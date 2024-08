10 Outils logiciels de collaboration visuelle en 2024

La collaboration visuelle est devenue un mot à la mode - le problème est qu'il n'en existe pas de définition claire. Certains pensent qu'il s'agit d'un environnement basé sur l'informatique dématérialisée dont les fonctionnalités permettent de travailler au bureau, de manière hybride et de manière autonome employés à distance de travailler ensemble. D'autres affirment que la collaboration visuelle n'est rien de plus qu'un tableau blanc numérique .

A mesure que le terme se popularise, de nombreux logiciel de collaboration sont entrés en scène. Et comme il n'y a pas d'accord sur ce que signifie réellement la collaboration visuelle, ces outils ont souvent des caractéristiques différentes.

Une chose est sûre : ils sont comme des super-héros déguisés, garantissant que les employés peuvent travailler ensemble et résoudre des problèmes avec des idées complexes en temps réel. 🦸

Ici, nous allons discuter des top 10 meilleurs logiciels de collaboration visuelle qui peuvent être utilisés dans n'importe quel secteur et faire passer le travail d'équipe et la communication à un niveau supérieur ! 📈

Que faut-il rechercher dans un logiciel de collaboration visuelle ?

Les outils de collaboration visuelle efficaces doivent offrir les avantages suivants :

Collaboration : La plateforme doit permettreaux membres de l'équipe de travailler ensemble en temps réel sans avoir à se trouver dans la même pièce, de sorte que les coéquipiers puissent laisser des commentaires et des notes, faire du brainstorming, assigner des tâches et en assurer le suivi La polyvalence : Ses options doivent s'adapter à différents secteurs d'activité, départements et portées de projet pour partager des idées Modèles : La plateforme doit proposer des modèles préétablis pour vous aidergagner du temps et fournir des conseils, le tout avec la possibilité de collaborer et d'éditer ces documents de manière transparente Intégrations : Il doit s'intégrer aux plateformes de communication, de productivité et de suivi du temps les plus courantes pour vous aider à rationaliser le travail sur votre plateforme de collaboration visuelle Personnalisation : L'outil doit vous permettre d'ajouter des éléments visuels (graphiques, diagrammes, vidéos ou tableaux) qui favorisent la collaboration en temps réel

ClickUp Whiteboards est votre centre visuel centralisé pour transformer de manière collaborative les idées de l'équipe en actions coordonnées

Les 10 meilleurs outils et logiciels de collaboration visuelle à utiliser en 2024

Nous avons analysé des dizaines de plateformes de collaboration visuelle et sélectionné la crème de la crème qui allie fonctionnalité et personnalisation et qui unifie les membres de l'équipe à tous les niveaux. Chacune de ces plateformes peut être votre puissant allié, quels que soient votre niche et la taille de votre équipe.

Personnalisez facilement vos tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Lorsqu'il s'agit de collaboration visuelle, Tableaux blancs ClickUp sont difficiles à battre. C'est exactement ce que l'on croit : un immense tableau blanc virtuel qui sert de terrain de jeu à votre équipe. 🛝

Vous pouvez l'utiliser pour le brainstorming, gérer et discuter d'un projet , la planification de l'exécution, l'élaboration de cartes mentales, et bien plus encore. Avec ClickUp Whiteboards, vous vous assurez que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse d'équipes distantes ou hybrides.

Cet outil de tableau blanc en ligne peut vous aider à contribuer proportionnellement à vos objectifs, qu'il s'agisse du développement d'une nouvelle application, du lancement d'un produit ou de l'élaboration d'un plan de marketing efficace.

ClickUp Whiteboards offre une personnalisation et une polyvalence inégalées. Ajoutez des fichiers multimédias, des documents, des liens, des notes autocollantes et des commentaires à votre tableau blanc. Vous pouvez également créer des formes, des diagrammes et des graphiques, modifier les couleurs, les polices et les styles, et construire un environnement unique où votre équipe se sentira comme chez elle. 🏠

En fonction de vos besoins, vous pouvez construire un nouveau tableau blanc à partir de zéro ou utiliser l'un des nombreux tableaux modifiables Modèles de tableau blanc qui servent de cadre à l'élaboration de votre propre expérience de collaboration.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

La collaboration visuelle est facilitée par les fonctionnalités du tableau blanc en ligne ClickUp

Prise en charge de l'affichage en temps réel et de l'affichage en temps réel asynchrone * Permet la personnalisation entre les équipes pour maintenir une véritable collaboration et ne pas s'en tenir aux préférences d'une seule équipe

