10 Meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Whiteboard à connaître dès maintenant

Microsoft est un grand nom de l'industrie technologique. À ce titre, Microsoft Whiteboards est un produit à succès qui compte de nombreux utilisateurs satisfaits. Récemment, l'entreprise s'est beaucoup concentrée sur ses logiciels professionnels et sur la création d'une expérience transparente pour les utilisateurs.

Cela en fait-il pour autant le logiciel de tableau blanc idéal pour les équipes désireuses d'optimiser leur productivité ?

Pas nécessairement.

Les intégrations de Microsoft Whiteboard sont largement limitées aux autres produits de l'entreprise, et le tableau blanc interactif lui-même offre peu de fonctionnalités en dehors des fonctions suivantes fonctionnalités spécifiques au tableau blanc .

Dans cet article, nous allons couvrir les meilleures alternatives de Microsoft Whiteboard actuellement disponibles et mettre en évidence toutes les fonctionnalités, limitations, prix et évaluations des produits de ces outils, afin que vous puissiez trouver la meilleure option pour vous.

Commençons par le commencement !

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Microsoft Whiteboard ?

Lorsque vous envisagez des alternatives à Microsoft Whiteboard, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs. Lorsque vous évaluez vos options, tenez compte des points suivants.

Fonctionnalités de collaboration multi-utilisateurs : Collaboration en temps réel est un aspect important des logiciels de tableau blanc. L'alternative que vous choisissez doit offrir ces fonctionnalités.

: Collaboration en temps réel est un aspect important des logiciels de tableau blanc. L'alternative que vous choisissez doit offrir ces fonctionnalités. Compatibilité multiplateforme : Les membres de l'équipe utilisent des appareils très divers. Assurez-vous que l'alternative que vous avez choisie fonctionne sur le plus grand nombre possible de ces appareils.

: Les membres de l'équipe utilisent des appareils très divers. Assurez-vous que l'alternative que vous avez choisie fonctionne sur le plus grand nombre possible de ces appareils. Intégration et partage de fichiers : Une pile technologique moderne comprend de nombreuses fonctions de collaboration d'équipe pour travailler ensemble sur un tableau blanc virtuel. Elle doit également disposer d'intégrations permettant de se connecter à d'autres outils d'applications web.

: Une pile technologique moderne comprend de nombreuses fonctions de collaboration d'équipe pour travailler ensemble sur un tableau blanc virtuel. Elle doit également disposer d'intégrations permettant de se connecter à d'autres outils d'applications web. Confidentialité et sécurité : La cybersécurité est un élément important à prendre en compte. Vérifiez le cryptage, la protection des données, les contrôles d'accès et la conformité aux réglementations en matière de protection de la vie privée.

: La cybersécurité est un élément important à prendre en compte. Vérifiez le cryptage, la protection des données, les contrôles d'accès et la conformité aux réglementations en matière de protection de la vie privée. Options d'exportation et d'importation : L'entrée et la sortie des données du logiciel doivent être aussi faciles que possible, en particulier lorsque vous souhaitez partager des idées. Pour faciliter cette opération, recherchez un ensemble solide de formats de fichiers pris en charge.

: L'entrée et la sortie des données du logiciel doivent être aussi faciles que possible, en particulier lorsque vous souhaitez partager des idées. Pour faciliter cette opération, recherchez un ensemble solide de formats de fichiers pris en charge. Vidéo conférence : Les réunions en ligne sont essentielles à la réussite d'un projetcollaboration réussie sur le lieu de travail -que votre équipe soit à distance ou dans la même pièce.

: Les réunions en ligne sont essentielles à la réussite d'un projetcollaboration réussie sur le lieu de travail -que votre équipe soit à distance ou dans la même pièce. Tarification et licences : Évaluez la structure tarifaire et les options de licence de l'alternative Microsoft Whiteboard. La solution choisie doit correspondre à votre budget, tout en offrant les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Les 10 meilleures alternatives au tableau blanc Microsoft à utiliser en 2024

Choisir la solution meilleur logiciel de tableau blanc n'est pas une tâche facile. L'argent que vous dépensez est un investissement important dans le succès de votre équipe, il est donc sage d'examiner toutes les options. Consultez notre liste des 10 meilleures alternatives à Microsoft Whiteboard pour avoir une bonne vue d'ensemble des choix qui s'offrent à vous.

