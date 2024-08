14 meilleures alternatives à la peinture murale (avantages, inconvénients et critiques) 2024

L'innovation est toujours le mot d'ordre. Même si vous disposez d'une pile d'outils éprouvés qui ont toujours fait le travail assez bien, cela signifie probablement qu'il y a de l'espace pour explorer de nouvelles fonctionnalités et des outils plus puissants que ceux auxquels vous êtes habitués.

Les tendances, les méthodes et les outils de gestion de projet évoluent constamment pour suivre les dernières innovations du secteur, à tel point qu'il n'est plus nécessaire d'être un gestionnaire de projet pour profiter des avantages de ces outils !

Cette évolution, conjuguée à l'essor des du travail télétravail et communication asynchrone a ouvert la voie à communication visuelle et logiciel de collaboration ont connu un véritable essor ces dernières années. L'un des plus populaires est Mural.

Bien que la popularité soit une raison suffisante pour simplement rechercher un produit, vous avez besoin de plus d'éléments sur lesquels vous appuyer avant de valider un forfait payant ou même de commencer à le présenter à votre équipe. Ainsi, que vous soyez un utilisateur de longue date curieux de connaître les autres tableaux blancs du marché ou un nouvel utilisateur à la recherche d'une plateforme de collaboration, ne cherchez pas plus loin que cet article pour commencer.

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de bureau et rejoignez-nous pour découvrir 14 alternatives à Mural, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses.

Qu'est-ce que Mural ?

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement la peinture murale Mural est une plateforme de collaboration visuelle qui permet aux équipes de créer des designs et de réfléchir à des solutions, qu'il s'agisse de petits défis ou de problèmes complexes. Cette tableau blanc numérique a gagné en popularité parmi les les équipes distribuées pour sa capacité à réunir plusieurs collaborateurs dans un espace partagé, voire à améliorer la qualité des réunions grâce à ses fonctionnalités de collaboration.

Limites de l'utilisation de Mural

Outre le fait de faciliter une discussion, Canva améliore la créativité grâce à une toile vierge et infinie pour peindre des idées, dessiner des diagrammes et créer des cartes mentales à partir de zéro. Bien que Mural soit un excellent outil de collaboration visuelle, il ne remplace pas votre projet et votre équipe de travail gestion des tâches de Mural. Il est excellent pour améliorer le niveau de vos réunions virtuelles, mais il est difficile d'utiliser Mural pour donner suite à vos idées, car il ne fait pas connexion directe à votre flux de travail .

Pour les forfaits, la planification des processus et la supervision générale, nous adorons Mural. Mais pour mettre en œuvre vos idées, vous devrez vous appuyer sur un autre logiciel pour transformer votre brainstorming en réalité.

Un autre inconvénient majeur auquel sont confrontés les utilisateurs potentiels de Mural est tout simplement son prix. Indépendamment de son interface utilisateur, de sa facilité d'utilisation ou de ses fonctionnalités, Mural coûte plus cher par utilisateur que d'autres logiciels similaires sur le marché qui peuvent faire beaucoup plus pour votre flux de travail. Certes, Mural propose un forfait gratuit, mais sa première option payante démarre à 9,99 $ par utilisateur et est facturée annuellement. Par mois, vous devez donc débourser 12 euros. À ce stade, vous pouvez également opter pour le forfait Business, qui débute à 17,99 $.

Néanmoins, le forfait gratuit de Mural ne permet pas de remédier à ce problème en raison de ses fonctionnalités limitées, du nombre de tableaux et d'invités.

Ces difficultés amènent certains utilisateurs à rechercher des alternatives à Mural pour des logiciels de collaboration visuelle qui ciblent davantage leurs besoins et les servent mieux.

Les 14 meilleures alternatives et concurrents de Mural

Avant de valider le nouveau logiciel de collaboration visuelle de votre équipe, assurez-vous d'en connaître tous les tenants et aboutissants. Parcourez notre liste des 14 meilleures alternatives à Mural que vous allez adorer.

1. ClickUp

Meilleur pour la gestion de projet sur tableau blanc

Faites un brainstorming, ajoutez des notes et collaborez sur des idées et des flux de travail en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

ClickUp est un outil tout-en-un outil de productivité pour les équipes à travers les industries pour gérer les projets, collaborer plus intelligemment, et rassembler tout votre travail en un seul endroit. Que vous soyez un solopreneur, un étudiant ou que vous fassiez partie d'une équipe d'entreprise à grande échelle, les capacités de personnalisation de ClickUp sont suffisamment flexibles et puissantes pour gérer votre charge de travail, suivre les mises à jour du projet et communiquer avec l'équipe.

