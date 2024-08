9 Meilleur logiciel de marketing en marque blanche pour les agences en 2024

Un logiciel de marketing en marque blanche est un produit SaaS qui vous permet de proposer des services d'experts tiers, présentés comme les vôtres.

Que vous cherchiez à partager des rapports de performance personnalisés ou à donner une nouvelle image de marque à des services de marketing numérique supplémentaires, le logiciel en marque blanche peut vous aider à y parvenir.

Découvrez les outils et les services de marketing en marque blanche dont vous avez besoin pour fournir à vos clients des analyses de sites, de réseaux sociaux, de recherches et d'e-mails d'une simple pression sur un bouton. Ou, fournissez des services complémentaires en marque blanche tels que le référencement local et la génération de leads sans avoir besoin d'embaucher plus de membres de l'équipe ou de développer votre propre logiciel.

Parcourez les meilleurs services en marque blanche pour les agences de marketing digital ci-dessous !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de marketing en marque blanche ?

Choisir le meilleur logiciel de marketing en marque blanche pour votre agence de médias sociaux ou de marketing numérique peut élargir vos offres et améliorer l'attrait global de votre service. À tant de choix, comment faire pour savoir par où commencer ?

Voici les fonctionnalités clés à rechercher :

Interface intuitive: Votre logiciel en marque blanche doit trouver un équilibre entre l'offre de fonctionnalités complètes et la simplicité de navigation

Votre logiciel en marque blanche doit trouver un équilibre entre l'offre de fonctionnalités complètes et la simplicité de navigation Personnalisation: Votre marque est unique, vos outils doivent l'être aussi. Veillez à ce que le logiciel en marque blanche laisse une large place à la personnalisationl'image de marque, les couleurs et les logos. Vous voulez qu'il s'intègre parfaitement à l'esthétique de votre agence

Votre marque est unique, vos outils doivent l'être aussi. Veillez à ce que le logiciel en marque blanche laisse une large place à la personnalisationl'image de marque, les couleurs et les logos. Vous voulez qu'il s'intègre parfaitement à l'esthétique de votre agence Fonctionnalités: Le marketing est très diversifié. Votre logiciel en marque blanche doit couvrir autant de bases que possible : SEO, médias sociaux, marketing par e-mail, création de contenu et analyse. Plus il est polyvalent, mieux c'est

Le marketing est très diversifié. Votre logiciel en marque blanche doit couvrir autant de bases que possible : SEO, médias sociaux, marketing par e-mail, création de contenu et analyse. Plus il est polyvalent, mieux c'est Assistance client: Même avec le logiciel de marque blanche le plus convivial, vous pouvez rencontrer un obstacle. Une assistance client experte fournie par une équipe rapide et réactive peut vous éviter des retards qui se traduisent par des clients insatisfaits

Même avec le logiciel de marque blanche le plus convivial, vous pouvez rencontrer un obstacle. Une assistance client experte fournie par une équipe rapide et réactive peut vous éviter des retards qui se traduisent par des clients insatisfaits **Prix : Il existe un outil de marketing en marque blanche pour toutes les bourses. Le défi consiste à trouver celui qui concilie efficacement le coût et la qualité

N'oubliez pas que l'objectif est de renforcer vos services, d'améliorer l'expérience des clients et de stimuler la croissance. Assurez-vous que votre logiciel de marketing en marque blanche coche toutes ces cases ✔️

Les 9 meilleurs logiciels de marketing en marque blanche à utiliser en 2024

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Avec ClickUp, vous disposez d'une suite complète d'outils de marketing et d'information outils de gestion de projet dans une plateforme de productivité tout-en-un. Du suivi des tâches à la collaboration, en passant par les la gestion de projet des médias sociaux son approche globale de la gestion du marketing numérique fait qu'il est difficile de battre les agences et les organisations de la société civile entreprises .

Les Modèle d'agence de marketing ClickUp vous permet de gérer facilement plusieurs campagnes et clients tout en suivant tous vos projets à partir d'un seul tableau de bord. Vous pouvez adapter sa vaste offre de services à vos besoins (et évoluer au fur et à mesure de votre croissance) grâce à une innombrable sélection de modèles, notamment :

ClickUp meilleures fonctionnalités

Nombreuses options de personnalisation

Possibilité d'étiqueter des personnes

Remarquableoutils de collaboration d'entreprise Limites de ClickUp

Libellé de la marque blanche n'est disponible que sur le forfait Enterprise

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile (pour l'instant !)

