10 Meilleures alternatives et concurrents de Harvest en 2024

Saviez-vous que 44% des entreprises traitent régulièrement des erreurs dans les feuilles de temps ?

Il n'est pas surprenant que les chefs d'entreprise et les travailleurs indépendants du monde entier essaient de trouver des moyens d'améliorer la qualité de leur travail minimiser les erreurs dans les feuilles de temps . L'un des meilleurs moyens de réduire les risques d'erreurs est de trouver le logiciel de suivi des temps idéal !

Harvest est l'un des logiciels les plus populaires outils de suivi du temps car il offre aux utilisateurs un moyen simple de suivre le temps passé sur diverses activités projets et tâches . Harvest dispose de nombreuses fonctionnalités excellentes qui rendent cet outil particulièrement utile pour les équipes à distance et les chefs d'entreprise, telles que la facturation, la création de rapports et les intégrations.

Cependant, Harvest peut ne pas convenir à tout le monde. Certains utilisateurs peuvent trouver qu'il est difficile de naviguer, tandis que d'autres préféreraient avoir plus de fonctionnalités disponibles à un prix inférieur. Si vous rencontrez les mêmes problèmes avec Harvest, ce tour d'horizon est fait pour vous.

Voici les 10 meilleures alternatives à Harvest disponibles aujourd'hui !

Qu'est-ce que l'application Harvest ?

Harvest est un outil de suivi du temps de travail qui permet aux entreprises de :

D'avoir un aperçu des progrès de l'équipe

Générer des rapports sur les projets en cours et précédents

Transformer le temps suivi en factures

L'avantage de Harvest est que les utilisateurs peuvent bénéficier d'une période d'essai gratuite de 30 jours. Ensuite, vous pouvez continuer à utiliser Harvest gratuitement avec des limitations telles que les sièges et les fonctionnalités.

Pourquoi Harvest peut ne pas convenir à tout le monde

Aussi formidable que soit Harvest, il s'accompagne d'une liste d'inconvénients qui peuvent constituer un frein pour certains utilisateurs. Pour avoir une vue d'ensemble des différentes expériences des utilisateurs de Harvest, nous avons rassemblé quelques-unes des critiques les plus courantes sur Capterra capterra est un site web populaire qui vous aide à trouver le logiciel le mieux adapté à vos besoins.

La plupart de ces avis ont été rédigés par des utilisateurs travaillant dans les domaines du marketing, du conseil, de l'e-learning, de la santé et de l'informatique. Voici les plaintes les plus courantes :

La saisie manuelle prend du temps et augmente le risque d'erreurs humaines

Absence de résumé d'activité pour les utilisateurs réguliers

Manque de personnalisation

Intégration limitée

Absence d'options supplémentaires pour la fonction budgétaire

Pas d'aperçu du projet pour les utilisateurs réguliers

Pas d'historique des taux facturés

Ceci étant dit, les meilleurs outils de suivi du temps doivent offrir des fonctionnalités qui vous évitent de perdre votre temps dans des tâches administratives de base, vous donnent la flexibilité dont vous avez besoin pour travailler au mieux et vous offrent une expérience utilisateur transparente et agréable.

Sur ce, voici notre top 10 des alternatives à Harvest à utiliser en 2024 !

10 Best Harvest Alternatives to Check Out in 2024 (en anglais)

1. Cliquez sur #### Le meilleur pour la gestion de projet tout-en-un, la collaboration d'équipe et la productivité

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

ClickUp est la solution ultime de gestion de projet et de suivi du temps outil de productivité construit avec des centaines de fonctionnalités avancées pour simplifier votre flux de travail, vous aider à consolider vos applications, et gérer la charge de travail de votre équipe . Que vous soyez un indépendant, une petite entreprise, une agence ou une grande entreprise, vous trouverez ClickUp utile pour soutenir vos opérations quotidiennes et pour de nombreux autres cas d'utilisation.

Ce qui fait de ClickUp un outil formidable et l'une des meilleures alternatives à Harvest, c'est que, contrairement à Harvest, ClickUp offre une plateforme entièrement personnalisable, ce qui signifie que toute équipe et entreprise de toute taille peut configurer ClickUp pour qu'il corresponde à ses préférences et flux de travail uniques, afin de soutenir son entreprise au fur et à mesure de son évolution.

En ce qui concerne l'amélioration de la productivité de l'équipe, l'optimisation du flux de travail, le suivi de l'avancement des projets et l'assurance que les projets sont livrés dans les délais, ClickUp offre une gamme de services de gestion de projet une fonction intégrée de suivi du temps qui vous permet de mesurer le temps passé sur les tâches et de gérer efficacement les ressources au sein de vos équipes.

De plus, la fonction de minuterie globale de ClickUp peut vous aider dans les domaines suivants :

Suivre facilement le temps passé sur les tâches dans l'ensemble de votre espace de travail

Construire et personnaliser des feuilles de temps

Afficher un rapport détaillé sur votre temps

Ajouter des estimations de temps à vos tâches

Ajoutez des notes à vos entrées de temps

Marquer le temps comme facturable pour une facturation correcte

Saisir et modifier les heures manuellement si des changements sont nécessaires

Rechercher et filtrer les entrées de temps

Regrouper les temps et voir un total combiné de tous les temps passés à travers les tâches et les sous-tâches

Et bien d'autres choses encore

Suivez le temps, établissez des estimations, ajoutez des notes et consultez des rapports sur votre temps depuis n'importe où avec le chronomètre global de ClickUp

Et comme ClickUp est disponible sur mobile et sur ordinateur, vous pouvez démarrer, mettre en pause et arrêter le temps sur tous les appareils, ajouter votre temps manuellement au cas où vous oublieriez de démarrer le minuteur, et même ajouter des étiquettes personnalisées pour étiqueter et organiser votre temps.

Les étiquettes de suivi du temps permettent à l'équipe d'avoir une vue granulaire de l'utilisation du temps afin que les processus puissent être améliorés continuellement améliorés Dans l'ensemble, ClickUp est un guichet unique pour tous vos besoins en matière de gestion de projet, de gestion de la charge de travail et de suivi du temps. Pour rationaliser encore plus votre travail, il vous suffit d'intégrer ClickUp à plus de 1 000 applications, y compris des outils populaires tels que Google Workspace, Slack, Front et la plupart des outils de suivi du temps de cette liste, afin de synchroniser tout votre temps dans ClickUp et de regrouper tout votre travail en un seul endroit.

Caractéristiques principales