Il est connu pour sa liste croissante de de fonctionnalités hautement fonctionnelles y compris sa collaboration avec le Tableaux blancs ClickUp outil qui transforme les idées en projets réalisables en temps réel.

Comme la toile sans fin de Canva, Tableaux blancs ClickUp vous offrent la même puissance de collaboration visuelle avec l'option de d'ajouter des modèles des médias et des membres de l'équipe pour vous aider à donner forme à vos idées. Mais contrairement à Mural, les Tableaux blancs ClickUp existent dans votre espace de travail numérique et sont directement connectés à vos projets, tâches et objectifs, même ceux qui sont déjà en progression !

Transformez n'importe quelle forme en tâche réalisable ou liez-les directement à votre ClickUp Tableau blanc pour commencer à agir sur vos idées instantanément

La clé est que vous pouvez faire plus avec votre Tableau blanc ClickUp.

Avec des centaines de fonctionnalités, un forfait Free complet, des modèles, et plus de 1 000 intégrations clickUp est la solution la plus compétitive et la plus rentable de cette liste d'alternatives à Mural.

Principales fonctionnalités de ClickUp

Plus de 15 façons uniques deafficher votre travail dans ClickUp y comprisCartes mentalesla vue Tableau, le Calendrier et la Liste à la manière de Kanban

Plus de 50 cartes préconstruites etautomatisations personnalisables pour réduire les tâches répétitives et maintenir votre Tableau blanc ClickUp à jour à tout moment

Des rapports en temps réel et un aperçu de haut niveau de la progression de tous les projets avecTableaux de bord ClickUp* ClickUp Suivi du temps natif capacités

✅ Avantages

Interface élégante et conviviale

Des centaines de fonctionnalités de gestion de projet puissantes, même sur son forfait Free Forever

Plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail populaires

Une liste croissante d'outils préconstruits et d'outils de gestion de projet modèles personnalisables y compris des modèles spécialement conçus pour les Tableaux blancs ClickUp

❌ Cons

Peut être un peu une courbe d'apprentissage avec tant de fonctionnalités

Pas de vue Tableur dans l'application mobile pour l'instant

ClickUp pricing

Au-delà de son forfait Free riche en fonctionnalités, ClickUp propose quatre options de tarification supplémentaires :

Free Forever: Nombreuses fonctionnalités de Tableau blanc, tâches et membres illimités, 100 Mo de stockage, etc

Nombreuses fonctionnalités de Tableau blanc, tâches et membres illimités, 100 Mo de stockage, etc Unlimited ($7 par membre, par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, etc

Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, etc Business ($12 par membre, par mois): Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, Automatisations avancées, et plus encore

Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, Automatisations avancées, et plus encore Enterprise (contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs) : Marque blanche, API entreprise, onboarding guidé, responsable de réussite dédie

ClickUp évaluations des clients

vous aimez les listes ? Click-Up fait des listes. Vous aimez les diagrammes de Gantt ? Terminé. Les tableaux Kanban ? Oui. Besoin de voir le Calendrier ou une sorte d'échéancier ? Oui. Cartes mentales ? Je les ai. Tableau blanc ? Oui. Des formulaires publics ? Vous l'avez deviné. Là où ça devient utile, c'est qu'il ne s'agit que d'affichages des mêmes données sous-jacentes, ce qui permet à chacun de travailler comme il l'entend. Les automatisations sont fonctionnelles et incluses, un grand plus pour la gestion de projet. Les mises à jour sont constantes, avec de nouvelles fonctionnalités et intégrations disponibles à ajouter/voter." -_ Avis vérifié de Capterra

G2 : 4.7/5 (4,410+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2,810+ avis)

2. Miro

Meilleure plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne

le tableau de bord numérique Miro est un tableau de bord de la société Miro le monde est en train de changer.. Miro est une plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne qui a vraiment tout compris lorsqu'il s'agit de fonctionnalités conçues pour les cartes mentales et des sessions de brainstorming constructives . Il permet aux équipes de travailler efficacement ensemble pendant les réunions, les sessions de brainstorming et même.. la gestion des flux de travail agiles . C'est un outil précieux pour l'idéation, la création de diagrammes, le mappage et l'exécution de présentations, entre autres cas d'utilisation.

Compare Miro to Jamboard !

