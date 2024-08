Nous avons testé les 15 meilleures alternatives et concurrents de Google Jamboard (Tableaux blancs numériques) 2024

Jamboard est un outil de création révolutionnaire plateforme de collaboration qui a aidé les créatifs à donner vie à leurs idées. Cependant, comme les modes d'interaction évoluent chaque jour, Jamboard risque de ne pas répondre à vos attentes et à vos exigences.

Dans ce cas, vous pouvez commencer à chercher sur Internet des alternatives à Jamboard qui offrent une authentique expérience de collaboration virtuelle à votre équipe.

Cet article passe au crible différents tableaux blancs numériques en fonction de leurs caractéristiques, des commentaires des utilisateurs et de leur prix, et vous présente la crème de la crème des alternatives à Jamboard.

Qu'est-ce que le tableau blanc interactif de Jamboard ?

Jamboard est une plateforme basée sur le cloud qui facilite l'interaction en temps réel entre les utilisateurs connectés.

Par exemple, la plateforme dispose de salles, et les utilisateurs d'une même salle peuvent partager des fichiers et effectuer des modifications dans le cadre d'un processus connu sous le nom de travail synchronisé (sync-working). Cet outil de tableau blanc interactif utilise Google Drive, Google Sheets et Google Docs dans sa conception collaborative.

Cette technologie a été une bouée de sauvetage pour les équipes créatives, les enseignants et les étudiants, ainsi que pour différentes entreprises pendant les blocages liés à la pandémie COVID-19. Elle a permis aux enseignants de préparer des sessions interactives en ligne avec leurs élèves et aux équipes de rester connectées à distance. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Tableau blanc via Espace de travail Google

Les limites du tableau blanc de Jamboard

D'après les commentaires des utilisateurs, Jamboard présente des lacunes dans de nombreux domaines, notamment :

Le manque d'autonomie de l'administrateur - des éducateurs ont signalé des cas où des étudiants pouvaient supprimer des fichiers d'étude sans que l'administrateur n'en soit averti

Il n'y a pas de fonction hors ligne

Il ne peut accueillir que 50 utilisateurs actifs à la fois

Les utilisateurs ne peuvent disposer que de 20 diapositives au maximum par Jamboard

Les utilisateurs doivent intégrer des équipes ou zoomer pour la communication verbale

Ces limitations ont incité de nombreux utilisateurs à rechercher d'autres solutions de tableau blanc numérique répondant à leurs besoins et à leurs attentes.

Jetons un coup d'œil aux 14 meilleures alternatives à Jamboard aujourd'hui. 👀

15 alternatives au tableau blanc virtuel Jamboard en 2024

1. Tableau blanc interactif ClickUp

Transformez les idées de votre équipe en actions coordonnées grâce à ClickUp-all in one Whiteboard Cliquez sur l'icône est une plateforme de productivité qui a récemment ajouté une fonctionnalité de tableau blanc numérique interactif. Le nouveau Tableau blanc ClickUp cette fonctionnalité s'adresse aux équipes distribuées qui souhaitent présenter et lancer des idées sur une plateforme virtuelle et collaborer en temps réel. Elle permet aux équipes de créer la toile parfaite pour le brainstorming, la planification stratégique, les flux de travail Agile, et bien plus encore.

Caractéristiques :

Compatibilité avec Google Drive : Si vous avez des tâches sur le Google Drive de Jamboard, vous pouvez rapidement les transférer sur ClickUp Whiteboard et ce, en toute transparence compatible avec ClickUp Docs .

: Si vous avez des tâches sur le Google Drive de Jamboard, vous pouvez rapidement les transférer sur ClickUp Whiteboard et ce, en toute transparence compatible avec ClickUp Docs . Fonctionnalités de formatage : Créez des dessins, des textes,notes autocollantesdes émojis, des images et des formes

: Créez des dessins, des textes,notes autocollantesdes émojis, des images et des formes Conception personnalisable : Les utilisateurs peuvent manipuler des couches personnalisables pour créer des wikis d'entreprise, des logos et des banques de connaissances.

