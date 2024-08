Les 10 meilleures alternatives à Google Forms en 2024 (gratuites et payantes)

vous cherchez d'excellentes alternatives à Google Forms ?

3. Wufoo

Via Wufoo

Wufoo est un générateur de formulaires en ligne qui permet de créer un formulaire de contact, un formulaire d'enquête ou un formulaire d'inscription à un événement.

mais est-ce que cette alternative à Google Forms vous rendra tout woohoo avec plaisir? 😍

Caractéristiques principales de Wufoo

Concepteur de thème pour créer un modèle de formulaire personnalisé qui reflète votre image de marque

L'exportation des données vous permet de transférer les données du formulaire dans une application de feuille de calcul pour les analyser

Les automatismes permettent de transférer les données de vos formulaires directement vers un CRM, un système d'automatisation du marketing, etc.

Wufoo Pros

Permet de collecter des paiements directement via le formulaire

Permet à votre public de télécharger des fichiers de n'importe quel format dans un formulaire web

Les formulaires sont sécurisés puisqu'ils sont cryptés avec le cryptage SSL 256 bits

Wufoo Cons

Certaines fonctionnalités, comme la création d'un formulaire utilisant plusieurs colonnes, requièrent des connaissances en codage

Vous pouvez avoir des difficultés à intégrer vos formulaires dans une page web

Version gratuite limitée

Prix Wufoo

*Gratuit Cinq formulaires 100 entrées Dix champs 100 requêtes API, et plus encore

Débutant 14,08 $/mois Dix formulaires 1 000 entrées Champs illimités 10 000 requêtes API, et plus encore

14,08 $/mois Professionnel 29,08 $/mois Nombre illimité de formulaires 5 000 entrées Cinq utilisateurs 25 000 requêtes API 5 Go de stockage, et plus encore

29,08 $/mois Avancé 74,08 $/mois 25 000 entrées Dix utilisateurs 50 000 requêtes API 10 Go de stockage de fichiers Assistance prioritaire, et plus encore

74,08 $/mois Ultimate: $183.25/mois 100 000 entrées 20 utilisateurs 100 000 requêtes API 20 Go de stockage, et plus encore

$183.25/mois

Wufoo Reviews :

"Dans l'ensemble, j'aime utiliser ce formulaire et j'ai actuellement 6 formulaires que j'utilise annuellement et qui sont faciles à mettre à jour chaque année. Je suggérerais seulement une meilleure méthode pour la partie personnalisation avec des liens et des insertions de champs." - Capterra Verified Review "Le logiciel est excellent pour créer des formulaires simples qui s'intègrent parfaitement aux pages Web existantes, mais il n'a pas la puissance nécessaire pour les formulaires plus complexes qui impliquent beaucoup de logique et d'options. Pour cette raison, Wufoo ne peut pas être la seule solution à nos besoins en matière de formulaires web et nous avons toujours besoin d'autres produits pour accomplir les tâches plus compliquées." - Capterra Verified Review

💬Wufoo Customer Ratings

Capterra: 4.4/5 (170+ avis)

4.4/5 (170+ avis) G2: 4.2/5 (260+ avis)

4. Formstack

Via Formstack

Formstack est avant tout une plateforme de productivité au travail qui vous permet de construire des formulaires de commande , des formulaires d'enquête et des quiz.

cependant, ses fonctionnalités sont-elles stack_ed en votre faveur ? 🎇

Formstack Caractéristiques principales

Constructeur de formulaires en ligne par glisser-déposer pour créer de beaux formulaires sans code

Logique conditionnelle qui affiche ou cache un champ de formulaire en fonction de la saisie de l'utilisateur

Possibilité d'utiliser des URL de formulaire personnalisées pour accroître la notoriété de la marque

Formstack Pros

Peut facilement importer des formulaires d'autres plateformes dans son générateur de formulaires en ligne

Formulaires compatibles qui s'adaptent à n'importe quel ordinateur ou appareil mobile

Des informations exploitables pour améliorer les taux de génération de leads et optimiser votre stratégie marketing

Formstack Inconvénients

Le générateur de formulaires peut être difficile à utiliser pour les utilisateurs novices

Aucun plan gratuit n'est disponible, et il n'y a qu'un essai gratuit qui se termine dans 14 jours

Les plans payants n'offrent pas un nombre illimité de formulaires

Prix de Formstack

Formstack propose quatre plans tarifaires :

Starter 50$/mois Un utilisateur 20 formulaires 1 000 soumissions Prise en charge des formulaires hors ligne et du téléchargement de fichiers, et plus encore