Offre des modèles préconstruits prêts à l'emploi pour divers cas d'utilisation afin d'aider les équipes à travailler ensemble

Offre de puissantes options de gestion des projets et des tâches

S'intègre à plus de 1 000 applications

Convient àles équipes interfonctionnelles qu'il s'agisse de travail à distance ou de collaboration en interne

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont signalé des temps d'arrêt

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le nombre d'options personnalisables

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours : $0

: $0 illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Tableau conceptuel

Via : Tableau conceptuel Vous cherchez une plateforme facile à utiliser, propre et sécurisée qui se concentre spécifiquement sur la collaboration visuelle ? Dans ce cas, Conceptboard est peut-être fait pour vous. 🪧

Conceptboard a été développé avec une idée simple à l'espritpermettre aux utilisateurs de créer des tableaux fonctionnels et conviviaux remplis de fonctionnalités.

Chaque personne travaillant sur un tableau dispose d'un curseur en direct avec son nom, ce qui permet de la collaboration en temps réel . Vous bénéficiez d'un canal de travail infini, ce qui signifie que la plateforme ne limite pas votre créativité et votre liberté.

Grâce à divers outils de dessin, vous pouvez rapidement faire passer votre idée. Conceptboard vous permet d'utiliser des notes autocollantes laisser des commentaires et créer des zones de texte avec des notes. Tous les tableaux sont sauvegardés automatiquement, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de la perte d'informations et des problèmes de communication.

La plateforme vous permet de partager vos tableaux avec des collaborateurs internes et externes. Il vous suffit d'envoyer à votre destinataire un lien protégé par un mot de passe pour qu'il puisse monter à bord. 🚢

Les meilleures caractéristiques de Conceptboard

Les curseurs en direct avec les noms d'utilisateur permettent de savoir qui fait quoi

plus de 100 modèles prêts à l'emploi

Partage facile du tableau avec des liens de collaboration protégés par mot de passe

Convient à tous les secteurs d'activité, aux équipes internes ou distantes et à toutes les tailles d'entreprise

Historique du tableau et fonctions de sauvegarde automatique

Limites de Conceptboard

Certains utilisateurs soulignent le prix élevé par rapport à d'autres plateformes qui offrent plus de fonctionnalités

L'interface pourrait être améliorée

Prix du Conceptboard

Gratuit : $0

: $0 Premium : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Entreprise : 9,50 $/mois par utilisateur

: 9,50 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Secteur public : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Data Center Edition : Contactez-nous pour une offre de prix

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (90+ commentaires)

: 4.6/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

3. Canva

Via : Canva Canva est célèbre pour ses incroyables options de conception - vous pouvez l'utiliser pour créer des publicités, des images, des vidéos, des infographies et des présentations. Mais Canva ne se limite pas à cela ! La plateforme offre également d'excellentes fonctions de collaboration visuelle.

Canva facilite la rationalisation des flux de travail grâce aux tableaux blancs collaboratifs. Considérez un tableau blanc Canva comme le point de rencontre de votre équipe - c'est le lieu de naissance de nouvelles idées et l'endroit idéal pour des discussions constructives.

Dans un tableau blanc, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, depuis l'attribution des tâches et l'obtention des approbations jusqu'à la définition des autorisations et la visualisation des activités de l'équipe.

Canva étant une application de conception, ses tableaux blancs sont axés sur la simplification des processus créatifs. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que la plateforme offre des fonctionnalités telles que la conception et la programmation de publications sur les médias sociaux et le partage de créations directement à partir des tableaux blancs. Vous pouvez porter votre jeu de conception à un tout autre niveau grâce à plus de 600 000 modèles personnalisables ! 🎨

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Excellent outil pour les équipes de conception et de marketing

Répartition facile des tâches pour les équipes internes ou distantes

Éditeur par glisser-déposer

Définition simple des autorisations et partage de tableaux blancs

plus de 600 000 modèles

Limitations de Canva

Certains utilisateurs disent que certains éléments du modèle ne peuvent pas être modifiés facilement

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées

Prix de Canva

Canva gratuit : $0

: $0 Canva Pro : 119,99 $/an par utilisateur

: 119,99 $/an par utilisateur Canva pour les équipes : Contacter pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (4 200+ commentaires)

: 4.7/5 (4 200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 300+ commentaires)

4. Mural

Via : Murale Non, Mural ne vous fera pas grimper sur des échafaudages et peindre sur les murs. 👷

Au lieu de cela, il vous permet, à vous et à votre équipe, de peindre sur un tableau blanc numérique qui se concentre sur deux aspects :

Collaboration facile et communication Conseils pour améliorer les compétences en matière de collaboration

Tout se passe dans un environnement visuel flexible et dynamique (mural). Il offre des canevas infinis et redimensionnables, ainsi qu'un contrôle facile des autorisations, afin que vous puissiez les adapter à vos objectifs, qu'il s'agisse d'un brainstorming, d'une cartographie mentale, d'une discussion sur un projet ou d'autre chose.

