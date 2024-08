Clockify vs. Toggl : Quelle est la meilleure application de suivi du temps ?

Vous voulez entendre une histoire qui fait peur ? Dans le passé, les organisations suivaient du temps manuellement . 👻

Ils utilisaient un stylo et du papier pour écrire les relevés de temps et suivre les tâches et les projets. C'est une méthode désordonnée, incohérente et fastidieuse !

Heureusement, c'est une chose du passé. Les temps ont changé avec les nouvelles technologies et les nouvelles tendances, notamment l'utilisation de l'informatique logiciels de gestion du temps pour contrôler le temps passé sur les tâches et déterminer votre taux de productivité. ⏱

Si vous êtes à la recherche du parfait l'application de suivi du temps parfaite , vous voulez chercher un outil de haute qualité avec des fonctionnalités très fonctionnelles.

Vous avez probablement déjà entendu parler de Clockify et de Toggl - ils semblent similaires, mais lequel est le meilleur pour votre entreprise ?

Ce guide vous donne la comparaison approfondie entre Clockify vs Toggl que vous recherchiez. Plus, leurs avantages, les différences de fonctions, les limites, et une alternative forte que vous n'avez peut-être pas vu venir. 🤩

Qu'est-ce que Toggl Track ?

Facturation en Activer/désactiver le suivi Toggl est un outil numérique de suivi du temps populaire pour les petites et grandes équipes. Il facilite le suivi du temps sur plusieurs appareils, donnant aux responsables un aperçu de la productivité et de la rentabilité.

Les équipes obtiennent une répartition effacée du temps qu'elles consacrent à chaque tâche, ce qui peut aider les membres à identifier les points faibles et à apporter des changements productifs à leurs habitudes de travail. Il est facile à utiliser, ne nécessite pas de formation approfondie et permet aux gestionnaires de définir plusieurs chronomètres pour différentes tâches en même temps.

Toggl possède de nombreuses fonctionnalités utiles pour les petites équipes, mais les freelances peuvent également en bénéficier en tant qu'outil de suivi du temps gratuit. Toggl dispose d'une interface utilisateur épurée avec un portail facile à utiliser.

Ce logiciel travaille sur Windows, Mac, Linux et bureau, et s'intègre avec plusieurs outils de gestion de projet. Toggl propose un pack gratuit avec des projets, des clients et des étiquettes illimités, des rapports exportables, un chronomètre Pomodoro, des importations CVS, la détection des temps morts et le suivi de l'activité du bureau personnel.

Principales fonctionnalités de Toggl

Suivi du temps * Développement web: Filtrer par Zapier, AzureDevOps, GitHub * Productivité: Todoist, Timeular, Zapier Chrome extension

Il s'intègre également aux RH, au compte, aux calendriers, aux applications d'e-mail, à la gestion des tâches et au développement web.

6. Compatibilité des plateformes

Toggl et Clockify sont tous deux compatibles avec les navigateurs web et les systèmes d'exploitation.

Clockify

Clockify est disponible via des applications de bureau, des extensions de navigateur et des applications web. Vous pouvez y accéder sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS.

Clockify s'accompagne également d'une extension de navigateur pour les navigateurs Chrome et Firefox.

Toggl

Toggl est compatible avec votre infrastructure informatique existante et peut nécessiter des modifications coûteuses. Vous pouvez activer/désactiver Toggl sur les principales plateformes mobiles et systèmes d'exploitation et l'intégrer à plus de 100 outils.

7. Prix

Soyons réalistes : à la fin de la journée, on en revient toujours au résultat final. Combien ces outils vont-ils vraiment vous coûter ?

Clockify

Clockify propose un forfait Free qui inclut des projets illimités, le suivi du temps et des rapports. Il convient aux équipes de toutes tailles. Voici les forfaits pour des fonctionnalités plus avancées :

Plan de base (3,99 $ par utilisateur): Fonctionnalités d'administration

Fonctionnalités d'administration Forfait standard (5,49 $ par utilisateur): Inclut les fonctionnalités de feuilles de temps et de facturation

Inclut les fonctionnalités de feuilles de temps et de facturation **Forfait PRO (7,99 $ par utilisateur) : inclut des fonctionnalités de productivité

Forfait Enterprise (11,99 $ par utilisateur): Pour des fonctionnalités de sécurité avancées

Toggl

Toggl propose un essai gratuit et plusieurs forfaits payants en fonction des besoins de votre équipe :

Free plan: Comprend les fonctionnalités de base, l'assistance à un maximum de 5 utilisateurs, le suivi du temps,Chronomètre Pomodorola rétention d'inactivité et l'importation de fichiers CSV.