✅ Pros

Fonctionnalité de vidéo et de discussion intégrée avec @mentions

Des centaines de modèles préconstruits et de modèles personnalisés font..Tableaux blancs Miro polyvalents pour les équipes de tous les secteurs d'activité

Le mode Présent permet au présentateur de zoomer sur les zones clés de son tableau blanc et de maintenir l'attention des autres participantsS'intègre à ClickUp Avec des fonctionnalités similaires à beaucoup de vos plateformes de gestion de projet favorites, Lucidspark est un tableau blanc virtuel permettant aux équipes de collaborer virtuellement en temps réel et de faire émerger leurs meilleures idées.

Il vous aide à faire passer vos idées sur le Tableau grâce à des modèles, des dessins à main levée, et des notes autocollantes entre autres fonctionnalités. Organisez vos nouvelles idées à l'aide de regroupements assistés, d'étiquettes ou de tableaux, puis développez des flux de travail ou des documents de processus pour commencer à mettre vos idées en mouvement.

✅ Avantages

Appelez d'autres personnes sur votre Tableau pour rassembler tout le monde dans le même espace au même moment ou créez des tableaux en petits groupes pour collaborer en plus petit comité

Fonctionnalité de partage d'écran

Quelques exemples populairesde gestion de projet, comme le suivi des jalons et la discussion au Tableau

Possibilité d'ajouter des réactions et de comptabiliser les votes sur des notes autocollantes

❌ Inconvénients

Des tonnes de fonctionnalités de brainstorming avancées, mais vous devrez intégrer Lucidspark à une autre plateforme pour tirer le meilleur parti de la gestion de vos idées au-delà des premières étapes

À ne pas faire avec ClickUp

Prix de Lucidspark

Free: trois tableaux modifiables, fonctionnalités de collaboration de base, intégrations de base, réactions emoji, dessin à main levée

trois tableaux modifiables, fonctionnalités de collaboration de base, intégrations de base, réactions emoji, dessin à main levée Individuel (à partir de 7,95 $ par mois): Tableaux illimités, étiquettes et groupements pour organiser les idées

Tableaux illimités, étiquettes et groupements pour organiser les idées **Teams (à partir de 9 $ par utilisateur et par mois) : fonctionnalités de collaboration avancées, mode de vote et chronomètre, contrôles administratifs de base

Enterprise (contacter pour les prix): intégrations avancées, contrôles administrateurs avancés, SSO

Lucidspark évaluations des clients

G2 : 4.5/5 (1,810+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (320+ avis)

4. Stormboard

Le meilleur pour les notes adhésives et les tableaux d'affichage en ligne

le tableau blanc numérique de Stormboard est un outil de travail qui permet d'améliorer la qualité de l'information le tableau d'affichage de l'état de l'art Stormboard est un tableau blanc virtuel en ligne permettant aux membres d'une équipe de se réunir, d'organiser des réunions, de forfaiter des projets et de partager des idées depuis pratiquement n'importe quel endroit.

Dans la plus pure tradition des tableaux blancs, il est idéal pour le brainstorming, mais, détail amusant, il désigne chaque tableau comme une "tempête" C'est assez amusant 🙂

Utilisez Stormboard comme un tableau d'affichage numérique pour ajouter des notes autocollantes, des images, des liens, des commentaires ou des textes liés à votre réunion, projet ou forfait. Une fois qu'une idée est affichée, l'équipe peut la voir, la commenter et voter ! Une approche véritablement collaborative de la prise de décision. Consultez ensuite votre Tableau pour obtenir des mises à jour et de nouveaux développements afin que toute l'équipe soit sur la même longueur d'onde.

✅ Avantages

Plus de 200 modèles au choix

Zoom avant et arrière sur votre travail grâce au panneau de navigation

Fonctionnalités d'organisation comme les dossiers et les priorités des tâches

Peut être utilisé sur mobile et sur bureau

Possibilité de créer différentes vues comme Kanban sur votre Tableau

❌ Inconvénients

Nécessité de passer à un forfait payant pour accéder aux fonctionnalités les plus puissantes de la plateforme

Peut être un peu difficile à apprendre au-delà de l'utilisation de base

Prix de Stormboard

Personnel : cinq Storms ouverts, cinq utilisateurs par Storm, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués, intégrations

: cinq Storms ouverts, cinq utilisateurs par Storm, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués, intégrations Démarrage (5 $ par utilisateur, par mois) : Storms ouverts illimités, cinq visualisateurs, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués et personnalisés,

: Storms ouverts illimités, cinq visualisateurs, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués et personnalisés, **Business (10 $ par utilisateur et par mois) : Unlimited open storms, 10 Storm viewers, rapports avancés, dossiers, importations de données

Enterprise (16,67 $ par utilisateur et par mois): SSO, assistance prioritaire, facturation, conditions de service personnalisées, intégrations agiles, visionneuses illimitées

