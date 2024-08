Les 10 meilleures alternatives à Miro : Analyse des avantages, des inconvénients et des prix

Les conversations, les réunions, la gestion de projets - presque tout est numérisé aujourd'hui.

Naturellement, les tableaux blancs ont également rejoint le club, et nous avons maintenant tableau blanc numérique des applications comme Miro. Elles vous permettent de faire du brainstorming et de collaborer avec votre équipe en temps réel à l'aide de visuels sur une toile vierge.

Mais Miro vous donne-t-il du fil à retordre ? Ou êtes-vous simplement en train de tester le marché et de chercher des alternatives à Miro ?

Quoi qu'il en soit, vous trouverez votre réponse aujourd'hui.

Dans cet article, nous allons discuter des 10 meilleures solutions de remplacement de Miro que vous pouvez utiliser !

C'est parti.

Pourquoi chercher une alternative à Miro ?

La vidéoconférence en Miro Miro est un tableau blanc en ligne application utilisée pour la collaboration visuelle .

Parfaite pour le travail à distance, la plateforme offre diverses fonctionnalités pour une collaboration solide brainstorming de séances de brainstorming. Par exemple, il vous permet de créer des wireframes simples sans aucune expérience en matière de conception, ce que vous ne pouvez pas faire sur un tableau blanc physique.

Bien que tout cela semble intéressant, Miro présente quelques inconvénients majeurs.

Voici un aperçu des principaux problèmes que vous rencontrerez sur cette plateforme de tableau blanc virtuel et des raisons pour lesquelles vous devriez peut-être regarder ailleurs :

Elle ne prend pas en charge toutes les plates-formes

Miro prend en charge les plateformes Windows et Mac. Pas de place pour l'infâme débat Windows contre Mac !

mais pourquoi n'incluons-nous pas Linux_, Miro ?

Si vous travaillez dans le développement de logiciels, où les systèmes Linux font fureur, vous vous sentirez exclu.

Il n'y a pas de suivi du temps de travail

Miro dispose d'un countdown timer qui vous aide à plafonner les limites de temps pour vos sessions de tableau blanc. Mais ils n'ont pas ajouté de suivi du temps à la plateforme.

Le compte à rebours de la minuterie de Miro dans la barre de navigation

Vous savez, comme celui qui compte les minutes et les heures pour des tâches ou des activités spécifiques. ⏰

Sinon, comment pourriez-vous suivre l'emploi du temps de votre équipe, surtout si elle travaille à distance ? Après tout, c'est ainsi que vous pouvez facturer les clients et payer les gens avec précision !

La version gratuite est limitée

Miro est un outil gratuit et c'est une excellente nouvelle.

Mais la liste des fonctionnalités gratuites est très limitée.

Par exemple, vous ne disposez que de trois tableaux modifiables à la fois. Cela signifie que vous devrez attendre votre tour pendant que trois autres personnes terminent leur brainstorming.

Et ne commencez pas à parler de ce qui manque dans la version gratuite. Pas de compte à rebours. Pas de chat vidéo. Pas de partage de modèles personnalisés.

En définitive, Miro n'est pas le meilleur tableau blanc gratuit ni le meilleur outil de création de documents outil de collaboration qui existe. C'est pourquoi nous passons à ses alternatives.

Les 10 meilleures alternatives à Miro en 2024

Si vous avez des doutes ou si vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a d'autre, vous êtes au bon endroit. Nous avons disséqué les 10 meilleures alternatives Miro disponibles pour examiner les meilleures fonctionnalités, les plus gros inconvénients et les prix.

Les tableaux blancs ClickUp offrent toutes les fonctions de création et de collaboration dont vous avez besoin pour construire les organigrammes de vos rêves

ClickUp est l'outil de création d'organigrammes le plus utilisé au monde l'outil de productivité et de gestion de projet le mieux noté au monde utilisé par des dizaines de milliers de petites entreprises et de grandes sociétés .

Et ce qui en fait la meilleure alternative gratuite à Miro, c'est que ClickUp possède de puissantes fonctions de tableau blanc pour vous aider à planifier et organiser visuellement des idées, des tâches, des flux de travail, etc. Sa fonctionnalité simple de glisser-déposer facilite la mise en place de flux de travail, l'organisation des pensées ou la connexion visuelle des tâches aux équipes.

