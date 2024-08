Guide du suivi des temps de récolte (caractéristiques, avantages, limites)

le chronomètre est-il en marche ? À moins que vous ne l'ayez mise en pause avant de faire le café ?

Si ces questions vous semblent familières, vous avez probablement utilisé une logiciel de suivi du temps comme Harvest. Le suivi du temps Harvest peut vous aider à comprendre comment votre équipe passe ses heures de travail et à générer des factures en fonction des heures travaillées.

Cependant, il existe des milliers d'applications de suivi du temps disponibles aujourd'hui.

la meilleure d'entre elles est Harvest, mais elle n'est pas la meilleure

Dans cet article, nous verrons ce qu'est Harvest, ses fonctionnalités clés, ses qualités et ses limites. Nous vous proposerons également une alternative de premier ordre qui résout tous les problèmes liés à Harvest Inconvénients de Harvest .

Récoltons toutes les données nécessaires à ce sujet suivi du temps outil.

Qu'est-ce que Harvest ?

Harvest est une application de suivi du temps basée sur le cloud qui n'a rien à faire avec les récoltes. 😛

Au lieu de cela, elle vous permet de suivre les heures de travail des employés pour voir où le temps passe à travers les mailles du filet.

L'application recueille des données sur le temps lié aux tâches, aux projets et aux personnes, de sorte que vous êtes libre de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise plutôt que de rester coincé à compter les minutes.

Harvest vous permet de suivre le temps en utilisant différents appareils, tels qu'un widget de bureau, un appareil mobile (iOS et Android), un PC (Windows et macOS), etc.

À pourquoi les gens font-ils appel au suivi du temps Harvest ?

4 fonctionnalités clés de Harvest

Notre analyse de Harvest se concentre sur certaines de ses fonctionnalités clés.

Voici donc un bref aperçu de celles-ci :

1. Rapports

Grâce à la fonctionnalité de rapports, la gestion du projet de suivi du temps Harvest est simple et pertinente.

Les rapports de temps sont classés sous quatre onglets distincts pour une meilleure organisation :

Clients : montre les données de temps pour tous les projets d'un client spécifique

: montre les données de temps pour tous les projets d'un client spécifique Tâches : représente le temps par tâche sous forme de barres de couleur

: représente le temps par tâche sous forme de barres de couleur Teams : met en évidence les rapports sur les personnes individuelles de votre équipe

: met en évidence les rapports sur les personnes individuelles de votre équipe Projets : vous permet de comparer les temps de différents projets

Chacune de ces catégories contient des données qui montrent :

Les heures suivies par votre entreprise

Heures facturables

Montant facturable

Montant non facturé

Il ne vous reste plus qu'une chose à faire :

Utiliser les rapports pour améliorer les performances et la rentabilité.

Ainsi, vous pourrez profiter du voyage du projet aussi lisse qu'une crème glacée parfaitement préparée. 🍨

2. Relevé de temps

Les membres de votre équipe peuvent se connecter à Harvest Timesheets et enregistrer leur temps pendant leur travail. Ils peuvent le faire via leur téléphone, leur bureau, leur navigateur ou ils peuvent même faire des entrées manuelles dans la feuille de temps.

Vous n'aurez plus à vous inquiéter si vous avez oublié de démarrer le chronomètre de Harvest avant de commencer votre travail. Il vous suffit de faire une entrée manuelle dans la feuille de temps.

Tant que vous..

Harvest a également une intégration Google Agenda que vous pouvez utiliser pour vous référer à des évènements du calendrier 📅 au fur et à mesure que vous remplissez la feuille de temps.

Pour automatiquement ajouter du temps à votre Relevé de temps, vous devrez suivre le temps en utilisant le widget Harvest. C'est donc vous qui devez contrôler votre calendrier, pas d'autres personnes.

Conseil de pro: Planifiez du temps pour travailler et bloquer dans votre Calendrier .

