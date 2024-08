10 meilleures applications de rappel pour rester au top des tâches en 2024 (gratuites et payantes)

Ah, les rappels. Où serions-nous sans eux ?

Entre les listes de choses à faire, le multitâche et les moments précieux que vous vous réservez, votre cerveau n'arrive pas à gérer toutes les informations qu'il traite en une seule journée. C'est pourquoi les applications de rappel sont essentielles.

Mais comment trouver une application de rappel qui vous aide au lieu de vous gêner ? C'est là que j'interviens ! J'ai fait des recherches et j'ai trouvé les 10 meilleures applications de rappel du marché, avec leurs prix, leurs commentaires, leurs avantages et leurs inconvénients.

C'est parti !

Les 10 meilleures applications de rappel en 2024 (gratuites et payantes)

Il est temps de donner à votre cerveau un assistant virtuel sous la forme d'une application de rappel géniale. Que vous cherchiez les meilleures applications de rappel ou quelque chose de payant, je vous couvre 🙂

1. Cliquez sur - Meilleur pour la gestion de projet

Oui, ClickUp a pris la première place. **Bien sûr, vous vous y attendiez probablement, mais je l'ai mis ici parce qu'il permet à toute notre équipe de rester concentrée sur sa tâche ! ClickUp a remporté plusieurs prix et est arrivé en tête de nombreuses listes, mais je ne vous ennuierai pas avec les détails pendant que vous essayez de vous organiser.

Au lieu de cela, je veux vous parler de la fonctionnalité des Rappels de ClickUp et de la liste des tâches. Vous pouvez créer des notifications pour vous-même et les membres de votre équipe en quelques secondes et ajouter des fichiers et des pièces jointes comme rappels pour vous faciliter la vie. Ils sont faciles à modifier, à organiser, à commenter, à mettre à jour et (surtout) à personnaliser.

ClickUp est une fantastique application de rappel gratuite avec des tonnes de fonctionnalités sur le plan Free Forever. Et avec la flexibilité de suivi des objectifs des dates d'échéance flexibles, modèles de listes de tâches et modèles bloquant le temps c'est une solution parfaite pour les équipes de toute taille.

Créez des listes de tâches claires et multifonctionnelles pour gérer facilement vos idées et travailler de n'importe où pour ne plus jamais rien oublier

En parlant d'équipes, ClickUp a plus de 1 000 intégrations et fonctionne sur tous les appareils que vous pouvez demander, il est donc excellent pour les équipes multiplateformes. ClickUp vous couvre donc, que vous souhaitiez une application iOS ou Android, une fonctionnalité de navigateur ou un téléchargement sur le bureau.

Ai-je mentionné que ClickUp possède des centaines d'autres fonctionnalités pour vous simplifier la vie ? Oui, c'est plus qu'une simple liste de tâches, c'est un assistant personnel qui peut rationaliser tous les aspects de votre journée de travail. Et c'est une excellente alternative à l'externalisation de la gestion de projet .

Caractéristiques de ClickUp

Les Rappels ClickUp sont dotés de paramètres de personnalisation, d'un code couleur et d'autres fonctionnalités pour vous aider à respecter vos échéances et à rester organisé au quotidien

La boîte de réception fonctionne comme une application de calendrier et un gestionnaire de tâches pour faciliter le suivi de vos rappels

les onglets "Suivant", "Terminé" et "Non programmé" vous permettent de suivre les tâches à venir, celles que vous avez terminées et les rappels qui n'ont pas de date d'échéance

Définissez des rappels à l'aide de pièces jointes et de fichiers tels que des photos, des mémos vocaux ou des cartes géographiques pour que vous et votre équipe restiez sur la bonne voie

Synchronisez les rappels et les dates d'échéance avec vos applications de calendrier grâce à plus de 1 000 intégrations avec des outils tels que Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams et Zendesk

Définissez des rappels, des notifications et des rappels récurrents pour votre équipe à l'aide de l'option "Rappels délégués" et organisez le tout grâce aux profils d'équipe

Les pros de ClickUp

De nombreux commentaires font état d'une gestion réussie du temps et des tâches à l'aide de la version gratuite de ClickUp

Blocage du temps et les fonctions de notification facilitent la visualisation de votre journée de travail et vous permettent de ne pas perdre de vue vos tâches

Simplifiele suivi des employés à l'aide de rappels délégués et de profils d'équipe

ClickUp cons

Certains commentaires d'utilisateurs font état de fonctions disponibles superflues

Il peut être nécessaire d'actualiser les tâches lors de la co-édition des rappels

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours (ClickUp Reminders disponible dans le plan gratuit !)