Plus de fonctionnalités aimées de ClickUp Whiteboards

Nombreuses intégrations pour améliorer vos processus

Permissions de partage et de confidentialité pour partager facilement votre brainstorming avec l'équipe et les parties prenantes

Modèles d'organigramme ,cartographie conceptuelle, rétrospectives,brainstorminget bien d'autres encore. Choisissez-en un parmiLa bibliothèque croissante de modèles de ClickUp pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre tableau blanc, même s'il s'agit de votre tout premier.

Les plateformes visuelles nécessitent souvent une communication visuelle. Clip dans ClickUp est une fonctionnalité simple qui vous permet d'enregistrer votre écran en une vidéo digeste. Que vous souhaitiez montrer aux nouveaux employés où trouver un document d'accueil ou donner à votre équipe une description visuelle d'un nouveau processus, utilisez Clip pour lancer un enregistrement d'écran et le partager directement sur ClickUp.

Créez des enregistrements d'écran informatifs que vous pouvez partager par le biais d'un lien avec Clip in ClickUp

Ici, vous pouvez voir l'activité de chaque membre de l'équipe et transformer les brainstormings, les idées, les missions et les notes en opportunités de collaboration visuelle sur une seule toile créative.

En plus, Les cartes heuristiques de ClickUp de ClickUp offre un moyen visuel de donner vie aux idées et aux projets. Grâce à son mode Tâches, il est facile de créer, supprimer et modifier des tâches ou d'établir des relations entre elles. Faites glisser les branches pour ajuster l'emplacement des nœuds et organisez en conséquence pour réorganiser votre espace de travail.

Vous ne souhaitez pas que votre carte mentale soit liée à des tâches ? Utilisez plutôt le mode Vierge. Ici, les nœuds ne sont reliés à aucune structure de tâche, ce qui vous permet d'être aussi créatif que vous le souhaitez !

Personnalisez votre Mind Map à partir de zéro dans ClickUp avec le mode vide

Les pros de ClickUp

Check out our feuille de route de développement pour voir ce qui se prépare.

Prix de ClickUp

Choisissez entre quatre options de tarification :

Gratuit pour toujours Plus de 50 intégrations natives Tâches illimitées Utilisateurs illimités

Illimité ($7/utilisateur par mois) Collaboration en temps réel Sprints Stockage de fichiers illimité

Entreprise (12 $/utilisateur par mois) Objectifs Espaces illimités Vues personnalisées

Entreprise : (prix personnalisé) Marque blanche Permissions avancées Signature unique (SSO)



Notes des utilisateurs de ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2,980+ reviews)

4.7/5 (2,980+ reviews) G2: 4.7/5 (4,520+ reviews)

2. Tableau blanc Microsoft

Collaboration en Tableau blanc Microsoft Microsoft Whiteboard est une application de toile numérique ou de tableau blanc qui fait partie de la suite Microsoft.

Pour accéder à la version web sur Windows, Mac et les appareils mobiles (iOS et Android), il vous suffit de disposer d'une licence gratuite de Microsoft ou un compte Microsoft 365. Toutefois, comme il s'agit de Microsoft, il n'en va pas de même pour les plateformes iOS et Mac.

Par exemple, la fonction de recherche d'images de Bing est absente de l'application iOS. Il n'y a pas non plus d'application de bureau pour les utilisateurs de Mac, ce qui est une véritable rupture.

Bonus : Découvrez notre guide ultime de Gestion de projet Microsoft .

