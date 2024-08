13 Meilleur logiciel de communication interne pour le travail en 2024

Naviguer dans le paysage numérique du travail peut être un tourbillon, en particulier lorsqu'il s'agit de maintenir une communication claire et efficace au sein de votre équipe. À l'ère moderne, la communication au sein d'une équipe ne se résume plus à des conférences téléphoniques et à des comptes rendus de réunion.

La communication interne et outils de collaboration ont révolutionné la façon dont nous restons en contact, communiquons régulièrement, gérons les tâches et assurons l'alignement de notre travail équipes interfonctionnelles . Ces outils sont essentiels pour favoriser une communication interne efficace au sein de votre organisation.

Ils constituent votre salle de conférence numérique, votre Calendrier partagé et un tableau d'affichage, tout en un. Ils font tomber les barrières, minimisent les malentendus et garantissent que tous les membres de votre équipe télétravail sont sur la même page, qu'ils soient au bureau ou qu'ils travaillent dans le confort de leur domicile ou sur leurs appareils mobiles.

Le défi ? Il existe une multitude d'options parmi lesquelles choisir, chacune promettant d'être la clé pour débloquer une productivité maximale. Pour naviguer dans ces eaux, vous avez besoin d'un plan détaillé soulignant ce qu'il faut rechercher et d'une liste des plus performants dans le jeu.

Nous vous invitons donc à plonger dans l'univers passionnant des meilleurs logiciels de communication interne et à vous aider à trouver celui qui répondra le mieux à vos besoins.

Qu'est-ce qu'une plateforme de communication interne ?

Les logiciels de communication interne, également connus sous le nom d'équipe.. outil de communication sont des plateformes numériques spécialement conçues pour faciliter et améliorer la communication au sein d'une organisation. Ces outils constituent un hub centralisé permettant aux membres de l'équipe de collaborer, de partager des informations, d'assigner des tâches et de rester connectés en temps réel.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de communication interne ?

Lorsque vous explorez le vaste paysage des meilleurs outils de communication et de collaboration internes, il est essentiel de vous concentrer sur les fonctionnalités qui contribueront véritablement à la réussite de votre entreprise. Les meilleurs outils de communication interne peuvent sembler tape-à-l'œil en surface, mais c'est la fonction qui compte vraiment.

Voici quelques fonctionnalités essentielles dont vous devez vous assurer qu'elles sont présentes dans votre choix :

Intégration transparente

Interface facile à utiliser

Communication en temps réel

Fonctionnalités de collaboration

Sécurité et confidentialité

Compatibilité mobile

Notifications personnalisables

Ces éléments sont plus que des points impressionnants sur une fiche technique. Ce sont les blocs d'un environnement de travail connecté, transparent et productif.

Le bon logiciel de communication interne doit favoriser la connexion et améliorer la collaboration et la productivité tout en garantissant la sécurité et la flexibilité. Tenez compte des besoins spécifiques de votre organisation et de la manière dont chaque fonctionnalité peut y répondre avant de prendre une décision.

13 meilleurs logiciels de communication interne pour le travail en 2024

</div>

Collaborez avec votre équipe à distance sans vous encombrer avec ClickUp Chat View

ClickUp est une solution logicielle polyvalente de gestion de projet et de communication qui offre aux équipes des moyens simples de rester en contact. Au cœur des capacités de communication interne de ClickUp, il est facile d'assigner des tâches aux membres de l'équipe afin que les goulots d'étranglement ne soient pas bloqués par les e-mails.

De plus, la vue Discute offre aux équipes distantes une fonctionnalité de messagerie instantanée pour des discussions et une collaboration en temps réel. Les équipes peuvent également échanger des idées, partager des fichiers et fournir des mises à jour sur une plate-forme centralisée.

Partage intégré applications de calendrier permettent aux équipes de s'organiser et de respecter les délais. Vos équipes disposent ainsi d'une vue à 360 degrés des tâches et des jalons, ce qui leur permet de mieux aligner leurs efforts pour une gestion et une exécution transparentes des projets. Les notifications push et les rappels personnalisables garantissent que les informations critiques sont transmises rapidement aux bonnes personnes, ce qui réduit les écarts de communication au sein de l'équipe et améliore la clarté.