50$/mois Équipes 83 $/mois Cinq utilisateurs 100 formulaires 10 000 soumissions 2GB de stockage, et plus

83 $/mois Pro $208/mois Dix utilisateurs 1 000 formulaires 100 000 soumissions 10GB de stockage, et plus

$208/mois Entreprise: demandez un devis personnalisé Prise en charge d'un nombre personnalisé d'utilisateurs, de formulaires, de soumissions, de thèmes, de stockage Support prioritaire Prise en charge de l'authentification unique, et plus encore

demandez un devis personnalisé

Formstack Reviews :

"J'ai adoré travailler avec Formstack. Excellent service client et temps de réponse de l'aide aussi - ce qui a rendu la résolution des quelques problèmes que nous avons eus très facile." - Capterra Verified Review "Formstack est assez simple à utiliser. Comme tous les produits, il a une courbe d'apprentissage assez raide, mais une fois que vous l'avez appris, ce n'est pas trop mal." - Capterra Verified Review

💬Formstack Customer Ratings

Capterra: 4.2/5 (90+ avis)

4.2/5 (90+ avis) G2: 4.4/5 (230+ avis)

5. Jotform

Via JotformJotform est un générateur de formulaires en ligne qui vous permet de construire des formulaires adaptés aux mobiles et réactifs. Il vous aide à recueillir rapidement des informations et à y accéder par le biais d'enquêtes, formulaires de retour d'information des formulaires de commande, etc.

vous pouvez le noter comme votre alternative idéale à Google Forms ?

Jotform Caractéristiques principales

Report Builder pour visualiser et analyser les données de réponse de vos formulaires

Passerelles sécurisées pour accepter en toute sécurité les paiements par crédit sur vos formulaires

Les formulaires PDF intelligents convertissent instantanément les formulaires PDF en formulaires mobiles

Jotform Pros

plus de 10 000 modèles pour créer rapidement vos formulaires

Migration aisée de Google Forms vers JotForm, afin que les utilisateurs n'aient pas à se préoccuper de la création de leur formulaire Web à partir de zéro

Intégrations avec les applications Google Workspace, les logiciels de gestion de la relation client (CRM), les listes de marketing par courriel et les systèmes de stockage en nuage

Jotform Inconvénients

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive et peut être difficile à utiliser

Les scripts de formulaire peuvent parfois ralentir votre site web

Version gratuite limitée

Prix de JotForm

JotFrom propose quatre plans tarifaires :

Gratuit Cinq formulaires 100 soumissions mensuelles 100 Mo d'espace de stockage 1 000 consultations de formulaires par mois, et plus encore

Bronze 24 $/mois 25 formulaires 1 000 soumissions mensuelles 10GB d'espace de stockage 10 000 consultations de formulaires par mois, et plus encore

24 $/mois Argent 29 $/mois 100 formulaires 10 000 soumissions mensuelles 100 Go d'espace de stockage Nombre illimité d'affichages de formulaires par mois, et plus encore

29 $/mois Or 79 $/mois Formulaires illimités 100 000 soumissions mensuelles 1TB d'espace de stockage Nombre illimité de vues de formulaires par mois Suppression de la marque Jotform, et plus encore

79 $/mois Enterprise: demandez un devis personnalisé Toutes les fonctionnalités du plan Gold Accords de niveau de service (SLA) Domaine personnalisé Assistance prioritaire en temps réel, et plus encore

demandez un devis personnalisé

Jotform Reviews :

"J'apprécie l'ensemble des fonctionnalités couplées à la facilité d'utilisation. Un produit SaaS avec un haut degré de personnalisation, de nombreuses fonctionnalités et des dizaines d'intégrations pourrait rapidement devenir lourd et difficile à utiliser. Jotform est puissant mais reste intuitif et simple à utiliser." - Capterra Verified Review "Mon expérience avec Jotform a été plutôt bonne ! En dehors des problèmes que j'ai eus au début, c'est une application de formulaire solide. Et je n'ai plus à m'en préoccuper ! Je peux simplement laisser le logiciel faire son travail et je n'ai pas besoin de le modifier constamment." - Capterra Verified Review

💬Jotform Customer Ratings

6. Formulaires HubSpot

via Hubspot Forms

HubSpot est une plateforme CRM complète qui s'accompagne d'une suite d'outils gratuits puissants pour vous aider à développer votre entreprise, parmi lesquels se trouve également un outil de gestion de la relation client (CRM) créateur de formulaires en ligne . Vous pouvez créer cinq types de formulaires différents avec HubSpot : des formulaires autonomes, des formulaires intégrés, des popups, des boîtes coulissantes et des bannières déroulantes.