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (8,323+ reviews)

4.7/5 (8,323+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,752+ commentaires)

2. Campagne active

via Campagne active La marque blanche d'ActiveCampaign offre une personnalisation par compte afin que même vos clients puissent bénéficier d'une image de marque personnalisée .

Disponible pour toutes les entreprises et, dans une certaine mesure, pour les comptes des petites entreprises, le libellé blanc ne coûte rien de plus.

Vous pouvez changer de domaine, de logo et modifier le code HTML/CSS pour obtenir un aspect vraiment personnalisé. De plus, vous pouvez ajouter ou supprimer des boutons, tout en supprimant les références à ActiveCampaign.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Assistance client exceptionnelle

Large intervalle de fonctionnalités d'automatisation

Intégrations transparentes avec les applications de base

Limites d'ActiveCampaign

Les outils d'e-mail pourraient être plus conviviaux

Rapports d'e-mail limités

Intégration difficile avec des applications non standard

Prix d'ActiveCampaign

ActiveCampaign propose plusieurs types de forfaits. Vous trouverez ci-dessous la tarification de son forfait Marketing.

Plus : 49$/mois pour 3 utilisateurs

: 49$/mois pour 3 utilisateurs Professionnel : 149$/mois pour 5 utilisateurs

: 149$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (10,273+ reviews)

4.5/5 (10,273+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,246+ commentaires)

les résultats de l'enquête sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante : www. activecampaign.com

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site de l'associationles alternatives à ActiveCampaign !

3. Classement SE

via Classement SE SE Ranking est un outil pratique conçu pour les agences de marketing, doté de nombreuses fonctionnalités. Il s'agit notamment de contrôles en temps réel sur le SEO et le PPC, d'une aide pour les médias sociaux, d'examens de sites Web et de tableaux de bord que vous pouvez personnaliser.

Son logiciel de référencement en marque blanche vous fournit des rapports illimités et vous permet de personnaliser la plateforme avec votre marque.

Avec son design convivial et ses nombreuses ressources, SE Ranking s'intègre facilement dans votre travail quotidien

Les meilleures fonctionnalités de SE Ranking

Sessions d'intégration utiles

Tableaux de bord conviviaux

Aide au référencement pour plusieurs clients

Limites du classement SE

Le forfait le moins cher a un suivi limité

Certains utilisateurs se plaignent d'erreurs dans la vérification des backlinks

Prix de SE Ranking

Essentiel : 44$/mois

: 44$/mois Pro : 87,20 $/mois

: 87,20 $/mois Business : 191,20 $/mois

G2: 4.8/5 (1,187+ reviews)

4.8/5 (1,187+ reviews) Capterra: 4.7/5 (269+ avis)

4. Surveillance des indicateurs

via Surveillance des indicateurs Avec son interface simple et ses outils complets de rapports sur les e-mails, Metris Watch peut être une bonne option de logiciel en marque blanche pour vos services de marketing numérique.

Il vous permet de choisir vos couleurs et de marquer vos rapports avec votre logo, puis de les envoyer directement à partir de l'e-mail de votre choix.

Dites adieu aux PDF encombrants, aux liens gênants et aux rapports basés sur le Web. Metrics Watch achemine des rapports marketing achevés directement dans la boîte de réception de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Metrics Watch

Installation facile et rapide

Excellente assistance client

Alertes en temps réel

Limites de Metrics Watch

Besoin de l'assistance du service client pour paramétrer les indicateurs personnalisés

Options de conception limitées

Prix de Metrics Watch

Débutant : 29 $/mois

: 29 $/mois Pro : 50 $/mois par utilisateur

: 50 $/mois par utilisateur Premium : 100$/mois par utilisateur

: 100$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.0/5 (1+ reviews)

4.0/5 (1+ reviews) Capterra: 4.3/5 (3+ commentaires)

5. Semrush

via Semrush Semrush est l'un des meilleurs Logiciel d'agence de référencement sur le marché. Il fournit un large intervalle de fonctionnalités, y compris la recherche de mots clés, l'analyse concurrentielle, l'analyse des backlinks et l'audit de sites Web. Semrush est utilisé par des entreprises de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises.