Évaluation des clients de Stormboard

G2 : 4.3/5 (20+ avis)

Capterra : 4.5/5 (30+ avis)

5. Fantaisiste

Cartes mentales Meilleur pour la cartographie mentale

la carte de l'esprit, c'est la carte du monde le monde est en train de changer.. Canva décompose son canevas numérique en cinq formes clés qui peuvent servir à presque tous les cas d'utilisation : organigrammes, cartes mentales, diagrammes en arête de poisson des documents, des wireframes et des projets. Imaginez ces formes comme des modèles à poser sur votre Tableau blanc, et construisez à partir de là. Whimsical vise à vous faire passer moins de temps sur le stylisme grâce à une interface utilisateur et une palette de couleurs intuitives et attrayantes, pour que vos idées soient prêtes à être présentées en un clin d'œil. En ce qui concerne les projets, Whimsical peut vous aider à créer des tableaux Kanban simples ou même complexes à travers son Tableau.

✅ Avantages

L'interface utilisateur est conçue pour vous aider à avancer rapidement

Se concentre sur cinq utilisations clés des tableaux blancs pour rendre ces fonctionnalités plus ciblées et plus puissantes

Fonctionnalités de création de wireframes similaires à celles de Canva

Inconvénients

Les cinq formes peuvent être limitées pour les personnes qui souhaitent utiliser leur tableau blanc pour des projets moins structurés

TBH, ce logiciel de tableau blanc n'est pas pour les débutants, c'est pour les gestionnaires de projet de tableau blanc expérimentés ou les équipes de produits

Prix fantaisistes

Starter (Free): membres illimités, jusqu'à dix invités par fichier ou dossier, rcollaboration à l'heure du réveil, authentification à deux facteurs

membres illimités, jusqu'à dix invités par fichier ou dossier, rcollaboration à l'heure du réveil, authentification à deux facteurs Pro (10 $ par éditeur, par mois): plus de dix invités par fichier ou dossier, assistance prioritaire, nombre illimité de visionneurs gratuits

plus de dix invités par fichier ou dossier, assistance prioritaire, nombre illimité de visionneurs gratuits Organisation (20 $ par utilisateur, par mois): SSO, équipes, contrats personnalisés, etc

Évaluations personnalisées des clients

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (40+ avis)

6. Conceptboard

Le meilleur pour créer des flux de travail agiles

le tableau blanc numérique est un outil de travail qui permet d'améliorer la qualité de l'information le tableau d'affichage des concepts Les tableaux blancs numériques Conceptboard visent à structurer vos idées grâce à des modèles que vous pouvez superposer et à de multiples fonctionnalités de collaboration. Commentez, ajoutez des formes, utilisez des @mentions, créez des notes autocollantes et griffonnez même à main levée sur votre Tableau pour construire presque n'importe quoi, des simples maquettes aux flux de travail agiles.

De plus, son mode de présentation populaire et ses outils de partage d'écran apportent collaboration et cohésion dans son processus de brainstorming en temps réel.

✅ Avantages

Dossiers pour gérer plusieurs tableaux blancs

Téléchargez des médias et annotez des PDF directement sur votre Tableau

Partage du Tableau par le biais d'exportations ou avec des collaborateurs internes et externes via un lien protégé par mot de passe

❌ Inconvénients

Limitéde modification en cours de texte pour mettre en forme des notes autocollantes

Absence de fonctionnalités permettant de gérer le projet au-delà de ses premières étapes

Prix de Conceptboard

Free: tableaux illimités, un membre de l'équipe, 100 objets, bibliothèque de modèles, intégrations de base, 500MB de stockage de fichiers

tableaux illimités, un membre de l'équipe, 100 objets, bibliothèque de modèles, intégrations de base, 500MB de stockage de fichiers Premium ($6 par utilisateur, par mois): Moins de 10 membres de l'équipe, objets illimités, projets, 50+ participants par Tableau, partage audio et vidéo, 20GB de stockage de fichiers

Moins de 10 membres de l'équipe, objets illimités, projets, 50+ participants par Tableau, partage audio et vidéo, 20GB de stockage de fichiers Business ($9.50 par utilisateur, par mois): 10+ membres de l'équipe, 75 participants par tableau, 1TB de stockage de fichiers

10+ membres de l'équipe, 75 participants par tableau, 1TB de stockage de fichiers Enterprise (contacter pour les prix, minimum 250 licences): toutes les fonctionnalités et une limite personnalisée pour le stockage des fichiers

Évaluation des clients de Conceptboard

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (30+ avis)

7. InVision Freehand

Le meilleur pour le brainstorming

la société a été créée par un groupe d'experts de l'industrie de l'audiovisuel et de la communication InVision Freehand InVision Freehand est l'outil de tableau blanc numérique de la suite de produits de l'entreprise pour planifier, faire du brainstorming et travailler ensemble en exprimant vos idées avec du texte, des diagrammes, des dessins et des diagrammes entre autres.