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

ClickUp est également l'un des logiciels de communication interne les plus efficaces grâce à ses fonctionnalités de collaboration au sein de Documents ClickUp afin que les équipes puissent travailler ensemble en toute transparence.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utilisez le modèle de communication interne ClickUp pour annoncer des évènements ou des changements à vos employés

Télécharger ce modèle

Limites de ClickUp

Les options de personnalisation peuvent être écrasantes pour les nouveaux utilisateurs par rapport à certains autres outils

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur cette application mobile pour les employés (pour l'instant !)

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,800+ reviews)

4.7/5 (6,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. L'environnement de travail de Google

via Environnement de travail de Google Google Workspace est une puissante suite d'outils de productivité et de collaboration qui excelle en tant que logiciel de communication interne efficace. Son interface simple et ses fonctionnalités complètes permettent aux équipes d'améliorer les stratégies de communication interne et la collaboration sans effort.

La suite comprend Gmail, qui promeut une communication externe et interne efficace et sûre grâce aux discussions filées et à la recherche intelligente. Google Meet propose des vidéoconférences transparentes, intégrées à Google Agenda, pour une planification aisée. Pour la documentation, Google Docs est un fournisseur prestataire de services de collaboration pour les comptes rendus de réunion et la création de fichiers.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Plate-forme tout-en-un comprenant les e-mails, les disques partagés, les calendriers, les documents, les présentations et les feuilles de calcul

Solides mesures de sécurité telles que l'authentification à deux facteurs et le chiffrement des données

La plateforme basée sur le cloud est accessible de n'importe où et sur n'importe quel appareil

La synchronisation en temps réel garantit que les données de sauvegarde sont toujours disponibles

L'un des outils de communication d'entreprise les plus utilisés

Les limites de l'environnement de travail de Google

La diversité des outils et des fonctionnalités entraîne une courbe d'apprentissage abrupte

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres logiciels de communication avec les employés

Prix de l'environnement de travail de Google

Business Start: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Check out these Les environnements de travail de Google !

3. Staffbase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Staffbase.png via Staffbase /$$$img/

via Base du personnel Staffbase est un logiciel de communication avec les employés tout-en-un doté d'une interface intuitive et d'une plateforme riche en fonctionnalités. L'un des atouts clés de Staffbase est sa capacité à centraliser la communication peer-to-peer sur l'ensemble des canaux.

Cet outil de communication interne avec les employés fournit une plateforme unifiée où les employés peuvent accéder à des informations importantes, participer à des discussions en temps réel et rester informés de l'actualité de l'entreprise et des mises à jour.

Avec Staffbase, les organisations peuvent créer des canaux dédiés aux différentes équipes ou départements, assurant une communication efficace et réduisant les silos d'information. Il offre également des fonctionnalités telles que les notifications push, les sondages auprès des employés et la diffusion de contenu ciblé, permettant une communication personnalisée et ciblée avec les employés.

En outre, Staffbase facilite une collaboration transparente entre les équipes distantes grâce à ses fonctionnalités de partage de fichiers, leur permettant d'échanger des documents, des présentations et des fichiers multimédias pour une communication interne sans effort

Les meilleures fonctionnalités de Staffbase

Collaboration simple et accès facile aux dernières versions des documents de l'entreprise

Le logiciel de communication avec les employés est doté d'une interface simple, ce qui permet à chacun de créer facilement un contenu professionnel et attrayant

Données de back-office pour une meilleure prise de décision sur les stratégies de communication interne

Processus d'intégration rapide et flexible

Limites de Staffbase

Le backend peut être peu intuitif et compliqué, ce qui rend difficile la connexion entre différentes organisations

Test d'e-mail pourrait être amélioré par rapport à d'autres outils de communication interne

Limité à l'envoi d'e-mails uniquement à partir du compte auquel vous êtes connecté, ce qui limite l'utilisation pour les utilisateurs disposant de plusieurs comptes

Prix de Staffbase

Démarrage: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Business: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

4. Chanty

via Chanty Chanty, un logiciel de communication interne innovant, est conçu pour rationaliser la communication et favoriser la collaboration. Chanty vous permet d'exécuter tous vos stratégies de communication et de stimuler la productivité.