(ClickUp Reminders disponible dans le plan gratuit !) Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. nTask - Meilleur pour la collaboration

via nTâche nTask est une autre option pour tous ceux qui recherchent une application de rappel gratuite. Elle vous aidera à déterminer comment prioriser votre travail avec des listes de tâches, des rappels, des notifications, des échéances et des fonctions de collaboration. Vous pouvez également consulter les statuts des tâches pour savoir où en est votre équipe sur n'importe quel projet. 👀

En tant qu'application de rappel pratique, nTask dispose également d'une bonne fonctionnalité multiplateforme, fournissant des rappels de tâches à faire pour votre équipe sur presque tous les appareils. Elle est également conçue pour aider à organiser les tâches personnelles, de sorte que si vous avez besoin de créer des rappels pour obtenir plus de lait ou terminer un projet, elle vous aidera à le faire.

Caractéristiques de nTask

Facilite la collaboration grâce à une fonctionnalité multiplateforme pour le web, iOS et les appareils Android

Affichez des listes de tâches et des statuts basés sur les dates d'échéance planifiées et réelles

Utilisez les fonctions d'attribution de tâches et de gestion de projets pour rester au fait des progrès de votre équipe

Plusieurs outils de gestion de projets et de réunions pour vous aider à gérer d'autres aspects de votre flux de travail

Intégration avec des outils populaires tels que Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon et Zapier

nTask pros

Les commentaires font état d'une meilleure gestion de projet grâce à la possibilité de créer des équipes

Facilité de création et d'organisation de chaque tâche pour rester sur la bonne voie

Le suivi du temps est facile grâce à des notifications utiles

nTask contre

Certains utilisateurs signalent un besoin de fonctionnalités supplémentaires

Le manque d'options de personnalisation peut rendre le calendrier difficile à organiser

Prix de nTask

Premium: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter nTask pour les tarifs

G2: 4.4/5 (15+ reviews)

4.4/5 (15+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

3. Todoist - Le meilleur pour gérer les tâches

via TodoistTodoist est l'une des applications de rappel quotidien les plus utilisées de cette liste grâce à ses nombreuses fonctionnalités, ses options d'ajout rapide et son interface élégante. Il s'agit d'un organisateur de liste de tâches simple conçu pour vous aider à accomplir vos tâches au travail et dans votre vie personnelle.

L'une des fonctionnalités les plus populaires de Todoist est le système de stries, qui rend votre liste de tâches plus ludique et vous aide à vous motiver pour accomplir vos tâches. Et comme il est optimisé pour la délégation, il est également utile pour les chefs de projet qui essaient de garder leurs équipes à la tâche. 📋

Caractéristiques de Todoist

Ajout rapide de tâches pour maintenir votre liste de tâches à jour, quelle que soit votre charge de travail

Fonctionnalité multiplateforme applications de rappel pour les appareils Android et iOS

L'interface utilisateur élégante rend l'affichage des tâches facile à comprendre

Hiérarchisez les tâches, laissez des commentaires sur le projet, créez des rappels et modifiez les dates d'échéance en toute simplicité

Déléguez des tâches aux membres de votre équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Les pros de Todoist

Le rapport de fin d'année montre votre progression globale sur les tâches de la liste de choses à faire

Facile à créer et à prioriser les tâches avec des dates d'échéance et des délégations

Certains commentaires mentionnent des réponses positives de leur équipe à propos de la fonction Kudos

Todoist contre

Les commentaires mentionnent des rappels quotidiens indésirables pour toutes les tâches inachevées, quelle que soit leur priorité

Peut créer des problèmes de collaboration si tous les membres n'ont pas le même plan