InVision Freehand est très visuel et peut être utilisé pour le mind mapping, l'élaboration de diagrammes d'organisation la carte mentale et le dessin de maquettes.

✅ Avantages

UX simple

Facilité de construction et d'itération des wireframes

Les modèles et les intégrations rendent les tableaux blancs d'InVision plus précieux pour les équipes de différents secteurs d'activité

Capable d'accéder à toutes les fonctionnalités fondamentales avec chaque forfait, même la version gratuite

❌ Inconvénients

Intégrations limitées et ne fait pas d'intégration avec ClickUp

Difficulté à gérer des projets complexes à mesure que d'autres idées et collaborateurs sont ajoutés à votre tableau blanc

Prix de l'InVision Freehand

**Free : jusqu'à 100 utilisateurs, trois mains libres, des espaces publics et privés illimités, toutes les fonctionnalités clés et les intégrations aux plateformes

Pro (4 $ par utilisateur et par mois) : jusqu'à 200 utilisateurs, espaces illimités

Enterprise (contactez-nous pour connaître le prix) : prix par place sans limite d'utilisateurs, gestion d'équipe avancée et sécurité

Évaluations des clients de l'InVision Freehand

G2 : 4.2/5 (50+ commentaires)

Capterra : 5/5 (1 avis)

8. Tableau blanc Microsoft

Le meilleur pour les utilisateurs de Microsoft

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information le tableau blanc de Microsoft Microsoft Tableau blanc est une autre des alternatives populaires de Mural qui fait partie de Microsoft 365, donc si votre équipe utilise déjà Teams ou OneNote, vous avez probablement accès à cette application. Faisant partie d'une plus grande suite de produits, les Tableaux blancs Microsoft s'alignent facilement sur le travail stocké dans d'autres outils Microsoft et peuvent être utilisés pour améliorer bon nombre des fonctionnalités standard des tableaux blancs numériques que nous avons appris à reconnaître chez d'autres grandes marques.

✅ Microsoft Tableau blanc pros

Accédez à votre tableau blanc où que vous soyez en vous connectant à l'application sur votre navigateur Web ou sur l'application Windows

Utilisez votre tableau blanc avec d'autres produits Microsoft pour connecter vos idées à vos processus de travail

❌ Microsoft Tableau blanc contre

Besoin d'autres produits pour tirer le meilleur parti de votre tableau blanc pour une gestion de projet efficace

Les fonctionnalités visuelles limitées rendent difficile la personnalisation complète de votre tableau blanc

Évaluations du Tableau blanc de Microsoft

Microsoft Tableau blanc fait partie de MS 365, qui propose une tarification personnalisée sur contact ou six forfaits.

Pour un usage personnel :

Microsoft 365 Personal (6,99 $/mois pour une personne): 1 To de stockage cloud, e-mail gratuit, Microsoft Editor

1 To de stockage cloud, e-mail gratuit, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (9,99 $/mois pour 6 personnes maximum): Outils d'IA pour la création, sécurité avancée OneDrive

Pour une utilisation en entreprise :

Microsoft 365 Business Basic (5 $/utilisateur par mois): versions web et mobile des applications Office, protection des e-mails, Microsoft Forms for feedback

versions web et mobile des applications Office, protection des e-mails, Microsoft Forms for feedback Microsoft 365 Business Standard (12,50 $/utilisateur par mois): plus de 1 000 contrôles de confidentialité, boîte aux lettres électronique de 50 Go, applications Office premium

plus de 1 000 contrôles de confidentialité, boîte aux lettres électronique de 50 Go, applications Office premium Microsoft 365 Business Premium (20 $/utilisateur par mois): Microsoft Bookings, 1 To de stockage OneDrive

Microsoft Bookings, 1 To de stockage OneDrive Microsoft 365 Apps (8,25 $/utilisateur par mois): inclut uniquement les applications premium de la suite Office, la coécriture en temps réel, la synchronisation des fichiers sur PC ou Mac

Évaluations des clients de Microsoft Tableau blanc

G2 : 4.2/5 (30+ avis)

Capterra : 4.3/5 (60+ avis)

Check out Ces alternatives au Tableau blanc de Microsoft !

