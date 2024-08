Harvest vs Toggl : Comparaison 2024 (fonctionnalités, prix)

Set the stage for the battle of the ages. (Préparer l'étape pour la bataille des siècles)

Une véritable épreuve de force.

C'est un comparatif Harvest vs Toggl pour trouver le meilleur outil de suivi du temps ! 🕵️‍♀️ ...⏰

Ces deux outils ont des fonctions de suivi du temps similaires, comme par exemple relevé de temps des rapports et des estimations.

Ils ont été lancés à peu près à la même époque et ont chacun leur lot d'utilisateurs fidèles.

La concurrence est rude. 💪

Tant mieux pour eux.

Mais pour vous ?

Cela signifie de la confusion et beaucoup de recherches.

Ne vous inquiétez pas. Nous avons tout ce qu'il vous faut.

Dans cet article, nous vous donnerons des informations détaillées sur la façon d'obtenir un permis de conduire Comparaison Harvest vs Toggl , couvrant leur fonctionnalités clés et des informations sur les prix. Nous suggérerons également une alternative puissante que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui.

Nous allons d'abord vous présenter les fonctionnalités clés de Harvest et de Toggl pour vous expliquer ce que chaque outil propose. N'hésitez pas à passer directement à la comparaison .

Qu'est-ce que Harvest ?

Ne vous fiez pas au nom. Harvest n'a rien à faire avec l'agriculture. 😛 Harvest est une application de suivi du temps qui vous permet de suivre votre temps de travail et de récolter des données liées au temps sur les tâches, les projets et les équipes. L'application assiste également les fonctionnalités telles que les feuilles de temps et la facturation.

Examinons de plus près quelques-uns des éléments suivants Fonctionnalités clés de Harvest :

1. Relevé de temps flexible

Idéalement, vous voudriez que votre équipe démarre ses chronomètres, se mette au travail et arrête les chronomètres une fois qu'elle a terminé.

Mais que se passe-t-il s'ils oublient de démarrer leur chronomètre ? 😱

Cela irait à l'encontre de l'idée même d'utiliser un logiciel de suivi du temps, et vous perdriez des données clés sur le temps.

Heureusement, Harvest vous permet de remplir votre relevé de temps en une seule fois à la fin de votre journée de travail.

De plus, votre bureau peut accéder à ses chronomètres sur son téléphone, son ordinateur de bureau ou son navigateur. Ainsi, ils ne risquent pas d'oublier de chronométrer leur travail.

2. Rapports de projet visuels

Les données relatives au temps peuvent vous aider à rationaliser votre travail, à gérer vos ressources et à stimuler la productivité de votre équipe.

Mais des données éparses et mal organisées ne peuvent que vous donner des maux de tête lancinants. 🤕

Avec Harvest, vous pouvez transformer les Relevés de temps de votre équipe en graphiques visuels. Harvest assiste également les graphiques visuels en direct pour vous aider à respecter les budgets de votre équipe et les coûts internes.

3. Intégration personnalisée avec API

Si vous cherchez à intégrer vos applications favorites avec le logiciel de suivi du temps, Harvest a la bonne solution.

Vous pouvez choisir d'intégrer votre application avec un simple bouton de chronomètre Harvest ou avec le widget de chronomètre Harvest complet.

Mais ce n'est pas tout.

L'API de Harvest vous permet également de créer des intégrations personnalisées qui vont au-delà du suivi du temps. Vous pouvez intégrer une application avec une entrée de temps, un rapport, une facture, etc. à n'importe quelle application avec son API.

Nous avons examiné les fonctionnalités puissantes de Harvet. Voyons maintenant ce que Toggl a à offrir.

Qu'est-ce que Toggl ?

Toggl Track est le deuxième concurrent dans notre épreuve de force du meilleur outil de suivi du temps. 💪

Toggl Track vous aide à mesurer le temps passé sur les tâches et fournit des indications sur la collaboration au sein de l'équipe.

Note: Toggl propose deux autres produits en dehors de Toggl Track, notamment Toggl Plan (pour la gestion de projet) et Toggl Hire (pour le recrutement). Nous nous en tiendrons à Toggl Track dans cet article.

Jetons un coup d'œil aux fonctionnalités clés de Toggl Track :

1. Tableaux de bord des équipes et des projets

Si vous êtes en charge d'un projet ou que vous dirigez une équipe, vous êtes très familier avec des tâches telles que la prévision des échéanciers, la budgétisation, etc.

Nous sommes tous d'accord pour dire que ces tâches prennent beaucoup de temps.

Nous sommes tous d'accord pour dire que ces tâches prennent beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas.