La version gratuite manque de plusieurs fonctionnalités

Prix de Todoist

**Version gratuite

Pro: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Entreprise: 8$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (700+ avis)

4.4/5 (700+ avis) Capterra: 4.6/5 (2,000+ avis)

4. Microsoft To Do - Ce qu'il y a de mieux pour les utilisateurs de Microsoft

via Microsoft à faire Microsoft To Do est une application simple de liste de tâches qui permet de gérer les tâches professionnelles et personnelles sur un tableau de bord simple. Elle vous permet d'afficher un aperçu de tout ce que vous devez faire dans une journée ou de zoomer sur des listes particulières selon vos besoins. Et le plus beau, c'est qu'elle est totalement gratuite ! C'est entièrement gratuit ! 🙌

Microsoft To Do vous permet de définir des dates d'échéance et des rappels pour chaque tâche et de marquer d'un astérisque vos tâches les plus importantes pour les garder visibles. Vous pouvez également utiliser des "étapes" (alias sous-tâches) pour décomposer des tâches plus importantes et ajouter des notes à chacune d'entre elles si nécessaire.

Fonctionnalités de Microsoft To Do

La création de tâches vous permet de définir des assignés, de créer des dates d'échéance, de glisser-déposer entre les listes et d'effectuer des mises à jour en masse

La hiérarchisation des tâches vous permet d'ordonner vos listes de tâches en fonction des tâches les plus urgentes

Définissez des rappels ou des dépendances pour vous aider à déterminer l'ordre dans lequel les tâches doivent être exécutées

Les tâches récurrentes facilitent vos journées en éliminant les tâches supplémentaires inutiles, en particulier lorsque vous attribuez des tâches

Microsoft To Do pros

Les tâches de Microsoft To Do se synchronisent automatiquement avec les tâches d'Outlook afin que vous puissiez voir vos listes dans les deux endroits

Les commentaires des utilisateurs d'Outlook et de Microsoft font état d'une interface simple et facile à utiliser

Utilisation gratuite pour tous les utilisateurs disposant d'un compte Microsoft

Microsoft To Do cons

Parmi les meilleures applications de rappel de cette liste, To Do manque d'intégration avec d'autres applications

Les commentaires récents des clients font état d'un manque de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités

L'interface utilisateur n'a pas beaucoup de fonctions de personnalisation, et certains la trouvent peu attrayante

Prix de Microsoft To Do

Gratuit

Microsoft To Do ratings and Reviews

G2: 4.4/5 (50+ commentaires)

4.4/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,000+ reviews)

5. TickTick - Meilleur pour une utilisation individuelle

via Tic-tacTickTick est une autre application de rappel qui propose une version gratuite à tous les utilisateurs. Et comme trouver la meilleure application de rappel peut être difficile, il est agréable d'avoir des options que vous pouvez prendre pour un tour gratuitement. 🙌

Elle est conçue pour les particuliers et les entreprises de toutes tailles, avec des fonctions de planification du travail pour vous aider à gérer les tâches, les échéances, les dossiers et la correspondance à partir d'un seul tableau de bord. Et comme il crée des rappels automatiques, il vous aidera, vous et les membres de votre équipe, à éviter les tâches oubliées afin que vous puissiez tous rester sur la bonne voie.

Caractéristiques de TickTick

Les fonctions de communication permettent de collaborer avec les membres de l'équipe et les personnes de votre vie privée

Créez des habitudes pour votre usage professionnel et personnel, et gardez une trace de vos performances pour augmenter votre productivité et votre succès

Organisez vos tâches et processus à une date passée ou future, et définissez des rappels ou des minuteries pour ne jamais manquer une échéance

la fonction "Alerte agaçante" et les rappels multiples pour une même tâche permettent d'éviter la tentation d'écarter les alertes sans les regarder

Le minuteur Pomodoro est une excellente fonctionnalité de l'application de rappel qui vous avertit lorsqu'il est temps de faire une pause

Les avantages de TickTick

Les utilisateurs apprécient la fonction de suggestion intelligente, les listes et les rappels récurrents

Les commentaires mentionnent que les fonctionnalités minimales rendent l'application facile à apprendre

