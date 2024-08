10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les freelances 2024

Mon travail en tant que free-lance est un pur bonheur dans la plupart des cas. Toutefois, si vous ne disposez pas d'un système de gestion de tous vos clients et projets freelance, vous vous exposez à de nombreuses frustrations et, éventuellement, à des délais non respectés.

Mais vous le savez. C'est pourquoi vous êtes à la recherche du meilleur système de gestion de projets gestion de projet pour les freelances. Heureusement pour vous, nous explorons 10 logiciels pour freelances logiciels de gestion de projet pour les freelances aujourd'hui.

Ces outils peuvent vous aider à gérer plusieurs clients, à planifier des projets et à suivre leur progression. Mais avant d'entrer dans les détails, mettons les choses au clair :

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion de projet pour freelances ?

Le coût est l'un des principaux aspects à prendre en compte avant de choisir un outil de gestion de projet gestion de projet en freelance l'outil. Après tout, il est fort probable que vous soyez seul à travailler et que vous souhaitiez maintenir vos frais généraux à un niveau peu élevé.

Mais ce ne sera pas un gros problème puisque vous pouvez accéder gratuitement à de nombreux logiciels de gestion de projet.

(INDICE : le premier outil de cette liste est gratuit et doté de nombreuses fonctionnalités essentielles à la gestion de projet)

Qualité 1 : Affichages multiples

Obtenez un aperçu de haut niveau de la progression des initiatives alignées avec le widget Portfolio dans ClickUp

Les en cours savent que les clients aiment voir la progression de leur projet. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un outil qui permet de partager facilement la progression de votre projet.

Votre logiciel de gestion de projet pour freelances doit disposer d'une fonctionnalité de rapports permettant de mapper votre progression pour tous vos clients uniques. Le fait de pouvoir les répartir dans des portfolios spécifiques vous aide à rester organisé.

Qualité 3 : Personnalisable et collaboratif

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout votre travail

Soyons réalistes : les travailleurs indépendants sont uniques et traitent plusieurs types de projets différents. Il est important d'utiliser un logiciel de gestion de projet pour freelances qui peut être adapté et personnalisé à vos besoins spécifiques.

Plus important encore, l'outil de choix doit apporter une assistance à plus d'un membre lorsque vous avez besoin d'ajouter un membre ou un client supplémentaire à votre tableau de bord du projet . Mais avant tout, le meilleur logiciel de gestion de projet pour les freelances doit être facile à paramétrer et à utiliser.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, plongeons dans les 10 outils à considérer pour la gestion de projet en tant que freelance.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour freelances

Convertissez vos idées en tâches dans la fonctionnalité ClickUp Tableau blanc

Ce n'est pas pour rien que nous avons listé ClickUp comme la meilleure gestion de projet pour les freelances. Pour commencer, ClickUp propose un forfait Free avec toutes les fonctionnalités essentielles dont vous pourriez avoir besoin en tant que freelance.

ClickUp promet trois choses : Le forfait, la collaboration et la gestion de projet suivi des projets . Ce logiciel de gestion de projet pratique vous donne accès à plusieurs vues, notamment Gantt, liste, calendrier, Tableau et Box. Vous pouvez également créer un affichage plus personnalisé à partir de l'un des plus de 10 affichages de ClickUp.

Celui du Monday La vue Tableau peut personnaliser les détails de l'affichage des cartes et être divisée en groupes

Si vous êtes à la recherche d'une solution de gestion de projet pour les freelances, vous avez certainement entendu parler de Monday . Ce logiciel de gestion de projet est robuste et constitue un choix courant pour les freelances ayant de nombreux clients ou des projets complexes.

Monday met l'accent sur la mise à disposition des données du projet, la collaboration et le suivi complet du projet.

Les fonctionnalités de Monday.com

Affichages Kanban, Calendrier, Liste et Diagramme

Charge de travail Automatisation sur les forfaits premiums

Tableaux et documents privés

Tableaux de bord et flux de travail hautement personnalisables pour les projets

Notifications de changement de statut des tâches

Les avantages de Moday.com

200+modèles pour les indépendants* Applications Android et iOS pour planifier et suivre les tâches d'un projet de freelance en déplacement

Vous pouvez créer un tableau de bord du projet pour chaque tableau de tâches ou combiner plusieurs tableaux

Jalons pour suivre la progression du projet

Intégrations avancées avec d'autres outils populaires

Les inconvénients de Moday.com

Un forfait gratuit très limité (seulement 3 Tableaux Kanban et 2 membres d'équipe sur le forfait gratuit)