3. Facturation

Le logiciel Harvest vous permet également de générer des factures à partir de vos rapports de suivi des temps et des dépenses.

Vous pouvez générer une facture ou en paramétrer une récurrente.

La facture récurrente sera envoyée automatiquement ou sauvegardée en tant que brouillon dans votre compte Harvest pour consultation.

De plus, l'envoi de factures par e-mail est très simple.

En quelques clics, vous pouvez même voir quand vos clients les examinent. la transparence 101!😎

Enfin, vous pouvez faire passer le processus de facturation à la vitesse supérieure.

Il suffit d'ajouter une touche de classe à vos factures professionnelles en paramétrant des notes de remerciement et des rappels pour rationaliser la communication.

4. Intégrations

Le travail avec vos outils favoris est facile sur Harvest.

Le logiciel assiste plusieurs intégrations avec des applications pour :

Gestion de projet

CRM et communication

Suivi des problèmes

Finances et paiements

Contrats et propositions

Et au cas où vous ne trouveriez pas l'application que vous voulez, comme Facebook Lead Ads, Google Formulaires etc., il y a toujours Zapier pour se rattraper.

3 Avantages majeurs du suivi du temps Harvest

Voici les trois principaux avantages de l'utilisation de Harvest pour le suivi de vos heures de travail.

1. Collecte de données structurées

Si des données bien empilées et faciles à lire vous font dire 'yay!', alors ceci va être un régal pour vous.

Harvest vous permet de personnaliser la façon dont les données et les projets sont structurés pour correspondre aux estimations des dépenses du projet et aux exigences de l'équipe d'exploitation en matière de rapports.

Vous pouvez paramétrer les budgets au niveau du projet, de la tâche ou de la personne.

Pour mieux organiser les choses, vous pouvez classer les projets par catégories :

Temps et matériaux : projets facturés à l'heure à un taux horaire

: projets facturés à l'heure à un taux horaire Honoraires fixes : projets dont le prix est fixé à l'avance

: projets dont le prix est fixé à l'avance Non facturable : projets qui ne sont pas facturés

Harvest peut aussi facilement collecter des données grâce à son intégration avec les outils de gestion de projet . Toutes ces données sont ensuite soigneusement organisées dans l'application Harvest.

2. Suivi du temps simple et pratique

Avec Harvest, le suivi du temps devient facile pour tous les membres de votre entreprise.

Vous voulez encore plus de commodité ? Dites bonjour aux applications mobiles faciles à utiliser de Harvest.

Elle dispose d'une application mobile pour les utilisateurs d'android et d'iOS.

Si vous disposez d'un téléphone et d'une bonne connexion internet..

3. Contrôle des permissions

Les permissions Teams dans l'application Harvest vous permettent de décider ce que les différents membres de l'équipe peuvent accéder et faire dans votre compte.

Vous disposez de trois niveaux de permissions différents :

Utilisateur régulier

Gestion de projet

Administrateur

Mais le suivi du temps de Harvest est-il vraiment ce dont vous avez besoin ? Nous allons le découvrir !

5 Limites de Harvest (avec solutions)

Voici quelques raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous contenter de la gestion de projet Harvest :

1. Juste un outil de suivi du temps

Harvest est un excellent outil pour suivre du temps, générer des rapports de temps, facturer des clients, etc.

mais que peut faire Harvest de plus ?

Nous disons cela parce que la gestion du travail ne se limite pas au suivi du temps.

Vous devez assigner des tâches, créer des flux de travail, vous occuper des clients et les projets des clients, etc.

Vous avez besoin d'un outil capable de suivre le temps et de gérer l'ensemble de votre projet, contrairement au suivi du temps du projet Harvest.

Et le meilleur exemple d'un outil qui peut faire tout cela est ClickUp !

La solution ClickUp : Gestion de projet achevé

ClickUp est l'une des solutions les plus efficaces au monde en matière de gestion de projets l'une des évaluations les plus élevées outil de gestion de projet le plus apprécié par les des équipes hautement productives dans les petites et grandes organisations .