: Les utilisateurs peuvent manipuler des couches personnalisables pour créer des wikis d'entreprise, des logos et des banques de connaissances. Mode de mise au point : Limite les distractions sur l'écran en se concentrant sur des sections spécifiques du tableau blanc

: Limite les distractions sur l'écran en se concentrant sur des sections spécifiques du tableau blanc Widgets intégrés : Les widgets permettent aux utilisateurs de modifier les tâches sans quitter les documents

: Les widgets permettent aux utilisateurs de modifier les tâches sans quitter les documents Rapide et personnalisableModèles de tableaux blancs: Accélérer les processus de tableau blanc entre les différents départements

Pros :

ClickUp offre une collaboration en temps réel

Edition fluide

Tâches intégrées

Interface utilisateur conviviale

Actions de partage rapides

Inconvénients :

Certaines fonctionnalités sont trop complexes pour les nouveaux utilisateurs

Le mode hors ligne n'est pas disponible

Prix :

ClickUp propose quatre options d'abonnement pour son tableau blanc interactif :

Free Forever Plan

Plan illimité Plan : 7 $/mois

: 7 $/mois Plan d'affaires Plan : 12 $/mois

: 12 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée disponible

Rating :

Note G2 : 4.7 étoiles sur 4 179 commentaires

Note de Capterra : 4.7 étoiles sur 2 698 commentaires

2. Miro

via MiroMiro permet aux équipes de collaborer et d'obtenir plus rapidement des résultats virtuels. Le tableau blanc en ligne est compatible avec les appareils iOs, android et de bureau et présente un design interactif et convivial. Les utilisateurs peuvent commencer à travailler à partir du modèle souhaité ou d'un nouveau tableau blanc.

Contrairement à Jamboard, Miro peut accueillir un nombre illimité d'utilisateurs à la fois et utilise le zoom comme moyen de communication verbale. En outre, Miro propose certains des meilleurs outils interactifs du marché.

Caractéristiques :

Modèles de tableaux blancs préconçuscomme le design UXla cartographie des clients et la rétrospective

Fonctionnalité utilisateur illimitée

Place de marché Miro : contient une multitude d'applications compatibles

Pros :

Meilleurs paramètres pour l'administrateur

Large éventail de fonctions interactives

Fonctionnalités de partage d'écran

Inconvénients :

Des bogues sont présents dans le mode de partage d'écran

Le tableau blanc Miro occupe une grande partie de la mémoire de l'ordinateur

Prix :

Miro propose trois options de paiement :

Mode gratuit

Plan d'équipe : 8 $/mois

: 8 $/mois Entreprise : 16 $/mois

: 16 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée

Ratings :

G2 : 4,8 étoiles sur 3 450 avis

Captera : 4.7 étoiles sur 634 commentaires

3. Mural

via Murale Vous cherchez des alternatives à Jamboard pour votre équipe de retouche photo ? Bien, Murale mural offre de multiples tableaux blancs similaires aux tableaux d'art de Photoshop. Cependant, les tableaux blancs de Mural peuvent être réorganisés et redimensionnés pour répondre à vos besoins.

Caractéristiques :

Modèles préfabriqués

Grilles préconstruites

Boîtes contextuelles

Plusieurs salles pour différentes équipes

Outils d'édition intégrés

Outils de chat

Mode focus et minuterie

Pros :

Lisse travail collaboratif caractéristiques

Un large éventail de modèles, de canevas et d'éléments de palette

Options d'exportation et d'importation

Prise en charge des normes industrielles

Inconvénients :

Options d'intégration limitées à d'autres tableaux blancs numériques

L'application mobile peut présenter des problèmes et des retards de temps à autre

Absence d'intégration avec Zoom

Prix :

Plan de démarrage : 12 $/mois

: 12 $/mois Plus plan : 20$/mois

Reviews :

Note G2 : 4.6 étoiles sur 949 commentaires

Note de Capterra : 4.5 étoiles sur 81 évaluations

4. Stormboard (panneau d'orage)

via Planche d'orage Le tableau blanc interactif Stormboard se présente sous la forme d'une note adhésive, chaque note adhésive tenant son propre tableau blanc. Vous pouvez attribuer à une équipe une note adhésive et son tableau blanc. Le tableau blanc interactif facilite la gestion des équipes et vous pouvez suivre les tâches de manière transparente sur différentes plateformes.