Fonctionnalités de tâches récurrentes ou de suggestion de tâches récurrentes

TickTick contre

Certains commentaires font état de mauvaises expériences avec le service client

Peut présenter des problèmes de synchronisation, entraînant des pertes de données

Prix de TickTick

**Version gratuite

Premium: 2,79 $/mois par utilisateur

TickTick ratings and reviews

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

6. ProofHub - Le meilleur pour les équipes d'entreprise

via PreuveHub ProofHub est une application de rappel et de gestion de projet conçue pour les entreprises et les grandes équipes. Du suivi du temps aux chats et aux annonces, elle offre tout ce dont un chef de projet a besoin pour faire avancer les membres de l'équipe dans leurs tâches.

ProofHub est conçu pour une courbe d'apprentissage minimale, ce qui rend l'intégration avec les membres de l'équipe plus efficace. Et comme il est disponible en plusieurs langues, c'est une option populaire auprès des entreprises multinationales qui gèrent des travailleurs à distance. ✨

Caractéristiques de ProofHub

L'option d'utilisateurs illimités sur les deux plans facilite la collaboration pour les grandes équipes

Planifiez, programmez et exécutez des projets facilement grâce aux fonctionnalités de collaboration

Optimisé pour travailler avec des membres de l'équipe à distance

L'outil en ligne fonctionne sur n'importe quel appareil iOS ou Android

Les fonctions de collaboration comprennent des éléments tels que le chat, les discussions, les transferts de fichiers et les annonces

Disponible en 10 langues

Les pros de ProofHub

Les avis mentionnent des succès avec des tableaux de tâches et des flux de travail spécifiques à l'équipe

Synchronisation transparente pour la plupart des appareils

ProofHub contre

Certains utilisateurs rapportent que leurs équipes ne se sentent plus à l'aise avec l'application après quelques mois

Le prix peut être trop élevé pour les petites équipes et les entreprises

Prix de ProofHub

Essentiel: 50 $/mois

50 $/mois Contrôle ultime: 99 $/mois

ProofHub ratings and reviews

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (80+ commentaires)

7. Twobird - Meilleure application de rappel gratuite

via Twobird Twobird est sans doute l'une des meilleures applications de rappel gratuites de cette liste, car elle est 100 % gratuite. Bien qu'il soit prévu d'ajouter des plans premium avec des fonctionnalités supplémentaires, tous les outils de l'application sont actuellement disponibles gratuitement.

Au lieu de fonctionner comme un outil distinct, Twobird transforme votre boîte de réception en une liste de tâches multitâches, un point d'accès pour la prise de notes et une plateforme de communication. Il enverra vos listes de courses, vos notes d'équipe et plus encore dans votre boîte de réception pour un accès rapide et facile. 🌻

Caractéristiques de Twobird

S'intègre à Gmail et Outlook pour vous aider à gérer vos tâches à partir de votre boîte de réception au lieu d'utiliser plusieurs outils

Créez des rappels et des notes à partir de votre boîte de réception et organisez-les dans un calendrier simple

Utilise le compte de messagerie existant pour gérer les listes de tâches, les listes de courses, les tâches, les corvées et les rappels

Identifiez vos tâches les plus importantes grâce à l'identification intelligente des tâches de Twobird

Les avantages de Twobird

L'application est entièrement gratuite, ce qui la rend idéale pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les particuliers

Partagez des notes avec des personnes qui n'utilisent pas TwoBird et permettez-leur de modifier les notes à partir de leur navigateur

Les inconvénients de Twobird

Manque d'avis de clients sur les sites d'évaluation populaires

Les fonctionnalités disponibles sont limitées et il n'y a pas d'abonnement payant pour débloquer plus d'outils

Ne prend en charge que les comptes de messagerie Gmail et Outlook, contrairement à d'autres applications de listes de tâches

Prix de Twobird

**Gratuit

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Any.do - Meilleur pour la planification

via Tout.fait Any.do est une application web de gestion des tâches conçue avec des fonctionnalités simples pour faciliter l'apprentissage des membres de l'équipe. Elle peut aider à la gestion de projets pour des équipes de toute taille tout en vous permettant de garder votre vie personnelle en ordre.

Avec des listes de choses à faire, des tâches, des plannings quotidiens et un calendrier, Any.do se concentre sur les principales fonctionnalités d'une application de rappel sans ajouter trop d'éléments parasites. De plus, elle dispose d'une version gratuite, ce qui vous permet de l'essayer avant de vous engager, ce qui est toujours un plus. 🤩

Caractéristiques d'Any.do

Les fonctionnalités de gestion de projet facilitent la création de listes de tâches et de tâches pour vous et votre équipe

Planificateur quotidien vous aide à planifier chaque journée pour ne pas perdre de vue ce que vous devez faire et quand

Le calendrier vous donne une vue d'ensemblede votre emploi du temps et de vos tâches personnelles

Des rappels et des notifications vous aident à rester sur la bonne voie

Les fonctions de chat et de collaboration facilitent le travail d'équipe

Fonctionne avec n'importe quel appareil iOS ou Android

Les pros d'Any.do

Se synchronise avec Google Calendar pour faciliter la gestion des tâches

Hiérarchise les tâches quotidiennes pour les rendre plus faciles à réaliser

Des fonctionnalités simples rendent l'application facile à apprendre

Les inconvénients d'Any.do

Manque de nombreuses fonctionnalités présentes dans des applications similaires

Certains commentaires mentionnent des problèmes de temps de réponse du service client

Certains utilisateurs ont du mal à se connecter Any.do à leurs calendriers et signalent des problèmes de synchronisation

Prix d'Any.do

Personnel: Gratuit

Gratuit Premium: 3$/mois par utilisateur

3$/mois par utilisateur Équipe: 5 $/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (150+ avis)

4.1/5 (150+ avis) Capterra: 4.4/5 (150+ avis)

9. Capsicum - Meilleur pour la planification quotidienne

via Capsicum Capsicum est une application de liste de tâches et d'agenda conçue exclusivement pour les utilisateurs d'iOS. Elle est optimisée pour une utilisation personnelle ou professionnelle, avec des fonctionnalités conçues pour planifier vos journées, suivre des habitudes saines et encourager la rédaction d'un journal.

Capsicum aide également les professionnels à vérifier les prévisions pour les tâches à venir, à prendre des notes sur les projets et à planifier les journées de travail pour rester organisés. Le design s'inspire des agendas physiques et peut aider les professionnels qui passent à la gestion numérique des tâches.

Caractéristiques de Capsicum

Utilisez les raccourcis Siri pour suivre et ajouter des habitudes en déplacement ; ils permettent également d'effectuer des rappels d'habitudes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez

Créez plusieurs carnets pour gérer différents aspects de votre vie

Utilisez des listes de tâches mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes pour organiser vos tâches

Synchroniser les événements et les tâches avec le calendrier Apple

Les pages de notes favorisent les entrées de journal et les notes occasionnelles non liées à une tâche

Les avantages de Capsicum

Simplifié pour les utilisateurs iOS

L'essai gratuit de 14 jours compte chaque jour d'utilisation de l'application, et non 14 jours consécutifs

Capsicum contre

Manque d'avis de clients sur les sites d'évaluation les plus populaires

Disponible uniquement pour les utilisateurs d'iOS

Prix de Capsicum

Mensuel: 1,99 $/mois par utilisateur

Capsicum ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Google Keep - Idéal pour les utilisateurs de l'espace de travail Google

via Google KeepGoogle Keep est une application de prise de notes et de rappel gratuite pour toute personne disposant d'un compte Gmail. Elle vous permet d'établir rapidement et facilement des listes, des rappels et des tâches à effectuer. Vous pouvez également enregistrer des images et intégrer Keep à votre agenda Google.

Google Keep est utile pour les indépendants et les petites entreprises qui ont besoin de suivre plusieurs projets, mais il est également fonctionnel pour un usage personnel. Et comme vous pouvez modifier les tâches et les listes à tout moment, il est facile de créer une courte note en cours de route et de l'étoffer par la suite.

Fonctionnalités de Google Keep

Organisez, filtrez et retrouvez vos notes en fonction de leur couleur et de leur catégorie

Utilisez des images et des fichiers audio comme tâches et rappels

Fonctionne sur presque tous les téléphones, tablettes et ordinateurs

Possibilité de partager des listes avec d'autres personnes pour une collaboration simple et une synchronisation en temps réel

Les pros de Google Keep

Le logiciel est simple, facile à utiliser et intuitif pour les utilisateurs de Gmail

Les utilisateurs déclarent avoir gagné en productivité et en plaisir grâce aux fonctions de personnalisation

Les inconvénients de Google Keep

Les avis font état de fonctionnalités limitées pour le traitement de texte

Peut être décalé sur certains appareils iOS

Prix de Google Keep

**Version gratuite

illimité: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter Google pour connaître les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

Que faut-il rechercher dans une application de rappel ?

Une application de rappel doit aider votre cerveau à garder une trace de tout, qu'il s'agisse de tâches essentielles au travail ou de listes de tâches quotidiennes pour un usage personnel. Le cerveau humain oublie beaucoup - la recherche montre que les gens oublient 50 % des nouvelles informations dans l'heure qui suit. Au bout de 24 heures, on en a oublié 70 % ; au bout d'une semaine, ce chiffre grimpe à 90 % !

Les applications de rappel peuvent aider à combler ces lacunes. Voici quelques points clés à prendre en compte pour choisir l'application la mieux adaptée à vos tâches quotidiennes :

Compatibilité multiplateforme: La meilleure application de rappel quotidien pour vous et votre équipe doit être compatible avec les appareils iOS et Android afin de convenir à tous. On ne sait jamais ; les membres de votre équipe pourraient vouloir l'utiliser sur leur iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, navigateur, ordinateur de bureau Windows ou Mac, ou autre

La meilleure application de rappel quotidien pour vous et votre équipe doit être compatible avec les appareils iOS et Android afin de convenir à tous. On ne sait jamais ; les membres de votre équipe pourraient vouloir l'utiliser sur leur iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, navigateur, ordinateur de bureau Windows ou Mac, ou autre Interface utilisateur intuitive : Une application de gestion des tâches difficile à utiliser n'aide personne. Trouvez-en une qui soit conviviale, dont l'interface soit minimaliste et qui propose de nombreuses options de tutorat

Une application de gestion des tâches difficile à utiliser n'aide personne. Trouvez-en une qui soit conviviale, dont l'interface soit minimaliste et qui propose de nombreuses options de tutorat Des notifications efficaces : Si vous ne remarquez pas quand votre application vous notifie, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Recherchez des applications avec des fonctions de rappel basées sur la localisation, des rappels par SMS, des rappels de tâches contextuels, des options de répétition et des widgets pour vous assurer qu'ils sont visibles

Si vous ne remarquez pas quand votre application vous notifie, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Recherchez des applications avec des fonctions de rappel basées sur la localisation, des rappels par SMS, des rappels de tâches contextuels, des options de répétition et des widgets pour vous assurer qu'ils sont visibles Il est facile d'oublier d'ajouter une tâche si l'application en fait une corvée. C'est pourquoi les meilleures applications de rappel proposent des fonctions d'ajout rapide telles que des commandes vocales et des suggestions intelligentes 🛠️

🛠️ Fonctionnalités supplémentaires: Plus votre application de rappel de tâches peut en faire, mieux c'est. Recherchez des fonctionnalités supplémentaires telles que les sous-tâches, les tâches récurrentes et la prise de notes

Il n'y a pas de mal à avoir des exigences élevées en la matière ! Lorsque vous trouvez une excellente application de rappel, vous n'avez plus à vous soucier d'oublier quoi que ce soit et vous pouvez faire les choses plus efficacement.

Ne jamais manquer une échéance avec les applications de rappel

Il est temps de choisir une application de rappel et de dire adieu aux délais non respectés. Ces aides précieuses vous permettront de rester au top de votre forme et de vous rapprocher d'un bilan parfait dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous pourriez même libérer du temps pour l'heure de l'apéritif - bravo pour avoir gardé le contrôle de la situation ! 🙌 Essayez ClickUp aujourd'hui !