9. Planche à dessin

Le meilleur pour dessiner et faire des diagrammes

la société de l'information est en train de s'organiser Sketchoard Cet hybride de tableau blanc numérique et de bloc-notes a été conçu à l'intention des équipes chargées des produits. Bien qu'il n'y ait pas de connexion entre le canevas et les tâches ou objectifs à suivre, la création de diagrammes est le pain et le beurre de cette application.

✅ Avantages

Sketchboard se concentre sur les idées, et non sur l'apparence, afin d'encourager le dessin à main levée

Plus de 400 formes ressemblant à des croquis, que vous pouvez presque considérer comme des modèles pour vos dessins

Mon travail est destiné aux équipes télétravail qui travaillent dans des environnements rapides et qui ont besoin d'un retour d'information constant

❌ Inconvénients

Au-delà des diagrammes, des croquis et de la conception, Sketchboard n'offre pas les mêmes fonctionnalités pour se connecter avec votre équipe au-delà du Tableau

Pas de centre de modèles

Pas de forfait Free

Prix de Sketchboard

Solo (8$ par mois): une équipe privée, tableaux illimités, exportation PDF et SVG, 1GB de stockage

une équipe privée, tableaux illimités, exportation PDF et SVG, 1GB de stockage Teams ($7 par utilisateur, par mois): partage du mot de passe du Tableau, commentaires d'équipe, intégration Slack

partage du mot de passe du Tableau, commentaires d'équipe, intégration Slack Business ($9 par utilisateur, par mois): équipes privées illimitées, SSO, gestion d'équipe, droits d'accès d'équipe

équipes privées illimitées, SSO, gestion d'équipe, droits d'accès d'équipe Enterprise (prix personnalisé): pour les équipes de plus de 25 personnes avec des besoins personnalisés

Évaluation des clients de Sketchboard

G2 : 4.2/5 (5+ commentaires)

Capterra : 4/5 (1 avis)

10. LiveBoard

Le meilleur pour les équipes éducatives

le site web de l'entreprise est en anglais LiveBoard LiveBoard est un tableau blanc numérique axé sur les cas d'utilisation liés à l'enseignement en ligne. Néanmoins, ses fonctionnalités de partage et de collaboration peuvent s'avérer utiles pour la gestion générale des réunions, la création de diagrammes, les présentations et les forfaits.

✅ Avantages

Créez et envoyez des quiz aux participants de votre Tableau

Adapté aux mobiles pour ajouter au Tableau sur différents appareils

Enregistrez des présentations avec votre Tableau pour les partager plus tard

❌ Inconvénients

Il vous faudra faire preuve d'un peu de créativité pour l'adapter à des équipes professionnelles dépassant le cadre de l'éducation et du soutien scolaire

Pas de fonctionnalités de gestion de projet

Vous aurez besoin d'un forfait personnalisé si vous envisagez de collaborer avec plus de dix personnes

Prix de LiveBoard

Limité (gratuit): jusqu'à cinq tableaux, jusqu'à cinq enregistrements, un étudiant par session, partage de liens publics

jusqu'à cinq tableaux, jusqu'à cinq enregistrements, un étudiant par session, partage de liens publics Individuel (7,49 $ par mois): tableaux, partage et enregistrement illimités, appels audio et vidéo, gestion de groupe

tableaux, partage et enregistrement illimités, appels audio et vidéo, gestion de groupe Petit groupe (14,99 $ par mois): jusqu'à quatre étudiants, quiz interactifs, contrôle de l'interaction des étudiants

jusqu'à quatre étudiants, quiz interactifs, contrôle de l'interaction des étudiants Grand groupe (22,49 $ par mois): jusqu'à dix étudiants, suivi de la présence des étudiants

LiveBoard évaluations des clients

G2 : 5/5 (1 avis)

Capterra : N/A

11. Bluescape

Meilleur pour les présentations et les discussions vidéo

le tableau blanc numérique de Bluescape est un tableau de bord numérique le monde de l'art et de la culture Bluescape est le combo tableau blanc, discussion vidéo et logiciel de présentation que vous avez appris à bien connaître dans ce billet. Comme beaucoup d'alternatives à Mural, il vous permet de partager du contenu, des médias et des dessins sur une toile infinie que vous pouvez ensuite présenter, annoter et compléter lors de réunions - en personne ou depuis chez vous.