Teams offre de puissantes fonctionnalités de communication d'équipe telles que les discussions en fil de fer, les @mentions et le partage de fichiers, garantissant que les informations vitales sont facilement accessibles et organisées au sein de canaux de communication dédiés.

Cela permet d'améliorer la clarté et de réduire les écarts de communication. En outre, la fonction de recherche robuste de Chanty permet aux utilisateurs de retrouver rapidement les discussions collées et les fichiers partagés, ce qui permet une recherche d'informations efficace et une amélioration de la productivité le partage des connaissances .

Avec son interface de logiciel de communication interne accueillante, il se concentre sur l'amélioration de la communication au sein de l'équipe. Aussi, Chanty révolutionne les outils de communication interne pour le travail télétravail et les entreprises de toutes tailles. En promouvant la collaboration et en favorisant un environnement de travail productif, Chanty s'avère être un outil de communication interne précieux pour les équipes modernes qui s'efforcent de rester connectées et d'atteindre leurs objectifs de manière efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Fonctionnalités personnalisables pour s'adapter aux besoins de l'organisation

Application mobile pour un accès pratique en déplacement

Intégration facile avec d'autres systèmes et outils de communication interne

Gestion efficace du contenu et capacités de distribution

Des mesures de sécurité solides pour protéger les informations sensibles

Les limites de Chanty

Problèmes occasionnels de performance avec des temps de chargement

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des coûts supplémentaires ou des mises à niveau

Certains utilisateurs ont signalé des pépins ou des bugs occasionnels

Manque de capacités avancées d'analyse et de rapports par rapport à d'autres plateformes de communication interne

Prix de Chanty

Free

Business: 4$/mois par utilisateur

5. Diffusion de Cerkl

via Diffusion Cerkl Le logiciel de communication interne de Cerkl Broadcast permet aux organisations de fournir un contenu personnalisé à chaque employé en fonction de ses intérêts et de ses préférences. Grâce à des algorithmes intelligents, Cerkl Broadcast sélectionne et distribue des nouvelles, des mises à jour et des annonces pertinentes de l'entreprise, garantissant que les employés reçoivent des informations qui résonnent avec eux.

Cette approche personnalisée renforce l'engagement des employés et améliore l'efficacité de la communication. Elle permet aux organisations de diffuser des messages ciblés et de favoriser le sentiment d'appartenance et la connexion humaine parmi les employés.

Cerkl Broadcast fournit des analyses et des informations approfondies sur les points suivants communications avec les employés, permettant aux entreprises de suivre l'engagement des employés de mesurer l'efficacité de leur stratégie de communication interne et d'apporter des améliorations fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de Cerkl Broadcast

L'IA automatise la personnalisation du contenu en fonction des intérêts du destinataire

Distribue automatiquement le contenu sur la pagel'intranet de l'entreprise* Assistance client très appréciée et réactive par rapport à d'autres outils de communication interne

Des analyses détaillées pour suivre l'engagement et obtenir des informations sur le comportement des employés

Limites de Cerkl Broadcast

L'installation initiale peut être difficile et prendre du temps, en particulier en ce qui concerne la catégorisation du contenu

Les e-mails peuvent ne pas s'afficher correctement dans certains clients de messagerie

Les analyses et rapports détaillés peuvent être complexes et difficiles à comprendre pour certains utilisateurs

Prix de Cerkl Broadcast

Essentiels: À partir de 500 $/mois

À partir de 500 $/mois Premium: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Ultimate: Contacter pour les tarifs

Cerkl Broadcast évaluations et critiques

6. Slack

via Slack Slack est un outil de communication interne de premier plan qui révolutionne la façon dont les équipes collaborent et communiquent. Slack permet aux organisations de rationaliser en toute simplicité la communication au sein de l'équipe d'accroître l'engagement des employés et de favoriser une collaboration efficace. Les points forts de Slack réside dans ses capacités de messagerie instantanée en temps réel, permettant aux équipes d'engager des discussions instantanées et de partager des informations de manière transparente. La plateforme offre une grande variété de fonctionnalités telles que les canaux, les discussions filées, les @mentions et le partage de fichiers, garantissant que les informations importantes sont facilement accessibles et organisées au sein de canaux dédiés.