Les forfaits Premium sont assez chers par rapport à la plupart des outils que nous avons examinés

Les permissions à plusieurs niveaux ne sont disponibles que dans le forfait Enterprise

Il peut sembler complexe au début

Prix de Moday.com

Monday.com propose un forfait Free et quatre autres forfaits payants, comme indiqué ci-dessous :

Basic : 8 $ par mois et par utilisateur

: 8 $ par mois et par utilisateur Standard : 10 $ par mois et par utilisateur

: 10 $ par mois et par utilisateur Pro : 16 $ par mois et par utilisateur

: 16 $ par mois et par utilisateur Forfait Enterprise : Disponible sur demande

Moday.com évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

: 4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 000+ commentaires)

Check out these* Monday.com alternatives !

3. Trello

Via Trello Si vous mentionnez les Tableaux Kanban à n'importe quel freelance, leur esprit va immédiatement sauter à.. Trello . Ce logiciel de gestion de projet fonctionne principalement sur des tableaux Kanban. Trello convient parfaitement à un freelance qui aime visualiser les projets sur des tableaux.

Les fonctionnalités de Trello

Tableaux, listes et cartes pour décomposer et organiser les tâches d'un projet

Automatisation pour simplifier les flux de travail

Modèles pour la plupart des fonctions de gestion de projet

Tableau de bord central pour visualiser un projet, les dates d'échéance, les tâches et les jalons

Plugins pour étendre les fonctions

Les pros de Trello

Meilleures vues Tableau Kanban

Fonctionnalité fiable de glisser-déposer

Nombreuses options de personnalisation

Utilisateurs illimités dans le forfait gratuit

Stockage illimité

Trello contre

Seulement 10 tableaux dans le forfait gratuit

Limite de taille des pièces jointes

Impossibilité d'assigner des tâches à d'autres collaborateurs dans le forfait gratuit

Pas de suivi du temps en natif

Difficile de démarrer avec

Prix de Trello

Trello propose un forfait Free Forever gratuit et trois forfaits payants.

Gratuit

Standard : 5 $ par mois et par utilisateur

: 5 $ par mois et par utilisateur Premium : 10 $ par mois et par utilisateur

: 10 $ par mois et par utilisateur Enterprise : 17,50 $ par mois et par utilisateur

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 000+ commentaires)

Check out these Trello alternatives !

4. Asana

Exemple de Le site d'Asana fonctionnalité de calendrier d'équipe d'Asana Asana est un puissant logiciel de gestion de projet, bien qu'il ne soit pas spécifiquement destiné aux freelances. Cela dit, Asana est superbe si vous voulez un outil sans trop de fioritures pour gérer des projets complexes.

Avec Asana, vous pouvez visualiser les projets dans une vue Tableau, échéancier et Liste. Cette application de gestion de projet peut également vous aider à automatiser les tâches suivantes la gestion des tâches par exemple, en paramétrant automatiquement les dates d'échéance. Compare Asana Vs ClickUp_ * !

Les fonctionnalités d'Asana

Formulaires pour demander et soumettre des demandes de projet

Objectifs pour décrire ce que vous devez achever et à quel moment

Tâches et sous-tâches pour forfaiter tout le travail de votre projet

Jalons pour visualiser et partager la progression avec les clients

Des sections pour organiser les projets

Des tableaux de bord et des diagrammes personnalisés pour afficher une vue d'ensemble de tous les projets

Des contrôles de permission et de confidentialité pour définir qui accède à quoi

Les plus d'Asana

De nombreuses fonctionnalités dans le forfait gratuit

plus de 200 intégrations avec des outils puissants tels que Slack, Google Agenda, Harvest, DropBox, Google Drive, etc

Professionnel mais intuitif et facile à utiliser

Les inconvénients d'Asana

Les forfaits payants sont un peu chers

Il peut être difficile à utiliser

Prix d'Asana

Asana propose un forfait gratuit et deux forfaits payants, comme indiqué ci-dessous.

Premium : 10,99 $ par mois et par utilisateur

: 10,99 $ par mois et par utilisateur Business : 24,99 $ par mois et par utilisateur

G2 : 4.3/5 (9 000+ commentaires)

: 4.3/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.5 (11 000+ commentaires)

Check out these Asana alternatives !

5. Notion

Via Notion Alors que Notion peut s'afficher principalement comme une outil de prise de notes notion peut également servir d'application de gestion des tâches pour les travailleurs indépendants. Notion travaille mieux pour les freelances dans le champ créatif, par exemple, les écrivains indépendants, en raison de ses fonctionnalités de prise de notes et de documentation.