✅ Avantages

Plus de 200 modèles personnalisables pour vous aider à prendre de l'élan sur votre Tableau blanc

Glissez-déposez des images, des formes et des fichiers PDF, entre autres

Votre tableau blanc fait également office de salle de réunion

Inconvénients

Ne fait pas de connexion directe entre votre tableau blanc et votre flux de travail

Au-delà du brainstorming et de la gestion des réunions, il n'y a pas de fonctionnalités de gestion des tâches ou de création pour agir sur vos idées

Prix de Bluescape

Free: trois environnements de travail, appels vocaux et vidéo illimités, 100 Mo de stockage, téléchargements de médias, modèles préétablis

trois environnements de travail, appels vocaux et vidéo illimités, 100 Mo de stockage, téléchargements de médias, modèles préétablis Teams (10 $ par utilisateur, par mois): environnements de travail illimités, réunions vidéo jusqu'à 100 personnes, 100 Go de stockage, hébergement multilocataire

environnements de travail illimités, réunions vidéo jusqu'à 100 personnes, 100 Go de stockage, hébergement multilocataire Business ($20 par utilisateur, par mois): jusqu'à 150 personnes en réunion vidéo, 200GB de stockage, modèles personnalisés

jusqu'à 150 personnes en réunion vidéo, 200GB de stockage, modèles personnalisés Enterprise (contacter pour devis): jusqu'à 250 personnes en réunions vidéo, SSO, cloud privé, assistance avancée, intégrations supplémentaires

Évaluation des clients de Bluescape

G2 : 4.2/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (60+ commentaires)

12. Weje

Le meilleur pour les utilisateurs de tableaux Kanban

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière la vie de l'homme est en danger, mais il n'y a pas d'autre solution TBH, nous avons probablement tous pensé que c'est ainsi que ouija était réellement orthographié. 😅

Weje est un tableau blanc en ligne abordable destiné aux éducateurs et aux étudiants, mais il offre également un intervalle d'autres cas d'utilisation pour les concepteurs, les spécialistes du marketing et la gestion des réunions.

Le Tableau blanc, le Tableau d'humeur, les notes autocollantes et la création de tableaux Kanban sont parmi ses principales utilisations, bien que vous puissiez également utiliser le tableau pour simplement partager des idées avec d'autres sur des curseurs en direct. Il vous suffit de créer un nouveau Tableau et d'inviter des personnes à le rejoindre pour commencer, et si vous partez de zéro avec les tableaux blancs numériques et que vous êtes impatient de commencer, un autre grand avantage du Tableau blanc est qu'il est gratuit pour commencer - et les forfaits payants sont relativement bon marché.

✅ Avantages

Simple à paramétrer

Offre une solution de tableau blanc numérique abordable, en particulier pour les enseignants

❌ Inconvénients

Manque de nombreuses fonctionnalités de présentation et de gestion de projet

La version gratuite est limitée - vous devrez passer aux forfaits entreprises pour bénéficier de fonctionnalités de collaboration telles que la discussion vocale

Nombre limité de modèles préconstruits

prix ### Weje

Free : Tableaux illimités, deux co-éditeurs, limite de 10MB pour chaque fichier téléchargé

Personnel (4 $ par utilisateur et par mois) : quatre co-éditeurs, limite de 100 Mo pour chaque téléchargement de fichier

Business (7 $ par utilisateur et par mois) : Nombre illimité de tableaux, de corédacteurs, de téléchargements de fichiers, de membres d'équipe et de discussions vocales

Weje évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (40+ avis)

Capterra : 4.8/5 (30+ avis)

13. WebBoard

Meilleur Tableau blanc simple

le tableau blanc numérique de WebBoard est un outil de travail qui permet d'améliorer la qualité de la vie des gens WebBoard Si vous souhaitez fusionner les joies de Microsoft Paint avec les fonctionnalités de collaboration et de présentation du monde d'aujourd'hui, WebBoard est l'outil qu'il vous faut. Ce tableau blanc numérique, qui ne coûte que deux tasses de café par mois, est idéal pour dessiner vos paramètres, organiser des séances de remue-méninges avec une équipe dispersée et présenter votre tableau.

Bien que son interface utilisateur ne soit pas aussi colorée ou élégante que celle d'autres outils similaires sur le marché, WebBoard est accessible et modifiable sur n'importe quel appareil doté d'un écran tactile ou d'une souris, et offre des fonctionnalités telles que le mode enseignant, le partage d'écran et l'assistance vidéo en ligne pour vous aider à vous connecter avec vos coéquipiers.

✅ Avantages

Simple à utiliser au niveau de base

Fonctionnalités de collaboration et de présentation

Possibilité de zoomer sur certaines zones de votre Tableau

Inconvénients

Difficulté à gérer les projets

Le forfait gratuit est limité et il faut avoir le forfait payant le plus élevé pour bénéficier de la fonctionnalité d'intégration

Pas encore de forfaits pour les équipes

Pas de possibilité d'agir sur vos idées à partir de votre Tableau blanc

Beaucoup de ses fonctionnalités de dessin et de création sont plutôt simples

Tarifs de WebBoard

Les prix de WebBoard sont exprimés en Euros, ces nombres sont donc basés sur le taux de conversion en vigueur à la date de publication.