Toggl Track peut vous aider dans ce domaine. 😎

Avec l'aide des projets et tableaux de bord d'équipe de Toggl, vous serez en mesure de regarder des données visuelles faciles à lire. Cette fonctionnalité vous permet de repérer les problèmes dans vos projets et de vérifier votre équipe en déplacement.

2. Chronomètre Promodoro intégré

Si vous avez parcouru l'internet à la recherche d'un système de gestion du temps vous avez probablement déjà rencontré le système de gestion du temps de l Technique Pomodoro . Cette méthode divise vos heures de travail en sprints de 25 minutes.

Que vous utilisiez cette technique ou que vous soyez prêt à l'expérimenter, Toggl a tout prévu.

Toggl dispose d'un chronomètre Pomodoro intégré dans son extension navigateur et son application bureau.

Cependant, la fonctionnalité Pomodoro n'est pas disponible sur l'application mobile de Toggl.

Eh oui, c'est bien dommage. 😐

3. Taux facturables

Toggl vous permet d'attribuer des taux facturables par environnement de travail, membre de l'équipe, projet ou membre du projet.

Une fonctionnalité telle que l'attribution de taux facturables vous aidera facilement à facturer les clients et même à payer les pigistes qui sont sur des contrats horaires avec vous !

**Vous n'êtes pas sûr que Toggl soit l'outil qu'il vous faut ?

Check out these Options alternatives de Toggl .

Que l'épreuve de force commence !

Harvest vs Toggl : Une comparaison détaillée

Maintenant que nous avons passé en revue les fonctionnalités clés de Harvest et de Toggl, vous réaliserez qu'ils ont de nombreuses similitudes, comme le suivi du temps et la fourniture de rapports de temps visuels.

Maintenant, vous vous demandez probablement : Isn't this supposed to be a battle of the best? (N'est-ce pas censé être une bataille des meilleurs)

Ne vous inquiétez pas. Vous aurez bientôt un gagnant. 🥇

Découvrons en quoi Harvest et Toggl sont différents l'un de l'autre.

1. Suivi du temps

Harvest et Toggl étant tous deux des outils de suivi du temps, il est normal de commencer par là.

$$$a. Harvest

Avec Harvest, vous pouvez :

Utiliser le chronomètre pour suivre les heures de travail

Saisir manuellement toutes vos heures de travail dans un Relevé de temps

Saisir en bloc vos données de temps pour toute la semaine

Si vous avez des oublis, cette fonctionnalité peut vous sauver la vie.

Mais imaginez le travail manuel que vous devriez fournir pour remplir une feuille de temps après une longue journée de travail. 😟

B. Toggl

La principale différence entre Toggl et Harvest réside dans les capacités de suivi du temps de Toggl. Toggl devance Harvest grâce à sa fonctionnalité de suivi du temps. Toggl vous permet de suivre du temps manuellement et automatiquement.

Voici comment fonctionne la fonction de suivi automatique de Toggl :

Chaque fois que vous ouvrez un logiciel spécifique ou que vous tapez certains mots-clés, vous déclenchez le chronomètre automatique. Vous pouvez ajuster ces déclencheurs en fonction du logiciel que vous utilisez.

Tableau d'affichage : Harvest : 0, Toggl : 1 👀

2. Rapports

L'élaboration de rapports utiles à partir des données temporelles que vous collectez est l'étape suivante qui s'impose après le suivi du temps.

Harvest et Toggl disposent tous deux de fonctionnalités de rapports, mais voyons en quoi elles diffèrent.

$$$a. Harvest

Harvest crée automatiquement un large intervalle de rapports visuels pour vos projets et vos équipes.

Grâce à ces rapports, vous pouvez :

Suivre la progression de votre projet

Suivre la capacité de travail de votre équipe

Monter en épingle les habitudes de travail d'un membre de l'équipe

Vous pouvez exporter ces rapports sous forme de fichiers Excel, CSV ou PDF.

Cela semble intéressant ? Voyons ce que Toggl a en réserve pour nous.

B. Toggl

Toggl vous propose un résumé, un rapport détaillé et un rapport hebdomadaire. Vous pouvez sélectionner le niveau de détail que vous souhaitez voir et créer des rapports simples au format CSV ou PDF.

Ces fonctionnalités de rapports peuvent être limitées, mais Toggl dispose de fonctionnalités supplémentaires telles que l'audit des temps, l'arrondi des temps et l'enregistrement des rapports.

Mais tout n'est pas rose au pays des merveilles de Toggl. Ces fonctionnalités intéressantes ne sont disponibles que dans le forfait payant de Toggl, dont vous découvrirez rapidement qu'il n'est pas très économique.

