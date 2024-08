Exemples de dossiers de création : Comment rédiger un briefing créatif en 8 étapes

Comme l'a dit Boromir dans le chef-d'œuvre cinématographique Le Seigneur des Anneaux, "On ne fait pas simplement une vidéo drôle" 🤌

Qu'est-ce qu'un briefing créatif ?

Un brief créatif est un document court mais informatif qui décrit les principaux détails d'un projet créatif et qui guide l'équipe depuis l'idéation jusqu'aux livrables finaux. C'est la clé de la création de votre feuille de route et de la solidification des informations indispensables telles que :

Exigences du projet

Lignes directrices de la marque

Actifs créatifs

Objectif

Public et messages

Indicateurs clés de performance

Champ d'application et échéancier

Et plus encore - en fonction de votre projet ! 🎨

Le briefing créatif est une pratique courante pour la plupart des agences et des organisations équipes de marketing . Et comme un dossier de conception le briefing créatif commence par une demande émanant d'un client, d'une partie prenante de l'entreprise ou d'un autre service de votre organisation.

Bien que l'équipe qui élabore le projet soit en fin de compte propriétaire du briefing créatif, son élaboration est le fruit d'un effort de collaboration entre toutes les personnes impliquées.

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Commencez par discuter de la demande elle-même. Participez à cette réunion avec l'intention de comprendre la vision, la mission et l'objectif du demandeur ou du client afin de trouver les éléments qui comptent vraiment pour eux. À partir de là, vous pouvez relever les défis immédiats et proposer votre expertise sectorielle pour donner vie au projet.

L'objectif est d'obtenir l'adhésion de tous au forfait du projet, en particulier celle des parties prenantes. Les paramètres étant figés, les équipes de conception les rédacteurs et les spécialistes du marketing sauront exactement à quel point votre projet doit être créatif et ce que l'on attend d'eux.

$$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a

Ce qui rend la normalisation des dossiers de création si difficile, c'est la nature en constante évolution de chaque projet. Mais c'est aussi ce qui rend votre dossier si précieux !

Collaborez plus efficacement avec vos clients ou vos équipes internes grâce à des Tableaux blancs virtuels qui stimulent l'innovation

Un projet créatif peut être presque n'importe quoi - du lancement d'une campagne publicitaire complexe à la production d'une série web. Chaque projet posera un ensemble distinct de problèmes, mais le cahier des charges créatif est là pour aider les équipes créatives à identifier et à résoudre ces problèmes le plus rapidement possible.

Considérez votre dossier de création comme une source fiable de vérité à laquelle vous pouvez vous référer tout au long du projet. Qu'il s'agisse de fournir des mises à jour, de recouper votre travail avec le forfait initial ou de revérifier votre message, le cahier des charges est votre étoile polaire. ⭐️

Exemples de dossiers de création

Les grandes lignes et le flux de travail que nous avons décrits conviennent à pratiquement tous les projets créatifs. Mais cela ne signifie pas que chaque dossier sera identique. Le briefing créatif est le point de départ de tous les projets créatifs, quelle que soit leur taille. Certains projets s'appuieront davantage sur certaines sections du briefing créatif que sur d'autres. Voici quelques exemples de dossiers de création pour vous aider à évaluer les différences entre les projets.

Briefs créatifs pour les campagnes publicitaires

L'intervalle entre le briefing d'une campagne de publicité ou de marketing et le briefing d'une campagne de marketing varie d'une certaine simplicité à une extrême complexité, en fonction de l'étendue du travail. Dans cet exemple de briefing créatif, vous souhaiterez peut-être inclure des recherches supplémentaires, de multiples références visuelles et plusieurs révisions de projets afin de vous assurer que la production et la livraison se déroulent sans accroc.

Il s'agit également d'un bon exemple du type de projet qui peut inclure plus d'un CTA. Bien que la campagne ait toujours un objectif principal, il est important que l'équipe de création et les parties prenantes s'accordent sur les objectifs de la campagne indicateurs clés de performance marketing , les produits à livrer et le processus de livraison le plus rapidement possible.