Ajoutez vos idées à la fresque à l'aide de notes autocollantes et/ou de zones de texte, représentez votre cheminement de pensée en ajoutant des fichiers multimédias et partagez vos fresques à l'aide d'hyperliens.

Mural offre également des fonctions telles que le réglage de minuteries, l'invitation des participants à consulter une section spécifique du tableau blanc et le verrouillage des objets (pour éviter qu'ils ne soient déplacés). Ces options permettent d'organiser des réunions et de s'assurer que tout le monde fait sa part du travail.

Mural meilleures fonctionnalités

Diverses options de canevas

Contrôles des autorisations avec plusieurs paramètres

Programmation d'horaires pour respecter le calendrier

Mode privé

Partage facile de la peinture murale pour les équipes distantes ou internes

Limites de la peinture murale

L'expérience mobile pourrait être améliorée

Certains utilisateurs mentionnent que la plateforme est lente lorsqu'il y a beaucoup d'activité

Prix de Mural

Gratuit : $0

: $0 Équipe+ : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Entreprise : 17,99 $/mois par utilisateur

: 17,99 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (1 300+ commentaires)

: 4.6/5 (1 300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

5. Miro

Via : Miro Vous voulez une plateforme de collaboration visuelle polyvalente qui permet aux équipes d'unir leurs forces et de s'attaquer sans effort à des projets de tout type et de toute taille ? Alors Miro peut être votre super-héros ! 🦸

Cet outil de premier ordre rassemble les membres d'une équipe et leur fournit un espace de travail collaboratif sous la forme d'un tableau blanc virtuel infini. Vous disposez de nombreux outils pour exprimer vos pensées et vos idées, notamment des emojis, des notes autocollantes, des images, des formes, des lignes de connexion et un stylo numérique. 💡

Miro offre des fonctionnalités uniques telles que le vote anonyme et les réactions en direct qui vous aident à prendre des décisions cruciales concernant les processus et les projets. La minuterie intégrée vous permet de rester dans les temps et de vous assurer que toutes les tâches sont accomplies dans les délais impartis.

Il est essentiel de maintenir une atmosphère agréable pour stimuler la motivation et le travail d'équipe au sein des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Miro l'a compris, c'est pourquoi il propose des Icebreakers, c'est-à-dire des jeux et des activités dont le but est de mettre les gens à l'aise les uns avec les autres, même lorsqu'ils ne sont pas physiquement proches.

Les meilleures caractéristiques de Miro

Tableaux blancs à l'infini

Excellent pour créer des graphiques, des tableaux et des diagrammes

plus de 1 000 modèles

Excellente capacité de personnalisation

Jeux et activités visant à rapprocher les gens

Limites de Miro

Le modèle de tarification pourrait bénéficier d'une restructuration

L'invitation d'une personne à un tableau blanc peut parfois mal fonctionner

Prix du Miro

Gratuit : $0

: $0 Démarrage : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Entreprise : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (4 800+ commentaires)

: 4.8/5 (4 800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 300+ commentaires)

6. Lucidspark

Via : Lucidspark Allumez une étincelle dans l'esprit des membres de votre équipe avec les options de collaboration visuelle uniques de Lucidspark ! 🎇

Cette plateforme et sa signature tableau blanc virtuel intuitif peuvent rassembler n'importe quelle équipe.

Chaque personne sur un tableau blanc reçoit un curseur en direct avec son nom, ce qui permet de suivre ce que chacun fait de manière plus rationnelle et d'éviter toute confusion.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Lucidspark est le Breakout Boards. Grâce à eux, vous pouvez diviser votre travail en morceaux, les travailler en petits groupes et les synchroniser avec le tableau principal une fois que vous avez terminé.

Lucidspark propose un minuteur pour vous aider à vous assurer que chaque activité se déroule conformément au calendrier. Lorsque vous souhaitez attirer l'attention de tout le monde, vous pouvez utiliser l'option Appeler les autres à moi qui permet à tous les participants de se placer au même endroit sur le tableau.

Vous ne savez pas comment choisir entre plusieurs idées ? Utilisez l'option vote et comptez les votes en quelques clics.