Free: outils de base, tableaux publics uniquement, une seule page sur le Tableau, discussion audio et vidéo, trois Tableaux

outils de base, tableaux publics uniquement, une seule page sur le Tableau, discussion audio et vidéo, trois Tableaux **Outils avancés, pages illimitées sur le forum, forums privés et publics, stockage supplémentaire

Mois Premium (10,72 $ par mois): 25 utilisateurs dans une salle de réunion, accès au calendrier, ajouts au tableau

WebBoard évaluations des clients

G2 : N/A

Capterra : N/A

14. Application Webex

Le meilleur pour les équipes distribuées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image2-1400x838.png Logiciel de collaboration Webex /$$$img/

il s'agit d'un logiciel d'aide à la décision Webex Webex est une collection de produits multiples qui s'articulent autour de la collaboration et sont conçus pour différents cas d'utilisation. Moins une plateforme de gestion de projet qu'un outil de vidéoconférence ou de conférence téléphonique, Webex permet aux équipes distribuées de se sentir connectées pendant les réunions grâce à des outils d'appel, de réunion et de messagerie. Pour les solutions d'équipes hybrides, Webex propose également une variété d'outils bureautiques, y compris un tableau blanc physique avec une application web correspondante au niveau de l'entreprise.

✅ Avantages

Fonctionnalités avancées de gestion des réunions

Offre un mélange de solutions pour les équipes hybrides

Quelques automatisations de la prise de notes

Des intégrations précieuses avec d'autres applications

❌ Inconvénients

Il s'agit plus d'unun outil de communication qu'un outil de gestion de projet

Pour les équipes strictement WFH ou distribuées, vous devrez vous appuyer sur d'autres outils pour une collaboration digne de ce nom

L'application web Tableau blanc manque de fonctionnalités avancées

Ses forfaits payants sont assez onéreux

Prix de l'application Webex

**Suite-Basic (gratuit) : réunions HD avec jusqu'à 100 personnes, partage d'écran et salle personnelle

Suite-Business (25 $ par licence, par mois) : vidéo conférence et réunion, fonctionnalités du système téléphonique

Meet Plan (13,50 $ par licence et par mois) : jusqu'à 200 participants aux réunions, enregistrements, salles de réunion, arrière-plans virtuels, sous-titres fermés

**Plan d'appel (17 $ par licence et par mois) : fonctionnalités d'appel premium uniquement avec un numéro de téléphone basé sur le cloud par licence, et des extensions

**Forfait Enterprise (forfait et prix personnalisés) : accès à toutes les fonctionnalités

Évaluations des clients de Webex App

G2 : 4.2/5 (14 010+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (6,270+ avis)

Related 👉 Check out these Jamboard alternatives !

Démarrer le Tableau blanc avec Mural alternatives

Si l'on ne s'intéresse pas à la valeur unique de chaque produit, il est facile de supposer que tous les logiciels de collaboration se valent. Et si vous avez retenu quelque chose de ce billet, j'espère que c'est que vous avez compris que ce n'est pas le cas.

Les nuances entre chaque logiciel font toute la différence pour les entreprises qui répondent à des cas d'utilisation uniques.

Les intégrations multiples, le chat in-app, les commentaires, la modification en cours en temps réel et les capacités de partage sont extrêmement importants pour les équipes distribuées qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs réunions. Et si les tableaux blancs numériques comme Mural sont un excellent outil pour assister ces fonctionnalités et faciliter la collaboration, ils restent une solution limite pour les équipes qui ont besoin de plus qu'un canevas pour exprimer leurs forfaits.

Pour rassembler votre équipe, encourager la créativité et tirer le meilleur parti de chaque discussion, optez pour l'outil qui vous permet d'agir sur vos idées dès qu'elles se présentent : ClickUp !

apportez tout ce dont votre projet a besoin sur votre Tableau blanc ClickUp, même les tâches - sérieusement, tout_

Démarrez gratuitement et commencez à explorer les nombreuses fonctionnalités de ClickUp Forfait Free Forever l'application est disponible pour une durée illimitée et comprend des tableaux blancs ClickUp collaboratifs, des tâches et des membres illimités, 100 Mo de stockage, et bien plus encore. Voyez par vous-même comment une application tout-en-un peut non seulement faire gagner du temps à votre équipe, mais aussi stimuler votre productivité à tous les bons endroits.