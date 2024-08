Nous avons testé les 11 meilleures alternatives gratuites à Microsoft Word 2024

Microsoft Office Word est sans aucun doute l'éditeur de texte le plus utilisé. Il vous permet de créer facilement des documents. C'est pourquoi trouver des alternatives à Microsoft Word peut donner l'impression que la liste des options est courte.

Pourquoi voudrait-on choisir autre chose ?

Eh bien, cette dominante

traitement de texte

a ses inconvénients. Il n'existe pas de version gratuite et il ne fonctionne que sur un nombre limité de systèmes d'exploitation. De plus, beaucoup pensent qu'il est un peu trop compliqué et inutilisable pour les besoins d'aujourd'hui.

Bien que MS Word ait des adeptes, certains préfèrent utiliser un autre programme aux fonctionnalités similaires. Nous avons ce qu'il vous faut si vous recherchez des éditeurs de texte qui fonctionnent sur différents systèmes d'exploitation et si vous ne voulez pas payer pour des fonctions premium de Microsoft Word que vous n'utilisez pas.

Voici notre revue des 11 meilleures alternatives gratuites à Microsoft Word, avec leurs caractéristiques, leurs prix et leurs notes !

Limites de Microsoft Word

L'avantage le plus notable de MS Word est sans aucun doute sa capacité à vous aider à produire des documents dans différents formats. Il est également facile à utiliser et peut intégrer vos documents à d'autres supports de la suite Microsoft Office, notamment des feuilles de travail et des présentations,

organigrammes

et des graphiques. Sa capacité à suivre les modifications apportées à vos documents facilite la collaboration au sein d'une équipe.

Néanmoins, Microsoft Word peut s'avérer coûteux car les utilisateurs achètent souvent des outils supplémentaires dont ils n'auront jamais besoin ou qu'ils n'utiliseront jamais. En outre, le programme n'est pas toujours intuitif. Par exemple, le programme n'est pas toujours intuitif,

Microsoft Office

peuvent rencontrer des temps d'arrêt lorsqu'ils intègrent des images dans leurs documents ou lorsqu'ils alignent le texte autour des images.

11 Meilleures alternatives gratuites à Microsoft Word

1. ClickUp Docs - Best AI Powered Docs (en anglais)

ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe

Si vous cherchez un outil gratuit mais

riche en fonctionnalités

Alternative à MS Word,

ClickUp Docs

est exactement ce qu'il vous faut. L'éditeur de documents vous aide à créer des documents attrayants et fonctionnels, des wikis et bien d'autres choses encore, le tout sur une plateforme conviviale.

Vous pouvez ajouter des tableaux, intégrer des signets et bien plus encore tout en formatant vos documents. ClickUp est plus qu'un simple éditeur de texte. C'est un hub où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail en utilisant des tâches, Docs, Chat,

Objectifs de ClickUp

,

Tableaux blancs ClickUp

et bien plus encore. Marquez les membres de l'équipe par des commentaires, attribuez des actions et convertissez du texte simple en tâches.

Les utilisateurs travaillant sur un projet peuvent facilement ajouter des widgets pour modifier l'état des produits, assigner des tâches, mettre à jour les flux de travail, et plus encore dans un seul éditeur. Il est facile d'organiser votre travail car ClickUp catégorise vos documents pour un accès et une recherche rapides. Les ressources critiques peuvent également être gérées et ajoutées à n'importe quelle section de votre espace de travail.

ClickUp Docs comprend Cerveau ClickUp un logiciel d'aide à la décision assistant d'écriture qui peut être utilisé pour résumer des notes, pour faire du brainstorming, pour créer du contenu, pour générer des descriptions de produits et plus encore.