Harvest obtient des points de brownie ici !

Tableau de bord : Harvest : 1, Toggl : 1

3. Compatibilité des plateformes

Avant de choisir une application de suivi du temps, vous devez d'abord vous renseigner sur les plateformes sur lesquelles elle est disponible.

$$$a Harvest

Avec une application mobile et une application web, Harvest vous permet de suivre du temps en déplacement.

Vous pouvez installer l'application Harvest sur Mac, Windows, iPhone et Android. Cependant, Harvest ne propose pas d'application pour le système d'exploitation Linux.

Étant donné que Linux est l'un des systèmes d'exploitation les plus largement assistés, cela pourrait vous poser quelques problèmes.

Mais attendez. Il y a pire. Harvest n'a pas non plus d'application pour iPad !

les utilisateurs d'iPad après avoir été laissés dans la poussière :

B. Toggl

Toggl, quant à lui, propose des applications pour les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Elle dispose également d'une application pour les appareils Android et iOS.

Comme Toggl est un touche-à-tout en matière de compatibilité des plateformes, il prend la tête ici.

Tableau d'affichage : Harvest : 1, Toggl : 2 👀

4. Estimation de durée

Outre l'augmentation de la productivité, vos données de suivi du temps donnent un aperçu qui aide à projeter les échéanciers des projets.

Ces estimations de durée aident votre équipe à rythmer son travail. Elles peuvent également donner à vos clients une idée de la manière dont vous exécuterez un projet et du moment où vous le ferez.

$$$a Harvest

Harvest assiste les estimations de durée et de coût. Vous pouvez les créer pour n'importe quel projet dans le cadre de leur forfait gratuit.

Harvest vous permet également de joindre des pièces à un devis avant de l'envoyer à un client.

B. Toggl

Toggl vous permet de prédire les estimations de durée et de mettre en place des paramètres, mais vous devez payer pour l'utiliser.

C'est vrai. Même une fonctionnalité aussi simple que l'estimation de durée n'est pas incluse dans le forfait Free de Toggl.

Tableau d'affichage : Harvest : 2, Toggl : 2 👀

On dirait que ça va être une finale à suspense. 😰

5. Pricing

Soyons honnêtes. Le prix d'un produit peut faire pencher la balance du bon côté.

Voyons lequel des deux candidats remporte la bataille du prix.

$$a$ Harvest

Harvest propose deux options de tarification :

Forfait gratuit Une place Deux projets

Pro Plan (12$/utilisateur par mois) (12$/utilisateur par mois) Places illimitées Projets illimités

(12$/utilisateur par mois)

Le forfait Free ne vous permet d'utiliser Harvest que pour deux projets. Le plan payant offre des projets illimités mais coûte la coquette somme de $$12 par utilisateur !

B. Toggl

Toggl a trois options de prix :

Forfait Free: Jusqu'à cinq utilisateurs Détection du temps d'inactivité, chronomètre Pomodoro, et plus encore

Plan de démarrage (10$/ utilisateur par mois) Toutes les fonctionnalités du forfait Free Taux facturables, arrondis, estimations de durée, etc

forfait Premium (20$/utilisateur par mois) (10$/utilisateur par mois) (10$/utilisateur par mois) (10$/utilisateur par mois) (10$/utilisateur par mois) Toutes les fonctionnalités du forfait de base Rappels de suivi du temps, rapports planifiés, tableaux de bord des projets et bien d'autres choses encore

(10$/utilisateur par mois) (10$/utilisateur par mois)

Le forfait Free de Toggl a des fonctions limitées et les forfaits payants sont pour le moins onéreux.

Vous vous demandez où en est le tableau d'affichage ? 🤔

Malheureusement, il y a égalité.

Prenons un peu de recul et comparons une dernière fois les deux outils de suivi du temps.

Harvest et Toggl peuvent avoir des fonctions similaires, mais Harvest a des intégrations natives limitées et n'est pas compatible avec toutes les plateformes.

Toggl, quant à lui, n'active/désactive pas de manière approfondie les équipes ou les rapports de projets . Et la plupart de ses fonctionnalités utiles, notamment les estimations de durée et les arrondis, ne sont pas disponibles dans le forfait gratuit.

Enfin, en ce qui concerne les prix, les deux outils sont tout simplement déraisonnables. Alors que les deux outils ont un forfait Free avec des utilisations limitées, leurs forfaits payants sont chers.

Pas de panique ! Nous avons une solution à votre confusion entre Toggl et Harvest.

Quel est le meilleur outil de suivi du temps ?

La réponse est simple. C'est ClickUp !