Caractéristiques principales de Microsoft Whiteboard

Ajouter et modifier notes autocollantes * Ajouter des documents à votre tableau blanc

Offre une toile "infinie" ou sans fin

Microsoft Whiteboard pros

Prend en charge les appareils Android et iOS

Vous pouvez accéder au tableau blanc dans une réunion Microsoft Teams

Prise en charge de plusieurs tableaux blancs

Limitations de Microsoft Whiteboard

Pas d'intégration avec des applications non Microsoft

Impossible de créer des tâches à l'aide du tableau blanc

Les modèles de tableau blanc ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du navigateur web

Prix du tableau blanc Microsoft

Si vous avez un compte Microsoft, Microsoft Whiteboard pour Windows, Android et iOS est inclus, sinon vous avez les options suivantes :

Business Basic (5 $/utilisateur par mois) Microsoft Teams Échange SharePoint *Business Standard (12,50 $/utilisateur par mois) Outlook Word Excel

Business Premium ($20/utilisateur par mois) :

PowerPoint Éditeur Protection des informations Azure

:

Microsoft Whiteboard évaluations des utilisateurs

Capterra: 4.2/5 (60+ reviews)

4.2/5 (60+ reviews) G2: 4.2/5 (30+ avis)

Try out these Microsoft Whiteboard alternatives !

3. Tableau conceptuel

Ajout d'un modèle à un Tableau conceptuel tableau blanc

Conceptboard est une application de tableau blanc facile à utiliser, idéale pour partager des idées avec des personnes travaillant à distance.

Avec son canevas infini, votre créativité et votre imagination ne connaîtront aucune limite. Mais l'application n'a pas de fonction de suivi du temps ou de calendrier, ce qui vous fait perdre la tête.

le temps, c'est de l'argent !

je suppose que Conceptboard n'a pas pu saisir ce concept

Caractéristiques principales de Conceptboard

Prise en charge des commentaires pour un retour d'information sur la communication

Différents niveaux d'accès pour divers utilisateurs

Affiche une vue d'ensemble de toutes les activités

Avantages du Conceptboard

Ajouter et annoter des images, des vidéos, des VFI, etc. sur le tableau blanc

Partager des tableaux blancs à l'aide de liens protégés par mot de passe

Utiliser des modèles personnalisables pour le diagramme de Gantt,diagrammes en arête de poissonle tableau Kanban, etc.

Limites de Conceptboard

Ne supporte que quelques intégrations

Pas de fonction de calendrier

Manque d'automatismes

Prix de Conceptboard

Conceptboard propose trois options de prix :

Gratuit 500MB de stockage de fichiers Modération en direct Nombre illimité de forums

premium : ($6/utilisateur par mois) ($6/utilisateur par mois) ($6/utilisateur par mois) ($6/utilisateur par mois) 20GB de stockage de fichiers Nombre illimité d'objets de forum Support standard

($6/utilisateur par mois) ($6/utilisateur par mois) Entreprise : (9,50 $/utilisateur par mois) 1TB de stockage de fichiers Nombre illimité de tableaux Projets illimités



Conceptboard évaluations des utilisateurs

Capterra: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) G2: 4.6/5 (40+ avis)

4. Mural

Vue d'ensemble La fresque du tableau blanc Mural est un autre grand concurrent sur cette liste d'alternatives à Miro .

Il s'agit d'une plateforme de collaboration où votre équipe peut travailler en temps réel et profiter de multiples options de communication, y compris le partage, les commentaires, le chat textuel, etc. Cependant, si vous recherchez un Mural n'est pas l'alternative à Miro .

C'est un peu dommage que le prix soit plus élevé que plusieurs autres logiciel de gestion de projet surtout quand certains des outils gratuits mentionnés plus haut peuvent faire beaucoup plus que Mural.

Caractéristiques principales de Mural

Prise en charge du dessin et de l'écriture à main levée

Accès à une bibliothèque d'icônes

Super verrouillage pour maintenir les objets sur votre tableau blanc en place lorsque vous les déplacez

Les plus de Mural

Des tonnes de modèles préconstruits pour les équipes Agile et de conception

Appels vocaux rapides pour la collaboration au sein de l'équipe

S'intègre à AzureDevOpsmicrosoft Teams et Asana

Limites de la peinture murale

Interface utilisateur parfois difficile à naviguer

Pas de gestion du flux de travail

Peut être cher par rapport aux concurrents pour les petites entreprises

Prix de Mural

Mural propose deux options de tarification :

Démarrage (12 $/utilisateur par mois) Nombre illimité de collaborateurs Réunions à distance Toutes les intégrations

Plus (20 $/utilisateur par mois) Invités illimités Assistance prioritaire Bibliothèque de modèles



Mural évaluations des utilisateurs

Capterra: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) G2: 4.6/5 (970+ commentaires)

5. Tout expliquer

Vue d'ensemble Tout expliquer caractéristiques du tableau blanc

Expliquer tout est vraiment à la hauteur de son nom.