Voyez l'activité de chacun et travaillez en étroite collaboration avec votre équipe, même à distance. Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif avec ClickUp Whiteboards sur un canevas créatif avec ClickUp Whiteboards

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui offre un large éventail de fonctionnalités pour planifier, organiser et collaborer sur des projets. Cette alternative au tableau blanc de Microsoft offre des vues personnalisables telles que la vue Tableau et la vue Liste, ce qui permet une gestion flexible des tâches et une facilité d'utilisation cartographie des processus .

ClickUp vous permet également d'assigner des éléments d'action aux membres de l'équipe et de suivre leur réalisation à l'aide de commentaires. Contrairement à ClickUp, Microsoft Whiteboard se concentre principalement sur les fonctions de tableau blanc collaboratif et non sur les fonctions de gestion des tâches et de suivi outils de productivité pour connecter toutes les équipes. Le tableau blanc de ClickUp est non seulement étroitement intégrée à ses autres fonctions de productivité, mais elle est également puissante en soi. Son outil de tableau blanc collaboratif améliore la communication et donne aux clients et aux parties prenantes une vue d'ensemble rapide.

Développez des idées avec l'équipe en les dessinant dans une forme libre Carte heuristique avec le mode vierge dans ClickUp Cartes mentales de ClickUp de ClickUp permet aux équipes de créer des feuilles de route et des flux de travail en reliant des objets entre eux. La collaboration en temps réel au sein de l'équipe et le partage public des liens facilitent le travail des membres de l'équipe et des parties prenantes externes.

Les tableaux blancs offrent des modèles personnalisables de la mise en forme de texte riche et de la possibilité de convertir le contenu du tableau en tâches, ce qui rend la gestion de projet plus efficace. Des modèles tels que le Modèle de tableau blanc de proposition de projet ClickUp permettent aux utilisateurs de démarrer rapidement. La plateforme prend en charge plusieurs plateformes, notamment Windows, macOS, iOS, Android et les navigateurs web, ce qui garantit l'accessibilité et la collaboration à partir de divers appareils.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Collaboration en temps réel : Les tableaux blancs ClickUp permettent à plusieurs utilisateurs de collaborer en temps réel

: Les tableaux blancs ClickUp permettent à plusieurs utilisateurs de collaborer en temps réel Cartes mentales : Elles permettent aux équipes d'organiser et de relier visuellement des idées, des feuilles de route et des flux de travail

: Elles permettent aux équipes d'organiser et de relier visuellement des idées, des feuilles de route et des flux de travail Attribution de tâches : Les utilisateurs peuvent assigner des tâches directement à partir du tableau blanc en ligne, ce qui facilite l'affectation des tâchesdéléguer du travail et de suivre les progrès

: Les utilisateurs peuvent assigner des tâches directement à partir du tableau blanc en ligne, ce qui facilite l'affectation des tâchesdéléguer du travail et de suivre les progrès Capacités d'intégration : Divers éléments, tels que du contenu Web, des documents, etc., peuvent être facilement intégrés au tableau blanc virtuel afin de favoriser la collaboration et le partage des tâches au sein de l'équipe

: Divers éléments, tels que du contenu Web, des documents, etc., peuvent être facilement intégrés au tableau blanc virtuel afin de favoriser la collaboration et le partage des tâches au sein de l'équipe Modèles personnalisables : ClickUp offre des centaines de modèles personnalisables pour les tableaux blancs, couvrant un large éventail de besoins

: ClickUp offre des centaines de modèles personnalisables pour les tableaux blancs, couvrant un large éventail de besoins Mentions et commentaires : Plusieurs utilisateurs peuvent mentionner d'autres personnes et faire des commentaires directement sur le tableau blanc, ce qui facilite la recherche d'informations et le retour d'information