Les meilleures caractéristiques de Lucidspark

Panneaux d'affichage

Minuteur intégré

Possibilité d'attirer l'attention de tous les participants sur la même zone du tableau

Permet de regrouper les idées

S'intègre aux applications de communication et de gestion du personnel

Limites de Lucidspark

Certains utilisateurs mentionnent que certains modèles sont plus difficiles à utiliser

L'application mobile offre des fonctionnalités limitées

Prix de Lucidspark

Gratuit : $0

: $0 Individuel : A partir de $7.95/mois par utilisateur

: A partir de $7.95/mois par utilisateur Équipe : A partir de 9$/mois par utilisateur

: A partir de 9$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (2 200+ commentaires)

: 4.5/5 (2 200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (350+ commentaires)

7. Creately

Via : Crétois Creately est connu pour deux choses : la collaboration visuelle et la création de diagrammes. 📊

En ce qui concerne la collaboration visuelle, la fonction vedette de Creately est un canal visuel infini. C'est là que vous pouvez visualiser vos idées, travailler dessus avec vos collègues et les transformer en tâches réalisables.

Creately simplifie la collaboration et la rend plus efficace grâce à sa synchronisation ultra-rapide : votre tableau est mis à jour dès que quelqu'un d'autre le modifie. La latence de quelques millisecondes vous donnera l'impression de regarder l'écran d'un autre utilisateur ! 💻

Vous avez également l'option vidéoconférence directement dans Creately - vous n'avez pas besoin de quitter votre canevas et d'utiliser une autre application pour communiquer avec d'autres contributeurs.

Vous pouvez laisser des commentaires sur le tableau, démarrer un fil de discussion, assigner et suivre les tâches, mettre en avant les collaborateurs, prendre des notes et créer des graphiques, des diagrammes et des cartes au fur et à mesure que vous tapez.

Chaque collaborateur sur le canevas dispose d'un curseur de texte en temps réel et d'un pointeur de souris, ce qui vous permet de savoir qui fait quoi à tout moment. Le déplacement des éléments dans le canevas visuel de Creately est facile, grâce à la conception du glisser-déposer.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Synchronisation rapide des aperçus

Excellentes options de création de diagrammes

Vidéo-conférence intégrée

Interface entièrement personnalisable

Conception par glisser-déposer

Limitations de Creately

Certains utilisateurs mentionnent que l'application prend parfois du temps à se charger

La navigation sur la plateforme est difficile pour certains utilisateurs

Prix de Creately

Gratuit : $0

: $0 Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 89 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

: 89 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (840+ commentaires)

: 4.4/5 (840+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (160+ commentaires)

8. Stormboard

Via : Panneau de tempête Stormboard est une plateforme d'espace de travail numérique conçue pour les entreprises. Elle vous aide à maintenir une excellente collaboration avec les membres de votre équipe, qu'ils soient à quelques mètres ou à quelques milliers de kilomètres.

Les espaces de travail numériques (tableaux blancs) de Stormboard sont appelés Storms. 🌪️

Chaque Storm vous offre, ainsi qu'à vos collègues, des dizaines d'outils utiles pour rationaliser la communication, représenter des idées et décider des prochaines étapes. Outre le texte, vous pouvez ajouter des notes autocollantes, des images, des vidéos et des fichiers à vos Storms. Vous pouvez également regrouper des idées et des concepts similaires et conserver les idées essentielles dans la section "Spotlight".

Stormboard dispose de puissantes fonctions d'exportation. En quelques clics seulement, transformez votre Storm en Google Docs et envoyez-le aux investisseurs, à la direction et aux autres parties prenantes dans votre espace de travail Google. 📃

La dernière option de Stormboard, appelée StormAI, change la donne. Ce cocollaborateur à intelligence augmentée vous aide à générer des idées, offre une perspective nouvelle et améliore la productivité et l'efficacité de toute l'équipe ! 🤖

Les meilleures caractéristiques de Stormboard

Excellentes fonctions d'exportation

Co-collaborateur doté d'une intelligence artificielle

plus de 250 modèles pour différents usages

Regroupement d'idées et de concepts en quelques clics

Prise en charge de grandes équipes et de projets complexes

Limitations de Stormboard

Certains utilisateurs signalent que la mise en place de la plateforme peut s'avérer difficile

Une mise à jour de la structure tarifaire pourrait être bénéfique

Prix de Stormboard

Personnel : $0

: $0 Entreprise : 8,33 $/mois par utilisateur

: 8,33 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ critiques)

9. Google Jamboard

Via : Google Jamboard Faites monter en puissance la collaboration avec Google Jamboard ! 💃

Cette plateforme de tableau blanc numérique vous permet de collaborer plus efficacement grâce à des espaces entièrement personnalisables appelés jams.