Que vous souhaitiez utiliser un tableau blanc pour organiser une session de planification de projet, donner des cours ou discuter de conceptions, Explain Everything peut vous aider.

c'est donc parfait..

Pas tout à fait. Il peut peut-être expliquer tout, mais il ne peut certainement pas faire tout. C'est un outil de tableau blanc qui n'a rien de plus à offrir.

Tôt ou tard, vous ressentirez le besoin d'une gestion de projet supplémentaire ou d'un outil de gestion de projet supplémentaire suivi du temps outils. Vous vous retrouverez alors avec un tas d'outils distincts pour des objectifs différents.

Explain Everything caractéristiques principales

Enregistrement vidéo de vos discussions au tableau blanc

Créer des images clipart personnalisées

Ajouter une narration aux screencasts

Explain Everything pros

Télécharger les enregistrements vidéo de tableaux blancs au format MP4

Partager à l'aide d'un lien web ou d'un code d'accès

La formule gratuite offre 500 Mo de stockage

Limitations de Explain Everything

Pas de suivi du temps

Pas de gestion du flux de travail

Pas de tableau de bord des activités

Prix de l'Explain Everything

Cet outil propose trois plans tarifaires :

Gratuit Un utilisateur Trois projets Chat vidéo

*Individuels (6,99 $/mois) Enregistrement illimité Clipart standard Sécurité dans le nuage

Équipes (11,99 $/utilisateur par mois) Support Premium Rapports avancés Collaboration globale



Notes des utilisateurs de Explain Everything

Capterra: 4.8/5 (6 commentaires)

4.8/5 (6 commentaires) G2: 4.4/5 (10+ avis)

6. Lucidspark

Gérer des idées sur un tableau blanc dans Lucidspark Lucidspark digital logiciel de tableau blanc améliore votre processus de brainstorming grâce à plusieurs fonctions de gestion de projet qui vous aident à mettre vos idées en mouvement.

Caractéristiques principales de Lucidspark

Réactions Emoji, vote et fonctions de décompte pour féliciter les bonnes idées

Fonctionnalité de chat à bord

Fonction de convocation pour appeler plusieurs membres de l'équipe à des endroits spécifiques de votre tableau

Tableaux de discussion pour collaborer en petits groupes

Les avantages de Lucidspark

Très populaire outils de gestion de projet comme le suivi du temps pour maintenir l'élan créatif

Des modèles préétablis pour structurer votre tableau

Limites de Lucidspark

Nécessité d'investir dans un autre logiciel ou d'intégrer Lucidspark à un autre outil pour visualiser votre idée tout au long du cycle de vie du projet

Ne s'intègre pas à ClickUp

Prix de Lucidspark

Il y a quatre options de prix à choisir :

Gratuit Trois tableaux éditables Fonctions de base de création et de collaboration Intégrations de base

*Individuel : (7,95 $/utilisateur par mois) Tableaux illimités Balises Regroupement pour organiser les idées

Équipe : (9 $/utilisateur par mois) Fonctions de collaboration avancées Mode de vote et minuterie Contrôles administratifs de base

Entreprise : (contactez-nous pour connaître le prix) Intégrations avancées Contrôles administratifs avancés SSO



Évaluations des utilisateurs de Lucidspark

Capterra: 4.7/5 (330+ avis)

4.7/5 (330+ avis) G2: 4.5/5 (1,850+ commentaires)

Related: Compare Miro to Lucidchart_ *_Compare Miro to Lucidchart !

7. Limnu

Visioconférence sur un Limnu tableau blanc

Limnu est un solide outil de tableau blanc numérique pour les éducateurs et les étudiants qui souhaitent apprendre à distance. Les fonctions de présentation visuelle sont son pain et son beurre, et la vidéoconférence avec l'option de mode de dessin en solo est parfaite pour une salle de classe virtuelle.