Tout comme Google Forms, l'utilisation de HubSpot Forms est gratuite, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent créer autant de formulaires qu'ils le souhaitent avec autant de champs qu'ils le souhaitent, sans frais supplémentaires.

Fonctionnalités clés de HubSpot Forms

Accès au CRM gratuit de HubSpot où vous pouvez stocker les informations des personnes qui remplissent vos formulaires.

Créateur de pages d'atterrissage (disponible dans le plan gratuit).

Constructeur par glisser-déposer.

Hubspot Forms Avantages

Intégration native avec d'autres outils gratuits de HubSpot : CRM, email marketing, live chat, etc.

Stockage gratuit d'un million de contacts et d'entreprises dans le CRM.

Plan gratuit pour toujours disponible.

Hubspot Forms Cons

Pas de support téléphonique ou par email pour les plans gratuits.

Vous devez être un utilisateur payant pour supprimer la marque HubSpot.

Prix de Hubspot Forms

HubSpot offre un plan gratuit pour toujours qui vous permet de créer un nombre illimité de formulaires et de collecter un nombre illimité de soumissions. Vous avez également accès à un CRM gratuit, à l'email marketing, aux pages d'atterrissage, au chat en direct, et à d'autres outils gratuits

Pour accéder aux outils plus avancés et aux fonctions d'automatisation de HubSpot, les plans payants commencent à 50$/mois

HubSpot Reviews :

"Avec Hubspot, nous essayions de regrouper tout notre marketing en un seul endroit pour éviter de créer une toile d'araignée d'outils. Nous avons utilisé Hubspot pour l'organisation des listes, les campagnes d'emailing au goutte-à-goutte le site web de l'entreprise est un outil de gestion de la relation client, de suivi des attributions, d'affichage des annonces, de service client, de pipeline de vente, de campagnes d'emailing, de tickets de service, et bien plus encore - Capterra Verified Review "Il est difficile de personnaliser les formulaires de marketing et autres dans les outils de contenu de Hubspot. Ils sont conviviaux et ne nécessitent pas de codage, mais vous feriez mieux d'envisager d'autres options." - G2Crowd

💬Hubspot Forms Customer Ratings (en anglais)

Capterra : 4.5/5 pour HubSpot Marketing Hub (4,450+ avis)

G2 : 4.4/5 pour HubSpot Marketing Hub (6,650+ avis)

Note : HubSpot Forms est présenté comme faisant partie de HubSpot Marketing Hub sur toutes les plateformes d'évaluation.

7. Formsite

via Formsite

Formsite est un logiciel de construction de formulaires en ligne qui permet aux utilisateurs de visualiser les résultats de formulaires connexes dans le cadre d'une fonctionnalité de flux de travail avancée.

Caractéristiques principales de Formsite

Publier des formulaires et des enquêtes à l'aide d'un code QR ou d'un code-barres 2D

Décompose les longs formulaires en plusieurs pages pour faciliter le remplissage par les répondants

Offre une logique conditionnelle pour envoyer des notifications par e-mail en fonction des réponses au formulaire, et plus encore

Formsite Pros

Créez le formulaire avec une boîte à outils complète de plus de 40 types d'éléments

Utilisez des éléments réservés à l'administrateur pour signaler les valeurs cachées

Ajouter rapidement des groupes d'éléments avec les blocs d'éléments de Formsite

Formsite Cons

Niveau de service gratuit limité : 5 formulaires, 10 résultats/formulaire, et 50 MB d'espace de fichier

Interface utilisateur obsolète

Fonctions de personnalisation limitées pour l'élaboration des formulaires

Tarification de Formsite

Deluxe 21 $/mois Cinq formulaires 500 résultats/formulaire 500 Mo d'espace de stockage Assistance 24/7/365

21 $/mois Pro 1 34 $/mois Dix formulaires 1 000 résultats/formulaire 1GB d'espace fichier Branding gratuit, et plus encore

34 $/mois Pro 2 59$/mois 25 formulaires 2 500 résultats/formulaire 2GB d'espace disque 1 sous-utilisateur, et plus

59$/mois Pro 3 84$/mois 100 formulaires 10 000 résultats/formulaire 4GB d'espace disque 5 sous-utilisateurs, et plus

84$/mois Entreprise 209 $/mois 1.000 formulaires 50 000 résultats/formulaire 10GB d'espace fichier 20 sous-utilisateurs, et plus

209 $/mois

Formsite Reviews :