Dans son outil My Reports, les entreprises peuvent créer des rapports libellés en marque blanche avec des données intégrées provenant de Google Search Console, Google My Business, Google Analytics et des outils de Semrush

Semrush propose également un service de rédaction de contenu en marque blanche, appelé Marketplace, qui est distinct de son site web principal.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

La meilleure source pour la recherche et l'audit de mots-clés

Une assistance client fantastique

Beaucoup de ressources de formation gratuites

Les limites de Semrush

Coûteux, surtout avec les addons

Les agences et les équipes doivent utiliser un partage de connexion

Pas idéal pour les entreprises qui suivent le référencement régional ou local

Prix de Semrush

Pro : 130$/mois

: 130$/mois Guru : 250$/mois par utilisateur

: 250$/mois par utilisateur Business : 500$/mois par utilisateur

: 500$/mois par utilisateur Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (1,755+ commentaires)

4.5/5 (1,755+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2,112+ commentaires)

6. SocialPilot

via SocialPilot La plateforme de gestion des médias sociaux SocialPilot propose des rapports d'analyse sociale en marque blanche sur plusieurs plateformes.

Social Pilot est une plateforme de go-to pour de nombreuses agences de médias sociaux. Sa capacité à planifier jusqu'à 500 posts à la fois, à générer rapidement des posts avec l'IA native, et.. collaborer avec les membres de l'équipe et les clients en font un choix populaire pour les campagnes de marketing.

Ses rapports PDF en marque blanche présentent des indicateurs détaillés pour l'ensemble de votre contenu social, par page ou par message.

Les meilleures fonctionnalités de SocialPilot

IA native pour une génération facile de posts

Prix raisonnables

Peut gérer de nombreux comptes de médias sociaux

Limites de SocialPilot

Rapports séparés pour chaque compte de média social

Prend du temps à paramétrer

Intégrations tierces limitées

Prix de SocialPilot

Professionnel : 26$/mois

: 26$/mois Petite équipe : 43$/mois

: 43$/mois Agence : 85 $/mois

: 85 $/mois Agence+ : 170 $/mois

Evaluations et critiques de SocialPilot

G2: 4.5/5 (581+ commentaires)

4.5/5 (581+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (358+ commentaires)

7. Envoyer

via Envoyable Sendible est un outil complet de gestion des médias sociaux qui permet aux entreprises, en particulier aux agences, de gérer et d'amplifier efficacement leur présence sur les médias sociaux.

Sendible en marque blanche offre aux agences une image de marque et un domaine personnalisés, avec des outils de rapports avancés. Il est également possible d'intégrer des applications dans son outil en marque blanche et de bénéficier d'une intégration transparente.

À la base, Sendible permet aux utilisateurs de programmer des publications sur les médias sociaux sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, à partir d'un seul tableau de bord. La plateforme inclut la surveillance des médias sociaux des mentions

En plus de la programmation, Sendible offre des capacités complètes de surveillance des médias sociaux. Les utilisateurs peuvent suivre les mentions de leur marque sur les médias sociaux, ce qui leur permet de répondre rapidement aux invitations et aux commentaires des clients.

Sendible comprend également des fonctionnalités de collaboration, permettant aux équipes de travailler ensemble sur le contenu des médias sociaux, garantissant ainsi un message de marque unifié sur toutes les plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Sendible

Mon travail fonctionne bien pour les agences ayant plusieurs comptes

Simple à utiliser, très intuitif

Prévisualisation complète des calendriers

Limites de Sendible

Un peu cher, pas de version gratuite

Certains utilisateurs signalent des fonctions limitées sur LinkedIn et Pinterest

Les messages programmés automatiquement sont parfois rejetés sans notification

Prix de Sendible

Créateur : 29$/mois

: 29$/mois Traction : 89$/mois par utilisateur

: 89$/mois par utilisateur Marque blanche : 399 $/mois par utilisateur

: 399 $/mois par utilisateur Forfait personnalisé : Contacter pour les prix

G2: 4.5/5 (844+ commentaires)

4.5/5 (844+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (120+ commentaires)

8. OptinMonster

via OptinMonster L'outil de génération de leads OptinMonster aide les agences, les blogueurs et les entreprises à mettre en place des campagnes de conversion à l'aide d'outils de site web tels que les popups, les barres flottantes, les slide-ins et les formulaires en ligne.

