

Compatibilité avec les logiciels et le matériel existants. Possibilité de personnaliser et d'adapter les modèles à différents types de documents. Des instructions claires qui facilitent le remplissage et la compréhension du contenu du document. Une évolutivité qui vous permet d'ajouter facilement des informations ou des sections supplémentaires en fonction de vos besoins. Des mises à jour régulières pour garantir que vos modèles restent à jour par rapport à toute modification des normes ou des exigences du secteur.

Check out these Les logiciels de gestion des employés !

Démarrez avec des modèles RH faciles à utiliser

Les entreprises adaptent leur stratégie et leurs politiques pour rester compétitives, mais ces changements ne doivent pas perturber la productivité des employés. Avec ClickUp, les équipes des Ressources Humaines peuvent faciliter l'expérience gratuite pour chaque type de processus.

Les entreprises adaptent leur stratégie et leurs politiques pour rester compétitives, mais ces changements ne doivent pas perturber la productivité des employés. Avec ClickUp, les équipes des Ressources Humaines peuvent faciliter l'expérience gratuite pour chaque type de processus.

La réussite de la gestion des personnes commence par un hub central pour se connecter avec les employés et les départements.