C'est aussi l'une des rares options robustes de logiciel de gestion de projet gratuit de cette liste.

Les fonctionnalités de Notion

Capacités de prise de notes et de documentation

Vues Tableau, Liste et Calendrier pour afficher les projets

Incrustation de contenu enrichi lors de la planification des tâches dans l'outil de gestion de projet

Filtres pour accéder rapidement aux tâches et aux projets

Collaboration en temps réel

Notifications sur les changements de statut, l'achèvement des tâches et les commentaires

Les plus de Notion

De nombreux modèles communautaires pour vous aider à démarrer

Interface utilisateur simple

Sécurité grâce à la conformité SOC2 et à l'authentification unique SAML

Niveaux de rôles et de permissions granulaires

Exportation de l'espace de travail, y compris les projets, les tâches et d'autres détails

Notion contre

Fonctionnalités limitées de gestion de projets et de tâches

Forfaits premium onéreux

Prix de Notion

Notion dispose d'un forfait gratuit et de trois forfaits premium comme suit :

Plus : 8 $ par mois et par utilisateur

: 8 $ par mois et par utilisateur Business : 15 $ par mois par utilisateur

: 15 $ par mois par utilisateur Enterprise : prix disponibles sur demande

Notion évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

Check out these* Notion alternatives !

6. Ruche

Via RucheRuche est l'application de gestion de projet qu'il vous faut si vous recherchez un outil de gestion des tâches et des réunions combiné en un seul. Cette application outil de gestion de projet est également excellent pour l'utilisation de ses modèles personnalisés et pour ses fonctions détaillées de suivi du temps.

Hive fonctionnalités

Plusieurs vues (Gantt, tableau, calendrier, kanban, portfolio) pour planifier et visualiser votre projet

Modèles de gestion de projet

Suivi du temps

Notes collaboratives

Formulaires partageables pour collecter et soumettre des demandes de projet

Calendrier dans l'application

Les plus de Hive

Intégrations puissantes avec des outils de pointe

Discussions en temps réel

Projets illimités

Notes de réunion collaboratives illimitées

Emojis personnalisés dans l'application de gestion de projet

Hive contre

Certains rapportent que lela gestion de projet mobile est lente

Les utilisateurs pourraient la trouver un peu chère pour leurs besoins

Prix de Hive

Hive est disponible en trois forfaits : un gratuit et deux payants.

Solo : $0

: $0 Teams : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Tarifs disponibles uniquement sur demande

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

: 4.6/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

Bonus: Time-Tracking Software for Freelancers_* (Logiciel de suivi des temps pour les freelances) !

7. Todoist

Via BasecampBasecamp est un outil de collaboration et de gestion de projet en ligne. C'est le seul outil de cette liste qui ne propose pas de forfait Free. Cependant, les forfaits payants disposent de fonctionnalités de gestion de projet essentielles que les freelances recherchent.

Pour la plupart des freelances, Basecamp est centralisé, facile à utiliser et assiste de nombreuses intégrations.

Les fonctionnalités de Basecamp

Tableau de bord d'une page pour tous vos projets, plannings et tâches

Messages et discussions en temps réel pour simplifier la communication avec les clients et les autres collaborateurs

Tâches accompagnées d'échéances et de rappels de notifications

Affichages Kanban pour une visualisation rapide de plusieurs projets

Assistance pour les fichiers cloud (Notion, Dropbox, etc.)

Les pros de Basecamp

Plein de fonctionnalités

Aucune limite de stockage

E-mails résumés quotidiens de la progression du projet

Les inconvénients de Basecamp

Pas de version gratuite

Intégrations limitées

Le passage d'un produit à l'autre est assez mouvementé pour achever les tâches

Prix de Basecamp

Le prix de Basecamp est de 11 $ par mois et par utilisateur

G2 : 4.1/5 (5 000+ commentaires)

: 4.1/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (14 000+ commentaires)

Check out these Basecamp alternatives !