ClickUp est l'un des logiciels de l'une des évaluations les plus élevées outils de productivité et de gestion de projet utilisés par les équipes productives dans les petites et grandes entreprises.

Vous vous demandez comment un logiciel de gestion de projet peuvent-ils battre les outils de suivi du temps à leur propre jeu ?

ClickUp n'est pas un outil de gestion de projet comme les autres. Il est meilleur gestion du temps fonctionnalités et est plus abordable que Harvest et Toggl.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités de suivi du temps :

1. Suivez du temps depuis n'importe où avec Suivi du temps natif ClickUp, c'est le suivi du temps en déplacement et sans effort.

Avec l'application Native Time Tracking de ClickUp, vous pouvez enregistrer votre temps de travail depuis votre bureau, votre mobile ou votre navigateur web en utilisant l'extension Chrome gratuite.

Vous pouvez également dire adieu aux lags et aux problèmes de synchronisation. 👋

Le chronomètre global de ClickUp est là pour vous aider !

Avec le chronomètre global, vous pouvez démarrer et arrêter le temps depuis n'importe quel appareil et même sauter entre deux tâches.

Utilisation du raccourci Global Timer de ClickUp pour suivre le temps passé sur une tâche à partir de votre liste

2. Ajouter des détails clés à vos entrées de temps

Oubliez les entrées aléatoires qui n'ont aucun sens.

Les fonctionnalités supplémentaires de gestion d'équipe de ClickUp peuvent rendre vos entrées de temps et vos rapports plus performants.

Voici comment :

Notes: ajoutez des notes à toute entrée de temps pour des journaux de travail plus clairs

ajoutez des notes à toute entrée de temps pour des journaux de travail plus clairs Libellés: ajoutez des libellés aux entrées de temps dans votre entrepriseEnvironnement de travail afin d'améliorer le suivi du temps

ajoutez des libellés aux entrées de temps dans votre entrepriseEnvironnement de travail afin d'améliorer le suivi du temps Facturable: marquer le temps comme heures facturables pour garder une trace du temps pour la facturation et les rapports internes

Obtenez une ventilation détaillée du temps suivi par votre équipe et ajoutez des notes dans les feuilles de temps de ClickUp

3. Obtenez un aperçu de votre équipe grâce à Tableaux de bord Les tableaux de bord de ClickUp sont les suivants

plusieurs widgets différents qui peuvent vous fournir un rapport approfondi sur une équipe ou un projet.

Avec le Widgets de suivi du temps avec les widgets de suivi du temps, vous pouvez

Voir le temps total suivi par chaque membre de l'équipe

Filtrer et regrouper les entrées de temps en fonction de différentes propriétés

Afficher les journaux de suivi du temps cumulés pour chaque membre de l'équipe afin de connaître le temps qu'ils consacrent aux différentes tâches

Afficher le temps suivi manuellement et automatiquement

Exporter les données pour obtenir encore plus d'informations

Cliquez sur le nom d'un membre de l'équipe pour développer une entrée afin d'obtenir une ventilation plus détaillée des heures dans les feuilles de temps de ClickUp

Voilà des fonctionnalités solides qui peuvent donner du fil à retordre à n'importe quelle autre application de suivi du temps.

Mais le génie de ClickUp ne s'arrête pas là ! 😎

ClickUp est bien plus qu'une simple solution de suivi du temps.

Voici une liste des fonctionnalités de gestion de projet ClickUp les plus utiles à ne pas manquer :

Le gagnant de l'épreuve de force du meilleur suivi du temps est ClickUp !

Il ne fait aucun doute que Harvest et Toggl sont de bons outils de suivi du temps.

Mais tous deux ont des limites importantes, et ce n'est pas le genre de compétition que nous voulons.

Peu d'intégrations et une compatibilité limitée avec les plateformes ne sont pas des choses avec lesquelles vous devriez devoir composer. Surtout lorsqu'ils sont assortis d'une étiquette de prix conséquente. 💰

ClickUp, quant à lui, ne se contente pas de compenser ces inconvénients, mais possède plus de fonctionnalités que ces deux outils réunis !

Il permet de gérer le temps, la gestion de projet les fonctionnalités de gestion de projet, de diagrammes, de tableaux de bord et toutes les autres fonctionnalités clés sont regroupées dans une seule et même plateforme.

La cerise sur le gâteau est que Le forfait Free Forever de ClickUp est riche en fonctionnalités, en plus d'offrir une assistance pour un nombre illimité de tâches et d'utilisateurs ! Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir le vainqueur de la bataille royale du suivi du temps d'aujourd'hui ! 👑