"J'ai aimé construire des formulaires avec Formsite et pour la plupart, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire pour soutenir les besoins de mes clients rapidement et beaucoup moins cher que le développement d'un logiciel personnalisé. Je le recommanderais à n'importe qui pour au moins l'évaluer par rapport aux nombreux autres systèmes de type logiciel de construction de formulaires en tant que service - Capterra Verified Review "J'utilise Formsite dans deux emplois différents et depuis des années. Il est facile d'intégrer les formulaires et de les rendre très proches de ce que l'on veut qu'ils soient. La création de formulaires logiques nous fait passer pour une plus grande entreprise que nous ne le sommes. Il y a beaucoup de cas d'utilisation pour les formulaires, des prospects aux enquêtes en passant par les demandes d'emploi, pour lesquels nous utilisons ce logiciel" - Capterra Verified Review

💬 Formsite Customer Ratings (en anglais)

G2 : 4.6/5 (20+ avis)

Capterra : 4.6/5 (20+ avis)

8. Paperform

Via Forme de papierForme de papier est une alternative populaire à Google Forms qui permet aux utilisateurs de construire des solutions personnalisées pour automatiser les processus et accomplir le travail. Cette plateforme puissante permet d'effectuer une grande variété de tâches, allant de l'encaissement des paiements à la gestion des réservations en passant par la collecte d'informations.

Fonctionnalités clés de Paperform

Plus de 600 modèles prédéfinis

Intégrations natives et connexions avec plus de 3 000 applications via des plateformes tierces (telles que Zapier)

Entièrement personnalisable - créez vos propres thèmes, choisissez votre palette de couleurs et intégrez du contenu où vous le souhaitez

Paperform Pros

Les passerelles de paiement sont alimentées par Stripe, Square, Braintree et PayPal Business

Une solution sans code qui permet aux utilisateurs de gérer n'importe quel projet, qu'il s'agisse d'encaisser des paiements, de collecter des informations ou d'organiser des réservations.

Un éditeur qui permet une personnalisation presque illimitée et des flux de travail avancés

Paperform Cons

Les modèles Paperform ne sont accessibles qu'en s'inscrivant à une version d'essai gratuite

Aucun plan gratuit n'est disponible

Paperform Prix

Essentiels 24 $/mois Nombre illimité de formulaires Un utilisateur Un compte de paiement Taille maximale des fichiers 10 MB/fichier, et plus encore

24 $/mois Pro 44 $/mois Possibilité de supprimer la marque Paperform Un utilisateur Trois comptes de paiement Taille maximale des fichiers : 1 Go/fichier, et plus encore

44 $/mois Agence 159 $/mois Peut supprimer l'image de marque Paperform Cinq utilisateurs (utilisateurs supplémentaires +5 $/mois) Comptes de paiement illimités Taille maximale des fichiers : 1 Go/fichier, et plus

159 $/mois

Paperform Reviews :

"Paperform m'a permis d'automatiser de nombreuses tâches dans mon entreprise, libérant ainsi des heures de mon temps chaque semaine - Capterra Verified Review "J'adore Paperform, mais s'il vous plaît, pensez aux formulaires interactifs. S'il vous plaît ! S'il vous plaît !" - Capterra Verified Review

💬 Paperform Customer Ratings (en anglais)

G2 : 4.6/5 (30+ avis)

Capterra : 4.9/5 (70+ avis)

9. Microsoft Forms

Via Microsoft Bien que vous puissiez techniquement créer un formulaire dans Microsoft Word , Formulaires Microsoft offre un outil intuitif de création d'enquêtes et de quiz, avec des analyses intégrées permettant aux utilisateurs de voir les résultats en temps réel au fur et à mesure qu'ils sont soumis.

Fonctionnalités clés de Microsoft Forms

Créez des formulaires efficaces grâce à des outils faciles à utiliser et à des suggestions de conception claires

Obtenez un retour d'information rapide avec un sondage ou recueillez des informations plus détaillées avec des questions à plusieurs niveaux

Créez et partagez un modèle de formulaire au niveau du modèle dans votre environnement MS Teams

Microsoft Forms Pros

Support multilingue

Pré-construitModèles de formulaires Google* Compatible avec tous les navigateurs et appareils

IA intégrée et recommandations intelligentes

Microsoft Forms Cons

Aucune organisation de dossiers n'est disponible

Absence de fonctions d'édition de texte riche telles que les polices en gras, le soulignement, l'italique, les indices, les exposants, les couleurs et les fonctions de calcul

Les répondants ne peuvent pas sauvegarder un formulaire en ligne pour une utilisation ultérieure ou mettre à jour une réponse soumise

Prix Microsoft Forms

Microsoft Forms fait partie du plan d'abonnement payant Microsoft 365, Microsoft 365 Apps pour les clients professionnels et les clients disposant d'un compte Microsoft.

