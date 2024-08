17 Meilleures alternatives et concurrents de OneNote 2024 (gratuits et payants)

À l'ère du numérique, la prise de notes a évolué bien au-delà du traditionnel stylo et du papier. Microsoft OneNote a été à l'avant-garde de cette transformation, offrant une plateforme polyvalente pour organiser les pensées, les notes de réunion et les détails des projets. Mais à mesure que le monde de la technologie progresse, une variété d'alternatives est apparue, chacune avec ses caractéristiques et avantages uniques.

Dans ce blog, nous allons explorer 17 des meilleures alternatives à OneNote pour la prise de notes en 2024 !

Qu'est-ce que Microsoft OneNote ?

OneNote est un carnet de notes de prise de notes disponible avec un Microsoft Office 365 abonnement payant ou gratuit avec un compte Microsoft. Parmi les fonctionnalités notables, citons

Notes manuscrites et croquis avec les doigts ou un stylet

Notes vocales

Notes adhésives virtuelles

Traduction de texte

Assistant mathématique intégré (fonction payante)

Envoi d'e-mails à OneNote

Assistant IA Copilot

Modèles OneNote

Limitations de Microsoft OneNote

OneNote n'est pas sans poser des problèmes aux personnes qui prennent des notes. Voici quelques limitations de OneNote

Manque d'intégrations

Capacités d'exportation limitées

Faibles fonctions d'édition

Pas de mode hors ligne

Pas de fonctions de recherche et de remplacement

La prise de notes numérique est l'une des compétences les plus essentielles que vous utiliserez tout au long de votre vie, et vous avez besoin des meilleurs outils pour apprendre et être le plus productif possible. Avec des fonctionnalités telles que liens bidirectionnels et les éditeurs de texte avancés devenant populaires dans la prise de notes, vous devriez avoir une vue d'ensemble des logiciels de prise de notes puissants alternatifs à Microsoft OneNote. 👩‍💻

17 Best Microsoft OneNote Alternatives & Note Taking Apps

1. ClickUp

Stocker les politiques, les procédures et les évaluations des risques dans la vue Docs de ClickUp ClickUp est un logiciel de gestion de projet gratuit qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer de manière plus intelligente et de regrouper tout le travail sous un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour la meilleure productivité de votre vie.

Parmi les centaines d'outils conviviaux de ClickUp, nous vous recommandons de commencer par ces quatre fonctions de notes (entièrement gratuites !) : Docs, Notepad, Mind Maps et Whiteboards. ⬇️

ClickUp Docs

Rassemblez et connectez vos notes, tâches et autres dans Docs grâce à l'application ClickUp Docs Relationships ClickApp -un nouvel ensemble de fonctions puissantes pour relier n'importe quoi dans ClickUp (un must pour les fans de liens bidirectionnels !)

Activez le mode focus pour vous concentrer sur un seul bloc de texte à la fois

Sélectionnez une image de couverture personnalisée à partir de la galerie, de votre bureau, d'un lien ou de la bibliothèque Unsplash

Attribuer des réponses sous forme de fil de discussion pour que les actions à entreprendre ne soient jamais perdues

Afficher les relations et les liens de retour pour la page sur laquelle vous vous trouvez ou les relations pour un document entier

Créer et accéder à des modèles à partir de la barre latérale droite. UtiliserModèle de base de connaissances de ClickUp pour commencer !

Utilisez ce modèle pour créer un cadre permettant à votre équipe d'organiser une bibliothèque numérique d'informations

ClickUp Brain

Utiliser Cerveau ClickUp pour faire passer votre productivité au niveau supérieur. Gagnez du temps et laissez les L'IA de ClickUp résumer vos notes écrire des idées, rédiger un article de blog, et bien plus encore.

ClickUp AI reconnaît et suggère des tâches au fur et à mesure que vous tapez afin que vous puissiez rapidement créer de nouvelles tâches sans avoir à ouvrir l'éditeur de tâches. Il offre un moyen facile d'organiser votre travail, d'assigner des tâches, de fixer des dates d'échéance, et plus encore, en quelques clics. Grâce au moteur de suggestion de tâches de ClickUp, alimenté par l'IA, vous obtenez des suggestions personnalisées pour tout ce qui concerne les titres et les descriptions, ainsi que les éléments suivants

Stimulez votre créativité avec votre partenaire de brainstorming virtuel

Bloc-notes ClickUp

Notez des idées rapides, l'épicerie listes ou de concevoir un plan de match dans le bloc-notes ClickUp !

Ouvrez une note et développez-la jusqu'à ce qu'elle remplisse l'écran

Affichez et annulez les modifications dans l'historique des notes

Imprimez vos notes d'une manière agréable à l'œil

Recherche - Trouvez un mot clé dans vos notes

Ajoutez une édition enrichie avec commandes /Slash 👉 Télécharger le Extension Chrome ClickUp pour prendre des notes sur n'importe quelle page web dans votre navigateur !

✅ ClickUp Pros

❌ ClickUp Cons

Toutes les vues de ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant ! 🔮

💸 Prix ClickUp

Plan gratuit pour toujours (idéal pour un usage personnel)

(idéal pour un usage personnel) Plan illimité (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Plan d'affaires (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois)) ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre et par mois

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à réussir ! Veuillez contacter Ventes quand vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,480+ commentaires) ### 2. Roam Research

le meilleur pour les penseurs du graphe des connaissances

Roam Research, une application robuste de gestion des connaissances, se présente comme "un outil de prise de notes pour la pensée en réseau" Il porte la cartographie mentale à un niveau supérieur grâce à des liens bidirectionnels : un nœud devient une note que les utilisateurs peuvent cliquer pour l'ouvrir. Chaque note peut contenir ses propres liens in-text et se connecter à d'autres notes pour créer des relations. En fait, l'interface de Roam Research reflète le fonctionnement de notre esprit.