: Plusieurs utilisateurs peuvent mentionner d'autres personnes et faire des commentaires directement sur le tableau blanc, ce qui facilite la recherche d'informations et le retour d'information Partage public : Les tableaux blancs créés dans ClickUp peuvent être partagés avec des clients ou des parties prenantes externes en générant des liens publics

: Les tableaux blancs créés dans ClickUp peuvent être partagés avec des clients ou des parties prenantes externes en générant des liens publics Accessibilité multiplateforme : Les tableaux blancs ClickUp sont accessibles sur différentes plateformes, notamment Windows, macOS, iOS, Android et les navigateurs

Limites de ClickUp

Fonctionnalités limitées de l'application mobile

La courbe d'apprentissage peut être abrupte par rapport à d'autres options de tableau blanc en ligne

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité - 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business - 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus - 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Entreprise - Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Check out our complete guide sur les tableaux blancs ClickUp *_href/* href/ * pour apprendre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à collaborer!

2. Miro

via MiroMiro est une plateforme populaire de tableau blanc collaboratif en ligne qui permet aux équipes d'avoir des idées, de faire du brainstorming et de travailler ensemble dans un espace de travail visuel et interactif. Elle offre une série de fonctionnalités conçues pour faciliter la collaboration à distance et la pensée créative de plusieurs utilisateurs qui peuvent ainsi partager leurs idées et travailler ensemble.

Miro meilleures caractéristiques

Outils de collaboration étendus : Offre des fonctions de collaboration permettant aux utilisateurs de laisser des commentaires, de mentionner des membres de l'équipe et d'avoir des discussions au sein du tableau blanc virtuel

: Offre des fonctions de collaboration permettant aux utilisateurs de laisser des commentaires, de mentionner des membres de l'équipe et d'avoir des discussions au sein du tableau blanc virtuel Canevas et modèles polyvalents : Un canevas large et flexible permet aux utilisateurs de créer et d'organiser du contenu dans différents formats. Miro offre une large gamme de modèles pré-construits pour différents cas d'utilisation

: Un canevas large et flexible permet aux utilisateurs de créer et d'organiser du contenu dans différents formats. Miro offre une large gamme de modèles pré-construits pour différents cas d'utilisation Une vaste bibliothèque d'éléments interactifs : Miro comprend une riche bibliothèque de formes, d'icônes, de notes adhésives et d'autres éléments qui peuvent être facilement ajoutés au tableau blanc

Limitations de Miro

Certains utilisateurs trouvent que Miro est difficile à utiliser par rapport à d'autres alternatives à Microsoft Whiteboard

Des utilisateurs ont signalé des problèmes de performance lorsqu'ils travaillent avec des tableaux complexes et de grande taille

Miro est avant tout une plateforme en ligne, ce qui signifie qu'il faut une connexion Internet pour accéder aux tableaux blancs et y travailler

Prix de Miro

**Gratuit pour toujours

Démarrage 8 $/mois par utilisateur

Entreprise 16 $/mois par utilisateur

Entreprise Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs



G2: 4.8/5 (4,725 reviews)

4.8/5 (4,725 reviews) Capterra: 4.7/5 (1,211 commentaires)

Compare Miro Vs Jamboard */%href/_ * !

3. Dessin.Chat

via Dessin.Chat Draw.Chat est un tableau blanc collaboratif en ligne qui permet aux utilisateurs de dessiner, d'esquisser et de collaborer en temps réel. Cet outil de collaboration possède une interface simple et intuitive pour la communication visuelle et le brainstorming.