Comme vous pouvez le supposer, l'un des principaux avantages de Google Jamboard est qu'il fait partie de l'écosystème Google. Vous pouvez effectuer des recherches dans Google et ajouter des images et/ou des pages web à vos jams, utiliser Google Meet pour discuter et présenter vos jams, y joindre des documents Google Docs, Slides ou Sheets, et afficher des événements Google Agenda.

Contrairement aux autres plateformes que nous avons évoquées, celle-ci dispose de son propre appareil, commodément appelé Jamboard. Il s'agit d'un tableau blanc numérique de 55 pouces qui s'intègre à tous les services G Suite. Il est livré avec un stylet que vous pouvez utiliser pour écrire et dessiner. Déplacez des éléments et redimensionnez des images et du texte avec vos seuls doigts. 🫰

Google Jamboard offre des fonctionnalités uniques telles que la reconnaissance de l'écriture et de l'image. Il peut convertir votre écriture en texte et vos croquis en images soignées.

Vous n'avez pas d'appareil Jamboard ? Pas de problème, la plateforme est disponible sur les ordinateurs et les appareils mobiles. Quel que soit l'appareil que vous utilisez, vous bénéficierez d'une personnalisation exceptionnelle.

Les meilleures caractéristiques de Google Jamboard

Fait partie de l'écosystème Google

Fonctionne sur différentes plateformes, y compris sur les appareils spéciaux Jamboard

Reconnaissance de l'écriture manuscrite et de l'image

Excellent pour les éducateurs et les équipes internes

Interface conviviale

Limites de Google Jamboard

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme sélectionnée

La plateforme peut avoir des problèmes lorsque de nombreuses personnes l'utilisent en même temps

Prix de Google Jamboard

Gratuit

Le dispositif Jamboard est optionnel et coûte 4 999 $ + 600 $ par an pour la gestion et l'assistance

G2 : 4.2/5 (20+ commentaires)

: 4.2/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (90+ commentaires)

10. Freehand par InVision

Via : A main levée Avec ses fonctionnalités robustes et sa facilité d'utilisation, Freehand d'InVision renforce vos pouvoirs de collaboration et de productivité et vous aide à visualiser vos flux de travail. 💪

La plateforme vous permet, ainsi qu'à vos collègues, d'exprimer vos idées et de collaborer à l'aide d'un canal intelligent, infini et multijoueur.

Ce canevas est personnalisable et flexible, de sorte que vous pouvez l'adapter à vos objectifs, qu'il s'agisse de planification, d'idéation ou de brainstorming. Créez des listes de tâches, ajoutez des notes autocollantes, laissez des commentaires, ajoutez des sondages et utilisez des cartes à retourner pour rendre la collaboration aussi fluide que possible.

Si vous souhaitez susciter un peu de concurrence saine, vous pouvez utiliser l'option leaderboard de la plateforme. 🥇

La plateforme offre d'incroyables options de gestion des tâches. Créez des cartes de tâches et ajoutez-y des personnes à l'aide d'une fonctionnalité de glisser-déposer. Grâce aux objets intelligents de Freehand, aux connecteurs faciles à utiliser et aux multiples mises en page de tâches, vous pouvez tracer les grandes lignes de chaque tâche, l'examiner sous différents angles et vous assurer qu'elle sera terminée à temps.

L'esprit d'équipe est essentiel au bon fonctionnement d'une équipe. Freehand d'InVision le reconnaît et vous permet d'ajouter différents défis, jeux et exercices de renforcement de l'esprit d'équipe à votre canevas.

Les meilleures caractéristiques de Freehand by InVision

Convient à différentes industries et tailles d'entreprises

Offre une option de tableau de bord

Fonctionnalités robustes de gestion des tâches

Encourage l'esprit d'équipe

Les limites de Freehand by InVision

Certains utilisateurs ont eu des problèmes avec le zoom avant et arrière en utilisant le tapis de souris

Intégrations limitées

Prix de Freehand by InVision

Gratuit : $0

: $0 Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour la tarification

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (300+ avis)

: 4.3/5 (300+ avis) TrustRadius : 8.2/10 (130+ avis)

Améliorez votre collaboration visuelle avec les bonnes plateformes

Les plateformes de collaboration visuelle unifient les membres de l'équipe et les maintiennent orientés vers l'objectif, quel que soit leur emplacement. Ces outils et leurs fonctionnalités robustes transforment les employés en artistes et les aident à faire passer leurs idées sans effort tout en garantissant une transparence et un travail d'équipe maximum. 🎨