Slack s'intègre également à de nombreux outils et services tiers, ce qui permet aux équipes de centraliser leur flux de travail et d'accéder à des informations importantes provenant de diverses sources au sein d'une seule et même plateforme.

Check out these Slack alternatives !

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Slack s'intègre à des applications populaires sur le lieu de travail commeEnvironnements de travail de Googletrello et Salesforce

Une fonction de recherche robuste permet de retrouver rapidement des discussions antérieures ou des fichiers partagés

Les notifications personnalisables permettent aux utilisateurs de rester informés des discussions pertinentes sans être submergés

L'un des outils de communication entre employés les plus répandus, avec près de 750 000 entreprises qui l'utilisent

Limites de Slack

La version gratuite présente certaines limites, comme le plafonnement des messages consultables, ce qui peut constituer un inconvénient pour les équipes ou les entreprises de petite taille

Les raccourcis et les intégrations sont moins intuitifs

L'abonnement à plusieurs canaux Slack peut s'avérer fastidieux

Prix de Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

: 8,75 $/mois par utilisateur Business+: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Enterprise Grid: Contacter pour les tarifs

Compare Slack Vs Microsoft Teams !

7. Vidyard

via Vidyard Le logiciel de communication interne de Vidyard a révolutionné la façon dont les organisations se connectent et s'engagent avec leurs employés grâce au pouvoir de la vidéo. Avec Vidyard, les membres de votre équipe peuvent créer et partager des contenus vidéo attrayants pour transmettre des messages importants, des supports de formation, des informations pertinentes et des mises à jour de l'entreprise d'une manière plus attrayante et plus percutante.

Des lecteurs vidéo personnalisables et des éléments interactifs garantissent que les communications de l'entreprise captent l'attention et trouvent un écho auprès des employés. Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin sur les communications vidéo des employés, les performances et les indicateurs d'engagement. Les entreprises peuvent ainsi mesurer l'efficacité de leurs stratégies de communication interne et apporter des améliorations basées sur des données.

Meilleures fonctionnalités de Vidyard

Fonctionnalités d'enregistrement puissantes et intuitives pour des messages vidéo de haute qualité

Des analyses vidéo approfondies fournissent des informations précieuses sur l'engagement des spectateurs

Intégration à diverses plateformes telles que l'e-mail, les médias sociaux et les systèmes de gestion de la relation client

Limites de Vidyard

Capacités limitées de modification en cours des vidéos

Des rapports occasionnels font état de problèmes de lecture et de chargement des vidéos

Prix de Vidyard

Free

Pro: 29 $/mois

29 $/mois Business: Contacter pour les tarifs

Check out these Vidyard alternatives !

8. Microsoft Teams

via MicrosoftMicrosoft Teams est facile à utiliser et offre une liste impressionnante de fonctionnalités qui favorisent une collaboration sans faille. Ses fonctionnalités de vidéoconférence intégrées permettent aux équipes d'organiser des réunions virtuelles et de collaborer en temps réel, quel que soit leur emplacement. Partage d'écran et collaboration modification en cours des documents améliorer encore la communication et la productivité des membres de l'équipe.

Microsoft Teams offre également un hub centralisé pour la communication, en s'intégrant à d'autres outils Microsoft tels que SharePoint et OneDrive. Cela permet un accès transparent aux fichiers, aux documents et aux espaces collaboratifs, ce qui favorise la transparence et réduit les silos d'information.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Appels vidéo de haute qualité avec des fonctionnalités telles que le flou d'arrière-plan, l'enregistrement de la réunion et le partage d'écran

Intégration transparente avec d'autres applications Microsoft 365 telles que Word, Excel, PowerPoint et SharePoint

Des fonctionnalités de sécurité robustes garantissent des discussions et un partage de fichiers sûrs et privés

Limites de Microsoft Teams

Manque d'options de personnalisation étendues, notamment par rapport à certains de ses concurrents