Caractéristiques principales de Limnu

Plusieurs marqueurs et outils de dessin

Vidéoconférence jusqu'à huit participants

Possibilité de collaborer sur un seul tableau ou de dessiner individuellement

Les avantages de Limnu

Interface utilisateur simple

Idéal pour les élèves de pratiquement tous les niveaux scolaires

Offre une grande liberté aux enseignants qui présentent à une petite classe

Limites de Limnu

Huit participants, c'est trop peu pour les salles de classe ou les sessions de brainstorming en équipe

Pas de fonctions de gestion des tâches pour faire avancer vos idées sur le tableau blanc

Outil gratuit limité par rapport aux concurrents

Prix de Limnu

Choisissez parmi cinq options différentes :

Gratuit: 14 jours d'accès aux tableaux blancs collaboratifs ou solitaires Collaborateurs illimités Contrôles administratifs et de sécurité limités

Pro : (5$/utilisateur par mois) Tableaux illimités Nombre illimité de collaborateurs Options de tableaux privés et collaboratifs

Équipe : (8 $/utilisateur par mois) Partage de tableaux avec des collaborateurs externes Tableaux d'équipe ou privés Contrôles de sécurité pour l'équipe

Entreprise : (contactez-nous pour connaître le prix) Dédié succès client manager Formation personnalisée et programme d'intégration

API : (contactez-nous pour connaître les tarifs) Aucun téléchargement n'est nécessaire Pas d'enregistrement d'utilisateur ou de marque Limnu Limnu héberge tous les aspects de l'utilisation du tableau blanc



Notes des utilisateurs de Limnu

Capterra: 4.8/5 (10+ reviews)

4.8/5 (10+ reviews) G2: 4.7/5 (10+ commentaires)

8. Ziteboard

Un exemple de croquis réalisé en Ziteboard Considérez Ziteboard comme votre carnet de croquis de confiance. Conçu pour les tuteurs et les concepteurs de tous les secteurs, Zitebaord est une solution de tableau blanc hautement visuelle et collaborative qui permet de créer des wireframes, des brainstormings, des présentations ou même des équations graphiques à partir de n'importe quel appareil.

Caractéristiques principales de Ziteboard

Fonctionnalité anonyme permettant à des contributeurs externes de rejoindre votre tableau

Archivez votre tableau dans Photoshop en l'exportant vers des fichiers PNG ou SVG

Le bouton confetti stimule le moral et célèbre les moindres victoires

Les pros du Ziteboard

Plusieurs fonctions de collaboration

Plusieurs façons de partager vos idées via l'importation et l'exportation, ou dans le cadre d'une présentation

Limites du Ziteboard

Ne relie pas les tâches à votre flux de travail ; il n'y a donc aucun moyen d'agir sur les conceptions que vous créez dans Ziteboard

Vous aurez besoin d'un autre logiciel ou d'une intégration puissante pour continuer à développer vos idées

Version gratuite limitée par rapport à la concurrence

Prix de Ziteboard

Démarrage : (gratuit) Trois tableaux et couleurs Nombre illimité de collaborateurs Importation d'images en basse résolution Importation limitée de PDF

One Week Pro : (paiement unique de 5 $) Tableaux publics et privés illimités Couleurs personnalisées Importation complète de PDF Chat textuel, tableaux publics et privés

Pro mensuel : (9 $ par mois) Toutes les fonctionnalités du plan Pro d'une semaine sur une base mensuelle

Pro annuel : (85 $ par an) Toutes les fonctionnalités du plan Pro d'une semaine sur une base annuelle

Entreprise : (contactez-nous pour connaître les tarifs) Personnalisations Licence en marque blanche SSO Serveur dédié



Evaluation des utilisateurs de Ziteboard

Capterra: 5/5 (3 commentaires)

5/5 (3 commentaires) G2: 4.4/5 (4 commentaires)

9. Google Jamboard

Esquisses et caractéristiques en Google Jamboard Google Jamboard propose à la fois un logiciel et du matériel de tableau blanc numérique pour les dessins, l'organisation visuelle, les organigrammes et le brainstorming.