Caractéristiques :

Notes adhésives ajustables pour tableau blanc

Compatible avec d'autres applications de productivité

Outils de gestion d'équipe fluides pour les chefs d'équipe

Outils de chat et de voix intégrés

Modèles personnalisables

Pros :

Interface conviviale

Meilleurs canaux de communication

Un modèle personnalisable simplifie le travail

Cons :

La palette de couleurs limitée pour les cartes

Petits bogues

Outils d'administration limités

Prix:

Personnel : Gratuit

: Gratuit Entreprise : 10$/mois

: 10$/mois Entreprise : Tarification personnalisée

Rating :

Note G2 : 4.3 étoiles sur 25 commentaires

Note de Capterra : 4.5 étoiles sur 34 commentaires

5. Limnu

Via Linmu Le tableau blanc numérique Limnu est disponible en versions android, iOS et desktop, et offre une expérience de collaboration numérique conservatrice. La plateforme convient aux équipes qui hésitent à passer au tout numérique ; elle propose donc des outils limités et vous devez effectuer certaines tâches par contact physique.

Caractéristiques :

Dessins au marqueur réalistes

Outils de collaboration

Excellentes commandes pour l'administrateur

Interface conviviale pour les débutants

Pros :

Facile à utiliser

Affichage d'un grand tableau blanc sur l'interface

Canaux de communication par chat et vidéo

Inconvénients :

Il repose sur le zoom pour la communication vidéo et vocale

La fonction d'effacement peut être irrégulière

Prix :

Plan pro : 5$/mois

: 5$/mois Équipe : 8$/mois

: 8$/mois Entreprise : Tarification personnalisée

Ratings:

Notes G2 : 4.9 étoiles sur 13 commentaires

Notes de Capterra : 4.8 étoiles sur 12 avis

6. Conceptboard

Via Tableau d'affichageTableau conceptuel est idéal pour les présentations d'équipe et le brainstorming, ce qui en fait la meilleure alternative à Jamboard pour les équipes commerciales qui souhaitent partager leurs idées et leurs solutions avec leurs clients. La plateforme vous permet de cartographier votre parcours client et de créer un persona sur le tableau lorsque vous discutez des attentes et des stratégies avec vos clients.

Caractéristiques :

Modèles personnalisables

Partage d'écran dans l'application

Widget de forum de discussion

Système de tâches

Options de conférence téléphonique

Avantages :

Le tableau blanc en ligne gratuit offre jusqu'à 500 Mo d'espace et un nombre illimité de tableaux

Canaux de communication fiables, y compris les conférences téléphoniques

Options d'exportation et de partage faciles

Inconvénients :

Le téléchargement d'images prend du temps

L'interface utilisateur est moins attrayante

Tarification :

Gratuit

Premium : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Entreprise : 9 $/mois par utilisateur

: 9 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée pour 250 utilisateurs

7. InVision Freehand

Via InVision Freehand InVision Freehand est une option idéale pour les éditeurs de photos, mais sa polyvalence permet à n'importe quelle équipe de travailler dessus. La plateforme synchronise vos croquis et photoshops et les utilise pour créer un retour d'information en temps réel.

Caractéristiques :

Modèles personnalisables

Partage d'écran

Outils de collaboration

Pros :

Interface conviviale, en particulier pour les designers

La version gratuite donne accès à de nombreuses fonctionnalités

Facilité de téléchargement de fichiers et d'ajout de commentaires

Inconvénients :

Pas d'outils de chat à l'exception de la section des commentaires

Tarification :

Gratuit

Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Ratings:

Note G2 : 4.4 étoiles sur 743 commentaires

Note de Capterra : 4.6 étoiles sur 666 commentaires

8. Tableau blanc Microsoft

Via MicrosoftTableau blanc Microsoft permet aux équipes de collaborer pour dessiner des formes, créer des tableaux et concevoir des produits. Des fonctionnalités telles que la section des commentaires facilitent les canaux de retour d'information grâce à l'interaction en temps réel. En outre, les utilisateurs disposent de différentes options de stylo qu'ils peuvent utiliser pour modifier des images, dessiner des formes sur la toile et partager des notes autocollantes.