Créez un contenu de premier ordre grâce à l'assistant de rédaction et d'édition de ClickUp, alimenté par l'IA de rédaction et d'édition alimenté par l'IA de ClickUp

🔑 ClickUp Docs key features

Créez des documents avec de nombreuses options de formatage

Utilisez ClickUp AI pour créer n'importe quoi, des briefs aux textes marketing de haute qualité, en passant par les descriptions de produits et le contenu des blogs

Créez des relations pour relier les documents et les tâches

Attribuer facilement des tâches et mettre à jour les flux de travail

Compatible avec différents formats de fichiers

✅ Les avantages de ClickUp Docs

Capacités de personnalisation inégalées

Collaboration d'équipe de premier ordre

Catégorisation de votre travail

Rapports en temps réel

❌ ClickUp Docs cons

Toutes les vues ClickUp ne sont pas (encore) disponibles sur l'application mobile

💸 ClickUp Docs prix

Gratuit pour toujours (inclut un nombre illimité de documents)

Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Affaires : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

💬 ClickUp Docs évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (3,880+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,480+ reviews)

2. Google Docs - Le meilleur pour les utilisateurs de l'espace de travail Google

via Google Docs Sans doute, Google Docs est un puissant traitement de texte et l'une des alternatives les plus connues à Microsoft Word. Il reflète Microsoft Word en termes de fonctionnalités. Il permet aux utilisateurs de créer des fichiers et de les partager dans différents formats. Les fonctionnalités de Google Docs peuvent être étendues à l'aide de différents modules complémentaires. Bien que Google Docs soit un éditeur de texte basé sur le web, il permet de travailler sur des documents hors ligne.

Vous pouvez continuer à modifier vos documents même sans connexion internet. Comme il s'agit d'un service de partage de fichiers, Google Docs est excellent pour la collaboration en temps réel . Il permet l'intégration de G Suite et est compatible avec de nombreux formats de fichiers, dont le PDF.

🔑 Principales caractéristiques de Google Docs

Des modules complémentaires tels que MLA, DocuSign, etLucidChart* Offre une collaboration en temps réel

Fonctionne comme MS Word

✅ Google Docs pros

Reconnaissance vocale et possibilité de traduire des fichiers dans différentes langues étrangères

Sauvegarde automatique du travail

Permet l'édition hors ligne

❌ Google Docs inconvénients

Des problèmes de formatage peuvent survenir lors de l'importation de contenu à partir de formats tels que PDF ou RTF

La sélection de modèles est limitée

💸 Google Docs pricing

Google Docs est un éditeur de texte gratuit, mais il existe des plans de tarification dans le secteur de l'informatiqueSuite Google Workspace commencent à 6 $ par utilisateur et par mois

💬 Google Docs cévaluations des clients

Capterra : 4.7/5 (25,928+ avis)

G2 : 4.6/5 (39,800+ avis)

3. LibreOffice Writer - Meilleur traitement de texte open-source

via LibreOffice Writer Considéré comme le traitement de texte complet pour tous les types de travaux textuels, LibreOffice Writer fait partie des alternatives les plus impressionnantes à Microsoft Word. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Linux, macOS et Windows. LibreOffice Writer est considéré comme une version analogue de MS Word, dotée de nombreuses fonctionnalités, et comprend tous les outils dont vous avez besoin pour travailler sur du texte.

L'éditeur de texte est disponible en deux versions, toutes deux dotées de modèles et d'assistants pour la création de tous les types de documents. Il prend également en charge différents formats de fichiers et vous permet d'exporter des documents au format PDF sans logiciel supplémentaire. Si vous cherchez un éditeur de texte qui remplace Microsoft Word, vous ne vous tromperez pas avec LibreOffice.

🔑 LibreOffice Writer key features

Excellente compatibilité des formats

Disponible en deux versions pour répondre à vos besoins

Téléchargeable sans fournir vos informations

✅ Les avantages de LibreOffice Writer

Galeries de modèles de documents

Pas de publicités ni de paywalls

Prend en charge de nombreux plugins

❌ LibreOffice Writer contre

Le support technique n'est pas fourni

Lent et gourmand en mémoire car il s'agit d'un programme Java

💸 Prix de LibreOffice Writer

Gratuit

💬 LibreOffice Writer cévaluations des clients

G2 : 4.1/5 (59 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (1,370+ commentaires)

4. WPS Office Free Writer - Le meilleur pour la co-édition

via WPS Office Free Writer Tous ceux qui ont utilisé les nouvelles versions de Microsoft Word sans en apprécier la complexité devraient envisager de passer à WPS Office Writer. Cet éditeur de texte gratuit ressemble et fonctionne presque comme Microsoft Word et dispose même de son équivalent OneDrive, qui offre 1 Go de stockage gratuit dans le nuage.

