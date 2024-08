Nous avons testé les 10 meilleures notes autocollantes gratuites en ligne en 2024

Si les notes adhésives traditionnelles nous ont bien servi dans le monde physique, le monde virtuel a introduit un tout nouveau niveau de commodité et d'accessibilité. Bienvenue dans l'ère des tableaux blancs et des outils adhésifs en ligne.

Les notes adhésives en ligne peuvent être d'une grande utilité, non seulement pour rationaliser la collaboration ou pour lancer des idées, mais aussi pour surmonter les problèmes liés aux éléments suivants changement de contexte .

Dans cet article, nous présentons un tour d'horizon complet des 10 meilleurs outils de notes autocollantes en ligne gratuits disponibles en 2024.

Avant de commencer, passons rapidement en revue certains des critères les plus importants pour choisir une solution de notes autocollantes en ligne.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de notes autocollantes en ligne ?

Il existe de nombreux outils de notes autocollantes en ligne gratuits et de nombreuses applications de notes autocollantes en ligne logiciel de tableau blanc ils présentent tous d'excellentes caractéristiques et promettent des fonctionnalités étonnantes.

Convivialité Recherchez une interface intuitive qui permette de créer, d'organiser et de personnaliser les notes sans effort. Tout comme vous avez besoin d'un logiciel propre,un bureau propre et bien organisévous avez également besoin d'un tableau propre et simple comme espace de travail visuel

Recherchez une interface intuitive qui permette de créer, d'organiser et de personnaliser les notes sans effort. Tout comme vous avez besoin d'un logiciel propre,un bureau propre et bien organisévous avez également besoin d'un tableau propre et simple comme espace de travail visuel Les fonctions de collaboration sont plus que bienvenues, en particulier pour les projets d'équipe, car elles permettent le partage et l'édition en temps réel, même si l'on ne se trouve pas dans la même pièce. De telles fonctionnalités sont extrêmement utiles pour l'organisation et la gestion de l'espace de travailla hiérarchisation des projets *Des mesures de sécurité robustes ne doivent pas être négligées, car elles protègent vos données sensibles

En hiérarchisant ces qualités, vous pourrez trouver un outil de notes autocollantes qui répondra parfaitement à vos besoins et permettra à votre organisation numérique d'atteindre de nouveaux sommets.

Les 10 meilleures applications de notes adhésives en ligne en 2024

</div>

Dessinez des diagrammes et ajoutez des notes autocollantes à votre routine de prise de notes avec les tableaux blancs ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'un outil de tableau blanc et de notes en ligne robuste, complet et riche en fonctionnalités, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. La fonction ClickUp Whiteboards fournit une toile virtuelle pour les idées, les flux de travail et les stratégies.

L'un des points forts de ClickUp Whiteboards est qu'il est livré avec un ensemble étonnant de tableaux blancs préfabriqués modèles de tableaux blancs

Des organigrammes aux feuilles de route, en passant par la cartographie des histoires d'utilisateurs et la matrice d'impact et d'effort, vous trouverez des modèles qui rationalisent et accélèrent tous les aspects les plus importants de votre flux de travail et vous aident à suivre vos progrès.

Bien que cet outil soit excellent pour vous aider lors de vos séances de brainstorming et de vos efforts de cartographie, ainsi que pour vous permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble de votre travail, il n'en reste pas moins qu'il est très utile flux de travail agile mais il est également excellent pour des choses plus simples, mais tout aussi essentielles, telles que les listes de choses à faire . De plus, c'est l'un des meilleurs Outils de prise de notes alimentés par l'IA autour.