Caractéristiques :

API

Outils de collaboration

Outils de commentaire

Diagramme

Canevas en direct

Analyse et rapports

Modèle personnalisable

Pour :

Connecté à l'environnement Office 365

Un outil polyvalent qui peut être utilisé dans n'importe quel secteur d'activité

Inconvénients :

Les fonctionnalités peuvent être perturbées lorsque l'on change de toile

Manque de fonctionnalités clés par rapport aux tableaux blancs numériques haut de gamme tels que ClickUp et Miro

Prix :

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/mois par utilisateur

: 6,99 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Family : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Rating :

Note G2 : 4.2 sur 30 avis

Note Capterra : 4.3 étoiles sur 59 commentaires

9. Witeboard

Via Witeboards La plateforme collaborative Witeboard basée sur le cloud permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de partager des idées sur le tableau blanc. Les membres de l'équipe doivent créer des profils d'utilisateur qui sont ajoutés à la plateforme par le chef d'équipe.

La plateforme ne supporte que la version web et convient à tous les niveaux d'activité.

Caractéristiques :

Outils de collaboration

Brainstorming

Outils d'esquisse

Tableau blanc

Toile numérique

Fonction de mise au point

Avantages :

Facile de rejoindre des équipes et d'ajouter des membres

Facile à utiliser

Modèles personnalisables

La fonction de mise au point améliore la productivité

Inconvénients :

Disponible uniquement sur les navigateurs web

Canaux de communication limités

Prix :

Gratuit

Rating :

Note G2 : 4.2 étoiles sur 30 commentaires

10. Draw Chat

Via Chat sur les tirages Les tableaux blancs interactifs Draw Chat vous permettent d'organiser des réunions et de gérer différentes équipes. Ils comportent des tableaux blancs interactifs en temps réel où les membres de l'équipe peuvent partager des liens modifiables de leurs dessins. Les équipes communiquent par le biais de chats, de messages audio ou de vidéoconférences.

Caractéristiques:

Tableau de dessin

Messages texte

Vidéo-conférences

Annotation de PDF

assistance 24/7

Guide de l'utilisateur

Pros :

Différents canaux de communication

Réactif et facile à utiliser interface * Différents outils d'équipe

Inconvénients :

Disponible uniquement dans les navigateurs web

Absence de fonctionnalités et d'outils disponibles dans d'autres tableaux blancs numériques

Prix :

Gratuit

Rating :

Note G2 : 4.5 sur 9 commentaires

Note Capterra : 4.2 étoiles sur 5 commentaires

11. Tableau blanc Fox

Via Renard du tableau blanc Whiteboard Fox est un espace de travail interactif en ligne qui fonctionne en parallèle avec zoom et Google Meet pour faciliter les réunions en ligne. La plateforme dispose d'une multitude d'outils, dont des couleurs de dessin et un stylo, qui permettent aux utilisateurs de concevoir et de modifier des images et des formes sur la toile.

Caractéristiques :

Outils de dessin

Outils de collaboration

Zoom et Meet sont compatibles

Un canevas de dessin

Pros :

Nombre illimité de membres de l'équipe

La communication est transparente grâce au zoom

Nombreux outils d'édition et de dessin

Inconvénients :

La palette de couleurs du texte est limitée

Le tableau se désactive après un certain temps d'utilisation

Prix :

Personnel : Gratuit

: Gratuit Pro : 7$/mois

: 7$/mois Entreprise : 15$/mois par utilisateur

Rating:

Note G2 : 4.2 étoiles sur 12 commentaires

Note de Capterra : 4.3 étoiles sur 20 commentaires

12. Ziteboard

Via Ziteboard Ziteboard est un tableau blanc léger qui n'est disponible que sur les navigateurs web, mais qui est compatible avec les navigateurs des téléphones portables et des ordinateurs. La plateforme est spécialement conçue pour les experts en éducation et fonctionne bien pendant les cours en ligne.

Il s'agit d'une alternative simple aux tableaux blancs numériques trop complexes tels que Jamboard. Il n'en reste pas moins qu'il possède certaines des meilleures fonctionnalités.