Les utilisateurs de OneNote peuvent trouver Roam Research compliqué car sa structure est totalement différente. Contrairement à OneNote, chaque page de Roam est un plan composé de blocs hiérarchiques de texte et d'images. Par conséquent, il n'y a pas de carnets ou de sections à ouvrir dans un ordre séquentiel comme dans l'interface de OneNote.

✅ Roam Research Pros

Interface de base de données graphique pour la pensée en réseau

Nombre illimité de collaborateurs dans le plan de démarrage

Les rédacteurs, les chercheurs, les chefs de produit et les étudiants diplômés sont ceux qui utilisent le plus cette application de prise de notesLien bidirectionnel documents

La prochaine alternative à OneNote sur notre liste est Dropbox Paper, un outil de collaboration transparent pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs d'activité modifier des documents et partager toutes vos notes au sein du programme. Les utilisateurs peuvent ajouter des annotations aux images, mentionner des personnes dans les documents et se connecter à leurs calendriers pour trouver des informations les notes de réunion rapidement. Ses fonctions de synchronisation simples mais puissantes permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

En revanche, si vous souhaitez partager des diapositives de présentations professionnelles, Dropbox manque de fonctions de formatage avancées par rapport aux traitements de texte courants. Il répond au besoin de mettre les idées de chacun sur papier numérique, mais pas pour la publication ou la prochaine réunion des parties prenantes si vous n'êtes pas à l'aise avec la mise en forme.

✅ Dropbox Paper Avantages

Disponible sur les applications iOS et Android

Les fichiers Invision, Sketch ou Dropbox intégrés dans Dropbox Paper sont correctement prévisualisés

Prise en charge de divers médias provenant d'autres sources

❌ Dropbox Paper contre

N'est pas aussi intuitif que les traitements de texte les plus performants

Absence de formatage visuel avancé

Mauvaise organisation des notes

💸 Prix de Dropbox Paper

Renseignez-vous auprès de Dropbox Paper pour connaître les modalités de stockage et les tarifs.

💬 Évaluations des clients de Dropbox Paper

G2 : 4.1/5 (4 470+ avis)

Capterra : 4.4/5 (130+ avis)

16. Typora

le meilleur pour ceux qui veulent une véritable expérience d'éditeur Markdown

Typora est un éditeur markdown transparent (outil de conversion de texte en HTML) destiné aux créateurs de contenu et aux ingénieurs qui préfèrent avoir un aperçu en direct du document final pour se concentrer sur le contenu lui-même. Il s'agit non seulement d'un éditeur markdown, mais aussi d'un puissant système d'organisation des plans qui vous permet de parcourir rapidement le document et d'accéder à n'importe quelle section d'un seul clic.

Le passage de Microsoft OneNote à Typora pourrait choquer certains utilisateurs s'ils ne sont pas familiarisés avec les éditeurs markdown. Vous aurez l'impression de passer trop de temps à comprendre l'application au lieu de travailler réellement.

✅ Typora Avantages

Des formats tels que OpenOffice, LaTeX, MediaWiki, Epub et autres peuvent être importés ou exportés

Thèmes de papier personnalisés

Mode Focus & Machine à écrire

❌ Typora Cons

Aucun plan gratuit n'est disponible

Ne convient pas à la collaboration avec d'autres personnes

Manque de fonctionnalités de gestion des tâches

💸 Prix de Typora

Typora propose un essai gratuit de 15 jours pour un maximum de trois appareils. La version payante est proposée à partir de 14,99 $.

💬 Évaluation des clients de Typora

G2 : N/A

Capterra : N/A

17. Zoho Notebook

le meilleur pour les illustrations de couverture personnalisées

Zoho Notebook est une application gratuite de prise de notes au design intuitif pour tous vos appareils et systèmes d'exploitation. Zoho Notebook s'intègre à Zoho Projects et regorge de fonctions adaptées à la mobilité, comme Zia, l'assistant alimenté par l'IA, et des gestes notables pour la recherche d'information.

Par rapport à OneNote, cette application s'amuse davantage avec les couleurs et la personnalisation pour un usage personnel. Cependant, si vous cherchez une application pour la prise de notes sérieuse et la collaboration au travail, Zoho Notebook n'est peut-être pas faite pour vous. L'éditeur est limité aux fonctionnalités de base.

✅ Zoho Notebook Avantages

Application gratuite sans publicité

Applications disponibles pour les appareils iOS (iPhone et iPad) et Android

Fonctionnalités de code de passe et d'identification tactile pour les notes et les carnets de notes

❌ Zoho Notebook Contre

Manque de vues multiples

Pas de fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Pas de collaboration avec d'autres personnes dans les carnets de notes

💸 Prix de Zoho Notebook

Zoho Notebook est une application de notes gratuite.

💬 Évaluations des clients de Zoho Notebook

G2 : 4.5/5 (40+ avis)

Capterra : 4.6/5 (40+ avis)

Vos notes, à votre façon avec OneNote Alternatives

Lorsqu'il s'agit de prendre des notes, il n'existe pas de solution unique. Que vous soyez un écrivain à la recherche d'un éditeur markdown ou un étudiant en ingénierie à la recherche d'une interface élégante pour classer vos notes, notre liste ClickUp vous couvre.