Organisez instantanément vos pensées grâce à l'édition de texte enrichi dans le bloc-notes de ClickUp

Notez que ClickUp est bien plus qu'un simple outil de notes adhésives virtuelles. Il s'agit d'une plateforme de collaboration, de productivité et de gestion de projet à part entière Tableaux blancs ClickUp vous bénéficiez également d'un large éventail d'autres fonctionnalités qui amélioreront considérablement votre flux de travail.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Utilisez des modèles prédéfinis ou créez-en un nouveau pour rationaliser votre flux de travailcollaboration au sein de l'équipe et suivre les progrès. Le centre de modèles ClickUp propose une riche sélection de modèles divisés en niveaux d'expérience et pour plus de 13 cas d'utilisation, facilement modifiables dans votre tableau blanc en ligne

La fonction Mind Map vous aide à présenter des concepts complexes et les meilleures idées d'une manière simple, claire et facile à comprendre

Éléments, tâches et documents entièrement modifiables que vous pouvez dupliquer, sur lesquels vous pouvez dessiner, que vous pouvez lier les uns aux autres, etc.

De riches options de personnalisation permettent de tout changer, de la couleur et de la taille des éléments aux types de connecteurs, ce qui vous permet de créer un tableau blanc unique qui reflète parfaitement vos idées et vos processus

ClickUp est également accompagné d'un fichierFonctionnalité de l'application de rappel pour être sûr de ne jamais manquer une réunion ou une échéance

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage un peu abrupte

Peu de plaintes concernant l'application Android

Prix de ClickUp

Plan gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Padlet

via Padlet Padlet est une autre excellente solution pour organiser votre travail d'équipe, améliorer la collaboration au sein de l'équipe et améliorer la qualité de votre travail hiérarchiser votre travail . Sa principale caractéristique est de proposer des tableaux virtuels, appelés "padlets", pour organiser et partager du contenu avec les membres de l'équipe et les collaborateurs occasionnels.

Et par contenu, nous entendons pratiquement tout. Les padlets peuvent également contenir des fichiers vidéo et audio, des photos, des dessins à main levée, des liens vers YouTube ou Twitter, et bien d'autres choses encore.

Les meilleures caractéristiques de Padlet

Prise en charge de 45 langues

Padlet a des applications pour le web, iOS, Android, Mac, PC, Chromebook

119 fonds d'écran personnalisables et prise en charge des emoji

Des tableaux magnifiques avec une grande attention portée aux graphiques et aux détails visuels

Limites de Padlet

L'offre gratuite est plutôt basique

Longueur des vidéos et taille des fichiers limitées

Les commentaires ne peuvent pas être organisés en fils de discussion ou formatés

Prix de Padlet

Plan gratuit pour un maximum de 3 padlets

pour un maximum de 3 padlets Plan Gold jusqu'à 20 padlets : 4,99 €/mois

jusqu'à 20 padlets : 4,99 €/mois Plan platine avec un nombre illimité de padlets : 6,99 €/mois

avec un nombre illimité de padlets : 6,99 €/mois Plan équipe : 9,99 €/mois

: 9,99 €/mois Plan école : à partir de 1 000 €/an (demander un devis)

G2: 4.6/5 (20+ reviews)

4.6/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (130+ commentaires)

3. IdeaBoardz

via IdeaBoardz Les amateurs de solutions vraiment simples, sans fioritures, qui mettent davantage l'accent sur la simplicité et la commodité que sur l'aspect visuel, peuvent jeter un coup d'œil à IdeaBoardz. Il s'agit de l'un des outils gratuits de notes autocollantes en ligne pour la collaboration en équipe, idéal pour les sessions de brainstorming et les rétrospectives.

Le fonctionnement d'IdeaBoardz est extrêmement simple : vous créez un tableau de notes autocollantes en ligne avec une ou plusieurs sections, puis vous y ajoutez des notes. Vous pouvez partager le tableau avec votre équipe ou d'autres collaborateurs par URL ou l'exporter au format PDF ou XI.

IdeaBoardz propose un certain nombre de modèles, dont certains sont particulièrement intéressants sur les rétrospectives . Elle peut également être utilisée pour les discussions pour/contre, les évaluations des risques/opportunités et le retour d'information.