Les meilleures caractéristiques de Draw.Chat

**Les utilisateurs peuvent voir les dessins et les modifications des autres en temps réel pour faciliter le travail d'équipe et l'échange d'idées

Outils de dessin : La plateforme offre une gamme d'outils de dessin personnalisables, y compris des pinceaux, des formes, du texte et des couleurs

: La plateforme offre une gamme d'outils de dessin personnalisables, y compris des pinceaux, des formes, du texte et des couleurs Canevas infini : Le tableau blanc offre un canevas infini, ce qui laisse beaucoup d'espace pour capturer les idées

Limitations de Draw.Chat

Draw.Chat offre un ensemble de fonctionnalités relativement basiques par rapport à des outils plus complets

Une fois la session Draw.Chat fermée ou actualisée, le contenu du tableau blanc est perdu

Il n'y a pas de contrôles avancés pour la collaboration, tels que les permissions des utilisateurs, l'historique des versions ou la possibilité de suivre les changements

Prix de Draw.Chat

Gratuit pour toujours

Contactez le vendeur pour connaître le prix des mises à jour

Capterra: 4.7/5 (6 commentaires)

4. OneNote

via OneNoteOneNote est un outil de prise de notes et d'organisation numérique développé par Microsoft. Il permet aux utilisateurs de capturer et d'organiser leurs idées, notes et informations dans un carnet de notes numérique.

Les meilleures caractéristiques de OneNote

Synchronisation entre les appareils : Les notes peuvent être synchronisées de manière transparente entre les appareils, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs notes où qu'ils se trouvent

: Les notes peuvent être synchronisées de manière transparente entre les appareils, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs notes où qu'ils se trouvent Collaboration et partage : Les utilisateurs peuvent collaborer sur les notes et les carnets en temps réel en les partageant avec d'autres personnes

: Les utilisateurs peuvent collaborer sur les notes et les carnets en temps réel en les partageant avec d'autres personnes Fonctionnalités de recherche et d'organisation : Des fonctions de recherche puissantes permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des notes spécifiques

: Des fonctions de recherche puissantes permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des notes spécifiques Modèles : UtileModèles OneNote facilitent l'utilisation de l'outil pour générer de nouvelles idées

Limites de OneNote

Le logiciel peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs en raison de la complexité de ses fonctionnalités

Les intégrations de OneNote se concentrent principalement sur d'autres produits Microsoft, laissant peu ou pas de support pour les intégrations tierces

Prix de OneNote

Ce produit fait partie du service d'abonnement Microsoft 365.

Gratuit pour toujours

Personnel 6,99 $/mois

Famille 9,99 $/mois

Business Basic 7,20 $/mois

Apps pour les entreprises 9,90 $/mois

Business Standard 15,00 $/mois

Business Premium 26,40 $/mois



G2: 4.5/5 (1,811+ reviews)

4.5/5 (1,811+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,356 reviews)

5. Tableau conceptuel

via Tableau conceptuel Conceptboard est une plateforme de tableau blanc en ligne qui permet aux équipes de visualiser, de faire du brainstorming et de collaborer sur des projets sur une toile virtuelle.

Les meilleures caractéristiques de Conceptboard

Logiciel de collaboration visuelle : Les utilisateurs peuvent apporter des idées, dessiner des croquis et ajouter des commentaires de manière interactive et en temps réel

Canevas infini : L'espace de travail infini s'étend au fur et à mesure que les utilisateurs ajoutent du contenu, offrant ainsi suffisamment d'espace pour documenter toutes les idées

: L'espace de travail infini s'étend au fur et à mesure que les utilisateurs ajoutent du contenu, offrant ainsi suffisamment d'espace pour documenter toutes les idées Gestion de projet : Conceptboard dispose de fonctions de gestion de projet telles que l'attribution de tâches et le suivi de l'état d'avancement

Limites de Conceptboard

Conceptboard peut être un peu plus difficile à apprendre que les tableaux blancs virtuels de base

Certaines fonctionnalités avancées, telles que les intégrations et les capacités de gestion de projet, ne sont disponibles que dans les plans de niveau supérieur

Prix du tableau blanc virtuel

**Gratuit pour toujours

Premium 6$/mois par utilisateur

Entreprise 9,50 $/mois par utilisateur

Entreprise Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

Data Center Edition Contacter le service commercial pour connaître les tarifs



G2: 4.6/5 (91 commentaires)

4.6/5 (91 commentaires) Capterra: 4.6/5 (40 commentaires)

6. Lucidspark

via LucidsparkLucidspark est une plateforme collaborative de tableau blanc en ligne conçue pour la pensée visuelle, le brainstorming et la résolution de problèmes.