Difficile à intégrer avec des logiciels de communication entre employés autres que ceux de Microsoft

Tarifs de Microsoft

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

Microsoft évaluations et critiques

9. Discord

via Discord Discord, connu avant tout comme une plateforme de communication pour les joueurs, se révèle également être un outil de communication interne polyvalent et efficace pour.. le management d'équipe . Des serveurs et des canaux dédiés constituent un hub centralisé pour la communication au sein de l'équipe. Les équipes peuvent engager des discussions vocales et textuelles en temps réel, partager des fichiers et collaborer sans effort, promouvant ainsi une culture d'entreprise axée sur une communication efficace et une prise de décision rapide.

Discord offre des fonctionnalités robustes telles que la discussion vocale, la vidéo, le partage d'écran et les permissions basées sur les rôles, ce qui permet aux équipes de collaborer efficacement et de favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté. Les notifications personnalisables de Discord et les riches intégrations avec d'autres outils permettent de rationaliser les flux de travail et le partage d'informations entre les plateformes, ce qui améliore encore la collaboration.

Check out these Alternatives Discord !

Meilleures fonctionnalités de Discord

Large intervalle d'options de communication, y compris le texte, la voix et le chat vidéo

Serveurs et robots personnalisés

Fiablepartage d'écran et diffusion en continu Limites de Discord

N'est pas conçu pour une utilisation en entreprise

Chargements de fichiers limités pour les utilisateurs gratuits

Absence de sécurité de niveau entreprise pour protéger les fichiers et données sensibles

Prix du Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $/mois par utilisateur

2,99 $/mois par utilisateur Nitro: $9.99/mois par utilisateur

10. Jostle

via Bousculade L'outil de communication interne de Jostle crée un lieu de travail numérique dynamique et inclusif via un hub centralisé où les employés peuvent accéder à des informations importantes, engager des discussions et partager des mises à jour de manière transparente. Des fonctionnalités telles que les flux d'actualités, les répertoires d'employés et les intranets personnalisables favorisent une communication transparente et ouverte au sein de l'organisation.

Jostle donne la priorité à l'engagement des employés en permettant la reconnaissance des employés et en célébrant les réalisations afin de cultiver une culture de travail positive et de réduire le roulement du personnel. La plateforme offre des outils pour la reconnaissance et le feedback des employés entre pairs, permettant aux collègues de reconnaître et d'applaudir publiquement les contributions des uns et des autres. Jostle offre également aux équipes la possibilité de souligner les réalisations exceptionnelles par le biais de canaux dédiés ou de fils d'actualité.

Les meilleures fonctionnalités de Jostle

Interface simple et conviviale

Les fonctionnalités de collaboration incluentgestion des tâches et le partage de fichiers

Des fonctionnalités telles que la section "People" et les "Shout-Outs" favorisent l'engagement des employés

La fonctionnalité de bibliothèque facilite le stockage et l'accès aux fichiers

Les limites de Jostle

Intégrations limitées

La fonction de recherche peut être lente et imprécise

L'absence de mode hors ligne limite l'accès aux documents

Prix de Jostle

Bronze: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Argent: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Or: Contactez-nous pour une offre de prix

Contactez-nous pour une offre de prix Platine: Contactez-nous pour une offre de prix

11. Zoom

via Zoom Zoom est un outil de communication vidéo complet qui fournit des vidéoconférences de haute qualité pour faciliter les communications internes. Principalement connu pour ses réunions vidéo, Zoom propose également des appels vocaux, des webinaires et des messageries de discussion, ce qui le rend polyvalent pour différents types de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Vidéo et audio de haute qualité, avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 1000 participants vidéo et 49 vidéos à l'écran.

Enregistrements et transcriptions des appels, ce qui facilite la tenue des dossiers et les références ultérieures.

Intégration du Calendrier avec Google Agenda, iCal et Outlook, pour faciliter la gestion des appelsde planifier et de participer à des réunions Zoom.

Les fonctionnalités des salles de réunion permettent de diviser les participants en petits groupes lors des vidéoconférences.