Conçu pour un engagement et des discussions sérieuses, le logiciel fournit tout ce dont vous avez besoin pour maintenir les visiteurs engagés sur votre site Web, comme :

Des popups de type lightbox

Roues gamifiées

Ciblage par géolocalisation

Détection des intentions de sortie

Ciblage au niveau de la page

OptinMonster ne propose pas de service en marque blanche, mais il fait des outils en marque blanche. Par exemple, vous pouvez personnaliser le tableau de bord avec votre propre marque. Ajoutez alors votre logo, votre icône, votre texte et vos couleurs.

Les meilleures fonctionnalités d'OptinMonster

Qualité exceptionnelle

Outils de site web flexibles et personnalisables

Facile à utiliser

Les limites d'OptinMonster

Manque de design responsive sur mobile

Temps d'attente possible pour le service personnalisé

Services en marque blanche limités

Prix d'OptinMonster

Basic : 9$/mois

: 9$/mois Plus : 19$/mois

: 19$/mois Pro : 29$/mois

: 29$/mois Croissance : 49$/mois

Evaluation d'OptinMonster

G2: 4.3/5 (83+ commentaires)

4.3/5 (83+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (70+ avis)

9. Vendasta

via Vendasta Vendasta est un logiciel en marque blanche optimisé par l'IA qui propose une (très) large sélection de applications de marketing numérique et des solutions que les agences peuvent revendre.

La plateforme de marketing en marque blanche fournit tout ce dont vous avez besoin pour revendre des produits portant le nom de votre marque, notamment des outils de facturation, de vente, de marketing et d'exécution. Il s'agit d'une solution de marque blanche tout-en-un pour les marques qui recherchent une plateforme de marque blanche dédiée.

Si vous recherchez la plus grande sélection d'outils de marketing en marque blanche, vous apprécierez ses choix infinis, notamment :

Marketing par e-mail en marque blanche

Outils de référencement en marque blanche

Automatisation du marketing en marque blanche

Constructeur de site web en marque blanche

Vendasta meilleures fonctionnalités

Grande sélection de produits libellés en marque blanche

Bibliothèque de formation étendue

Équipe d'assistance très performante

Les limites de Vendasta

Le back-end peut être déroutant

Plusieurs rapports font état d'une qualité médiocre de certains services

Prix de Vendasta

Free

Les services essentiels : 359$/mois + 500$ de frais d'inscription

: 359$/mois + 500$ de frais d'inscription Professionnel : 749 $/mois + 750 $ de frais d'inscription

: 749 $/mois + 750 $ de frais d'inscription Premium : 1 579 $/mois + 1 000 $ de frais d'inscription

: 1 579 $/mois + 1 000 $ de frais d'inscription Personnalisé : 3 099$/mois + onboarding

G2: 4.5/5 (312+ commentaires)

4.5/5 (312+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (154+ avis)

Créez de puissantes campagnes marketing avec ClickUp

Alors que le paysage numérique continue d'évoluer, les logiciels de marketing en marque blanche seront de plus en plus cruciaux pour offrir des services compétitifs, évolutifs et rationalisés. Lorsque la complexité de vos projets s'accroît, de solides logiciel de gestion des ressources marketing peut vous aider à garder le cap !

Rehaussez les services de votre agence, améliorez l'expérience de vos clients et stimulez votre croissance grâce à la plateforme de productivité tout-en-un de ClickUp. Grâce à ses fonctionnalités personnalisables et collaboratives, ainsi qu'à ses outils en marque blanche de premier plan, ClickUp peut transformer les opérations de votre agence et renforcer le caractère unique de votre marque.

Prêt à expérimenter un flux de travail transparent et efficace avec des options de personnalisation infinies ? Démarrez un environnement de travail ClickUp gratuit dès aujourd'hui !