Les meilleures caractéristiques de Lucidspark

Modèles et cadres de travail : Offre une gamme de modèles conçus pour répondre à une variété de besoins en matière de flux de travail

: Offre une gamme de modèles conçus pour répondre à une variété de besoins en matière de flux de travail Intégrations avec des outils de productivité : Les intégrations avec des outils communs permettent aux utilisateurs d'étendre les fonctionnalités de Lucidspark

: Les intégrations avec des outils communs permettent aux utilisateurs d'étendre les fonctionnalités de Lucidspark Fonctionnalités de vote et de feedback : Fonctions de vote, d'évaluation et de retour d'information sur les idées

Limitations de Lucidspark

L'utilisation de toutes les fonctionnalités disponibles peut prendre un certain temps

L'expérience utilisateur sur les appareils mobiles peut ne pas être aussi optimisée que sur les ordinateurs de bureau ou portables

Prix de Lucidspark

**Gratuit pour toujours

Individuel 7,85 $/mois par utilisateur

Équipe 9,00 $/mois par utilisateur

Entreprise Contactez le service commercial pour connaître les tarifs



G2: 4.5/5 (2,142 reviews)

4.5/5 (2,142 reviews) Capterra: 4.7/5 (351 commentaires)

7. Mural

via MuraleMurale est une plateforme de tableau blanc visuel en ligne qui permet aux équipes de travailler ensemble et de faire des brainstormings ou des esquisses d'idées dans un environnement de tableau blanc virtuel.

Les meilleures caractéristiques de Mural

Canevas flexible : Un canevas large et flexible permet aux utilisateurs de créer et d'arranger le contenu de manière libre afin de communiquer et de partager de nouvelles idées de manière transparente

: Un canevas large et flexible permet aux utilisateurs de créer et d'arranger le contenu de manière libre afin de communiquer et de partager de nouvelles idées de manière transparente Bibliothèque de modèles étendue : Une vaste collection de modèles préconçus adaptés à différents cas d'utilisation

: Une vaste collection de modèles préconçus adaptés à différents cas d'utilisation Un vaste ensemble d'éléments : Un grand nombre d'éléments visuels, y compris des notes autocollantes, des formes, des images et des outils de dessin, peuvent être utilisés

Limites de la peinture murale

Les fonctionnalités étendues de Mural peuvent représenter un défi pour certains nouveaux utilisateurs

Le coût est relativement élevé par rapport à d'autres options

Mural dépend fortement de la connectivité Internet et peut être moins performant sur des connexions plus lentes

Prix de Mural

**Gratuit pour toujours

Équipe 9,99 $/mois par utilisateur

Entreprise 17,99 $/mois par utilisateur

Entreprise Contactez le service des ventes pour connaître les tarifs



G2: 4.6/5 (1 324 commentaires)

4.6/5 (1 324 commentaires) Capterra: 4.6/5 (110 commentaires)

8. Milanote

via Milanote Milanote est un outil de collaboration visuelle permettant d'organiser des idées, de planifier des projets et de créer des tableaux visuels à des fins diverses.

Les meilleures caractéristiques de Milanote

Fonctionnalité de glisser-déposer : Milanote simplifie le processus d'organisation du contenu grâce à une interface glisser-déposer facile à utiliser

: Milanote simplifie le processus d'organisation du contenu grâce à une interface glisser-déposer facile à utiliser Intégration avec d'autres outils : L'intégration avec des outils tiers permet de consolider diverses ressources dans un espace de travail unique

: L'intégration avec des outils tiers permet de consolider diverses ressources dans un espace de travail unique Des tableaux d'humeur et des fonctions de conception : Les tableaux d'humeur, les galeries d'images et les modèles de conception aident les professionnels de la création à travailler plus efficacement