Avec ClickUp, vous pouvez créer tâches avec sous-tâches pour plusieurs projets afin de les diviser en éléments d'action plus petits.

vous voulez le décomposer davantage ?

Essayez notre sous-tâches imbriquées pour ajouter un niveau de détail supplémentaire. Vous pouvez également ajouter des checklists pour créer des tâches simples qui sont soit terminées, soit non terminées.

Attribuez ces tâches dans ClickUp à un ou plusieurs assignés . Même à un L'équipe si vous le souhaitez !

Vous avez créé des tâches et les avez assignées.

À quoi d'autre un projet doit-il ressembler ?

A flux de travail .

Alors créez-le !

ClickUp vous permet de créer des flux de travail en utilisant Statuts personnalisés .

Personnalisez-les en fonction de votre secteur d'activité ou de votre organisation, par exemple "ouvert", "fermé", "en attente d'approbation", etc.

Et enfin, gérez votre travail comme vous l'entendez en utilisant l'une des multiples options suivantes affichées que nous avons à offrir.

En voici quelques-unes :

Vue diagramme Gantt : planifier les tâches et les gérer les dépendances sur le diagramme de Gantt * Vue Liste: voir vos tâches sous forme de liste

Vue Tableau : gérer le travail au sein du kanban style

Affichage du Calendrier : affiche et planifie les tâches sur un calendriercalendrier ### 2. Problèmes de synchronisation

Plusieurs avis d'utilisateurs mentionnent que la synchronisation entre l'application de bureau Harvest et la plateforme du site web est souvent décalée.

Cela peut résulter en des données trompeuses, ce qui entraîne une mauvaise prise de décision.

Il n'y a qu'une seule façon d'éviter une impasse avec de mauvaises données.

La solution ClickUp : Chronomètre global Avec ClickUp, c'est bye-bye lag, hello chronomètre global.

Cet outil de suivi du temps natif vous permet de passer facilement d'un appareil à l'autre et de continuer à suivre les mêmes tâches là où vous les avez laissées.

Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous assurer que vous êtes connecté sur cet appareil.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/e1398RBZHoSUdiyUfWDscPtixQOvt\_50U3Nk8QM4Rxu4tQIVF3LQbkbEX\_k3kH2bvs6knb3w-L-OfCJD5X-TT\_HpwCrKhY--Ok972X8tw0D0uB-0LbcZrOtcA68JtUYpAafdE7p chronomètre global dans ClickUp /$$img/

Le suivi du temps natif signifie également que vous n'avez pas besoin d'intégrations supplémentaires. Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici, sur ClickUp.

Mais au cas où vous auriez besoin d'un dispositif de suivi du temps séparé pour suivre les durées des tâches ClickUp, nous le rendons également possible.

Intégrez facilement des logiciels tels que Everhour , Toggl , Horlogerie , Time Doctor , etc.

Nous proposons également un service de Harvest (dont nous espérons que vous n'aurez pas besoin) !

3. Impossible de créer un tableau de bord de suivi du temps

Harvest gestion du temps et les rapports auraient pu connaître un meilleur succès s'ils n'avaient pas omis une fonctionnalité importante : un tableau de bord de suivi du temps.

Un tableau de bordaurait permis d'afficher une vue d'ensemble de tous les rapports relatifs au temps en un seul endroit.

Solution ClickUp : Widgets de suivi du temps ClickUp est l'alternative ultime à Harvest car vous pouvez suivre le temps et même construire votre propre suivi du temps

Tableau de bord en utilisant des widgets.