Vous n'avez pas l'habitude de rédiger des notes de campagne ? Le meilleur moyen de commencer est d'utiliser un modèle personnalisable comme le_ Modèle de note de campagne par ClickUp !

Briefs créatifs pour le marketing de contenu

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Un brief créatif de marketing de contenu guide les équipes de blog et de référencement pour développer des articles, des textes et du matériel qui résonnent avec l'entreprise, ses clients et au-delà ! Le public, les objectifs, la stratégie de messagerie et l'échéancier sont des éléments cruciaux pour projets de marketing de contenu surtout si vous suivez un programme de marketing de contenu abonné calendrier de contenu .

Les objectifs du marketing de contenu comprennent tout ce qui va de l'augmentation de la notoriété de la marque à la génération de pistes de vente potentielles. Ils sont souvent créés pour le site web de la marque, les plateformes de médias sociaux, les bulletins d'information ou les sites web de l'entreprise base de données de contenu .

La réussite du projet est généralement déterminée par le trafic sur le site web, les taux d'engagement, les conversions et divers indicateurs des médias sociaux afin de les rattacher aux objectifs plus larges de l'entreprise.

De nombreuses entreprises utilisent ces projets pour établir leur leadership éclairé en s'associant à des publications tierces, ce qui nécessite un brief détaillé pour suivre correctement un ton de voix et des directives de style propres à la marque.

Briefs de refonte de site web Flux de travail pour la conception de sites web ne sont pas une mince affaire et ouvrent la porte à des tonnes d'éléments créatifs uniques, notamment des considérations UX, des exigences fonctionnelles, des besoins en matière de processus créatif, et bien plus encore ! Les briefs créatifs de refonte de site Web suivent toujours les mêmes étapes et la même structure de base, mais doivent être examinés à travers des lentilles supplémentaires :

Les graphismes, la typographie et les messages sont-ils cohérents avec la marque ?

Les utilisateurs peuvent-ils naviguer facilement sur le site web et accéder aisément aux produits ou aux services ?

La conception fait-elle appel à l'assistance de la fonction dont vous avez besoin ?

Créez un livre de marque très visuel et coloré avec le modèle de lignes directrices de la marque par ClickUp

Avec autant d'éléments dans un site web, il peut y avoir beaucoup d'allers-retours entre les concepteurs et le client. Pour éviter d'épuiser votre équipe avec des sessions de révision constantes et des ajustements mineurs, assurez-vous, en tant que gestionnaire de projet créatif, de fixer des paramètres clairs sur le nombre de modifications en cours que vous autoriserez sur le projet avant l'échéance finale.

Il n'est pas nécessaire de dépasser deux cycles.

Même si vos grandes lignes sont prêtes, il existe une approche stratégique pour achever votre brief le plus efficacement possible. Suivez les étapes suivantes pour vous assurer que votre équipe et les parties prenantes sont sur la même page tout au long du processus de briefing créatif, de sorte que rien ne soit laissé au hasard !

Visualisez votre forfaits de projet avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris Liste, Tableau et Calendrier

$$$a Étape 1 : Donner un nom au projet

Commencez par l'un des éléments les plus importants de votre projet : son nom ! Le nom de votre projet doit être clair et concis tout en communiquant l'intention. Il n'a pas besoin d'être tape-à-l'œil ou drôle, mais il doit trouver un écho auprès de votre cible et être suffisamment convaincant pour qu'elle ait envie d'en savoir plus. En un sens, le nom est la première impression de votre projet ou de votre entreprise.

L'aperçu est l'endroit où vous pouvez disséquer un peu plus le nom du projet pour le bien de l'équipe. En une phrase ou moins, utilisez votre aperçu pour répondre à toutes les questions qui pourraient subsister à partir du nom du projet, afin d'éviter les erreurs de communication ou les allers-retours entre les parties prenantes et l'équipe créative. Il peut s'agir d'une brève explication de ce que sera le projet et de son message principal.