Microsoft Forms Reviews :

"Microsoft Forms offre un moyen facile d'envoyer des enquêtes internes ou externes à n'importe qui. Les statistiques sont faciles à lire et/ou à exporter. Il est intégré à Office 365 et est meilleur que SurveyMonkey ou les formulaires Google" - G2Crowd "Les formulaires Microsoft sont faciles à utiliser, mais il existe d'autres alternatives comme les formulaires Google qui sont également gratuits et plus faciles à utiliser." - G2Crowd

💬 Microsoft Forms Customer Ratings (Évaluations des clients de Microsoft Forms)

G2 : 4.4/5 (190+ commentaires)

Capterra : N/A

10. Zoho Forms

via Zoho Forms La dernière alternative à Google Forms à compléter notre liste est Zoho Forms, un logiciel de construction de formulaires dédié avec un système de collecte de données frontal et accessible sur n'importe quel appareil.

Fonctionnalités clés de Zoho Forms

Déclenchez des notifications conditionnelles par courriel ou par SMS à partir de votre formulaire en ligne chaque fois qu'un nouvel enregistrement est soumis ou mis à jour

Mesurer la performance d'un formulaire et l'optimiser au besoin

Intégrez des formulaires sur des pages web ou partagez-les avec un lien public

Zoho Forms Pros

Créer des formulaires hors ligne

Automatiser l'attribution des tâches

Mettre en place un flux de travail pour la signature électronique

Zoho Forms Cons

Options limitées de modèles de formulaires

Les fonctionnalités de base nécessitent une mise à niveau vers des plans payants

Support client limité

Prix de Zoho Forms

Basic 12$/mois 1 utilisateur Nombre illimité de formulaires 10 000 soumissions/mois Rapports illimités, et plus encore

12$/mois Standard 30 $/mois 25 000 soumissions/mois Nombre illimité de rapports Intégration des paiements 2 Go d'espace de stockage, et plus encore

30 $/mois Professionnel 60 $/mois 75 000 soumissions/mois Thèmes intégrés et personnalisés Approbations et tâches 5 Go de stockage, et plus

60 $/mois Premium 110 $/mois 150 000 soumissions/mois Approbations et tâches Audit des enregistrements 10 Go de stockage, et plus

110 $/mois

Zoho Forms Reviews :

"Il a une bonne intégration avec d'autres produits Zoho mais a une intégration limitée avec des logiciels et des services en dehors des produits Zoho. La conception fournie pour le modèle de formulaire est également assez ancienne et n'est pas mise à jour pour une nouvelle conception. Heureusement, le processus pour créer mon propre design personnalisé est assez facile à faire." - Capterra Verified Review "Le site est très pratique pour une utilisation rapide de la plateforme Zoho. Facile d'accès lors de l'envoi d'emails avec Zoho Email." - Capterra Verified Review

💬 Zoho Forms Customer Ratings (en anglais)

G2 : 4.4/5 (70+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (60+ avis)

Choisissez la meilleure alternative à Google Forms pour votre équipe

Bien sûr, Google Forms est un excellent outil de gestion de Google .

Cependant, comme Formes Excel mais sa personnalisation limitée et son manque de fonctionnalités cruciales en font un choix difficile lorsqu'il s'agit de choisir l'outil de gestion des formulaires le bon générateur de formulaires en ligne .

Chacun des six outils que nous avons listés ici a le potentiel de répondre facilement à toutes vos exigences en matière de construction de formulaires et de vous aider à dépasser Google Forms.

Et ce n'est pas tout.

Nous n'avons pas non plus couvert toutes les alternatives à Google Forms.

Vous pouvez également consulter des constructeurs de formulaires en ligne comme Ninja Forms et Zoho Forms. Vous pouvez les utiliser pour construire un Formulaire WordPress ou ajoutez-les en tant que plugin WordPress pour créer des formulaires directement pour votre site web WordPress.

Ceci étant dit, il n'y a still rien de tel que ClickUp !

Il vous aide à créer des formulaires avancés en quelques minutes grâce à des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, la transformation des données du formulaire en tâches et le partage instantané des formulaires avec d'autres personnes.

Alors pourquoi ne pas obtenir ClickUp for libre et retrouver immédiatement la forme ?