Les options de widgets disponibles sont les suivantes :

Suivi du temps: voir le temps suivi pour n'importe quel intervalle de durée

voir le temps suivi pour n'importe quel intervalle de durée Rapports d'heures: voir toutes les entrées d'heures

voir toutes les entrées d'heures Rapports facturables: voir uniquement les heures facturables

voir uniquement les heures facturables Temps estimé: afficher le temps en tant que ressource de l'équipe pour un forfait efficace

afficher le temps en tant que ressource de l'équipe pour un forfait efficace **La feuille de temps : la somme totale des heures suivies par les personnes de votre équipeEnvironnements de travail

Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez construire toutes sortes de tableaux de bord.

Ils peuvent concerner l'ensemble de votre projet, Sprints , assignés etc. Choisissez simplement les widgets que vous voulez, et construisez un tableau de bord en quelques minutes.

4. Pas d'application iPad

Harvest a dit oui à tout, sauf à l'iPad. Il n'y a pas d'application pour cela.

Les personnes qui transportent leur travail sur des iPads devront s'en remettre à l'application du navigateur.

Mais celle-ci n'est pratique que sur un ordinateur.

La solution ClickUp : Applications pour toutes les plateformes ClickUp, quant à lui, met l'accent sur l'inclusivité.

Nous pouvons être à votre service quelle que soit la plateforme ou l'appareil que vous utilisez.

Qu'il s'agisse d'iPad, d'iPhone, d'Alexa, de Windows, de Linux, d'Android, de Google Accueil..

_La liste est assez longue ; vous aurez besoin de souffler avant de la terminer.😎

5. Des forfaits coûteux

Harvest est assez cher par rapport à ses alternatives.

Le forfait Pro coûte 10,80 $/utilisateur par mois.

Imaginez maintenant que vous travaillez avec une grande équipe.

C'est dire si vous avez perdu beaucoup d'argent durement gagné !

Pour économiser une dépense aussi importante, vous pouvez essayer leur forfait gratuit.

Mais devinez quoi ? Il ne permet qu'un utilisateur et deux projets.

Pas de chronomètre et pas de statue de pingouin. 🐧

Solution ClickUp : Forfait Free Forever gratuit

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un forfait gratuit riche en fonctionnalités. Profitez d'utilisateurs et de projets illimités sans dépenser un centime. 🎉

Et en ce qui concerne les forfaits payants, vous disposez de deux options :

Unlimited (5 $/utilisateur par mois): Intégrations illimitées Tableaux de bord illimités Stockage illimité Et plus encore

Business (9$/utilisateur par mois): Suivi du temps facturable Exportation personnalisée Temps dans le statut Et plus encore



Effacées, même notre Forfait Business est moins cher que le forfait Pro de Harvest.

Et Harvest n'est qu'un logiciel de suivi du temps, pas un outil de gestion de projet à part entière.

Vous voyez la différence ? 🤷

Mais nous ne sommes pas terminés avec toutes les choses géniales que ClickUp peut faire.

Voici un aperçu de quelques-unes de nos autres fonctions fonctionnalités :

Suivi du temps Vs. Outil de gestion de projet

Harvest est un excellent outil de suivi du temps et de facturation.

L'un de ses principaux avantages est qu'il s'intègre parfaitement à de nombreux outils de gestion de projet applications de gestion de projet .

mais faites-vous vraiment appel à l'intégration ?

Parce que le projet et outils de gestion des tâches comme ClickUp ont les mêmes fonctionnalités de suivi du temps que Harvest intégré

il n'est pas nécessaire d'avoir deux outils distincts, n'est-ce pas ?

ClickUp peut suivre du temps et aussi gérer les tâches , ressources et documents en même temps ! Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ou essayez d'autres Alternatives à Harvest sur le marché et faire en sorte que chaque minute compte.

Même lorsque vous faites une pause-café ! ☕

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/f-yv69Kmk7edTM6l1rD82GBgXX9tJ10WJWUZZPy8JP8AGKoAOW6F\_cdDiNOXMF4Yzebpb7S9-OlgavVEvNPGzPJ27Z7PEzjCGqK7N89pfqiIDrkd0AWoEZHyMFR\_XVWCks\_p5h6M nous allons avoir besoin de plus de café gif /$$$img/