WPS Office Free Writer est livré avec des modèles pour vous aider à créer plusieurs tâches de documents. Il est compatible avec la plupart des formats de fichiers texte, y compris les versions actuelles de MS Word. Des publicités discrètes accompagnent la version gratuite de WPS Office Writer, mais vous pouvez les supprimer en choisissant les versions premium. Il s'agit d'un traitement de texte impressionnant et de l'une des meilleures alternatives à Microsoft Word.

🔑 Clé WPS Office Free Writer caractéristiques

Le convertisseur WPS PDF vers Word vous permet de travailler sur plusieurs formats de documents

La version gratuite fournit les outils d'édition de base nécessaires pour travailler sur vos documents

Le stockage dans le nuage offre un espace sécurisé pour vos documents

Conçu pour refléter Microsoft Word

✅ WPS Office Free Writer pros

Prise en charge impressionnante des formats de fichiers

L'interface imite Microsoft Word

Stockage gratuit dans le nuage

❌ WPS Office Free Writer cons

Peut contenir des fenêtres publicitaires

💸 WPS Office Free Writer pricing

L'utilisation de WPS Office Standard est gratuite

L'abonnement à WPS Pro coûte 35,99 $ par an

💬 WPS Office Free Writer cévaluations des clients

G2 : 4.4/5 (232 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (841 commentaires)

5. FocusWriter - Meilleur pour le formatage de documents

via FocusWriter Cette alternative à MS Word est présentée comme l'éditeur de texte idéal pour les projets rapides, grâce à la relative facilité de formatage des documents. Il est compatible avec Linux, macOS et Windows OS. Il est excellent pour ceux qui veulent taper une page ou deux sans se soucier du formatage.

FocusWriter propose une suite d'outils astucieux conçus pour optimiser la productivité . Comme son nom l'indique, l'éditeur de texte bloque l'accès à toutes les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur vos projets. Lorsque vous ouvrez l'éditeur de texte, vous ne voyez qu'une page blanche.

🔑 Clé FocusWriter caractéristiques

Comprend des alertes qui se déclenchent à des moments précis

Conçu pour minimiser les distractions pendant que vous travaillez

✅ FocusWriter pros

Les minuteries et les alarmes sont pratiques lorsque l'on travaille contre la montre

Les fonctions de fondu vous permettent de vous concentrer sur votre travail

Votre travail est sauvegardé automatiquement

❌ FocusWriter contre

Excellent pour la productivité mais pas idéal pour l'édition de documents

💸 Prix de FocusWriter

Gratuit

💬 FocusWriter cévaluation des clients

Capterra : 4.6/5 (68 commentaires)

G2 : 4.6/5 (12 commentaires)

_Bonus : Jetez un coup d'oeil sur ces___Bonus *Microsoft Whiteboard alternatives* !

6. Zoho Writer - Le meilleur pour les équipes éducatives

via Zoho Peu d'éditeurs de texte sont mieux adaptés aux tâches éducatives et professionnelles que Zoho Docs. Ce logiciel Web peut être utilisé dans votre navigateur préféré et est doté d'une interface utilisateur conviviale qui peut être facilement gérée à l'aide de menus à onglets. En outre, Zoho Docs permet aux utilisateurs de charger et de télécharger des documents au format DOCX. Il prend également en charge la collaboration, ce qui vous permet de travailler en temps réel avec vos collègues.

🔑 Zoho Writer key features

Synchronisation bidirectionnelle, récupération et cryptage des fichiers

S'intègre parfaitement à d'autres éditeurs de texte

Peut servir de solution de marketing par courriel

Stockage de vos documents dans le nuage

✅ Les avantages de Zoho Writer

Gestion et visibilité des documents

Sauvegarde automatique de vos documents

Sécurité robuste par mot de passe

❌ Zoho Writer contre

La version gratuite dispose d'un espace limité, ce qui la rend inadaptée à l'édition de documents volumineux

💸 Prix de Zoho Writer

Utilisation gratuite jusqu'à 200 crédits

💬 Zoho Writer cévaluations des clients

G2 : 4.4/5 (206 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (151 commentaires)

_Bonus: Microsoft Access Competitors_** !

7. AbiWord - Meilleures fonctions de publipostage

via AbiWord Cette alternative à Microsoft Word possède des fonctionnalités qui vous permettent de créer des documents dans plusieurs formats et de collaborer avec votre équipe en temps réel. Cet éditeur de texte vous permet de créer des documents et des tableaux, d'intégrer des graphiques, etc. Il dispose également d'un outil de fusion de courrier intégré qui vous permet de remplir automatiquement les champs de votre courrier électronique.

🔑 AbiWord key features

Équipé de plusieurs plugins et caractéristiques qui le rendent hautement fonctionnel

Compatibilité avec diverses plateformes et formats de texte

Sauvegarde automatique de vos documents

Support HTML

✅ AbiWord pros

L'architecture du plugin peut être étendue

Enregistre vos fichiers au format DOCX

Disponible en plusieurs langues

❌ AbiWord cons

Vous ne pouvez pas exporter de fichiers PDF

💸 Prix d'AbiWord

Gratuit

💬 AbiWord cévaluations des clients

G2 : 4.1/5 (15 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (1 378 commentaires)

8. FreeOffice TextMaker - Le meilleur pour les documents de tous les jours

via FreeOffice TextMaker Cette impressionnante alternative à Microsoft Word est fournie avec des modèles pratiques pour la création de documents de tous les jours. FreeOffice TextMaker dispose de toutes les fonctionnalités attendues d'un éditeur de texte moderne, y compris des options de formatage avancées, le suivi des modifications et la possibilité de créer des bases de données pour gérer les notes de bas de page et les bibliographies.

🔑 FreeOffice TextMaker key features

Possibilité de suivre les modifications lors de la collaboration sur des projets d'édition de texte

Vous pouvez créer vos propres modèles et les enregistrer pour une utilisation ultérieure

Interface utilisateur intuitive et facile à naviguer

✅ Les avantages de FreeOffice TextMaker

Peut imprimer plusieurs pages par feuille de calcul

Ouvre des fichiers sécurisés par mot de passe

Peut exporter des fichiers au format EPUB

❌ FreeOffice TextMaker cons

Ne prend pas en charge les fichiers DOCX

💸 Prix de FreeOffice TextMaker

Gratuit

💬 FreeOffice TextMaker cévaluations des clients

G2 : 4.3/5 (110 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (235 commentaires)

9. Write Monkey - Le meilleur pour la prise de notes

via Ecrire un singe Ce programme axé sur la productivité est équipé de raccourcis rapides pour faciliter le traitement de texte. Il n'est compatible qu'avec le système d'exploitation Windows et est conçu pour optimiser votre production sans vous soucier du formatage ou de l'édition. Bien que Write Monkey ne soit pas idéal pour créer des documents tels que des CV ou des lettres, il est excellent pour coucher des idées sur le papier ou les développer ultérieurement. Il n'est compatible qu'avec les fichiers TXT et vous devez donc convertir les différents formats avant de les utiliser.

🔑 Write Monkey key features

Axé sur la productivité

Ne fonctionne qu'avec le format TXT

Conçu pour vous aider à mémoriser vos idées

Disponible sous forme d'application portable

✅ Les pros de Write Monkey

L'interface sans distraction optimise la productivité

Raccourci clavier pratique

Supporte le balisage

❌ Write Monkey contre

Ne convient pas à la création de gros fichiers

💸 Prix de Write Monkey

Gratuit

💬 Write Monkey cévaluations des clients

G2 : 4.4/5 (27 commentaires)

Capterra : 4.9/5 (179 commentaires)

10. iWork Pages - Le meilleur pour les documents protégés par mot de passe

via pages iWork Si vous souhaitez une alternative à MS Office avec de nombreux modèles permettant de créer différents types de documents tels que des CV, des livres, des lettres d'information et des rapports, vous allez adorer iWork Pages. L'éditeur de texte pratique vous permet d'apporter des modifications à vos documents en un seul clic et offre une protection par mot de passe solide ainsi que la possibilité de travailler avec des fichiers de différents formats.