Les meilleures caractéristiques d'IdeaBoardz

Une interface utilisateur extrêmement simple et directe

Facile à partager pour unsession de brainstorming* Idéal pour les amateurs de design à l'ancienne

Limites de l'IdeaBoardz

Pas d'options d'intégration

Pas de rapports ou d'analyses

Ne fonctionne pas en temps réel

Prix des IdeaBoardz

**Gratuit

G2 : 4/5 (1 commentaire)

: 4/5 (1 commentaire) Capterra : Pas de commentaires

4. Pinup

via Pinup Pinup est une solution gratuite de notes autocollantes en ligne qui reproduit fidèlement la sensation des vraies notes autocollantes en papier sur un tableau en liège. Il s'agit essentiellement de notes sur le tableau, mais elles peuvent être personnalisées et codées par couleur.

Le tableau de notes virtuelles Pinup est disponible dans votre navigateur, vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer quoi que ce soit, et il est incroyablement simple à utiliser - vous pouvez ajouter des notes autocollantes en quelques clics. Contrairement à d'autres solutions qui mettent la simplicité au premier plan, Pinup offre quelques options de personnalisation pour la rédaction de vos notes rapides.

Chaque toile reçoit un code unique, de sorte que lorsque vous avez besoin de votre tableau, il vous suffit d'accéder à son URL unique.

Les meilleures caractéristiques de Pinup

Supporte l'entrée vidéo

Les notes peuvent être liées, dupliquées et déplacées

Importation de fichiers depuis l'ordinateur ou Dropbox

Fonctionnalité de chat de groupe

Limitations de Pinup

Pas d'options d'intégration

Pas de support client

Fonctionnalités limitées aux seules notes

Pas de notifications push

Prix de Pinup

Gratuit

Pinup ratings and reviews

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : Pas de commentaires

5. CardBoard

via CardBoard CardBoard est un solution d'espace de travail collaboratif en ligne basée sur des fonctions de notes autocollantes virtuelles, mais avec des caractéristiques qui la rendent plus complexe et plus pratique pour la collaboration d'équipe et les réunions à distance que les simples applications de tableau de liège à post-it.

Entièrement personnalisable et partageable, il permet aux équipes de communiquer en temps réel sur leurs tableaux blancs numériques et d'utiliser des modèles (également personnalisables) pour cartographier les flux de travail, les histoires d'utilisateurs, les agendas, les organigrammes, et bien plus encore.

Des équipes aux organisateurs de mariages, CardBoard est un outil visuel idéal pour rationaliser le travail et améliorer la collaboration grâce à des capacités de notes autocollantes virtuelles.

Les meilleures caractéristiques de CardBoard

Une grande sélection de modèles (UX/UI, agile...) et vous pouvez également créer les vôtres et les sauvegarder

Communication directe dans l'application (discussions, votes, commentaires, annotations...)

Intégrations avec les principales plateformes agiles (Jira, Trello, Azure...)

Les utilisateurs peuvent créer des communautés et attribuer des permissions

Limitations de CardBoard

Cartes trop petites pour les notes contenant beaucoup de texte, pas de chevauchement des cartes

Plaintes concernant l'intégration des tâches Jira

Difficile à gérer avec des cartes plus grandes

Prix de CardBoard

Essentiel: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Professionnel: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Entreprise: 19 $/mois par utilisateur

G2 : 4.1/5 (15 commentaires)

: 4.1/5 (15 commentaires) Capterra : 4.2/5 (170 commentaires)

6. Autocollants

via Autocollants Stickies est un tableau de notes numériques modernes et dynamiques pour les sessions de brainstorming, les rétrospectives et la cartographie des affinités, développé par Carbon Five. Il utilise des "stickies" intelligents ou des notes adhésives numériques qui changent de code couleur en fonction du contexte, ce qui garantit un formatage cohérent. Stickies est conçu pour les équipes de développement de logiciels, mais il peut également être très utile à toute autre équipe qui a besoin d'un outil de notes autocollantes en ligne pour partager ses idées.