Étape 2 : Coordonner vos objets avec les objectifs à long terme

Avec le nom et la description de votre projet en main, vous êtes prêt à définir vos principaux objectifs. Vos objectifs sont détaillés et spécifiques au projet. C'est l'occasion d'aligner l'équipe sur les revers potentiels avant qu'ils ne se produisent, sur les CTA, et de prouver la valeur du projet.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Tout cela commence par la définition de ces points clés :

Le problème auquel vous vous attaquez

Comment le projet le résoudra-t-il ?

Pourquoi le projet doit-il être mis en œuvre ?

En définissant clairement le "quoi", le "comment" et le "pourquoi" de votre projet, vous définirez les attentes quant à la réussite du projet une fois qu'il aura été mené à bien. À partir de là, vous pourrez établir des connexions entre les objectifs plus précis du projet et les objectifs ou la mission plus larges de l'entreprise.

Étape 3 : Identifier votre cible

Affichez des informations clés sur votre cible, notamment ses motivations, ses données démographiques et son parcours professionnel, à l'aide de l'outil Modèle de Persona de l'utilisateur par ClickUp

Votre cible est le groupe qui bénéficiera le plus de votre projet ou de votre campagne et indique à l'équipe créative avec qui elle se connecte. Si vous avez déjà créé des profils d'utilisateurs pour votre entreprise, utilisez ces ressources et l'étude de marché pour construire cette section ! Vous n'êtes pas obligé de raconter la vie de votre utilisateur, mais veillez à couvrir les informations de base, notamment :

Démographie : Âge, titre du poste, éducation, statut matrimonial et origine ethnique

: Âge, titre du poste, éducation, statut matrimonial et origine ethnique Comportements : Tendances d'achat et historique

: Tendances d'achat et historique Psychographie : Leurs intérêts généraux, leurs opinions et leurs attitudes)

: Leurs intérêts généraux, leurs opinions et leurs attitudes) L'emplacement : Pas seulement physique ! Réfléchissez à l'endroit où trouver votre client sur le plan numérique

Étape 4 : consolidez votre stratégie de messagerie

Maintenant que vous savez à qui s'adresse votre marketing, vous pouvez élaborer une stratégie sur les meilleurs moyens de vous connecter avec eux. Votre stratégie de messagerie consiste à être au bon endroit au bon moment et à parler à votre public de la manière dont il souhaite qu'on lui parle.

Autrement dit, comment allez-vous distribuer votre projet créatif aux personnes concernées ?

Construisez et personnalisez votre plan de récit de l'utilisateur avec un modèle de tableau blanc flexible et préformaté dans ClickUp

Réfléchissez aux médias sociaux et aux plateformes en ligne que votre cible consomme le plus souvent, et créez du contenu sur mesure pour ces canaux. Cette réflexion préalable vous aidera à prendre des décisions importantes, comme la création d'une vidéo, d'un billet écrit ou d'une série de photos pour attirer votre public vers votre produit ou service.

Mais cela ne s'arrête pas là. Une fois que votre membre du public visite votre site web, atteint votre CTA ou clique sur votre lien, assurez-vous de l'accueillir avec un message cohérent et familier pour le guider tout au long de l'entonnoir.

Étape 5 : Déterminer les livrables finaux

Ahh, c'est le moment de passer aux choses sérieuses : ce qu'est réellement le projet.

Les sections précédentes de votre briefing créatif sont essentielles pour justifier, paramétrer et encadrer vos actifs en vue d'un lancement réussi. Mais il existe de nombreuses façons d'interpréter la stratégie et la vision du projet jusqu'à ce stade. Utilisez cette section pour éliminer toute zone d'ombre et tout risque de mauvaise communication en détaillant exactement ce que l'équipe créative fournira.

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Vos livrables créatifs finaux comprennent tous les supports numériques ou physiques demandés, des éléments de conception spécifiques, des références à des travaux similaires, des exigences de taille ou de format, des maquettes, et bien plus encore. Pour que votre client ou votre partie prenante soit achevé et satisfait du produit final, il est préférable de se pencher sur les détails plutôt que de laisser trop de place à l'imagination.