🔑 iWork Pages key features

Facilité d'exportation et d'importation des documents Microsoft

Disponible dans le cadre de la suite iWork

Interface intuitive, navigable et conviviale

✅ Les avantages d'iWork Pages

Offre des options illimitées de création de documents sur une seule page

Fonctionnalités avancées offertes par le graphique d'Apple

Sauvegarde de votre travail dans plusieurs formats, selon vos préférences

❌ iWork Pages contre

Compatible uniquement avec iOS et macOS

💸 Prix d'iWork Pages

Gratuit pour les utilisateurs Apple

💬 iWork Pages cévaluations des clients

G2 : 4.6/5 (13 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (71 commentaires)

11. Dropbox Paper - Le meilleur pour le partage de fichiers

via Dropbox Paper Dropbox Paper est une alternative fiable et conviviale à Microsoft Word qui met l'accent sur la collaboration et le partage transparent de documents. Il offre une interface propre et intuitive qui permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles.

🔑 Dropbox Paper caractéristiques

Listes de tâches et dates d'échéance pour aider votre équipe à planifier

Des calendriers avecles étapes du projet pour décrire toutes les étapes d'un projet

Intégration de médias riches pour créer des documents dynamiques

✅ Dropbox Paper pros

La fonction de prise de notes offre à votre équipe un espace de planification personnelle

les @mentions augmentent la visibilité des commentaires et favorisent la collaboration au sein de l'équipe

❌ Dropbox Paper contre

Le mode hors ligne n'est pas disponible

Un nouveau fichier est créé chaque fois que plusieurs utilisateurs consultent un fichier et que quelqu'un enregistre des modifications

Les options de formatage sont limitées

💸 Prix de Dropbox Paper

Gratuit (plans payants à partir de 15 $/utilisateur par mois)

💬 Dropbox Paper cévaluations des clients

G2 : 4.1/5 (4400+ avis)

Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

Check out these *Dropbox Paper alternatives* !

Le choix de la meilleure alternative à Microsoft Word dépend de vos besoins spécifiques et de vos préférences. Voici quelques conseils pour vous guider :

Fonctionnalités de collaboration : Si vous travaillez souvent en équipe, pensez à des outils comme ClickUp qui excellent dans la collaboration en temps réel et le partage de documents. Coût : Si le budget est un problème, recherchez des alternatives gratuites. ClickUp Docs, Google Docs, Apache OpenOffice et LibreOffice offrent gratuitement de solides fonctionnalités. Interface utilisateur : Recherchez une présentation intuitive qui permette de naviguer facilement et efficacement entre les différentes fonctionnalités et les différents outils. Cela peut grandement améliorer votre productivité et votre expérience globale en tant qu'utilisateur. Fonctionnalités supplémentaires : Certaines alternatives offrent des fonctionnalités uniques. Par exemple, ClickUp Docs fait partie d'un système robuste de gestion des documents outil de gestion de projet qui permet de stocker tout votre travail en un seul endroit. Accès hors ligne : Si vous travaillez souvent sans accès à l'internet, choisissez une option dotée de solides capacités hors ligne.

Tenez toujours compte de vos besoins personnels et habitudes de travail lors du choix d'une alternative. Le meilleur outil est celui qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail.

Tirez le meilleur parti de votre traitement de texte grâce aux alternatives Word

Il existe de nombreuses options pour les alternatives à Microsoft Word. Lors de votre recherche, veillez à toujours prendre en compte des facteurs tels que les capacités de collaboration, la compatibilité, le coût, l'interface utilisateur, les fonctionnalités uniques et l'accès hors ligne au moment de faire votre choix. En fin de compte, le meilleur logiciel de traitement de texte est celui qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail et vous aide à améliorer votre productivité.

Néanmoins, peu de logiciels offrent la flexibilité et les fonctionnalités de ClickUp Docs. ClickUp se distingue par le fait qu'il s'agit d'une plateforme axée sur la collaboration qui vous aide à travailler en équipe en temps réel. S'inscrire à ClickUp Docs gratuitement aujourd'hui pour profiter d'une édition de texte illimitée !