Limites de Milanote

Milanote offre des options de formatage relativement limitées pour le texte et les éléments visuels

Les projets complexes peuvent nécessiter un certain effort d'organisation pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les fonctionnalités

Prix de Milanote

**Gratuit pour toujours

Personne 9,99 $/mois par utilisateur

Équipe 49 $/mois pour 10 utilisateurs

Équipe 99 $/mois pour 50 utilisateurs



G2: 4.5/5 (41 commentaires)

4.5/5 (41 commentaires) Capterra: 4.7/5 (53 commentaires)

9. Tableau de bord

via Google JamboardJamboard est un tableau blanc numérique interactif de Google intégré dans un grand écran tactile haute définition. Il est conçu pour faciliter le brainstorming dans les environnements physiques et numériques.

Les meilleures caractéristiques de Jamboard

Notes adhésives et reconnaissance de l'écriture manuscrite : Des notes autocollantes virtuelles peuvent être ajoutées au tableau et créées à partir de notes physiques grâce à la reconnaissance de l'écriture manuscrite

: Des notes autocollantes virtuelles peuvent être ajoutées au tableau et créées à partir de notes physiques grâce à la reconnaissance de l'écriture manuscrite Intégration avec Google Workspace : Intégration à l'espace de travail Google : intégration à d'autres applications de l'espace de travail Google, telles que Google Drive, Docs, Sheets et Google Slides

: Intégration à l'espace de travail Google : intégration à d'autres applications de l'espace de travail Google, telles que Google Drive, Docs, Sheets et Google Slides Reconnaissance d'images et de formes : Les images insérées dans Jamboard peuvent être automatiquement reconnues comme des formes, ce qui permet de créer rapidement des diagrammes

Limitations de Jamboard

Jamboard est un dispositif physique, de sorte que l'utilisation complète des fonctionnalités nécessite un accès physique au matériel

L'outil s'intègre bien avec les applications de l'espace de travail Google, mais son intégration avec des outils tiers est limitée

Prix de Jambaord

4 999 $ pour le matériel, plus des frais d'assistance annuels de 600

G2: 4.2/5 (18 commentaires)

4.2/5 (18 commentaires) Capterra: 4.3/5 (96 commentaires)

10. À main levée

via A main levée Freehand est un tableau blanc numérique développé par InVision. Il offre une plateforme simple et intuitive pour esquisser, dessiner et partager des idées en temps réel.

Les meilleures caractéristiques de Freehand

Outils de dessin et de stylo : Une belle sélection d'outils, dont des stylos, des surligneurs et des marqueurs, permet de dessiner avec précision

: Une belle sélection d'outils, dont des stylos, des surligneurs et des marqueurs, permet de dessiner avec précision Notes adhésives et commentaires : Les utilisateurs peuvent ajouter des notes autocollantes numériques et des commentaires au tableau pour faciliter l'organisation et le retour d'information

: Les utilisateurs peuvent ajouter des notes autocollantes numériques et des commentaires au tableau pour faciliter l'organisation et le retour d'information Intégration avec le logiciel InVision : D'autres produits d'InVision, tels que Boards et Studio, s'intègrent facilement à Freehand

Limites de Freehand

Freehand est principalement axé sur la création de tableaux blancs simples et rationalisés, et ne dispose donc pas de nombreuses fonctionnalités avancées

La version gratuite est limitée en nombre de tableaux et en espace de stockage

Prix de Freehand

**Gratuit pour toujours

Pro 4,00 $/mois par utilisateur

Entreprise Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs



G2: 4.3/5 (278 commentaires)

4.3/5 (278 commentaires) Capterra: 4.7/5 (3 commentaires)

La meilleure alternative au tableau blanc pour votre entreprise

Quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez, ClickUp possède les outils dont vous avez besoin pour collaborer, organiser et aller de l'avant en toute confiance. Grâce aux fonctionnalités faciles à utiliser et à la large gamme de modèles disponibles, vous êtes paré pour votre prochain projet.

Vous êtes intéressé ? Signez avec ClickUp aujourd'hui !