Étape 6 : Budgétez votre temps et vos ressources

Ce n'est peut-être pas la partie du travail que vous placez le plus favorablement, mais il est très important d'être totalement transparent au sujet de votre budget. Votre budget n'est pas une limite, il aide l'équipe de création à déterminer le degré de créativité qu'elle peut déployer dans le cadre de la demande.

Veillez à noter s'il existe une marge de manœuvre dans le budget et quand le projet a atteint le montant maximum. Considérez votre budget comme les pare-chocs d'une piste de bowling. Ces limites donnent à l'équipe de création des lignes directrices claires sur lesquelles travailler.

N'oublions pas que les membres de l'équipe de création sont des experts en la matière ! Le défi que représente l'élaboration de projets dans le cadre d'un ensemble de paramètres prédéterminés n'est pas nouveau pour eux.

Avec un budget effacé pour démarrer le projet du bon pied, personne ne sera déçu ou n'aura de mauvaise surprise.

Étape 7 : Définissez vos paramètres, puis l'échéancier

Lorsque vous planifiez votre échéancier, il est plus facile de commencer par les dates importantes de votre projet - également appelées les jalons de votre projet ! Ces évènements de référence comprennent :

Le lancement du projet

L'approbation du briefing créatif

Révision des ébauches

Achèvement de la productivité

Rotation finale des actifs

Visualiser les jalons d'un projet avec la vue Gantt dans ClickUp

Grâce à ces dates, vous pouvez détailler les tâches entre chaque jalon, les sous-tâches, les dépendances, les réunions récurrentes, etc.

Votre échéancier et vos jalons approuvés constitueront la ressource centrale pour établir une feuille de route détaillée du projet et déléguer correctement les charges de travail individuelles des équipes.

Étape 8 : Nommez vos acteurs clés

Afin d'établir une transparence totale avec toutes les personnes impliquées, veillez à identifier chaque acteur majeur du projet créatif.

Pour le gestionnaire de projet, cela permet de clarifier chaque point de contact, leurs titres et les approbations finales. En ce qui concerne le projet lui-même, cette partie du cahier des charges sert également de trace écrite permettant de savoir si certains aspects du projet ont été approuvés et à quel moment.

Étape 9 : Consolider le briefing

Une fois que vous avez fait la première tentative d'élaboration de votre briefing créatif, renvoyez-le à votre client et à vos parties prenantes pour approbation finale - il est alors temps de l'utiliser !

Une fois que le brief créatif a été examiné et accepté, aucune modification en cours ne doit être effectuée. Mais bien sûr, tous les projets sont différents ! Si des changements sont apportés au brief à un moment ou à un autre, veillez à bien documenter, dater et partager ces mises à jour avec toutes les personnes concernées lors d'une réunion de projet appropriée.

Flux de travail pour l'approbation de la conception dans les cartes mentales ClickUp

Modèles de dossiers de création

Même avec un plan clair et un flux de travail étape par étape, rien ne vaut un modèle préétabli et personnalisable pour rationaliser votre processus de briefing créatif.

Ces outils ont été conçus pour inclure chaque élément critique afin d'éviter les erreurs qui pourraient vous hanter par la suite. Le modèle de briefing créatif idéal s'intégrera parfaitement à vos logiciel de gestion de projet créatif et être facilement adapté aux besoins de chaque projet.

ClickUp est le chef de file en matière de modèles pour les équipes de création et de conception avec son propre et vaste Bibliothèque de modèles . Avec plus de 1 000 modèles et de nouveaux modèles créés chaque semaine, ClickUp vous couvre, quel que soit votre cas d'utilisation ! Voici quelques-uns de nos modèles de briefing créatif favoris pour lancer votre prochain projet.

1. Modèle de document de briefing créatif

2. Briefing créatif Modèle de planification de la demande

3. Modèle de tableau blanc pour le briefing créatif

Allez plus loin dans vos projets avec les Briefs créatifs

D'accord, nous avons abordé beaucoup de sujets. Regroupons-nous, voulez-vous ? À ce stade, vous avez :

Les éléments indispensables à tout briefing créatif

Un plan détaillé pour rédiger le vôtre

Un flux de travail étape par étape

Trois exemples de dossiers créatifs

Plusieurs modèles de briefing créatif