9. nTask

via nTâche L'une des choses qui pourrait vous attirer vers nTask en tant que freelance est ses forfaits payants abordables, à partir de seulement $$$a. Et même si vous choisissez le forfait Free, nTask fournit de nombreuses fonctionnalités essentielles de gestion des tâches. Malheureusement, par rapport à d'autres applications de gestion de projet dans cette liste, nTask n'a pas de tableaux Kanban dans le forfait gratuit.

nTask est facile à utiliser pour les projets freelance, et les forfaits payants ne limitent pas le nombre de membres de l'équipe que vous pouvez ajouter.

fonctionnalités de nTask

Tableaux Kanban par glisser-déposer

Modèles de tableaux Kanban prédéfinis pour faciliter la planification et la visualisation du projet

Évaluation des priorités et statuts des tâches

Plusieurs assignés et collaborateurs aux tâches

Commentaires sur les tâches

Sous-tâches et dépendances des tâches

Discussion d'équipe pour communiquer en temps réel avec les clients

Chronomètre automatique pour suivre la durée des tâches

Agenda de réunion et discussion pour saisir rapidement les instructions du client

nTask avantages

Un outil complet de gestion des tâches et des outils de gestion de projet pour la gestion de projets

Mise en forme de checklist pour gérer les tâches à accomplir

Facile à paramétrer et à utiliser

Rapports de progression solides

nTask inconvénients

Le forfait Free n'a pas de Tableau Kanban

Se charge parfois lentement, même avec une bonne connexion internet

Prix de nTask

nTask propose un forfait gratuit et trois autres plans premium.

Premium : 3 $ par mois et par utilisateur

: 3 $ par mois et par utilisateur Business : 8 $ par mois et par utilisateur

: 8 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Disponible sur demande

Via TickTickTickTick est une application de checklist, de gestion des tâches et de liste à faire. Cet outil de gestion des tâches est peut-être simple, mais il peut parfaitement travailler pour les freelances ayant quelques clients réguliers.

L'interface simple de l'application se traduit par une mise en route rapide de vos projets, sans scrupules ni retards. Le calendrier de TickTick est l'un des points forts de l'application. Plus précisément, vous pouvez afficher le calendrier dans cinq modes différents, par exemple, quotidien, hebdomadaire et mensuel, en fonction de ce qui vous convient.

Vous pouvez également partager les éléments cochés et les listes d'À faire avec des clients et d'autres collaborateurs en un simple clic. En termes d'outils de gestion de projet, TickTick fonctionne mieux en tant qu'application de liste de tâches.

Les fonctionnalités de TickTick

Étiquettes pour classer les tâches de votre projet par client ou par sujet

Rappels personnalisés pour toutes vos tâches et projets

Se synchronise sur plus de 10 plateformes, y compris

Entrées vocales (pour vos tâches)

Transformez les e-mails de vos clients en tâches en quelques clics

Organiser les tâches en dossiers, listes, vérifications et éléments de tâches

Chronomètre Pomodoro àvous permettre de rester concentré sur un projet Les pros du TickTick

La version payante est relativement abordable par rapport à la plupart des outils de cette liste

Interface immersive et facile à utiliser

La possibilité de programmer des tâches récurrentes peut vous décharger de certaines charges

Filtres personnalisés etniveaux de priorité personnalisé

Fonctionnalité de bruit blanc pour stimuler votre concentration même lorsquele travail à l'Accueil* Historique des listes et des activités, résumé et statistiques pour déterminer la progression

Analyse les dates en langage naturel

TickTick cons

Popups gênants sur la version gratuite

Options de personnalisation limitées pour un logiciel de gestion de projet

La simplicité de Mon travail sacrifie la robustesse nécessaire à un logiciel de gestion de projet, surtout lorsqu'on travaille avec de nombreux projets ou clients

Prix de TickTick

TickTick propose un forfait gratuit et un forfait premium à partir de $$$99 par an.

TickTick évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (80+ commentaires)

ClickUp : Le seul outil de gestion de projet pour freelances dont vous aurez jamais besoin

En tant que freelance, vous voulez quelque chose de simple mais robuste pour gérer les tâches et la charge de travail qui viennent avec le fait d'être un freelance. Vous souhaitez également augmenter votre productivité et conservez une un bon équilibre entre travail et vie privée .

ClickUp peut faire une étape pour devenir un partenaire fiable pour tout votre travail de freelance .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/chat-in-clickup.gif Affiche de discussion dans ClickUp /$$$img/

Partagez facilement des mises à jour, des liens et des réactions tout en consolidant les discussions importantes grâce à l'affichage du chat dans ClickUp

Par instance, les rédacteurs indépendants apprécieront Google Docs et les intégrations natives de ClickUp avec Google Drive, Gmail et Slack. Inversement, les développeurs indépendants apprécieront la facilité avec laquelle ClickUp s'intègre avec des logiciels tels que Jira et d'autres outils de développement .

Avec ClickUp, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des clients, des projets et d'une myriade d'autres tâches ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .