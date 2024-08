10 meilleurs outils de développement Mac pour les ingénieurs en 2024

En tant que développeurs de logiciels, avoir les bons outils pour votre flux de travail de développement est essentiel pour maximiser la productivité. Qu'il s'agisse d'extraits de code dans un langage de programmation particulier, de la conception d'interfaces utilisateur ou de la création d'applications pour un système d'exploitation spécifique, l'outil que vous utilisez doit être aussi robuste et fiable que vos compétences en matière de codage, voire bien meilleur. 💪🏻

Heureusement, il n'est pas nécessaire de parcourir l'internet à la recherche de ces outils. Dans cet article, nous avons recensé les 10 outils de développement indispensables sur Mac pour 2024, afin que vous puissiez choisir le bon outil pour le travail à effectuer et stimuler votre productivité globale .

Que rechercher dans un outil de développement pour Mac ?

Avant de passer en revue les outils de développement Mac, voici quelques facteurs clés pour déterminer si un outil correspond à vos besoins :

Interface utilisateur (UI): Un outil doté d'une interface trop chargée peut nuire considérablement à votre productivité. En revanche, les outils dotés d'une interface utilisateur propre et intuitive sont plus faciles à apprendre et contribuent à accélérer votre flux de travail

Un outil doté d'une interface trop chargée peut nuire considérablement à votre productivité. En revanche, les outils dotés d'une interface utilisateur propre et intuitive sont plus faciles à apprendre et contribuent à accélérer votre flux de travail Performances et rapidité: Vérifiez si l'outil fonctionne sans problème, sans décalage ni panne, et si ses performances sont affectées lorsque vous travaillez avec des fichiers volumineux ou que vous exécutez plusieurs applications à la fois

Vérifiez si l'outil fonctionne sans problème, sans décalage ni panne, et si ses performances sont affectées lorsque vous travaillez avec des fichiers volumineux ou que vous exécutez plusieurs applications à la fois Intégration: Vos outils doivent permettre une connexion facile avec d'autres logiciels ou applications que vous utilisez dans le cadre de vos processus de développement.

Vos outils doivent permettre une connexion facile avec d'autres logiciels ou applications que vous utilisez dans le cadre de vos processus de développement. Prix: Si les outils gratuits peuvent être intéressants, il est essentiel de comparer les fonctionnalités de l'outil à son coût. Parfois, investir dans un outil payant peut être plus bénéfique en termes de fonctionnalités et d'assistance à long terme

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborez sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Communauté et ressources: Avoir une communauté forte et une documentation complète signifie moins de maux de tête à long terme. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre certaines fonctionnalités ou résoudre des problèmes, l'aide doit être accessible

Avoir une communauté forte et une documentation complète signifie moins de maux de tête à long terme. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre certaines fonctionnalités ou résoudre des problèmes, l'aide doit être accessible Avis des utilisateurs: Rien n'est plus éloquent que l'expérience des autres développeurs. Consultez les avis des utilisateurs de l'outil pour vous faire une idée de ses forces et de ses limites pendant qu'il est en action 💻

Les 10 meilleurs outils de développement Mac à utiliser en 2024

Voici notre top 10 des logiciels de développement MacOS, garantis pour optimiser vos flux de travail, que vous travailliez en solo ou en équipe. Nous avons évalué chaque outil en fonction de ses meilleures fonctionnalités, de son prix et des évaluations des utilisateurs. En route !

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Dashboard-Software-Development-1400x930.png Outils pour développeurs Mac : Affichage du tableau de bord ClickUp /$$img/

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans l'affichage du tableau de bord ClickUp

ClickUp rationalise développement de logiciels et stimule transparence du projet en comblant le fossé entre le code et la gestion de projet - assigner des tâches, définir des paramètres de priorité et suivre la progression.

Que vous soyez un adepte des sprints délimités dans le temps de Scrum ou de l'approche flexible de Kanban, les tableaux de tâches de ClickUp peuvent être personnalisés pour s'adapter à votre style.

Et pour les développeurs le travail au sein d'une équipe de développement de logiciels des fonctionnalités telles que les @mentions, les mentions et l'affichage des discussions permettent de tenir tout le monde au courant. Tableaux blancs de ClickUp et Documents ClickUp permet également la collaboration en temps réel sur les idées, les forfaits et la documentation.

De plus, les fonctionnalités d'automatisation natives vous permettent de définir des déclencheurs pour l'attribution automatique de tâches, la modification de statuts ou l'envoi de rappels, ce qui vous permet de vous consacrer à des tâches plus importantes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Naviguez facilement dans l'interface moderne et intuitive de ClickUp

Accédez à ClickUp via le web, ainsi que les appareils de bureau et mobiles

Créez des champs personnalisés (par exemple, Assigné, Priorité, Échéance, Progression, etc.), des vues (par exemple, Liste, Kanban, Gantt, Calendrier, etc.) et des tableaux de bord pour capturer les détails des tâches et afficher la progression

Restez à l'affût des échéances grâce aux notifications ⏰

Paramétrez des estimations de durée pour les tâches et suivez le temps réel passé à travailler dessus

Connectez-vous à plus de 100 outils, notamment GitHub, GitLab, Bitbucket et Figma

Accédez àmodèles de développement de logiciels commeModèle de développement logiciel de ClickUp* UtiliserClickUp AI pour aider à l'artisanatdocumentation du processusla préparation des mises à jour du projet, et le retournement de l'informationles notes de réunion en résumés et en éléments d'action

Se familiariser avec les fonctionnalités de ClickUp à l'aide de ses ressources et tutoriels étendus

Les limites de ClickUp :

ClickUp IA n'est pas disponible dans le forfait Free

Parfois lent (mais pas avec ClickUp 3.0)

Les nombreuses options de personnalisation peuvent décourager les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Appium

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Appium.jpg Appium /$$$img/

via Appium Appium est un cadre d'automatisation des tests open-source permettant de vérifier si les applications web, natives et hybrides fonctionneront comme prévu sur les appareils Android et iOS.

Récemment, il s'est étendu à l'assistance des applications de bureau sur macOS et Microsoft Windows, des navigateurs comme Chrome, Firefox et Safari, ainsi que des applications TV pour des plateformes comme tvOS, Android TV, Samsung et Roku.

Contrairement à d'autres outils de test, vous n'avez pas besoin de recompiler votre application ou d'utiliser un SDK pour exécuter des tests. ✨

Les meilleures fonctionnalités d'Appium :

Tester les applications sans leur code source

Rédiger des cas de test dans plusieurs langages, notamment Python, Java, JavaScript, PHP, C# et Ruby

Exécuter des tests sur des appareils mobiles physiques, ainsi que sur des émulateurs et des simulateurs

Accélérer le processus de test en exécutant simultanément plusieurs tests sur plusieurs appareils

Accéder à une documentation complète et à une forte assistance de la part de la communauté

Les limites d'Appium :

Installation complexe

Courbe d'apprentissage abrupte

Lenteur et plantage à certains moments

Prix d'Appium :

Free

Évaluations et critiques d'Appium :

G2: 4.4/5 (50+ reviews)

4.4/5 (50+ reviews) Capterra: 4.3/5 (15+ avis)

3. SourceTree

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/SourceTree.jpg Outils pour développeurs Mac : SourceTree /$$$img/

via SourceTree SourceTree est un client Git (conçu par Atlassian) qui fournit une interface utilisateur graphique (GUI) pour la gestion des référentiels de code. Au lieu de vous débattre avec des lignes de commande, vous pouvez interagir en douceur avec votre base de code, en gérant des tâches telles que le clonage de projets, la validation des modifications et la gestion des branches.

Cette conception intuitive aide les débutants en simplifiant leur introduction à Git. Il stimule également la productivité des utilisateurs expérimentés de Git en les aidant à revoir rapidement les codes, à stocker les modifications de code, à faire le tri entre les branches et à gérer les branches gagner du temps sur les tâches répétitives.

Les meilleures fonctionnalités de SourceTree :

Possède une interface utilisateur propre et intuitive qui est facile à naviguer 🤩

Vous pouvez exécuter des commandes Git complexes en quelques clics seulement

Assiste les plateformes d'hébergement Git et Mercurial les plus populaires, telles que Bitbucket, GitHub et GitLab

Obtenez une représentation visuelle de l'historique des validations et de la structure des branches d'un projet

Organisez votre historique de validation en combinant, supprimant ou réorganisant les validations

Recherchez dans vos journaux Git locaux grâce à une fonction de recherche robuste

Limites de SourceTree :

Utilise beaucoup de mémoire, ce qui a un impact sur les performances, en particulier sur les machines plus anciennes

Mon travail est lent lorsque l'on travaille avec de gros référentiels

Manque d'intégrations robustes avec des produits autres que ceux d'Atlassian

Prix de SourceTree :

Free

SourceTree évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (360+ commentaires)

4.3/5 (360+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (15+ commentaires)

4. FlexiHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/FlexiHub.jpg Outils pour développeurs Mac : FlexiHub /$$$img/

via FlexiHub FlexiHub est une application qui vous permet de connecter et de gérer à distance des périphériques USB et à port COM sur un réseau. Vous pouvez accéder directement au périphérique USB d'un client depuis votre ordinateur, évitant ainsi qu'il ne l'envoie physiquement - ce qui permet d'économiser du temps et des frais d'expédition. 💸

Cette solution est idéale pour les équipes d'assistance technique qui ont besoin d'accéder à des données à partir d'un périphérique distant, ainsi que de diagnostiquer et de résoudre des problèmes matériels.

Les meilleures fonctionnalités de FlexiHub :

Connectez-vous à votre compte FlexiHub depuis n'importe quel emplacement et gérez des appareils distants (pas besoin d'installer de pilotes)

Partagez l'accès à vos appareils avec d'autres personnes à l'aide de jetons de connexion uniques

Identifie automatiquement le type d'appareil (clavier, scanner, imprimante, appareil photo, etc.), ce qui permet de trouver facilement l'appareil dont vous avez besoin

Utilise le cryptage SSL 2048 bits pour protéger les données pendant la transmission

Communique avec les membres de l'équipe connectés à votre compte FlexiHub à l'aide de la fonctionnalité de discussion native

Limites de FlexiHub :

L'équipe d'assistance client peut prendre quelques jours pour répondre

Certains appareils ne sont pas reconnus correctement

Pas de forfait Free

Prix du FlexiHub :

Personnel: 14 $/mois

14 $/mois Business: Pay as you go

Pay as you go Teams: 12$/mois par membre

12$/mois par membre Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 5/5 (2 commentaires)

5/5 (2 commentaires) Capterra: 3.4/5 (5 commentaires)

5. Bitbucket

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Bitbucket.png Page des référentiels Bitbucket /$$$img/

via Bitbucket Bitbucket est un service web (par Atlassian) pour l'hébergement de code source qui utilise les systèmes de contrôle de version Mercurial ou Git. Il fournit aux équipes un emplacement central pour collaborer sur le code, suivre les modifications et gérer le processus de développement.

Cela permet aux équipes de maintenir un flux de travail organisé et efficace, même lorsque le projet gagne en complexité et en ampleur. Il est particulièrement idéal pour les équipes qui utilisent déjà d'autres produits d'Atlassian.

Les meilleures fonctionnalités de Bitbucket :

Dispose d'un généreux forfait gratuit pour les équipes comptant jusqu'à 5 utilisateurs, avec des référentiels privés et publics illimités

S'intègre de manière transparente avec d'autres produits Atlassian tels que Confluence, Jira et Trello

Vous pouvez paramétrer les contrôles d'accès sur les référentiels privés, en spécifiant quels utilisateurs peuvent effectuer certaines actions sur des branches spécifiques

Assistance pour les demandes d'extraction, qui permettent aux membres de l'équipe de proposer des modifications et de revoir le code des autres de manière structurée et organisée

Limites de Bitbucket :

Faible assistance de la communauté

Nombre limité d'utilisateurs sur le forfait Free

Peu de projets open-source sont hébergés sur Bitbucket

Prix de Bitbucket :

Forfait Free

Standard: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Plan Premium: 6$/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Bitbucket :

G2: 4.4/5 (860+ commentaires)

4.4/5 (860+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,200+ reviews)

6. Facteur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Postman.jpg Outils de développement pour Mac : Postman /$$$img/

via Facteur Postman est un outil d'API utilisé par les équipes de développeurs pour créer et tester des API. Créez et gérez des requêtes dans son interface conviviale, organisez-les en collections et visualisez les réponses de manière structurée.

En outre, Postman comprend des fonctionnalités permettant de documenter les API, de partager les collections avec les membres de l'équipe et de surveiller la santé des API au fil du temps. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Postman :

Création et exécution de requêtes REST, SOAP et GraphQL

Assistance à diverses méthodes d'authentification telles que No auth, Basic Auth, OAuth et Bearer Token

Création de plusieurs environnements de travail d'équipe pour collaborer sur les collections d'API, les environnements et les flux

Mentions permettant de suggérer des modifications en ajoutant des commentaires et en étiquetant les membres de l'équipe à l'aide de @mention

Choisissez de surveiller les environnements de travail de l'équipe pour être informé chaque fois qu'un membre de l'équipe apporte des modifications

S'intègre à des outils populaires tels que Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, GitLab et Bitbucket

Limites de Postman :

Le forfait Free autorise un maximum de 3 membres de l'équipe

L'ensemble des fonctionnalités peut sembler écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Mon travail devient lent lors du travail avec de gros fichiers ou des requêtes complexes

Prix de Postman :

Forfait Free

Basic: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Professionnel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Postman évaluations et critiques :

G2 : 4.6/5 (1,095+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (450+ commentaires)

7. Texte sublime

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Sublime-Text.jpg Texte Sublime /$$$img/

via Texte sublime Sublime Text est un éditeur de texte léger pour l'écriture et la modification en cours de code, de balisage et de prose. Il ouvre les fichiers rapidement et sans problème, même en cas de travail sur des fichiers volumineux ou d'exécution d'applications gourmandes en ressources en arrière-plan - un atout majeur pour les développeurs travaillant sur des projets de grande envergure.

De plus, Sublime Texte assiste de nombreux plugins et extensions grâce à son gestionnaire de paquets. Cela vous permet d'étendre ses fonctions et son assistance aux langages de programmation non natifs.

Les meilleures fonctionnalités de Sublime Text :

Personnalise son apparence avec de multiples options de thème

Assiste nativement plusieurs langages, notamment Python, HTML, CSS, PHP, Java et C++

Lisez votre code facilement et localisez les erreurs grâce à la fonctionnalité de coloration syntaxique

Utilisez le mode "sans distraction" pour masquer toutes les barres d'outils et vous concentrer sur vos sessions de codage

Trouvez et remplacez des termes spécifiques dans plusieurs fichiers ouverts à la fois 🔎

Limites de Sublime Text :

Pas de fonctionnalités de collaboration

Pas d'outil de débogage natif

N'a pas de compilateur intégré

Prix de Sublime Text :

Licence personnelle: 99$ en une seule fois (payez une mise à jour tous les 3 ans pour obtenir les dernières fonctionnalités)

99$ en une seule fois (payez une mise à jour tous les 3 ans pour obtenir les dernières fonctionnalités) Licence pour équipe: À partir de 50 $/an par place

G2: 4.5/5 (1,600+ reviews)

4.5/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1, 200+ commentaires)

8. Application Transporteur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Transporter-App.jpg Outils pour développeurs Mac : Transporter App /$$img/

via Transporteur Transporter est une application MacOS (par Apple) conçue pour que les développeurs publient des applications sur l'App Store d'Apple. Outre les applications, vous pouvez également l'utiliser pour soumettre de la musique, des films ou des livres à Apple Music, à l'iTunes Store ou à Apple Books. L'interface est conviviale : il suffit de glisser-déposer votre contenu dans Transporter pour commencer.

Une fois le contenu téléchargé, Transporter prend en charge le processus de validation en recherchant les erreurs susceptibles d'empêcher l'envoi. Il fournit des commentaires détaillés et des messages d'erreur, ce qui facilite la résolution des problèmes. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de l'application Transporter :

Facile à installer et à utiliser, même pour les débutants

Téléchargement simultané de plusieurs fichiers

Reprise des téléchargements après une défaillance de la connexion réseau

Accès à l'historique des téléchargements précédents, y compris la date et l'heure

Vérifie automatiquement les mises à jour et les installe si nécessaire

Limites de l'application Transporter :

Les commentaires sur les problèmes peuvent parfois être vagues ou peu clairs

La barre de progression du téléchargement saute d'avant en arrière sur les réseaux lents

Prix des textes de l'application Transporter :

Free

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

Pas de commentaires Mac App Store: 4.8/5 (4,300+ reviews)

9. NetBeans

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/NetBeans.jpg NetBeans /$$$img/

via NetBeans NetBeans est un environnement de développement intégré (IDE) open-source principalement utilisé pour le développement Java. Au fil des ans, il s'est progressivement étendu à l'assistance d'autres langages de programmation tels que PHP, Javascript et C/C++.

Il est également doté d'une multitude d'outils puissants, dont une source un éditeur de code avec coloration syntaxique et achèvement automatique, un débogueur robuste, un profileur et l'intégration du contrôle de version.

Les meilleures fonctionnalités de NetBeans :

Permet de créer des applications web, d'entreprise, de bureau et mobiles

Assistance aux systèmes de contrôle de version tels que Git, Mercurial et Subversion

Utilise le constructeur d'interface graphique Swing pour concevoir des interfaces utilisateur graphiques en glissant et déposant des composants

Extension des fonctions par l'ajout de plugins issus d'une vaste bibliothèque alimentée par les membres de la communauté

Utiliser le débogueur natif pour définir des points d'arrêt, passer d'une étape à l'autre du code et inspecter les variables

les limites de NetBeans :

Consomme beaucoup de mémoire pour fonctionner de manière optimale

Ralentissement lors du travail sur des projets de grande envergure

Prix du texte NetBeans :

Free

NetBeans évaluations et critiques :

G2: 4.1/5 (669+ commentaires)

4.1/5 (669+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (206+ commentaires)

10. Xcode

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image2-2-1400x791.png Outils de développement pour Mac : Xcode 14 /$$$img/

via Xcode Xcode est l'IDE d'Apple pour développer des applications pour macOS, iOS, watchOS et tvOS. Il est livré avec un éditeur de code doté de la coloration syntaxique et de l'achèvement automatique du code. Il comprend également des outils de débogage pour vous aider à trouver et à corriger les erreurs dans votre code.

Avec Xcode, il est facile de gérer les fichiers et les dépendances du projet, d'assurer le suivi des modifications à l'aide de systèmes de contrôle de version comme Git, et d'utiliser des outils de simulation pour prévisualiser l'aspect et le fonctionnement de votre application sur différents appareils Apple.

Les meilleures fonctionnalités de Xcode :

Organisez et gérez les images, les icônes, la palette de couleurs et les autres ressources de votre application à l'aide du dossier du catalogue des ressources

Créez des interfaces utilisateur graphiques à l'aide du générateur d'interface par glisser-déposer

Affichez en direct l'interface de votre application au fur et à mesure que vous la construisez

Testez votre code sur différents appareils à l'aide des simulateurs intégrés pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV

Utilisez la fonctionnalité Instruments pour analyser le comportement et les performances de votre application

les limites de Xcode :

L'application Xcode occupe beaucoup d'espace de stockage

Les mises à jour sont sujettes à des bugs et à des plantages

Tendance à la lenteur lors du travail sur de grands projets

Prix de Xcode :

Free

Xcode évaluations et critiques :

G2: 4.2/5 (940+ commentaires)

4.2/5 (940+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (40+ commentaires)

Rationalisez vos flux de travail de développement avec les outils du développeur Mac

Ces 10 outils de développement Apple sont conçus pour des cas d'utilisation spécifiques, ce qui vous permet de sélectionner l'outil ou la combinaison d'outils la plus adaptée à chaque projet que vous entreprenez.

Si vous souhaitez rationaliser vos flux de travail de développement, pensez à ClickUp, qui sert de hub central pour la gestion des projets de code des développeurs, du début à la fin.

Avec des fonctionnalités de planification de projet, de suivi de la progression, d'intégration, de collaboration et de notifications, il est très facile de garder les projets des développeurs organisés et dans les temps. 🗓️