Caractéristiques principales de Google Jamboard

Il est très simple de commencer à utiliser Jamboard si vous avez un compte Google

Différents arrière-plans pour mettre en forme votre Jamboard

Insérez votre travail à partir de Google Docs, Sheets et Slides, ou faites glisser des images depuis le web

Les avantages de Google Jamboard

Si votre entreprise utilise déjà G Suite, Jamboard est une solution abordable pour les fonctions de base d'un tableau blanc numérique

L'utilisation de Jamboard avec les autres produits de la suite Google améliore ses capacités

Limites de Google Jamboard

En soi, Jamboard est plutôt basique. Vous aurez besoin d'autres outils pour le rendre plus performant

Le nombre de médias pouvant être introduits sur le tableau est limité : il n'y a pas encore de vidéo ni de son disponibles

Prix de Google Jamboard

Les prix L'application Google Jamboard et la plateforme sont disponibles avec un Compte Google Workspace qui offre quatre options de plan.

Gratuit pour les particuliers 15 Go de stockage par utilisateur dans Google Drive

Démarrage pour les entreprises : (6 $/utilisateur par mois) 30 Go de stockage sur le cloud par utilisateur E-mail professionnel personnalisé Assistance standard

Business Standard : ($12/utilisateur par mois) 2 To de stockage dans le nuage par utilisateur E-mail sans publicité Tableau blanc numérique

Business Plus : ($18/utilisateur par mois) 5 To de stockage dans le nuage par utilisateur Acceptation automatique des invitations Constructeur de site web

Entreprise : Plans Google Workspace disponibles

Notes des utilisateurs de Google Jamboard

Capterra: 4.3/5 (70+ reviews)

4.3/5 (70+ reviews) G2: 4.3/5 (3 commentaires)

Compare Jamboard et Miro_* !

10. Fibres

Création d'un organigramme sur un Fibres tableau blanc

Fibery est un projet collaboratif, outil de gestion de projet sans code pour les agences, les développeurs de logiciels et les startups. Comme beaucoup de vos plateformes de gestion de tâches et de projets préférées, Fibery offre des vues multiples, un éditeur de documents et des tableaux blancs numériques.

Caractéristiques principales de Fibery

Fonctionnalités d'organigramme, de brainstorming et de parcours client dans le tableau blanc de Fibery

Les fonctionnalités de gestion de projet telles que les documents collaboratifs et les tableaux Kanban rendent le tableau blanc numérique plus utile

Les pros de Fibery

Les fonctions de gestion de projet vous permettent d'en faire plus avec vos idées dans Fibery

Très abordable - ou offrant une généreuse réduction - pour les entreprises ukrainiennes, certaines startups, les organisations à but non lucratif, les éducateurs, etc

Limites de Fibery

Plusieurs fonctionnalités, mais l'interface est plutôt chargée et peu intuitive

Courbe d'apprentissage abrupte

Peut créer des tâches à partir de documents, mais pas à partir des tableaux blancs de Fibery

Prix de Fibery

Solo : (gratuit) Un utilisateur 90 jours d'historique des versions Cinq utilisateurs en lecture seule

Standard : (10 $/utilisateur par mois) Nombre illimité d'utilisateurs en lecture seule

*Pro : (17 $/utilisateur par mois) Historique des versions illimité Permissions de groupe SAML



Evaluations des utilisateurs de Fibery

Capterra: 4.7/5 (3 commentaires)

4.7/5 (3 commentaires) G2: 4.8/5 (70+ avis)

Montez à bord avec ClickUp !

Miro est définitivement bon dans ce qu'il fait, mais il a quelques problèmes majeurs.

Au lieu d'attendre qu'ils soient corrigés, vous pouvez prendre de l'avance en utilisant ClickUp, un outil qui compense les défauts de Miro et fait bien plus encore.

ClickUp est l'outil de gestion de projet ultime qui peut vous aider dans la gestion des tâches, la mise en place de flux de travail Agile, la prise de notes, l'enregistrement d'écran, et même être votre tableau blanc en ligne.

Tout cela en même temps.

c'est cool, non ?

Alors obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui pour visualiser toutes vos merveilleuses idées.