Stickies permet aux équipes de créer plusieurs feuilles sur le même tableau, afin de garder les sessions bien organisées et ordonnées. Vous pouvez même coller les feuilles les unes sur les autres pour organiser les notes similaires ou celles qui sont pertinentes les unes par rapport aux autres. Cet outil de tableau blanc en ligne dispose également d'une fonctionnalité de toile infinie.

Stickies meilleures caractéristiques

Mode Incognito pour partager ses pensées en privé

Alignement des notes autocollantes en un clic

Fonctionnalité de vote en amont à l'aide du bouton +1

Tableaux extensibles avec un canevas infini

Limitations des notes autocollantes

Pas d'application mobile

Pas d'intégration

Prix des Stickies

**Gratuit

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : Pas de commentaires

7. Microsoft Sticky Notes

via Microsoft Sticky Notes Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de notes autocollantes en ligne, Microsoft Sticky Notes est une solution de tableau blanc en ligne populaire, testée et facile pour organiser votre travail et votre vie quotidienne à l'aide de post-it virtuels.

L'application est aussi simple que possible : vous pouvez définir différentes couleurs pour les notes autocollantes numériques, effectuer un formatage de texte de base et ajouter une image. Vous disposez également d'une liste de notes pratique pour afficher tous vos post-it actifs.

Les meilleures caractéristiques de Microsoft Sticky Notes

Ne nécessite aucun téléchargement ni aucune installation ; il est livré avec Windows 7 et les versions ultérieures

Extrêmement facile à utiliser

L'affichage sous forme de liste permet d'organiser les notes autocollantes numériques sur votre bureau

Limitations de Microsoft Sticky Notes

Aucune fonction de collaboration ou d'intégration

Parfois, l'application ne se lance pas automatiquement et les notes disparaissent

Pas d'option pour lier ou mapper les notes

Prix de Microsoft Sticky Notes

Gratuit avec Windows

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : Pas de commentaires

8. Carte du groupe

via Carte du groupe Si vous avez besoin de notes autocollantes virtuelles pour organiser des séances de brainstorming, consultez GroupMap. Cette solution de collaboration en ligne en temps réel est idéale pour les événements, les réunions, les conférences et les ateliers. L'utilisateur crée une carte et invite ensuite les autres participants à partager leurs idées à l'aide d'une note adhésive, après quoi ils peuvent tous analyser les résultats, également en temps réel.

GroupMap est livré avec des modèles prêts à l'emploi pour les cartes heuristiques, l'évaluation des risques, le SWOT, les rétrospectives agiles et bien d'autres encore.

GroupMap est basé sur des blocs que vous pouvez combiner pour créer votre carte : brainstorming, groupe, enquête, vote, évaluation, position, action, résultats, etc.

Les meilleures caractéristiques de GroupMap

Fonctionnalité de minuterie pour maintenir vos processus à temps et en limiter la durée

Plusieurs niveaux de confidentialité pour les notes autocollantes virtuelles (y compris l'anonymat partiel et complet)

Discussions en temps réel - idéal pour votre équipe à distance

Enquête et sondage

Limitations de GroupMap

Pas de prise en charge de la voix ou de la vidéo

Pas d'intégration

Mauvaise interface utilisateur sur les appareils mobiles

Prix de GroupMap

Basique: 20$/mois

20$/mois Professionnel: 60$/mois

60$/mois Personnalisé: Demander un devis

GroupMap ratings and reviews

G2 : 4/5 (10 commentaires)

: 4/5 (10 commentaires) Capterra: 4.7/5 (15 commentaires)

9. Linoit

via Linoit Lino est la version anglaise de l'application japonaise populaire Linoit, un tableau virtuel gratuit de notes autocollantes permettant de partager des post-it et des photos. Outre l'outil en ligne, Lino est également disponible sous forme d'application iOS et Android, ce qui en fait un excellent outil pour prendre des notes en déplacement.

Qu'il s'agisse de simples notes à faire ou de rappels, ou encore d'épingler des photos sur un canevas, Lino sert également de tableau de discussion fonctionnel pour les amis, les familles et les écoles.

Les canevas peuvent être privés ou publics, et les options de personnalisation d'une note adhésive comprennent des couleurs et plusieurs tailles et types de police.