Comprend les fonctionnalités de base, l'assistance à un maximum de 5 utilisateurs, le suivi du temps,Chronomètre Pomodorola rétention d'inactivité et l'importation de fichiers CSV. Le forfait de démarrage (10 $ par utilisateur et par mois): Pour les petites équipes, les estimations de durée de projet et les alertes, les modèles de projet et les taux facturables.

Pour les petites équipes, les estimations de durée de projet et les alertes, les modèles de projet et les taux facturables. (20$ par utilisateur et par mois): Comprend tout ce qui est inclus dans le plan de démarrage, plus les projets à forfait, les approbations de feuilles de temps, les rappels de suivi du temps, les courriels de rapports de planification, et les coûts de main-d'œuvre de l'équipe. Le forfait Premium (20$ par utilisateur et par mois) : Pour plusieurs équipes, fonctionnalités de démarrage, audits de suivi du temps, rapports programmés, tableau de bord du projet le tableau de bord du projet, les entrées de temps de travail et le contrôle centralisé des coûts de main d'œuvre.

Comprend tout ce qui est inclus dans le plan de démarrage, plus les projets à forfait, les approbations de feuilles de temps, les rappels de suivi du temps, les courriels de rapports de planification, et les coûts de main-d'œuvre de l'équipe. Le forfait Premium (20$ par utilisateur et par mois) : Pour plusieurs équipes, fonctionnalités de démarrage, audits de suivi du temps, rapports programmés, tableau de bord du projet le tableau de bord du projet, les entrées de temps de travail et le contrôle centralisé des coûts de main d'œuvre. **Le forfait Enterprise est destiné aux projets complexes et de grande envergure et comprend des fonctionnalités haut de gamme, une assistance prioritaire, une formation par des experts et un nombre illimité d'utilisateurs.

Toggl Vs. Clockify sur Reddit

Nous avons pris Reddit pour voir où les gens se situent sur le Toggl Vs. Clockify. Lorsque vous recherchez Toggl vs Clockify sur Reddit, de nombreux Redditors s'accordent à dire que Toggl est facile à utiliser et qu'il respecte le budget :

"Le suivi de Toggl est gratuit et disponible dans toutes les plateformes. Il est extrêmement simple à utiliser et donne des rapports achevés."

D'autres notent qu'après avoir utilisé chaque outil, ils sont satisfaits des deux :

"Je n'ai pas eu l'impression de perdre quoi que ce soit en passant à Clockify, et j'en suis très satisfait depuis

Related: Toggl Vs. Harvest

Qu'est-ce que ClickUp ?

Organisez et ajoutez des notes pour démarrer une tâche avec le suivi du temps du projet ClickUp

Dans le meilleur des cas ? Trouvez un outil de suivi du temps qui offre toutes les fonctionnalités clés de la gestion du temps, qui est proposé au bon prix et qui ne vous oblige pas à faire des compromis sur le plan fonctionnel.

Cela peut sembler un peu trop beau pour être vrai, mais en fait, c'est tout simplement ClickUp 🙂

ClickUp est bien plus qu'une solution moyenne logiciel de suivi du temps . Il s'agit d'une plateforme de productivité tout-en-un, dotée d'une liste croissante de fonctionnalités personnalisables, qui permet de regrouper tout le travail en un seul endroit.

Mon travail est conçu pour les équipes de toute taille et de tout secteur, ClickUp facilite le suivi du temps afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail tout en atteignant vos objectifs. Suivez du temps, définir des paramètres d'estimation de durée d'ajouter des notes et de marquer le temps facturable depuis pratiquement n'importe quel endroit. Vous pouvez même afficher des rapports ou saisir du temps rétroactivement en cas d'oubli ! ⏰

Fonctionnalités clés de la gestion du temps dans ClickUp

Suivi du temps automatique et manuel : Enregistrez le temps à partir de n'importe quel appareil et reliez le temps à n'importe quelle tâche ClickUp

: Enregistrez le temps à partir de n'importe quel appareil et reliez le temps à n'importe quelle tâche ClickUp [ Chrome Extension](https://clickup.com/chrome-extension) pour afficher, suivre et réviser les feuilles de temps le suivi du temps n'importe où dans votre environnement de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Timesheets-in-time-tracking-view.png ClickUp 3.0 Relevés de temps dans l'affichage du suivi du temps /$$img/

Créez des feuilles de temps pour collecter et visualiser le temps suivi à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu rapide de votre progression

Et il ne s'agit là que des fonctionnalités liées au temps ! ClickUp est suffisamment puissant pour gérer tout, des tâches simples aux projets complexes, et vous fera gagner du temps tout en le faisant.

ClickUp Pour

Le plus grand avantage de ClickUp est qu'il vous couvre vraiment sous tous les angles. Le suivi du temps dans ClickUp prend tout son sens lorsqu'il existe sur la même plateforme que le reste de vos tâches et de votre travail devient plus productif lorsque toutes les fonctionnalités travaillent ensemble dans la même fenêtre.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Voyez comment votre équipe passe son temps avec la vue Charge de travail dans ClickUp !

/$$img/

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion de votre temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

Voici quelques-uns de nos autres favoris dans ClickUp :

ClickUp Pricing

Free Forever: Des tonnes de fonctionnalités puissantes de suivi du temps, un nombre illimité de tâches et de membres, 100 Mo de stockage, etc

Des tonnes de fonctionnalités puissantes de suivi du temps, un nombre illimité de tâches et de membres, 100 Mo de stockage, etc Unlimited ($7 par membre, par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, etc

Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, etc Business ($12 par membre, par mois): Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, et plus encore

Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, et plus encore Enterprise ( contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ) : Marque blanche, API entreprise, onboarding guidé, responsable de réussite dédie

Ce que les utilisateurs pensent de la gestion de leur temps et de leurs projets avec ClickUp

deux citations positives d'utilisateurs vérifiés de ClickUp sur leur expérience avec le logiciel | Une application de productivité sophistiquée et ultra riche en fonctionnalités | Une façon d'organiser votre vie | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ClickUp est l'outil de productivité le plus riche en fonctionnalités que j'aie jamais rencontré. Littéralement, tout ce que vous auriez pu vouloir d'un outil de P - tableaux, listes, calendriers, fonctionnalités d'estimation, suivi du temps - il a tout ce qu'il faut. Il dispose d'une assistance multiplateforme avec d'excellentes applications iOS et Android. L'assistance à l'intégration est également achevée - vous pouvez importer des tâches à partir d'autres outils comme Asana, Todoist ou Jira et lier ClickUp à Gmail, au calendrier, pour n'en citer que quelques-uns. Il est également en constante amélioration." - Dushyant P., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6769805G2 Review/%href/ | "_La meilleure partie de ClickUp est sa polyvalence. Je peux organiser mon travail, mon entreprise secondaire et ma vie personnelle. Quel que soit l'objectif que j'ai, CU peut le faire travailler. Les intégrations de calendriers sont phénoménales, donc tout est synchronisé. Et j'aime le fait que, la plupart du temps, je n'ai pas besoin d'utiliser d'autres applications. CU peut tout faire." - Kevin T., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6732712G2 Review/%href/ |

Pourquoi choisir ClickUp plutôt que Clockify et Toggl ?

ClickUp est l'outil idéal pour les Clockify et Alternative à Toggl pour ses outils puissants et intégrés qui centralisent tout type de travail. Les équipes se réunissent pour gérer les tâches, les documents, les objectifs, les idées et bien plus encore, sans jamais avoir à changer d'onglet.

ClickUp vous permet d'organiser et d'exécuter des tâches de manière efficace, ce qui se traduit à long terme par une productivité accrue et une croissance de l'entreprise.

Plus,

le logiciel ClickUp vous permet d'organiser vos tâches de manière efficace, ce qui se traduit par une productivité accrue et une croissance durable de votre entreprise cLICKUP VOUS PERMET DE VOUS ORGANISER ET D'EXÉCUTER VOS TÂCHES DE MANIÈRE EFFICACE, CE QUI SE TRADUIT PAR UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET UNE CROISSANCE DE L'ENTREPRISE À LONG TERME à fait tout cela gratuitement /%href/

. 💸

Si vous êtes à la recherche de votre prochain outil de suivi du temps qui rassemblera l'équipe, vous rendra plus efficace et suscitera de la joie dans votre quotidien, essayez.. ClickUp . ⏲