Limites de Zoom

La qualité et les fonctions de Zoom peuvent être affectées par la puissance de votre connexion Internet.

Son interface utilisateur peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs, notamment en raison du grand nombre de fonctionnalités et d'outils.

Prix de Zoom

Zoom propose des forfaits payants pour les particuliers et les entreprises, en fonction du secteur d'activité ou du produit Zoom requis

G2 : 4.5/5 (52 500+ commentaires)

: 4.5/5 (52 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (13 400+ commentaires)

Check out these* Zoom alternatives !

12. Monday

via Monday.com Principalement un outil de gestion de projet, Monday offre également de solides fonctions de communication interne. Il offre un environnement de travail unifié où les équipes peuvent planifier, suivre et livrer leur travail de manière collaborative.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Interface très visuelle et intuitive avec plusieurs options de personnalisation pour le suivi des projets.

Outils de communication intégrés, comme la possibilité de commenter les tâches et les projets, permettant des discussions en temps réel.

Les fonctionnalités de partage de fichiers permettent aux équipes de partager des fichiers ou des documents liés à une tâche ou à un projet.

Des intégrations avec des outils populaires tels que Slack, Google Drive et Gmail pour stimuler la productivité.

Les limites de Monday

L'outil peut sembler écrasant pour les utilisateurs débutants en raison des nombreuses fonctionnalités qui nécessitent une courbe d'apprentissage.

Il pourrait être une surenchère pour les petites équipes avec des projets simples et des besoins de communication.

Prix Monday.com

Free: Jusqu'à 2 places

Jusqu'à 2 places Basic: 12$ par place/mois (36$ facturés mensuellement)

12$ par place/mois (36$ facturés mensuellement) Standard: 14$ par place/mois (42$ facturés mensuellement)

14$ par place/mois (42$ facturés mensuellement) Pro: 24$ par place/mois (72$ facturés mensuellement)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Check out these Monday.com alternatives *_href/* href/ * !

13. ProofHub

via PreuveHub ProofHub se positionne comme une solution tout-en-un logiciel de forfait de projet . Cependant, ses capacités vont au-delà de la gestion de projet avec d'impressionnantes fonctionnalités de communication interne. Vous pouvez organiser des discussions, partager des fichiers et collaborer sur des documents au sein de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Un espace dédié aux discussions d'équipe, avec la possibilité de commenter, d'utiliser des @mentions et de réagir aux mises à jour pour un meilleur engagement.

Un chat intégré pour des discussions rapides, avec partage de fichiers et aussi l'option pour des chats de groupe.

Collaboration de fichiers et de documents avec des outils de modification en cours intégrés.

Des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des flux de travail personnalisés pour la gestion de projet.

Limites de ProofHub

Il manque un outil de vidéo conférence, ce qui signifie que vous devrez intégrer une autre application ou un autre outil pour cette fonction.

Il pourrait avoir moins d'intégrations par rapport à d'autres outils, ce qui pourrait potentiellement limiter la continuité du flux de travail.

Prix de ProofHub

Essential: 45$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

45$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Unlimited Control: 89 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations des clients de ProofHub

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (65+ avis)

Check out these ProofHub alternatives !

Start Talking with Internal Communications Software

Connaître ces logiciels de communication interne et de outils de collaboration en ligne n'est qu'un début. L'étape suivante consiste à intégrer l'une de ces puissantes plateformes dans vos processus internes quotidiens. Et il n'y a pas de meilleur choix pour cela que ClickUp.

ClickUp est plus qu'un simple outil de communication et de collaboration. Il s'agit d'une plateforme de productivité complète qui offre un large intervalle de fonctionnalités pour rationaliser les flux de travail, favoriser la collaboration, gérer les projets et, bien sûr, améliorer les communications internes. De la messagerie vidéo avec création de tâches intégrée aux vues de Chat personnalisées pour tout membre de l'équipe ou tout projet, ClickUp vous aide à franchir une nouvelle étape dans l'amélioration de la collaboration et de la productivité de votre équipe avec ClickUp.

Ne vous contentez pas de communiquer : connectez, collaborez et créez avec ClickUp. Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience de la différence.