Linoit meilleures caractéristiques

Linoit recrée avec succès le sentiment d'un véritable tableau d'affichage communautaire

Possibilité de définir des rappels et des dates d'échéance pour les notes

Les photos et les vidéos peuvent être agrandies ou réduites sur cet outil pratique

Limites de Linoit

Les versions mobiles sont un peu désordonnées

L'interface utilisateur est basique et quelque peu dépassée

Ne convient pas particulièrement aux équipes à la recherche d'une solution de gestion de projet

Pas d'intégration

Prix de Linoit

Gratuit

Premium: 3$/mois pour les abonnements PayPal/Stripe, 2,99$ pour les achats in-app iOS/Android

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

10. Google Jamboard

via Google Jamboard Les adeptes de la suite Google Workspace connaissent probablement déjà Google Jamboard ; les autres devraient absolument le découvrir. Ce tableau blanc interactif numérique avec autocollants manuscrits est conçu pour être utilisé avec l'appareil Jamboard, qui est un tableau physique de 55 pouces compatible avec Workspace, mais il existe également sous la forme d'une application web et d'une application mobile.

Les applications web et mobile permettent aux utilisateurs d'écrire ou de dessiner sur des tableaux Jamboard, qui peuvent être regroupés en sessions et distribués sous forme d'onglets. Ils peuvent également effectuer des recherches sur Google, insérer des images ou même des pages web, et travailler sur un jamboard à l'aide de Google Meet.

Les projets sont présentés sous forme de diaporamas, avec 20 images par jam. Les diaporamas sont automatiquement enregistrés sur Google Drive. Les cadres eux-mêmes représentent un tableau blanc sur lequel les utilisateurs peuvent dessiner, écrire ou télécharger du contenu.

Notez que les cadres ne sont pas de simples notes adhésives, mais qu'il existe une fonction de note avec laquelle vous pouvez taper du texte directement. Sinon, l'écriture d'une note adhésive et le dessin à main levée se font à l'aide d'un stylo spécial (pour ceux qui utilisent le dispositif Jamboard), d'un écran tactile, d'une souris ou d'un pavé tactile.

Google Jamboard : les meilleures caractéristiques

Idéal pour les professionnels et les équipes qui travaillent beaucoup avec la suite Google Workplace

Les tableaux sont très faciles à partager et à utiliser lors de séances de brainstorming

Idéal pour créer des diaporamas afin de présenter vos meilleures idées

Limites de Google Jamboard

Options de personnalisation limitées, manque de flexibilité

Options d'exportation limitées pour les tableaux postés

Jamboard fonctionne mieux lorsqu'il y a au moins un appareil par équipe, et l'appareil est assez cher

Prix de Google Jamboard

**Gratuit : applications de bureau et mobile

Appareil: 4 999 $ plus 600 $ par an de frais de gestion et d'assistance

G2: 4.2/5 (20 commentaires)

4.2/5 (20 commentaires) Capterra: 4.3/5 (97 commentaires)

Check out these Jamboard alternatives !

Gérer les tâches avec des notes autocollantes en ligne

Le vaste monde des outils de notes autocollantes en ligne offre une gamme de solutions, des applications de prise de notes les plus simples aux applications complexes de gestion des tâches plateformes de gestion de projet . Le meilleur choix correspondra à vos besoins et à votre flux de travail.

Mais que se passerait-il si vous pouviez disposer d'un outil qui s'adapte de manière flexible à pratiquement toutes vos exigences ? Qu'il s'agisse de tâches simples ou de projets complexes, d'utilisateurs individuels ou d'équipes plus importantes, ClickUp est une solution unique pour améliorer votre processus créatif.

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole, découvrez par vous-même comment ClickUp peut révolutionner votre approche de l'organisation numérique. Découvrez l'outil de tableau blanc virtuel de ClickUp et libérez votre potentiel de productivité.

Pourquoi attendre ? Votre prochain niveau de est à portée de clic !