Caractéristiques:

Outil de collaboration

Outils de dessin

Annotation de pdf et d'images

Pros :

Simple à utiliser

Nécessite des spécifications simples de l'appareil

Inconvénients:

Il manque de nombreuses fonctionnalités et d'outils en raison de sa légèreté

Prix :

Weekly Pro : $5/ Individuel

: $5/ Individuel Pro mensuel : 9$/ Individu

: 9$/ Individu Pro annuel : $85

: $85 Entreprise : Polyvalent

Cote :

Note G2 : 4.2 étoiles sur 4 commentaires

Note de Capterra : 5.0 étoile sur 3 commentaires

13. Canva

Via Canva La plateforme de partage Canva vous permet de créer, d'éditer et de partager des tableaux blancs avec les membres de votre équipe. Cette plateforme est très appréciée des concepteurs des secteurs du numérique, de la mode et de la conception graphique.

Caractéristiques :

Modèles personnalisés

Outils de collaboration

Outils d'édition gratuits

Outils d'animation gratuits

Outils d'édition vidéo

Pros :

Facile à utiliser

Compatible avec différents appareils

Excellents outils d'édition

Idéal pourun brainstorming d'équipe efficace Inconvénients :

Vous ne pouvez pas créer d'éléments uniques

Les éléments et les photos sont génériques

Difficile à utiliser sur les petits écrans

Prix :

Canva Pro : 119,99 $ par an

Rating:

Note G2 : 4.7 étoiles sur 3 337 commentaires

Note de Capterra : 4.7 étoiles sur 9 561 commentaires

14. Crayon

Via Crayon Crayon (Cr4yon.com) est un tableau blanc en ligne gratuit aux fonctionnalités limitées. Cette plateforme gratuite n'a pas de canaux de communication et a des fonctionnalités limitées outils de collaboration à bord. Le site est encore dans son processus initial de création et a encore un long chemin à parcourir.

Caractéristiques :

Outils de dessin simples

Outils de collaboration

Avantages :

Il ne nécessite pas la création d'un compte

Il est gratuit

C'est simple

Inconvénients :

Manque d'outils de création pour les tâches créatives complexes

Pas de canaux de communication

Disponible uniquement sur les navigateurs web

Tarification :

Gratuit

15. Tableau blanc Zoom

via Zoom

Zoom Whiteboard est un outil de collaboration numérique très accessible pour les utilisateurs qui utilisent déjà Zoom pour leurs besoins de vidéoconférence. Il fournit un tableau interactif où les membres de l'équipe peuvent réfléchir, planifier et partager des idées en temps réel pendant les réunions Zoom.

Caractéristiques :

Outils de collaboration pour ajouter des formes, du texte et des dessins à main levée aux tableaux blancs

Fonctions de vidéoconférence

Avantages :

S'ajoute aux réunions Zoom

Enregistrez facilement votre tableau blanc au format PNG

Actions d'annulation et de rétablissement

Cons :

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autresoutils de tableau blanc* Le zoom est nécessaire

Les utilisateurs signalent des problèmes de performance en matière de collaboration

Tarification :

Whiteboard : 2,49 $/mois par utilisateur

Whiteboard Plus : 7,00 $/mois par utilisateur

Améliorez votre collaboration visuelle avec les tableaux blancs numériques Logiciel de collaboration visuelle ont révolutionné la communication dans divers secteurs. Par exemple, vous pouvez désormais organiser des séances de brainstorming virtuelles avec des membres de votre équipe à l'autre bout du monde. 👋 🌎

Jamboard est l'une des principales plateformes de tableaux blancs interactifs ; toutefois, il existe d'autres alternatives notables, telles que Tableau blanc interactif ClickUp le tableau blanc interactif ClickUp est un tableau blanc interactif qui peut offrir une expérience de collaboration illimitée à votre équipe.

La fonction Whiteboard de ClickUp vous permet de vous connecter directement à vos tâches, à vos coéquipiers et à bien d'autres choses encore

Lorsqu'il s'agit de brainstorming et de gestion de projet, vous avez besoin d'un outil qui vous permette d'exprimer visuellement vos idées, de les partager facilement avec votre équipe, et de gérer et de relier tous vos travaux importants.

ClickUp vous permet de faire tout cela et bien plus encore, en un seul endroit.

Avec plus d'une centaine de fonctionnalités personnalisables, dont un tableau blanc puissant et collaboratif, vous et votre équipe disposerez de tous les outils nécessaires pour écraser tous les types de projets ! 🔥